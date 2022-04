Da khô có thể xảy ra quanh năm, nhưng đặc biệt mùa lạnh, gió nhiều, nhiệt độ hạ thấp, không khí thiếu hơi nước, dùng máy sưởi ấm trong nhà, làn da thường hay cảm giác rất khô, và ngứa. Da khô có thể nguyên nhân di truyền, nhiều phần do ảnh hưởng của thời tiết, cũng có thể do lạm dụng phấn son trang điểm, hoặc thiếu vitamins E, A, C, B.