Oscars 2022: Phim hay nhất là CODA. Jane Campion đoạt giải Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất, Jessica Chastain đoạt giải Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất, Will Smith thắng giải Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất. - Will Smith phóng lên sân khấu bợp tai Chris Rock vì giễu vợ của Smith (cô Jada Pinkett Smith có bệnh hói đầu alopecia).

- Chiến tranh đã tàn phá cơ cấu hạ tầng Ukraine bây giờ là, ít nhất $63 tỷ đôla, 4,431 building chung cư, 138 bệnh viện, 8 sân bay dân sự và 378 trường học. Ukraine: có 31 đám cháy gần nhà máy nguyên tử Chernobyl đang do quân Nga chiếm, gây lo ngại ô nhiễm phóng xạ. Tổng Thống Zelensky hôm Thứ Hai nói rằng quân Nga đã giết một số Thị Trưởng Ukraine sau khi họ bắt cóc.

- Tổng Thống Mỹ Joe Biden: ông không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga. Ukraine luật mới: phóng viên vào tù từ 3 tới 8 năm khi tường trình về chuyển động của các đơn vị quân đội Ukraine. Ukraine sẵn sàng thỏa hiệp với Nga về vùng Donbass. Hai phái đoàn Nga và Ukraine hòa đàm vào Thứ Ba tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

- Zelensky trả lời báo chí Nga: Ukraine bây giờ sẵn sàng chấp nhận trung lập như giải pháp tìm hòa bình. Sau khi TT Zelensky trả lời phỏng vấn các nhà báo Nga, Sở Roskomnadzor bịt miệng các phóng viên Nga.

- Đức xem xét mua hệ thống phòng chống phi đạn để ngừa trường hợp Nga tấn công. Anh: Nga đang phong tỏa bở Hắc Hải của Ukraine, cô lập với đường thương mại biển. Cộng Hòa Nhân Dân Lugansk: chưa tính kế hoạch mở cuộc trưng cầu dân ý về sáp nhập vào Nga.

- Liên Âu sẽ có thể rời bỏ khí đốt Nga trong hai năm tới, đang đa dạng hóa nguồn năng lượng

- Dân Biểu Michael McCaul: Mỹ phải vũ trang cho Đài Loan ngay bây giờ, chớ đừng chờ tới khi TQ xâm lăng

- Thành phố Thượng Hải, nơi có 26 triệu dân phong tỏa để xét nghiệm, chống dịch COVID-19

- Điểm của Tổng Thống Biden đã giảm, còn 40%, và 55% không chấp thuận cách ông làm việc

- Lương hay thu nhập tối thiểu của nhóm 1% người giàu nhất ở California là: $745,314

- Thuy Thi Nguyen, cựu viện trưởng đại học cộng đồng Foothill College, hy vọng tái ký hợp đồng mới.

- HỎI 1: Tấm hình nghị viên thành phố Chiayi (Đài Loan) mang còng tay và xiềng chân quỳ trước bàn thờ cha là thật? ĐÁP 1: Hình thật.

- HỎI 2: Có tin công đoàn 47,000 nhân viên nhiều siêu thị Nam California sắp đình công? ĐÁP 2: Cho đình công, nhưng còn chờ.

QUẬN CAM (VB-28/3/2022) --- Đêm Chủ Nhật 27/3/2022 là lễ trao Giải Oscars 2022 tại Hollywood, quận Los Angeles.

Phim hay nhất của năm 2021 là phim CODA, nói về cô con gái có giọng ca xuất sắc nhưng có ba mẹ và người anh đều là người câm. Phim CODA cũng thắng giải Kịch Bản Phóng Tác Hay Nhất, trong khi diễn viên Troy Kotsur được giải Nam Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất.

Nữ đạo diễn Jane Campion đoạt giải Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất với phim cao bồi viễn tây The Power of the Dog.

Nữ diễn viên Jessica Chastain đoạt giải Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất nhờ phim The Eyes of Tammy Faye --- phim này cũng thắng giải Tóc & Trang Điểm Xuất Sắc Nhất (Best Hair & Makeup).

.



Will Smith thắng giải Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất. Tuy nhiên, trước khi Will Smith nghe tên nhận giải, có 1 sự kiện bất ngờ vài phút trước đó: Smith đang ngồi dưới hàng ghế, nghe Chris Rock đứng trên sân khấu giễu về vợ của Smith (cô Jada Pinkett Smith có bệnh hói đầu alopecia) liền bước lên sân khấu bợp tai Rock rồi bước xuống.

Trong khi nhận giải, Smith xin lỗi tổ chức Academy of Motion Picture Arts and Sciences (nơi tổ chức giải Oscars) và tất cả những người khác về hành vi thô lỗ của anh khi bợp tai Rock, nhưng Smith không nói cụ thể tên Chris Rock. Có tin cho biết Christ Rock không muốn lập hồ sơ báo cáo cảnh sát chuyện bị Smith bợp tai trên sân khấu Giải Oscars.

Trong khi đó, phim "Drive My Car" của Nhật Bản đã giành giải Oscar 2022 dành cho phim nước ngoài hay nhất. Bản tin NHK ghi rằng khi nhận giải, đạo diễn Hamaguchi Ryusuke đã cảm ơn các diễn viên trong phim cũng như những người đã tham gia làm bộ phim này và ông nói thêm bằng tiếng Nhật "Chúng ta đã giành được giải thưởng này".

Bộ phim dựa trên một chuyện ngắn của nhà văn Murakami Haruki nói về một đạo diễn sân khấu phải đối mặt với những bí mật của người vợ quá cố thông qua những cuộc trò chuyện với nữ tài xế xe thuê riêng. Bộ phim "Drive My Car" là bộ phim đầu tiên của Nhật Bản giành được giải thưởng Oscar từ sau khi bộ phim "Okuribito"- Người tiễn đưa, giành được giải thưởng cho hạng mục khi đó gọi là Phim nói Tiếng nước ngoài Hay nhất, vào năm 2009.

--- Tổng Thống Zelensky hôm Thứ Hai nói rằng quân Nga đã giết một số Thị Trưởng Ukraine sau khi họ bắt cóc. Zelensky nói trên đài 24 TV của Ukraine, rằng đã tìm thấy xác chết vài Thị Trưởng Ukraine nhưng không nói rõ tên và thành phố.

--- Đợt thương thuyết mới giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine sẽ khởi sự vào Thứ Ba tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, theo lời một viên chức Thổ Nhĩ Kỳ với CNN. Các đợt thương thuyết trước đây không dẫn tới kết quả bao nhiêu, nhưng có tin nói Tổng Thống thổ Nghĩ Kỳ Recep Erdogan đã thúc giục Putin ưu tiên trước là tìm thỏa hiệp ngừng bắn.

--- Chiến tranh đã tàn phá cơ cấu hạ tầng Ukraine bây giờ là, ít nhất $63 tỷ đôla, theo Quốc Hội Ukraine cho biết. Thiệt hại tới giờ là 4,431 building chung cư, 138 bệnh viện, 8 sân bay dân sự và 378 trường học.

--- Kharkiv đổ nát sau khi phi đạn bắn vào.

--- Ukraine báo cáo là có 31 đám cháy gần nhà máy nguyên tử Chernobyl đang do quân Nga chiếm, với lửa cháy trên vùng diện tích 10,111 hectares (24,985 acres). Lyudmyla Denisova, một viên chức Ukraine, nói lửa cháy gây lo ngại ô nhiễm phóng xạ trong không khí, và nói nhân viên cứu hỏa không thể dập tắt lửa vì khu vực đang do quân Nga kiểm soát.

--- Tổng Thống Mỹ Joe Biden thanh minh thanh nga hôm Chủ Nhật rằng ông không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga trong một lời bình luận ông nói hôm Thứ Bảy. Trả lời 1 phóng viên, Biden nói rằng ông không có ý đòi lật đổ Putin ra khỏi chức vụ Tổng Thống Nga.

--- TT Zelensky đã ký luật trong đó sẽ đẩy các phóng viên vào tù từ 3 tới 8 năm khi tường trình về chuyển động của các đơn vị quân đội Ukraine mà các bản tin về các chuyển động quân sự không được chính quyền chấp thuận hay đã loan tin trước.

--- TT Zelensky nói hôm Chủ Nhật ông sẵn sàng thỏa hiệp với Nga về vùng Donbass (phần lớn nơi này, quân Nga đã chiếm, và giao chiến nơi này đã kéo dài từ 2014 tới giờ) bởi vì nếu buộc quân Nga rút hoàn toàn ra khỏi Ukraine sẽ dẫn tới Thế Chiến thứ 3, theo tin Reuters.

Lời nói trên của Zelensky đưa ra trong cuộc hội thoại qua video với nhiều nhà báo Nga khuynh hướng độc lập hôm Chủ Nhật, khi Zenlensky thêm rằng Ukraine bây giờ sẵn sàng chấp nhận trung lập như giải pháp tìm hòa bình.

--- Zelensky trả lời phỏng vấn bằng tiếng Nga, nhấn mạnh là "Bảo đảm an ninh và tình trạng trung lập và phi nguyên tử của Ukraine --- chúng tôi sẵn sàng cho giải pháp này."

Chưa có chi tiết gì về kế hoạch đó, Zelensky nói bất kỳ thương lượng nào cũng sẽ phải có trung gian các nước thứ ba [để bảo đảm] và phải trưng cầu dân ý ở Ukraine. Ông thêm, thương lượng đó chỉ có thể với điều kiện Nga rút quân ra khỏi Ukraine.

HỎI 2:

--- Sau khi TT Zelensky trả lời phỏng vấn các nhà báo Nga, cơ quan giám sát truyền thông của Nga là Sở Roskomnadzor kêu gọi các phóng viên Nga đừng loan tin gì về cuộc phỏng vấn Zelensky, trong khi Sở này nói đang điều tra xem cuộc phỏng vấn tổ chức như thế nào.Nhóm phóng viên Nga phỏng vấn Zelensky qua hội thoại video là từ trang web có tên Meduza, đài truyền hình Dozhd và báo cấp tiến Kommersant.Zelensky nói rằng chuyện rất kỳ cục khi Nga ngăn chận việc phổ biến cuộc phỏng vấn ông, mà trong đó ông nói rằng Ukraine bây giờ chấp nhận trung lập để đổi lại Nga sẽ rút quân ra khỏi Ukraine.Zelensky nói, "Hãy hình dung kìa, họ sợ hãi nơi đó tại Moscow bởi vì tôi trả lời phỏng vấn của các nhà báo Nga, những người không có quyền nói lên sự thật. Họ phá hủy quyền tự do phát biểu tại nước Nga và họ đang tìm cách phá hủy nói tại nước láng giềng. Họ tự khoe là tay chơi toàn cầu và tự họ sở một buổi hội thoại ngắn với nhiều nhà báo."--- Thủ Tướng Đức Olaf Scholz nói rằng Đức đang xem xét mua một hệ thống phòng chống phi đạn để ngừa trường hợp Nga tấn công. Ông nói như thế trên đài truyền hình ARD khi được hỏi rằng Đức có nên mua hệ thống quốc phòng hay không, "Chúng ta cần ý thức rằng chúng ta có một hàng xóm, mà họ sẵn sàng dùng vũ lực vì quyền lợi của họ."Cùng trong buổi phỏng vấn TV này, ông nói Đức phải trở thành độc lập về năng lượng và phải chấp nhận chi phí mua năng lượng cao hơn. Ông nói đã tới lúc Đức phải rời bỏ năng lượng từ than, và phải tăng năng lượng tái tạo.---Bộ Quốc Phòng Anh nói rằng Nga đang phong tỏa bở biển Hắc Hải của Ukraine, và cô lập Ukraine với đường thương mại biển. Hải quân Nga từ biển cũng thỉnh thoảng bắn phi đạn vào nhiều mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine.--- Leonid Pasechnik, lãnh tụ Cộng Hòa Nhân Dân Lugansk, hôm Chủ Nhật nói rằng vùng ly khai này hiện chưa tính kế hoạch mở cuộc trưng cầu dân ý về sáp nhập vào Nga, nhưng trong một tương lai xa người dân Lugansk sẽ có cơ hội quyết định về khu vực này. Trước đó, Pasechnik nói se có trưng cầu dân ý sớm về lòng người có muốn nơi này vào Nga hay không. Lúc đó Ukraine nói rằng bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào như thế đều bất hợp pháp.--- Cao Ủy Liên Âu về đối ngoại Josep Borrell nói với báo Sky News Arabia hôm Chủ Nhật rằng Liên Âu sẽ có thể rời bỏ khí đốt Nga trong hai năm tới. Nói với báo chí trong Diễn Đàn Doha, Borrell tái xác nhân Liên Âu sẵn sàng giảm lệ thuộc dầu và khí đốt từ Nga, "một đối tác không tin cậy" vào lúc này. Ông nói, Liên Âu đang đa dạng hóa nguồn năng lượng, vai trò lớn sẽ từ Trung Đông. Mỹ cũng đã hứa sẽ tăng xuất cảng khí đốt hóa lỏng LNG sang Châu Âu.--- Hoa Kỳ phải bắt đầu vũ trang cho Đài Loan ngay bây giờ, chớ đừng chờ tới khi TRung Quốc xâm lăng Đài Loan, theo lời Dân Biểu Michael McCaul (Cộng Hòa, Texas) hôm Chủ Nhật.Ông nói trên CNN rằng Tập Cận Bình đang xem xét tình hình Ukraine để nghiên cứu tấn chiếm Đài Loan. McCaul là viên chức Cộng Hòa hàng đầu trong Ủy Ban Hạ Viện Đối Ngoại.Ông cũng nói ông không tin chuyện Tập Cận Bình đóng vai tích cực cho hòa đàm ở Ukraine, vì Tập và Putin là cặp đôi lừa gạt, chà đạp tự do và dân chủ, và xâm lấn lãnh thổ nước khác.--- Thành phố Thượng Hải, nơi có 26 triệu dân ở phía đông nam Trung Quóc và là trung tâm tài chánh cho cả nước, bắt đầu phong tỏa để chống dịch COVID-19: từ thứ Hai 28/3/2022, sẽ xét nghiệm PCR cho toàn dân và hạn chế nghiêm ngặt về việc đi ra ngoài.Tuy nhiên Thị trường chứng khoán Thượng Hải vẫn hoạt động, tất cả giao dịch đều trực tuyến. Riêng thứ Bảy, đã có trên 2.600 ca lây nhiễm tại thành phố Thượng Hải. Phần lớn số người bị nhiễm không có dấu hiệu phát bệnh. Vào ngày này, riêng số ca nhiễm ở Thượng Hải đã chiếm gần 1/2 tổng số 5.550 ca nhiễm trong cộng đồng trên cả nước.Thượng Hải cho biết xét nghiệm PCR sẽ tiến hành phía Đông của thành phố từ thứ Hai đến hết thứ Sáu, ngày 1/4. Xét nghiệm sẽ thực hiện ở phía Tây thành phố từ ngày 1 đến ngày 5/4. NHK cho biết việc người dân đi ra ngoài sẽ được hạn chế nghiêm ngặt trong thời gian xét nghiệm: xe điện ngầm và dịch vụ giao thông công cộng khác sẽ bị đình chỉ hoạt động trong thời gian này. Các công ty được yêu cầu để nhân viên làm việc tại nhà.--- Điểm của Tổng Thống Biden đã giảm, theo bản thăm dò NBC News phổ biến hôm Chủ Nhật. Điểmc hấp thuận tổng quát cho TT Biden là 40%, và 55% không chấp thuận cách ông làm việc trong cương vị Tổng Thống.. 7/10 dân Mỹ có tin tưởng thấp về cách Biden đối phó với cuộc chiến Nga ở Ukraine.. 8/10 lo ngại về căng thẳng sẽ làm giá xăng tăng cao hơn cho dân Mỹ và dẫnt ới cuộc chiến nguyên tử.--- Lương hay thu nhập tối thiểu của nhóm 1% người giàu nhất ở California là bao nhiêu? Trả lời: thấp hơn lương tối thiểu của nhóm 1% người giàu nhất ở 4 tiểu bang khác. Nghiên cứu của SmartAsset.com cho thấy thu nhập thấp nhất của nhóm 1% người giàu nhất ở tại tiểu bang của họ, nhóm 5 tiểu bang đứng đầu là như sau.1. Connecticut ($896,490),2. Massachusetts ($810,256),3. New York ($777,126),4. New Jersey ($760,462),5. California ($745,314).Thống kê đó dựa vào bản khai thuế 2018, với điều chỉnh vật giá theo năm 2021, dựa vào chỉ số giá hàng Consumer Price Index từ Bộ Lao Động.--- Thuy Thi Nguyen, cựu viện trưởng đại học Foothill College, muốn nhận lại công việc này của bà. Bà bị mất chức viện trưởng hồi tháng 10/2021 sau khi Hội đồng khoa trong trường cao đẳng cộng đồng này bỏ phiếu "không tín nhiệm" vào bà. Ngay trong ngày đó, sau cuộc bỏ phiếu, Hội Đồng Địa Hạt Foothill-DeAnza Community College District bỏ phiếu quyết định không tái hạn hợp đồng công việc $343,153/năm của bà.Thế là bà bị tạm nghỉ có lương chờ tới khi hợp đồng mãn hạn ngày 30/6/2022. Dự kiện, Hội đồng sẽ thảo luận về tương lai của bà vào ngày 4/4/2022, cơ hội cuối để bà tái hạn hợp đồng mới. Bà đang dựa vào hỗ trợ từ sinh viên và các nhóm đa dạng trước buổi họp này. Bà nói, bà không muốn trường này đi lùi lại, vì mục tiêu công việc bình đẳng màu da của bà chưa hoàn tất.Trường Foothill College có khoảng 13,000 sinh viên trong vùng Los Altos Hills. Cử tri từ các thành phố Palo Alto, Mountain View, Los Altos, Cupertino và Sunnyvale bầu lên Hội đồng khoa 5 người.--- HỎI 1: Tấm hình nghị viên thành phố Chiayi (Đài Loan) mang còng tay và xiềng chân quỳ trước bàn thờ cha là thật?ĐÁP 1: Hình thật.Người quỳ trong hình là nghị viên Tai Ning (戴寧 -- Đới Ninh), bị giam từ giữa tháng 3/2022 vì tình nghi biển thủ hơn NT$5 million (US$175,784) tiền từ quỹ trả lương cho các phụ tá. Thân phụ quá cố của bà là cựu nghị viên Tai Chien-shan (戴建三 --- Đới Kiến Tam) của thành phố Chiayi City mới từ trần ngày 20/3/2022. Bà xin ra tù dự tang lễ. Hình ảnh quỳ trước quan tài thân phụ cho thấy tay còng và chân xiềng vì tòa không cho gỡ ra, theo luật.Chi tiết:https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4487458---Có tin công đoàn 47,000 nhân viên nhiều siêu thị Nam California sắp đình công?ĐÁP 2: Cho đình công, nhưng còn chờ. Đúc kết bỏ phiếu hôm Chủ Nhật là đồng ý cho phép đinh công, nhưng còn chờ kết quả thương lượng vào hôm Thứ Tư 30/3/2022. Khoảng 47,000 nhân viên của hàng trăm siêu thị Ralphs, Albertsons, Vons và Pavilions vùng Nam California bỏ phiếu cho phép đình công, nếu thương lượng thất bại. Các công ty nói cho tăng lương 60-cent/giờ, nhưng nhânv iên đòi tăng $5/giờ. Thế là, chưa xong.Chi tiết:https://ktla.com/news/california/california-grocery-workers-authorize-strike/