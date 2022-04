Đức Giáo hoàng Francis đã đưa ra lời kêu gọi trong ngày Chủ nhật Phục sinh đầy đau khổ rằng hãy phục hồi hòa bình trong cuộc chiến “vô nghĩa” ở Ukraine và nhắc nhở nguy cơ chiến tranh nguyên tử “đầy lo ngại”.

- Tổng Thống Zelensky: sẽ không cắt đất đổi lấy hòa bình, trận đánh Donbas sắp tới sẽ đổi chiều toàn bộ cuộc chiến ở Ukraine. Thủ tướng Ukraine: vẫn đang tử chiến ở Mariupol, sẽ không từ bỏ Donbas, sẽ không đầu hàng Nga. Nga: trước khi quân Ukraine rời thành phố Kherson, đã để các đơn vị biệt kích phá hoại ở lại để kháng chiến.

- Ngày Chủ nhật Phục sinh: Đức Giáo hoàng Francis kêu gọi hòa bình, cảnh báo nguy cơ chiến tranh nguyên tử.

- Bulgaria: cấm tàu ​​Nga vào cảng. Thủ tướng Anh sắp thăm Ấn Độ: Ấn Độ là đối tác chiến lược đối với Anh.

- Thiếu tướng Nga Vladimir Frolov (Tư lệnh phó Quân đoàn 8) tử trận trong khi bao vây Mariupol. Thủ Tướng Scotland: Putin là tội phạm chiến tranh. Ukraine: Nga đang bắt giam 700 lính Ukraine và hơn 1.000 dân thường - khoảng 1/2 trong số đó là phụ nữ.

- Zelensky: nếu Nga xóa sổ Lữ đoàn Azoz, Ukraine sẽ hủy bỏ hòa đàm ngay. Nga kêu gọi tàn quân Ukraine đang phòng thủ Mariupol hãy đầu hàng. Nga: Quân Ukraine đã phải gánh chịu 23.367 "tổn thất không thể thay thế".

- North Carolina: xả súng bắn nhau trong thương xá, 12 người bị thương, 3 người bị bắt.

- Nam California: 47.000 nhân viên siêu thị được tăng lương từ 19% tới 31%.

- Vé phi cơ tăng, hành khách cũng tăng trong lễ Phục sinh.

- Bất kể Mỹ cấm vận, hải sản Nga vẫn bơi vào siêu thị Mỹ bằng đường trung gian của TQ

- Mỹ: mua xe hơi mới tháng 3/2022, gần 79% là xe tải và SUV, dù giá xe hơi mới tăng 22% so 2 năm trước

- Biden sẽ họp Thượng đỉnh ASEAN ở thủ đô Mỹ ngày 12-13/5/2022.

- HỎI 1: Nhật: Đang quan sát tàu ngầm Nga bắn phi đạn ở Biển Nhật Bản? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 55% dân Mỹ muốn biến mất khỏi Internet? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-17/4/2022) ---- Vào ngày lễ vui mừng nhất của Thiên chúa giáo, Đức Giáo hoàng Francis đã đưa ra lời kêu gọi trong ngày Chủ nhật Phục sinh đầy đau khổ rằng hãy phục hồi hòa bình trong cuộc chiến “vô nghĩa” ở Ukraine và nhắc nhở nguy cơ chiến tranh nguyên tử “đầy lo ngại”.

"Xin cầu nguyện có hòa bình cho Ukraine, nơi đang bị chiến tranh tàn phá, nơi đã bị thử thách rất nhiều bởi bạo lực và tàn phá của cuộc chiến tàn khốc và vô nghĩa này mà Ukraine đã bị kéo vào", ĐGH Francis nói, từ ban công trung tâm của Quảng trường St. Peter, theo AP.

Đức Giáo hoàng vừa cử hành xong Thánh lễ Phục sinh tại quảng trường chật kín các tín hữu cho kỳ Lễ Phục sinh lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu vào đầu năm 2020. Nhiều người trong số 50.000 người ở quảng trường và trên đại lộ gần đó đã bùng lên những tràng pháo tay khi ngài đề cập đến Ukraine.

Ngài nói: "Chúng ta đã thấy quá nhiều máu, tất cả quá nhiều bạo lực”. Và ngài nhắc tới một bản tuyên bố của các nhà khoa học vào năm 1955, ám chỉ rõ ràng về cuộc chiến nguyên tử: "Chúng ta sẽ chấm dứt loài người, hay loài người sẽ từ bỏ chiến tranh?"

---- Thủ tướng Anh Boris Johnson, nói về chuyến thăm của ông tới Ấn Độ, hiện đang được xem là một quốc gia thân thiện mơ hồ với Nga, vào cuối tuần này, nhấn mạnh rằng các quốc gia dân chủ cần “gắn bó với nhau”.

Trong ám chỉ rõ ràng tới Nga, Thủ tướng Johnson nói "sự thịnh vượng và hòa bình" của các nền dân chủ đang bị đe dọa bởi "các quốc gia toàn trị chuyên quyền". Johnson nói: “Ấn Độ, với tư cách là một cường quốc kinh tế lớn và là nền dân chủ lớn nhất thế giới, là một đối tác chiến lược được đánh giá cao đối với nước Anh trong những thời điểm đầy dao động này."

---- Chính phủ Bulgaria hôm Chủ nhật thông báo đã cấm tàu ​​Nga vào các cảng của nước này ở Hắc Hải như một phần trong các lệnh trừng phạt của Liên Âu đối với Nga. Theo Cục Hàng hải quốc gia, các tàu được đăng ký dưới cờ Nga, cũng như những tàu đã chuyển cờ sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ không được phép tiếp cận các cảng Bulgaria.

Các trường hợp ngoại lệ sẽ chỉ được thực hiện "cho các mục đích nhân đạo, các trường hợp khẩn cấp về y tế, phòng ngừa hoặc giảm thiểu khẩn cấp một sự kiện có thể có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe và sự an toàn của con người hoặc môi trường, hoặc như một ứng phó với thiên tai."

---- Sở An ninh Ukraine (SSU), trước khi rời thành phố Kherson, miền nam Ukraine, đã phối hợp với các đơn vị phòng thủ địa phương thực hiện các hoạt động phá hoại sau chiến tuyến của quân Nga, theo lời quan chức an ninh Nga nói với RIA News hôm Chủ nhật.

Nguồn tin của RIA cũng nói rằng trong một cuộc khám xét căn chung cư của cảnh sát trưởng cảng Kherson Maxim Zharkov (của chính quyền Ukraine), an ninh Nga đã tìm thấy các tài liệu bí mật, lựu đạn, cầu chì và đài phát thanh. "Các tài liệu mật được tìm thấy ghi vào năm 2014, cho thấy việc SSU sử dụng các đặc vụ cũ của cảnh sát quốc gia Ukraine để thành lập các nhóm khủng bố, bắt đầu từ năm 2014", theo lời quan chức này. Chúng ta nên nhớ 2014 là năm Nga chiếm Crimea và sáp nhập vào Nga. Khi báo Nga nói "khủng bố" chúng ta nên hiểu là "kháng chiến chống Nga"...

---- Nga tăng cường cuộc chiến hủy diệt, bắn liên tục phi đạn vào KLharkiv.

Video dài 1:45 phút.



https://youtu.be/7pv3lANKiuA

---- Ukraine: vẫn đang tử chiến ở Mariupol, sẽ không từ bỏ Donbas, sẽ không đầu hàng Nga. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết các lực lượng Ukraine ở thành phố cảng Mariupol, miền đông nam nước này vẫn đang chiến đấu và chưa đầu hàng.

“Thành phố (Mariupol) vẫn chưa thất thủ. Vẫn còn các lực lượng quân sự của chúng tôi, những người lính của chúng tôi vì vậy họ sẽ chiến đấu cho đến cùng và như bây giờ họ vẫn ở Mariupol ”, Shmyhal nói trên ABC News sau khi qua thời hạn tối hậu thư do Nga đặt ra cho quân Ukraine trong thành phố.

“Không một thành phố lớn nào ở Ukraine bị thất thủ. Chỉ có Kherson nằm dưới sự kiểm soát của Nga nhưng tất cả các thành phố còn lại đều thuộc quyền kiểm soát của Ukraine”, ông nói tiếp và nói thêm rằng một số thành phố ở các khu vực xung quanh [Kherson] đã bị "bao vây nhưng vẫn nằm trong sự kiểm soát của Ukraine”.

Ông nói rằng quân Ukraine đã tái chiếm hơn 900 thành phố, thị trấn và làng mạc của Ukraine sau khi liên tục phản công quân Nga, buộc quân Nga lui về phía đông Ujkraine. “Chúng tôi vẫn đang chiến đấu và chúng tôi có trận chiến ở vùng Donbas ngay bây giờ nhưng chúng tôi không có ý định đầu hàng,” Shmyhal nói.

Trả lời câu hỏi về tình hình ngoại giao hiện tại, ông nói "Ukraine sẽ chuẩn bị để dừng cuộc chiến này" nếu "một cách ngoại giao có thể thực hiện được." Tuy nhiên, nếu Nga không sẵn sàng tổ chức các cuộc thương thuyết đàm phán, chúng tôi sẽ không đầu hàng, chúng tôi sẽ không rời bỏ đất nước, gia đình, đất đai của chúng tôi, chúng tôi sẽ chiến đấu tận cùng cho đến khi giành chiến thắng trong cuộc chiến này."

---- Ukraine: sẽ không cắt đầt đổi lấy hòa bình, trận đánh Donbas sắp tới sẽ đổi chiều toàn bộ cuộc chiến ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với CNN rằng Ukraine không sẵn sàng từ bỏ lãnh thổ ở miền đông của đất nước để chấm dứt chiến tranh với Nga, và quân đội Ukraine đã sẵn sàng chiến đấu với quân đội của Moscow ở khu vực Donbas trong một trận chiến mà ông nói có thể ảnh hưởng đến nhiên của toàn bộ cuộc chiến.

Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu với Jake Tapper của CNN từ văn phòng tổng thống ở Kyiv rằng đất nước của ông không có gì đảm bảo rằng Nga sẽ không cố gắng chiếm Kyiv một lần nữa nếu họ có thể chiếm được Donbas.

"Đây là lý do tại sao điều rất quan trọng đối với chúng tôi là không cho phép họ làm thế, chúng tôi phải giữ vững phòng tuyến chúng tôi, bởi vì trận chiến này [Donbas]... nó có thể ảnh hưởng đến hướng đi của toàn bộ cuộc chiến," Zelensky nói.

.

---- Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết 700 quân Ukraine và hơn 1.000 dân thường - khoảng một nửa trong số đó là phụ nữ - hiện đang bị quân Nga giam giữ.

Vereshchuk cho biết Kyiv có ý định trao đổi tù binh, vì Ukraine đang bắt giữ số lượng quân Nga tương đương, nhưng yêu cầu trả tự do cho dân thường "vô điều kiện".

---- Thiếu tướng Nga Vladimir Frolov là Tư lệnh pho1 Quân đoàn 8, đã tử trận. Nga thông báo về cái chết của một vị tướng trong trận chiến. Một vị tướng Nga chỉ huy một đơn vị bao vây Mariupol đã được chôn cất ở Saint Petersburg sau khi tử trận và được đưa xác về Nga. Thiếu tướng Vladimir Frolov là phó tư lệnh Quân đoàn 8, được truyền thông Nga xác định là một trong những lực lượng đã đánh Mariupol trong nhiều tuần.

Tướng Vladimir Frolov

Thống đốc Alexander Beglov đưa ra một tuyên bố nói rằng Frolov “đã chết một cái chết anh dũng trong trận chiến” mà không cho biết Tướng Frolov bị giết ở đâu hoặc khi nào. Ukraine tuyên bố rằng một số tướng lĩnh Nga và hàng chục sĩ quan cấp cao khác đã thiệt mạng trong chiến tranh.

---- Thủ Tướng Scotland: Putin là tội phạm chiến tranh. Thủ Tướng Scotland Nicola Sturgeon đã chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Nga áp đặt các hạn chế đi lại đối với một số bộ trưởng nội các Anh và Thủ tướng Boris Johnson.

Bà Sturgeon nói: “Putin là một tội phạm chiến tranh và tôi sẽ không né tránh việc lên án ông ta và chế độ của ông ta. không chỉ bằng lời nói nhưng cả trong hành động, để chống lại Nga ở mức mạnh mẽ nhất có thể."

Bà nói như thế, sau khi Điện Kremlin thông báo họ sẽ ghi thêm tên 13 quan chức Anh vào danh sách cấm nhập cảnh vì lập trường "thù địch" của Anh đối với hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

---- Zelensky: nếu Nga xóa sổ Lữ đoàn Azoz, Ukraine sẽ hủy bỏ hòa đàm ngay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ không quan tâm đến việc tiếp tục đàm phán với Nga nếu những binh sĩ cuối cùng của Ukraine tại Mariupol bị giết.

Zelensky chỉ ra rằng các cuộc hòa đàm sẽ kết thúc nếu Nga thành công trong việc xóa sổ Tiểu đoàn Azov, một lực lượng dân quân độc lập trước đây, đã được sáp nhập vào Quân đội Quốc gia Ukraine.

Thành phố Mariupol bị quân Nga bao vây trong gần hai tháng nay, có vị trí chiến lược vì là hành lang trên bộ để kết nối Donbas (nơi quân Ukraine và quân Nga đang giao tranh) với Crimea (nguyênc ủa Ukraine nhưng đã bị sáp nhập vào đất Nga năm 2014). Mariupol cũng là thành phố mà Lữ đoàn cực hữu Azov hoạt động.

---- Nhạc sĩ trình diễn nhạc giữa mùa lửa đạn ở Dnipro, Ukraine.

Video dài 1:40 phút:



https://youtu.be/N4L7yY9r_v8

---- Nga kêu gọi quân Ukraine đang phòng thủ Mariupol hãy đầu hàng. Người chỉ huy Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga Mikhail Mizintsev đưa ra tuyên bố rằng quân đội Nga một lần nữa mời lực lượng Ukraine bảo vệ Mariupol đầu hàng. Ông nói rằng quân Nga đã chiếm toàn bộ Mariupol, chỉ còn tàn quân Ukraine vài nơi.

Mizintsev nhấn mạnh: “Tất cả những ai buông súng xuống đều được đảm bảo tính mạng. Ông cũng lưu ý rằng ông đặc biệt đề cập đến các đơn vị quân đội Ukraine "bị bao vây ở Mariupol tại nhà máy luyện kim Azovstal."

---- Quân đội Ukraine đã phải gánh chịu 23.367 "tổn thất không thể thay thế" kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược đất nước, quân Nga cho biết. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết "thương vong của quân đội Ukraine chỉ riêng ở Mariupol đã lên tới hơn 4.000 người". Về phía Mariupol, Konashenkov cho biết 1.464 quân nhân Ukraine đã đầu hàng. Ông nói: “Số lượng những người đầu hàng đang tăng lên từng ngày."

----- North Carolina: xả súng bắn nhau trong thương xá, 12 người bị thương, 3 người bị bắt. Ít nhất 12 người đã bị thương sau một vụ xả súng tại một trung tâm mua sắm ở Nam Carolina, theo lời cảnh sát hôm thứ Bảy. Cảnh sát trưởng Columbia Skip Holbrook cho biết đã bắt 3 người vì liên quan đến vụ xả súng tại Thương xá Columbiana Center ở Harbison, Nam Carolina.

May là không ai chết. Trong số 12 người bị thương trong vụ xả súng, Holbrook cho biết 10 người trong số họ bị trúng đạn và 2 người bị thương khi ra khỏi trung tâm mua sắm. Tám người đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị và hai người vẫn trong tình trạng nguy kịch.

“Nổ súng có lẽ không tình cờ,” cảnh sát trưởng nói, và nói thêm rằng ít nhất một trong số những người bị bắt cũng là một người cầm súng bắn tại trung tâm mua sắm. "Chúng tôi tin rằng các cá nhân được trang bị vũ khí biết lẫn nhau và đã có một số loại xung đột xảy ra dẫn đến nổ súng."

Cảnh sát đã truy tố nghi can Jewayne Price, 22 tuổi, về tội mang súng bất hợp pháp và "có thể sẽ thêm các tội khác" nữa, theo lời cảnh sát.

---- Nam California: 47.000 nhân viên siêu thị được tăng lương từ 19% tới 31% Sau khi thê thảm vì đại dịch, thêm nỗi giận dữ về tình trạng lương trì trệ và tình hình lạm phát, các nhân viên siêu thị trong công đoàn miền Nam California đã được mức tăng lương lớn nhất trong nhiều thập niên vào thứ Năm khi họ phê chuẩn hợp đồng mới với hệ thống siêu thị thực phẩm lớn nhất khu vực.

Tỷ lệ chấp thuận hợp đồng ba năm lên tới 87%, sau các cuộc bỏ phiếu cho phép đình công hai tuần trước đó bởi các tổ chức công đoàn đại diện cho 47.000 nhân viên tại 540 siêu thị Ralphs, Albertsons, Vons và Pavilions từ San Diego đến San Luis Obispo.

Sau bốn tháng thương lượng, Kroger, công ty mẹ của Ralphs và Albertsons, sở hữu Pavilions và Vons, đã đồng ý tăng từ 19% đến 31% so với mức lương hiện tại cho hầu hết nhân viên. Nhân viên bán thời gian, khoảng 70% lực lượng lao động, được đảm bảo làm việc 28 giờ hàng tuần, tăng từ 24 giờ.

---- Hoa Kỳ: Vé phi cơ tăng, hành khách cũng tăng trong lễ Phục sinh. Hàng triệu hành khách đã bay trên bầu trời vào những ngày cuối tuần Phục sinh vừa qua. Mặc dù giá vé nội địa đã tăng 40% kể từ tháng Giêng, nhưng việc tăng giá vé máy bay vẫn không làm giảm nhu cầu. Cũng cần cảnh báo: giá vé máy bay nội địa dự kiến sẽ tăng thêm 10% nữa vào tháng 6.

Delta Air Lines đã đặt nhiều vé hơn bao giờ hết trong tháng trước và sẽ bay hơn 480.000 hành khách mỗi ngày đến Chủ nhật. Trong khi đó United Airlines sẽ chuyên chở hơn 400.000 hành khách mỗi ngày cho đến hết thứ Hai.

---- Bất kể cấm vận, hải sản Nga vẫn bơi được vào siêu thị Mỹ. Lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với hải sản nhập cảng từ Nga vì cuộc xâm lược Ukraine được cho là đã lấy đi hàng tỷ đô la từ cỗ máy chiến tranh của Vladimir Putin. Tuy nhiên, vẫn có cách để cá hồi và cua do Nga đánh bắt bơi được vào bàn ăn của dân Mỹ qua trung chuyển là Trung Quốc.

Giống như ngành công nghiệp thủy sản của Mỹ, các công ty Nga phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc để chế biến sản phẩm đánh bắt của họ. Do vậy, theo AP báo cáo, hải sản có thể được tái xuất cảng sang Mỹ như một "sản phẩm của Trung Quốc" vì không cần ghi nhãn quốc gia xuất xứ.

Kết quả là gần một phần ba số cá đánh bắt tự nhiên nhập cảng từ Trung Quốc ước tính đã được đánh bắt trong vùng biển của Nga, theo một nghiên cứu của Ủy ban Thương mại Quốc tế (International Trade Commission) về dữ liệu năm 2019. Đối với cá minh thái (pollock fish) và cá hồi đen, tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn - 50% đến 75%.

Do vậy, khó biết chính xác có bao nhiêu hải sản của Nga đã bơi vào Mỹ bằng con đường của Trung Quốc, nơi đã xuất cảng 1,7 tỷ USD cá sang Mỹ vào năm ngoái.

---- Trong tất cả các thương vụ mua xe hơi mới trong tháng trước, gần 79% là xe tải và xe SUV. Một thập niên trước, tỷ lệ đó chỉ là 52%. Và đó là mặc dù giá trung bình của một chiếc xe hơi mới đã tăng vọt 22% kể từ khi đại dịch xảy ra hai năm trước — lên hơn 46.000 đô la, tính đến tháng 12/2021.

Theo tính toán của Cox Automotive và Moody’s, dựa trên giá tháng 3/2022 và lãi suất, khoản thanh toán hàng tháng cho một chiếc xe mới trung bình sẽ là 691 đô la (mua trả góp) - vượt xa khả năng chi tiêu của một hộ gia đình có tổng thu nhập trung bình là 65.732 đô la. Ivan Drury, một viên chức cấp cao của trang xe hơi Edmunds.com, đã rất ngạc nhiên trước nhu cầu mua xe của những người mua giàu có đối với các loại xe mới giá cao.

---- Biden sẽ họp Thượng đỉnh ASEAN ở thủ đô Mỹ ngày 12-13/5/2022. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đứng vai chủ nhà cho thượng đỉnh Diễn đàn Khu vực ASEAN (Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á) tại Washington vào ngày 12 và 13 tháng 5/2022, theo lời Bạch Ốc.

Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt sẽ kỷ niệm 45 năm quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN, theo bản tuyên bố đưa ra. Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki cho biết: “Ưu tiên hàng đầu của Chính quyền Biden-Harris là trở thành một đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy ở Đông Nam Á”.

.

---- HỎI 1: Nhật: Đang quan sát tàu ngầm Nga bắn phi đạn ở Biển Nhật Bản?

ĐÁP 1: Đúng thế. Chính phủ Nhật Bản hôm thứ Năm cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động quân sự của Nga sau khi có tin rằng Nga đã tiến hành các cuộc thử nghiệm phi đạn phóng từ tàu ngầm ở Biển Nhật Bản, trong cuộc tập trận quân sự mới nhất ngoài khơi bờ biển Nhật Bản sau cuộc xâm lược Ukraine. Các vụ bắn thử phi đạn từ tàu ngầm diễn ra một ngày sau khi Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ và Lực lượng Phòng vệ Hàng hải của Nhật Bản công bố các cuộc tập trận hải quân chung ở Biển Nhật Bản.

Hãng thông tấn ITAR-Tass của Nga đưa tin hai tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã phóng thành công phi đạn hành trình Kalibr vào một mục tiêu hải quân trong cuộc tập trận hôm thứ Năm. Truyền thông Nhật Bản cũng đưa tin tương tự. Tass cho biết mục tiêu là một mô hình tàu chiến mô phỏng tàu địch, và cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 15 tàu chiến từ Hạm đội Thái Bình Dương và các máy bay chiến đấu của Nga.

Tass cho biết phi đạn hành trình Kalibr được thiết kế để bay với tốc độ cận âm thanh và có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 2.000 km (1.200 dặm). Vào cuối tháng 3, Nga đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự lớn với sự tham gia của 3.000 quân trên các hòn đảo mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền, khiến Tokyo phản đối. Vì tranh chấp về quần đảo, mà Nga chiếm của Nhật hồi cuối Thế chiến thứ hai, đã ngăn cản hai nước ký hiệp ước hòa bình chính thức chấm dứt thù địch thời chiến của họ.

Chi tiết:

https://www.asahi.com/ajw/articles/14598809

---- HỎI 2: Có phải 55% dân Mỹ muốn biến mất khỏi Internet?

ĐÁP 2: Đúng thế. Trong thế giới ngày nay, Internet đã trở thành một nhu cầu thiết yếu để sống. Nhưng theo một cuộc khảo sát gần đây ở Mỹ, hơn một nửa số người được hỏi nói rằng họ muốn xóa bản thân khỏi internet nếu có thể. Trong một nghiên cứu mới được thực hiện bởi NordVPN thông qua công ty nghiên cứu thị trường Propeller Insights, hơn 55% người Mỹ, những người đã trả lời cuộc khảo sát, đã đưa ra nhận xét như thế.

Nghiên cứu thực hiện vào tháng 12/2021. Với khoảng 1.002 người tiêu dùng Hoa Kỳ, từ 18 tuổi trở lên. Về nhu cầu tự xóa chính bản thân họ khỏi Internet, khoảng 47% cho biết họ không tin tưởng là có thể tự xóa nổi. Trong khi 46% người cho biết họ không có lý do gì để thấy tên minh trên internet. Và 42% nói rằng họ sợ rằng mình có thể bị tin tặc tấn công.

Dù vậy, chỉ 18% số người được hỏi cho biết họ ước là không có chút internet nào. Chỉ 8% cho biết họ hoàn toàn không sử dụng nó.

Chi tiết:

https://www.wionews.com/world/in-new-survey-in-us-over-55-respondents-want-to-vanish-from-internet-if-possible-471492

.