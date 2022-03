Thế Giới Biến Động Và Chưa Biết Đi Về Đâu

Bình luận thời cuộc







Nhật Ký Biển Đông trong Tháng Ba ghi nhận những tin tức đáng sợ như sau:

– Reuters ngày 4/3/2022: Trong khi chiến sự tại Ukraine gia tăng khốc liệt, thỉnh cầu NATO thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine của ông Zelenskyy bị Mỹ và Âu Châu bác bỏ. Hàng chục ngàn người Serb (Nam Tư cũ) tuần hành tại Thủ Đô Belgrade giương cao hình Tổng Thống Putin và khẩu hiệu “Mẹ Nga Sẽ Chiến Thắng”. Người dân Nam Tư cũ vẫn còn thù hận NATO và Mỹ đã tiến hành cuộc chiến Kosovo năm 1998 tách rời Kosovo ra khỏi Serb với những trận không kích tàn phá của Mỹ và NATO vào Thủ Đô Belgrade.

– Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thúc giục kiều dân Mỹ phải rời khỏi Nga ngay lập tức.

– Thủ tướng Do Thái đã bay qua Nga gặp ông Putin bàn một giải pháp cho cuộc chiến Ukraine.

– Thủ tướng Hồi Quốc (Pakistan) Imran Khan công kích bức thư của 22 tòa đại sứ Tây Phương thúc giục Hồi Quốc lên án cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine với câu nói,” Quý vị nghĩ gì về chúng tôi? Chúng tôi là nô lệ của quý vị?…dù quý vị có nói gì, chúng tôi sẽ hành động. Tại sao quý vị không gửi thư này cho Ấn Độ là nước cũng không bỏ phiếu (vắng mặt) như chúng tôi?

Trong cuộc chiến A Phú Hãn, Hoa Kỳ đã viện trợ nhiều tỷ Mỹ Kim để Hồi Quốc không yểm trợ Taliban và mua một hành lang chuyển vận vũ khí tiếp vận cho quân đội Hoa Kỳ, nhưng vẫn không mua được lòng dân Hồi Quốc chống Mỹ.

– Vào ngày 6/3/2022, Điện Kremlin cho biết, trong cuộc thảo luận ngày 6//2022 với Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng Thống Nga Putin nói rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ ngừng lại nếu Kiev ngưng các hành động thù địch và đồng ý thực hiện các yêu cầu của Moscow về việc phi quân sự hóa.

– Ngoại Trưởng Antony Blinken gặp ngoại trưởng Ukraine tại biên giới Ba Lan-Ukraine.

– Ngày 6/3/2022, Bộ Quốc Phòng Nga tuyên bố quân đội Nga đã vô hiệu hóa một phi trường của không quân Ukraine ở thành phố Vinnitsa nằm về ở miền Tây Ukraine bằng một cuộc tấn công sử dụng vũ khí chính xác tầm xa. Nhưng Ukraine nói rằng đây chỉ là phi trường dân sự.

– Cuộc di tản 200,000 dân ra khỏi Thành Phố Mariupol ngưng lại vì Ukraine nói rằng Nga vi phạm lệnh ngừng bắn. Còn Nga lại nói rằng tiểu đoàn cảm tử quân Azov (Da Trắng cực hữu) đang cố thủ tại đây đã không cho dân di tản để cản bước tiến của quân Nga.

– Bloomberg News ngày 7/3/2022: Đức và Hà Lan bác bỏ việc Ukraine xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU).

– Reuters ngày 7/3/2022: Nga tuyên bố sẽ ngừng bắn ngay lập tức nếu Ukraine thỏa mãn những điều kiện sau đây: Ukraine ngưng các hoạt động quân sự, thay đổi hiến pháp với Ukraine là nước trung lập không gia nhập bât cứ khối nào và thừa nhận Crimea là của Nga và thửa nhận các nước Cộng Hòa Donetsk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Cũng theo Reuters cùng ngày, Ngoại Trưởng Lavrov của Nga sẽ gặp Ngoại Trưởng Dmytro Kuleba tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10/3/2022. Tin giờ chót cho biết Ukraine bỏ ngỏ/thả nổi việc thảo luận về đòi hỏi “Phi NATO” của Nga nhưng không sãn sàng thỏa hiệp về sự toàn vẹn lãnh thổ.

– Tổng Hợp: Các nhà phân tích nhận định, cuộc chiến Afghanistan và Iraq đã cướp đi sinh mạng của hơn 6,700 binh sỹ Mỹ, khiến Washington thiệt hại gần 2300 tỷ USD. Tại đây Mỹ đã phải dùng tới bom áp nhiệt của Dương Nguyệt Ánh và Mẹ Của Các Loại Bom với sức tàn phá ghê gớm, Song những cuộc chiến này không tác động nhiều đến cuộc sống hàng ngày của đại đa số người dân Mỹ. Thế nhưng cuộc chiến Ukraine mới kéo dài hơn một tháng đã tác động mạnh tới cuộc sống của người dân và hệ thống chính trị Hoa Kỳ, từ bộ ngoại giao, bộ quốc phòng, bộ tài chính, thượng viện và hạ viện. Vấn đề đối nội mà ông Joe Biden hứa trong cuộc tranh cử bị gạt sang một bên để nhường bước cho cuộc đối đầu với Nga. Ngày nào chúng ta cũng thấy Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ loan báo những tin tức về cuộc chiến. Tổng Thống Joe Biden, Ngọai Trưởng Tony Blinken họp liên miên với NATO và tổng thống Ukraine thậm chí cả hai đều đã tới Ba Lan. Cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Joe Biden và các lãnh tụ ASEAN vào cuối Tháng Ba đã phải hủy bỏ. Song song với đà lạm phát phi mã, giá dầu thô lên tới 130 đô-la một thùng và có thể lên tới 200 đô-la. Tại Bắc California, một ga-lông săng loại thường (regular) là $5.59. Một căn nhà cách đây khoảng 10 năm trị giá 390,000 đô-la nay lên tới 1,100,000 đô-la..

– The Week ngày 7/3/2022: Nga thiết lập một danh sách các quốc gia không thân thiện với Nga như: Úc Đại Lợi, Anh Quốc, thành viên của Liên Hiệp Âu Châu, Tân Gia Ba, Thụy Sĩ và Nhật Bản. Từ đây tất cả các giao dịch thương mại với các quốc gia này phải có sự chấp thuận của chính phủ. Tất cả các quốc gia mua dầu và khí đốt của Nga phải thanh toán bằng đồng Rúp tức không cần đồng đô-la Mỹ.

– Reuters ngày 9/3/2022: Trong một cuộc phỏng vấn với Full Send Podcast, cựu Tổng Thống Donald Trump nói rằng, “Bây giờ chúng ta đang buộc Nhật Bản và Đức trở thành những cường quốc tối quan trọng về quân sự, và nhiều người trong đó bao gồm cả tôi đang cảnh báo rằng việc đó có thể không phải là một ý hay”,

ông Trump không phải không có lý. Nếu Nhật mạnh lên về quân sự để có thể đối đầu với Hoa Lục thì họ không cần nhờ vả vào Hoa Kỳ nữa. Lúc đó họ sẽ theo chính sách ngoại giao tự chủ, chứ không theo lệnh Mỹ như ngày nay.

- ABC News ngày 10/3/2022: Để trả đũa Mỹ cấm vận, Nga đe dọa sẽ bỏ mặc phi hành gia Mỹ trên không gian. Phi hành gia Mỹ dự trù trở lại trái đất trên một phi thuyền của Nga trong ba tuần lễ. Trong khi đó Reuters đưa tin cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã gặp Tổng Thống Putin tại Moscova để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine nhưng kết quả không đi tới đâu.

– Tổng Hợp ngày 14/3/2022: Việt Nam sẽ xây dựng huyện Đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.

– Sputnik News ngày 15/3/2022: Đại diện Bộ Quốc phòng Nga- Thiếu Tướng Igor Konashenkov tuyên bố tại cuộc họp báo hôm Thứ Hai rằng quân đội Nga biết tất cả các cứ điểm của lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine và sẽ tiếp tục tấn công chính xác, sẽ không khoan nhượng với lính đánh thuê, dù ở bất cứ đâu trên đất Ukraine, Vào ngày Ngày 13/3/2022 hàng loạt tên lửa hành trình Nga tấn công căn cứ quân sự Yavorovo ở Vùng Lviv. Căn cứ này là một phần của cơ sở quân sự do NATO sử dụng để huấn luyện các lực lượngquân đội Ukraine trong những năm trước. Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự, khu vực này trở thành trung tâm tiếp nhận, huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine, giết chết 35 người và làm thị thương 134 người.

– Yahoo News ngày 16/3/2022: TNS Mỹ Lindsey Graham (Cộng Hòa) dù bị ngay trong đảng chỉ trích, một lần nữa lại kêu gọi ám sát Tổng Thống Putin. Theo tôi nghĩ ông TNS này không nên làm như vậy vì nó bày tỏ sự tàn bạo. Người ta nói rằng để dối phó với sự tàn bạo, có khi người ta nhân danh chính nghĩa nhưng còn tàn bạo gấp bội kẻ thù.

– Fox News ngày 19/3/2022: Nhóm biểu tình giương cao cờ Bảo Gia Lợi và Nga tại thủ đô Bulgari phản đối cuộc viếng thăm của bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Austin với biểu ngữ “không gửi vũ khí cho Ukraine.” Còn Hugary tuyên bố dù lên án Nga tấn công Ukraine nhưng không gửi quân hay vũ khí tới Ukraine.

– RFI ngày 20/3/2022: Hôm nay, 20/03/2022, chiến tranh tại Ukraine bước sang ngày thứ 25. Chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt tại trung tâm thành phố cảng Mariupol, miền đông nam Ukraine. Theo AFP, chính quyền Kiev thừa nhận mất hoàn toàn lối ra biển Azov. ông Lezensky ban hành thiết quân luật, ra lệnh quốc hữu hóa đài truyền hình và cấm 11 đảng phái đối lập hoạt động đồng thời nói rằng sẵn sàng thương thảo về quy chế trung lập của Ukraine nhưng không nhường đất cho Nga.

– Reuters ngày 23/3/2022: Cựu tổng thống Dmitry Medvedev là người thân cận của Tổng Thống Putin nói rằng sẽ là thảm họa nguyên tử nếu Mỹ tiếp tục âm mưu lâu dài nhằm hủy diệt nước Nga. Cùng ngày Ngoại Trưởng Lavrov nói rằng đề nghị của Ba Lan gửi quân LHQ gìn giữ hòa bình tới Ukraine là cẩu thả và cực kỳ nguy hiểm sẽ đưa tới cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga và NATO. Trong khi đó ông Joe Biden tới Ba Lan có biên giới với Ukraine, làm việc với đồng minh NATO gia tăng cấm vận Nga và chuyển thêm vũ khí vào Ukraine, giữa lúc lo ngại của toàn thế giới về chiến tranh hóa học và chiến tranh nguyên tử.

– New York Times ngày 25/3/2022: Một tài liệu tiết lộ cho thấy Hoa Lục và Solomon Island đã ký kết thỏa ước an ninh tức sẽ mở cửa cho quân đội Trung Hoa và tàu chiến đổ vào vùng quần đảo Nam Thái Bình Dương mà vùng này đã đóng vai trò trọng yếu trong Đệ II Thế Chiến. Các nhà quân sự nhận định rằng một căn cứ hải quân của Trung Quốc ở Solomond Island sẽ gây khó khăn có tính cơ cấu cho Hoa Kỳ và làm suy giảm an ninh của Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi. Theo thỏa ước này, quân nhân Trung Quốc có thể được huy động để bảo vệ các dự án lớn cũng như đảm bảo an toàn cho người Trung Quốc trên quần đảo Salomon. Về phần mình, chính phủ Salomon cũng có thể yêu cầu Bắc Kinh triển khai lực lượng cảnh sát, quân đội và các đơn vị thực thi luật pháp khác tại quần đảo để thực hiện các sứ mệnh nhân đạo và an ninh.

Ông Joe Biden dùng hết sức mạnh của nước Mỹ để cáng đáng cuộc chiến Ukraine chẳng liên quan gì đến nền an ninh của Hoa Kỳ trong khi đó bỏ ngỏ mặc cho Hoa Lục từng bước gia tăng ảnh hưởng quân sự ở Thái Bình Dương và Biển Đông. Có thể nói tầm nhìn chiến lược toàn cầu của ông Joe Biden rất thấp.

– AP ngày 25/3/2022: Quốc Hội Nhật Bản chấp thuận thỏa thuận trị giá 1.05 ngàn tỷ Yên (8.6 tỷ Mỹ Kim) để Mỹ đóng quân tại Nhật Bản tới năm 2027 bao gồm chi phí thao diễn chung và cơ sở, doanh trại cho lính Mỹ cư trú cũng như trả lương cho người Nhật làm việc tại các căn cứ này. Vì nhu cầu đối phó với Hoa Lục, Nhật Bản nuốt hận quên đi 100,000 dân Nhật đã chết vì hai quả bom nguyên tử Mỹ bỏ xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945 để cho Mỹ đóng quân trên đất nước mình. Vậy ai nói dân Nhật anh hùng cũng cần phải xét lại. Người Nhật khát máu và hung bạo trong Đệ II Thế Chiến gây kinh hoàng cho Triều Tiên, Việt Nam, Trung Hoa, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân thì có, nhưng anh hùng và cao thượng thì không có. Đã có rất nhiều người Mỹ với tinh thần thẳng thắn đã nhận định mình sai lầm trong nhiều cuộc chiến như Iraq,Việt Nam, A Phú Hãn…nhưng người Nhật thì không bao giờ xin lỗi về tội ác chiến tranh đã gây ra cho Á Châu. Phải chăng người Nhật không bao giờ có lỗi?

– Tổng Hợp:Tin tức từ Bộ Quốc Phòng Nga cho biết, binh sĩ Nga đã chiếm được trung tâm thành phố Mariupul và trương cờ Nga trên nóc tòa thị chính. Nếu chiếm được Mariupol, Nga sẽ kiểm soát giải đất đất từ Donbas tiến ra Biển Azov. Như thế lãnh thổ của hai nước Donetsk và Lugansk mở rộng thêm. Reuters ngày 27/3/2022 cho biết hai nước cộng hòa tự công bố này có thể sẽ tiến hành cuộc trưng cầu dân ý gấp xem có gia nhập Liên Bang Nga hay không. Nếu “có” thì Ukraine lại mất thêm một giải đất lớn vào tay Nga. Theo ông Lezensky, việc Ukraine không thể tiến ra Biển Azov sẽ cắt đứt việc buôn bán ngũ cốc cho Âu Châu và thế giới bằng đường biển khiến giá ngũ cố toàn thế giới sẽ tăng.

– Reuters ngày 25/3/2022: Nga tiến hành cuộc tập trận trên đảo có tranh chấp với Nhật Bản, ngưng những cuộc thảo luận về hòa bình với Nhật sau khi Nhật theo Mỹ áp đặt những biện pháp cấm vận lên Nga. Rõ ràng cuộc chiến Ukraine đã trở thành cuộc chiến toàn cầu. Lơ mơ nhiều nước chết oan vì “Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết”.

– Tổng Hợp ngày 26/3/2022: Nguy cơ về một cuộc chiến tranh nguyên tử không phải chuyện tháu cáy (not a bluff). Trong khi tiếp đại sử Hoa Kỳ viếng thăm Hiroshima, Thủ Tướng Nhật Bản nói rằng nguy cơ chiến tranh nguyên tử ngày càng cao. Trong một cuộc phỏng vấn trên Đài CNN, phát ngôn viên của Tổng Thống Putin nói rằng có lý do phải dùng tới vũ khí nguyên tử để ngăn chặn Mỹ Mỹ và NATO can dự vào cuộc chiến Ukraine và khi an ninh của Nga bị đe dọa nghiêm trọng. Trong khi đó trong cuộc họp với NATO ở Brussels, Tổng Thống Joe Biden đã công bố kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc chiến nguyên tử, tức đánh trả bằng nguyên tử.

Nhận Định:

Trước đây trong hai lần điện đàm với ông Putin, ông Joe Biden không thèm lắng nghe thỉnh cầu gửi bằng công hàm ngoại giao của Nga tới Hoa Kỳ mà chỉ răn đe cấm vận nếu Nga không rút quân khỏi biên giới. Về phía mình, Nga cho rằng không thể đàm phán với Mỹ được nữa. Do đó vào ngày 24/2/2022 Nga tấn công Uraine. Từ đó tới nay, ông Biden trực tiếp lãnh đạo cuộc trừng phạt, liên tiếp họp với NATO viện trợ vũ khí tới tấp cho Ukraine, với ý định đánh gục Nga tại Ukraine mà đỉnh cao là những biện pháp cấm vận mới trong chuyến thăm Âu Châu và Ba Lan trong bốn ngày- giống như một cuộc thị sát chiến trường.

Việc ông Joe Biden tới Ba Lan cam kết bảo vệ từng tấc đất của nước này thực ra chỉ là tung hỏa mù và đánh lạc hướng mà thôi. Quân Nga đã tiến vào Ba Lan đâu? Chiến tranh còn ở Ukraine mà? Nga còn bị cầm chân ở Ukraine mà? Chừng nào Nga chiếm được Ukraine và tập trung khoảng 100,000 quân sát biên giới Ba Lan thì ông Joe Biden làm thế là đúng. Bây giờ còn quá sớm. Vả lại nhiều lần Nga tuyên bố không có ý xấu với các nước láng giềng mà chỉ muốn Ukraine trung lập để bảo đảm an ninh mà thôi. Nga đánh Ukraine đã chật vật rồi, ngu dại gì mà tấn công một nước trong NATO lúc này? Bộ muốn tự sát hả, ngoại trừ dùng vũ khí nguyên tử.

ông Joe Biden đem cả sức mạnh của nước Mỹ “đứng mũi chịu sào” cho Ukraine thực ra chỉ để lấy lại uy tín đã đổ vỡ sau khi tháo chạy hỗn loạn tại A Phú Hãn với hy vọng sẽ xóa đi hình ảnh xấu này khi tái tranh cử vào năm 2024. Nếu là nhà chiến lược, ông Joe Biden nên để Âu Châu và NATO cáng đáng chuyện này vì đây là chuyện của Âu Châu và ông cứ ngồi yên ở Tòa Bạch Ốc để vấn kế hay chị thị. Như thế đỡ nhọc mệt, đỡ tốn kém, đỡ nhức đầu và đỡ nguy hiểm cho Hoa Kỳ. Một khi Hoa Kỳ dính líu vào chuyện gì, dù là chuyện nhỏ, lập tức nó trở thành vấn đề toàn cầu. Không biết ông Joe Biden có hiểu như vậy không?

Kết thúc chuyến đi bốn ngày, ông Joe Biden kêu gọi gần như lật đổ ông Putin qua lời tuyên bố, “Theo ý chỉ của Thượng Đế, gã này không thể còn nắm quyền.” (For God's sake, this man cannot remain in power). Thế nhưng sau đó thấy lời nói mạnh quá và phản dân chủ, Tòa Bạch Ốc vội đính chính, “Tổng thống không có ý lật đổ ông Putin và số phận ông Putin do người dân bỏ phiếu quyết định”. Rồi Ngoại Trưởng Tony Blinken cũng phải lên tiếng là Mỹ không có ý thay đổi chế độ ở Nga. Còn tổng thống Pháp Macron thấy tình hình không ổn nên khuyên rằng không nên gia tăng khẩu chiến vì ông vẫn còn đang tiếp xúc với ông Putin. Ông Macron cho rằng chúng ta cần ngưng bắn và quân Nga rút khỏi Ukraine thì không nên gia tăng lời nói và hành động.

Nếu ông Biden kêu gọi người dân hay quân đội Nga đứng lên lật đổ ông Putin thì ai đó kêu gọi quân đội Hoa Kỳ hay người dân biểu tình lật đổ tổng thống, quốc hội như những người ủng hộ ông Trump biểu tình xông vào trụ sở quốc hội ngày 6/1/2021 là hợp pháp, tại sao lại truy tố họ? Hiện nay Đảng Dân Chủ đang tố cáo Đảng Cộng Hòa là phản dân chủ và hủy hoại dân chủ, nay ông tổng thống của Đảng Dân Chủ lại kêu gọi một hành động phản dân chủ. Khi mình cường điệu và nói mạnh mà không làm được thì uy tín của mình đi xuống và tạo ra tình thế nguy hiểm không cần thiết. Mới đây báo chí đưa tin, hễ ông Joe Biden họp báo hay lên truyền hình nói gì thì bộ tham mưu ngồi ở Tòa Bạch Ốc thót tim, sợ không dám nghe vì ông nói ẩu và nói trước quên sau khiến bà Jen Psaki sau đó lại phải lại đính chính. It ra hai lần ông đã gọi Bà Kamala Harris là tổng thống.

Ngay sau lời tuyên bố của ông Joe Biden mà các bình luận gia khắp thế giới cho là thiếu chuẩn bị hay sai lầm, các nhà bình luận nói rằng ông Joe Biden sẽ không bao giờ còn có thể gọi điện thoại hay ngồi xuống thương thảo với ông Putin vì mình không thể ngồi đối thoại với kẻ mà mình chủ trương lật đổ.

ông Joe Biden phải hiểu rằng để giải quyết vấn đề Ukraine chỉ có hai con đường: Đánh bại ông Putin hoặc thương thảo với ông Putin. Nếu không đánh bại được ông Putin hoặc ông Putin không chết thì phải làm sao đây?

Sau hơn một tháng cấm vận khủng khiếp, tổn thất lớn lao tại Ukraine mà nước Nga chưa xụp đổ, ông Putin chưa chết mà còn hăm dọa đùng vũ khí nguyên tử. Theo các nhà bình luận, lời tuyên bố của ông Joe Biden khiến ông Putin chỉ còn con đường lao tới và không thế rút lui khiến tình hình mỗi lúc mỗi nguy hiểm hơn. Cũng theo các nhà bình luận, lời tuyên bố của ông Biden khiến cho Moscow có thể nói với dân chúng rằng Hoa Kỳ không phải chỉ giúp đỡ Ukraine mà mục tiêu chính là muốn triệt hạ chính quyền Nga.

Lời tuyên bố của ông Joe Biden đã làm cho một số lãnh tụ Tây Phương lo ngại vì họ sợ Hoa Kỳ chỉ làm theo ý Hoa Kỳ cho nên bộ tham mưu của ông Biden lại phải vội vã trấn an rằng mọi bước đối phó với Nga đều phải tham khảo với đồng minh. Thế mới hay “Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy”.

Theo ý kiến riêng của tôi, nếu cuộc chiến Ukraine kéo dài, lạm phát phi mã, giá cả leo thang, tiền của, vũ khí liên tiếp đổ vào Ukraine, dân chúng Hoa Kỳ sẽ chán nản rồi đổ lỗi cho ông Biden. Lúc đó ông Trump hay ông Mike Pence có rất nhiều cơ hội vào Tòa Bạch Ốc. Nếu khôn ngoan, ông Joe Biden nên vừa hỗ trợ cho Ukraine vừa mưu tìm một giải pháp hòa bình hơn là chiến thắng.

Khi bị đưa ra quốc hội luận tội vì đã đầu hàng tại Điện Biên Phủ, tướng de Castries nói rằng “Người ta có thể thắng một trận chiến nhưng không thể thắng một dân tộc”. Đúng vậy, Mỹ có thể thua ở Việt Nam và A Phú Hãn nhưng không một ai có thể thắng được dân tộc Mỹ. Cũng vậy, Nga có thể thua ở Ukraine, nhưng không một ai có thể thắng được dân tộc Nga.

– Đào Văn Bình