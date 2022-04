Nhà thơ Dạ Thảo Phương, đang sống ở Cyprus và là cựu phóng viên của báo Văn Nghệ (trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam), hôm 6/4/2022 đã gửi Thư ngỏ trên Facebook đến Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam... tố cáo Phó tổng biên tập báo Văn Nghệ Lương Ngọc An đã cưỡng hiếp chị vào ngày 14/4/2000.

.

- Nhà thơ Dạ Thảo Phương (đang ở Cyprus) tố Phó tổng biên tập báo Văn Nghệ Lương Ngọc An hiếp chị ngày 14/4/2000.

- Báo TQ nói cuộc chiến Ukraine là chứng cớ cho thấy Mỹ sẽ không gửi quân can thiệp vào Đài Loan.

- LHQ: rời Ukraine để tỵ nạn là 4,319,494 người. Hơn 1/10 đầu người trong Moldova là tỵ nạn từ Ukraine vào. NATO đang xem xét về cách TQ cưỡng bức làm hại cho an ninh NATO.

- Hạ Viện Mỹ tỷ lệ 418-7 đã yêu cầu TT Biden soạn bản báo cáo về tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine; nhóm Dân biểu chống đối là từ Cộng Hòa. Tiểu đoàn phó TQLC Ukraine: Quân Nga đã xóa sổ thành phố Mariupol ra khỏi mặt đất.

- Đơn xin gia nhập Liên Âu của Ukraine sẽ được xét rất sớm, để có nhiều chương trình yểm trợ. Chủ tịch Châu Âu và Tổng Thống Ukraine sẽ gặp nhau vào ngày mai 8/4/2022, Liên Âu siết Nga thêm đợt cấm vận mới. Quốc Hội Châu Âu: bỏ phiếu thuận cấm vận Nga trọn bộ về sản phẩm năng lượng Nga.

- Công ty dầu Shell plc: rút ra khỏi Nga đã làm công ty mất khoảng từ 4 tới 5 tỷ đôla trong quý đầu 2022

- Biden: đợt cấm vận mới do Mỹ đưa ra sẽ xóa sổ 15 năm tăng kinh tế của Nga. Zelensky: Tây phương không đồng ý về cấm vận dầu đối với Nga đang gián tiếp làm chết người Ukraine. Mariupol: 5,000 người đã chết, trong đó có 210 trẻ em chết.

- Mỹ: Ukraine có thể thắng trong cuộc chiến vũ trang chống Nga. Mỹ: không có ý định tẩy chay thượng đỉnh G20. Mỹ: đang huấn luyện một "số rất ít" người Ukraine về quân sự. Các cô con gái thành niên của Vladimir Putin bị Hoa Kỳ đưa vào đợt mới trừng phạt.

- Putin muốn có một chiến thắng ở vùng Donbas cho kịp lễ diễn binh truyền thống Ngày Chiến Thắng vào ngày 9/5/2022. Nga: cảnh cáo chống lại việc Mỹ đưa phi đạn tới Ba Lan. Ba Lan: sẽ cho cất vũ khí nguyên tử ở Ba Lan nếu Mỹ yêu cầu như thế.

- Thi chạy trường lực Boston Marathon: vận động viên người Nga và người Belarus sẽ bị cấm tham dự.

- Nam nhạc sĩ giàu nhất thế giới là Ye hiện có tài sản 2 tỷ đô. Nữ nhạc sĩ giàu nhất thế giới là Rihanna, $1.7 tỷ đô.

- HỎI 1: Trường trung học công lập này xuất sắc nhất ở California? ĐÁP 1: Henry M. Gunn High School.

- HỒ SƠ: Kẻ từng cưỡng hiếp tôi đang là Phó Tổng biên tập báo Văn Nghệ.

.

QUẬN CAM (VB-7/4/2022) ---- Truyền thông Trung Quốc nói rằng cuộc chiến Ukraine là chứng cớ cho thấy Mỹ sẽ không gửi quân can thiệp vào Đài Loan. Hu Xijin, Tổng biên tập báo quốc doanh Global Times, hôm Thứ Năm viết rằng Mỹ do dự can thiệp vào Ukraine là chứng cớ Mỹ cũng sẽ lạnh cẳng tương tự ở Đài Loan.

.

Hu viết rằng nếu TQ đưa quân xâm chiếm Đài Loan, Mỹ cũng sẽ chỉ làm y hệt ở Ukraine: gửi vũ khí cho Đài Loan trong khi cấm vận Hoa Lục.

.

---- Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ ghi rằng số người rời Ukraine để xin tỵ nạn vào rạng sáng 7/4/2022 là 4,319,494 người. Trong đó 2,514,504 người tỵ nạn vào Ba Lan, 662,751 người vào Romania, 404,021 người vào Hungary, 401,704 người vào Moldova,

.

Ba Lan cho biết đã có 700,000 người tỵ nạn Ukraine ghi danh vào danh sách thường trú để có thể xin việc làm hay tiếp tục đi học ở Ba Lan. Gian nan nhất là Moldova, nơi có dân số 4 triệu dân, và bây giờ hơn 1/10 đầu người trong nước là dân tỵ nạn từ Ukraine qua.

.

---- Serhiy Volyna, Tiểu đoàn phó Thủy quân lục chiến ở Mariupol, nói với CNN rằng quân Nga đã xóa sổ thành phố Mariupol ra khỏi mặt đất. Volyna đã chiến đấu trong khu vực từ năm 2014, khi Nga sáp nhập Ctimea vào lãnh thổ Nga.

.

Volyna nói rằng đơn vị của ông và cư dân Mariupol bị quân Nga bao vây hơn 40 ngày, trong khi Nga tràn ngập tấn công nơi này bằng xe tăng, phi đạn bắn từ tàu chiến vào, mưa bom từ chiến đấu cơ... Thành phố Mariupol chỉ còn là đổ nát.

.

---- Hoang tàn, đổ nát tại thành phố Borodyanka, Ukraine

Vidoe dài 1:12 phút:



https://youtu.be/CKwxEr3I4Y8

.

---- Jens Stoltenberg, Tổng Thư Ký NATO, nói hôm Thứ Năm rằng các nước NATO đang xem xét về cách Trung Quốc tăng ảnh hưởng và chính sách cưỡng bức làm hại cho an ninh NATO, và đồng ý sẽ họp về vấn đề hiểm họa TQ.

.

Ông nói TQ không lên án Nga về cuộc xâm lăng ở Ukraine, lại chất vấn về quyền của các nước lựa chọn con đường riêng... Ông nói, NATO sẽ hợp tác với các đối tác trong vùng Châu Á Thái Bình Dương và sẽ tăng yểm trợ các đối tác đang bị áp lực, kể cả Georgia và Bosnia and Herzegovina.

.

---- Hạ Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Tư thông qua dự luật yêu cầu TT Biden soạn bản báo cáo về nỗ lực chính phủ Mỹ tìm chứng cớ về tội ác chiến tranh trong cuộc xâm lăng của Nga ở Ukraine. Dự luật thông qua với tỷ lệ 418-7 phiếu.Toàn bộ Dân biểu chống đối là từ Cộng Hòa.

.

Một phát ngôn nhân của DB Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) nói DB Cheney bỏ phiếu nhầm, sẽ nói Hạ Viện điều chỉnh là DB Cheney ủng hộ điều tra Nga. Các Dân biểu bỏ phiếu chống, không cho điều tar Nga, là toàn bộ Cộng Hòa: DB Andy Biggs (Ariz.), Warren Davidson (Ohio), Paul Gosar (Ariz.), Marjorie Taylor Greene (Ga.), Thomas Massie (Ky.) và Scott Perry (Pa.).

.

---- Quốc Hội Châu Âu hôm Thứ Năm bỏ phiếu thuận đại đa số, yêu cầu cấm vận tức khắc và đầy đủ đối với việc nhập cảng sản phẩm năng lượng Nga, kể cả dầu, than, năng lượng hạt nhân và khí đốt.

.

Tỷ lệ phiếu đòi cấm vận trọn ven và tức khắc là 413 phiếu thuận, 93 phiếu chống, với 46 thành viên vắng mặt.Cơ quan này sẽ thảo luận tiếp vào ngày ma, Thứ Sáu, rồi bỏ phiếu cho nhiều biện pháp mới trừng phạt Nga.

.

---- Roberta Metsola, chủ tịch Quốc hội Châu Âu, hôm Thứ Năm nói rằng đơn xin gia nhập Liên Âu của ukraine sẽ được xét rất sớm, không chậm trễ. Bà nói Liên Âu sẽ nhanh chóng bàn về các câu trả lờic ủa Ukraine cho Quốc Hội Châu Âu, trên nguyên tắc Ukraine sẽ gửi trong 4 ngày tới.

.

Nếu được gia nhập Liên Âu, Ukraine sẽ được trợ giúp trong nhiều chương trình về tài chánh, kỹ thuật, tổ chức, vận chuyển...

.

---- Ursula von der Leyen, Chủ tịch Châu Âu, và Tổng Thống Zelensky của Ukraine sẽ gặp nhau vào ngày mai 8/4/2022 theo thông tấn Ukraine. Các chi tiết khác về buổi họp được giữ kín vì lý do an ninh. Dự kiến Liên Âu sẽ đưa ra biện pháp mới để trừng phạt Nga vào hôm nay hay ngày mai.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cáo buộc Nga tìm cách che giấu bằng chứng liên quan đến vụ giết hại dân thường ở Ukraine. Bản tin NHK ghi rằng vào hôm thứ Năm, ông Zelenskyy công bố một đoạn video. Trong đó, ông nói các nhà lãnh đạo Nga dường như lo ngại rằng cộng đồng quốc tế sẽ lại tức giận nếu thấy những gì xảy ra ở các thành phố khác giống như đã tức giận về những gì xảy ra ở Bucha.

.

Ông cũng nói rằng quân Nga đã thay đổi chiến thuật. Ông nói lính Nga đang tìm cách đưa thi thể ra khỏi đường phố và tầng hầm của các tòa nhà ở các khu vực mà họ chiếm đóng. Ông nói những nỗ lực của quân đội Nga nhằm che giấu bằng chứng sẽ không thành công. Ông nói thêm rằng họ sẽ không thể tránh được việc phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

.

Hội đồng thành phố Mariupol ở miền Đông đang bị bao vây cũng cáo buộc Nga tìm cách che đậy vụ giết hại dân thường ở đây. Hôm thứ Tư, hội đồng đăng trên mạng xã hội rằng quân đội Nga sử dụng nhà hỏa táng lưu động để thiêu xác những người dân mà họ đã giết hại.

.

---- Xe tăng Mỹ tới Đạn Mạch sẽ chuyển tới Ba Lan.

Video dài 2:04 phút:



https://youtu.be/z6nJV37LCps

.

---- Công ty dầu Shell plc hôm Thứ Năm nói rằng rút ra khỏi Nga đã làm tài sản công ty giảm khoảng từ 4 tới 5 tỷ đôla. Đó là chỉ mớit ính ảnh hưởng sau thuế trong tam cá nguyệt đầu tiên của năm 2022.

.

.

---- Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Tư nói rằng đợtc ấm vận mới do Mỹ đưa ra sẽ xóa sổ 15 năm tăng kinh tế của Nga. Biden nói riêng năm nay, chỉ riêng năm 2022, trrừng phạt kinh tế do Mỹ đưa ra, ảnh hưởng vào các ngành khoa học kỹ thuật của Nga, là đã xóa múc tăng kinh tế 15 năm qua của Nga.

.

---- Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Thứ Năm nói trong bài diễn văn trực tuyến rằng các chính khách Tây phương không đồng ý về cấm vận dầu đối với Nga đang gián tiếp làm chết người Ukraine.

.

---- Trưởng ban Báo chí Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ John Kirby nói hôm Thứ Tư rằng phe Ukraine có thể chiến thắng cuộc chiến vũ trang chống Nga. Kirby nói chuyện đó hiện đang thấy hàng ngày; trước đó có tin Nga đã rút hoàn tất ra khỏi khu vực Kyiv.

.

---- Quân Nga bây giờ đã rút ra khỏi khu vực thủ đô Kyiv và phía đông bắc Ukraine kể như hoàn tất. Theo báo này dẫn nguồn giới chức Tây phương, sẽ cần 1 tuần nữa thì quân Nga mới về tới Donbas. Các giới chức nói trong khi quân Nga đã thiệt hại năng, Putin muốn có một chiến thắng ở vùng Donbas cho kịp lễ diễn binh truyền thống Ngày Chiến Thắng vào ngày 9/5/2022.

.

---- Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov hôm Thứ Tư cảnh cáo chống lại việc Mỹ đưa phi đạn tới Ba Lan trong khi căng thẳng Mỹ-Nga đã tăng cao vì cuộc chiến tại Ukraine.

.

Trước đó, Phó Thủ Tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski nói rằng Ba Lan sẽ cho phép Hoa Kỳ cất vũ khí nguyên tử ở Ba Lan nếu Mỹ yêu cầu như thế "vì Nga ngày càng hung hăng."

.

---- Có 5,000 người đã chết tại Mariupol, thành phố phía đông nam Ukraine, kể từ khi Nga xâm lăng nước này, theo lời Thị trưởng Vadym Boychenko của Mariupol nói trong thảo luận trực tuyến ở Facebool hôm Thứ Tư.

.

Ông nói trong đó có 210 trẻ em chết. Ông nhấn mạnh rằng tại nơi đã đổ nát Mariupol những con số chưa chính xác vì không đếm hết nổi, như trường hợp Nga bắn phi đạn vào một rạp hát ở Mariupol, nơi 900 người đang trú bom trong nhà hát.

.

---- Quân đội Hoa Kỳ đang huấn luyện một "số rất ít" người Ukraine về một số chuyên ngành quân sự, theo lời một viên chức cao cấp quốc phòng nói với NBC News.

.

Viên chức này nói trong các môn huấn luyện có dạy sử dụng nhiều thiết b5i quân sư, trong đó có phi cơ không người lái "switchblade" có thể biến thành bom cảm tử.

.

---- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki nói hôm Thứ Tư rằng Hoa Kỳ không có ý định tẩy chay thượng đỉnh G20. Lời của bà đưa ra sau khi Bộ Trưởng Ngân Khố Mỹ Janet Yellen nói rằng Tổng Thống Biden muốn Nga phải bị đẩy ra ngoài nhóm G20 (=20 nền kinh tế lớn nhất thế giới) Hoa Kỳ sẽ tẩy chay một số buổi họp G20. Psaki nhấn mạnh rằng Yellen nói về một số sự kiện "ở cấp Bộ trưởng và cụ thể hơn," nhưng không có nghĩa là Mỹ tẩy chay hay không tham dự thượng đỉnh.

.

---- Ca khúc cầu nguyện cho hòa bình Ukraine.

Video dài 2:30 phút:



https://youtu.be/matFumQyJRo

.

---- Các cô con gái thành niên của Vladimir Putin hôm Thứ Tư bị Hoa Kỳ đưa vào đợt mới trừng phạt. CNN nói đợt trừng phạt này cũng nhắm vào các địnhc hế tài chánh, Ngoại Trưởng Sergey Lavrov và vợ.

.

Đợt cấm vận này nhắm trừng phạt các ngân hàng lớn nhất của Nga -- Sberbank, và Alfa Bank. Đồng thời trừng phạt 2 cô con gái thành niên của Putin là Katerina Tikhonova và Maria Vorontsova.

.

---- Chỉ còn hơn mười ngày là tới cuộc thi chạy trường lực Boston Marathon, ban tổ chức thông báo rằng các vận động viên người Nga và người Belarus sẽ bị cấm tham dự.

.

Tom Grilk, chủ tịch hội Boston Athletic Association, đưa ra bản văn nói rằng hội kinh hoàng về những sự kiện dã man ở Ukraine, và hội muốn bày tỏ ủng hộ người dân ở Ukraine bằng cách ngăn cấm tham dự cuộc chạy trường lực đối với những người cư trú tại Nga và Belarus; tuy nhiên, các công dân Nga và Belarus không cư ngụ ở 2 nước đó sẽ được cho chạy nhưng không được mang theo lá cờ 2 nước đó.

.

---- Nhạc sĩ giàu nhất thế giới là ai? Theo tạp chí Forbes, đó là nhạc sĩ rap có tên cũ là Kanye West và bây giờ có tên là Ye hiên có tài sản 2 tỷ đôla. Và là người giàu thứ 1,513 trênt oàn thế giới.

.

Nhưng Ye nói rằng tạp chí Forbes cố ý đếm thiếu, vì đếm cho đúng, thì tài sản cjủa anh là gần 7 tỷ đô la, sau khi tính thêm các hợp đồng quảng cáo dài hạn với Gap và Adidas.

.

Nữ nhạc sĩ giàu nhất thế giới là Rihanna, đứng hạng thứ 1,729 giàu nhất thế giới, với tài sản ước tính $1.7 tỷ đôla.

.

---- Nhà thơ Dạ Thảo Phương, đang sống ở Cyprus và là cựu phóng viên của báo Văn Nghệ (trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam), hôm 6/4/2022 đã gửi Thư ngỏ trên Facebook đến Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam), Ban biên tập báo Văn Nghệ... tố cáo Phó tổng biên tập báo Văn Nghệ Lương Ngọc An đã cưỡng hiếp chị vào ngày 14/4/2000. Tin này đăng lại trên Báo Tiếng Dân, và nhiều cơ quan truyền thông khác.

.

Chuyện xảy ra ngay trong tòa soạn Văn Nghệ Trẻ giữa Hà Nội. Khi nghe chị la hét kêu cứu, nhiều văn nghệ sĩ chạy tới, nhìn thấy quả tang hung thủ đang cưỡng bức. Một lá thư tường trình do họa sĩ Nguyễn Lê Tâm viết ngày 20/4/2000 về sự kiện ngày 14/4/2000 khi đẩy cửa xông vào và nhìn thấy vụ hiếp dâm ghi rằng các nhân chứng có họa sĩ Thành Chương, các nhà thơ Bế Kiến Quốc, Nguyễn Việt Chiến, các phóng viên Phong Điệp, Nhật Hà...

.

Nhà thơ Dạ Thảo Phương Nguồn ảnh: FBNV

.

BBC ghi nhận:

"Nói về lý do lại tố cáo vụ việc một lần nữa vào năm 2022 này, mặc dù đã có đơn năm 2000, bà Dạ Thảo Phương viết trong đơn ngày 3/4/2022: "Gần đây, tôi có theo dõi một số vụ nạn nhân bị xâm hại tình dục đứng ra tố cáo. Đọc những bình luận tiêu cực như làn mưa dao trút xuống họ và người thân, tôi bàng hoàng. Con quỷ là tệ nạn xâm hại tình dục đã cán vụn vỡ cuộc đời của cô gái trẻ là tôi 23 năm trước đến giờ vẫn không ngừng săn đuổi các nạn nhân tiếp theo của nó. Xu hướng tấn công, đổ lỗi cho nạn nhân của một bộ phận thiếu hiểu biết trong xã hội vẫn vô tình dung dưỡng cho con quỷ này, làm nó ngày càng trở nên hung hiểm."

"Thực trạng này cần phải thay đổi. Tôi không muốn có thêm bất cứ nạn nhân nào phải trải qua những nỗi thống khổ tôi từng trải."..."

.

Độc giả có thể đọc thêm ở HỒ SƠ cuối bản tin hôm nay, và có thể đọc ý kiến của nhiều chuyên gia trên Báo Tiếng Dân, BBC hoặc các Facebook liên hệ.

HỒ SƠ

Kẻ từng cưỡng hiếp tôi đang là Phó Tổng biên tập báo Văn Nghệ

Dạ Thảo Phương

---- HỎI 1: Trường trung học công lập này xuất sắc nhất ở California?ĐÁP 1: Henry M. Gunn High School. Nghiên cứu của công ty Stacker dựa vào điểm của Niche. Chấm theo 8 lĩnh vực, dựa vào các kỳ thi năng lực, dựa vào điểm thi SAT/ACT, vào các kjhảo sát, vào văn hóa và sự đa dạng, vào năng lực giáo viên, vào hoạt động câu lạc bộ trong trường, vào sức khỏe và an toàn, thể thao. Sau đây là các trường trung học công lập xuất sắc nhất California.#1. Henry M. Gunn High School– Học khu: Palo Alto Unified School District– Số lượng học sinh: 1,996 (19:1 tỷ lệ học sinh/giáo viên)– Niche grade: A+#2. Canyon Crest Academy– Học khu: San Dieguito Union High School District– Số lượng học sinh: 2,533 (28:1)– Niche grade: A+#3. Saratoga High School– Học khu: Los Gatos-Saratoga Joint Union High School District– Số lượng học sinh: 1,368 (20:1)– Niche grade: A+#4. California Academy of Mathematics & Science– Học khu: Long Beach Unified School District– Số lượng học sinh: 659 (28:1)– Niche grade: A+#5. Palo Alto High School– Học khu: Palo Alto Unified School District– Số lượng học sinh: 2,177 (18:1)– Niche grade: A+#6. Troy High School– Học khu: Fullerton Joint Union High School District– Số lượng học sinh: 2,602 (25:1)– Niche grade: A+#7. Orange County School of the Arts– Location: Santa Ana– Số lượng học sinh: 2,204 (29:1)– Niche grade: A+#8. Palos Verdes Peninsula High School– Học khu: Palos Verdes Peninsula Unified School District– Số lượng học sinh: 2,304 (24:1)– Niche grade: A+#9. Torrey Pines High School– Học khu: San Dieguito Union High School District– Số lượng học sinh: 2,479 (26:1)– Niche grade: A+#10. University High School– Học khu: Irvine Unified School District– Số lượng học sinh: 2,211 (26:1)– Niche grade: A+Chi tiết----: Kẻ từng cưỡng hiếp tôi đang là Phó Tổng biên tập báo Văn Nghệ- -06/04/2022

.

Nhà văn Khuất Quang Thụy (bên phải) trao quyết định Phó Tổng biên tập Báo Văn Nghệ cho nhà thơ Lương Ngọc An. Ảnh: Báo Văn Nghệ

.

Ngày 3.4 là ngày sinh nhật tôi, ngày mẹ cha mang tôi đến với cuộc đời.

Sinh nhật tôi năm nay, tôi muốn được sinh ra một lần nữa – Bằng việc mang ra ánh sáng một Sự Thật tôi đã phải chôn giấu trong im lặng thống khổ 23 năm nay.

Có lẽ những gì tôi kể ra sẽ hơi dài với bạn. Nhưng đó là gần một nửa thời gian tôi đã sống trên mặt đất này, với rất nhiều khổ đau, mất mát, oan ức.

Tôi hy vọng tiếng nói này của tôi sẽ được bạn lắng nghe.

Tôi hy vọng tôi sẽ được tái sinh trong một thế giới được chiếu sáng bởi Sự Thật, lòng Chính Trực, Tình Người.

Xin cảm ơn tất cả các bạn.

DẠ THẢO PHƯƠNG

.

***

.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.

THƯ NGỎ

(Tố cáo hành vi cưỡng hiếp của Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ Lương Ngọc An)

Kính gửi: Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Kính gửi: Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Kính gửi: Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Kính gửi: Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam.

Kính gửi: Nhà văn Khuất Quang Thuỵ, Tổng biên tập Báo Văn nghệ.

Kính gửi: Ban biên tập Báo Văn nghệ.

Kính gửi: Các nhà văn, nghệ sĩ, trí thức và tất cả những người yêu văn chương nghệ thuật

.

Tôi là Dạ Thảo Phương (Tên khai sinh: Phan Thị Thanh Thuý, sinh ngày 03.04.1974). Từ năm 1996 đến năm 2003, tôi là phóng viên, biên tập viên tại ban Văn nghệ Trẻ, thuộc Báo Văn nghệ, trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam.

Tôi viết thư này để tố cáo hành vi cưỡng dâm và vu khống trước đây của Lương Ngọc An, kẻ hiện nay đang là Phó Tổng biên tập Báo Văn nghệ, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam.

Tôi sẵn sàng đối chất với Lương Ngọc An trước sự chứng kiến của lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, lãnh đạo Báo Văn nghệ, chồng tôi, và các luật sư. Nếu không dám đối chất công khai với tôi trước sự chứng kiến của những bên này, mọi bịa đặt được đưa ra từ phía Lương Ngọc An đều vô giá trị và là vu khống.

Nếu cho là tôi nói sai sự thật, Lương Ngọc An hãy kiện tôi ra toà.

.

TÔI BỊ CƯỠNG HIẾP

Trưa ngày 14.04.2000, khi tôi ở một mình trong phòng biên tập Văn nghệ Trẻ, Lương Ngọc An đã xông vào cưỡng hiếp tôi. Trong lúc chống cự hoảng loạn, tôi kêu cứu, nhiều đồng nghiệp đã chạy tới và bắt quả tang Lương Ngọc An đang nằm đè lên tôi, bóp cổ tôi, trong khi tôi đang giãy giụa chống cự, váy áo bị xô vò, ngón tay bị bật máu. Nhờ sự can thiệp của các đồng nghiệp, hành vi cưỡng hiếp [của] hắn chưa kịp thành công.

Sự việc này đã được các nhân chứng thuật lại trong bản tường trình gửi báo Văn nghệ vào ngày 20.4.2000 (có văn bản đi kèm).

Nhưng đây chỉ là một lần tôi may mắn thoát khỏi hành vi bỉ ổi của Lương Ngọc An.

Trước đó, từ tháng 7.1999 đến tháng 4.2000, Lương Ngọc An đã nhiều lần thao túng, khống chế, bạo hành, cưỡng bức tôi như một nô lệ tình dục.

.

TÔI BỊ VU KHỐNG

Khi sự việc xảy ra, tôi là một cô gái trẻ mới ngoài 20 tuổi, chưa chồng, vừa tốt nghiệp đại học đã về ngay báo Văn Nghệ làm việc. Khi đó, tôi chỉ có kiến thức sách vở và niềm đam mê sáng tác, nhưng không nhiều kinh nghiệm sống và bản lĩnh xã hội.

Tôi sinh ra trong một gia đình miền Bắc truyền thống vốn rất sợ đàm tiếu xung quanh. Khi bị tấn công, điều tôi lo nghĩ nhất không phải là bản thân, mà là gia đình mình. Tôi đã sợ nếu mình bị đàm tiếu liên quan đến người khác giới, bố mẹ tôi sẽ chết vì nhục nhã. Trước những hành động đốn mạt của Lương Ngọc An, cô gái trẻ non nớt là tôi khi đó chỉ biết chống cự kịch liệt đến sức cùng lực kiệt nhưng không dám kêu cứu, không dám tố cáo thủ phạm, thậm chí còn lo sợ lộ ra mình đã bị cưỡng hiếp.

Cũng vì những sợ hãi này, tôi đã chưa bao giờ dám nói ra, ngay cả với mẹ mình, cũng như với cơ quan, dư luận: Do bị Lương Ngọc An cưỡng hiếp, tôi đã có thai, và đã không giữ được đứa con đầu tiên của mình. Đó là một đau đớn khôn tả, một ám ảnh khôn nguôi mà tôi đã phải một mình ôm giữ đến tận hôm nay.

Sau sự kiện ngày 14.4.2000 đã nhắc ở trên, vì có nhiều người làm chứng nên tôi mới dám viết đơn tố cáo Lương Ngọc An. Tuy nhiên, anh ta không những không sợ hãi, ăn năn mà còn quay ngược lại trắng trợn vu khống tôi. Lương Ngọc An đã bịa ra một câu chuyện, trong đó nói anh ta và tôi có quan hệ tình cảm, anh ta muốn bỏ tôi nên tôi gây căng thẳng. Vụ việc ngày 14.4.2000 đã bị anh ta thay đổi bản chất từ sự thật là cưỡng dâm thành “xô xát”!

Sự bịa đặt này là hoàn toàn trắng trợn và vô lý. Tôi chưa bao giờ có mối quan hệ tình ái hay tình dục đồng thuận với anh ta. Mọi hành vi tình dục anh ta có với tôi đều do anh ta đánh đập, đe doạ, cưỡng bức tôi.

Anh ta viết tường trình bịa đặt là muốn bỏ tôi và “cố tình tránh tiếp xúc” với tôi, vậy tại sao lại xông vào phòng biên tập khi tôi chỉ có một mình, dùng vũ lực đè tôi xuống?

Tôi chỉ là một người phụ nữ gầy yếu. Anh ta là một người đàn ông khi đó ngoài 30 tuổi, cựu lính tăng và nhiều năm lái xe cho báo Văn nghệ. Tôi không thể nào đủ sức khoẻ ép buộc anh ta vào phòng, kéo anh ta nằm đè lên mình. Nếu muốn níu kéo anh ta, tại sao tôi lại chống cự đến mức bị anh ta cắn bật máu ngón tay, tại sao tôi lại kêu cứu đến mức bị anh ta bóp cổ?

Nếu là sự đồng thuận, tại sao tôi lại phải gọi điện cho gia đình và bạn gái anh ta nhờ họ bảo vệ tôi khỏi sự đeo bám của anh ta? Anh ta đã tráo đổi bản chất những cuộc điện thoại này của tôi thành “ghen tuông”, nhưng chính họ lại khẳng định với đại diện của Công đoàn Báo Văn nghệ là tôi không hề ghen tuông. (Biên bản cuộc họp ngày 26.3.2003 tại báo Văn nghệ – Vì điều này liên quan đến một phụ nữ khác, đã có chồng, nên tôi chưa công bố văn bản ở đây).

Tôi đã luôn phủ nhận rõ ràng những bịa đặt trắng trợn của anh ta trong mọi đơn thư khiếu nại, đòi hỏi thủ phạm phải nhận trách nhiệm, cơ quan phải có văn bản rõ ràng về bản chất sự việc.

Lãnh đạo cơ quan trực tiếp xử lý vụ việc của tôi là ông Trương Vĩnh Tuấn – Phó Tổng biên tập phụ trách hành chính Báo Văn nghệ, lúc đó mới kiêm thêm phụ trách ban Văn nghệ Trẻ. Lương Ngọc An nhiều năm là nhân viên phòng hành chính chuyên lái xe và giúp việc cho ông Tuấn.

Tôi không thể hiểu sao khi đó, với hành vi đó, với văn bản tường trình giấy trắng mực đen đó, cơ quan chỉ kết luận anh ta “gây lộn xộn ở cơ quan”?! Ông Trương Vĩnh Tuấn cũng nhiều lần, trong các cuộc họp, tráo đổi bản chất sự việc thành “hai người đánh nhau, làm mất trật tự nơi làm việc”.

Ông Trương Vĩnh Tuấn đã nhiều lần ngăn cản quyền tố cáo, khiếu nại của tôi, trù dập và vu khống tôi, thậm chí cấm tôi in bài, đe doạ đuổi việc tôi. Nhiều cuộc họp, văn bản liên quan đến sự việc đã bị ém nhẹm, không được kịp thời thông báo cho tôi và công bố trước cơ quan. Thái độ mập mờ khó hiểu của lãnh đạo cơ quan khi đó đã đặt những dấu hỏi trong dư luận, gây nhiều tổn thương sâu sắc đến danh dự và tinh thần tôi.

Thủ phạm Lương Ngọc An, chưa từng nhận trách nhiệm về hành vi cưỡng dâm và vu khống của mình, vẫn thường xuyên đến báo Văn nghệ, có những cuộc gặp gỡ khó hiểu ở phòng làm việc của Phó Tổng biên tập Trương Vĩnh Tuấn. Tháng 4.2002, anh ta chính thức trở lại làm việc tại báo Văn nghệ. Và hiện nay, anh ta đang là Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam!

Thật là một sự ngang nhiên chà đạp Sự Thật, nhạo báng Công Lý.

.

TẠI SAO GIỜ ĐÂY TÔI LÊN TIẾNG

Tội ác cưỡng dâm, vu khống của Lương Ngọc An cùng những trù dập, vu cáo của Trương Vĩnh Tuấn cho đến nay vẫn chưa từng một lần được nhìn nhận công khai, công bằng. Bóng tối của Cái Ác đè nặng lên Sự Thật năm xưa luôn âm thầm ám ảnh cuộc sống hiện tại của tôi.

Trong thời gian bị đánh đập, cưỡng hiếp rồi lại bị trù dập, bị vu cáo, tôi đã nhiều lần tự tử không thành.

Hậu quả của nó làm tôi từng phải vật vã trải qua những năm tháng dài sợ hãi giao tiếp, có những thời điểm thậm chí nói chuyện bình thường với chồng con cũng là việc rất khó khăn. Tôi bị mất kết nối với ngôn ngữ, né tránh xuất hiện lại trong giới văn chương. Là một người viết, yêu mến cuộc sống và nhận diện bản thân qua công việc sáng tạo, đây là một nỗi đau có sức phá huỷ sâu sắc đối với tôi.

Gần đây, tôi có theo dõi một số vụ nạn nhân bị xâm hại tình dục đứng ra tố cáo. Đọc những bình luận tiêu cực như làn mưa dao trút xuống họ và người thân, tôi bàng hoàng. Con quỷ là tệ nạn xâm hại tình dục đã cán vụn vỡ cuộc đời của cô gái trẻ là tôi 23 năm trước, đến giờ vẫn không ngừng săn đuổi các nạn nhân tiếp theo của nó. Xu hướng tấn công, đổ lỗi cho nạn nhân của một bộ phận thiếu hiểu biết trong xã hội vẫn vô tình dung dưỡng cho con quỷ này, làm nó ngày càng trở nên hung hiểm.

Thực trạng này cần phải thay đổi.

Tôi không muốn có thêm bất cứ nạn nhân nào phải trải qua những nỗi thống khổ tôi từng trải.

Tôi cần phải lên tiếng. Đó là một đòi hỏi bức thiết của cá nhân tôi, với tư cách là một nạn nhân khổ đau oan ức, cũng là một đòi hỏi của thực tế xã hội đối với trách nhiệm của một công dân, đòi hỏi của Lương Tri đối với một người cầm bút.

Tôi hiểu, sự việc của tôi xảy ra ở giai đoạn trước. Một số người trong quý vị có thể nghe nói tới nhưng không biết được Sự Thật, nhiều người trong quý vị không biết hoặc không liên quan. Bản thân tôi cũng đã sợ hãi, không dám trình bày hết nỗi đau của mình. Tôi hoàn toàn không muốn việc tố cáo của tôi gây ảnh hưởng tới ai ngoài cá nhân thủ phạm.

Nhưng tôi phải viết thư tố cáo này gửi tới các quý vị, vì: Lương Ngọc An, thủ phạm cưỡng dâm tôi năm xưa, sau khi gây ngần đó tội ác vẫn chưa một lần nhận trách nhiệm về tội lỗi của hắn – biểu hiện đầu tiên của việc hối cải, sửa mình. Giờ đây, y trong Ban biên tập Báo Văn nghệ và Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam – những nơi lẽ ra chỉ nên có những người cầm bút vừa có tài vừa có nhân cách, xứng đáng gánh vác trách nhiệm quy tụ và phát triển nền văn học ở Việt Nam.

23 năm trước, khi cưỡng dâm tôi, Lương Ngọc An chỉ là một lái xe mới được cất nhắc lên làm phóng viên của báo Văn nghệ, về chính danh chưa có quyền lực gì đặc biệt. Nay hắn đã tha lôi sự đồi bại của mình leo lên những vị trí quyền lực lớn hơn nhiều, công việc cho phép gặp gỡ giao tiếp và quyết định cơ hội nghề nghiệp của bao nhiêu cộng tác viên, văn nghệ sĩ trí thức, trong đó có nhiều người là phụ nữ trẻ.

Vì vậy, tôi thấy mình phải có trách nhiệm tố cáo sự thật này với quý vị, với giới văn chương, trí thức, với cộng đồng, góp phần vạch trần và ngăn chặn Cái Ác.

.

MONG ĐỢI

Hiện, tôi là một phụ nữ 48 tuổi, có gia đình. Chồng tôi 52 tuổi, là nhà báo lâu năm, làm việc tại một trong những hãng thông tấn uy tín nhất thế giới. Con trai tôi 14 tuổi và con gái tôi 6 tuổi. Bố mẹ tôi nay đều đã già yếu, chỉ mong được sống nốt những ngày tháng yên bình, nhìn con cháu an vui.

Đứng ra tố cáo sự thật này, tôi biết mình đang đặt cuộc sống ổn định của bản thân và gia đình trước những nguy cơ tổn thương, thậm chí nguy hiểm. Nhưng tôi không có lựa chọn khác.

Tôi hy vọng Sự Thật này sẽ được lắng nghe và đáp lại bằng những hành động thiết thực của quý vị để cộng đồng chúng ta ngày càng trong sạch, văn minh hơn.

Điều này rất có ý nghĩa với tôi cũng như nhiều nạn nhân bị xâm hại tình dục khác còn phải chịu đựng âm thầm trong bóng tối.

Tôi hy vọng ai đó cũng là nạn nhân của bạo lực tình dục sẽ thấy họ không còn hoàn toàn đơn độc và sợ hãi khi muốn lên tiếng, không còn phải mất đến hơn hai mươi năm quý giá của cuộc đời để âm thầm cố gắng vá víu tổn thương như tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Nicosia, ngày 03 tháng 04 năm 2022.

Kính thư

Dạ Thảo Phương

(Phan Thị Thanh Thuý)

.



Bình Luận từ Facebook

Nguồn:

https://baotiengdan.com/2022/04/06/ke-tung-cuong-hiep-toi-dang-la-pho-tong-bien-tap-bao-van-nghe/

.

.