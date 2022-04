- Đức Giáo Hoàng Francis lên án quân Nga giết thường dân ở thị trấn Bucha, kêu gọi kết thúc chiến tranh ở Ukraine, đón 12 trẻ em Ukraine, tỵ nạn ở Ý. LHQ sẽ họp khoáng đại để bỏ phiếu về việc có nên trục xuất Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền LHQ (UNHRC).

Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Tư đã lên án hành vi quân Nga giết thường dân ở thị trấn Bucha, chỉ trích hành vi giết dân chúng, đàn bà, trẻ em -- và hai tay ngài mở ra một lá cờ Ukraine được gửi tới, theo ngài nói là, từ "thành phổ tử đạo Bucha" và hôn vào lá cờ.

- Zelensky: Nga đang dùng "đói như một vũ khí" tại Ukraine trong khi bao vây nhiều thành phố. Châu Âu: đón nhận cư trú đối với lính Nga đào ngũ ở Ukraine. Nga đang tập trung không kích và bắn phi đạn vào các kho xăng và các trung tâm tiếp liệu khắp nước Ukkraine.

- Thủ Tướng Hungary: đề nghị hòa đàm Ukraine tổ chức ở Hungary. Sẽ mời Putin tham dự hòa đàm ở Budapest với các Tổng thống của Ukraine và Pháp, Thủ Tướng Đức Olaf Scholz. Hòa Lan đã bắt giữ 14 siêu du thuyền thuộc sở hữu của người Nga, đông lạnh khối tài sản 516 triệu euros ($563 triệu đôla).

- NATO: họp về vai trò và thách thức Nga và TQ; NATO sẽ tăng đầu tư vào vũ khí tối tân. Đức: vũ khí nào có thể sẽ đều đem ra viện trợ cho Ukraine, nhưng các nước NATO không tham chiến. Các ngoại trưởng NATO họp, nghĩ thêm cách giúp Ukraine. Nga vẫn muốn giữ liên hệ ngoại giao với Tây phương dù 150 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất.

- Ukraine: "tên đồ tể thành Bucha" là Trung Tá Azatbek Omurbekov, và Biệt đội Tử thần của Nga đã giết dân Bucha

- Mỹ, Anh và Úc sẽ hợp tác để làm vũ khí siêu thanh. TQ hù dọa: đừng dẫn tới khủng hoảng thế giới.

- Đại sứ TQ tại LHQ: cấm vận Nga không phải là cách thích nghi để kết thúc cuộc chiến. Mỹ trừng phạt Nga: mạng lưới đen Hydra Market và mạng tiền kỹ thuật số Garantex. Mỹ: trừng phạt Nga nhiều phần đã có kết quả bất kể TQc, Ấn Độ và Brazil không trừng phạt Nga.

- TT Biden, PTT Harris kêu gọi Quốc Hội mở rộng bảo hiểm y tế ObamaCare. TT Obama thăm Bạch Ốc

- Texas: Toan Tran, 42 tuổi, lãnh án 120 tháng tù vì tội gian lận tài chánh và lừa gạt.

- Quận Cam: building thương mại 2 tầng ở Garden Grove cháy, cứu hỏa mất 2 giờ và 20 phút mới tắt lửa nổi.

- New York: Thai Nguyen bị đánh, 2 tháng sau chết. Hung thủ Nicholas Lewis bị bắt, bị truy tố

- Trump thú nhận đã thua cuộc bầu cử

- Tên bé trai sinh tại California năm 2022 nhiều nhất: 1. Noah, 2. Liam, 3. Mateo, 4. Sebastian, 5. Ethan. Tên bé gái nhiều nhất: 1. Olivia, 2. Camila, 3. Emma, 4. Mia, 5. Sophia.

- California: 1 người vô gia cư kiện thành phố San Rafael vì xe chạy trên xa lộ quá ồn ào và gây ô nhiễm.

- Lần thứ 3 Biden bán vũ khí cho Đài Loan: dàn hỏa tiễn phòng không Patriot với tổng trị giá 95 triệu USD. TQ la hoảng: TQ sẽ có biện pháp quyết liệt.

- Cô Ivanka Trump điều trần 8 tiếng đồng hồ trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo loạn 6/1/2021

- Phi công gọi 10 lần không được vì nhân viên không lưu quên đeo tai nghe, phải gọi về trung ương Hà Nội.

- Bộ Trưởng: Báo chí phải được giám sát 100%, giám sát toàn diện, cấm tư nhân hóa báo chí.

- HỎI 1: Có phải 44% dân Mỹ lo ngại rất nhiều về môi trường, 27% chỉ lo ngại chút ít? ĐÁP 1: Đó là theo Gallup Poll.

- HỒ SƠ: Theo WHO: 99% dân số thế giới đang phải hít không khí ô nhiễm (RTI).

QUẬN CAM (VB-6/4/2022) --- Cô Ivanka Trump hôm Thứ Ba đã ra điều trần 8 tiếng đồng hồ trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo loạn 6/1/2021 về những gì Ủy Ban muốn biết về ngày bạo loạn 6/1/2021.

Cô con gái lớn nhất của Trump và là cựu cố vấn cao cấp Bạch Ốc tự nguyện ra nói về các thông tin cô biết, trước đó chồng cô là Jared Kushner, một cựu cố vấn Bạch Ốc khác, cũng đã ra khai với Ủy Ban, sẽ làm các cựu cố vấn khác như Steve Bannon và Peter Navarro khó lấy cớ đặc quyền hành pháp để không ra điều trần trước Ủy Ban.

---- Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Tư đã lên án hành vi quân Nga giết thường dân ở thị trấn Bucha, nơi ngoại ô Kyiv, và kêu gọi kết thúc chiến tranh ở Ukraine.

Ngài chỉ trích hành vi giết dân chúng, đàn bà, trẻ em -- và hai tay ngài mở ra một lá cờ Ukraine được gửi tới, theo ngài nói là, từ "thành phổ tử đạo Bucha" và hôn vào lá cờ.

Ngài cũng mời một nhóm khoảng 12 trẻ em Ukraine, bây giờ tỵ nạn ở Ý, lên đứng với ngài. Đức Giáo Hoàng nói: "Các trẻ em này phải bỏ chạy, phải tới vùng đất xa lạ. Đó là một trong những trái cây sinh ra từ chiến tranh. Đừng quên các em, và đừng quên dân Ukraine." Ngài cũng chỉ trích các tổ chức quốc tế không ngưng được chiến tranh.

---- Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Zhao Lijian hôm Thứ Tư kêu gọi Hoa Kỳ ngưng cấm vận Nga, nói rằng nếu Mỹ muốn giải quyết khủng hoảng ở Ukraine thì "nên ngưng đổ dầu vào lửa" với các hành vi tăng cấm vận để trừng phạt Nga.

Zhao nói Mỹ đang hốt bạc nhờ hỗn loạn, trừng phạt sẽ không dẫn tới hòa bình và an ninh. Trước đó, hôm Thứ Ba Mỹ công bố thêm biện pháp cấm vận nhắm vào các viên chức chính phủ Nga, gia đình của họ, các định chế tài chánh và công ty Nga.

---- Liên Hiệp Quốc sẽ họp khoáng đại để bỏ phiếu về việc có nên trục xuất Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền LHQ (UNHRC) hay không, theo tin AFP. Cuộc bỏ phiếu sẽ là ngày Thứ Năm 7/4/2022 vào lúc 10:00 giờ sáng giờ Miền Đông.

---- Một xe tăng Ukraine phục kích nhiều xe tăng Nga.

Video dài 1:57 phút:



https://youtu.be/S27kw7XVvSA

---- Thứ Trưởng Ngoại Giao Nga Alexander Grushko hôm Thứ Tư nói rằng Nga vẫn muốn giữ liên hệ ngoại giao với Tây phương bất kể các nước Liên Âu trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga ra khỏi lãnh thổ của họ sau khi hình ảnh thảm sát thường dân ở Bucha xuất hiện.

---- Quân Nga đang tập trung không kích và bắn phi đạn vào các kho xăng và các trung tâm tiếp liệu khắp nước Ukkraine, các nơi mới nhất tập trung vào các nhà kho này là ở Lviv, Vinnytsia, Dnipropetrovsk và Dnipropetrovsk.

Giao chiến lớn ở phía đông Ukraine. Các viên chức Ukraine nói giao chiến lớn đang tập trung về phía đông, và Tư lệnh Ukraine tại biệt khu Luhansk kêu gọi thường dân di tản ra xa các thành phố. Tình hình xảy ra khi 11 hành lang di tản ở phía đông và đông nam Ukraine đã được thỏa thuận giữa quân Ukraine và quân Nga.

---- Chủ Tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel nói trước Quốc Hội Châu Âu hôm Thứ Tư là hãy cứu xét đón nhận cư trú đối với lính Nga đào ngũ ở Ukraine. Ông mô tả sáng kiến này có giá trị, nên theo đuổi.

Ông cũng nói các chiến binh Nga rằng "nếu các bạn không muốn giết các anh chị em Ukraine, nếu các bạn không muốn là kẻ tham dự tội ác hìnhs ự, thì hãy buông súng, ngưng chiến đấu, rời chiến trường."

---- Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Thứ Tư nói rằng quân Nga đang dùng "đói như một vũ khí" tại Ukraine trong khi bao vây Mariupol với hơn 100,000 dân còn ở trong và ơ các thành phố khác tại Ukraine, với "nửa triệu dân đang bị bao vây, trong khi quân Nga ngăn chận các đoàn xe cứu trợ nhân đạo, không cho qua dù là nước uống hay thuốc Tây. Và họ dội bom 24 giờ/ngày, và 7 ngày/tuần."

---- Trở lại, thấy tất cả đổ nát.

Video dài 1:11 phút



https://youtu.be/tRZJYjMtw7o

---- Hòa Lan đã bắt giữ 14 siêu du thuyền thuộc sở hữu của người Nga, đông lạnh khối tài sản 516 triệu euros ($563 triệu đôla) và ngăn chận giao dịch trị giá 155 triệu euros ($169 triệu đôla) trong nỗ lực cấm vận Nga, theo Ngoại Trưởng Hòa Lan Wopke Hoekstra hôm Thứ Tư.

Trong lá thư gửi Quốc Hội Hòa Lan, Hoekstra nói 12 siêu du thuyền hiện đang sửa chữa ở 5 cơ xưởng tàu thuyến ở Hòa Lan. Ông nói vài chủ du thuyền không nằm trên danh sách cấm vận, nhưng tạm thời giữ để điều tra và xác minh.

---- Thủ Tướng Hungary Victor Orban hôm Thứ Tư nói ông đã nói chuyện với Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Tư và mời Putin tham dự hòa đàm ở Budapest.

Lãnh tụ độc tài Orban nói đã đề nghị Putin họp với các Tổng thống của Ukraine và Pháp, cũng như Thủ Tướng Đức Olaf Scholz để sẽ thương thuyết ở Budapest nơi các lãnh tụ sẽ bàn ngưng bắn tức khắc.

---- Tổng Thư Ký NATO Jens Stoltenberg hôm Thứ Tư nói NATO sẽ thảo luận về vai trò và thách thức mà Nga và Trung Quốc đưa ra trong thế giới hiện nay, trong khi nhấn mạnh cần cấm vận Nga.

Về TQ, Stoltenberg nói rằng NATO phải xem xét các thách thức từ một nước có "ngân sách quốc phòng lớn thứ nhì thế giới" và NATO phải đầu tư nhiều vào các kỹ thuật quân sự hiện đại nhất. Ông thêm, trường hợp Ukraine, thế giới phải sẵn sàng cho một "cuộc chiến dài hạn."

---- Thủ Tướng Đức Olaf Scholz nói trước Quốc Hội Đức rằng tất cả vũ khí nào có thể sẽ đều đem ra viện trợ cho Ukraine, nhưng "chúng ta phải bảo đảm các nước NATO không trở thành một phần tham chiến trong cuộc chiến ở Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với NHK rằng các thành viên của tổ chức này sẽ thảo luận hỗ trợ thêm về mặt quân sự cho Ukraine, nhấn mạnh đến những kết quả hỗ trợ của NATO đến nay. Ông cho rằng Nga đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn ở miền Đông Ukraine sau khi quân đội Nga rút khỏi các khu vực xung quanh Kyiv.

Ông Stoltenberg cho biết NATO tiếp tục tin rằng mục tiêu chính của cuộc xâm lược của Nga là giành quyền kiểm soát Ukraine vẫn không thay đổi nhưng Nga đã buộc phải thay đổi kế hoạch tác chiến. Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng vũ khí và những trợ giúp khác mà NATO cung cấp cho Ukraine đã góp phần đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga. Ông cho biết các thành viên NATO sẽ thảo luận xem "có thể làm thêm những gì" tại cuộc họp kéo dài 2 ngày của các ngoại trưởng NATO khai mạc vào thứ Tư.

--- Các nhà hoạt động Ukraine nói rằng họ đã nhận biết "tên đồ tể thành Bucha" là một cấp chỉ huy quân đội Nga chỉ huy đơn vị thảm sát hàng trăm người dân trong cách nhiều người gọi là diệt chủng.

Trung Tá Azatbek Omurbekov, ước chừng 40 tuổi, đầu tiên bị nhận diện bởi InformNapalm, một tổ chức thiện nguyện Ukraine chuyên quan sát các hoạt động quân sự và đặc biệt của Nga. Nhóm này phóng lên mạng thông tin về Omurbekov, địa chỉ nhà, số điện thoại, email... gọi y là đổ tể vụ thảm sát ở Bucha, ngoại ô Kyiv, nơi xác dân nằm khắp nơi trên phố và chôn trong mồ tập thể.

Omurbekov bị cho là chỉ huy Lữ Đoàn 64 Bộ Binh Cơ Giới, từng được ban phép lành bởi 1 linh mục Chính Thống Giáo hồi tháng 11/2021 trước khi xuất quân qua Ukraine, theo báo Times of London, nơi gọi y là “Butcher of Bucha” - Đồ tể thành Bucha.

Sau nghi lễ nhà thờ hướng dẫn bởi Giám mục giáo phận Khabarovsk, Omurbekov nói rằng: "Lịch sử cho thấy chúng ta chiến đấu trong các trận đánh với tâm hồn chúng ta. Vũ khí không phải điều quan trọng. Nhà thờ là nơi chúng ta rước lễ, và chuẩn bị cho các sự kiện sắp tới," theo báo UK Times, "Với ơn phước của Thượng Đế, chúng ta hy vọng thành tựu cùng những kết quả mà tiền nhân đạt được."

Bộ Quốc Phòng Ukraine cũng in một danh sách những người bị nghi là trong Biệt đội tử thần, cam kết rằng pjhải truy tố tất cả bọn tội phạm chiến tranh tàn sát thường dân Ukraine.

---- Trưởng phòng Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki xác nhận hôm Thứ Ba rằng trừng phạt Nga nhiều phần đã có kết quả bất kể sự kiện Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil không tham dự trừng phạt Nga vì xâm lăng Ukraine.

Bà nói Hoa Kỳ kết hợp với G7 và Liên Âu, tức là 50% kinh tế thế giới và đã có những bước buộc Nga phảic hịu hậu quả trừng phạt, khi trong buổi họp báo có phóng viên hỏi ảnh hưởng trừng phạt Nga.

---- Mỹ, Anh và Úc sẽ hợp tác để chế tạo vũ khí siêu thanh, theo báo Financial Times hôm Thứ Ba, dẫn lời 1 quan chức ẩn danh. Hợp tác này nhằm đáp ứng với sự phát triển nhanh chóngc ủa quân lực Trung Quốc. Báo này nói phi đạn siêu thanh là nan đề cho Mỹ vì bay quá nhanh, khó bắn chận, trong khi phi đạn đạn đạo (ballistic missiles) bay theo đường vòng cung cố định nên dễ bị bắn chận.

----- Đại sứ TQ tại LHQ hôm Thứ Ba cảnh cáo chống lại những hành động có thể dẫn tới khủng hoảng thế giới, như trường hợp Ukraine, khi nói về hiệp ước mới nhất giữa Mỹ, Anh và Úc châu. Tuyên bố đưa ra sau khi có bản tin phát hành vài giờ trước đó, nói 3 nước Mỹ-Anh-Úc sẽ hợp tác chế tạo vũ khí siêu thanh.

---- Đại sứ TQ tại LHQ Zhang Jun nhấn mạnh hôm Thứ Ba, trong buổi họp Hội Đồng Bảo An LHQ, rằng cấm vận Nga không phải là cách thích nghi để kết thúc cuộc chiến. Jun nói cấm vận làm cho toàn dân tại tất cả các nước liên hệ cùng trả giá, nhưng chỉ có "đối thoại và thương thuyết" mới cần thiết. Ông kêu gọi NATO, Liên Âu, và Mỹ tham dự đối thoại. Jun nói tình hình ở Bucha là "rất nhức nhối" và thêm, "các vấn đề nhân đạo không nên chính trị hóa" và chúng ta cần tránh xa "các cáo buộc vô căn cứ."

---- Bộ Trưởng Ngân Khố Mỹ Janet Yellen loan báo hôm Thứ Ba là Mỹ trừng phạt mạng lưới đen Hydra Market (gọi là mạng đen, darknet, vì là giao dịch nằm ngoài tầm tìm kiếm chính thống của Google, Yahoo, Bing...) và trừng phạt mạng giao dịch tiền kỹ thuật số Garantex.Lý do trừng phạt Hydra Market vì trong mạng này là các giao dịch và dịch vụ tội phạm mạng, ma túy nguy hiểm, và các kinh doanh bất hợp pháp xuyên qua mạng ở Nga. Bản văn nói 2 mạng Hydra và Garantex có liên hệ hoạt động rửa tiền, tài chánh cho hoạt động khủng bố.---- Tổng Thống Biden và Phó Tổng Thống Harris hôm Thứ Ba kêu gọi Quốc Hội mở rộng bảo hiểm y tế Affordable Care Act (viết tắt là ACA, còn gọi tất là ObamaCare) và hãy tài trợ thường trực bảo hiểm này, trong khi Biden đề nghị cập nhật dự luật cùng với hiện diện của cựu Tổng Thống Barack Obama, người khai sinh ra bảo hiểm ACA.Hôm Thứ Ba cũng là lần đầu Obama tới thăm Bạch Ốc kể từ khi ra đi năm 2017. Khi Obama tới thăm, Biden và Harris cùng tưởng nhớ 12 năm qua đi kể từ khi luật bảo hiểm ACA được Obama ký.TT Biden đã ký một sắc lệnh yêu cầu các cơ cấu liên bang làm mọi thứ trong quyền lực để mở rộng bảo hiểm ACA giúp càng nhiều người càng tốt. Trong khi ký sắc lệnh, Biden cam kết sẽ làm cho dễ dàng thủ tục ghi danh xin bảo hiểm y tế ACA và để giúp tránh các bảo hiẻm y tế kém phẩm chất.---- Toan Tran, 42 tuổi, cư dân thị trấn Manvel, Texas, đã bị Chánh án Lynn Hughes tuyên án 120 tháng tù liên bang, sau đó sẽ thêm 3 năm giám sát ngoài đời, vì tội gian lận tài chánh và lừa gạt.Chánh án nói rằng Tran đã lừa gạt ngay các bạn và các đồng nghiệp của Tran. Nhiều nạn nhânc ủa Tran ra khai về các khó khăn tài chánh vì bị Tran gạt tiền.Tran thú nhận rằng hồi năm 2017, Tran dùng 1 trương mục đầu tư giả mạo để thuyết phục 1 doanh gia địa phương bán cho y 1 kinh doanh truyền thông. Tran cho người kia xem tiền trong trương mục, nhưng con số đã đổi khác: trương mục cho thấy 7 triệu đô, nhưng sự thực chưa bao giờ hơn $100,000. Tran sau đó khai phá sản và xù tiền.Tran cũng thú nhận làm tương tự, thuyết phục các bạn cùng sở đầu tư vào công ty từ 2015 tới 2017. Một số người gom tiền tiết kiệm trọn đời đưa vào đầu tư. Tínhc hung, các nhà đầut ư này mất hơn $705,000 vì cú lừa của Tran.---- Chuyện lạ ở Quận Cam: một building thương mại 2 tầng lầu ở Garden Grove bốc cháy hôm Thứ Hai 4/4/2022. Thanh Nguyên là Trưởng Ty Cứu Hỏa Quận Cam nói lính cứu hỏa tới lúc 11:20 a.m. nơi khu phố 7400 trên đường Chapman Avenue.Cứu hỏa mất 2 giờ và 20 phút mới dập tắt lửa. Phần lớn building đã thiệt hại. Cháy phần lớn ở tầng lầu 2. Nguyen nói building không có ai ngụ trong đó. Không có ai bị thương. Lý do cháy chưa rõ.---- Nicholas Lewis, 27 tuổi, đã bị truy tố tội sát nhân hôm Thứ Hai 4/4/2022, hơn 6 tháng sau khi y đánh Thai Nguyen, 64 tuổi, cư dân Albany, thương tích nặng nề hôm 19/9/2021. Nguyen sau đó đã chết 2 tháng sau trong bệnh viện Albany Medical Center Hospital .Các chết của Thai Nguyen là cái chết hình sư thứ 18 tại thành phố Albany (New York) năm ngoái, nhưng không được công bố cho công chúng cho tới hôm Thứ Hai.---- Trong một buổi họp với các sử gia, Donald Trump đã nói lên mấy chữ làm ngạc nhiên: "Tôi đã thua cuộc bầu cử." Báo The Guardian ghi rằng Trump tghú nhận đã thua cuộc bầu cử 2020.Một trong các sử gia trong buỏi hội thoại Zem với Trump hồi tháng 7/2021, GS Julian E. Zelizer của đại học Princeton, cũng viết trong một bài trên tạp chí Atlantic, kể rằng buổi hội thoại dài 1 giờ, Trump không có nhiều câu hỏi, thỉnh thoảng thú nhận đã chuyển đi (retweet) từ những người lẽ ra Trump không nên làm như thế, và tới một lúc, Trump thú nhận, "Tôi đã thua cuộc bầu cử."Trump đã tìm hội thoại với các sử gian trong hy vọng họ sẽ có "một cuốn sách chính xác," theo lời Julian Zelizer, tác giả cuốn sách nghiên cứu "The Presidency of Donald Trump: A First Historical Assessment" (Tổng Thống Donald Trump: Một lượng định lịch sử đầu tiên).---- Tên của em bé? Sở An Sinh Xã Hội đã phổ biến danh sách tên các bé trai và gái mỗi năm, dựa theo đơn do ba mẹ xin số an sinh xã hội cho bé sơ sinh.Tên bé trai sinh tại California năm 2022 nhiều nhất, theo thứ tự là: 1. Noah, 2. Liam, 3. Mateo, 4. Sebastian, 5. Ethan, 6. Julian, 7. Benjamin, 8. Oliver, 9. Elijah, 10. Alexander.Tên bé gái sinh tại California năm 2022 nhiều nhất, theo thứ tự là: 1. Olivia, 2. Camila, 3. Emma, 4. Mia, 5. Sophia, 6. Luna, 7. Isabella, 8. Amelia, 9. Ava, 10. Mila.---- Chuyện xảy ra ở thành phố San Rafael, Bắc California: James Hellard, 49 tuổi, một người vô gia cư đang ngụ nơi xóm vô gia cư dưới một cầu vượt xa lộ, đã nộp đơn kiện thành phố San Rafael vì xe chạy trên xa lộ quá ồn ào và cũng gây ô nhiễm.Được thành phố cho nằm nơi ẩn trú này 2 năm quá, Hellard nói rằng thành phố làm anh cơ nguy bệnh và đã làm anh bây giờ bị điếc. Đơn kiện đưa ra nghiên cứu y tế CDC cho thấy người sống gần các con đường lớn sẽ cơ nguy bị suyễn và nhiều bệnh khác. Buổi điều trần đầu tiên trước tòa sẽ là ngày 22/4/2022.---- Lần thứ 3 Biden bán vũ khí cho Đài Loan: dàn hỏa tiễn phòng không Patriot với tổng trị giá 95 triệu USD. Bản tin RTI của chính phủ Đài Loan ghi nhận rằng chính phủ Mỹ vừa chính thức thông báo với Đài Loan thông tin mới nhất về thương vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, theo đó sẽ cung cấp hệ thống hỗ trợ kỹ thuật cho lực lượng nhân sự thuộc dự án bán tên lửa phòng không Patriot với tổng trị giá 95 triệu USD. Ngày 6/4 Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ rất hoan nghênh quyết định này của Mỹ, đồng thời cảm ơn chính phủ Mỹ đã tiếp tục tuân thủ Đạo luật Quan hệ Đài Loan và Sáu cam kết đảm bảo an ninh cho Đài Loan, chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường khả năng tự vệ và chiến lực bất đối xứng, để củng cố quốc phòng bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời làm sâu sắc hóa mối quan hệ đối tác mật thiết giữa Mỹ và Đài Loan, từ đó đóng góp cống hiến cho sự hòa bình, ổn định và thịnh vượng lâu dài của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An nói: "Đây là lần thứ ba kể từ khi ông Biden lên nhậm chức, cũng là lần thứ hai trong năm 2022 chính quyền của ông Biden tuyên bố bán vũ khí cho Đài Loan, điều này thể hiện rất rõ chính phủ Mỹ vô cùng coi trọng nhu cầu quốc phòng của Đài Loan, từ đó tiếp tục triển khai chính sách bình thường hóa việc bán vũ khí cho Đài Loan trong những năm gần đây, để hỗ trợ Đài Loan kịp thời nhận được các trang thiết bị phòng vệ cần thiết, và tạo hiệu quả tăng cường khả năng răn đe."

---- Zhao Lijian, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, hôm Thứ Tư cho biết chính phủ TQ phản đối ý định của Mỹ bán cho Đài Loan thêm vũ khí và "sẽ có các biện pháp mãnh liệt và quyết tâm để bảo vệ vững chắc lợi ích an ninh và chủ quyền TQ." Theo lời Zhao, Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan sẽ có thể làm thiệt hại quan hệ 2 nước Mỹ-TQ và có thể làm mất hòa bình vùng Eo Biển Đài Loan.

---- Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Báo chí phải được giám sát 100%, giám sát toàn diện, cấm tư nhân hóa báo chí. Bản tin VietnamNet ghi lời Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói về lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2022: "Về quản lý báo chí thì phải làm cho báo là báo, tạp chí là tạp chí, trang tin là trang tin. Đúng tôn chỉ mục đích, đúng qui định của pháp luật. Báo chí cách mạng thì không tư nhân hoá. Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Bộ TTTT xử lý nghiêm các dấu hiệu tư nhân hoá báo chí. Muốn quản lý được thì đầu tiên phải giám sát được. Giám sát thì online, giám sát thì 100%, giám sát thì toàn diện. Xây dựng hệ thống giám sát online báo chí là trọng tâm 2022 của quản lý nhà nước, của Bộ, của sở. Các cục quản lý báo chí, truyền thông và xuất bản của Bộ TTTT xây dựng hệ thống giám sát và chia sẻ cho các sở."

---- Phi công gọi 10 lần không được vì nhân viên không lưu quên đeo tai nghe, phải gọi về trung ương Hà Nội. Báo Đời Sống & Pháp Luật ghi nhận về trường hợp đầy lo ngại: Mặc dù gọi đến 10 cuộc nhưng phi công vẫn không liên lạc được với kiểm soát viên không lưu để hiệp đồng do người này không đeo tai nghe và micro điều khiển. Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng ngày 18/3 trên chuyến bay VJ671 từ Hải Phòng đi Buôn Ma Thuột. Máy bay dự kiến cất cánh lúc 6h15 cùng ngày. Khoảng 5h30 ngày 18/3, phi công đã liên lạc với kiểm soát viên không lưu hơn 10 lần trên tần số liên lạc và 3 lần trên tần số khẩn nguy để hiệp đồng, nhưng không thấy kiểm soát viên không lưu trả lời. Phi công chuyến bay trên đã liên lạc với cơ quan chỉ huy không lưu tại Hà Nội để liên lạc ngược trở lại đài không lưu Cát Bi. Trao đổi với Tiền Phong, ông Đoàn Hữu Gia- Tổng Giám đốc VATM cho biết, về nguyên tắc và quy định, kiểm soát viên không lưu phải từng giờ, từng phút đeo tai nghe trong ca trực để kịp thời nắm bắt thông tin và ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong điều hành bay và không phận. Hiện, VATM đang tiến hành các bước xem xét hướng giải quyết, kỷ luật nhân viên không lưu vi phạm.

---- HỎI 1: Có phải 44% dân Mỹ lo ngại rất nhiều về môi trường, 27% chỉ lo ngại chút ít?

ĐÁP 1: Đó là theo Gallup Poll. Cuộc thăm dò này nói, 44% dân Mỹ lo ngại rất nhiều về môi trường, 27% chỉ lo ngại chút ít, và 28% không lo chút nào cả. Như thế là giảm, vì bản thăm dò năm ngoái cho thấy 46% dân Mỹ lo ngại rất nhiều về môi trường.

Bản thăm dò năm nay phổ biến hôm Thứ Ba, cho thấy:

. 24% Cộng Hòa nói họ lo ngại rất nhiều về môi trường.

. 56% Dân Chủ nói họ lo ngại rất nhiều về môi trường.

. 50% độc lập nói họ lo ngại rất nhiều về môi trường.

Chi tiết:

https://www.newsmax.com/newsfront/gallup-environment-republicans-democrats/2022/04/05/id/1064371/

---- HỒ SƠ: Theo WHO: 99% dân số thế giới đang phải hít không khí ô nhiễm (RTI).

Theo WHO: 99% dân số thế giới đang phải hít không khí ô nhiễm

Tố Kim, RTI, 5/4/2022

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 99% dân số thế giới đang hít thở không khí ô nhiễm, trong đó dân chúng các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình là nhóm người dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của ô nhiễm không khí.

WHO đã thu thập dữ liệu ô nhiễm không khí từ hơn 6.000 thành phố và 117 quốc gia trong giai đoạn 2010 – 2019 phát hiện trong không khí có hạt li ti và Nitrogen Dioxide (NO2). Hai chất này được cho là một trong các nguyên nhân gây bệnh về đường hô hấp và tim mạch.

Mỗi năm thế giới có 7 triệu người chết vì ô nhiễm không khí.

Theo WHO, châu Phi và khu vực Tây Thái Bình Dương là nơi không khí có hạt li ti và nồng độ ô nhiễm không khí cao gấp 8 lần mức tiêu chuẩn của WHO; còn châu Âu là nơi có không khí ô nhiễm thấp nhất toàn cầu.

WHO cho biết, kết quả đo lường chất lượng không khí tại 117 quốc gia, chỉ có 1% các thành phố tại các quốc gia nghèo và các quốc gia có thu nhập trung bình tuân thủ các ngưỡng về chất ô nhiễm theo khuyến cáo của WHO. Ngược lại, tại các quốc gia có thu nhập cao, có tới 17% thành phố tuân thủ các ngưỡng về chất ô nhiễm theo khuyến cáo của WHO.

Mức NO2 tại các nước thu nhập thấp và trung bình cao hơn khoảng 1,5 lần so với các nước thu nhập cao.

Ô nhiễm không khí ngày nay không chỉ là nguy cơ lớn nhất về môi trường tới sức khỏe, mà còn là một thách thức to lớn với y tế công cộng và là một trong những thách thức lớn nhất.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết,tình trạng khẩn cấp phải đối phó thách thức về y tế từ ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu cho thấy nhu cầu cấp bách phải tiến nhanh đến một thế giới giảm đáng kể sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Trước tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, WHO điều chỉnh giới hạn trung bình hằng năm về bụi mịn và NO2 từ năm ngoái theo hướng siết chặt hơn.

WHO đề xuất chính phủ các nước cần tiến hành cải thiện chất lượng không khí, bao gồm các biện pháp như siết chặt các tiêu chuẩn về phát thải của xe cộ, cải thiện giao thông công cộng, cắt giảm việc đốt rác nông nghiệp và các biện pháp khác.

Nguồn:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2007029

.