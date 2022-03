Dân Biểu tiểu bang Bee Nguyen (Dân Chủ, Georgia) được đề cử cho giải thưởng Gabrielle Giffords Rising Star Award 2022.

- Nhà báo Nga Oksana Baulina phóng sự ở Ukraine, trúng đạn Nga, chết. Hải quân Ukraine đã bắn chìm Orsk, một tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga. Zelensky, xin 1% vũ khí NATO đang có, cả phi cơ, xe tăng, tố quân Nga dùng bom lân tinh, tố Nga sẽ đưa quân xâm lăng Estonia, Latvia, Lithuania, và Ba Lan.

- Sẽ đón nhận vào Mỹ 100,000 người tỵ nạn Ukraine. Các giới chức ở thành phố Mariupol nói có khoảng 15,000 thường dân đã bị trục xuất bất hợp pháp sang Nga, kể từ khi quân Nga chiếm phần lớn thành phố này. Bản tin nói quân Nga đã tịch thu các giấy căn cước và thông hàng Ukraine khi đẩy các nhóm dân này qua Nga.

- Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga không ai thấy từ 2 tuần nay. Ukraine: 15,000 thường dân đã bị trục xuất bất hợp pháp sang Nga. Thụy Sĩ đông lạnh $6.17 tỷ đôla trị giá tài sản của Nga và người Nga.Anh: cấm vận thêm đợt mới, siết tài sản 65 cá nhân và tổ chức Nga. Ba Lan đã khóa các tài khoản ngân hàng liên hệ tới Tòa Đại Sứ Nga.

- Thăm dò ở Nga: 74% ủng hộ Putin đưa quân vào Ukraine, chỉ 17% chống. Bộ binh Nga tiến về thủ đô Kyiv bị Ukraine đẩy lùi. Nga đã phóng hơn 1.200 tên lửa. Chưa có dấu hiệu cho thấy Nga sẽ sớm sử dụng vũ khí hóa học.

- Mỹ: sẽ truy tố Nga về tội ác chiến tranh ở Ukraine: phá hủy trường học, bệnh viện, thương xá, xe cứu thương, nhà và xe thường dân, giết nhiều ngàn thường dân. Khoảng 40,000 lính Nga đã bị giết, bị thương, bị bắt tù binh hay mất tích trong cuộc xâm lăng Ukraine.

- TT Zelensky xin TT Biden hoãn trừng phạt nhà tài phiệt Nga Roman Abramovich: Abramovich có thể đang giúp hòa đàm Nga-Ukraine. Đức: Putin đòi trả tiền rubles khi mua khí đốt tự nhiên là vi phạm hợp đồng thương mại.

- Từ 65 tuổi trở lên, hãy chờ mũi vaccine thứ 4

- Cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright đã từ trần, hưởng thọ 84 tuổi

- Nếu bạn đã từng nhiễm dương tính COVID-19, bạn có 46% cơ nguy bệnh tiểu đường loại 2

- Los Angeles: Một phụ nữ chạy trường lực để góp quỹ từ thiện, trụy tim, tắt thờ

- Manhattan: Biện Lý không muốn truy tố Trump, 2 công tố từ chức, 1 luật gia kêu gọi liên bang điều tra, truy tố

- DB Brooks: Trump đòi Brooks xóa bỏ kết quả bầu cử 2020, đòi đuổi Biden ra để đưa Trump vào Bạch Ốc, rồi phải mở cuộc bầu cử đặc biệt cho ghế Tổng Thống.

- DB/TB Bee Nguyen (Dân Chủ, Georgia) được đề cử cho giải thưởng Gabrielle Giffords Rising Star Award 2022

- New York: Phoenix Phan bị kêu án 18 tháng tù và bị phạt bồi thường $890,690.67 cho Sở Thuế IRS

- Tennessee: Andrew Nguyen thú nhận trốn thuế $428,000, cơ nguy tù 5 năm và khoản tiền phạt

- Bình Dương: 3.000 nữ công nhân Công ty sản xuất đồ lót Triumph đình công.

- Bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, cá nhân

- HỎI 1: Nghị Viện Châu Âu hỗ trợ Đài Loan, chận trước Trung Quốc? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Đài Loan không phải là Ukraine của khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Thay vào đó, hãy xét đến số phận Việt Nam.

QUẬN CAM (VB-24/3/2022) --- John Dean, cựu Luật sư Bạch Ốc thời TT Nixon, kêu gọi công tố liên bang hãy bước vào cuộc điều tra về Donald Trump tiếp nối cuộc điều tra từ hồ sơ của Biện Lý Khu Vực Manhattan District sau khi báo New York Times đăng lá thư bị lộ của Công Tố Mark F. Pomerantz.

Trong lá thư, Công Tố Pomerantz giải thích rằng ông phải từ chức vì Biện Lý Alvin Bragg không muốn truy tố Trump, bất kể có nhiều chứng cớ Trump phạm nhiều tội về tài chánh.

Trong cùng ngày Pomerantz từ chức, Công Tố Carey Dunne cũng từ chức. Báo NYT nói rằng Pomerantz và Dunne dự định truy tố Trump về tội giả mạo báo cáo tài chánh, cụ thể là các bản báo cáo tài chánh thường niên, đây là tội đại hình ở New York. Các bản báo cáo được Trump giả mạo để thổi phồng trị giá địa ốc nhằm vay tiền ngân hàng, và sụt giá tích sản nhằm trốn thuế.

Dean nói qua Twitter rằng các công tố liên bang ở Khu vực Phía Nam New York nên nắm lấy cuộc điều tra từ Alvin Bragg và truy tố Trump, vì "hiếm khi các tội đại hình tiểu bang mà không phải là đại hình liên bang."

--- Hôm Thứ Năm, nhật báo Arizona Capitol Times loan tin rằng cuộc kiểm phiếu khác tại quận Maricopa County theo lệnh của Thượng Viện Tiểu Bang Arizona đã hoàn tất: kết quả cho thất, cũng như những lần kiểm phiếu trước đó, Biden thắng Trump hơn 10,000 phiếu trong bầuc ử 2020.

Lần kiểm phiếu trước đó là do Cyber Ninjas, công ty nhà thầu về an ninh Florida, thực hiện cũng theo yêu cầu Thượng Viện tiểu bang vì có thuyết âm mưu rằng phiếu bầu cho Biden ở quận Maricopa County là phiếu giả từ Trung Quốc đưa sang, nói trong sớ giấy có bột tre. Kết quả đếm xong lúc đó cũng cho thấy Trump thua phiếu vì Biden được thêm vài trăm phiếu. Nhưng Cyber Ninjas từ chối nộp bản báo cáo về cách đếm, nên bị tòa phạt tiền về tội coi thường. Và Thượng Viện đòi đếm lại, lần này là xong.

--- Sau khi Trump hôm Thứ Tư rút lại lời ủng hộ Dân Biểu Mo Brooks trong cuộc tranh chức sơ bộ Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Alabama, DB Brooks kể ra sự thật rằng: Trump yêu cầu Brooks khởi động chiến dịch đòi thu hồi kết quả bầu cử 2020 và đòi tức khắc yêu cầu TT Biden ra khỏi Bạch Ốc để tức khắc đưa Trump vào Bạch Ốc, và phải mở cuộc bầu cử đặc biệt cho ghế Tổng Thống.

DB Brooks nói rằng ông từ chối, nói với Trump hãy chấp nhận Biden làm Tổng Thống vì không có Hiến pháp và luật nào cho làm như lời Trump yêu cầu. Thế là Trump trở mặt. DB Brooks cũng bác bỏ lời Trump quy chụp Brooks là "woke" (chữ này nghĩa gốc là "chống kỳ thị" nhưng Cộng Hòa dùng theo tiếng lóng là "cấp tiến kiểu Dân Chủ"), rằng Brooks là bảo thủ cực kỳ.

--- Nhà báo Nga Oksana Baulina, phóng viên của báo độc lập The Insider, trong khi quay phim tại quận Podil ở thủ đô Kyiv, đã chết vì trúng đạn pháo của quân Nga. Trong nhóm quay phim của cô có thêm 1 người chết và 2 người bị thương.

Bauina là nhà sản xuất tài liệu của Hội chống tham nhũng Anti-Corruption Foundation tại Nga, nhưng sau khi chính phủ Nga gọi hội này là cực đoan và bố ráp, cô đã đào thoát sang Ukraine. Khi cuộc chiến do Putin khởi động, đưa quân vào Ukraine, Baulina tường thuật về những tàn phá của chiến tranh.

--- Không ai thấy Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga từ 2 tuần nay. Khi báo chí hỏi về Bộ Trưởng Quốc Phòng Sergei Shoigu, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói rằng Shoigu bận rộn với cuộc chiến ở Ukraine.

Peskov cũng bác bỏ tin đồn sức khỏe Shoigu bất ổn, nói Shoigu mới họp với Putin về tình hình cuộc chiến ở Ukraine. Lý do báo chí thắc mắc vì cố vấn lâu năm của Putin là Anatoly Chubais đã đột ngột từ chức và cùng vợ bay qua Thổ Nhĩ Kỳ, có thể sẽ không về Nga nữa.

--- Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreyev hôm Thứ Năm nói Ba Lan đã khóa các tài khoản ngân hàng liên hệ tới Tòa Đại Sứ Nga vì cớ "tài trợ khủng bố." Ba Lan siết như thế, sau khi trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga. Ba Lan nói sẽ không loại trừ biện pháp trục xuất Andreyev trong tương lai.

--- Chính phủ Biden dự kiến sẽ đón nhận vào Mỹ 100,000 người tỵ nạn Ukraine và những người tỵ nạn khác, theo NBC. Tính tới hôm Thứ Năm, hơn 3.6 triệu người Ukraine đã rời Ukraine để tỵ nạn.

--- Các giới chức ở thành phố Mariupol nói có khoảng 15,000 thường dân đã bị trục xuất bất hợp pháp sang Nga, kể từ khi quân Nga chiếm phần lớn thành phố này. Bản tin nói quân Nga đã tịch thu các giấy căn cước và thông hàng Ukraine khi đẩy các nhóm dân này qua Nga.

--- Mariupol bị tàn phá.

Video dài 51 giây:



https://youtu.be/EDJVeO_Mw0g

--- TT Zelenskyy của Ukraine đã xin NATO viện trợ quân sự Ukraine không hạn chế để quân đội Ukraine cứu người dân và đánh đuổi quân Nga. Nói qua mạng video với buổi họp khẩn cấp của NATO, Zelenskyy thúc giục NATO hãy cho 1% vũ khí đang có, gồm chiến đấu cơ, xe tăng, súng chống tàu chiến và các vũ khí khác.

.

Ông nói Nga sẽ đi xa hơn, vì sau khí chiếm trọn Ukraine, Nga sẽ đưa quân xâm lăng Estonia, Latvia và Lithuania, cũng như Ba Lan.

--- Zelensky cũng nói quân Nga đang dùng bom lân tinh (phosphorus bombs), nhưng không nói rõ nơi nào. Tuy nhiên, trước đó Tỉnh trưởng tỉnh Luhansk cho biết bom lân tinh đã làm 4 người chết, 13 nhà rời và 10 building chung cư sụp đổ ở Luhansk.

--- Chính phủ Thụy Sĩ nói đã đông lạnh $6.17 tỷ đôla trị giá tài sản của Nga và người Nga trong danh sách trừng phạt. Trong số at2i sản đó, có nhiều căn địa ốc trong các khu nghỉ dưỡng ở Thụy Sĩ.

--- Chính phủ Anh nói là đã áp đặt lệnh cấm vận thêm một đợt mới, lần này là nhắm vào trên 65 cá nhân và tổ chức Nga, trong đó có "các ngân hàng, các công ty quốc phòng và các tài phiết Nga."

--- Hải quân Ukraine hôm Thứ Năm rằng họ đã bắn chìm một tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga, tàu này tên Orsk, trong vùng biển ở thị trấn biển Berdyansk, nơi bị Nga chiếm từ ngày 27/2/2022.

--- Tàu chiến Nga bị Ukraine bắn chìm.

Video dài 56 giây:



https://youtu.be/deRn4XGo-9c

--- NATO nói rằng Trung Quốc đang tung tin giả về cuộc chiến tại Ukraine. Nhưng phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Wang Wenbin nói là không có chuyện đó.

Trước đó, Tổng Thư Ký NATO Jens Stoltenberg tố cáo TQ hỗ trợ chính trị cho Nga bằng cách phóng ra những lời nói dối và tin giả. Theo tin báo Đài Loan, lực lượng dư luận viên của TQ có tên là "Tiểu phấn hồng" đã phun đầy các tin giả về cuộc chiến tại Ukraine, trong một ám chỉ rằng tương lai TQ xâm lăng Đài Loan cũng là phải lẽ.

--- Một trung tâm có liên hệ với chính phủ Nga tiến hành thăm dò cho thấy 74% số người trả lời ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, trong khi 17% phản đối. Bản tin NHK ghi rằng vào hôm thứ Tư, Trung tâm Nghiên cứu Dư luận toàn Nga là VCIOM đã công bố kết quả khảo sát: Trung tâm này cho biết đã tiến hành khảo sát qua điện thoại với 1.600 người từ 18 tuổi trở lên trên khắp cả nước vào ngày 17/3.

.

Kết quả cho thấy số người ủng hộ chiến dịch đã tăng kể từ cuộc thăm dò trước đó vào ngày 25/2. Kết quả khi đó 65% ủng hộ và 25% phản đối. Khi được hỏi về mục tiêu của chiến dịch quân sự, đa số phản ứng phù hợp với tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin. Trong số những người trả lời, 46% nói mục tiêu là "giải giáp Ukraine và ngăn chặn NATO thiết lập một căn cứ quân sự ở nước này". 19% nói mục tiêu của chiến dịch là "thay đổi đường lối chính trị của Ukraine" và 17% nói rằng mục tiêu là "bảo vệ người dân ở miền Đông Ukraine".

--- Tin NHK cũng ghi lời một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết một số đơn vị bộ binh của Nga vốn đang tiến về thủ đô Kyiv của Ukraine đã bị người Ukraine đẩy lùi. Hôm thứ Tư, quan chức này cho biết một đơn vị của Nga trước đó chỉ cách trung tâm Kyiv khoảng 20 đến 30km về phía Đông Bắc, hiện phải lùi lại cách thành phố khoảng 55km. Một đơn vị khác gần trung tâm Kyiv nhất đang "cố thủ" và thiết lập các vị trí phòng thủ cách Kyiv khoảng 15 đến 20km về phía Tây Bắc, và "không cố tiến công".

Quan chức này nói thêm rằng người dân Ukraine không chỉ phòng thủ hiệu quả, mà còn tăng cường tấn công ở một số khu vực và đẩy Nga lùi lại. Quan chức này lưu ý rằng Nga đã phóng hơn 1.200 tên lửa. Thành phố Mariupol ở miền Đông bị tên lửa tầm xa tàn phá nặng nề, và một số đơn vị bộ binh Nga đang tham chiến tại đây. Khi được hỏi về khả năng Nga sử dụng vũ khí sinh học hoặc hóa học, quan chức này cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Nga sẽ sớm sử dụng vũ khí như vậy.

--- Dân sự Ukraine tập quân sự để giữ phòng tuyến.

Video dài 2:58 phút:



https://youtu.be/l8f6dAMHp2s

--- Chính phủ Biden hôm Thứ Tư công bố chính thức rằng quân Nga đã thực hiện các tội phạm chiến tranh ở Ukraine, và nói Mỹ sẽ cùng nhiều cơ quan khác sẽ truy tố những kẻ phạm tội ác chiến tranh.

Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong bản văn phổ biến khi ông cùng TT Biden tới tham dự thượng đỉnh các lãnh đạo NATO. Nhận định về tội phạm chiến tranh là dựa vào "duyệt xét cẩn trọng" các nguồn tin công chúng và tình báo, từ khi Nga xâm lăng Ukraine, theo lời ông.

Mỹ sẽ chia sẻ các thông tin đó với các đồng minh và các định chế quốc tế có nhiệm vụ điều tra về tội ác chống nhân loại. Blinken nói Mỹ có chứng cớ quân Nga đã phá hủy trường học, bệnh viện, thương xá, xe cứu thương, nhà và xe thường dân, đã giết nhiều ngàn thường dân.

--- Có khoảng 40,000 lính Nga đã bị giết, bị thương, bị bắt tù binh hay mất tích kể từ ngày đầu xâm lăng Ukraine, theo báo Wall Street Journal hôm Thứ Tư, theo tin NATO. Riêngc hính phủ Ukraine nói Nga đã có 15,600 lính tử trận kể từ ngày 24/2/2022.

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine xin TT Biden hoãn trừng phạt nhà tài phiệt Nga Roman Abramovich, theo báo Wall Street Journal hôm Thứ Tư. Zelensky nói qua điện thoại với Biden rằng Abramovich có thể đang giúp thương lượng hòa bình giữa Nga-Ukraine.

Hiện thời Abramovich đã bị Liên Âu và Anh cấm vận, nhưng Hoa Kỳ chưa cấm vận ông này vì Bộ Ngân Khố chưa lập xong hồ sơ.

Roman Arkadyevich Abramovich sinh ngày 24/10/1966 là tỷ phú có 3 quốc tịch Nga/Bồ Đào Nha/Israel, từng là Thống Đốc vùng tự trị Chukotka Autonomous Okrug từ 2000 tới 2008, có tài sản US$12.9 tỷ đô vào năm 2019, giàu thứ nhì ở Israel, giàu thứ 11 ở Nga và giảu nhất ở Bồ Đào Nha.

Ba mẹ đều gốc Do Thái, Abramovich có ông bà ngoại sinh ở Ukraine, có ông bà nội là Do Thái sinh ở Belarus rồi dọn qua Lithuania. Mất cả ba mẹ năm 4 tuổi, Abramovich được thân nhân nuôi ở Cộng Hòa Komi Republic, phía bắc nước Nga, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn cộng đồng Do Thái ở Nga.

Abramovich là người đầu tiên đề nghị với Yeltsin rằng nên đưa Vladimir Putin lên kế nhiệm làm Tổng Thống Nga. Khi Putin lập nội các đầu tiên trong cương vị Thủ Tướng năm 1999, Abramovich phỏng vấn các ứng viên để chọn đề nghị các Bộ Trưởng cho Putin. Năm 2007, Putin hỏi Abramovich xem nên để ai lên kế vị Putin giữ chức Tổng Thống, chính Abramovich đề cử Medvedev.

--- Thủ Tướng Đức và là Bộ Trưởng Kinh Tế Robert Habeck hôm Thứ Tư nói rằng Putin yêu cầu trả tiền rubles khi mua khí đốt tự nhiên là vi phạm hợp đồng thương mại.

Habeck nói rằng Đức và các nước Châu Âu sẽ thảo luận chuyện này, thêm rằng Nga lần nữa tự chứng minh không là đối tác ổn định. Trước đó trong ngày, Putin nói các nước "không thân thiện" khi mua khí đốt của Nga phải trả tiền bằng đồng rubles.

--- Nếu bạn 65 tuổi trở lên và đang chờ liều vaccine thứ 4, hay là có trẻ em dưới 5 tuổi muốn chích mũi vaccine đầu tiên chống COVID-19, chính phủ có đủ liều thuốc khi có lệnh tiêm chủng tăng cường lần thứ nhì và khi các lô thuốc tới. Với những người khác, thì phải chờ.

Bạch Ốc nói ngân sách đặt mua thêm vaccine phải chờ Quốc Hội bật đèn xanh cho tài khoản $15 tỷ đôla. Jeff Zients, viên chức Bạch Ốc phụ trách chống coronavirus, nói bây giờ chưa đủ tiền cho mũi vacicne thứ 4, nhưng nguồn tin Washington Post nói Bạch Ốc sẽ cần đặt mua vài trăm triệu liều trước, để không bị các nước khác đặt mua trước, vì có tin là Nhật, Colombia, và Việt Nam trong nhóm các nước đã đặt mua vaccine trước.

--- Cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright đã từ trần hôm Thứ Tư, hưởng thọ 84 tuổi, theo tin từ gia đình của bà. Bà là nữ Ngoại Trưởng đầu tiên trong lịch sử công quyền Hoa Kỳ. Bà Albright là Đại sứ Mỹ tại LHQ từ 1993 tới 1997, và là Ngoại Trưởng Mỹ từ 1997 tới 2001.

.

--- Nếu bạn đã từng nhiễm dương tính COVID-19, bạn cần cảnh giác đối với cơ nguy bệnh tiểu đường. Các nhà nghiên cứu ở hệ thống bệnh viện Veterans Affairs Saint Louis Health Care System khảo sát các dữ kiện từ hơn 180,000 bệnh nhân COVID chữa trị ở các bệnh viện cựu chiến binh từ tháng 3/2020 tới tháng 9/2021.

Chạy vì từ thiện cũng có thể tắt thở.

Dân Biểu tiểu bang Bee Nguyen (Dân Chủ, Georgia) hiện đang là ứng cử viên Dân Chủ tranh ghế Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia

Bà Phoenix Phan, 63 tuổi, cư dân Syracuse, N.Y. hôm Thứ Ba đã bị kêu án 18 tháng tù

Andrew Huy Nguyen, 54 tuổi, chủ tiệm ăn Call it Pho và chủ tiệm móng Venus Nails Spa,

Công an TP.HCM bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng.

Bình Dương: 3.000 nữ công nhân Công ty sản xuất đồ lót Triumph đình công

HỎI 1

ĐÁP 1

HỒ SƠ

Đài Loan không phải là Ukraine của khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Thay vào đó, hãy xét đến số phận Việt Nam

Nikkei Asia/ RAND

Tác giả: Derek Grossman; Trần Ngọc Cư, biên dịch; 21-3-2022

Báo Tiếng Dân

Đối chiếu với các bệnh nhân khác trong cùng khung thời gian, các bệnh nhân COVID nhiều phần sẽ dính bệnh tiểu đường loại 2 tới 46%. Như thế, kết luận rằng, có khoảng 800,000 người Hoa Kỳ có cơ nguy sẽ dính bệnh tiểu đường loại 2.---Cô Trisha Paddock tham dự cuộc chạy bán trường lực trong cuộc chạy "2022 Los Angeles Marathon" hôm Chủ Nhật -- trong đó cô chạy một phần gọi là Charity Challenge Half Marathon dài 13.1 dặm. Cô không hoàn tất cuộcc hạy vì từ thiện này để gây quỹ giúp cho Asian American Drug Abuse Program (Chương Trình Chống Lạm Dụng Ma Túy trong cộng đồng Mỹ gốc Á).Cô Trisha Paddock bị trụy tim trong khi chạy, và đã chết trong bệnh viện. Một trang GoFundMe đã thực hiện để giúp gia đình cô làm tang lễ, vào đêm Thứ Ba đã quá mục tiêu gây quỹ.---đã được đề cử cho giải thưởng Gabrielle Giffords Rising Star Award năm nay từ tổ chức EMILY’s List.Đặt tên giải theo tên cựu Dân Biểu Dân Chủ Gabrielle Giffords, Giải Rising Star Award để vinh danh một phụ nữ trong cấp tiểu bang gay địa phương bày tỏ được sự gắn bó với cộng đồng, hoạt động cho phụ nữ và gia đình.Thư vinh danh ghi rằng, vào năm 2017, Bee Nguyen được bầu vào Hạ Viện Georgia và là nữ Dân cử gốc Á đầu tiên được bầu vào đây, đã vận động thành công để gỡ bỏ chính sách Georgia đông lạnh ghi danh cử tri đối với 53,000 người dân Georgia, hầu hết là dân da màu. Sau bầu cử Tổng Thống 2020, DB Bee Nguyen đã chứng minh thành công các quy chụp của Trump về "gian lận bầu cử" ở Georgia chỉ là lời vu khống.---và bị phạt bồi thường $890,690.67 cho Sở Thuế IRS sau khi thú tội gian thuế.Phoenix Phan điều hành cơ sở khai thuế từ nhà ở Syracuse, thú tội khai gian thuế cho bà vá hàng trăm khách hàng từ 2013 tới 2017, theo lời công tố.---cả hai đều ở thành phố Clarksville, Tennessee, thú nhận làm chính phủ thất thoát thuế hơn $428,000.Nguyen bị truy tố ngày 3/3/2022 vì nhiều kỹ thuật trốn thuế, trong đó Nguyen trả lương mộts ố nhânv iên bằng tiền mặt, trả lương một số nhân viên khác 50% tiền mặt và 50% chi phiếu, và không trao một số nhân viên mẫu W2 Forms bằng cách đưa ra mẫu khai 1099 Forms.Nguyen đối diện án tù 5 năm và khoản tiền phạt $250,000 khi bị kêu án dự kiến ngày 23/9/2022. Nguyen đã đồng ý bồi thường tức khắc số tiền $428,620.12.---áo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận. Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng - tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Từ khoảng tháng 3-2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream bóc phốt, nhục mạ nhiều nghệ sĩ, luật sư, nhà báo. Bà Hằng khẳng định các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa... ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020. Khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác minh và kết luận họ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền và không khởi tố vụ án hình sự, bà Hằng tiếp tục livestream phản đối, nhục mạ họ. Bà Hằng cũng bị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Vy Oanh, ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan... tố cáo về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.---. Báo Phụ Nữ VN ghi nhận. Trong 4 ngày qua, hơn 3.000 công nhân Công ty Công ty TNHH Triumph International Việt Nam (Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, thành Phố Dĩ An tỉnh Bình Dương) đình công theo phương thức ôn hòa đòi chủ doanh nghiệp tôn trọng thỏa ước lao động tập thể: không cắt giảm tỷ lệ lương tăng theo thâm niên từ 5% xuống còn 3%. Theo tìm hiểu của PNVN, từ năm 2018, Công ty Triumph đã ký kết thỏa ước lao động tập thể với người lao động, trong đó có nội dung: sau mỗi năm làm việc cho Công ty, người lao động được tăng thêm 5% lương cơ bản. Thỏa thuận này cũng được cụ thể trong hợp đồng lao động của từng công nhân ký với công ty. Tuy nhiên, nhiều công nhân phản ánh từ tháng 1 năm 2022 công ty Triumph đã cắt giảm tỷ lệ phần trăm tăng lương từ 5% xuống còn 3%.---: Nghị Viện Châu Âu hỗ trợ Đài Loan, chận trước Trung Quốc?: Đúng thế. Báo Taiwan News hôm 23/3/2022 loan tin rằng Nghị Viện Châu Âu đã chấp thuận một bản báo cáo về thách thức an ninh trong vùng Ấn Độ Thái Bình Dương, nêu bật vai trò quan trọng của Đài Loan cũng như căng thẳng do TQ gây ra.Theo Nghị Viện Châu Âu, bản báo cáo phản ánh "về cách Liên Âu nên bảo vệ quyền lợi riêng và làm việc gần hơn với các đối tác ở vùng Ân Độ Thái Bình Dương" và nhấn mạnh cần hòa bình, ổn định và tự do hàng hải trong vùng. Có 56 phiếu ủng hộ, 8 phiếu chống, 12 phiếu trắng.Bản báo cáo kể tội TQ xâm nhập vùng phòng không nhận dạng của Đài Loan, và TQ tăng cường tuyên truyền gây căng thẳng. Báo áco cũng bác bỏ kiểu TQ so sánh cuộc chiến Ukraine và Eo Biển Đài Loan, nói không giống tí nào.Liên Âu cũng nói ủng hộ sự tham dự của Đài Loan vào các tổ chức quốc tế.Chi tiết:--- H: Đài Loan không phải là Ukraine của khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Thay vào đó, hãy xét đến số phận Việt Nam., 23/03/2022Cuộc chiến của Nga ở Đông Âu khiến các nhà quan sát an ninh khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương so sánh giữa hoàn cảnh của Ukraine [đối với Nga] và hoàn cảnh của Đài Loan đối với Trung Quốc.Chắc chắn, Ukraine và Đài Loan đều là các quốc gia dân chủ xung đột với một cường quốc láng giềng theo chủ nghĩa xét lại và độc tài — [xét lại trật tự thế giới hiện nay, DG]. Lập luận của Vladimir Putin rằng, Ukraine không phải là một quốc gia có chủ quyền, thậm chí có vẻ lặp lại lời của Tập Cận Bình và mọi nhà lãnh đạo Trung Quốc trước ông: Đài Loan chỉ là một tỉnh phản bội tổ quốc và “sự thống nhất” sẽ đến, dù có thông qua các phương tiện hòa bình hay cưỡng chế, nếu cần.Tuy nhiên, sau những điểm tương đồng đáng chú ý này, sự so sánh Ukraine-Đài Loan không đứng vững. Sự tương tự dễ thấy hơn nằm ở một quốc gia khác của khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương: Việt Nam.Là một nhà nước xã hội chủ nghĩa đồng minh do một Đảng Cộng sản độc tài cai trị, Hà Nội đang chịu áp lực ngày càng lớn từ Trung Quốc, đặc biệt xung quanh các tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông. Mặc dù Trung Quốc không đe dọa xâm lược Việt Nam như Ukraine của Nga, nhưng đôi khi các cuộc đụng độ nguy hiểm trên biển giữa hai quốc gia châu Á đã diễn ra. Không phải là không tưởng tượng được rằng một sự cố trên biển có thể tràn vào đất liền, phá vỡ nền hòa bình kéo dài hàng thập niên tại biên giới chung của họ. Ngược lại, một kịch bản như vậy có nhiều khả năng xảy ra hơn là một cuộc xâm lược Đài Loan sớm xảy ra.Việt Nam không có liên minh an ninh với bất kỳ cường quốc hoặc mạng lưới liên minh nào, đó chính xác là điều khiến Ukraine dễ bị tổn thương. Chính sách đối ngoại không liên kết của Hà Nội kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, có nghĩa là Trung Quốc có thể tấn công mà không sợ bị các quốc gia mạnh hơn trả đũa. Mặc dù quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, quan hệ đối tác “toàn diện” của Washington với Hà Nội là quan hệ đối tác ở nấc thang thấp nhất trong hệ thống phân cấp của Việt Nam.Sự sụp đổ của Liên Xô khiến Việt Nam cảm thấy bị các liên minh hắt hủi đến mức Hà Nội thậm chí không có liên minh an ninh với cả người bạn lâu đời của mình là Nga. Điều này đặt Việt Nam vào tình trạng đơn thương độc mã trên Biển Đông. Nếu so sánh, Philippines có các tuyên bố chủ quyền rộng lớn, chồng chéo với Trung Quốc nhưng có thể dựa lưng vào quan hệ đồng minh với Washington.Đành rằng, Đài Loan cũng không có liên minh với Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cường quốc nào khác, nhưng mọi chính quyền Mỹ kể từ khi Hoa Kỳ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc để công nhận Bắc Kinh vào năm 1979 đều cung cấp Đài Loan những thứ vũ khí cần thiết để phòng thủ dưới sự bảo trợ của Đạo luật Quan hệ Đài Loan. Hơn nữa, chỉ trong tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Joe Biden đã hai lần khẳng định rằng Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhắm vào hòn đảo này. Việt Nam không thể có kỳ vọng như vậy.Việt Nam, giống như Ukraine, trước đây cũng đã từng bị tấn công bởi nước láng giềng lớn hơn của mình. Nga chiếm Crimea vào năm 2014 và xâm nhập vào khu vực biên giới Donetsk và Luhansk của Ukraine. Tương tự, Trung Quốc đã chiếm một phần quần đảo Hoàng Sa từ Nam Việt Nam vào năm 1974 và từ chối trao trả chúng sau khi Việt Nam thống nhất dưới chế độ cộng sản. Sau đó, vào năm 1979, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc xâm lược để “dạy cho Việt Nam một bài học” vì đã can thiệp vào Campuchia chống lại Khmer Đỏ do Trung Quốc hậu thuẫn.Mạng xã hội Việt Nam đã xôn xao về những điểm tương đồng này kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine. Theo một bài bình luận gần đây, điều duy nhất đã cứu Việt Nam khỏi một cuộc xâm lược toàn bộ là nhờ liên minh với Liên Xô có vũ khí hạt nhân, liên minh ấy nay không còn tồn tại.Bắc Kinh đã tiếp tục thực hiện các lựa chọn quân sự chống lại Việt Nam. Ví dụ, vào năm 1988, Trung Quốc đã đánh đuổi các lực lượng Việt Nam tại Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Trong một thập niên gần đây, Trung Quốc đã xây dựng các căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa và triển khai lực lượng đến quần đảo Hoàng Sa.Trung Quốc, ngày nay sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, cùng lực lượng tuần duyên, và lực lượng dân quân đánh cá trên biển lớn nhất khu vực, hiện thường xuyên tuần tra các khu vực tranh chấp và buộc các đối thủ phải rời khỏi khu vực. Vào đầu tháng 3, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành một cuộc hành quân trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có thể là để trục vớt một chiếc máy bay chiến đấu bị rơi mà không cần sự cho phép của Hà Nội.Trong khi đó, trên biên giới đất liền, việc thành lập ít nhất một, có lẽ hai căn cứ của PLA gần đó đã được công khai hồi năm ngoái – một căn cứ tên lửa và máy bay trực thăng. Luật ranh giới đất liền mới của Bắc Kinh, cũng được thông qua vào năm 2021, khuyến khích việc bảo vệ tích cực các biên giới của Trung Quốc bằng vũ lực, gợi ý rằng các đơn vị PLA hoạt động từ các căn cứ này có thể được trao quyền để gây thêm áp lực đối với Việt Nam.Đài Loan cũng phải đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng, đặc biệt là các máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay gần hoặc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của đảo quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa bao giờ thực hiện bất kỳ hành động quân sự trực tiếp nào chống lại đảo này kể từ khi chính phủ Quốc dân đảng chạy ra đó vào cuối cuộc nội chiến Trung Quốc năm 1949. Điều này không có nghĩa là quan hệ xuyên eo biển đã không xảy ra sự cố.Trong các năm 1954–55 và 1958, PLA nã pháo vào các tiền đồn quân sự của Đài Loan trên Kim Môn và Mã Tổ gần bờ biển của Trung Quốc. Ngoài ra, vào các năm 1995 và 1996, Bắc Kinh đã phóng tên lửa gần Đài Loan để phản đối chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng thống Lý Tăng Hội thời đó. Tuy nhiên, về tổng thể, Bắc Kinh đã hạn chế thực hiện các hành động quân sự chống lại chính đảo Đài Loan. Điều tương tự không thể nói về Việt Nam.Trung Quốc cũng tin chắc dễ dàng đánh bại Việt Nam trong một cuộc chiến tranh qui ước, mặc dù không nhất thiết như vậy trong một cuộc xung đột du kích kéo dài, điều này không khác mấy với sự đánh giá của Nga về sự kém cỏi của các lực lượng vũ trang Ukraine trước khi chiến tranh xảy ra. Trung Quốc duy trì lợi thế quân sự rất lớn so với Việt Nam, cho dù dưới hình thức tên lửa đạn đạo và hành trình, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, tàu ngầm, hạm đội mặt nước và các lĩnh vực khác.Sau khi công bố tăng tài trợ 7,1% vào đầu tháng này, ngân sách quốc phòng của Bắc Kinh vào khoảng 230 tỷ USD, gấp ít nhất 32 lần ngân sách ước tính 7 tỷ USD của Hà Nội. Hơn nữa, Trung Quốc đã hỗ trợ đầu tư vào chuyên nghiệp hóa quân sự, đặc biệt là để tăng cường hợp tác giữa các binh chủng, để cuối cùng biến PLA, theo chỉ đạo của Tập Cận Bình, thành một quân lực “đẳng cấp thế giới”. Việt Nam thua xa Trung Quốc về mọi mặt có thể hình dung được.Ngược lại, Đài Loan đã đầu tư rất nhiều vào việc mua sắm hoặc phát triển các khả năng phòng thủ phi đối xứng giá rẻ để tạo thêm khó khăn cho các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm chinh phục đảo quốc này. Đài Loan sở hữu các tên lửa đất đối không, như các khẩu đội tên lửa Patriot của Mỹ và tên lửa hành trình chống hạm.Đài Loan cũng hưởng nhiều lợi thế từ sự hỗ trợ kéo dài hàng thập niên trong việc mua sắm các hệ thống vũ khí tiên tiến từ Hoa Kỳ, bao gồm việc mua 66 máy bay chiến đấu F-16V hồi năm ngoái để tăng cường khả năng không chiến và tuần tra. Đài Loan đã đặt ưu tiên hàng đầu cho việc hợp tác giữa các binh chủng và kiện toàn khả năng tiến hành chiến tranh trong các lĩnh vực không quân và hải quân, trong khi Việt Nam thì không, do đó rất dễ làm suy yếu chất lượng của các cuộc hành quân hỗn hợp của họ.So sánh Nga-Ukraine với Trung Quốc-Đài Loan là thiếu nghiêm túc. Đúng ra, một kịch bản Trung Quốc-Việt Nam thì có vẻ phù hợp hơn.Về mặt địa lý, việc chinh phục Đài Loan có lẽ sẽ phức tạp hơn nhiều so với cuộc xâm lược Ukraine trên đất liền của Nga. Nga tập trung quân dọc theo biên giới và xâm chiếm phần địa hình hầu hết là bằng phẳng và tiếp giáp. Mặt khác, Trung Quốc sẽ phải tiến hành thành công chiến dịch đổ bộ nhằm vào Đài Loan và có thể dễ bị tổn thương khi đi qua eo biển Đài Loan. Đường biên giới chung trên đất liền của Việt Nam với Trung Quốc, tương tự như Ukraine, không có bất kỳ thách thức địa hình đặc biệt khó khăn nào.Không có phép so sánh nào là hoàn hảo, nhưng sự so sánh Nga-Ukraine với Trung Quốc-Đài Loan còn thiếu sót nghiêm trọng. Đúng hơn, đó là một kịch bản Trung Quốc-Việt Nam, trong đó một sự cố ở Biển Đông leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn trên đất liền, có vẻ phù hợp hơn.

Kết luận này có ngụ ý theo hai cung cách. Một mặt, Washington cảm thấy an ủi khi biết rằng Đài Loan không dễ bị tổn thương như Ukraine. Mặt khác, biết đâu Hoa Kỳ lại muốn có một cái nhìn khác về tình huống nhạy cảm của Việt Nam.

_____

Tác giả: Derek Grossman là nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại Tập đoàn RAND phi lợi nhuận, phi đảng phái. Trước đây, ông từng là cố vấn tình báo tại Lầu Năm Góc.

Bài bình luận này ban đầu xuất hiện trên Nikkei Asia ngày 21 tháng 3 năm 2022. Diễn đàn Bình luận mang đến cho các nhà nghiên cứu RAND một nền tảng để truyền đạt những hiểu biết sâu sắc dựa trên kiến thức chuyên môn của họ và thường dựa trên nghiên cứu và phân tích được đánh giá ngang hàng của họ.

Nguồn:

https://baotiengdan.com/2022/03/23/dai-loan-khong-phai-la-ukraine-cua-khu-vuc-an-do-thai-binh-duong-thay-vao-do-hay-xet-den-so-phan-viet-nam/

.