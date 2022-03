91% dân Ukraine tiên đoán Ukraine sẽ thắng quân Nga. TT Zelensky bày tỏ niềm tin chiến thắng, dù Mariupol đang bị "biến thành tro bụi."

- Zelensky xin Đức Giáo Hoàng hòa giải cuộc chiến, và mời ngài thăm Ukraine. Người tình bí mật của Putin được các bạn năn nỉ bay từ Thụy Sĩ tới Mosocw để xin Putin ngừng cuộc chiến ở Ukraine. Người vợ đã ly dị được Putin đưa đi giấu ở Siberia. Giải Nobel Hòa Bình 2021 đấu giá gây quỹ giúp người tỵ nạn Ukraine.

- Nga chiếm 80% tỉnh Luhansk. Ukraine: quân Nga muốn chiếm Kyiv cũng y hệt như tự sát. Nhiều thị trấn Ukraine không còn đủ lương thực cho 3 hay 4 ngày tới. Lên tới 3,557,245 người rời Ukraine đi tỵ nạn. Tổng thống Ukraine sẽ phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Nhật

- Nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị một phiên tòa quy chụp thêm, kêu án 9 năm tù giam. Nga: Nhật đòi Nga trả quần đảo Kuril Islands chỉ vô ích. Ý muốn Ukraine gia nhập Liên Âu, và sẽ vận động giúp. Quốc Hội Nga đòi điều tra về các phòng thí nghiệm sinh học tại Ukraine.

- 91% dân Ukraine tiên đoán Ukraine sẽ thắng quân Nga. TT Zelensky bày tỏ niềm tin chiến thắng, dù Mariupol đang bị "biến thành tro bụi." TT Zelensky: hòa ước giữa Ukraine/Nga nên giải quyết qua trưng cầu dân ý toàn quốc.

- Mỹ tính chuyển các phi đạn thời Xô Viết mà Mỹ có cho Ukraine. Mỹ báo động: tin tặc Nga có thể lên kế hoạch tấn công mạng. Nga ngưng thương thuyết với Nhật về đảo Nhật do Nga chiếm thời Thế Chiến 2, vì Nhật đang cấm vận Nga vụ Ukraine. 2 nhà báo quốc tế trong bệnh viện Mariupol được cứu ra.

- Thủ Tướng Israel: 2 phía Ukraine/Nga đang tương nhượng nhau, hy vọng sắp ngưng bắn; sẵn sàng tới Kyiv nếu hòa ước tiến bộ. Đặc công đánh thuê của Nga đã vào Ukraine nhằm ám sát TT Zelensky và các phụ tá cao cấp. Vũ khí phòng không S-300 cho Ukraine có thể từ Slovakia.

- Mỹ thắc mắc: Ai là Tư lệnh chiến trường cùa quân Nga tại Ukraine? Ba Bộ trưởng Anh nhận được các cú điện thoại giả mạo tự xưng quan chức Ukraine. Lính Nga tử trận tới hôm nay ở Ukraine: 9,861 lính Nga đã tử trận, với 16,153 lính bị thương. Israel đã giúp xây 1 bệnh viện dã chiến có tên là “Shining Star” tại thị trấn Mostyska, Ukraine.

- Mỹ tố TQ đàn áp các nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo bên trong và ngoài biên giới TQ, siết các quyền tự do

- Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyoming): có chứng cớ để truy tố Trump vê tội hình sự có yếu tố gia trọng

- 26 ngày liên tục giá xăng ở quận Los Angeles tăng. Tới giá kỷ lục: $5.98. Nghĩa là, đắt hơn $6.00

- HỎI 1: Có phải 9/10 dân Nhật lo ngại Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan? ĐÁP 1: Đúng thế, 89% dân Nhật nói thế.

- HỎI 2: Nhân viên siêu thị Nam Cali sẽ đình công? ĐÁP 2: Ngày 27/3/2022 sẽ biết.

QUẬN CAM (VB-22/3/2022) --- Quốc Hội Nga đã thông qua nghị quyết để mở ra cuộc điều tra về các phòng thí nghiệm sinh học tại Ukraine, theo Tass News hôm Thứ Ba.

Nghị quyết cho thành lập 1 ủy ban đặc biệt để điều tra về cái mà quân Nga hai tuần nay nói rằng Ukraine được Mỹ hỗ trợ nghiên cứu về "vũ khí sinh học" (vũ khí vi trùng), nhưng phía Mỹ và Ukraine nói Nga chụp mũ trước để sẽ có cớ sử dụng vũ khí hóa học và vũ khí sinh học trong các trận đánh sắp tới.

Oleg Morozov, Ủy ban Kiểm soát tại Quốc Hội Nga, nói rằng Ủy ban do lưỡng viện Quốc Hội Nga thành lập để thông báo cho khắp thế giới về hiểm họa sinh học và sự "cấu kết Mỹ-Ukraine" trong việc chế tạo các vũ khí nêu trên.

Morozov nói rằng cuộc điều tra đó sẽ có thể chứng minh rằng Mỹ và Ukraine là "tội phạm chiến tranh" khi chế tạo các vũ khí mới này.

Cần ghi nhận, Nga đã sử dụng bom hóa học ở chiến trường Syria, khi các cuộc tác chiến đường phố không chiếm được nhiều khu vực, và cần tới vũ khí hóa học để làm tê liệt các ổ du kích. Tuy nhiên, loại vũ khí này không phân biệt dân và lính, già và trẻ, ta và địch.

LHQ cho biết có hàng chục trường hợp nghi tấn công hóa học ở Syria, trong đó chết chóc nhất là 2 trường hợp: trận đánh tháng 8/2013 dùng sarin tấn công ở Ghouta (làm chết khoảng từ 281 tới 1,729 người), và trận tháng 4/2017 dùng bom sarin tấn công ở Khan Shaykhun (giết ít nhất 89 người).

--- Quân Nga bắn phi đạn vào khu thương mại ở thủ đô Kyiv.

Video dài 51 giây:



https://youtu.be/wbt0p_nGvbU

--- Volodymyr Zelenskyy, Tổng thống Ukraine, sẽ phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Nhật Bản vào Thứ Tư. Ông sẽ phát biểu về tình hình tại Ukraine, bắt đầu từ 6 giờ tối theo giờ Nhật Bản. Trước đó trong tháng này, ông Zelenskyy đã phát biểu trước Quốc hội Mỹ và Nghị viện châu Âu vào các ngày khác nhau.

--- TT Zelensky hôm Thứ Ba cũng loan báo Ukraine muốn đón mừng "vai trò trung gian hòa giải của Vatican" với hy vọng kết thúc cuộc chiến sớm. Zelensky viết trên mạng Twitter rằng ông đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng Francsi về "tình hình nhân đạo khó khăn và chuyện quân Nga ngăn chận các hành lang cứu hộ."

Zelensky nói ông đã mời Đức Giáo Hoàng tới thăm Ukraine, và vai trò trung gian hòa giải của Ngài sẽ được mang ơn để kết thúc thảm họa này.

Andriy Yurash, Đại sứ Ukraine tại Vatican, xác nhận có lời mời chính thức sau buổii nói chuyện, và nói Ukraine chờ đợi chuyến tông du của ĐGH. Thông tấn Vatican cũng xác nhận ĐGH cũng nhận nhiều lá thư, trong đó có Thư mời từ Đô Trưởng Kyiv là Vitali Klitschko mời tới thăm Ukraine.

--- Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ nói số người tị nạn từ Ukraine đã lên tới hơn 3.5 triệu người -- con số vào lúc rạng sáng Thứ Ba là 3,557,245 người rời Ukraine đi tỵ nạn. Trong đó riêng Ba Lan đón nhận 2,113,554 người Ukraine bước vào biên giới để xin tỵ nạn.

---- Dư bom đạn, thiếu bánh mì. Một vài thị trấn Ukraine không còn đủ lương thực cho 3 hay 4 ngày tới, theo lời hội từ thiện Mercy Corps hôm Thứ Ba.

Steve Gordon, viên chức của hội Mercy Corps tại Kharkiv, nơi giao chiến dữ dội nhiều ngày qua, nói nhiều cộng đồng cư dân không đủ thức ăn cho vài ngày tới. Ông nói, có 70% dân số Kharkiv và Sumy dựa hoàn toàn vào trợ giúp lương thực.

--- Nhà báo Nga Dmitry Muratov, Chủ bút báo Novaya Gazeta và là người thắng Giải Nobel Hòa Bình 2021, nói ông sẽ tặng giải thưởng này để đấu giá gây quỹ giúp người tỵ nạn Ukraine.

Muratov viết trên báo về quyết định này, rằng ông và nơi đồng lãnh giải đó là báo Novaya Gazeta đồng ý tặng giải cho đấu giá giúp tỵ nạn Ukraine, con số bây giờ đã hơn 10 triệu dân tỵ nạn từ Ukraine.

--- Oleksiy Arestovych, Cố vấn của Tổng Thống Zelensky, nói rằng quân Nga mà muốn chiếm Kyiv thì cũng y hệt như tự sát.

Bộ Quốc Phòng Ukraine nói rằng quân Ukraine đã tái chiếm thị trấn Makariv, vùng ngoại ô phía tây thủ đô Lyiv, sau 1 trận đánh dữ dội với quân Nga. Vùng tái chiếm này có tầm quan trọng: kiểm soát 1 xa lộ chính, ngăn chận quân Nga tiến về thủ đô từ hướng Tây Bắc.

Tuy nhiên, Ukraine nói quân Nga tiến về Kyiv đang chiếm một phần ở các thị trấn, trong đó có Bucha, Hostomel và Irpin, vài nơi trong đó vẫn giao chiến hàng ngày.

---

Khi dân cư ở quận Podil, giáp biên thủ đô Kyiv, trúng phi đạn Ngà.

Video dài 2:59 phút:



https://youtu.be/Q_XzS8JJDMo

--- Thủ Tướng Ý Mario Draghi xác nhận hôm Thứ Ba rằng Ý muốn Ukraine gia nhập Liên Âu, và Ý sẽ giúp Ukraine trong thủ tục gia nhập. Ông cũng nói cấm vận Nga đã gây khó khăn cho những người thân cận Putin.

--- Dmitry Medvedev, Phó Chủ Tịch Hội Đồng An Ninh Nga, nói hôm Thứ Ba rằng Nga từ chối thảo luận về 1 hòa ước với Nhật Bản (sau Thế Chiến 2) về tình hình quần đảo Kuril Islands (nơi Nga chiếm của Nhật cuối Thế Chiến 2), rằng thảo luận về số phận quần đảo này sẽ không đi tới đâu, chỉ là hình thức. Nhận đã đòi trả liên tục, nhưng vô ích.

--- Các phụ nữ bạn của người phụ nữ được xem là người tình bí mật của Putin và là mẹ 4 đứa con của Putin, nói rằng họ hy vọng cựu nữ vận động viên Huy chương vàng Thế Vận Alina Kabaeva sẽ thuyết phục được Putin ngưng cuộc chiến ở Ukraine.

.

Các cô bạn của Alina nói họ đã nài nỉ cô Alina bay tới gặp Putin, xin Putin cho ngưng bắn, theo 1 nguồn tin nói với báo Page Six. Cô đang cư ngụ tại ngôi làng bí mật ở Thụy Sĩ gần biên giới Pháp, cùng với các con chung của Putin và cô -- 2 trai, và 2 gái sinh đôi, tất cả đều ra đời ở Thụy Sĩ và có thông hành Thụy Sĩ

Khoảng 50,000 người đã ký Thư chung xin trục xuất cô Kabaeva và các con ra khỏi Thụy Sĩ, nơi đã rời lập trường trung lập để trừng phạt những đại tài phiệt thân tín của Putin, nhưng không đặt vấn đề với cô Kabaeva. Putin chưa bao giờ công khai rằng cô là gì của Putin.

Putin đã chính thức ly dị người vợ đầu tiên, một tiếp viên hàng không, và hiện đang đưa người vợ đầu và 2 con với bà này giấu ở một hầm chống bom nguyên tử khổng lồ ở Siberia.

--- Leonid Pasechnik, Tư lệnh Cộng Hòa Nhân Dân Luhansk (LPR), nói hôm Thứ Ba rằng 80% lãnh thổ LPR đã được "giải phóng" ra khỏi quyền lực Ukraine --- duy còn các quận Popasnaya, Rubizhne, Lisichansk, Severodonetsk và Kremennaya còn trong kiểm soát của quân Ukraine, và đang giao chiến.

--- Nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị một phiên tòa quy chụp thêm tội gian lận tiền và coi thường tòa án, cho thêm 9 năm tù giam. Nhà lãnh đạo đối lập này nhìn trước tòa như kiệt sức.

Thẩm phán Margarita Kotova—ngườit ừng bị tố giác giữa một phiên tòa nhận cú điện thoại chỉ thị từ Tổng Thống Phủ --- ra bản án mới trong phiên tòa dã chiến mở ở nhà tù tại Pokrov, nơi Navalny bị đẩy vào vì cớ vi phạm luật tạm trả tự do.

Navalny sau phiên tòa nói rất tâm linh hôm Thứ Ba, rằng các tay sai của Putin sẽ bị lửa địa ngục thiêu đời đời vì cuộc chiến tại Ukraine, "Chống lại cuộc chiến này là bổn phận của mọi người."

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine hôm Thứ Hai nói ông tin rằng các chi tiết về thỏa hiệp trong hòa ước của Ukraine với Nga nên giải quyết qua trưng cầu dân ý toàn quốc.

Dân Ukraine đang ngày càng tin rằng họ sẽ đánh thắng

Tổng Thống Volodymyr Zelensky bày tỏ niềm tin

Nói trên đài truyền hình Suspilne, Zelensky nói ông sẵn sàng làm mọ thứ người dân quyết định rằng đó là lựa chọn đúng. Ông nói bảo đảm an ninh là một vấn đề chính yếu trong thương thuyết, và nhấn mạnh rằng cho dù Ukraine không được gia nhập NATO nhưng liên minh phải sẵn sàng làm mọi thứ có thể làm để bảo đảm an ninh Ukraine.---quân Nga, theo cuộc thăm dò mới. Hồi tháng 2/2022, vừa trước khi Nga xâm lăng, 56% người được thăm dò nói Ukraine có thể thắng quân Nga, theo thăm dò của Info Sapiens.Nhưng thăm dò mới các ngày 14-15 tháng 3/2022 cho thấy 91% dân Ukraine tiên đoán Ukraine sẽ thắng quân Nga, theo báo Washington Post.---chiến thắng trong 1 video phổ biến hôm Thứ Hai, nói rằng mặc dù Mariupol đang bị "biến thành tro bụi" vì Nga tấn công, nhưng thành phố sẽ vẫn sống sót, vẫn tồn tại. Ông nói quân Nga vào, làm cho nhiều người dân Ukraine trở thành anh hùng, khi từ dân thường trở thành chiến sĩ thực thụ. Ông nói ông sẽ không bao giờ đầu hàng, không bao giờ trao thành phố nào cho Nga, không chấp nhận tối hậu thư nào của Nga.--- Khu xưởng máy Mariupol bị thành tro bụi.Video dài 38 giây:



https://youtu.be/6BLHdsy-CWI

--- Mstyslav Chernov, một phóng viên quay phim cho AP, kể về chuyến ra khỏi Mariupol cùng với nhiếp ảnh gia Evgeniy Maloletka. Ông kể, quân Nga săn lùng các nhà báo, họ có danh sách các nhà báo, trong đó có tên 2 phóng viên quốc tế duy nhất này tại Mariupol, và 2 nhà báo đã quay phim về Mariupol trong cả 2 tuần qua.

Khi 2 nhà báo trong bệnh viện thì quân Nga xông vào, lục tìm ở hành lang, các bác sĩ mới trao trang phục trắng cho 2 nhà báo ngụy trang. Thế rồi lúc rạng sáng, một tá lính Ukraine vào, hỏi "Các nhà báo đâu rồi?"

Chernov nói rằng các chiến binh Ukraine nhận lệnh đưa 2 nhà báo quốc tế này ra khỏi bệnh viện. Anh kể, "Chúng tôi chạy ra phố, bỏ rơi các bác sĩ đã che chở họ, đã che chở các bà bầu tránh bom đạn và những người ngủ ở hành lang vì không chỗ nào khác để đi. Tôi thấy kinh hoàng khi rời bỏ họ."

Hai nhà báo được dẫn đi qua các đợt bom đạn, một cảnh sát Ukraine giải thích vì sao sẵn sàng hy sinh nhiều người lính để cứu 2 nhà báo này ra, bởi vì "Nếu họ bắt 2 ông, họ sẽ buộc ông ngồi trước ống kính, buộc phải nói mọi thứ bạn quay phim chỉ là lừa bị. Tất cả nỗ lực của hai ông đã làm ở Mariupol sẽ mất hết."

Chernov kể anh mắc cỡ khi phải ra đi. Họ ngồi chen trong chiếc xe Hyundai với gia đình 3 người và đi trên tuyến kẹt xe dài rời thành phố hôm Thứ Ba, "Chúng tôi qua 15 chốt chặn của quân Nga. Tới mỗi chốt, bà mẹ ngồi trước xe sẽ cầu nguyện lớn tiếng để cho 2 nhà báo phía sau nghe. Khi chúng tôi tới chốt chặn thứ 16, chúng tôi nghe giọng nói, tiếng Ukraine. Bà mẹ ngồi ghế trước xe bật lên khóc. Chúng tôi là các nhà báo cuối cùng ở Mariupol. Nơi đó bây giờ không còn nhà báo nào."

--- Mỹ dự định gửi một số thiết bị chống phi đạn thời Xô Viết mà Mỹ đã tìm được nhiều thập niên trước, theo báo The Wall Street Journal. Các hệ thống phóng không hồi đó Mỹ tìm qua 1 chương trình bí mật để nghiên cứu kỹ thuật quân sự Nga.

Kho vũ khí bí mật này công khai hồi năm 1994, một phầnc ủa dự án làm Mỹ tốn kém hơn $100 triệu đôla. Hệ thống vũ khí này tương tự với của quân Ukraine, như thế không cần huấn luyện sử dụng. Trong đó có dàn phi đạn địa-đối-không tầm ngắn SA-8, dễ di động. Mỹ hy vong các vũ khí này sẽ giúp Ukraine tự lập vùng cấm bay mà không cần chiến binh NATO tham dự.

--- Thủ Tướng Nhật Bản Fumio Kishida mạnh mẽ lên án quyết định của Nga hủy bỏ thương thuyết hòa bình với Nhật Bản trong đó bàn về các vùng đảo Kuril mà quân Liên Xô chiếm cuối Thế Chiến 2 và chưa trả lại Nhật.

Kishida nói trước Thượng Viện Nhật rằng Nga ngưng thương thuyết về tranh chấp chủ quyền các đảo đã chiếm của Nhật là bất công và khôngc =hấp nhận được.

Hôm Thứ Hai, Bộ Ngoại Giao Nga nói rằng Nga ngưng thương thuyết với Nhật vì Nhật đang cấm vận Nga về cuộc chiến ở Ukraine.

--- Anne Neuberger, Phụ tá Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về kỹ thuật mạng, hôm Thứ Hai cảnh báo rằng tin tặc Nga có thể sẽ tấn công hạ tầng Hoa Kỳ. Bà nói chính phủ Mỹ có một số tài liệu mật về kế hoạch tấn công mạng, nên đã chuẩn bị để chống lại.

--- Hoa Kỳ đang thảo luận với nhiều nước để cung cấp cho Ukraine khả năng quốc phòng, kể cả phi đạn phòng không tầm xa mà hiện nay Ukraine cũng đang sử dụng, theo lời phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài John Kirby nói trong buổi họp báo hôm Thứ Hai.

CNN nhắc rằng có lẽ Kirby muốn nói chuyện, Hoa Kỳ đang thải luận với Slovakia để Slovakia sẽ cung cấp vũ khí phỏng không S-300 cho Ukraine và đổi lại Mỹ sẽ cung cấp vũ khí tương đương cho Slovakia. Nhưng chưa công bố chính thức nào giữa Mỹ và Slovakia.

--- Ai là Tư lệnh chiến trường cùa quân Nga tại Ukraine? Hoa Kỳ nói vẫn đang thắc mắc như thế, và vẫn chưa biết rõ, vì không trả lời được câu hỏi là ai chỉ huy toàn bộ các cuộc hành quân của Nga tại Ukraine.

--- Một nhóm lính đánh thuê của Nga đã vào Ukraine trong nỗ lực mới để ám sát Tổng Thống Volodymyr Zelensky và các phụ tá cao cấp, theo lời Bộ Quốc Phòng Ukraine.

Nhóm đặc công mới vào có liên hệ tới Yevgeny Prigozhin, một người thân cận Putin và là chủ công ty các chiến binh Wagner, có tin đã vào Ukraine hôm Thứ Hai.

Theo Fox News, nhóm đặc công đánh thuê này vào để nhắm ám sát TT Zelensky, Andriy Ermak (cố vấn chính của Zelensky), Thủ Tướng Denys Shmyhal, theo tin từ tình báo Ukraine.

--- Thủ Tướng Naftali Bennett của Israel nói rằng hai phía Ukraine/Nga đang tương nhượng nhau một số điểm, và đây là tia sáng hy vọng. Nga không còn đòi gỡ bỏ Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine và cũng không đòi hoàn toàn giải giới Ukraine.

Phía Ukraine cũng chấp nhận sẽ không gia nhập NATO. Thủ Tướng Bennett nói rằng nỗ lực của Israel là kết thúc cuộc chiến ở Ukraine.

Thủ Tướng Naftali Bennett của Israel cũng nói ông sẵn sàng tới thăm Kyiv nếu có tiến bộ thương thuyết để ngưng cuộc chiến ở Ukraine. Văn phòng của Zelensky đã mời Bennett tới Kyiv trong nỗ lực làm trung gian giúp ngừng bắn giữa Ukraine/Nga.

Sở tình báo Shin Bet của Israel đang lên kế hoạch an ninh để Bennett thăm Kyiv. Nhưng Bennette nói thương thuyết phải có tiến bộ ông mới tới Kyiv, chứ ông không muốn tới Kyiv chỉ để chụp hình làm cảnh.

--- Thủ Tướng Bennett cũng nói rằng Israel đã giúp xây 1 bệnh viện dã chiến có tên là “Shining Star” tại thị trấn Mostyska, Ukraine. Bệnh viện dự kiến khai trương hôm nay Thứ Ba với 60 thành viên từ bệnh viện Sheba Medical Center và bệnh viện Schneider Children’s Hospital.

--- Có bao nhiêu lính Nga tử trận tới giờ ở Ukraine? Theo phóng viên Illia Ponomarenko trên báo Kyiv Independent, môt tờ báo thân Nga tên là Komsomolskaya Pravda hôm Thứ Hai dẫn ra bản báo cáo từ Bộ Quốc Phòng Nga nói rằng có 9,861 lính Nga đã tử trận, trong khi 16,153 lính bị thương.

Ponomarenko ghi nhận rằng báo kia đã xóa bản tin "gần như tức khắc" sau khi phóng lên, nhưng ông giữ kịp bằng cách chụp màn hình trang web và cũng đăng link tới bản tin gốc. Tuy nhiên, báo thân Nga nói rằng trang web của họ bị tin tặc đột nhập và đăng "bản tin giả" về số lính Nga tử trận.

--- Ba Bộ trưởng Anh quốc đã nhận được các cú điện thoại giả mạo như là các viên chức Ukraine trong chiến dịch lừa đảo gây rối của Nga. Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh Quốc Ben Wallace tiết lộ rằng trước đó ông đã nói chuyện 8 hay 9 phút với một người giả làm Thủ Tướng Ukraine là Denis Shmyhal, trước khi nghi ngờ và cúp máy.

Max Blain, phát ngôn nhânc hính phủ Anh, nói hôm Thứ Hai rằng 2 Bộ Trưởng khác --- Bộ Trưởng Nội Vụ Priti Patel và Bộ Trưởng Văn Hóa Nadine Dorries --- đã nhận các cú điện thoại giả mạo tương tự. Hễ sơ xuất, nói chuyện bị ghi âm là có thể bị giả giọng, xuyên tạc liền.

--- Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Thứ Hai đưa ra bản văn lên án hành vi Trung Quốc đàn áp các nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo bên trong và ngoài biên giới TQ.

Mỹ cho biết hạn chế visa nhập cảnh đối với cán bộ TQ có trách nhiệm, hay đồng lõa với chính sách đàn áp người thiểu số, các tôn giáo, các nhà báo, những người bất đồng chính kiến...

Blinken cụ thể nêu trường hợp sắc tộc Uyghur ở Tân Cương, trường hợp đàn áp ở Tây Tạng, đàn áp các nhóm đòi quyền tự do ở Hong Kong, các vi phạm nhân quyền và vi phạm quyền tự do tôn giáo...

--- Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyoming) nói trên chương trình Meet the Press hôm Chủ Nhật rằng có cả núi chứng cớ do Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 thu thập cho thấy Trump dính thân thiết vào việc lên kế hoạch và thực hiện cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021.

DB Cheney nói Ủy Ban đang nhìn vào các chứng cớ để có thể chuyển hồ sơ Trump phạm tội hình sự với trường hợp gia trọng trong vụ bạo loạn ngày 6/1/2022.

--- Như thế là 26 ngày liên tục giá xăng ở quận Los Angeles tăng. Hội Automobile Club of Southern California nói rằng giá xăng trung bình ở Nam Calif. là giá kỷ lục: $5.98. Nghĩa là, giá này cộng thêm thuế là hơn ngưỡng số kế tiếp. Cũng có nghĩa là, đắt hơn hồi tháng trước $1.20/gallon, đắt hơn năm ngoái $2.05/gallon.

--- HỎI 1: Có phải 9/10 dân Nhật lo ngại Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan?

ĐÁP 1: Đúng thế, 89% dân Nhật nói thế. Đó là thăm dò của báo Mainichi Shimbun và viện nghiên cứu của đại học Saitama University’s Social Survey Research Center. Chính xác, con số đó là 89%.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4479946

--- HỎI 2: Nhân viên siêu thị Nam Cali sẽ đình công?

ĐÁP 2: Ngày 27/3/2022 sẽ biết. Hàng chục ngàn nhân viên nhiều siêu thị Nam và Trung California đã bỏ phiếu hôm Thứ Hai 21/3/2022 xem công đoàn có nên đình công hay không. Khoảng 47,000 nhân viên tại hàng trăm siêu thị Ralphs, Albertsons, Vons và Pavilions đủ điều kiện bỏ phiếu tuần này, kết quả sẽ phổ biến ngày 27/3/2022. Chi tiết:

https://ktla.com/news/california/california-grocery-workers-vote-on-whether-to-strike/

.