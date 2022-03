Bưng bít: 7 giờ Trump nói phone trong ngày bạo loạn xóa trắng, làm cuộn băng 18 phút của Nixon chẳng là gì - Thổ Nhĩ Kỳ chủ trị hòa đàm: thúc giục Nga và Ukraine ngưng bắn sớm. Dự hòa đàm có tỷ phú Nga Roman Abramovich với tư cách đặc sứ không chính thức của Putin. Nga trục xuất 10 nhà ngoại giao từ Estonia, Latvia và Lithuania. LHQ: hơn 3,86 triệu người tỵ nạn ra khỏi Ukraine, với hơn 2,29 triệu

TT Biden hôm Thứ Hai họp báo trong khi ông cầm sẵn nơi bàn tay trái các câu hỏi/đáp dự kiến để khỏi quên, trong đó có mấy dòng máy quay phim TV quay được.

.

- Bưng bít: 7 giờ Trump nói phone trong ngày bạo loạn xóa trắng, làm cuộn băng 18 phút của Nixon chẳng là gì

- Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì hòa đàm: thúc giục Nga và Ukraine ngưng bắn sớm. Dự hòa đàm có tỷ phú Nga Roman Abramovich với tư cách đặc sứ không chính thức của Putin. Nga trục xuất 10 nhà ngoại giao từ Estonia, Latvia và Lithuania. LHQ: hơn 3,86 triệu người tỵ nạn ra khỏi Ukraine, với hơn 2,29 triệu người di tản vào Ba Lan.

- Phái đoàn Nga: 2 phía có thể tuyên bố chung sau đợt thương thuyết này, Nga sẽ từng bước giảm cường độ xung đột ở Ukraine, Putin và Zelensky có thể gặp nhau khi hòa ước sửa soạn xong. Maksym Kagal, Võ sĩ vô địch thế giới môn Kickboxing, đã tử trận trong khi giữ phòng tuyến Mariupol, chống Nga.

- Phái đoàn Ukraine: cần quốc tế bảo đảm an ninh cho Ukraine, cần 15 năm thương thuyết song phương về 2 vùng đất Crimea và Sevastopol, Ukraine hứa trung lập quân sự, không vào NATO, Zelensky và Putin cần gặp nhau.

- Nga: giai đoạn đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine đã hoàn tất, sẽ giảm nhiều hoạt động quân sự về hướng Kyiv và Chernihiv để "tạo điều kiện cho hòa đàm Nga/Ukraine." Điện Cẩm Linh: kêu gọi Putin-Biden gặp nhau đối thoại. Ukraine thiệt hại vì quân Nga xâm lăng tới 1 ngàn tỷ đôla.

- LHQ kêu gọi nhân đạo với tù binh cả 2 phía, có video 2 phía hành hạ tù binh. Giao chiến lớn tiếp diễn ở Mariupol. TT Zelensky tố Nga đã bắt đi hơn 2,000 trẻ em từ Mariupol đưa về Nga. Ukraine: Nga lập "hành lang" quanh thủ đô Ukraine để ngăn chận các tuyến tiếp tế. Ukraine tái chiếm thị trấn Irpin.

- TT Biden: Putin là một tên mạt hạng toàn cầu, nếu đối thoại sẽ tùy theo đề tài. Nga, Ukraine dịu giọng trong hòa đàm, bớt nhiều điều kiện. Anh: Nga đã đưa vào miền Đông Ukraine hơn 1,000 lính đánh thuê từ tổ chức Wagner Group.

- Alexei Alexandrov (cựu lãnh tụ ly khai vùng Donbas): Nga xâm lăng Ukraine là một lỗi lầm.

Nga & Ukraine nói đã bắn rớt nhiều máy bay của nhau. Tin tặc Ukraine phổ biến tên và thông tin cá nhân của 620 sĩ quan an ninh FSB Nga.

- Nhà tài phiệt Nga Roman Abramovich, phái đoàn thương thuyết Ukraine bị phe hiếu chiến Nga đầu độc. Báo độc lập Novaya Gazeta tại Nga đã ngưng ấn hành. Hãng bia Hòa Lan Heineken ra khỏi thị trường Nga. Một đoàn xe vận tải chở lương thực, thuốc Tây, và vật dụng cứu tế từ WFP, WHO, UNHCR, UNICEF tới Kharkiv để phát cho dân.

- Chánh án David Carter: nhiều phần Trump, Eastman cấu kết ngăn chận thủ tục Quốc Hội ngày 6/1/2021.

- Ủy Ban Hạ Viện muốn phỏng vấn bà Ginni Thomas vụ bà thúc giục Meadows lật ngược bầu cử 2020

- Mỹ căng thẳng nhất ở: 1. Louisiana, 2. Nevada, 3. New Mexico, 4. West Virginia, 5. Mississippi... 14. California

- BTC Giải Oscars họp khẩn vụ diễn viên Will Smith bạt tai diễn viên Chris Rock trong lễ trao giải Oscars 2022.

- HỎI 1: Các cụ cao niên gốc Á ít hài lòng với đời sống hơn, ít được hỗ trợ tinh thần hơn so với các sắc dân khác? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đài Loan: Ra mắt giáo trình dạy tiếng mẹ đẻ của di dân mới, tải miễn phí. ĐÁP 2: Bộ Giáo Dục Đài Loan dạy tiếng Việt.

.

QUẬN CAM (VB - 29/3/2022) --- Có một khoảng thời gian nhiều giờ trong ngày bạo loạn 6/1/2021, cựu Tổng Thống Trump rất bận rộn với điện thoại gọi đi và đến, nhưng hồ sơ Bạch Ốc phổ biến đã xóa trắng các khoảng thời gian này.

.

Thời gian 457 phút, từ 11:17am tới 6:54pm trong ngày 6/1/2021, các cú điện thoại gọi tới và gọi đi từ Trump không ghi trong sổ Bạch Ốc nộp cho Văn Khố và từ Văn Khố nộp cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn. Trong lưỡng viện Quốc hội, nhiều dân cử trong thời gian này chứng kiến một số dân cử nói điện thoại với Trump.

.

CBS và Washington Post loan tin, các nhà điều tra nêu giả thuyết, có thể Trump sử dụng điện thoại của một số tay chân thân tín, và cũng có thể dùng loại điện thoại burner (điện thoại burner là để xài vài ngày hay vài tuần là quăng bỏ, như các vận động viên Thế Vận Mỹ tham dự Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022 đều xài điện thoại burner, về Mỹ là quăng). Trump nói hôm Thứ Hai rằng Trump không hề biết gì về loại điện thoại burner.

.

Laurence Tribe, Giáo sư Luật ở Harvard, nói trên MSNBC rằng 7 tiếng đồng hồ xóa trắng các cú điện thoại cùa Trump trong ngày bạo loạn cho thấy các cuộn băng của cựu Tổng Thống Nixon chẳng là cái gì, vì Nixon chỉ bưng bít có 18 phút đồng hồ trong cuộn băng thôi.

.

--- Thực sự, Biden không có ý kêu gọi dân Nga lật đổ Putin. Biden trong buổi họp báo hôm Thứ Bảy ở Ba Lan có nói rằng Putin "không thể nắm ngôi quyền lực" và người nghe nêu nghi vấn Mỹ đang dàn dựng âm mưu xúi giục dân Nga lật đổ Putin, một hành vi can thiệp mà luật quốc tế cấm.

.

Biden hôm Thứ Hai họp báo trong khi ông cầm sẵn nơi bàn tay trái các câu hỏi/đáp dự kiến để khỏi quên, trong đó có mấy dòng máy quay phim TV quay được:

.

.

. Nếu ông (Tổng Thống) không kêu gọi thay đổi chế độ, thì muốn nói gì? Xin ông nói rõ?

. Tôi đã bày tỏ phẫn nộ đạo đức tôi cảm thấy đối với hành vi người này [Putin].

. Tôi đã không nói rõ sự thay đổi trong chính sách.

"Tôi nói với dân Nga. Phần cuối bài diễn văn là nói với dân Nga, nói về những gì chúng tôi suy nghĩ," Biden nói với các phóng viên.

.

Biden hôm Thứ Hai cũng xác nhận rằng Putin là một tên mạt hạng toàn cầu; tuy nhiên, Biden cũng nói rằng đây là sự phẫn nộ đạo đức, cảm nhận về cách Putin hành động.

.

Biden cũng nói ông không bận tâm về những gì Putin làm trong trường hợp Putin lấy cớ vin vào lời nói của Biden mà leo thang chiến tranh ở Ukraine. Được hỏi có thể đối thoại với Putin hay không, Biden nói còn tùy theo đề tài.

.

--- Maksym Kagal, Võ sĩ vô địch thế giới môn Kickboxing, đã tử trận hôm Thứ Sáu trong khi bảo vệ đất nước Ukriane của anh chống quân Nga tại Mariupol.

.

Kagal, 30 tuổi, tử trận trong khi cầm súng trong Lực lượng đặc biệt Azov của Ukraine, một tiểu đoàn khoảng 1,500 chiến binh từng bị các cơ quan truyền thông như MSNBC và Al-Jazeera gọi là phe cực hữu Ukraine. Kagal tình nguyện cầm súng trong đơn vị thiện chiến Azov.

.

Oleh Skyrta, huấn luyện viên môn võ Kickboxing của Kagal, nói Kagal tử trận ngày 25/3/2022 trong khi cùng đơn vị Special Destination Squad 'Azov' bảo vệ Mariupol. Binh đoàn Azov thành lập như dân quân thiện nguyện năm 2014 sau khi Nga chiếm Crimea, và sáp nhập vào Vệ Binh Ukraine.

.

Video dài 40 giây về :



https://youtu.be/00xtEl_1z2U

.

--- Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoygu hôm Thứ Ba nói rằng những việc chính trong giai đoạn đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine đã hoàn tất. Vì mục tiêu đầu là "gỡ bỏ quân sự"" và "gỡ bỏ phát xít" ra khỏi quyền lực Ukraine. Ông nhấn mạnh, chiến dịch tiếp tục tới khi giải phóng Donbas (tức là 2 tỉnh ly khai Donetsk và Lugansk phía đông Ukraine).

.

--- Thứ Trưởng Quốc Phòng Nga Alexander Fomin nói quân Nga sẽ giảm nhiều hoạt động quân sự về hướng Kyiv và Chernihiv để "tạo điều kiện cho thương thuyết hòa bình Nga/Ukraine." Hiện thời vòng thương thuyết này đang họp ở Thổ Nhĩ Kỳ.

.

--- Thủ Tướng Ukraine Denys Shmyhal nói hôm Thứ Ba rằng Ukraine thiệt hại vì quân Nga xâm lăng tới 1 ngàn tỷ đôla. Ông nói con số chính xác thiệt hại chỉ co thể biết tương lai. Thêm nữa, tổng sản lượng quốc dân GDP của Ukraine giảm 35% hay hơn trong năm 2022.

.

--- Phát ngôn viên Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói hôm Thứ Ba rằng Nga và Mỹ nên gặp nhau bất kể tình hình Ukraine/Nga, lập lại rằng lời Biden xúc phạm cá nhân Putin ảnh hưởng quan hệ 2 nước. Ông nói Putin-Biden gặp nhau không chỉ có lợi cho đối thoại 2 nước, mà cho cả sự ổn định toàn cầu.

.

--- Bộ Ngoại Giao Nga hôm Thứ Ba xác nhận rằng Nga đang thu hồi thẩm quyền ngoại giao của 10 nhà ngoại giao từ Estonia, Latvia và Lithuania. Nga nói đây là đáp trả sau khi 3 nước kia trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga đầu tháng này.

.

Nga nói đã tước tư cách ngoại giao của 4 người trong Tòa Đại Sứ Lithuanian Embassy, 3 người từ Tòa Đại Sứ Latvian Embassy, ​​và 3 người từ Tòa Đại Sứ Estonian Embassy và văn phòng ở Pskov của Tổng Lãnh Sự Estonian Consulate tại St. Petersburg.

.

--- Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết tính đến Chủ Nhật đã có hơn 3,86 triệu người sơ tán khỏi Ukraine sang các nước khác kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành xâm lược. Bản tin NHK ghi rằng đã có hơn 2,29 triệu người di tản vào Ba Lan.

.

Rumania là nước tiếp nhận người di tản đông thứ 2, với khoảng 590.000 người, trong khi Moldova là 380.000 người, Hungary 350.000 người. UNHCR cho biết tính đến thứ Ba tuần trước có khoảng 270.000 người đã qua biên giới để sang Nga.

.

--- Rủ nhau về Kyiv. Dân Ukraine từ nhiều thị trấn miền Tây và kiều bào qua đường Ba Lan đã lên xe lửa tìm về thủ đô Kyiv để tình nguyện chống Nga tại Kyiv, nơi được xem sẽ là phòng tuyến cuối cùng nếu Ukraine thua trận.

Video dài 2:14 phút:



https://youtu.be/zv2WW4BXx2c

.

--- Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ thúc giục 2 phái đoàn thương thuyết Nga và Ukraine hãy đồng ý ngưng bắn trong vòng hòa đàm hôm Thứ Ba ở Istanbul. Reçep Tayyip Erdogan nói trước khi hòa đàm bắt đầu rằng "không có ai là thua trong hòa bình công chính. Kéo dài xung đột không có lợi cho ai. Là thành viên phái đoàn, quý vị có nhiệm vụ lịch sử. Cả thế giới đang chờ tin vui từ quý vị."

.

Tham dự hòa đàm có tỷ phú Nga Roman Abramovich với tư cách đặc sứ không chính thức của Putin. Hôm Thứ Hai có tin Abramovich và 2 nhà thương thuyết Ukraine bị đầu độc sau vòng nói chuyện ở Kyiv, và chủ mưu bị cho là phe cực đoan Nga không muốn hòa bình.

.

--- Trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky nói hôm Thứ Ba trong buổi họp báo sau ngày đầu thương thuyết rằng phái đoàn Nga tại Istanbul đã nhận lập trường rõ ràng cũa Ukraine, và nói 2 phía có thể đưa ra bản tuyên bố chung sau đợt thương thuyết này.

.

Vladimir Medinsky nói Nga sẽ từng bước giảm cường độ xung đột ở Ukraine, và buổi họp giữa 2 Tổng Thống Putin và Zelensky có thể xảy ra sớm trong khi hòa ước được sửa soạn xong.

.

--- David Arakhamia đại diện phái đoàn Ukraine nói hôm Thứ Ba rằng Ukraine đề ra cần hiệp ước an ninh quốc tế mới, kiểu tương tự như "điều 5 trong Hiến chương NATO" nghĩa là 1 nước bị tấn công sẽ được tất cả đồng minh đưa quân cứu. Ông nói Ukraine cần điều đó được ký với các nước thứ ba.

.

Ukraine đề ra 15 năm thương thuyết song phương về 2 vùng đất Crimea và Sevastopol, trong thời gian này không bên nào dùng quân đội. Ukraine cũng sẽ không cho đặt căn cứ quân sự của nước nào tại Ukraine, cũng không cho quân nước nào vào Ukraine, và sẽ không tham dự liên minh chính trị quân sự nào (nghĩa là: trung lập).

.

Phái đoàn Ukraine nói trong các đề nghị Ukraine đã có đủ yếu tố cần thiết để có buổi họp giữa 2 Tổng Thống Zelensky và Putin.

--- Giải Oscars và Ukraine.Video dài 1:57 phút.



https://youtu.be/mqGB1VBuMmY

.

--- Bộ Quốc Phòng Anh nói hôm Thứ Hai rằng Nga đã đưa vào miền Đông Ukraine hơn 1,000 lính đánh thuê từ tổ chức Wagner Group, theo kế hoạch sẽ thực hiện các cuộc hành quân tác chiến.

.

Bởi vì thiệt hại nặng nề và vì cuộc xâm lăng đứng khựng nhiều nơi, Nga dự định sẽ ưu tiên sử dụng quân đánh thuê Wagner vào Ukraine, ở ưu tiên cao hơn các cuộc hành quân ở Phi Châu và Syria.

.

--- Phía Nga trong cuộc thương thuyết với Ukraine không còn đòi hỏi Ukraine phải "gỡ bỏ phát xít" như ban đầu, theo tin báo Financial Times hôm Thứ Hai, dẫn lời các viên chức liên hệ.

.

Báo này nói, theo các nguồn tin, Nga và Ukraine sẽ thảo luận về tạm ngưng bắn như một phần thương lượng để Ukraine sẽ từ bỏ ý định xin vào NATO để bù lại đổi lấy bảo đảm về an ninh và viễn ảnh gia nhập Liên Âu.

.

Bản sơ thảo thương lượng chưa chung quyết, không nhắc gì về "gỡ bỏ phát xít" cũng không nói gì về bảo đảm pháp lý cho việc sử dụng tiếng Nga tại Ukraine, cũng không nói gì về "gỡ bỏ quân sự hóa tại Ukraine" -- theo bản tin.

.

--- Tổng Thư Ký LHQ António Guterres thảo luận về công tác nhân đạo của LHQ hôm Thứ Hai trong buổi họp báo, nói hiện có hơn 1,000 nhân viên LHQ làm việc ở Ukraine tại 8 trung tâm nhân đạo ở các thị trấn Dnipro, Vinnytsia, Lviv, Uzhorod, Chernivitzi, Mukachevo, Luhansk và Donetsk.

.

LHQ và các hội đoàn nhân đạo trong tháng qua đã tiếp cận gần 900,000 người, hầu hết ở miền đông Ukraine, với lương thực, nơi ở, mền, thuốc trị bệnh, nước chai, và vật dụng vệ sinh.

.

Chương trình Lương Thực Thế Giới (World Food Programme - WFP) và các đối tác đã tiếp cận khoảng 800,000 người trong tháng qua, và dự kiến tới 1.2 triệu người vào giữa tháng 4/2022.

.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health Organization - WHO) và các đối tác đã tiếp cận hơn 1/2 triệu người với tình hình sức khỏe khẩn cấp, thương tích và các bộ giải phẫu.

.

Hôm Thứ Hai, một đoàn xe vận tải chở lương thực, thuốc Tây, và vật dụng cứu tế từ WFP, WHO, UNHCR, UNICEF tới Kharkiv để phân phát cho nhiều ngàn người các nơi đang thiếu thốn.

.

--- Kêu gọi nhân đạo với tù binh cả 2 phía. LHQ kêu gọi 2 phía Nga và Ukraine điều tra về tình hình tù binh 2 bên bị đối xử bất nhân, sau khi nhiều video cho thấy lính 2 bên đều tàn nhẫn với tù binh.

.

Matilda Bogner, Trưởng phái đoàn giám sát nhân quyền LHQ, nói trong buổi họp báo hôm Thứ Hai rằng LHQ nhận được một vài video cho thấy lính 2 bên đều tàn nhẫn với tù binh.

.

Oleksiy Arestovych, một cố vấn Tổng Thống Ukraine nói trên phỏng vấn ở YouTube nói rằng Ukraine sẽ nghiêm túc điều tra tức khắc về các vidoe lính Ukraine bạo hành tù binh Nga.

.

LHQ nói vẫn đang xác minh tất cả các tài liệu liên hệ và kêu gọi 2 phía điều tra nghiêm tuc và ngưng ngay các hành vi bạo hành tù binh.

.

--- Báo độc lập Novaya Gazeta tại Nga đã ngưng ấn hành sau lần cảnh cáo thứ nhì do Sở Kiểm Soát Thông Tin Roskomnadzor đưa ra hôm Thứ Hai, và ngưng cho tới sau khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc.

.

Lần cảnh cáo thứ nhất là khi báo này nhận được hôm Chủ Nhật sau khi phỏng vấn Tổng Thống Zelensky của Ukraine hôm Chủ Nhật. Báo này sẽ ngưng hoạt động ở cả bản in trên giấy và bản trên trang web.

.

--- Oleksandr Markushyn, Thị Trưởng thị trấn Irpin, một ngoại ô của thủ đô Kyiv, nói với CNN rằng Ukraine đã tái chiếm Irpin, đầy lui quân Nga ra khỏi đây.

.

Markushyn nói, "Mới tái chiếm Irpin đêm qua. Bây giờ chúng tôi đang càn quét toàn bộ thị trấn. Có nhiều lính Nga bị thương. Họ phải đầu hàng, nếu không thì sẽ bị hủy diệt. Irpin là bước đầu. Chúng tôi kế tiếp sẽ tái chiếm Bucha, Vorzel và Hostomel."

.

--- Hanna Maliar, Thứ Trưởng Quốc Phòng Ukraine, nói hôm Thứ Hai rằng quân Nga đang tìm cách thiết lập một "hành lang" quanh thủ đô Ukraine để ngăn chận các tuyến tiếp tế, trong khi các cuộc giao chiến tiếp diễn ở các ngoại ô quanh Kyiv diễn tiến.

.

Hanna Maliar nói rằng phòng thủ Kyiv đang tiếp diễn với bộ binh, Không quân, lực lượng đặc biệt... đều tham chiến để phá vòng đai quân Nga ở các thị trấn ngoại ô ở Bucha, Irpin, Hostomel và Makariv cũng như các tuyến đường đi và tới thị trấn Zhytomyr tới phía tây và phía bắc của Vyshhorod vẫn nguy hiểm và thường bị pháo binh Nga bắn vào.

.

--- Giao chiến lớn tiếp diễn ở Mariupol, nơi bị quân Nga bao vây nhiều ngày qua. Hầu hết bước tiến quân Nga là phía nam của Mariupol. Thị Trưởng Mariupol nói quân Ukraine vẫn giữ được hải cảng Mariupol, và tố cáo quân Nga diệt chủng.

.

Tổng Thống Zelensky nói rằng quân Nga đã bắt đi hơn 2,000 trẻ em từ Mariupol trong chiến dịch trục xuất thường dân về Nga. Thị Trưởng Mariupol là Vadym Boichenko kêu gọi cư dân hãy di tản hoàn toàn ra khỏi Mariupol.

.

--- Hãng bia Hòa Lan Heineken hôm Thứ Hai nói sẽ ra khỏi thị trường Nga vì tình hình chiến cuộc ở Ukraine. Lý do vì sản xuất bia này tại Nga không còn làm được trong môi trường hiện nay.

.

Heineken trước đó đã ngưng các khoản đầu tư mới và xuất cảng vào Nga, và đã ngưng bán, sản xuất và quảng cáo nhãn hiệu bia Heineken tại Nga.

.

--- Alexei Alexandrov, một trong những lãnh tụ thúc đẩy phong trào ly khai vùng Donbas ra khỏi Nga năm 2014, nói rằng cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine là một lỗi lầm, trong lời bình luận cho thấy Nga không thể dựa vào tất cả những người thân Nga tại Ukraine.

.

Trả lời phỏng vấn của Reuters hôm Thứ Sáu, Alexandrov (chánh văn phòng của Andrei Purgin, cựu Chủ tịch nghị viện vùng ly khai, cho tới khi cả hai đều bị mất chức năm 2015) nói Nga đã không thương lượng được với Ukraine để bảo đảm tự trị cho Donbas và quyền cho cư dân trước khi tiến hành xâm lăng.

.

--- Hôm Thứ Hai, Ukraine nói đã phá hủy 2 xe tăng và 1 quân xa Nga gần Donbas. Không quân Ukraine cũng nói đã bắn rớt 4 chiến đấu cơ của Nga, 1 trực thăng và 2 phi cơ không người lái.

.

Không quân Nga nói trong buổi họp báo rằng Nga đã bắn rớt 5 chiến đấu cơ Ukraine trong một ngày trước. Theo truyền thông Nga RIA. quân Nga nói đã bắn phi đạn trúng 36 căn cứ quân sự Ukraine.

.

--- Chính quyền Ukraine nói rằng tin tặc Ukraine đã tấn công vào hệ thống an ninh Nga để trộm thông tin, và đã phổ biến tên và thông tin cá nhân của 620 sĩ quan an ninh FSB Nga, theo lời Giám Đốc Quân Báo Ukraine hôm Thứ Hai.

.

Các thông tin phổ biến có cả số xe hơi, kiểu xe hơi, địa chỉ nhà, số điện thoại di động và thị trấn quê nhà. Tình báo Ukraine nói các sĩ quan an ninh Nga này có hoạt động "hành vi hình sự" khắp Châu Âu.

.

--- Báo Wall Street Journal loan tin rằng nhà tài phiệt Nga Roman Abramovich -- người nối kết các cuộc thương thuyết ban đầu giữa Nga và Ukraine --- đã bị đầu độc từ thành phần cực đoan Nga muốn phá hoại các cuộc thương thuyết.

.

Các nhân viên phái đoàn thương thuyết Ukraine cũng bị hội chứng ngộ độc như Abramovich sau một buổi họp ở Kyiv, thủ đô Ukraine, trước đó trong tháng 3/2022. Tất cả đều hồi phục sau hội chứng "mắt dỏ, thường xuyên đau mắt và chảy nước mắt, và bong da ở mặt và hai bàn tay."

.

Bản tin dẫn lời điều tra viên Christo Grozev của nhóm phóng viên Bellingcat (trước đây từng điều tra 2 vụ đầu độc ở Nga) nói rằng đầu độc này chỉ mới là cảnh cáo, chưa có ý muốn giết. Buổi hòa đàm sắp tới là Thứ Ba ở Thổ Nhĩ Kỳ, chưa rõ Abramovich co tham dự hay không.

.

--- Chánh án liên bang David Carter hôm Thứ Hai ra phán lệnh rằng cựu Tổng Thống Trump nhiều phần là đã một cách bất hợp pháp tìm cách ngăn chận thủ tục Quốc Hội ngày 6/1/2021.

.

Chánh án Carter cũng ra phán lệnh dày 44 trang rằng 101 emails bí mật từ John Eastman, ngườit hân tín của Trump, phải trao cho Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2022.

.

Chánh án David O. Carter của Tòa liên bang Khu vực Miền Trung California, viết rằng cả Eastman và Trump đã mở một chiến dịch lật ngược kết quả bầu cử, một hành vi chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ... Kế hoạch đó dẫn tới bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội, làm chết nhiều cảnh sát, gây chia rẽ trong tiến trình chính trị.

.

--- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 muốn phỏng vấn bà Ginni Thomas, vợ của Thẩm phán Tòa Tối Cao Clarence Thomas, theo tin từ CNN và báo Washington Post hôm Thứ Hai.

.

Ý định đó tới sau khi lộ ra tin bà Thomas trao đổi tin nhắn điện thoại với Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows trong những ngày tiếp cận 6/1/2021. Trong 29 tin nhắn, bà thúc giục Meadows hãy "giúp Tổng Thống Trump bám gghế" và dẫn ra các thuyết âm mưu rằng nên bắt Biden giam ở vịnh Guantanamo Bay vì "gian lận" bầu cử.

.

Theo CNN, Chủ tịch Ủy ban và phó Chủ tịch Ủy ban Liz Cheney muốn phỏng vấn Thomas, trong tính cách tự nguyện vài tuần tới.

.

--- Công ty WalletHub khảo sát 50 tiểu bang Mỹ, dựa vào hơn 36 thước đo trên 4 lĩnh vực: căng thẳng vì việc làm, tiền, gia đình và sức khỏe và an toàn. Nơi đó, Louisiana là tiểu bang căng thẳng nhất. Utah ít căng thẳng nhất.

.

Các tiểu bang căng thẳng nhất:

1. Louisiana

2. Nevada

3. New Mexico

4. West Virginia

5. Mississippi

6. Arkansas

7. Oklahoma

8. Alabama

9. Texas

10. Tennessee

(ghi chú: 14. California)

.

Các tiểu bang ít căng thẳng nhất:

41. New Jersey

42. Nebraska

43. Massachusetts

44. North Dakota

45. Hawaii

46. New Hampshire

47. Wisconsin

48. South Dakota

49. Minnesota

50. Utah.

.

--- Ban tổ chức Giải Oscars -- hội Academy of Motion Picture Arts and Sciences -- sẽ họp khẩn để bàn về chuyện diễn viên Will Smith phóng lên sân khấu bạt tai diễn viên Chris Rock trong lễ trao giải đêm Chủ Nhật 27/3/2022.

.

Tổ chức này đã ra bản văn ngay đêm Chủ Nhật lên án các hành vi bạo động. Báo The Hollywood Reporter loan tin rằng nhiều phần Will Smith sẽ bị trừng phạt, có thể sẽ ngưng thẻ hội viên của Smith trong hội, nhưng sẽ không thu hồi Giải Oscars trao cho Smith đêm Chủ Nhật.

.

.

--- HỎI 1: Các cụ cao niên gốc Á ít hài lòng với đời sống hơn, ít được hỗ trợ tinh thần hơn so với các sắc dân khác?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Đó là kết quả nghiên cứu của UCLA Center for Health Policy Research, ấn hành trên tạp chí Journal of the American Board of Family Medicine. Nghiên cứu này dựa vào dữ kiện 2018 của California Health Interview Survey, bản khảo sát y tế lớn nhất tiểu bang, với khảo sát từ gần 8,200 người từ 65 tuổi trở lên, người Mỹ gốc Trung Hoa, Đại Hàn, Phi Luật Tân và Việt Nam.

.

Các nhóm gốc Á trên không khác biệt nhiều về mức độ thu nhập và số người trong hộ gia đình, nhưng:

. Chỉ 54% cụ gốc Á nói hài lòng với đời họ (các sắc dân khác: 80% hài lòng).

. Chỉ 56% cụ gốc Á nói là thường hay luôn luôn được hỗ trợ cảm xúc và xã hội (các sắc dân khác: 80% được hỗ trợ).

.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/asian-elders-less-happy-less-083304357.html

.

--- HỎI 2: Đài Loan: Ra mắt giáo trình dạy tiếng mẹ đẻ của di dân mới, tải miễn phí.

.

ĐÁP 2: Bộ Giáo Dục Đài Loan dạy tiếng Việt.

Chi tiết:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2006986

.

.