Hạ cánh an toàn: sau khi bị 2 nhà thơ nữ tố cáo tấn công sex, Lương Ngọc An mất chức Phó TBT báo Văn nghệ có thể về Bảo Tàng Văn Học VN. - Chiến trường sôi động, Mỹ lo gửi đạn đại bác không kịp: quân Ukraine bắn nhiều ngàn quả đại pháo/ngày. Nga: bắn phi đạn, phá hủy 16 mục tiêu Ukraine, kể cả cơ xưởng vũ khí. Nga truy lùng quân cán chính Ukraine tại vùng chiếm đóng. Zelensky: “Nga đã mất Ukraine

- Ukraine: quân Nga xử tử 1.000 người Ukraine vùng Kyiv, khoảng 900 xác được tìm thấy trong những ngôi mộ tập thể, 95% chết vì vết thương do đạn bắn. Zelensky: 3000 lính Ukraine tử trận, 20.000 lính Nga tử trận. Nga: đã di tản 138.733 cư dân Mariupol về phía đông [vùng do Nga kiểm soát].

- Nghe lén, ghi âm lời lính Nga kể: bắn phá trên đất Nga là do Nga dàn dựng để có cớ vu vạ Ukraine.

- Ông bà Biden phổ biến giấy thuế: thu nhập 610.702 đô năm 2021, nộp thuế liên bang 24,6%.

- Hy vọng giảm giá xăng: Biden cho khoan dầu trên đất công của liên bang, lệ phí dùng đất là 18,75%.

- New Mexico cháy rừng: 200 nhà ra tro, 2 người chết.

- California: việc làm tăng tốc, thất nghiệp giảm, nhờ ngành du lịch và giải trí.

- California: truy tố 1 Giám đốc Sở Thủy Cục tội chôm 25 triệu đô.

- Một tàu chở dầu chở 750 tấn nhiên liệu diesel từ Ai Cập đến Malta đã ngập nước, bị chìm

- Michigan: anh gốc Việt nổi nóng, chĩa súng bắn 1 em bé 6 tuổi bị án từ 40 tháng tới 15 năm tù.

- Lộ tin nhắn 2 dân cử Cộng Hòa nhận định lật ngược bầu cử kiểu Trump là phi pháp.

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục VN: Phải xem ép con học 3-4 giờ sáng là bạo lực gia đình.

- HỎI 1: Dân Chủ báo động, tính chung thua Cộng Hòa 8 điểm? ĐÁP 1: Đúng thế, theo thăm dò của Rasmussen Reports.

- HỎI 2: Vào đại học nào ở California để ra trường ưu thế nhất? ĐÁP 2: Đứng nhất là California Institute of Technology.

QUẬN CAM (VB-16/4/2022) ---- Một tàu chở dầu chở 750 tấn nhiên liệu diesel từ Ai Cập đến Malta đã ngập nước, bị chìm hôm thứ Bảy ở Vịnh Gabes ngoài khơi bờ biển phía đông nam của Tunisia, làm dấy lên một cuộc chạy đua để tránh dầu tràn. Người phát ngôn của tòa án địa phương Mohamed Karray cho biết: "Con tàu đã chìm vào sáng nay trong lãnh hải Tunisia. Hiện tại, không có tin tức rò rỉ".

Tàu Xelo mang cờ Equatorial Guinea đã đitrên đường từ cảng Damietta của Ai Cập đến đảo Malta của châu Âu thì xin yêu cầu được vào vùng biển Tunisia vào tối thứ Sáu do thời tiết xấu.

Theo trang web giám sát tàu Vesseltracker.com, con tàu này dài 58 mét và rộng 9 mét. Nó bắt đầu bị nước tràn vào khi tới vị trí 7 km ngoài khơi Vịnh Gabes và phòng máy đã bị chìm dưới mặt nước, theo tin của Bộ Môi trường Tunisia. Chính quyền Tunisia đã di tản thủy thủ đoàn 7 người.

---- Thị trưởng Kyiv, Vitali Klitschko, đã kêu gọi những người dân đã di tản khỏi thủ đô chưa nên quay trở lại, ngay sau khi thành phố "bị bắn phi đạn" vào sáng thứ Bảy. Một người đã chết và nhiều người khác bị thương trong các vụ tấn công, ông nói. "Tôi yêu cầu bạn khoan trở về thủ đô và hãy ở những nơi an toàn hơn." Klitschko cho biết trong một tuyên bố đã có những vụ nổ ở quận Darnytsky ở ngoại ô thủ đô.

---- Mỹ xác nhận: 2 phi đạn Neptune của Ukraine đã bắn chìm tàu Moskva - soái hạm trong Hạm đội Hắc Hải của Nga - hồi đầu tuần này. Ukraine tuyên bố họ đã bắn trúng tàu tuần dương mang phi đạn hành trình của Nga bằng phi đạn chống hạm, trong khi quân đội Nga chỉ thừa nhận rằng con tàu đã chìm sau một vụ hỏa hoạn trên tàu và vụ nổ kho đạn. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, thủy thủ đoàn của soái hạm mang phi đạn hành trình đã được cứu hộ đưa đến cảng Sevastopol.

---- Chiến trường sôi động, Mỹ lo gửi đạn đại bác không kịp: quân Ukraine bắn nhiều ngàn quả đại pháo/ngày. Ngày càng có nhiều lo ngại về nhu cầu cung cấp thêm đạn dược - đặc biệt là đạn pháo - cho các lực lượng Ukraine khi các cuộc giao tranh trên bộ chống lại các đơn vị Nga dự kiến ​​sẽ diễn ra trong những ngày tới, theo một quan chức Mỹ.

Trong khi Hoa Kỳ đang gửi 18 dàn xe đại pháo 155mm và 40.000 viên đạn đại pháo tới Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới được TT Joe Biden công bố tuần này, thậm chí số tiền đó có thể được sử dụng ngay trong vòng vài ngày tới, trong khi quân Ukraine sẽ cạn kiệt về đạn dược. Trong một số cuộc giao tranh ác liệt trước đó, quân Ukraine đã bắn tới hàng nghìn quả đạn pháo trong một ngày, quan chức này lưu ý.

---- Hình ảnh Mariupol đổ nát, nhìn từ phi cơ robot.

Video dài 44 giây:



https://youtu.be/Y0-6NilTH7Q

---- LPR (thân Nga) tố quân Ukraine bắn vào khu đinh cư của dân Ukraine 8 lần/ngày. Quân đội Ukraine đã nã pháo vào các khu định cư ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tám lần vào thứ Sáu, sử dụng 64 đạn đại bác cỡ nòng lớn, theo lời LPR (thân Nga) đưa tin qua Telegram hôm thứ Bảy.

"Bắn từ phía các lực lượng vũ trang của Ukraine, 8 cuộc tấn công đã được ghi nhận vào các khu định cư của Donetsk, Pervomaisk, Zolote-5 bằng cách sử dụng các loại đạn pháo cỡ 152 mm và 122 mm (64 quả đạn)", thông báo trên Telegram viết.

Trước đó, hôm thứ Bảy, thông tấn RIA News (của Nga) đưa tin rằng nhóm đầu tiên gồm khoảng 100 người tị nạn từ thành phố Izyum của Ukraine đã đến vùng Belgorod của Nga, do thành phố này được cho là đang bị các lực lượng Ukraine bắn liên tục.

---- Nga: bắn phi đạn, phá hủy 16 mục tiêu Ukraine, kể cả cơ xưởng vũ khí. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga đã tấn công một nhà máy quân sự ở thủ đô Kyiv của Ukraine bằng phi đạn. Bộ này nói, 16 mục tiêu của Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc tấn công, trong đó bao gồm cả các khu vực chứa thiết bị và vũ khí.

---- Thủ tướng Anh Boris Johnson và một số bộ trưởng khác đã bị cấm nhập cảnh vào Nga, theo lời Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Bảy. Quyết định đưa ra sau khi Anh trừng phạt các quan chức Nga nhằm áp lực buộc Nga ngừng xâm lăng Ukraine. Trong bản văn, Nga cáo buộc Anh "cố tình làm trầm trọng thêm tình hình xung quanh Ukraine", "bơm vũ khí sát thương cho chế độ Ukraine", cũng như thực hiện "hành động thù địch chưa từng có" nhằm vào một số công dân Nga.

Theo bản văn, 13 quan chức Anh sẽ bị trừng phạt và thêm vào danh sách đen nhập cảnh, bao gồm cựu Thủ tướng Theresa May, Phó Thủ tướng Dominic Raab, Ngoại trưởng Liz Truss, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace, cùng những người khác.

---- Quân Ukraine vẫn đang cầm cự tại thành phố cảng Mariupol phía Đông Nam, cho biết Nga đang dội bom dồn dập để buộc thành phố phải đầu hàng. Bản tin NHK ghi lời phía Ukraine cho biết quân Nga tiếp tục không kích trong khi đưa bộ binh vào tìm cách chiếm lấy cảng, nhưng chưa thể kiểm soát trọn vẹn thành phố. Nơi đang giao chiến dữ dội là một cơ xưởng sản xuất thép ở Mariupol.

---- Nga truy lùng quân cán chính Ukraine tại vùng chiếm đóng. Zelensky nói trong một video công bố hôm thứ Sáu, cho biết quân Nga đang dùng các cách độc ác để cố gắng giành lấy các khu vực Azov, Donbas và Khakiv... Quân Nga tiếp tục khủng bố người dân ở các khu vực Kherson và Zaporizhzhia bị chiếm đóng. Zelensky nói quân Nga đang truy lùng tất cả những ai từng có liên quan tới quân đội và cơ quan chính phủ của Ukraine.

Zelensky nói quân xâm lược Nga có thể nghĩ điều này giúp việc kiểm soát khu vực trở nên dễ dàng hơn, nhưng điều này không đúng. Theo ông, vấn đề của Nga là không phải chỉ có một số nhà hoạt động, cựu chiến binh và nhà báo, mà toàn bộ người dân Ukraine đều không chấp nhận Nga. Tổng thống nói: “Nga đã mất Ukraine vĩnh viễn. Thực tế, Nga đã mất cả thế giới. Nga sẽ không được chấp nhận bởi bất cứ nơi nào nữa”.

---- Người tỵ nạn Ukraine hát ca khúc "Hòa Bình, Đừng Chiến Tranh" (Peace Not War).

Video dài 1:45 phút:



https://youtu.be/GnADQ0FLwgM

---- Nghe lén, ghi âm lời lính Nga kể: bắn phá trên đất Nga là do Nga dàn dựng để có cớ vu vạ Ukraine. Theo tin tình báo Ukraine, một lính Nga ở nơi bị chiếm đóng của vùng Donetsk (miền đông Ukraine) đã bị nghe lén và ghi âm trên sóng điện thoại khi nói với vợ ở quê nhà rằng chính quân đội của Putin là những người đã đánh bom một thị trấn của Nga ở gần biên giới trong tuần này.

Trong đoạn băng ghi âm cuộc gọi bị chặn do An ninh Ukraine công bố hôm thứ Sáu, có thể nghe thấy một phụ nữ bày tỏ lo ngại về cuộc tấn công vào thị trấn Klimovo mà Nga đổ lỗi cho quân Ukraine, theo báo cáo khiến 7 người bị thương.

“Đó là phe ta làm chuyện cà chớn đó,” người lính trả lời vợ. "Cần thiết như thế. Phe ta dội bom phe mình để khiêu khích [phía Ukraine].” Anh lính nói: “Tụi anh đã nói chuyện với các sếp và họ nói rằng chính là như vậy. Điều tương tự đã xảy ra trong Chiến tranh Chechnya, họ đã cho nổ tung các căn hộ ở Moscow, như thể đó là những kẻ khủng bố. Đó thực sự là an ninh FSB,” anh nói, đề cập đến loạt vụ đánh bom vào tháng 9/1999 đã giúp đưa Vladimir Putin lên nắm quyền.

Người lính giấu tên trong cuộc gọi bị chặn sóng để nghe lén tiếp tục nói rằng "không có cách nào" người Ukraine có thể bay đến thị trấn Klimovo [trong lãnh thổ Nga], ở vùng Bryansk, từ nơi họ đang đóng quân, và nói với vợ rằng anh ta định "từ chối" để đi xa hơn với cuộc chiến ở Ukraine.

---- Mỹ: không gì làm cho Biden từ bỏ ủng hộ Ukraine. Khi được hỏi về tác động của bức điện thư ngoại giao từ Nga cảnh báo Mỹ không tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói rằng “không có gì có thể khiến chính quyền của Tổng thống Joe Biden ngừng hỗ trợ Ukraine”.

“Người Nga đã nói một số điều riêng tư, họ đã nói một số điều công khai; nhưng không có gì có thể ngăn cản chúng tôi ra khỏi chiến lược mà chúng tôi đã bắt tay vào thực hiện, ”Price nói với Kate Bolduan của CNN.

---- Ukraine: Nga không sản xuất kịp xe tăng cho cuộc chiến. Sở Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Sáu viết một bài đăng trên Telegram rằng Uralvagonzavod, một công ty chế tạo cơ khí của Nga, đang gặp khó khăn trong việc sản xuất xe tăng mới do các vấn đề tài chính và do nguồn cung cấp nguyên vật liệu bị các gói trừng phạt khác nhau từ các nước chống Nga.

"Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, công ty đã phải đối mặt với nhiều vấn đề tài chính. Lãi suất cho vay tăng, thiếu vốn để phục vụ các khoản vay ngoại tệ, giá cả và vật liệu và phụ tùng (bao gồm cả nguyên liệu thép bọc) tăng lên - những vấn đề này và các vấn đề khác đã làm phức tạp và làm chậm lại việc sản xuất hầu hết các loại thiết bị quân sự.

---- Ukraine: tới 1,25 triệu tấn ngũ cốc và hạt dầu cơ nguy đổ bỏ. Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi hôm thứ Sáu cảnh báo rằng có tới 1,25 triệu tấn ngũ cốc và hạt dầu (grain and oilseeds) có thể phải quăng bỏ do các tàu chở hàng vẫn bị chặn ở Hắc Hải.

Solskyi nói rằng hàng hóa "chưa được dỡ xuống" và vẫn còn trên 57 tàu. Ông nói thêm rằng, nếu ngũ cốc được lưu trữ trong hơn ba tháng hoặc thậm chí ít hơn tùy thuộc vào điều kiện trên tàu, "các vấn đề phát sinh và một phần của các lô hàng hóa có thể bị hư hỏng."

Ukraine là một trong những nhà xuất cảng ngũ cốc và hạt dầu hàng đầu thế giới trước khi Nga xâm lăng nước này. Tuy nhiên, Solkyi cảnh báo rằng kể từ đó xuất cảng của Ukraine đã giảm từ khoảng 2 triệu tấn một tháng xuống còn 200.000 tấn.

---- Ukraine đổi tên các địa danh dính tới Nga. Thị trưởng Kyiv là Vitaly Klitschko hôm thứ Sáu cho biết thủ đô Ukraine sẽ thay đổi tên của các địa danh gắn liền với Nga do hậu quả của cuộc tấn công của Moscow vào nước này.

"Hôm nay Hội đồng thành phố Kyiv đã thông qua một số việc đổi tên của các cơ sở thành phố, dự thảo quyết định đã được chuẩn bị và thông qua các thủ tục cần thiết", Klitschko tuyên bố. "Vẫn còn hàng chục đường phố và nhiều thứ ở Kyiv với những cái tên gắn liền với kẻ xâm lược. Việc đổi tên của chúng là phù hợp. Do đó, chúng tôi đang phát triển những cái tên mới mang tên những con phố, đại lộ, ga tàu điện ngầm và các cơ sở khác", ông nói thêm.

Thị trưởng nhấn mạnh rằng một ví dụ của việc đổi tên là đổi tên Quảng trường Hữu nghị (Square of Friendship) giữa Kyiv và Moscow thành Quảng trường Anh hùng Mariupol (Heroes of Mariupol Square).

----Zelensky yêu cầu Biden dán nhãn Nga là quốc gia khủng bố. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trực tiếp kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa Nga vào danh sách các quốc gia khủng bố, theo bản tin của báo Washington Post.

Theo tin này, lời kêu gọi của Zelensky được đưa ra sau một cuộc điện đàm thảo luận về phản ứng của phương Tây đối với hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, Biden không cam kết hành động cụ thể. Biden nói với Zelensky rằng ông sẵn sàng khám phá một số ý tưởng để gây áp lực lớn hơn lên Moscow.

Việc đưa Nga vào danh sách khủng bố được xác định bởi sự ủng hộ lặp đi lặp lại "đối với các hành động khủng bố quốc tế". Hiện tại, danh sách mới bao gồm 4 quốc gia: Bắc Hàn, Cuba, Iran và Syria.

---- Đức sẽ viện trợ quân sự 2 tỷ Euro, phần lớn cho Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết hôm thứ Sáu rằng Đức sẽ tăng ngân sách viện trợ quân sự lên 2 tỷ euro. Lindner lưu ý rằng hầu hết các khoản tiền sẽ được chuyển đến Ukraine. "Các báo cáo của truyền thông Đức là chính xác: trong ngân sách bổ sung, viện trợ huấn luyện quân sự sẽ được tăng lên hai tỷ euro. Phần lớn các khoản tiền sẽ mang lại lợi ích cho Ukraine. Thủ tướng đã yêu cầu điều này ở giai đoạn đầu", ông tweet.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Đức đưa tin rằng 400 triệu euro sẽ được chuyển đến Quỹ Hòa bình Châu Âu (European Peace Facility), nơi sẽ mua vũ khí cho Ukraine.

---- Nga: đã di tản 138.733 cư dân Mariupol về phía đông [vùng do Nga kiểm soát]. Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ vào tối thứ Sáu rằng tổng cộng 138.733 cư dân Mariupol đã được di tản khỏi thành phố qua một hành lang dẫn đến phía đông Ukraine. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Phòng thủ Quốc gia Nga Mikhail Mizintsev cũng lưu ý rằng 719 cư dân Mariupol đã được di tản "trong 24 giờ qua."

---- Zelensky: 3000 lính Ukraine tử trận, 20.000 lính Nga tử trận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Ukraine đã mất từ 2500 đến 3000 chiến binh cho đến nay trong cuộc chiến xâm lăng của Nga tại Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Tổng thống Ukraine đã nói quân Nga phải chịu nhiều thương vong hơn, từ 19.000 đến 20.000 lính Nga tử trận. "Nhưng chúng tôi có khoảng 10.000 người bị thương, và thật khó để nói bao nhiêu người sẽ sống sót", Zelensky nói thêm. Trước đó, Ukraine nói rằng Nga đã có 20.000 lính tử trận kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự.---- Ukraine in tem mới chọc quê Putin: hình lính Ukraine đưa ngón tay giữa về hướng tàu chiến Nga. Đó là một cử chỉ tục tĩu được in trên tem bưu điện Ukraine để tôn vinh cuộc chiến toàn dân Ukraine chống Nga xâm lược. Khoảng 1 triệu con tem đã được đưa vào lưu hành, theo một thông báo hôm thứ Ba từ dịch vụ bưu chính Ukrposhta của Ukraine, theo báo Jerusalem Post.Trên Instagram, một tấm hình cho thấy Tổng thống Volodymyr Zelensky đứng với một cuốn sách gồm các con tem, trong đó có hình một người lính Ukraine đang giơ ngón tay giữa về hướng tàu chiến Nga. Đó là "biểu tượng cho sự kiên định của các chiến binh phòng vệ Ukraine", Zelensky viết hôm thứ Tư. Người dân Ukraine đã rủ nhau đứng xếp hàng bên ngoài bưu điện Kyiv "với hy vọng mua được con tem đặc biệt", theo báo Washington Post.Tổng giám đốc Ukrposhta Igor Smelyansky cho biết: "Bằng cách in tem bưu điện này, chúng tôi một lần nữa nhắc nhở những kẻ xâm lược rằng họ nên ngay lập tức rời khỏi vùng đất của chúng tôi và hãy chìm theo con tàu của chúng",---- Ukraine: quân Nga xử tử 1.000 người Ukraine vùng Kyiv. Ukraine cho biết các đơn vị Nga có thể đã "đơn giản hành quyết" gần 1.000 công dân Ukraine trước khi họ rút khỏi khu vực quanh Kyiv. Cảnh sát Ukraine nói khoảng 900 xác được tìm thấy trong những ngôi mộ tập thể tạm bợ hoặc chỉ vứt bừa bãi trên đường phố, và khoảng 95% trong số họ chết vì vết thương do đạn bắn.“Do đó, chúng tôi hiểu rằng dưới sự chiếm đóng của [Nga], mọi người bị xử tử đơn giản trên đường phố,” Andriy Nebytov, Tư lệnh cảnh sát khu vực của Kyiv, nói với Associated Press. Cảnh sát cho biết họ tiếp tục tìm thấy nhiều xác hơn mỗi ngày, một số nằm dưới đống đổ nát. Con số gần gấp đôi so với con số mà Ukraine cho là hai tuần trước, với số lượng xác tìm ra nhiều nhất — 350 xác — được tìm thấy trong các ngôi mộ tập thể ở Bucha.---- Ông bà Biden phổ biến giấy thuế: thu nhập 610.702 đô năm 2021, nộp thuế liên bang 24,6%. Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden có thu nhập tổng cộng là 610.702 đô la vào năm 2021, theo bản khai thuế năm 2021 của hai vợ chồng phổ biến hôm Thứ Sáu. Các tài liệu cho thấy, tổng thống và phu nhân đã phải trả mức thuế thu nhập liên bang 24,6%.Như thế, Biden đã phổ biến tổng cộng 24 năm hồ sơ khai thuế với công chúng Mỹ giữ đúng lời hứa sẽ minh bạch tài chánh, theo lời Bạch Ốc.Hồ sơ khai thuế của ông bà Biden cho thấy Joe Biden kiếm được 378.333 đô la với tư cách là Tổng thống. Đệ nhất phu nhân Jill Biden kiếm được 67.116 USD khi dạy học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia (NOVA). Hai ông bà cũng báo cáo thu nhập 61.995 đô la từ tiền bản quyền sách.Bạch Ốc cho biết ông bà Biden đã tặng 17.394 đô la cho 10 tổ chức từ thiện khác nhau, với khoản đóng góp lớn nhất là 5.000 đô la cho Quỹ Beau Biden Foundation (hội từ thiện đặt theo tên con trai quá cố của Joe Biden, chuyên bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị lạm dụng).Trong khi đó, cựu Tổng Thống Trump trong hơn 2 thập niên đã không chính thức phổ biến hồ sơ khai thuế.---- Hy vọng giảm giá xăng: Biden cho khoan dầu trên đất công của liên bang, lệ phí dùng đất là 18,75%. Các công ty có thể bắt đầu khoan dầu trở lại trên đất công — nhưng họ sẽ phải trả một lệ phí cao, Bạch Ốc cho biết như thế hôm thứ Sáu. Bộ Nội vụ cho biết các công ty có thể sử dụng 145.000 mẫu (acres) đất công giữa chín tiểu bang để khoan, nhưng để làm như vậy, họ phải trả lệ phí sử dụng tài nguyên liên bang là 18,75%.Theo The New York Times, lệ phí này là mức tăng đột biến đầu tiên và lớn nhất trong hơn một thế kỷ qua. Quyết định cho khoan đất công là một trong số những nỗ lực của chính quyền Biden nhằm chống lại giá xăng tăng cao, mặc dù đây là một sự thay đổi rõ rệt so với lời hứa ban đầu của Biden là loại bỏ việc khoan dầu trên các vùng đất liên bang để chống lại biến đổi khí hậu.---- New Mexico cháy rừng: 200 nhà ra tro, 2 người chết. Thị trưởng Lynn Crawford của thị trấn Ruidoso, New Mexico, đang tập hợp những người dân lại để an ủi và cứu trợ, trong khi nhân viên cứu hỏa vào thứ Sáu đã cố gắng ghìm ngọn lửa bị gió thổi bùng lên bao phủ ngôi làng nằm gác nơi sườn núi.Hơn 200 ngôi nhà đã bị cháy trong khi một cặp vợ chồng lớn tuổi được tìm thấy đã chết bên ngoài nơi cư trú đã bị cháy ra tro của họ.---- California: việc làm tăng tốc, thất nghiệp giảm, nhờ ngành du lịch và giải trí. Các con số mới công bố hôm thứ Sáu của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ và Sở Nhân Dụng California cho thấy tiểu bang đã khôi phục được 2.463.400 việc làm bị mất trong đại dịch, tương đương 89,2%. California chiếm 14% mức tăng trưởng việc làm trên toàn quốc trong tháng 3/2022 vì tiểu bang này đã có mức tăng trong 13 trong tổng số 14 tháng qua.Lực lượng lao động của California - được định nghĩa là số người có việc làm hoặc đang tìm việc - đã tăng gần 350.000 người trong năm qua, thường là một dấu hiệu mạnh mẽ của sự phục hồi kinh tế. Nhưng lực lượng lao động của California vẫn thiếu gần 400.000 người so với mức cao trước đại dịch.Tỷ lệ thất nghiệp của California đã giảm xuống còn 4,9% vào tháng 3/2022 do 10 trong số 11 lĩnh vực công nghiệp của bang đã tạo thêm việc làm trong tháng thứ hai liên tiếp. Lợi nhuận lớn nhất lại đến từ ngành giải trí và khách sạn, tức là các ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thời kỳ đại dịch do các quy định của nhà nước ngăn cản mọi người tụ tập ở những nơi công cộng như nhà hàng và quán bar.---- California: truy tố 1 Giám đốc Sở Thủy Cục tội chôm 25 triệu đô. Các công tố viên cho biết hôm thứ Năm, cựu tổng giám đốc của một Sở thủy cục miền trung California bị cáo buộc trộm hơn 25 triệu đô la nước thuộc sở hữu liên bang bằng cách khai thác một chỗ hở nước trong một con kênh.Dennis Falaschi, 75 tuổi, bị truy tố về nhiều tội âm mưu, trộm tài sản của chính phủ và khai thuế gian lận, theo Văn phòng Công tố phía đông California. Falaschi làm việc tại Sở Thủy Cục Panoche ở Thung lũng San Joaquin, nơi phục vụ các quận Merced và Fresno, theo báo Los Angeles Times.---- Michigan: anh gốc Việt nổi nóng, chĩa súng bắn 1 em bé 6 tuổi bị án từ 40 tháng tới 15 năm tù. Thẩm phán Darlene O’Brien hôm Thứ Năm, 14 Tháng Tư, đã kết án Ryan Cuong Le-Nguyen từ 40 tháng đến 15 năm tù vì bắn một đứa trẻ đang chơi với bạn bên ngoài ngôi nhà Ypsilanti Township (Quận Washtenaw, Michigan) của anh ta vào tháng 8/2021. Cậu bé chỉ bị đạn vào cánh tay, không nguy hiểm.Le-Nguyen, 30 tuổi, bị kết án sau khi không phản đối, ngày 17/3/2022, với một tội danh xả súng vào một tòa nhà gây thương tích, trọng tội 15 năm cầm súng và trọng tội cầm súng, 2 năm trọng tội phải thụ án liên tiếp. Nhờ không phản đối, các tội danh còn lại của anh ta là tấn công với ý định giết người, tấn công với ý định gây tổn hại lớn cho cơ thể, xả súng trong một tòa nhà và hai tội danh cầm súng đã được xóa bỏ khi tuyên án.---- Lộ tin nhắn 2 dân cử Cộng Hòa nhận thức lật ngược bầu cử kiểu Trump là phi pháp. Trong những tuần lễ giữa cuộc bầu cử năm 2020 và cuộc tấn công ngày 6/1/2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ, gần 100 tin nhắn từ hai dân cử Cộng Hòa phe trung thành với Tổng thống Donald Trump khi đó tiết lộ một nỗ lực tích cực vận động hành lang, khuyến khích và cuối cùng cảnh báo Bạch Ốc về những nỗ lực của họ khi lật ngược cuộc bầu cử, theo các tin nhắn do Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn tìm được và được CNN xem xét.Các tin nhắn (text) qua phone, chưa được báo cáo trước đây, đã được Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee ở Utah và Dân biểu Cộng hòa Chip Roy ở Texas gửi cho Chánh văn phòng Bạch Ốc lúc bấy giờ là Mark Meadows.Các tin nhắn cho thấy cả hai dân cử ban đầu đều ủng hộ các thách thức pháp lý để lật ngược bầu cử, nhưng cuối cùng nhìn thấy khó khăn về nguy hiểm [pháp lý] và chiến thuật thực hiện từ Trump và nhóm của ông. Roy nhắn tin cho Meadows vào ngày 1/1/2021 rằng: "Chúng ta đang đóng cọc vào ngay trái tim của nền cộng hòa liên bang." ("We're driving a stake in the heart of the federal republic")Đến ngày 3 tháng 1/2021, Lee cũng đã nhắn tin cho Meadows [về nguy hiểm dội ngược] rằng nỗ lực này "có thể phản tác dụng một cách tồi tệ."----Báo VietnamNet trong bản tin hôm 15/4/2022 ghi nhận: "Điều chuyển ông Lương Ngọc An sau vụ Dạ Thảo Phương. Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, ông Lương Ngọc An – Phó TBT báo Văn nghệ sẽ được điều chuyển về văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam. Ngày 6/4, trên trang cá nhân, nữ nhà thơ Dạ Thảo Phương – cựu nhà báo của Báo Văn nghệ Trẻ, thuộc báo Văn nghệ đã đăng thư tố bị Lương Ngọc An tấn công tình dục từ 23 năm trước. Theo đó, cô đã viết bản tường trình gửi tới Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập Báo Văn nghệ và các nhà văn, nghệ sĩ, trí thức, tất cả những người yêu văn chương nghệ thuật lời tố cáo mà cô đã im lặng trong khoảng thời gian dài.Sau đó hơn một tuần, ông Lương Ngọc An xác nhận với VietNamNet và kèm với đó đăng trên trang cá nhân xác nhận mình đã gửi sự việc lên công an nhờ can thiệp vì bị vu khống.Ngay sau thông báo sẽ đưa việc này tới công an nhờ can thiệp, nhà thơ Dạ Thảo Phương cũng trả lời riêng VietNamNet rằng, nếu được như thế, cô hy vọng thông tin về phiên tòa này sẽ được lan tỏa rộng hơn, khích lệ các nạn nhân bị xâm hại tình dục khác còn đang phải giấu nỗi đau của mình trong im lặng hoang mang...."Cũng nên ghi nhận, bản tin BBC hôm 14/4/2022 viết thêm về trường hợp thứ nhì:"Tối 13/04, trên mạng xã hội có thêm người thứ hai lên tiếng, cáo buộc ông Lương Ngọc An từng quấy rối tình dục mình. Nhà văn Bùi Mai Hạnh, hiện sống tại Úc, trong bài đăng trên trang Facebook cá nhân tố cáo ông An từng tấn công tình dục bà nhưng hành vi cưỡng hiếp chưa được thực hiện đến cùng cách đây 25 năm. Bà Bùi Mai Hạnh viết rằng bà "nói ra sự thật không nhất thiết để đòi công lý, hay vì muốn kẻ ác phải bị trả giá. Nói ra phải do tự nguyện, đầu tiên phải vì lợi ích của người nói. Và, trên tất cả, NÓI SỰ THẬT vì quyền của sự thật"..."Báo Thanh Niên hôm 16/4/2022 cho biết: "Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam quyết định điều động nhà thơ Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ Phó tổng biên tập, Thư ký toà soạn Báo Văn Nghệ, để nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 1.5.2022... Hiện chưa rõ ông An sẽ được điều chuyển đi đâu. Theo văn bản, có thể hiểu ông An được điều về cơ quan hội để chờ nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, có thể ông sẽ được điều về Bảo tàng Văn học Việt Nam."----Báo Thanh Niên ghi nhận. Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị quy định rõ trong luật Phòng, chống bạo lực gia đình việc cha mẹ ép con học quá nhiều là hành vi bạo lực gia đình.Chiều 16.4, tiếp tục phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5.2022).Nêu ý kiến tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị những hành vi bạo lực gia đình có liên quan đến việc dạy và học tập của trẻ em cần được làm rõ trong dự thảo luật: “Thời gian gần đây cũng có những chuyện rất đau lòng. Những kỳ vọng quá lớn của cha mẹ đối với con cái dẫn đến việc yêu cầu các cháu phải học đến 3 - 4 giờ sáng, cũng như việc mong muốn con cái cứ phải được điểm 10, rồi phải đi theo nghề nghiệp cha mẹ mong muốn để cha mẹ cảm thấy hãnh diện… dẫn đến áp lực quá khả năng chịu đựng và đáp ứng, vượt quá năng lực của trẻ em.”---- HỎI 1: Dân Chủ báo động, tính chung thua Cộng Hòa 8 điểm?ĐÁP 1: Đúng thế, theo thăm dò của Rasmussen Reports. Theo một cuộc thăm dò mới nhất (phổ biến hôm Thứ Sáu 15/4/2022) của Rasmussen Reports, 47% cử tri dự kiến đi bầu sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa nếu cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức hôm nay, trong khi 39% sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên Đảng Dân chủ. Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy một ứng cử viên Đảng Cộng hòa có lợi thế 8 điểm so với một ứng cử viên Đảng Dân chủ.

. 88% đảng viên Cộng hòa nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên quốc hội của đảng mình.

. 78% đảng viên Đảng Dân chủ nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng mình vào Quốc hội.

. 40% những người độc lập nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa, so với 28% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên Đảng Dân chủ.

. 45% trong số những cử tri dưới 40 tuổi sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân chủ, trong khi 34% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa.

. 52% cử tri trong độ tuổi 40-64 nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa.

. 55% trong số những người 65 tuổi trở lên nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa.

https://www.newsmax.com/politics/rasmussen-republicans-democrats-poll/2022/04/15/id/1065911/

---- HỎI 2: Vào đại học nào ở California để ra trường ưu thế nhất?

ĐÁP 2: Đứng nhất là California Institute of Technology. Theo một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi SmartAsset, sinh viên theo học tại California Institute of Technology (Học viện Kỹ thuật California) có thành công tốt nhất. Bản nghiên cứu, phân tích các trường đại học trên khắp California dựa trên số liệu 5 lĩnh vực - học bổng, lương khởi điểm, học phí, chi phí sinh hoạt và tỷ lệ duy trì ưu thế [sau khi ra trường] - đã cho California Institute of Technology của Pasadena xếp hạng tổng thể tốt nhất sau khi cân nhắc từng yếu tố. Đại học Harvey Mudd ở Claremont đứng thứ hai, tiếp theo là Đại học Stanford và UC San Diego. UC Berkeley lọt vào top 5.

Danh sách 10 trường đứng đầu California về ứu thế khi ra trường:

1. California Institute of Technology

2. Harvey Mudd College

3. Stanford University

4. University of California-San Diego

5. University of California-Berkeley

6. California Polytechnic State University-San Luis Obispo

7. University of California-Davis

8. University of California-Irvine

9. University of California-Los Angeles

10. California State University-Fresno

https://patch.com/california/across-ca/which-ca-colleges-have-best-value

.