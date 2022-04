Hình trên: Aiden Aslin, lính thiện nguyện người Anh tham dự trong đơn vị TQLC Ukraine tại Mariupol, nơi bị quân Nga vây 48 ngày qua, đã ra đầu hàng quân Nga vì hết đạn, hết lương thực.

.

- Aiden Aslin (lính thiện nguyện người Anh chiến đấu bên Ukraine) ra đầu hàng: quân phòng thủ Mariupol hết đạn, hết lương thực. Quân Nga bắt đầu tràn vào vùng Donbas.

- Putin sa thải 150 viên chức tình báo trong Sở 5 vì tiên đoán sai, đẩy Giám Đốc Sở 5 là Sergei Beseda vào trại giam LefortovoUkraine: Nga sắp vu vạ Ukraine, sẽ cho nổ nhà dân, bệnh viện, trường học các thị trấn Nga bên kia biên giới. Putin nói cấm vận Nga thì cũng tự hại Liên Âu.

- Biden cho phép bán xăng E-15 quanh năm, rẻ hơn 10 cents/gallon so với xăng thường.

- Hải cảng Mariupol, nơi quân Nga đã bao vây 47 ngày qua, giao chiến dữ dội, quân Ukraine cơ nguy hết đạn. Nga vu vạ Ukraine chuẩn bị quay phim "các cảnh dàn dựng." Thị Trưởng Mariupol: có thể hơn 20,000 người chết vì xác nằm khắp phố Mariupol.

- Mỹ: cuộc chiến tại Ukraine sẽ kéo dài và tập trung về phía đông, trong khi quân Nga sẽ dùng phi đạn bắn phá ào ạt khắp nơi để gây thiệt hại. Mỹ bổ nhiệm Tân Tư Lệnh quân lực Mỹ và NATO tại Châu Âu. Mỹ: Putin có thể can thiệp vào bầu cử Mỹ.

- Thủ Tướng Áo quốc Karl Nehammer họp báo sau khi gặp Putin: cuộc chiến ở Ukraine sẽ kéo dài với tình hình nơi chiến trường sẽ khốc liệt hơn. Putin đổ tội cho quân Ukraine dàn cảnh tội ác chiến tranh. Ukraine: quân Nga bắt giam nhiều thường dân trong các nhà tù khắp nơi Nga đang chiếm đóng, đưa một số người về giam bên đất Nga.

- Đài Đức thuê nhà báo TV Nga Marina Ovsyannikova biểu tình phản chiến giữa giờ tin tức đêm 14/3/2022

- Ukraine: Nga gây ra tội ác chống nhân loại. Anh: nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học, Anh sẽ quy lỗi cho Putin.

- Được tin cậy nhất tại Hoa Kỳ là đài khí hậu Weather Channel, ké tiếp đài PBS, BBC, Wall Street Journal

- Càng bị Trump đánh phá, gây quỹ càng dễ hơn: DB Liz Cheney (Cộng Hòa-WY) đang phá các kỷ lục gây quỹ

- Biden siết luật "súng ma", bổ nhiệm Steve Dettelbach làm Giám Đốc ATF (Rượu Thuốc Lá, Súng, Chất Nổ...)

- Nhật phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể XE của Omicron, tỷ lệ lây nhiễm nhanh hơn 12,6% so với BA.2.

- Quận Cam: Kiana Nguyen lái xe môtô, gặp nạn, chết

- HỎI 1: Hơn 2/3 dân Mỹ đổ tội Putin, chứ không phải Biden, làm tăng giá xăng dầu? ĐÁP 1: Đúng, 71% dân Mỹ nói thế.

- HỎI 2: Đài Loan hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí? ĐÁP 2: Thượng nghị sĩ Mỹ cũng hối thúc.

.

QUẬN CAM (VB-12/4/2022) ---- Tổng Thống Joe Biden hôm nay, Thứ Ba, sẽ công bố một quyết định khẩn cấp về cho phép bán xăng E-15 quanh năm. Loại xăng này có 15% chất ethanol, rẻ hơn 10 cents/gallon so với xăng thường.

.

Bình thường, xăng E-15 bị cấm từ tháng 6 tới giữa tháng 9 vì lý do giữ không khí trong lành. Trump đã từng cho bán quanh năm xăng E-15, cho nên Biden nói quyết định này khác với Trump vì bây giờ là hoàn cảnh nguồn năng lượng.

.

---- Quân Nga bắt đầu tràn vào vùng Donbas. Một đoàn quân xa Nga dài khổng lồ được nhìn thấy trên video phóng lên các mạng xã hội, và CNN đã xác minh địa điểm cho thấy đoan quân xa này từ thị trấn Rostov trên đất Nga hướng về hướng tây-bắc, nghĩa là về hướng vùng Donbas của Ukraine.

.

---- Một lính thiện nguyện người Anh tham dự trong đơn vị Thủy Quân Lục Chiến Ukraine tại Mariupol, thành phố đang bị quân Nga vây 48 ngày qua, đã ra đầu hàng quân Nga. BBC loan tin gia đình Aiden Aslin xác nhận chiến binh này đã buộc ra hàng.

.

Mẹ của lính thiện nguyện Aiden Aslin kể với BBC rằng "con tôi gọi tôi và nói họ không còn đạn để bắn nữa" mặc dù đơn vị của anh này "đã chiến đấu dữ dội như địa ngục." Hiện thời chưa rõ Aslin ở đâu, nhưng một tài khoản Twitter có liên hệ với Aslin nói là "hy vọng sẽ trong nhóm tù binh được trao đổi."

.

Aslin, 28 tuổi, tình nguyện chiến đấu trong quân lực Ukraine từ 2018. Bây giờ Aslin là chiến binh tình nguyện người Anh đầu tiên bị lính Nga bắt làm tù binh. Trả lời phỏng vấn của báo The Telegraph tháng trước, anh nói về tình hình suy sụp ở Mariupol, "tội ác chiến tranh tập thể do quân Nga thực hiện khắp nơi, họ tấn công bất kỳ ai họ thấy, bất kể thường dân.

.



.

----- Các chiến binh còn sống sót trong một trung đoàn TQLC Ukraine đang bảo vệ nhà máy thép Azovstal gần hải cảng Mariupol phóng lên mạng tin nhắn rằng, "Quân Nga đang dần dần đẩy lui chúng ta. Họ bao vây chúng tôi bằng đủ thứ hỏa lực, và bâyg iờ họ tìm cách hủy diệt chúng tôi."

.

Các chiến binh này thêm rằng có nhiều thương binh đã trở về vị trí để tiếp tục chiến đấu. Không còn quân viện tới giúp nữa, nhóm phòng thủ Azovstal nói rằng từ nhiều ngày tất cả người dân --- đầu bếp, tài xế, nhạc sĩ dàn hợp xướng... --- đều ra tuyến phòng thủ để cầm súng bắn vào quân Nga.

.

Tin nhắn viết, "Chúng tôi sắp chết, nhưng vẫn tác chiến. Điều này sắp kết thúc rồi. Hôm nay lại thêm một ngày gian nan. Thấy rõ nhiều người chúng tôi sẽ chết, nhiều người sẽ bị bắt. Ukraine thân thương ơi, chúng tôi xin quý bạn nhớ tới lính TQLC. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm, những điều khả thể và những điều bất khả. Chúng tôi TRUNG THÀNH VĨNH VIỄN." Phía Nga nói đã chiếm xong Mariupol, nhưng có một số đơn vị Ukraine vẫn chưa ra đầu hàng.

.

---- Tổng Thống Putin nói hôm Thứ Ba rằng Tây phương thêm cấm vận Nga thì cũng tự làm hại Liên Âu vì các nền kinh tế trong khu vực liên hệ nhau. Họp báo chung với Tổng hống Belarus là Aleksandr Lukashenko, Putin nói cấm vận có thể có tác hại trung hạn và dài hạn, nhưng hệ thống tài chánh Nga trước sau vẫn vững vàng.

.

---- Putin quy trách cuộc chiến ở Ukraine không như ý Putin muốn là do lỗi tình báo Nga. Đó là lý do Putin đã sa thải khoảng 150 viên chức tình báo trong Sở 5 (Fifth Service) về tình báo hải ngoại của Cục An Ninh Liên Bang FSB (hậu thân KGB) vì các tiên đoán về xâm lăng Ukraine đều sai.

.

Riêng Giám Đốc Sở 5 là Sergei Beseda đã bị quản thúc tại gia trong tháng trước, và mới bị Putin đưa vào trại giam Lefortovo ở Moscow vì tiên đoán là Nga sẽ chiếm gọn Ukraine trong vài ngày và vì nhiều người dân Ukraine sẽ cầm hoa ra đứng đón chào lính Nga.

.

---- Tướng Kyrylo Budanov, Giám đốc Tình báo Ukraine, nói rằng Nga dự định làm một cú vu vạ cho Ukraine: các đơn vị đặc biệt Nga dự tính tấn công khủng bố bằng mìn, cho nổ nhiều nhà dân, bệnh viện, trường học trong các khu đông dân Nga, cũng như sẽ phóng phi đạn vào Belgorod (trên đất Nga) hay một trong các thị trấn ở Crimea. Ông nói, nhiều hầm hố đã đào ở các thị trấn Nga mấy ngày qua, như ở Belgorod và Kursk.

.

---- Lính Ukraine bắn xe tăng Nga.

Video dài 1:01 phút:



https://youtu.be/wbGSiQiCX9g

.

---- Trưởng công tố Ukraine Iryna Venediktova nói rằng Nga đang gây ra tội ác chống nhân loại ở Ukraine. Bà nói với CNN rằng những gì người ta thấy ngay bây giờ, không chỉ là tội ác chiến tranh mà còn là tội ác chống nhân loại.

.

Bà nói văn phòng Tổng Thống Volodymyr Zelensky đang xem xét hơn 5,800 trường hợp tội ác chiến trang và các trường hợp này chưa tính tới các khu vực do quân Nga kiểm soát.

.

---- Ngoại Trưởng Anh quốc Liz Truss viết trên một Twitter hôm Thứ Hai rằng trường hợp được cho là quân Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Mariupol chính là "leo thang thô bạo chiến tranh" và Anh và cộng đồng quốc tế sẽ quy lỗi cho Putin và chế độ Putin chịu trách nhiệm.

.

Hôm Thứ Tư tuần trước, Anh cho biết sẽ thêm một đợt cấm vận, kể cả cấm nhập cảng than đá và dầu cho tới cuối năm 2022. Anh cũng nói sẽ ngưng tất cả đầu tư vào Nga và đông lại tích sản ngân hàng Nga Sberbank.

.

----- Putin có thể can thiệp mạnh vào bầu cử Hoa Kỳ, theo 4 nguồn tin ẩn danh đã đọc các bản tin tình báo mật của Mỹ nói với CNN hôm Thứ Hai. Bản báo cáo nói hạ tầng bầu cử Hoa Kỳ có thể là mục tiêu của các cuộc tấn công từ Nga. Tuy nhiên, các viên chức này nhấn mạnh rằng chưa có chứngc ớ Putin chính thức quyết định ảnh hưởng bầu cử ở Mỹ và y cũng chưa có ứng cử viên nào y ưa thích.

.

---- Phó Thủ Tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm Thứ Hai nói quân Nga đang bắt giam nhiều thường dân trong các nhà tù khắp nơi Nga đang chiếm đóng, kể cả các dân cử địa phương và các nhà báo. Bà nói trong bài diễn văn trên TV rằng quân Nga đang cưỡng bức, bắt giam nhiều linh mục, nhà báo, nhà hoạt động, các thị trường trong tù ở nơi chiếm đóng tại Ukraine, mà cũng đưa về giam ở đất Nga như ở Kursk, Bryansk, Rostov... Nga đã bác bỏ, nói không giam thườngd ân nào.

.

---- Hẳn bạn còn nhớ nhà báo truyền hình Nga Marina Ovsyannikova, 43 tuổi, người đã xông vào giữa giờ tin tức đêm 14/3/2022, tay cầm biểu ngữ và miệng hô khẩu hiệu "Hãy ngưng cuộc chiến. Đừng tin vào tuyên truyền. Họ đang nói dối người dân. Đừng chiến tranh." Lúc đó ống kính TV đã chiếu lên cho cả nước xem, an ninh không kịp tắt sóng.

.

Hôm Thứ Hai 11/4/2022 có tin đài truyền hình Đức quốc Die Welt đã thuê phóng viên Marina Ovsyannikova để sẽ truyền tin từ Nga và Ukraine, theo BBC.

.

Hội nhân quyền OVD-Info nói rằng có 1 video khác do Ovsyannikova thực hiện trước khi biểu tình trên làn sóng TV. Cô này nói rằng những gì xảy ra ở Ukraine là tội ác, Nga là xâm lăng, trách nhiệm là duy một người là Putin. Cô nói trong video rằng cha cô là săc tộc Ukraine, mẹ cô là Nga.

.

Cô nói trong vài năm qua, cô làm việc ở Channel One, tuyên truyền cho Putin và bây giờ cô xấu hổ vì phải nói dối trước ống kính TV, mắc cỡ vì im lặng năm 2014 khi chuyện này bắt đấu (lúc đó, Nga chiếm Crimea), lúc đó cô không biểu tình khi Điện Cẩm Linh đầu độc Navalny, đã im lặng "nhìn chế độ phi nhân này, và bây giờ cả thế giới quay lưng với chúng ta, và 10 thế hệ nữa con cháu chúng ta cũng sẽ không có thể rửa sạch nỗi ô nhục của cuộc chiến huynh đệ tương tàn này."

.

Cô nói, "Chúng ta là người Nga, suy nghĩ và thông minh, và chỉ nơi chúng ta mới ngừng được sự điên khùng này. Hãy ra biểu tình, đừng sợ. Họ không thể gỡ bỏ tất cả chúng ta được."

.



.

Sau đó, Ravina Shamdasani, phát ngôn nhân về nhân quyền LHQ, nói trong buổi họp báo ở Geneva rẳng nhà nước Nga cần bảo đảm rằng phụ nữ này sẽ không bị trù dập gì bởi vì cô chỉ thực hiện quyền tự do phát biểu.

.

--- Thị Trưởng Mariupol, một hải cảnh lớn của Ukraine, nói hôm Thứ Hai rằng kiểm được là hơn 10,000 thường dân đã chết trong khi quân Nga bao vây nơi này, và như thế số người chết có thể là hơn 20,000 người chết vì xác nằm khắp nơi trên đường phố.Ông nói qua điệnt hoại với AP, rằng quân Nga mang lò thiêu xác trên xe vận tải để xóa vết tích, và ông tố cáo quân Nga không cho đoàn xe cứu trơ nhân đạo vào nhằm che giấu thảm sát.Ông nói Mariupol bây giờ là nghĩa địa vì Nga đã bao vây chặt, làm cho dân thiếu lươngt hực, nước uống, điện nước... nhiều người căng thẳng thần kinh, có 1 phụ nữ tự treo cổ chết, trong khi xác người chôn khắp các vườn nhà.---- Denis Pushilin, Tư lệnh Cộng Hòa Nhan Dân Donetsk, hôm Thứ Hai nói rằng quân ly khai (thân Nga) đã kiểm soát hải cảng Mariupol, nơi quân Nga đã bao vây 47 ngày qua.Trong khi đó, quân Ukraine còn phòng thủ trong Mariupol cảnh báo rằng họ thiếu đạn và "hôm nay sẽ có thể là trận đánh cuối cùng của chúng tôi" trong khi Tổng Thống Volodymyr Zelensky nói Mariupol "đã bị phá hủy" và "hàng chục ngàn" cư dân bị giết.Nhưng Valerii Zaluzhnyi, Tư lệnh quân đội Ukraine, nói rằng quân Ukraine phòng thủ Mariupol vẫn còn giữ một số tuyến phòng thủ và truyền tin giữa các đơn vị trong Mariupol và tổng hành dinh ở Kyiv vẫn duy trì được.---- Lo ngại quân Nga bắn vũ khí hóa học.Video dài 3: 07 phút:



https://youtu.be/mdS1IVswsys

.

---- Bộ Quốc Phòng Nga hôm Thứ Hai nói Ukraine đang sửa soạn khiêu khích với mục tiêu tố cáo Nga bạo lực chống thường dân Ukraine. Mikhail Mizintsev, Trưởng phòng Điều hợp Quóc phòng Nga, nói khiêu khích đang dàn dựng ở vùng Sumy (phía đông bắc Ukraine) với sự giúp đỡ của Biệt kích Anh quốc.

.

Mizintsev nói đại diện truyền thông Ukraine và Tây phương được mời tới thăm thị trấn Seredina-Buda nơi quân Nga chiếm trước đây nhằm quay phim "các cảnh dàn dựng." Trước đây, Nga cũng nói như thế về Bucha, nơi có mồ chôn tập thể và nhiều xác chết nằm ngoài đường.

.

---- Chính phủ Mỹ dự định bổ nhiệm Đại Tướng Christopher Cavoli vào chức Tân Tư Lệnh quân lực Mỹ và NATO tại Châu Âu, theo báo Wall Street Journal hôm Thứ Hai. Hiện nay Tướng này đang giữ chức Tư Lệnh Quân Lực Mỹ ở Châu Âu và Châu Phi.

.

Tướng Cavoli nói được tiếng Pháp, Ý, Nga, từng tốt nghiệp Đại học Yale University với bằng Cao học về Nghiên cứu Nga và Đông Âu. Ông cũng nằm trong Phòng chỉ huy chính sách và kế hoạch chiến lược với tư cách Giám đốc về Nga.

.

Đồng thời, Lực lượng Hành Quân Đặc Biệt cũng sẽ có tân tư lệnh là Trung Tướng Bryan Fenton. Hai vị tiền nhiệm của Cavoli và Fenton sắp về hưu.

.

---- Cuộc chiến tại Ukraine sẽ kéo dài và tập trung về phía đông, trong khi quân Nga sẽ dùng phi đạn bắn phá ào ạt khắp nơi để gây thiệt hại cho Ukraine cả về kinh tế và quân sự. Đó là lời của Trưởng phòng Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki hôm Thứ Hai khi được hỏi về kết quả có thể có của cuộc chiến.

.

---- Thủ Tướng Áo quốc Karl Nehammer hôm Thứ Hai nói điều quan trọng cho các lãnh đạo Liên Âu là phải giữ liên lạc với Tổng Thống Nga Vladimir Putin và thảo luận về tình hình ở Ukraine. Kể trong buổi họp báo sau khi họp với Putin, Nehammer nói rõ với Putin rằng cuộc chiến ở Ukraine phải kết thúc, và tội ác chiến tranh nhắm vào dân thường phải bị điều tra.

.

Nehammer kể rằng Putin tố cáo quân Ukraine không giữ các hành lang nhân đạo như 2 bên đồng ý, và "chính quân Ukraine là thủ phạm những cái chết của dân thường ở Bucha gần Kyiv."

.

Theo Nehammer, Putin không tin vào cộng đồng quốc tế, nhưng Nehammer bảo đảm với Putin rằng chính phủ Áo quốc sẽ ủng hộ một hội đồng tư pháp quốc tế để truy tố những người gây ra tội ác chiến tranh.

.

Karl Nehammer hôm Thứ Hai cũng cảnh báo rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ kéo dài với tình hình nơi chiến trường sẽ khốc liệt hơn. Putin hứa với Nehammer rằng Putin sẽ hợp tác với Hội Hồng Thập Tự.

.

---- Theo công ty thăm dò YouGov, hỏi về nguồn tin nào tin cậy nhất tại Hoa Kỳ, đa số dân Mỹ nói nguồn tin khả tín nhất là về khí hậu: Weather Channel. Bản khảo sát 1,500 người Mỹ thành niên từ ngày 26/3/2022 tới 29/3/2022, băng tần thời tiết này được 52% người trả lời nói là khả tín.

.

. Phân nửa người Cộng Hòa tin vào băng tần Weather Channel.

. 62% người Dân Chủ tin vào băng tần Weather Channel.

. Tin nhiều kế tiếp, sau Weather Channel là đài PBS (41% dân Mỹ tin), BBC (39%), Wall Street Journal (38%).

.

---- Nhật phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể XE của Omicron, tỷ lệ lây nhiễm nhanh hơn 12,6% so với BA.2. Bản tin NHK ghi rằng Bộ Y tế Nhật Bản đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể tái tổ hợp XE của biến thể Omicron. Bộ cho biết một phụ nữ khoảng 30 tuổi được phát hiện bị nhiễm biến thể XE sau khi cô từ Mỹ nhập cảnh vào Nhật Bản ngày 26/3.

.

Người phụ nữ này có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus tại trạm kiểm dịch sân bay Narita gần Tokyo. Viện Các bệnh Truyền nhiễm quốc gia đã phát hiện biến thể XE sau khi giải trình tự gen mẫu xét nghiệm thu được từ người phụ nữ. Người phụ nữ này không xuất hiện triệu chứng. Cô đã cách ly tại một cơ sở dành cho những người bị nhiễm bệnh theo yêu cầu của bộ y tế, và rời khỏi cơ sở này 9 ngày sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

.

Biến thể XE được cho là sự kết hợp của biến thể phụ BA.1 và biến thể phụ BA.2 dễ lây lan hơn của biến thể Omicron. Biến thể tái tổ hợp này đã được phát hiện ở Anh và các nước khác. Trong một báo cáo, giới chức y tế Anh ước tính tỷ lệ lây nhiễm của XE nhanh hơn 12,6% so với BA.2. Tuần trước, người đứng đầu ban chuyên gia của Bộ Y tế Nhật Bản Wakita Takaji cho biết vẫn chưa có đủ thông tin về mức độ nghiêm trọng của biến thể XE.

.

---- Càng bị Trump đánh phá, gây quỹ càng dễ hơn. Trong khi bầu cử giữa kỳ tới gần, Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY) đang phá các kỷ lục gây quỹ trong khi tái tranh cử cho chức Dân Biểu: bất kể bị Cộng Hòa khiển trách và bị lật ra khỏi chức lãnh đạo Cộng Hòa, DB Cheney gây quỹ được 1.5 triệu đô trong quý đầu năm 2021.

.

Trong các quý kế tiếp, DB Cheney gây quỹ được tuần tự $1.9 triệu, $1.7 triệu, và rồi $2 triệu đôla. Ban vận động của bà dự định báo cáo kỷ lục trong quý đầu năm 2022 là quyên được $2.94 triệu đô, gấp đôi mức đối thủ của bà là Harriet Hageman (do Trump ủng hộ) gây quỹ trong quý 4 của năm 2021.

.

---- Hoa Kỳ đưa ra quy định mới về "súng ma" -- loại súng không có số của bất kỳ công ty sản xuất súng nào, theo Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Hai.

.

Sẽ bất hợp pháp nếu các công ty làm phụ tùng để khách hàng tự ráp súng, trong khi tất cả các tiệm bán súng đều phải kiểm tra lý lịch hình sự của người mua súng. Các tiệm súng có giấy phép liên bang sẽ phải ghi số đăng bộ (serial numbers) vào các súng chưa có số trước khi bán ra.

.

Hiện thời chính phủ chỉ dò ra 1% trên toàn bộ súnng ma tịch thu trong 5 năm qua. Biden hôm Thứ Hai cũng cho biết súng ma tăng gấp 10 lần trong 5 năm qua. Biden hôm Thứ Hai cũng bổ nhiệm Steve Dettelbach vào chức Giám Đốc ATF (Rượu Thuốc Lá, Súng, Chất Nổ...).

.

----- Quận Cam: Kiana Nguyen là một cư dân Costa Mesa, 34 tuổi, trong khi lái xe môtô đã gặp tai nạn trên xa lộ 74 gần thị trấn San Juan Capistrano, theo lời cảnh sát hôm Thứ Hai.

.

Tai nạn xảy ra lúc 8:20 a.m. giờ Chủ Nhật trên hướng đi phía tây trên xa lộ Ortega Highway nơi gần Antonio Parkway. Lúc đó cô Nguyen lái chiếc xe môtô hiệu Yamaha R3 đời 2015. Cấp cứu đã chở cô Nguyen tới bệnh viện Providence Mission Hospital ở thị trấn Mission Viejo và nơi đó cô được nói là đã từ trần.

.

.

---- HỎI 1: Hơn 2/3 dân Mỹ đổ tội Putin, chứ không phải Biden, làm tăng giá xăng dầu?

.

ĐÁP 1: Đúng, 71% dân Mỹ nói thế. Đó là cuộc thăm dò mới của ABC News/Ipsos. Trong đó nói hơn 2/3 dân Mỹ đổ tội cho Putin (71% và các công ty dầu (68%) đã phần lớn gây ra tăng giá xăng.

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/gma/most-americans-blame-vladimir-putin-130231627.html

.

---- HỎI 2: Đài Loan hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí?

.

ĐÁP 2: Thượng nghị sĩ Mỹ cũng hối thúc.

.

Thượng nghị sĩ Mỹ chủ trương đẩy nhanh tốc độ vận chuyển giao nhận vũ khí quan trọng cho Đài Loan

Hải Ly, RTI - 11/4/2022

.

Gần đây thượng nghị sĩ Mỹ Josh Hawley đề xuất "Đạo luật xuất khẩu vũ khí cho Đài Loan”, để đẩy nhanh trình tự thủ tục vận chuyển giao nhận vũ khí cho Đài Loan. Vào ngày 11/4, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bách Hồng Huy cho biết, Quốc hội Mỹ đề xuất đạo luật giúp đẩy nhanh quy trình xử lý các dự án bán vũ khí là có ích cho sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng Đài Loan bày tỏ rất hoan nghênh động thái này.

Sáng nay, khi tới trả lời chất vấn trước Ủy ban Ngoại giao và Quốc phòng tại Viện Lập pháp, Thứ trưởng Bách Hồng Huy trả lời phỏng vấn cho biết, đối với việc Think Tank của Mỹ phân tích 4 tình huống Trung Quốc xâm phạm Đài Loan bằng vũ trang có thể xảy ra, không phải tới hôm nay Think Tank của Mỹ mới đưa ra các tình huống phỏng đoán về tình hình eo biển Đài Loan như vậy, mà từ xưa tới nay toàn thế giới đều quan tâm đến chiến lượng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng sẽ chú ý theo dõi bất kỳ kết luận phỏng đoán nào của Think Tank Mỹ, cũng sẽ tham khảo những kinh nghiệm hay.

Đối với tin tức do tờ Wallstreet đăng tải gần đây cho rằng, sự đánh giá mối đe dọa của Trung Quốc đối với Mỹ đã có sự thay đổi, nhà cầm quyền Bắc Kinh đang đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân, ngoài việc qua đó để ngăn ngừa sự tấn công của Mỹ, thì ngoài ra cũng có thể ngăn chặn Mỹ can thiệp khi có xung đột xảy ra tạo eo biển Đài Loan. Ông Bách Hồng Huy nói rằng, việc phát triển các hệ thống vũ khí trong đó bao gồm chiến lược vũ khí hạt nhân của Trung Quốc không ai là không biết, và toàn thế giới đều đang chú ý sự tác động ảnh hưởng của việc này đối với hòa bình ổn định của khu vực, Bộ Quốc phòng cũng sẽ chú ý diễn biến phát triển.

Đối với việc dạo gần đây máy bay đa năng Y-12 của Trung Quốc quấy rối vùng đảo Đông Dẫn thuộc quần đảo Mã Tổ, có tin đồn rằng Đài Loan sẽ bố trí lực lượng hải quân lục chiến tại Mã Tổ. Theo ông Bách Hồng Huy chỉ ra rằng, Bộ Quốc phòng sẽ không lơ là công tác phòng vệ tại các đảo ngoài khơi, nhưng không đưa ra lời bình luận về nguồn tin bố trí binh lực.

Nguồn:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2007059

.

.