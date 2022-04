EMILY’s List: Dân Biểu tiểu bang Bee Nguyen (Dân Chủ, Georgia) thắng giải 2022 Gabrielle Giffords Rising Star Award.Sẽ trao giải ngày 3/5/2022.

- Dự kiến Zelensky và Putin sẽ họp trực tiếp, nhưng phải chờ hoàn tất các trận đánh lớn sắp tới ở Donbas.

- Đức Giáo Hoàng kêu gọi ngưng bắn ở Ukraine cho Lễ Phục Sinh. Phái đoàn dân biểu Mỹ sang thăm Ba Lan. Tình báo Mỹ: cấp cao nhất của Nga chủ trương tấn công thường dân Ukraine để trị an, như kiểu ở Syria.

- Nga: phi đạn bắn từ biển nhắm vào Dnipropetrovsk, Mykolaiv và Kharkiv, xóa sổ căn cứ của tiểu đoàn Dnipro, nơi quân quốc tế tình nguyện mới tới. Ukraine: sân bay Dnipro đã bị phi đạn Nga phá hủy, chưa đúc kết số liệu thương vong. Cuộc biểu tình ôn hòa tưởng niệm tử sĩ Ukraine tại thành phố Kherson bị quân Nga giải tán.

- Putin bổ nhiệm Tướng Alexander Dvornikov làm tân Tư lệnh quân lực Nga tại chiến trường Ukraine, từng chiến thắng ở Syria. Ukraine: lính Nga chết bị bỏ lại phía sau trong mộ chôn tập thể. NATO: có kế hoạch ngăn chận bất kỳ xâm lấn tương lai nào từ phía Nga.

- Thủ Tướng Anh gặp Tổng Thống Ukraine tại Kyiv: Anh hứa ủng hộ để Ukraine sẽ không bao giờ bị xâm lấn nữa, sẽ gửi Ukraine 120 xe thiết giáp, và các dàn phi đạn và vay 500 triệu đô. Ukraine: đang tác chiến ở nhiều đường phố của Kharkiv. Nhiều lính Nga đã bị nhiễm phóng xạ ở mức độ nguy hiểm, sau khi trú đóng ở trong và gần lò máy nguyên tử Chernobyl.

- Zelensky: muốn có hòa ước với Nga, bất kể các đợt tấn công mới của Nga làm chết nhiều thường dân. Ukraine đã trao đổi tù binh với Nga lần thứ 3: đón về 12 lính, 14 dân Ukraine. Canada cam kết thêm viện trợ nhân đạo giúp Ukraine và các nước lân cận: $245 triệu cứu trợ.

- Trùm phản gián Sergei Beseda của Tình Báo Nga FSB đã bị Putin đẩy vào nhà tù vì tiên đoán sai về Ukraine

- Sir Richard Shirreff, cựu Phó Tư Lệnh NATO từ 2011-2014: NATO phải sẵn sàng chiến tranh với Nga

- Ủy ban Hạ Viện sẽ cho điều trần hữu thệ trước TV: Trump xúi bạo loạn, phá hoại tiến trình chuyển giao quyền lực

- Điện máy "Made in Vietnam" sản xuất tràn ngập tại Trung Quốc: Hoa, Việt một nhà...

- Youtuber Toán Trần lĩnh 6 tháng tù vì trong khi bênh 'Tịnh thất Bồng Lai', nhục mạ nhiều người khác.

- Quận Cam: Thu Nguyet Thi “Nicki” Tran, 34 tuổi, thắng kiện hơn $300,000 đối với Amazon.

- HỎI 1: Khoa học thí nghiệm làm tươi trẻ làn da 1 phụ nữ 53 tuổi thành làn da thiếu nữ 23 tuổi? ĐÁP 1: Đúng thế, thí nghiệm này ở Babraham Institute tại Cambridge.

- HỎI 2: Đi bộ bị xe đụng chết tăng 17% trong nửa đầu năm 2021? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-10/4/2022) ---- Theo NBC News, Lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) sẽ phải ân hận vì đã rút các dân biểu Cộng Hòa ra khỏi Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 sau khi Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi từ chối vài lựa chọn của McCarthy.

Bây giờ Ủy Ban đã có đủ chứng cớ để đề nghị Bộ Tư Pháp truy tố hình sự cựu Tổng Thống Trump về xúi giục bạo loạn phá hoại tiến trình chuyển giao quyền lực, Cộng Hòa phe Trump không ai có mặt trong Ủy Ban để biện hộ cho Trump.

Bây giờ sắp tới chương trình mới vào mùa hè này: Ủy ban sẽ mới một số nhân chứng điều trần hữu thệ công khai, trước ống kính truyền hình cho cả nước xem, và hồ sơ Ủy ban chứng minh Trump trách nhiệm bạo loạn làm chết và bị thương nhiều người sẽ được cả nước Mỹ xem trên TV, không có dân biểu nào phe Trump để biện hộ trước ống kính. Đó là lỗi của DB Cộng Hòa McCarthy, khi tự mình bịt miệng mình.

---- Dự kiến Zelensky và Putin sẽ họp trực tiếp, nhưng phải chờ hoàn tất các trận đánh lớn sắp tới ở Donbas. Đó là nhận định của Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng Thống Ukraine Zelensky, và nói trên TV rằng: "Quân Ukraine đang sẵn sàng cho các trận đánh lớn. Ukraine phải thắng, đặc biệt phải thắng ở Donbas. Sau đó, Ukraine sẽ có vị trí thương thuyết vững chắc, có thể ra điều kiện, sau đó hai Tổng Thống sẽ gặp trực tiếp. Chuyện này có thể xảy ra trong 2 hay 3 tuần tới."

---- Đức Giáo Hoàng Francis hôm Chủ Nhật kêu gọi ngưng bắn ở Ukraine cho Lễ Phục Sinh, và thúc giục "thương thuyết thực sự" cho hòa bình lâu dài. Trong buổi Lễ Lá hôm Chủ Nhật ở quảng trường St. Peter's Square, Ngài lên án cuộc chiến ở Ukraine đang tàn sát thường dân tay không, và nói cắm cờ chiến thắng trên đống gạch vụ đổ nát chẳng có ý nghĩa gì.

---- Lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy đang dẫn một phái đoàn dân cử sang thăm Ba Lan cuối tuần này để gặp các lính Mỹ và các viên chức các hội đoàn quốc tế đang giúp người tỵ nạn từ Ukraine vào biên giới Ba Lan.

DB McCarthy đã họp với Thủ Tướng Ba Lan, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ba Lan, Đại sứ Mỹ tại đây, theo thông báo của phái đoàn. Bản văn nói thông điệp của phái đoàn dân cử Mỹ là Putin phải thua, vì sự dữ không thể thắng.

Đi cùng DB McCarthy có các Dân biểu Steve Scalise, Michael McCaul, Michael Turner, Ken Calvert, French Hill, Kathleen Rice, Stephanie Murphy, Mike Garcia và Michelle Fischbach. Cũng nên nhắc rằng DB Stephanie Murphy là người gốc Việt, đang đại diện cho 1 địa hạt ở Florida.

---- Bộ quốc phòng Nga cho biết hôm Chủ Nhật rằng quân Nga đã phóng ra nhiều đợt tấn công nhắm vào các vùng Dnipropetrovsk, Mykolaiv và Kharkiv của Ukraine bằng phi đạn chính xác cao bắn từ tàu chiến Nga. Bản văn nói phi đạn Nga đã xóa sổ bản doanh và căn cứ của tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Dnipro, nơi quân quốc tế tình nguyện mới tới hôm trước.

Valentyn Reznichenko, Tư lệnh biệt khu Dnipropetrovsk của quân lực Ukraine, nói hôm Chủ Nhật rằng sân bay Dnipro đã bị phi đạn Nga phá hủy, "Thêm một cú tấn công vào sân bay ở Dnipro. Không còn gì nữa. Sân bay và hạ tầng bị phá hủy. Phi đạn vẫn còn bay." Reznichenko nói chưa đúc kết số liệu thương vong.

---- Củng cố phòng thủ, chờ quân Nga tới.

---- Yurii Sobolevskyi, Phó chủ tịch hội đồng thị xã Kherson Regional Council, nói cư dân hôm Chủ Nhật đã làm cuộc "biểu tình ôn hòa" trong thành phố Kherson, nơi quân Nga đã chiếm đóng, và người biểu tình đã bị giải tán. Ông nói trên Facebook người biểu tình tụ họp trước nhà hát lớn Yubileiny để tưởng niệm các nạn nhân bị quân Nga giết, và rồi lính Nga đã giải tán cuộc biểu tình.

---- Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nói tình báo Mỹ có chứng cớ là có kế hoạch từ trên các cấp cao nhất trong chính phủ Nga đưa ra các đợt tấn công nhắm vào thường dân ở Ukraine, lấy khủng bố để trị an. Ông nói như thế trong phỏng vấn trên ABC rằng hình ảnh các vụ sát nhân tập thể ở Ukraine "không ngạc nhiên" vì tình báo Mỹ có thông tin về kế hoạch khủng bố để trị an từ trước khi Nga đưa quân vào Ukraine. Nga tính sẵn rồi, họ muốn lặp lại thành công kiểu ở Syria.

----Nhiều lính Nga đã bị nhiễm phóng xạ ở mức độ nguy hiểm, sau khi trú đóng ở trong và gần lò máy nguyên tử Chernobyl của Ukraine. Petro Kotin, Giám đốc công ty quốc doanh năng lượng nguyên tử Energoatom của Ukraine đã tới thăm một phần khu vực có tên Rừng Đỏ tại khu riêng của nhà máy nguyên tử Chernobyl cùng với các chuyên gia, và đot hấy mức độ cao dị thường chất phóng xạ ở các nơi lính Nga đào chiến hào và củng cố phòng tuyến.

Bản văn đưa ra nói rằng tất cả các lính Nga đóng quân và đào chiến hào ở Rừng Đỏ, trong gần 30 ngày, dự đoán sẽ lâm bệnh tùy mức độ nhiễm nặng hay nhẹ.

Energoatom nói bên ngoài nhà máy, phóng xạ cao gấp 10-15 lần bình thường, và có thể lượng phóng xạ tiếp xúc với mặt đất bên trong là cao 160 lần hơn bình thường. Nghĩa là tất cả các lính Nga từng chiếm đóng nơi đây trong vòng 30 ngày sẽ lâm bệnh, nặng nhẹ tùy mức độ.

----- Tổng Thư Ký NATO Jens Stoltenberg hôm Chủ Nhật nói rằng liên minh có kế hoạch trú động quân đội toàn lực bên ngoài biên giới nhằm ngăn chận bất kỳ xâm lấn tương lai nào từ phía Nga sau cuộc xâm lăng Ukraine nơi này.

Stoltenberg nói với báo Telegraph rằng NATO đang chuyển bờ phía tây bằng cách tăng thêm chiến binh tới để có thể đẩy lùi bất kỳ cuộc xâm lấn nào đối với các nước thành viên như Latvia hay Estonia.

----- Ukraine hôm Thứ Bảy phổ biến một tấm hình cho thấy lính Nga chết bị bỏ lại phía sau trong một ngôi mộ chôn tập thể sau khi chiến đấu ở thành phố Kharkiv của Ukraine. Bản văn Ukraine viết rằng lính Nga ưa nêu huyền thoại rằng người Nga không để lại tử sĩ phía sau, nhưng khi dọn khu tạm cư Vilkhivka, Lữ Đoàn 92 Cơ Giới của Ukraine khám phá ra 1 mồ chôn tập thể: tấm hình cho thấy ít nhất 10 xác chết mặc binh phục Nga.

Bản văn Ukraine viết rằng Lữ đoàn 92 Cơ giới và các đơn vị thiện nguyện gần Kharkiv đã đánh tan 2 tiểu đoàn Nga vào ngày 30/3/2022. Hôm nay vẫn còn đang tác chiến ở nhiều đường phố của Kharkiv.

----- Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm một tân Tư lệnh quân lực Nga tại chiến trường Ukraine, theo lời một viên chức Mỹ và 1 viên chức Châu Âu. Hai viên chức này nói với CNN rằng Tướng Alexander Dvornikov, Tư lệnh Quân khu Miền nam Liên bang Nga, được trao nhiệm vụ chỉ huy toàn bộ chiến dịch Nga ở Ukraine.

.

Viên chức Châu Âu nói rằng quân Nga đã thua thê thảm nhiều nơi, và bây giờ tập trung chiến dịch về phía đông Ukraine cần được chỉ huy tập trung bởi một tướng có kinh nghiệm.

Dvornikov, 60 tuổi, là Tư lệnh đầu tiên của quân Nga tại chiến trường Syria, sau khi Putin đưa lính vào đây tháng 9/2015 để yểm trợ Tổng Thống Syria Bashar al-Assad. Trong thời kỳ Dvornikov chỉ huy quân Nga ở Syria từ tháng 9/2015 tới tháng 6/2016, Không quân Nga liên tục yểm trợ chế độ Assad trong khi bao vây thị trấn Aleppo do loạn quân giữ, dội bom liên vào vào nhà dân, làm nhiều thường dân chết. Quân chính phủ Syria đã chiếm lại Aleppo trong tháng 12/2016. Quân Nga đang dùng chiến thuật tương tự ở nhiều phần ở Ukraine, dội bom khu dân cư để làm quân kháng chiến kiệt sức, như ở Mariupol hiện nay.---- Ca khúc quốc tế ủng hộ Ukraine: Walk That Walk (Song for Ukraine 2022)Video dài 3:29 phút:



---- Thủ Tướng Anh Boris Johnson hôm Thứ Bảy đã gặp Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv. Hai người trực tiếp gặp, họp về hỗ trợ dài hạn cho Ukraine.

Thủ Tướng Áo quốc Karl Nehammer cũng đã gặp Zelensky trực tiếp hôm Thứ Bảy.

Thủ Tướng Anh Boris Johnson sau buổi họp với Zelensky đã nói Anh hứa ủng hộ để Ukraine sẽ không bao giờ bị xâm lấn nữa. Johnson hứa gửi Ukraine 120 xe thiết giáp, và các dàn phi đạn chống hạm cũng như tiền cho vay 500 triệu đô (£384 triệu bảng Anh) qua Ngân Hàng thế Giới cho vay. Trước đó Anh đã hứa tặng khoản viện trợ khác: £100 triệu bảng Anh (130 triệu đôla) hôm Thứ Sáu.

----- Thủ Tướng Canada Justin Trudeau nói chính phủ Canada cam kết thêm viện trợ nhân đạo giúp Ukraine và các nước lân cận. Như thế, hôm Thứ Bảy Canada hứa cấp $245 triệu viện trợ nhân đạo cho Kyiv, theo lời Thủ Tướng Trudeau.

---- Ukraine đã trao đổi tù binh với Nga hôm Thứ Bảy theo lệnh của Tổng Thống Volodymyr Zelensky, theo lời Phó Thủ Tướng Iryna Vereshchuk đăng trên mạng Telegram.

Bà viết rằng hôm Thứ Bảy là lần thứ ba trao đổi tù binh: lần này có 12 chiến binh Ukraine và 14 thường dân được trả về, "Chỉ 26 người của chúng at."

---- Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Thứ Bảy nói rằng ông vẫn muốn có hòa ước với Nga, bất kể các đợt tấn công mới của Nga làm chết nhiều thường dân.

Nói với AP, Zelensky giải thích rằng "không ai muốn thương lượng với 1 người hay 1 dân tộc đã tra tấn đất nước này, nhưng chúng tôi không muốn mất cơ hội, nếu chúng tôi có được, cho 1 giải pháp ngoại giao."

---- Viên chức an ninh cao cấp Sergei Beseda của Sở Tình Báo Hải Ngoại FSB đã bị tống giam vào nhà tù, từ mức hiện nay là đang bị quản chế tại gia. Sergei Beseda là 1 trong nhiều viên chức an ninh cao cấp bị trừng phạt vì tiên đoán sai về sức kháng cự của Ukraine.

Andrei Soldatov, một chuyên gia về an ninh Nga, hôm Thứ Sáu phóng tweet rằng Sergei Beseda, Giám đốc Sở 5 của Cục Phản Gián Liên Bang FSB, đã bị tống giam vào trại tù Lefortovo.

Lefortovo là nhà tù của FSB nằm ở ngoại ô Moscow. Beseda và người Phó Giám Đốc đã bị quản chế tại gia từ tháng 3/2022, theo lời Soldatov, trong khi các viên chức Nga điều tra xem có nhị trùng nào đã chui vào tình báo Nga và báo cáo trước cho Mỹ và Tây phương về kế hoạch xâm lăng của Nga. Chính phủ Mỹ từ nhiều tuần trước khi Putin ra lệnh xâm lăng đã cảnh giác toàn cầu là Nga sắp xâm lăng Ukraine.

Nga đã hy vọng rằng dân Ukraine sẽ mang hoa, bánh trái ra đón chào đoàn quân xâm lăng... nhưng hóa ra là 1 cuộc kháng chiến dữ dội chờ sẵn.

Beseda không phải người duy nhất làm Putin nổi giận vì tiên đoán sai về Ukraine. Roman Gavrilov, Phó Tư Lệnh Rosgvardia (Vệ Binh Quốc Gia Nga), đã bị Putin sa thải hồi tháng 3/2022 sau khi Vệ Binh bị quân Ukraine gây thiệt hại lớn.

----- Sir Richard Shirreff, người từng giữ chức Phó Tư Lệnh NATO tại Châu Âu từ 2011 tới 2014, nói với Times Radio hôm Thứ Sáu rằng NATO phải sẵn sàng chiến tranh với Nga trong khi cuộc xâm lăng vào ukraine tới một điểm đổi chiều.

Ông nói Tây phương cần nhnh chóng gửi "thiết bị nặng" tới Ukraine, kể cả phi đạn tầm xa, phi đạn chính xác, dàn phòng không bắn rớt phi đạn, xe tăng và quân xa....

Ông nói, NATO phải sẵn sàng leo thang, NATO phải luôn luôn là một đáp ứng với Nga. Ông nói, nếu Putin không thắng nổi Ukraine, thì Putin thê thảm, do vậy rủi ro leo thang là rất cao. NATO phải sẵn sàng cho trường hợp tệ nhất, phải sẵn sàng phỏng ngự từ Baltic tới Hắc Hải.

---- Điện máy "Made in Vietnam" sản xuất tràn ngập tại Trung Quốc: Hoa, Việt một nhà... Báo Người Lao Động ghi nhận. Nhiều sản phẩm điện máy thương hiệu Việt được sản xuất ở nước ngoài, một số khác được sản xuất, lắp ráp trong nước, song tỉ lệ linh kiện nội địa rất nhỏ. Khảo sát các siêu thị, trung tâm điện máy tại TP HCM, chúng tôi (NLĐ) ghi nhận một số mặt hàng như tủ đông, tủ mát, nồi cơm điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò nướng, máy hút mùi... ghi xuất xứ khá mù mờ: "Nơi sản xuất: Chính hãng", "Sản xuất từ thương hiệu"... Chủ yếu là hàng Trung Quốc. Ngoài ra, không ít sản phẩm điện máy thương hiệu Việt Nam nhưng ghi nhãn nơi sản xuất ở Trung Quốc hoặc nước khác. Cá biệt, có sản phẩm để trống thông tin nơi sản xuất trên nhãn.

...Ông Bùi Minh Hòa, phụ trách kinh doanh tại một siêu thị điện máy ở TP HCM, cho biết sản phẩm điện máy thương hiệu Việt được sản xuất tại Trung Quốc hiện khá phổ biến. "Thay vì để trống thông tin về nơi sản xuất thì hãng điện máy ghi rõ nơi sản xuất tại Trung Quốc, điều này phần nào tránh gây hiểu nhầm rằng đây là sản phẩm nhãn hiệu Việt được sản xuất tại Việt Nam. Tuy nhiên, cần làm rõ quy định cụ thể về thông tin trên nhãn sản phẩm để ngăn ngừa tình trạng DN ghi nhãn mập mờ, gây hiểu nhầm, đánh lừa người tiêu dùng" - ông Hòa đề xuất.

---- Youtuber Toán Trần lĩnh 6 tháng tù vì trong khi bênh 'Tịnh thất Bồng Lai', nhục mạ nhiều người khác. Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận: "Bị cáo Toán đã sử dụng 2 kênh Youtube của mình để tấn công, xúc phạm và nhục mạ nghiêm trọng nhân phẩm những người lên án Tịnh thất Bồng Lai. Ngày 10-4, nguồn tin PLO cho biết trong 2 ngày 8 và 9-4, TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Toán (37 tuổi, ngụ tại xã Vạn Hưng, huyện Văn Ninh) 6 tháng tù về tội Làm nhục người khác.

... Tại phiên xét xử, bị cáo Toán đã thành khẩn khai báo và đồng ý bồi thường thiệt hại cho bị hại. HĐXX đã tuyên phạt Trần Minh Toán mức án trên."

---- EMILY’s List, một tổ chức tài trợ lớn nhất cho phụ nữ hoạt động chính trị, công bố rằng giải thưởng 2022 Gabrielle Giffords Rising Star Award sẽ trao cho Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen (Dân Chủ, Georgia). Giải này sẽ trao trong bữa tiệc We Are EMILY Gala vào ngày 3/5/2022.

EMILY’s List giải thích rằng DB/TB Bee Nguyen đã hoạt động không ngừng nghỉ cho việc tăng quyền cho phụ nữ và cho bình đẳng tính phái.

Bee Nguyen là người Việt Nam đầu tiên và là phụ nữ VN đầu tiên vào được Quốc Hội Tiểu Bang Georgia. DB/TB Bee Nguyen có lập trường bênh vực dân nghèo, bênh vực phụ nữ và nữ quyền, bênh vực quyền được bảo hiểm y tế của dân.

Trước đây, EMILY’s List ủng hộ Bee Nguyen trong bầu cử đặc biệt năm 2017 cho chức vụ Dân biểu tiểu bang địa hạt 89 bỏ trống bởi Stacey Abrams, và cũng ủng hộ Bee Nguyen vào chức Dân Biểu Tiểu Bang năm 2020.

Và bây giờ EMILY’s List ủng hộ Bee Nguyen trong cuộc đua tranh chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia sẽ bầu phiếu vào đầu tháng 11/2022.

Hiện nay EMILY’s List là nguồi tài trợ lớn nhất Hoa Kỳ để giúp phụ nữ trongc hính trị, đã quyên hơn 700 triệu đôla để giúp các ứng cử viên phụ nữ ủng hộ quyền lựa chọn ra tranh cử.

---- Một phụ nữ gốc Việt 34 tuổi tại Santa Ana đã được tòa cho thắng kiện hơn $300,000 sau khi 1 bồi thẩm đoàn phán rằng chị bị đối xử kỳ thị trong cương vị viên chức Phòng nhân sự ở Amazon, và thắng hơn 2 triệu đôla tiền luật sư phí.

Chánh án Michael Linfield hôm Thứ Sáu cho thắng kiện $2.47 triệu đô tiền luật sư phí đối với Thu Nguyet Thi “Nicki” Tran. Hôm 21/10/2021, một bồi thẩm đoàn nói rằng cô Tran bị cho nghỉ sai trái, bị trả thù trù dập, và cho cô thắng kiện $309,500.

.

---- HỎI 1: Khoa học thí nghiệm làm tươi trẻ làn da 1 phụ nữ 53 tuổi thành làn da thiếu nữ 23 tuổi?

ĐÁP 1: Đúng thế, thí nghiệm này ở Babraham Institute tại Cambridge. Làm làn da trẻ lại 30 năm tưởng như chuyện thần thoại, nhưng bây giờ đã làm được ở đại học Anh quốc này, và kết quả ấn hành trên tạp chí eLife ngày 8/4/2022.

Căn bản là dựa trên khám phá của nhà nghiên cứu Nhật Bản Shinya Yamanaka tại đại học Kyoto University, cũng là người thắng Giải Nobel Vật Lý Sinh Học / Y Khoa năm 2012 nhờ nghiên cứu về tế bào gốc.

Nghiên cứu và thí nghiệm làm trẻ làn da phụ nữ 53 tuổi cho thành làn da thiếu nữ 23 tuổi hực hiện với nhà sinh học Đức Wolf Reik, nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ Diljeet Gill, và một nhóm khoa học gia ở viện Babraham Institute dựa vào ứng dụng của Yamanaka. Kết quả thành công.

Chi tiết:

https://www.insider.com/skin-rejuvenation-woman-53-babraham-institute-wolf-reik-2022-4

---- HỎI 2: Đi bộ bị xe đụng chết tăng 17% trong nửa đầu năm 2021?

ĐÁP 2: Đúng thế. Bản báo cáo từ Governors Highway Safety Association cho thấy số người đi bộ bị xe đụng chết đã tăng 17% trong nửa đầu năm 2021 so cùng kỳ một năm trước đó. Số người bộ hành bị xe đụng chết ở Mỹ là 3,441 người trong 6 tháng đầu năm 2021.

https://www.route-fifty.com/infrastructure/2022/04/pedestrian-deaths-17-first-half-2021/364166/

