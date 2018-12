Smartphone 5G Có Thể Sẽ Tăng Giá Đến 300 MK

Khoảng đầu tháng 12/2018, Pete Lau, CEO của One Plus cho biết việc tích hợp công nghệ 5G vào smartphone sẽ khiến giá của các sản phẩm tăng từ 200 - 300 USD. Xét đến việc One Plus vốn nổi tiếng với các dòng smartphone cấu hình mạnh giá hợp lý cũng thừa nhận vấn đề, người dùng có lẽ nên chuẩn bị tinh thần trước mức giá rất cao của các smartphone 5G sẽ ra mắt vào năm 2019.Việc tích hợp công nghệ 5G sẽ làm tăng giá smartphone là điều đã được giới công nghệ dự báo từ trước, vấn đề là tăng bao nhiêu. Theo One Plus con số tăng sẽ vào khoảng 200 - 300 USD, nhưng CEO Qualcomm Cristiano Amon chia sẻ, một số hãng sẽ đưa ra mức tăng giá cạnh tranh hơn. Thực tế, 5G là xu hướng quan trọng của tương lai, vì vậy bất chấp mức giá tăng lên, các hãng smartphone vẫn phải theo đuổi nó để bắt kịp với tốc độ phát triển công nghệ.Bên cạnh đó, Pete Lau còn cho biết việc phát triển smartphone 5G sẽ gặp rất nhiều thử thách. Một trong số đó là chưa thống nhất các thông số, nên có sự khác nhau giữa tầng số hoạt động của mỗi nhà mạng. Điều này sẽ khiến smartphone 5G khi chuyển vùng khó khăn hơn so với 4G, và One Plus cho biết hiện vẫn chưa có giải pháp nào cho phép chuyển mạng ổn định toàn cầu. Ngoài ra, dù là mạng 5G nhưng tốc độ của mỗi nhà mạng sẽ khác nhau, chẳng hạn như nhà mạng Châu Âu EE dùng băng tầng thấp "sub-6" tối ưu cho độ phủ rộng, nhưng lại chậm hơn mạng 5G mà AT&T và Verizon triển khai ở Mỹ.Cần lưu ý là smartphone 5G chỉ là một phần trong chi phí, người dùng còn phải cân nhắc các gói cước 5G mà nhà mạng đưa ra. Hiện vẫn chưa có nhà mạng nào chính thức đưa ra giá các gói cưới 5G dành cho người dùng cuối. Để tham khảo, mạng 5G do nhà mạng KT của Hàn Quốc triển khai đưa ra gói cước 44 USD/tháng với 10 GB dung lượng... dành cho robot.Nguoivietphone.com.