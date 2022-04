Andy Tai Huynh, cựu TQLC Mỹ, từ Alabama tình nguyện sang chiến đấu cho Ukraine chống Nga.

- Nga: vài ngày tới, sẽ kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tổng Thống Đức kêu gọi lập phiên tòa tội ác chiến tranh để xét xử Putin và Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov và các chiến binh Nga ở Bucha... Ukraine bắt đầu tiến trình quốc hữu hóa tài sản Nga để bù đắp thiệt hại do quân Nga gây ra tại Ukraine.

- Ukraine: 2 phi đạn quân Nga bắn trúng nhà ga xe lửa Kramatorsk, làm 39 người chết, với 300 người bị thương; Bộ Quốc Phòng Nga: quân Nga không hề bắn phi đạn vào nhà ga xe lửa Kramatorsk. Slovakia tặng Ukraine dàn phòng không S-300 để chống quân Nga.

- Nga: thương thuyết giữa Ukraine và Nga "không dễ dàng" chút nào; Ukraine: thương thuyết tiếp diễn, nhưng sau thảm sát Bucha thì khó hơn rồi. Nhật trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga, đòi Nga rút quân khỏi Ukraine ngay; Nga sẽ có "câu trả lời thích hợp" cho Nhật.

- Ukraine: mìn kiểu mới của Nga có tên là POM-3, nghe tiếng bước chân là nổ. Tất cả các bệnh viện trong vùng Luhansk đã bị quân Nga phá hủy. Sở tình báo Đức nghe sóng radio của quân Nga, nói về lính Nga bắn vào thường dân ở Ukraine. Mỹ tước bỏ Nga tư cách tối huệ quốc thương mại. Mỹ cấm vận 2 đại công ty Nga.

- Nga thú nhận thương vong của quân Nga quá nhiều. Facebook: lính mạng Nga đột nhập quậy các trương mục Facebook của lính Ukraine. Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân: cuộc chiến của Nga tại Ukraine sẽ kéo rất dài. Tận cùng thì Ukraine sẽ chiến thắng. LHQ: Nga mất ghế trong Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

- Mỹ viện trợ Ukraine hơn 12,000 súng chống xe tăng, 1,400 dàn phòng không, hàng trăm phi cơ không người lái kểu Switchblade để tự sát.

- Zelensky kêu gọi các nhà ngoại giao quốc tế hãy trở về Kyiv mở cửa lại các tòa đại sứ như bình thường. Ukraine đang dọn gạch vụn cho Borodianka, nơi Nga giết dân Ukraine táo bạo hơn nhiều nơi.

- Bạch Ốc: Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục đối thoại về tình hình Ukraine, Mỹ yêu cầu TQ đừng giúp Nga

- Dmitry Muratov (Giải Nobel Hòa Bình 2021) bị tạt sơn đỏ lên người trong khi đi xe lửa, phỏng mắt

- Dự luật California: giảm giờ làm việc từ 40 giờ/tuần còn 32 giờ/tuần để dân Cali quân bình đời sống

- Thượng Viện Mỹ OK: Ketanji Brown Jackson trở thành phụ nữ da đen đầu tiên vào ghế Thẩm phán Tòa Tối Cao

- Bộ Trưởng Tư Pháp New York: yêu cầu tòa phạt Trump $10,000/ngày cho tới khi Trump nộp các hồ sơ.

- FBI điều tra về tài liệu mật trong 15 thùng Trump đưa về Florida, ai đóng gói, ai vận chuyển, ai mở ra xem...

- Ngồi trên phi cơ, đưa tay sờ soạng nữ hành khách ngủ gục nơi ghế kế bên, thế là 2 năm tù.

- Louisiana bắt quả tang Manh Nguyen và Hoang Nguyen phạm luật về đánh bắt cua vùng Jefferson Parish.

- California: đưa tiền vào máy vé số cào, bất ngờ bị ai đụng mạnh, bấm nhầm nút, trúng độc đắc 10 triệu đôla.

- Nghỉ lễ nhiều ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dân rủ nhau rời Sài Gòn: chen nhau tới bến xe, ga tàu, sân bay.

- HỎI 1: Máy scan dùng kỹ thuật thông minh nhân tạo có thể đoán chính xác bệnh nhân sẽ chết vì trụy tim hay không? ĐÁP 1: Đoán chính xác 80% về rủi ro đứng tim chết.

- HỎI 2: Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ thăm Đài Loan bất kể TQ hù dọa? ĐÁP 2: Đài Loan hy vọng.

QUẬN CAM (VB-8/4/2022) ---- California: đang đứng đưa tiền vào máy để mua vé số cào, bất ngờ bị ai đụng mạnh, bấm nhầm nút, trúng độc đắc 10 triệu đôla. Cô LaQuedra Edwards không muốn mua vé số cào giá $30 đô. Khi đưa $40 vào máy California Lottery Scratchers ở siêu thị Tarzana tháng 11/2021 ý định chỉ mua vé số cào rẻ hơn.

Bỗng nhiên có "ai thô lỗ" đụng chị từ phía sau, làm chị bấm nút nhầm sang vé số cào trị giá $30 của trò chơi "200X Scratchers" --- cào ra mới thấy trúng lô độc đắc $10 triệu đôla.

---- FBI đang điều tra chuyện Trump chở 15 thùng tài liệu từ Bạch Ốc về tư dinh ở Florida. Báo New York Times nói bây giờ FBI đang điều tra chuyện này. Trước tiên là phạm luật liên bang, vì lẽ ra Trump phải nộp về Văn Khố Quốc Gia, vấn đề nghiêm trọng vì có hồ sơ mật trong 15 thùng tài liệu này bên cạnh các huy hiệu, quà tặng, thư tín quốc tế...

Bài báo cho biết Văn Khố từ tháng 2/2022 đã tham khảo Bộ Tư Pháp về hồ sơ mật, và Bộ đã yêu cầu đừng chuyển hồ sơ mật sang Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện, nơi có cuộc điều tra riêng cũng về chuyện này, nghĩa là Bộ đã có cuộc điều tra hình sự riêng của Bộ.

FBI đang điều tra xem hồ sơ mật do Trump đưa về Florida có bị viên chức quốc gia đối thủ nào tiếp cận hay chưa. FBI đang điều tra xem ai đóng gói hồ sơ mật cho Trump, ai chở lên xe, ai là thủ kho giữ hồ sơ này...

---- Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov hôm Thứ Sáu nói rằng Nga có ý định kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine trong tương lai nhìn thấy được, "Trong vài ngày tới, trong tương lai nhìn thấy được, chiến dịch [quân sự] sẽ đạt được mục tiêu hay là kết thúc với thương thuyết giữa Nga và Ukraine."

Nói về chuyện Liên Âu cấm nhập cảng than của Nga, Peskov nói than đó sẽ chuyển sang các thị trường thay thế, và ông chỉ trích Liên Âu khi nơi này nói rằng trả tiền khí đốt bằng tiền rubles (của Nga) là né tránh cấm vận, nói các công ty Liên Âu "đã nhận sự giải thích minh bạch rồi."

---- Tổng Thống Đức Frank-Walter Steinmeier hôm Thứ Sáu kêu gọi lập phiên tòa tội ác chiến tranh nhắm vào Tổng Thống Putin và Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov. Ông nói trong cuộc phỏng vấn của báo Der Spiegel rằng bất kỳ ai thảm sát thường dân, kể cả chiến binh, chỉ huy đơn vị, và trách nhiệm chính trị đều phải tự giải thích về họ trước tòa án này.

---- Hai phi đạn bắn từ quân Nga đã trúng nhà ga xe lửa Kramatorsk ở phía đông Ukraine dùng làm nơi di tản thường dân, theo bản văn từ công ty xe lửa hôm Thứ Sáu. Thông tin sơ khởi ít nhất 39 người chết, trong đó có 2 trẻ em, và khoảng 300 người bị thương.

Bộ Quốc Phòng Nga hôm Thứ Sáu họp báo, nói rằng quân Nga không hề bắn phi đạn vào nhà ga xe lửa Kramatorsk, theo thông tấn RIA Novosti. Bộ nói rằng thông tin do Ukraine đưa ra [quy tội Nga bắn phi đạn] là "khiêu khích và tuyệt đối sai sự thật. Bộ nói mảnh vỡ phi đạn Tochka-U rơi gần nhà ga chỉ do quân Ukraine sử dụng, và "ngày 8/4/2022 quân Nga không có đợt khai hỏa nào vào thị trấn Kramatorsk."

---- Phi đạn Nga bắn vào nhà ga xe lửa Kramatorsk.

Video dài 1:05 phút:



https://youtu.be/rlej5UQwnec

---- Eduard Heger, Thủ Tướng Slovakia, hôm Thứ Sáu nói nước này đã gửi một dàn phòng không S-300 sang cho Ukraine để giúp tăng lực phòng không chống quân Nga. Hệ thống địa-đối-không này do Liên Xô chế tạo trong thế kỷ 20 để chống phi cơ và bắn chận phi đạn hành trình.

---- Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov hôm Thứ Sáu nói trong buổi họp báo rằng thương thuyết giữa Ukraine và Nga "không dễ dàng," sau khi ông họp với Ngoại Trưởng Armenia là Ararat Mirzoyan.

Trong khi đó, cố vấn Tổng Thống Zelensky là Mykhailo Podolyak cũng nói sáng Thứ Sáu rằng tinh thần hòa đàm giữa Ukraine và Nga đã thay đổi sau các sự kiện [thảm sát] ở Bucha, nhưng thương thuyết sẽ vẫn tiếp tục.

---- Thủ Tướng Ukraine là Denys Shmyhal nói hôm Thứ Sáu trên truyền hình Rada TV rằng Ukraine bắt đầu tiến trình quốc hữu hóa tài sản Nga để bù đắp thiệt hại do quân Nga gây ra tại Ukraine.

---- Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo sẽ trục xuất 8 nhân viên thuộc đại sứ quán và phòng đại diện thương mại Nga tại Nhật, theo tin của NHK. Thư ký báo chí Ono Hikariko hôm thứ Sáu nói rằng trước đó trong ngày Thứ trưởng Ngoại giao Mori Takeo đã triệu tập Đại sứ Nga Mikhail Galuzin để thông báo về quyết định này.

Ông Mori được cho là đã nói với đại sứ rằng việc sát hại nhiều dân thường vô tội ở Ukraine là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và là tội ác chiến tranh tuyệt đối không thể dung thứ. Ông Mori lên án hành động của Nga và yêu cầu Nga rút toàn bộ quân khỏi Ukraine ngay lập tức. Thư ký Báo chí Ono cho biết phía Nga đã được thông báo về thời hạn cuối cùng để các nhà ngoại giao rời đi.

Trong khi đó, phát biểu với một hãng thông tấn nhà nước vào thứ Sáu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng đối với quyết định của Nhật Bản, Moscow sẽ đưa ra "câu trả lời thích hợp" cho Tokyo.

---- Phỏng vấn nhiều dân Nga tại Nga về thảm sát Bucha, nhiều người không tin.

Video dài 6:55 phút:



https://youtu.be/lj23VHjAS5g

---- Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ hôm thứ Sáu công bố biện pháp cấm vận công ty quốc doanh Alrosa của Nga chuyên về hầm mỏ kim cương, cũng như công ty Nga về đóng tàu JSC United Shipbuilding Corporation (USC), nhằm giảm nguồn tài chánh của Nga.

Trước đó, hôm Thứ Năm, Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật để xóa tư cách "tối huệ quốc" của Nga trong giao dịch thương mại với Mỹ. Tỷ phiếu 420-3 tại Hạ Viện đưa dự luật lên để Tổng Thống Biden sẽ ký thành luật.

---- Quân Nga tại Ukraine đang sử dụng vũ khí mới để nhắm vào các mục tiêu dân sự: mìn gài có trang bị sensor (cảm ứng từ) để sẽ nhận ra bước chân đi gần đó là tự động nổ. Trong khi mìn truyền thống là: đạo lênt hì nổ. Mìn kiểu mới của Nga là cảm nhận có bước chân đi gần đó là nổ.

Các kỹ thuật gia Ukraine về mìn nói rằng mìn kiểu mớic ủa Nga có tên là POM-3, tuần trước khám phá ở Kharkiv, theo lời Ủy ban Quan Sát Nhân Quyền HRW sau khi duyệt các hìnj ảnh do quân Ukraine cung cấp. Điều nguy hiểm là: mìn mói này phân biệt được bước chân người để nổ, và bước chân loài thú thì vẫn im lặng.

---- Tất cả các cơ sở y tế và bệnh viện trong vùng Luhansk, phía đông Ukraine, đã khiq uân Nga phá hủy, theo lời Tư lệnh quan Ukraine tại Luhansk là Sergey Gaidai viết trên Facebook hôm Thứ Năm. Tát cả các cơ sở y tế tại Luhansk đều bị trúng phi đạn.

---- Sở tình báo Đức nói trước một ủy ban Quốc Hội Đức hôm Thứ Tư rằng cơ quan này đã nghe được truyền tin qua sóng radio của quân Nga, trong đó họ có nói về các lính Nga bắn vào thường dân ở Ukraine.

---- Meta, công ty mẹ của Facebook, hôm Thứ Năm kể về các kỹ thuật mạng do các nhóm liên hệ tới người Nga và người Belarus đang nhắm tuyên truyền vào các nhóm lính và dân Ukraine.

Họ dùng kỹ thuật giả như là nhà báo và các hãng tin độc lập để phóng ra luận điệu tuyên truyền cho Nga, thậm chí đột nhập tin tặc vào các trương mục Facebook của lính Ukraine và thực hiện chiến dịch báo cáo vớiq ảun trị mạng để gỡ bỏ các bài chống Nga ra khỏi xã hội mạng, theo Meta.

---- Nga thú nhận thương vong của quân Nga quá nhiều. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov hôm Thứ Năm thú nhận rằng Nga bị thiệt hại lớn, thương vong của lính Nga quá nhiều, trong cuộc phỏng vấn với báo Sky News. Được hỏi về tình hình quân Nga rút khỏi vùng quanh Kyiv có thể bị xem là "mất mặt" đối với Nga, Peskov nói dùng các chữ đó là "hiểu sai tình hình" rồi.

---- Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley hôm Thứ Năm nói trước Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện rằng cuộc chiến của Nga tại Ukraine sẽ kéo rất dài, hiện nay chưa thấy chân trời nào để hy vọng kết thúc. Nhưng tận cùng thì Ukraine sẽ chiến thắng, sẽ vẫn là một quốc gia tự do và độc lập như từ năm 1991 tới bây giờ với lãnh thổ vẫn giữ được y nguyên, nhưng rất là khó khăn và rất là kéo dài.

---- Khoáng Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã họp hôm Thứ Năm, quyết định ngưng vai trò của Nga trong Hội Đồng Nhân Quyền LHQ. Kết quả bỏ phiếu là: 93 phiếu thuận (để đuổi Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền, 24 phiếu chống, 58 phiếu trắng. Trong bản nghị quyết là "sẽ ngưng tư cách thành viên Hội Đồng Nhân Quyền vì [Nga] đã vi phạm trầm trọng và có hệ thống về nhân quyền."

---- Một ca khúc về cuộc chiến tại Ukraine. Khi các tử sĩ trở thành chim hạc.Video dài 2:04 phút:



https://youtu.be/t81Wmvh-pwY

---- Chính phủ Biden đã và đang gửi hơn 12,000 hệ thống chống xe tăng, 1,400 hệ thống chống phi cơ, bà hàng trăm phi cơ không người lái để lao vào quân thù mà tự sát --- theo lời chính phủ Biden đêm Thứ Năm.

Cam kết của Mỹ gửi Ukraine là:

. hơn 1,400 súng Stinger chống phi cơ.

. hơn 5,000 súng Javelin chống xe tăng.

. hơn 7,000 loại súng khác cũngc hống xe tăng.

. hàng trăm phi cơ không người lái kểu Switchblade Tactical Unmanned Aerial Systems để mang bom lao xuống mục tiêu tự sát.

. và nhiều quân dụng khác.

---- Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Ukraine đang dọn dẹp gạch vụn cho thị trấn Borodianka và tình hình còn đáng sợ hơn nơi khác ở Ukraine.Ông nói Nga bây giờ là hiểm họa lớn nhất hành tin đối với tự do, an ninh nhân loại, cho tới nhân quyền. Ông nói, sau Bucha bây giờ là Borodianka. Ông cũng nói Mariupol cũng thê thàm.

Tại thị trấn Borodianka, 26 xác được tìm ra từ đống gạch vụn của 2 căn nhà, theo lời Chánh công tố Iryna Venediktova của Ukraine nói trên TV, nói: đây là tội ác chiến tranh, tội diệt chủng. Chỉ mới 2 căn nhà đã thấy 26 thi thể.

---- Tổng Thống Zelensky kêu gọi các nhà ngoại giao quốc tế hãy trở về Kyiv mở cửa tòa đại sứ như bình thường, và ông cảm ơn Turkey và Lithuania đã mở lại tòa đại sứ ở Kyiv. Ông nói các đoàn ngoại giao các nước trở lại mở cửa ở Kyiv là dấu hệu cho Nga thấy Kyiv là cùa Ukraine. Ông nói quân Nga bây giờ bận rộn hơn ở vùng Donbas, và quân Ukraine sẽ chiến đấu rất mực can đảm.

---- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki nói hôm Thứ Năm rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục đối thoại về tình hình Ukraine. Psaki nói Mỹ hy vọng TQ không cung cấp hỗ trợ cho Nga. Bà nói bà không thể tiên đoán các "băng tần" (channel) này Mỹ và TQ sẽ thảo luận về khủng hoảng trong tương lai.

---- Dmitry Muratov, chủ bút tờ báo tiếng Nga ủng hộ dân chủ Novaya Gazeta, đã bị tạt sơn đỏ lên người trong khi ông đi xe lửa tới thị trấn Samara cũng trong lãnht hổ Nga, theo lời ông trong 1 bản tuyên bố.

.

Sơn này có pha dung dịch acetone và làm cho mắt ông phỏng, theo lời ông. Ông nói là không rõ ai tấn công ông. Ông chỉ nghe một tiếng hét từ người tấn công, "Cái này cho tụi bay nhé."

Nhà báo Muratov chia sẻ giải Nobel Hòa Bình với nhà báo Mỹ gốc Phi Maria Ressa trong năm 2021 vì nỗ lực của họ bênh vực quyền tự do phát biểu, một quyền sẽ dẫn tới dân chủ và hòa bình lâu dài. Báo Novaya Gazeta đã buộc đóng cửa tháng trước, sau khi Putin ký luật phạt tù nặng với các bản văn chống chiến tranh.

---- Các công ty lớn ở California có thể sẽ phải thay đổi rất nhiều, trong khi các dân cử California muốn rằng dân California sẽ làm việc rút ngắn giờ mỗit uần: Hạ Viện Californai xét Dự luật AB 2932, định nghĩa tuần làm việc đang từ 40 giờ hiện nay sẽ phải giảm xuống còn 32 giờ đối với các công ty hơn 500 nhân viên. Nếu làm quá giờ đó, là tính tiền làm quá giờ (overtime).

Tác giả dự luật này là Dân biểu tiểu bang Cristina Garcia (Dân Chủ-Los Angeles County) muốn rằng công nhân California phải có sự quân bình giữa việc làm và đời sống. Bà nói rằng nhiều triệu phụ nữ hiện nay phải rời bỏ việc làm, một số phải ở nhà chăm sóc con nhỏ, và bà nói dự luật giảm giờ lao động sẽ giúp đưa họ vào công việc trở lại.

---- Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Năm với 53 phiếu thuận, 47 chống, đã chấp nhận việc đề cử Ketanji Brown Jackson vào ghế Thẩm phán Tòa Tối Cao Hoa Kỳ. Bà sẽ thay thế Thẩm Phán Tối Cao Stephen Breyer, người tuyên bố về hưu hồi tháng 1/2022. Brown Jackson sẽ trở thành phụ nữ da đen đầu tiên được bổ nhiệm vào Tòa Tối Cao Hoa Kỳ.

---- Letitia James, Bộ Trưởng Tư Pháp New York, hôm Thứ Năm yêu cầu một tòa án tiểu bang truyt ố Trump về tội coi thường tư pháp vì không chịu vâng lệnh tòa để nộp các tài liệu liên hệ tới các kinh doanh đang bị điều tra.

Bà James yêu cầu tòa phạt Trump $10,000/ngày cho tới khi nào Trump nộp các hồ sơ. Ngoài ra, James cũng tố cáo Trump báo cáo gian lận về trị giá kinh doanh đối với các ngân hàng, sở thuế và các nơi khác.

---- Tay sờ soạng, thế là 2 năm tù. Scott Russell Granden, 36 tuổi, cư dân Missouri, bị truy tố về tội tấn công tình dục một nữ hành khách cùng chuyến bay tới Atlanta hồi tháng 3/2022 đã bị kêu án 21 tháng tù hôm Thứ Tư.

Sau án tù, Granden cũng sẽ phải ghi danh vào danh sách kẻ tấnc ông tình dục. Nạn nhân là một nữ y tác làm việc trong phòng cấp cứu khi lên phi cơ sau ngày làm việc quá mệt mỏi, đã ngồi ghế bên cạnh Granden, giựt mình thức dậy thì thấy bàn tay của Granden sờ vào chỗ giữa 2 cẳng chân của bà.

---- Sở Ngư Nghiệp Louisiana đã ra quyết định phạt 2 cư dân ở thị trấn Larose --- Manh Nguyen, 34 tuổi, và Hoang Nguyen, 35 tuổi --- vi phạm luật về đánh bắt cua hôm 4/4/2022 tại vùng Jefferson Parish.

Hai anh họ Nguyen này đã lưới cua cái còn non. Manh Nguyen bị phạt thêm vì không ghi rõ ngoài tùng đựng cua vỏ mềm (softshell crab). Các viên chức đã tịch thu 935 pounds cua xanh và đã thả lại về biển.

.

Đánh bắt cua cái còn non, loại cua xanh, sẽ bị phạt từ $400 tới $950 và có thể bị 120 ngày tù giam. Không ghi rõ ngoài thùng loại cua vỏ mềm sẽ bị phạt từ $250 tới $500 và có thể bị 90 ngày tù giam. Hai anh họ Nguyen sẽ bị đưa ra tòa "Jefferson 2nd Parish Courthouse" ở thị trấn Gretna để xét xử.

---- Nghỉ lễ nhiều ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dân rủ nhau rời Sài Gòn: chen nhau tới bến xe, ga tàu, sân bay. Báo Tin Tức ghi nhận. Chiều tối Thứ Sáu 8/4, người dân đang sinh sống và làm việc tại TP SG bắt đầu đổ về các bến xe, ga tàu, sân bay và các tuyến đường cửa ngõ thành phố để về quê hoặc đi du lịch trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 Âm lịch) rơi vào ngày 10/4 (Chủ nhật) nên người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ Hai (11/4), nhiều người đang sinh sống và làm việc tại TPHCM đã tranh thủ về quê hoặc đi du lịch vào chiều ngày 8/4 khiến các cửa ngõ ra vào thành phố và nhà ga, sân bay kẹt xe cục bộ. Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức vào chiều ngày 8/4 tại các tuyến đường dẫn vào Sân bay Tân Sơn Nhất như: Trường Sơn, Cộng Hòa, Phạm Văn Đồng, Hoàng Văn Thụ… lượng phương tiện tăng đột biến. Hàng ngàn ô tô và xe máy xếp thành hàng, nhích từng chút một dù tại các giao lộ luôn có lực lượng CSGT túc trực phân luồng.

----- Andy Tai Huynh, 27 tuổi, cư dân thị trấn Hartselle (tiểu bang Alabama) từng là lính Thủy quân lục chiến trong 4 năm, hôm Thứ Sáu 8/4/2022 sẽ lên đường sang Đông Âu để xin gia nhập Lữ Đoàn Quốc Tế Ukraine.

Huynh đọc hàng ngày các bản tin về Nga xâm lăng Ukraine từ tháng 2/2022. Hai tuần sau khi cuộc chiến khởi sự, Huynh thấy anh bị thôi thúc, mất ngủ, và suy nghĩ về lựa chọn: hoặc là hoàn tất học kỳ 2 tại đại học cộng đồng Calhoun Community College, nơi anh học về robotics, hoặc là bay tới Krakow, Ba Lan, để tình nguyện chiến đấu cho Ukraine để chống lại Nga.

Huynh đã tình nguyện vào TQLC Mỹ khi mới 19 tuổi, đã phục vụ 4 năm, từng đóng quân ở Nhật với cương vị corporal (binh nhất). Huynh sinh ra và trưởng thành ở Quận Cam, California, trong 1 gia đình tỵ nạn Việt, mới dọn tới Hartselle hai năm trước để gần vị hôn thê là cô Joy Black, người mà Huynh đã hẹn hò viễn liên từ lâu.

Huynh kể rằng anh đọc tin về Ukraine và không ngăn nổi xúc động. Huynh nói nhà thờ của anh đã giúp anh liên lạc với Ba Lan để sẽ giúp anh tình nguyện chiến đấu cho Ukraine. Cả Huynh và cô Black cùng là giáo dân nhà thờ Trinity Free Presbyterian Church nơi mục sư là Myron Mooney.

Mục sư kể, Huynh nói rằng Thượng Đế thúc giục Huynh phải giúp dân tộc Ukraine, và Huynh dự kiến sẽ xin vào phục vụ trong Lữ Đoàn Tác Chiến Tình Nguyện, chấp nhận hiểm nguy. Hôm 13/3/2022, phi đạn Nga bắn vào căn cứ Yavoriv ở gần biên giới Ba Lan, nơi có khoảng 1,000 chiến binh ngoại quốc tình nguyện đang huấn luyện. Lúc đó, phi đạn Nga giết 35 người, gây bị thương 134 người.

Tai Huynh nói nếu anh bị từ chối cương vị chiến đấu trong Lữ Đoàn, anh cũng sẽ xin tham dự nỗ lực công tác nhân đạo giúp người tỵ nạn. Huynh nói rằng anh chi hơn 6,000 đôla tiền túi để bay tới Ba Lan để giúp chiến đấu cho Ukraine.

Mục sư Myron Moody nói rằng Thượng Đế đã trao gánh nặng cho Huynh để giúp người bị nguy khốn ở Ukraine.

---- HỎI 1: Máy scan dùng kỹ thuật thông minh nhân tạo có thể đoán chính xác bệnh nhân sẽ chết vì trụy tim hay không?

ĐÁP 1: Đoán chính xác 80% về rủi ro đứng tim chết. Kỹ thuật này có tên Survival Study of Cardiac Arrhythmia Risk, bản báo cáo ấn hảnh bởi phòng thí nghiệm Nature Cardiovascular Research. Sau khi scan bệnh nhân sẽ có thể đoán 80% chính xác rằng bệnh nhân sẽ chết đột ngột vì trụy tim hay không.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/04/07/algorithm-predict-cardiac-arrest-death-study/2701649337182/

---- HỎI 2: Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ thăm Đài Loan bất kể TQ hù dọa?

.

ĐÁP 2: Đài Loan hy vọng.

Truyền thông Nhật đưa tin Chủ tịch Hạ Viện Mỹ có khả năng ghé thăm Đài Loan sau chuyến công tác Nhật Bản, Bộ Ngoại giao: nếu có tiến triển mới sẽ thông báo

Tường Vy, RTI - 7/4/2022

Có thông tin Chủ tịch Hạ Viện Mỹ bà Nancy Pelosi sẽ ghé thăm Đài Loan, Bộ Ngoại giao: nếu có tiến triển mới sẽ thông báo

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tại phiên điều trần Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ cho biết nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan thì Bộ Tài chính Mỹ sẵn sàng sử dụng các biện pháp trừng phạt nhằm chống lại Bắc Kinh. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman trong phiên điều trần Ủy ban Đối ngoại Hạ viện chỉ ra rằng, các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Nga vì hành vi xâm lược Ukraine sẽ cho phép Trung Quốc rút ra bài học kinh nghiệm, và một cuộc tấn công vũ lực nhằm vào Đài Loan sẽ không được cộng đồng quốc tế chấp nhận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Âu Giang An cho biết, Đài Loan cảm ơn chính phủ Mỹ đã tiếp tục chuyển tải sự ủng hộ và cam kết vững chắc của mình đối với an ninh của Đài Loan, đồng thời đã nhiều lần nhắc lại việc tuân thủ Đạo luật Quan hệ Đài Loan và Sáu bảo đảm. Chính phủ Đài Loan sẽ kiên quyết thúc đẩy nâng cao khả năng tự vệ, đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với các nước cùng chung lý tưởng như Mỹ, cùng bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng ở eo biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương.

Bà Âu Giang An nói: " Chúng tôi cũng đặc biệt biết ơn, vì hiện nay trong khi tình hình Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, nhưng phía Mỹ vẫn quan tâm đến hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan."

Mặt khác, theo bản tin độc quyền của hãng truyền thông Fuji News Network (FNN) Nhật Bản, Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi sẽ thăm Nhật Bản và gặp gỡ Thủ tướng Fumio Kishida vào ngày 8/4, sau đó có khả năng thay đổi hành trình đến viếng thăm Đài Loan. Nếu chuyến thăm thành công diễn ra, thì đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1997, tức sau 25 năm một Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm của Mỹ đến thăm Đài Loan.

Bà Âu Giang An đưa ra lời nhận xét về bài báo rằng, việc mời các quan chức cấp cao Mỹ ở tất cả các cấp đến thăm Đài Loan luôn là một phần quan trọng trong công việc của Bộ Ngoại giao với Mỹ, tuy nhiên nếu có tiến độ cụ thể trong việc mời những người có liên quan, Bộ Ngoại giao sẽ thông báo trong thời gian thích hợp.

Chi tiết:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2007044

.