Anatoly Chubais (phải), Tập Cận Bình (trái) gặp ngày 28/9/2010. Cựu Phó Thủ Tướng và là Đặc sứ về khí hậu và phát triển bền vững Nga Anatoly Chubais đã từ chức với lý do chống lại cuộc xâm lăng Ukraine và đã bay qua Thổ Nhĩ Kỳ.

- Nga: Mỹ tìm cách phá hủy Nga và Trung Quốc, nếu Mỹ thành công, sẽ làm thế giới sụp đổ và gây ra một "cú nổ bom nguyên tử khổng lồ." Ukraine: giai đoạn hành quân tích cực của quân Nga sẽ cạn sức vào tháng 4. Lithuania tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Một đoàn 11 xe buýt trống chạy về hướng Mariupol để chở người di tản ra đã bị lính Nga tịch thu.

- Ba Lan tuyên bố trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga. Belarus sẽ trục xuất một số nhà ngoại giao Ukraine. TQ chống đề nghị đòi trục xuất Nga ra khỏi thượng đỉnh G-20. Mỹ: có thể Belarus xuất quân giúp Putin. Putin: các quốc gia không thân thiện sẽ phải trả tiền mua khí đốt của Nga bằng tiền Nga rubles.

- Biden tới Brussels hôm Thứ Tư, để dự thượng đỉnh NATO. Nga: đưa lính gìn giữ hòa bình NATO vào Ukraine sẽ gây ra giao chiến trực tiếp với Nga. Anh: Nga đang tái phối trí trước khi tấn công lớn. Nga: phá hủy 1 kho vũ khí lớn bên ngoài thị trấn Rivne. Ukraine: Nga vào lục lọi, lấy đi, rồi phá hủy 1 phòng thí nghiệm ở lò điện nguyên tử Chernobyl.

- cựu Phó Thủ Tướng và là Đặc sứ phát triển bền vững Nga Anatoly Chubais đã từ chức với lý do chống xâm lăng Ukraine, đã bay qua Thổ. Thủ Tướng Ý kêu gọi TQ đừng giúp Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. TT Zelenskyy phát biểu trực tuyến trước Quốc Hội Nhật, xin siết cấm vận Nga chặt hơn. Nhật: sẽ xem xét tăng thêm cấm vận vói Nga, tăng viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

- Nga: sẽ dùng vũ khí nguyên tử trong trường hợp bị "đe dọa sinh tồn." Nga: chiến dịch của Nga tại Ukraine là theo đúng kế hoạch định sẵn. Hoa Kỳ "liên tục quan sát" về tình hình Nga có thể sẽ dùng tới vũ khí nguyên tử. Tổng Thống Pháp kêu gọi Nga/Ukraine ngưng bắn.

- Biden sẽ đánh thêm một đợt trừng phạt nhắm vào hàng trăm viên chức Nga trong Hạ Viện Nga. LHQ: Nga không thắng nổi Ukraine, tại sao chưa ngưng bắn? Lính Nga gửi tới Ukraine đã mất 10% lực lượng tác chiến. TT Ba Lan: Nga tấn công Ukraine y hệt như quân Đức phát xít trong Thế Chiến 2 tấn công Ba Lan.

- Zelensky sẽ tham dự Thượng đỉnh NATO viễn liên qua video mạng, ngày 24/3/2022. Ukraine nói còn 100,000 người bị kẹt trong thành phố Mariupol với các điều kiện sống bất nhân.

- TQ và Pakistan quan ngại về cấm vận đơn phương đối với Nga. Nhiều nước Châu Á lo ngại khi Biden hăm dọa TQ đừng ủng hộ Nga. Hoa Kỳ và Liên Âu đã chỉ trích bản án Nga tuyên xử cho nhà đối lập Alexey Navalny. Mỹ: 4 trẻ em Ukraine đã được bay vào Mỹ, để chữa trị ung thư.

- California sẽ không hỏi giấy chích ngừa nữa, cũng không đòi xét nghiệm âm tính tại các sự kiện đông người

- Canada: gia đình kiện cảnh sát, vì Steven Nguyen bị bắn chết khi tay cầm phone thấy như cầm súng

- Michigan: Ryan Cuong Le-Nguyen bắn em bé 6 tuổi trúng tay, cơ nguy 17 năm tù.

- Học Khu Los Angeles: 44,363 em lớp 1 sẽ được tặng 1 tài khoản tiêt kiệm và 50 đô để lớn có tiền vào đại học

- DB Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA): Ukraine chọc cho Nga đánh, Ukraine sẽ phải thua thôi.

- TQ tìm được hộp đen nơi phi cơ rơi

- Phi vụ siêu lừa 7 triệu USD: Container hàng Việt chỉ được lưu 2 tuần tại cảng Ý.

- HỎI 1: Nếu TQ xâm lăng, 60% dân Đài Loan sợ Đài Loan sẽ đơn độc chống TQ? ĐÁP 1: Đó là bản thăm dò TPOF nói thế.

- HỎI 2: Sư tử núi lang thang quậy phá ở Quận Cam? ĐÁP 2: Bị bắt rồi.

QUẬN CAM (VB-23/3/2022) --- Chính phủ Taliban ngăn cấm các nữ sinh Afghanistan không được vào lớp cao hơn lớp 6 vài giờ trước khi niên học mới bắt đầu. Waheedullah Hashmi, đại diện ngoại vụ chính phủ Taliban, nói với AP rằng chính phủ chưa quyết định khi nào, hay làm thế nào, họ sẽ cho các nữ sinh [cao hơn lớp 6] trở lại trường.

Thông tấn Agence France-Presse có một nhóm quay phim tại 1 trường trung học cấp 2 ở Kabul khi trường thông báo các nữ sinh sẽ phải về nhà. AFP loan tin rằng các nữ sinh đã rơi nước mắt, khóc, khi gom góp cặp vở và ra khỏi lớp học.

--- Một hộp đen tìm được tại nơi một phi cơ Chinese Eastern Airlines rơi ở phía Nam Trung Quốc hôm Thứ Hai, nhưng hộp đen thiệt hại nặng nề tới nổi các điều tra viên không biết chắt đây có phải là hộp đen ghi dữ kiện chuyến bay, tốc độ, cao độ và hành động của phi công, hay chỉ là máy ghi âm các âm thanh trong phòng lái. Không ai sống sót trong chiếc phi cơ chở 132 người lúc đó.

--- Bản tin Bloomberg ghi rằng cựu Phó Thủ Tướng và là Đặc sứ về khí hậu và phát triển bền vững Nga Anatoly Chubais đã từ chức với lý do chống lại cuộc xâm lăng Ukraine. Chubais tới giờ là viên chức cao cấp cao nhất trong chính phủ Nga công khai chống cuộc chiến của Putin.

Nổi tiếng như là người kiến trúc sư cho tư hữu hóa nước Nga thập niên 1990s, Chubais đã đưa Putin vào một việc làm hồi giữa năm 1990s trong Điện Cẩm Linh và rồi đón mừng Putin lên bậc thang quyền lực cuối thập niên đó. Trong thời Putin, Chubais giữ chức cao trong các hãng quốc doanh cho tới khi Putin bổ nhiệm ông làm đặc sứ về phát triển bền vững năm ngoái.

Anatoly Chubais, 66 tuổi, đã cùng vợ bay tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Bản tin Reuters nói Chubais không có ý quay về lại Nga.

.

--- Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Wang Wenbin nói hôm Thứ Tư rằng TQ chống lại đề nghị đòi trục xuất Nga ra khỏi thượng đỉnh G-20 của 20 nước dự kiến vào tháng 11/2022.

.

Trước đó, Ngoại Trưởng Ba Lan Zbigniew Rau đề nghị G-20 đưa Ba Lan vào thay chỗ của Nga. Nhưng Thủ Tướng Đức Olaf Scholz nói quyết định như thế cần đồng thuận của G-20.

.

Hoa Kỳ nói nên thảo luận về giải pháp trục xuất Nga ra khỏi G-20. Trong khi đó, Indonesia, quốc gia chủ nhà tổ chức hội nghị G-20 năm nay, nói không bàn về cuộc chiến ở Ukraine năm nay.

.

--- Tổng Thống Joe Biden sẽ tới Brussels hôm nay, Thứ Tư, để dự thượng đỉnh NATO, một trong nhiều thượng đỉnh ông sẽ họp ở Châu Âu tuần này. Tại các thượng đỉnh, Biden sẽ công bố trừng phạt tất cả các dân cử Nga ở Quốc Hội Duma. Nghĩa là, thêm hàng trăm người vào danh sách cấm vận, trừng phạt.

.

--- Belarus có thể sắp tham chiến. Hoa Kỳ và NATO nói họ tin rằng Belarus có thể sớm vào cuộc chiến giúp Nga chinh phục Ukraine, và Ukraine cũng đang chuẩn bị đối phó tình hình mới này.

.

--- Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov hôm Thứ Tư nói rằng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình NATO vào Ukraine sẽ gây ra giao chiến trực tiếp với Nga. Trước đó, Ba Lan đề nghị quân gìn giữ hòa bình NATO "trang bị đủ để tự vệ" nên được gửi vào Ukraine giữa cuộc chiến tranh quân Nga xâm lăng Ukraine.

.

--- Cô bồ của Putin có thể thuyết phục ngưng cuộc chiến? Nhiều người hy vọng.

Video dài 2:05 phút:



https://youtu.be/7bXNK3rdEDg

.

--- Chính phủ Ba Lan tuyên bố trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga vì lý do tình nghi hoạt động giám điệp, theo lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Ba Lan Lukasz Jasina hôm Thứ Tư.

.

Jasina nói 44 trong nhóm 45 người được cho 5 ngày để rời Ba Lan, trong khi người còn lại phải ra đi trong 24 giờ. Đại sứ Nga tại Ba Lan là Sergey Andreyev đã được thông báo quyết định này. Trước đó, Nga cảnh cáo sẽ trả đũa nếu Ba Lan trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

.

--- Belarus hôm Thứ Tư cho biết sẽ trục xuất một số nhà ngoại giao Ukraine. Belarus cũng sẽ đóng cửa tòa lãnh sự của Ukraine tại thành phố Brest của Belarus phía tây nam.

.

--- Nga nói hôm Thứ Tư đã phá hủy 1 kho vũ khí lớn bên ngoài thị trấn Rivne ở phía tây Ukraine. Bộ Quốc Phòng Nga nói rằng vào đêm 22/3/2022, các phi đạn tầm xa bắn từ biển của Nga đã phá hủy kho vũ khí của Ukraine ở làng Orzhev, 14 km phía tây bắc của Rivne.

.

Bản tin nói kho đạn này có một số vũ khí Ukraine mới nhận từ NATO. Nga cũng nói đã phá hủy các dàn phi đạn Tochka-U đặt ở ngoại ô Kiev trong dàn phòng thủ.

.

--- Một đoàn 11 xe buýt trống chạy về hướng Mariupol để chở người di tản ra đã bị lính Nga tịch thu, theo lời phía Ukraine. Người Nga đã lái các xe buýt trống này cùng với các tài xế ban đầu của Ukraine và nhiền nhân viên cứu hộ tới một nơi không tiết lộ.

.

Trong khi đó, phi đạn Nga từ tàu chiến Nga ở biển Azoz đã bắn liên tục vào Mariupol. Hình ảnh vệ tinh của Maxar Technologies cho thấy nơi này đổ nát tan hoang vì bom.

.

--- Dmitry Medvedev, Phó Chủ Tịch Hội Đồng An Ninh Nga, hôm Thứ Tư nói rằng Mỹ đang tìm cách phá hủy Nga và Trung Quốc và cảnh cáo rằng, nếu Mỹ thành công, sẽ làm cho thế giới sụp đổ và có thể gây ra một "cú nổ bom nguyên tử khổng lồ."

.

Medvedev nói rằng Mỹ đã thành công trong việc làm sụp đổ Liên Xô, và bây giờ mục tiêu kế tiếp là Trung Quốc. Ông viết trên Telegram rằng sẽ có vài bước trước khi khủng hoảng toàn cầu, sẽ sụp đổ về lương thực và năng lượng, sụp đổ hệ thống an ninh tập thể, rồi một cú nổ nguyên tử, sau đó là địa ngục.

.

--- Súng kề vai, chống xe tăng. Video từ phía quân Ukraine phổ biến.

Video dài 1:32 phút:



https://youtu.be/LYeUPsKP4s8

.

--- Sở Quản Trị Biệt Khu của Ukraine đưa ra bản văn tố cáo Nga vào lục lọi, lấy đi, rồi phá hủy 1 phòng thí nghiệm ở xưởng điện nguyên tử Chernobyl. Phòng thí nghiệm nơi này tên là Central Analytical Laboratory có "các mẫu chất radionuclides đầy phóng xạ."

.

Bản văn nói các mẫu phóng xạ này sẽ gây nguy hại cho lính Nga. Hồi cuối tháng 2/2022, lò nguyên tủ này đã bị quân Nga chiếm, nơi đã xảy ra tai nạn nguyên tử tệ hại nhất lịch sử nhân loại, vừa cả tiền và mạng người.

.

--- Bộ Quốc Phòng Anh đưa ra bản lượng định tình hình, nói phía bắc Ukraine vẫn bất động, có lẽ quân Nga đang tái phối trí trước khi tấn công lớn, trong khi nhiều đơn vị Nga vẫn đang tiến về hướng Kharkiv và Mariupol. Quân Nga cũng đang tìm cách bao vây Mykolaiv trong khi tiến về phía Tây, về hướng Odesa.

.

--- Nói chuyện trước Quốc Hội Ý hôm Thứ Tư, Thủ Tướng Ý Mario Draghi kêu gọi Trung Quốc đừng giúp Nga trong cuộc chiến ở Ukraine và hãy giúp hồi phục hòa bình. Draghi nói Nga không có ý nghiêm túc hòa đàm, nên Liên Âu cần tăng khả năng quân sự để giữ vai trò cung cấp an ninh tương lai.

.

--- Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng Thống Ukraine, nói hôm Thứ Tư rằng dự kiến giai đoạn hành quân tích cực của quân Nga sẽ cạn sức vào tháng 4, trong khi đa tiến của Nga đã khựng lại. Ông nói bây giờ Nga đã mất gần 40% quân xung kích, dù vậy Nga vẫn không có ý dùng bom nguyên tử.

.

--- Gitanas Nauseda, Tổng Thống Lithuania, nói hôm Thứ Tư rằng Lithuania sẽ viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá ít nhất €10 triệu Euro. Trong viện trợ quân sự có ống nhòm nhìn xuyên bóng đêm, vũ khí chống phi cơ không người lái. Trước đó, Lithuania cũng đã viện trợ quân sự Ukraine, trong đó hồi tháng 2/2022, Ukraine nhận một lô súng phòng không Stinger kề vai từ Lithuania.

.

--- Hôm thứ Tư, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy của Ukraine đã phát biểu trực tuyến trước các dân cử Nhật Bản. NHK ghi rằng các nghị sĩ Nhật Bản đã tập họp lại để nghe ông Zelenskyy nói về những gì đang xảy ra tại Ukraine, thúc giục Nhật Bản siết cấm vận thêm đối với Nga, than phiền rằng LHQ chưa làm đủ để giúp hòa bình Ukraine.

.

--- Thủ Tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm Thứ Tư nói ông sẽ xem xét tăng thêm cấm vận vói Nga. Ông nói như thế trước Quốc Hội, cũng như sẽ tăng viện trợ nhân đạo cho Ukraine, sau khi Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine nói trực tuyến ở đây.

.

--- Tổng Thống Vladimir Putin hôm Thứ Tư nói rằng các quốc gia không thân thiện sẽ phải trả tiền mua khí đốt của Nga bằng tiền Nga rubles. Putin nói Nga tiếp tục cung cấp Châu Âu khí đốt theo số lượng và giá đã ghi trong hợp đồng.

Phi vụ siêu lừa 7 triệu USD: Container hàng Việt chỉ được lưu 2 tuần tại cảng Ý.

---, theo lời một viên chức quốc phòng Mỹ hôm Thứ Ba, dựa theo các nguồn tin tình báo Hoa Kỳ.Không phải toàn bộ 150,000 lính Nga trong và quanh Ukraine là lính tác chiến; nhiều người trong lực lượng quân nhân hỗ trợ. Các đơn vị chiến binh tuyến đầu của Nga gần nơi trung tâm thủ đô Kyiv nhất là khoảng 10 dặm, nơi họ bị chiến binh Ukraine cầm chân với các cuộc giao chiến dữ đội.---vào Ukraine y hệt như quân Đức phát xít trong Thế Chiến 2 tấn công Ba Lan. Duda nói thành phố Mariupol của ukraine bị quân Nga bao vây và bắn phá bây giờ y hệt như thành phố Warsaw của Ba Lan năm 1944 sau khi quân Đức dội bom và giết vô số thường dân vô tội.---nói với các phóng viên tại New York rằng ông có một thông điệp trong một bản văn LHQ gửi Nga, rằng cuộc chiến này không thắng nổi, sớm hay muộn là phải từ chiến trường vào bàn hòa đàm, vậy thì câu hỏi là, thêm bao nhiêu người phải chết nữa.Ông thêm: "Cuộc chiến này không tới đâu nhanh chóng cả. Trong hơn 2 tuần lễ, Mariupol bị quân Nga vây, dội bom, bắn phi đạn và tấn công. Chi vậy? Ngay cả khi Mariupol sụp đổ. Ukraine không thể bị chinh phục từng thành phố, từng con đường, từng ngôi nhà." Ông kêu gọi ngưng bắn tức khắc để thương thuyết.---nhắm vào hàng trăm viên chức nga trong Hạ Viện Nga, theo lời một viên chức Bạch Ốc.Quyết định tăng mức trừng phạt này sẽ công bố trong chuyến đi của Biden ở Châu Âu trong một chuỗi họp thượng đỉnh tuần này. Mỹ hiện đã trừng phạt một số viên chức Nga, nhưng tuần này sẽ mở rộng danh sách trừng phạt.Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đã duyệt các biện pháp trừng phạt cùng với các nước đồng minh, và sẽ công bố vào Thứ Năm tuần này.---, tới một bệnh viện ở Tennessee để chữa trị ung thư vì các phương pháp chữa trị của các em bị gián đoạn vì Nga xâm lăng Ukraine. Bộ Ngoại Giao Mỹ đồng ý giúp các trường hợp đặc biệt, như 4 em bị ung thư này.---lexey Navalny, gọi đó là một cú "lừa bịp" và là một điển hình cho cách Nga đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến. Một tòa án Nga hôm Thứ Ba tăng thêm 9 năm tù giam cho Navalny và phạt 1.2 triệu roubles ($11,500).---rong thành phố Mariupol với các điều kiện sống bất nhân, và ông tố cáo Nga đã ngăn chận nỗ lực di tản thường dân ra khỏi Mariupol.Ông nói còn 100,000 trong thành phố bị bao vây, không lương thực, không nước, không thuốc men, liên tục núp đạn bom.---đã thảo luận về hòa đàm giữa Nga và Ukraine, và kêu gọi ngưng bắn trong một cú điện thoại với Putin, theo lời văn phòng Tổng Thống Pháp.Cú điện thoại này là cú thứ 8 giữa 2 lãnh đạo Nga/Pháp kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine, kéo dài 1 giờ đồng hồ, theo lời văn phòng của Macron, cũng nêut ình hình ở Mariupol, kêu gọi gỡ vòng vây để dân di tản.---Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói như thế với CNN. Tuy nhiên, cụ thể như thế nào hẳn là một định nghĩa mơ hồ.---tại Ukraine là theo đúng kế hoạch định sẵn. Peskov nói rằng mục tiêu chiến dịch của Nga không phải để chiếm đóng Ukraine, nhưng là để phá hủy các thiết bị và kỹ thuật có thể gây nguy hại cho Nga. Ông cũng nói mục tiêu ngắn hàn là "xóa sổ các đơn vi quốc gia" tại Mariupol. Peskov nói như thế sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nói rằng Nga đã thất bại ở Ukraine.----rằng Hoa Kỳ "liên tục quan sát" về tình hình Nga có thể sẽ dùng tới vũ khí nguyên tử.Ông nói Putin trong những ngày đầu cuộc chiến ở Ukraine đã hù dọa có thể sẽ dùng vũ khí nguyên tử, và Hoa Kỳ quan tâm về tình hình đó, và liên tục theo dõi, quan sát một cách nghiêm túc.---nói hôm Thứ Ba rằng Zelensky sẽ tham dự Thượng đỉnh NATO viễn liên qua video mạng, dự kiến ngày 24/3/2022.Dự kiến, Zelensky sẽ nói về tộc ác chiến tranh quân Nga thực hiện ở Ukraine, kêu gọi đóng cửa bầu trời Ukraine và xin giúp vũ khí để chống Nga.---về "ảnh hưởng tràn ra của các lệnh cấm vận đơn phương" đối với Nga vì cuộc chiến xâm lược ở Ukraine, và 2 chính phủ kêu gọi ngưng bắn và tìm giải pháp ngoại giao.Hai nước đồng minh về dầu TQ và Pakistan đã từ chối lên án Nga về cuộc chiến ở Ukraine, kể ac3 khi Mỹ và Tây phương trừng phạt Nga về tài chánh.---khi Tổng Thống Joe Biden cảnh cáo là sẽ có hậu quả nếu Trung Quốc ủng hộ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Nhiều nước nhỏ lo ngại họ có thể bị phạt tương tự nếu giữ trung lập với cuộc chiến của Putin.Đông Nam Á sẽ có 2 hội nghị cuối năm nay --- Thượng đỉnh G-20 và Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương APEC --- thường là sẽ có hội ngộ Biden, Putin và Tập Cận Bình.Hai nước chủ nhà của 2 Thượng đỉnh đó là Indonesia và Thái Lan lo ngại trong vị trí trung lập và là chủ nhà, họ có thể bị ảnh hưởng khi các nước trừng phạt nhau. Và chưa rõ là Putin sẽ tham dự hay không.Ngoại Trưởng Indonesia là Retno Marsudi bày tỏ quan ngại rằng Mỹ hăm dọa trừng phạt Trung Quốc [vì TQ giúp Nga] có thể sẽ gây bất định.--- T, cũng không đòi xét nghiệm âm tính tại các sự kiện đông người như hòa nhạc, tranh tài thể thao, tụ họp công chúng đông người kể từ ngày 1/4/2022. Bộ Y Tế Công Cộng California công bố chính sách mới hôm Thứ Sáu như thế, vì số người nhiễm dương tính COVID-19 đã giảm nhiều.---tuổi, tay đang cầm điện thoại, không phải cầm súng, thì bị cảnh sát thị trấn Edmonton, Canada, bắn chết trong khi đi bộ gần nhà hôm 5/6/2021. Gia đình Nguyen năm người (trong đó có ba mẹ, anh/em à con gái 3 tuổi của Nguyễn) kiện Ty Cảnh Sát Edmonton và 2 cảnh sát trong đêm đó, đòi bồi thường 1 triệu đôla.Gia đình cũng nói rằng Nguyen lúc đó có vấn đề sức khỏe tâm thần. Cuộc điều tra của cảnh sát xác nhận nơi hiện trường không thấy vũ khí nào. Đơn kiện nộp lên tòa ngày 4/3/2022 nói rằng 2 cảnh sát không theo đúng quy trình khi nổ súng. Cảnh sát nói lẽ ra Nguyen phải biết rằng cách cầm của Nguyen có thể bị nhầm là cầm súng.---Washtenaw County, Michigan, bị truy tố vì bắn 1 cậu bé 6 tuổi sau khi xua đuổi cậu bé và bạn cậu bé ra khỏi sân cỏ trước nhà. Hôm Thứ Năm 17/3/2022, Ryan Cuong Le-Nguyen ra tòa, không chống lại cáo buộc về tội nổ súng gây bị thương nghiêm trọng, dự kiến án 15 năm tù, và tội hình sự về súng, bản án 2 năm, theo tuần tự.Không chống lại cáo buộc (no contest), nghĩa là các truy tố khác sẽ được xóa đi, vì phần còn lại là các cáo buộc: ý định giết người, tấn công với ý định gây thương tíhc lớn, và 3 tội về súng.Chuyện xảy ra ngày 6/6/2021, cậu bé 6 tuổi sống nhà kế bên, cùng với 2 cậu bé khác, 10 và 11 tuổi, chơi với một quả banh, quăng trúng vào nhà Le-Nguyen ở thị trấn Ypsilanti Township. Le-Nguyen bước ra khỏi nhà, đá quả banh ra đường, tay cần búa, hò hét đuổi bọn nhỏ ra khỏi sân cò trước nhà.Thế rồi nạn nhân (cậu 6 tuổi) cung với người anh 11 tuổi, chạy tới gõ cửa nhà Le-Nguyen, tạt nước Gatorade màu đỏ lên cửa rồi bỏ chạy. Bấy giờ chợt nghe tiếng súng do Le-Ngueyn bắn, và phát đạn trúng cánh tay cậu bé. Bọn trẻ mới chạy về nhà, và đi cấp cứu. Theo lịch trình, phiên tòa kêu án sẽ là 14/4/2022.---Tất cả các em lớp 1 tại Học Khu Los Angeles Unified School District sẽ được cho trương mục tiết kiệm trong đó có $50 đôla. Chương trình nhằm giúp các gia đình bắt đầu kế hoạch để các em sau này có tiền học đại học.Chương trình có tên là Opportunity L.A., sẽ cung cấp các em tài khoản Citibank và tiền cho tất cả các em lớp 1 tại 510 trường tiểu học trong học khu này. Như thế, sẽ là 44,363 tài khoản cho các em, kể cả các em trong các gia đình di dân bất hợp pháp. Chi tiết, xin xem thêm ở: opportunityla.com.---hôm Thứ Ba, nói rằng "quân Nga đang rất thànhc ông" trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.Greene nói như thế trên đài Voice of Rural America Network rằng các chính khách như Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-SC) đã cho dân Ukraine hy vọng giả tạo.Greene nói rằng, "Quý vị thấy Ukraine cứ chọc cho con gấu, tức là Nga. Thế là Nga xâm lăng. Sự thật là - đây là sự thật khó khăn để cháp nhận - Ukraine phải thua thôi."Greene cũng nói các bản tin quân Nga lún sình ở Ukraine là sai lạc, "Nga đang rất thànhc ông trong việc xâm lăng dù chúng ta nghe nói khác đi trên TV. Tôi không thấy lối thoát cho Ukraine."---Bản tin báo VietnamNet ghi nhận: 16 container điều xuất khẩu của Việt Nam chỉ có thể lưu tại cảng Ý trong 2 tuần. Sau thời gian trên, luật pháp nước sở tại sẽ có hình thức xử lý khác. Doanh nghiệp đối mặt với khó khăn. Liên quan tới phi vụ siêu lừa 36 container điều xuất khẩu sang Ý, trao đổi nhanh với PV. VietNamNet chiều 22/3, ông Bạch Khánh Nhựt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cho biết, tới thời điểm này, các thành viên thuộc quán Việt Nam tại Ý vẫn đang tích cực làm việc với phía cảng vụ và hải quan nước bạn.Theo đó, tổng số 16/36 container đã được lực lượng chức năng Ý giữ lại tại cảng; 20 container còn lại đang trên đường biển, sẽ dần cập cảng Ý trong tháng này. Đây là tín hiệu thành công bước đầu từ sự vào cuộc của Chính phủ Việt Nam, các cơ quan liên quan cũng như Vinacas và được cơ quan hữu trách Ý ghi nhận. Dẫu vậy, 16 container nêu trên chỉ có thể được giữ lại khoảng hai tuần tại cảng. Sau hai tuần, luật pháp nước bạn sẽ xử lý theo hình thức khác. Các DN xuất khẩu Việt có thể sẽ gặp khó khăn như tốn thêm chi phí phát sinh và quan trọng là chất lượng mặt hàng điều sẽ ngày một kém.Nếu TQ xâm lăng, 60% dân Đài Loan sợ Đài Loan sẽ đơn độc chống TQ?: Đó là bản thăm dò TPOF nói thế. Bản thăm dò mới phổ biến hôm Thứ Ba 22/3/2022, nói gần 60% dân Đài Loan tin rằng khi TQ xâm lăng, chỉ đơn độc Đài Loan tự vệ, không nước nào giúp. Và 78% không tin Đài Loan có đủ sức đơn độc chống lại TQ.Chi tiết:---: Sư tử núi lang thang quậy phá ở Quận Cam?Bị bắt rồi. Cư dân Irvine, Quận Cam, chiều Thứ Ba nhìn thấy 1 con sư tử nío phóng chạy trên một con đường bận rộn, và vào một tòa building. Sư tử này muốn xông vào 1 tiệm làm tóc, nhưng bị kính chận lại. Cảnh sát và chuyên viên về thú vật đã tới, lùa sư tử vào một tòa building rồi bắt được sư tử này. May mắn, không ai bị thương. Dự kiến, sư tử này sẽ được gắn dây căn cươc vào cổ, rồi sẽ thả về một nơi gần nguồn nước và nhiều nai hươu.Chi tiết: