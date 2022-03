Một nhóm quyền lực Nga âm mưu lật đổ Putin càng sớm càng tốt và sẽ lập quan hệ kinh tế giữa Nga với Tây phương. Nhóm này dự định gỡ bỏ Putin xong sẽ thay thế bằng Alexander Bortnikov, Giám đốc Sở Công An Nga, người bị Putin đổ tội làm Nga lún sình ở Ukraine.

.

- Một phi cơ Boeing của hãng China Eastern chở 132 người đã rớt ở Guangxi. Tập Cận Bình ra lệnh điều tra.

- Có âm mưu đảo chánh: lật đổ Putin, đưa Trùm Công An Bortnikov lên thay, kết thúc cuộc chiến ở Ukraine

- Pháp: cuộc chiến Ukraine có thể gây ra nạn đói tại Bắc Phi và Trung Đông. Hungary: cấm vận khí đốt Nga là "lằn ranh đỏ" vì sẽ hại cho Hungary. Liên Âu còn dựa vào năng lượng Nga quá nhiều, nên sẽ tìm mua khí đốt LNG từ Mỹ. Đức thú nhận, kinh tế suy giảm cuộc chiến Ukraine. Zelensky xin Đức tăng cấm vận Nga. Sản lượng dâu khí Nga đang vận hành ở mức toàn lực. Ba Lan: thúc giục Thụy Sĩ hãy đông lạnh, tịch thu tài sản các đại tài phiệt Nga.

- Một cơ xưởng hóa học tại Sumy, Ukraine, đã bị phi cơ Nga dội bom, dân di tản xa 3 dặm. Bất kể bom đạn không ngừng, Mariupol vẫn từ chối đầu hàng Nga. Thủ đô Kyiv sẽ thêm giờ giới nghiêm. Tiến bộ hòa đàm chưa đủ như ý Nga muốn để có thể xem xét Putin gặp Zelensky. Siêu cầu thủ Anh quốc David Beckham đã trao quyền kiểm soát tài khoản Instagram cho một bác sĩ tại Kharkiv.

- Biden sẽ thăm Ba Lan, gặp TT Ba Lan, thảo luận về ứng phó với "khủng hoảng nhân đạo và nhân quyền". Cửa khẩu biên giới Ba Lan có 50,000 người/ngày từ Ukraine chạy qua tỵ nạn. Zelensky không được đề cử Giải Nobel Hòa Bình 2022 vì trễ hạn. Các sếp lớn ExxonMobil, JPMorgan, Bank of America và nhiều hãng lớn sẽ họp với Bạch Ốc.

- Đại Tướng tình báo Nga Sergei Beseda bị Putin bắt giam tại gia. Đại Tá Hải quân Nga Andrei Paliy tử trận ở Ukraine. Putin trích dẫn Kinh Thánh để biện hộ cuộc chiến xâm lăng Ukraine.

- TQ thú nhận: có gửi "lương thực, thuốc y khoa, túi ngủ và thực phẩm em bé" tới Nga vì TQ "có giao thương bình thường, hợp tác kinh tế, tài chánh, năng lượng" với Nga. TT Zelensky kêu gọi Israel hãy ủng hộ Ukraine.

- Giá vé phi cơ đang tăng, đã tăng... đối với tất cả các hãng hàng không Hoa Kỳ vì giá xăng tăng vọt.

- Kathy Nguyen: sống sót sau khi bệnh ngặt, mời bác sĩ cùng chạy Marathon gây ý thức chống bệnh

- Trong tháng 1/2022, có mức tăng gấp 7 lần hồ sơ tịch biên nhà so với tháng 12/2021

- TQ bố trí tại ít nhất 3 đảo TQ xây lên ở Biển Đông: chiến đấu cơ, phi đạn chống tàu bay và chống tàu chiến

- 52 lô hàng thủy sản xuất khẩu VN bị TQ trả về.

- Mỹ-Việt hướng tới nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược.

- HỎI 1: Thành phố nào kém an toàn nhất ở California? ĐÁP 1: Kém an toàn nhất là: Bakersfield, Berkeley, San Francisco.

- HỒ SƠ: Việt Nam: Một buổi quyên góp hỗ trợ nạn nhân chiến tranh Ukraina bị đình chỉ.

.

QUẬN CAM (VB-21/3/2022) --- Một phi cơ Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern đang chở 132 người (123 hành khách và 9 người phi hành đoàn) đã rớt gần thành phố Wuzhou, quận Teng, ở tỉnh Guangxi hôm Thứ Hai.

.

Chuyến bay lúc đó bay từ Kunming (tỉnh Yunnan, phía Tây TQ) tới Guangzhou ở bờ biển phía Tây TQ. Chưa có tin gì số người chết hay bị thương. Cổ phiếu công ty Boeing Company ngay trước khi thị trường mở cửa đã sụt giá 6.13%.

.

Hình ảnh rơi phi cơ và cứu hộ.

Video dài 1:12 phút:



https://youtu.be/edNv7pJuSkU

.

Hàng không China Eastern Airlines sẽ ngưng tất cả các chuyến bay với Boeing 737-800 từ Thứ Ba. Chủ Tịch Tập Cận Bình ra lệnh điều tra. Chuyên gia hàng không Wang Yang'an nói có lẽ rớt phi cơ vì hỏng máy làm mất cao độ, dẫn tới tai họa, nhưng cần phải xem hộp đen mới biết.

.

--- Một nhóm quyền lực Nga đang âm mưu lật đổ Tổng Thống Vladimir Putin càng sớm càng tốt và sẽ lập quan hệ kinh tế giữa Nga với Tây phương, theo tin tình báo Ukraine trong một bản tin đưa lên Facebook -- có thể là gỡ bỏ Putin bằng thuốc độc, bệnh bất ngờ, tai nạn...

.

Nhóm này dự định gỡ bỏ Putin xong sẽ thay thế bằng Alexander Bortnikov, Giám đốc Sở Công An FSS và là 1 người thân cận của Putin. Bản tin nói Bortnikov và Putin có xích mích nhau sau khi Putin đổ tội Bortnikov "tính toán sai" về cuộc xâm lăng Ukraine. Nguồn tin này từ nội bộ an ninh Nga gửi cho Ukraine.

.

--- Một cơ xưởng hóa học tại Sumy, Ukraine, đã bị phi cơ Nga dội bom rạng sáng Thứ Hai, gây ra di tản vì chất độc ammobia bay ra trong nhiều giờ đồng hồ. Xưởng này bị bom vài giờ sau khi ít nhất 8 người chết tại 1 thương xá ở thủ đô Kyiv bị không kích. Và có khoảng 80 chiến binh Ukraine và ngoại kiều bị chết vì 1 phi đạn hành trình bắn trúng 1 trung tâm huấn luyện quân sự ở Rivne, theo lời các viên chức Ukraine.

.

Riêng vụ dội bom xưởng hóa chất ở Sumy gây lo ngại: tất cả mọi người nhận lệnh di tản xa hơn 3 dặm vì hóa chất từ thùng đựng 50 tấn trúng bom có thể gây ra mù mắt, lủng phổi hay là chết.

.

Phát ngôn nhân quân sự Nga Igor Konashenkov nói rằng hóa chất rò rỉ là "khiêu khích tính sẵn" của quân Ukraine để tố cáo Nga tấn công hóa học.

.

--- Các Tổng quản trị các công ty ExxonMobil, JPMorgan, Bank of America và nhiều hãng lớn sẽ họp với các viên chức cao cấp Hoa Kỳ tại Bạch Ốc vào Thứ Hai để nói chuyện Nga xâm lăng Ukraine.

.

Tổ chức buổi họp là Hội Đồng An Ninh Quốc Gia NSC và Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia NEC, dưới điều hợp của Bộ Trưởng Ngân Khố Janet Yellen, Bộ Trưởng Thương Mại Gina Raimondo, theo lời Bạch Ốc.

.

Đề tài họp là cuộc chiến ở Ukraine và lệnh trừng phạt Nga đang gây bất ổn kinh tế thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực, năng lượng và các mặt hàng khác, làm lạm phát lớn.

.

--- Siêu cầu thủ Anh quốc David Beckham đã trao quyền kiểm soát tài khoản Instagram của anh hôm Chủ Nhật cho một bác sĩ tại Kharkiv (Ukraine) để người này nêu lên hoạt động tuyệt vời của các chuyên gia y tế đang làm việc 24 giờ/ngày để chăm sóc bệnh nhân trong khi quân Nga xâm lăng và bắn phá Ukraine. Tài khoản Beckham trên Instagram có 71.6 triệu người theo dõi.

.

--- Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói hôm Thứ Hai rằng tiến bộ hòa đàm chưa đủ như ý Nga muốn để có thể xem xét việc gặp giữa TT Putin và TT Zelensky. Peskov nói Ukraine cần phải đưa ra thêm kết quả thương lượng.

.

--- Dân chúng tại thị trấn Kherson, nơi bị Nga chiếm toàn bộ, ra phố biểu tình, chận quân xa Nga, hô khẩu hiệu xua đuổi lính Nga.

Video dài 1:20 phút:



https://youtu.be/Zrf0yLxViRo

.

--- Bộ Trưởng Nông Nghiệp Pháp Julien Denormandie hôm Thứ Hai nói ông lo ngại cuộc chiến Ukraine có thể gây ra nạn đói tại một số quốc gia trên thế giới, cụ thể là ở Bắc Phi và Trung Đông.

.

--- Bộ Trưởng Ba Lan Mateusz Morawiecki thúc giục Thụy Sĩ hãy đông lạnh, tịch thu tài sản các đại tài phiệt Nga đang cất giữ ở Thụy Sĩ. Cuối tháng 2/2022, Thụy Sĩ nói đang rời lập trường trung lập để hỗ trợ lệnh cấm vận Nga, nhưng gần đây Tổng Thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis nói sẵn sàng làm trung gian hòa giải Nga-Ukraine vì vị trí trung lập của Thụy Sĩ sẽ giúp tìm hòa ước 2 bên.

.

--- Ngoại Trưởng Peter Szijjarto của Hungary nói cấm vận khí đốt Nga là "lằn ranh đỏ" đối với Hungary vì không thực tế cho Hungary, quốc gia này đang cần năng lượng Nga trong một hay 2 năm nữa. Ông nói Hungary không viện trợ vũ khí cho Ukraine nhưng không ngăn cản các nước Châu Âu khác khi họ gửi vũ khí cho Ukraine.

.

--- Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, hôm Thứ Hai nói Liên Âu còn dựa vào năng lượng Nga quá nhiều, nên sẽ tìm mua từ Mỹ khí đốt hóa lỏng (LNG) để đa dạng hóa bên cạnh khí đốt Nga. Bà nói Liên Âu cũng cần đầu tư vào năng lượng tái tạo.

.

--- Phó Thủ Tướng Nga Alexander Novak hôm Thứ Hai nói rằng sản lượng dâu khí Nga đang vận hành ở mức toàn lực. Trước đó, Nga nói cấm vận dầu Nga sẽ nghiêm trọng làm hại cho Châu Âu.

.

--- Ngân hàng Trung ương Đức Bundesbank hôm Thứ Hai nói cuộc chiến ở Ukraine làm ảnh hưởng lớn trên kinh tế Đức khởi sự từ tháng 3/2022. Dự kiến là sẽ hồi phục mạnh mẽ trong quý 2 của Đức, bây giờ sẽ thấy là suy yếu hơn nhiều. Giá năng lượng đang tăng sẽ làm thiệt hại cả cho mức tiêu thụ các gia đình và cả cho các ngành kỹ nghệ Đức.

.

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine hôm Thứ Hai kêu gọi Đức cấm vận mạnh hơn đối với Nga, "Đừng bảo trợ bộ máy chiến tranh của Nga, không 1 Ruro cho bọn chiếm nước, đóng tất cả các cảng Đức đối với Nga, đừng dùng năng lượng Nga, hãy ép Nga rời Ukraine."

.

"Quý vị có sức mạnh, Châu Âu có nhiều sức mạnh hơn phi đạn, mạnh hơn xe tăng. Không giao thương với ngân hàng và công ty Đức, Nga sẽ cạn tiền cho chiến tranh." Trước đó, Đức nói sẽ gần như hết lệ thuộc dầu nga vào cuối năm 2022.

.

--- Bom rơi xuống mỗi 10 phút, tàu chiến Nga từ biển bắn liên tục, công phá hơn xe tăng. Đó là lời của Đại úy Svyatoslav Palamar của Lữ Đoàn Vệ Binh Azov tại Mariupol nói với CNN.

.

Nga yêu cầu các chiến binh Ukraine tại Mariupol buông súng, sẽ được cho di tản tay không tự do. Tuy nhiên, phía Ukraine từ chối hạ vũ khí và rút khỏi khu vực này. Thành phố này vẫn đang bị quân đội Nga bao vây. Các trận tác chiến đường phố xảy ra vài nơi ở Mariupol, nơi quân Nga đã tiến vào tận trung tâm.

.

Tại sao Nga muốn kiểm soát Mariupol? Đây là hải cảng chiến lược nằm trên dải bờ biển nối bờ tây Ukraine ở vùng Donbas với bán đảo Crimea (Ukraine mất quyền kiểm soát 2 tỉnh ly khai ở Donbas và bán đảo Criema từ 2014). Nghĩa là, nếu chiếm xong Mariupol, Nga kiểm soát vùng cánh cung bờ Đông Ukraine.

.

Tác chiến đường phố ở nhiều nơi tại Mariupol.

Video dài 1:24 phút:



https://youtu.be/3hh4MZhX3Sc

.

--- Đô Trưởng Vitali Klitschko hôm Thứ Hai ra lệnh giờ giới nghiêm thủ đô Kyiv sẽ thêm giờ, từ 8 giờ tối tới 7 giờ sáng, kể từ ngày 23/3/2022. Hôm Thứ Ba, tất cả các tiệm, cơ sở thương mại, cây xăng, các văn phòng khác sẽ phải đóng cửa, cư dân buộc ở nhà hay nơi trú bom, chỉ có xe có giấy phép đặc biệt mới được chạy trong Kyiv.

.

--- Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Ba Lan, sẽ gặp Tổng thống Andrzej Duda của Ba Lan để thảo luận về việc Nga xâm lược Ukraine. Biden sẽ đi Warsaw vào Thứ Sáu, sau khi họp tại Bỉ với các nhà lãnh đạo NATO và G7 để thảo luận về các nỗ lực quốc tế ứng phó với cuộc khủng hoảng này.

.

Biden sẽ hội đàm song phương với Duda vào Thứ Bảy và thảo luận cách ứng phó với "khủng hoảng nhân đạo và nhân quyền" ở Ukraine, nước có chung biên giới với Ba Lan. Trung bình mỗi ngày tại các cửa khẩu biên giới Ba Lan có 50,000 người từ Ukraine chạy qua tỵ nạn.

.

--- Olav Njolstad, Giám Đốc Viện Nobel Na Uy, nói với TASS hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine sẽ không được đề cử Giải Nobel Hòa Bình 2022. Vì hạn chót đề cử là ngày 31/1/2022, và Ủy Ban không gia hạn ngày đề cử.

.

.

--- Một cấp chỉ huy cao cấp của Sở Tình Báo Nga FSB đã bị Putin ra lệnh quản chế tại gia, theo báo Wall Street Journal hôm Thứ Bảy.

.

Báo WSJ dẫn lời một viên chức Hoa Kỳ nói người bị quản chế tại gia là Tướng Sergei Beseda chỉ huy ngành tình báo Nga về Ukraine. (ghi chú: chức vụ Col. Gen. viết đầy đủ là Colonel general là Tướng 3 sao tại Nga).

.



.

Viên chức ẩn danh nói với báo WSJ rằng có xích mích giữa Sở FSB và Bộ Quốc Phòng Nga. Đây là viên chức thứ nhì của FSB bị quản chế tại gia. Giám đốc CIA William Burns nói với Quốc Hội Mỹ đầu tháng này rằng Putin muốn chiếm Kyiv, thủ đô Ukraine, trong 2 ngày, không ngờ cả tháng vẫn chưa xong.

--- Một sĩ quan cao cấp Hải quân Nga

Putin thực sự mộ đạo?

Qin Gang, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, hôm Chủ Nhật bác bỏ chuyện TQ đ

bắn thằng vào đám đông, giải tán.

đã tử trận ở Ukraine: Andrei Paliy, 51 tuổi, giữ chức "Captain First Rank" (tương đương Đại Tá Hải Quân, dưới cấp Đề đốc) trong Hạm Đội Hắc Hải, bị bắn chết trong khi tấn công hải cảng Mariupol.Paliy sinh tại Kyiv nhưng quyết định dọn về với Nga sau khi Liên Xô sụp đổ, rồi đăng lính Hải quân Nga. Ông là sĩ quan cao cấp nhất trong Hải Quân Nga tử trận trong cuộc chiến ở Ukraine, nơi 5 Tướng Bộ binh Nga đã tử trận.---Trên nguyên tắc, Putin theo đạo Chính Thống Giáo Nga. Trong cuộc biểu tình ở Moscow đêm Thứ Sáu, Putin đọc diễn văn và dẫn lời Chúa Jesus để biện hộ cho cuộc chiến xâm lăng Ukraine.Nga nói có hơn 200,000 người tham dự cuộc biểu tình ủng hộ Putin và cuộc chiến. Putin nói trước đám đông rằng ông ra lệnh xâm lăng là để cứu người dân ra khỏi cuộc diệt chủng trong chiến dịch khởi đầu ở Donbas và Ukraine, và "đây là lời Kinh Thánh tới trong đầu tôi: Không tình yêu nào lớn hơn khi một người hiến tặng tâm hồn của một người cho các bạn của người đó," dẫn sách John 15:13.Bản tin Washington Post và ABC News dịch chữ tiếng Nga "душу (dushu)" là "soul = linh hồn, tâm hồn" nhưng hầu hết bản Anh dịch ghi là "life = sinh mạng." Câu này là khi Chúa Jesus bị bắt và dẫn đi đóng đinh. Có thực là Putin sùng đạo?---ang viện trợ quân sự cho Nga, và nói rằng TQ sẽ "làm mọi chuyện để giảm căng thẳng cuộc khủng hoảng."Nhưng ông thú nhận TQ gửi "lương thực, thuốc y khoa, túi ngủ và thực phẩm em bé, chứ không gửi vũ khí đạn dược, tới bất kỳ phe nào, và chúng tôi chống chiến tranh."Ông thêm rằng TQ "có giao thương bình thường, hợp tác kinh tế, tài chánh, năng lượng" với Nga, và rằng lên án cuộc hành quân của Nga ở Ukraine "không giải quyết được vấn đề."--- Biểu tình ở Kherson, bị quân NgaVideo dài 2:32 phút:



https://youtu.be/R7QBrGzrUKQ

.

--- Volodymyr Zelensky, Tổng Thống Ukraine, đọc diễn văn hôm Chủ Nhật với Quốc hội Israel, kêu gọi Israel hãy ủng hộ Ukraine. "Mọi người biết rằng hệ thống phòng không của quý vị tốt nhất thế giới và quý vị có thể giúpd ân tộc chúng tôi, cứu mạng dân Ukraine, cứu mạng dân Ukraine gốc Israel."

.

Ông nói, "Chúng tôi có thể hỏi vì sao chúng tôi không thể nhận vũ khí từ quý vị, tại sao Israel không siết cấm vận Nga hay là tăng áp lực vào các công ty Nga." Israel trước đó nói rằng sẽ không giúp Nga tránh cấm vận Tây phương, nhưng không làm nhiều hơn.

.

.

--- Giá vé phi cơ chuẩn bị tăng, đang tăng, đã tăng... đối với tất cả các hãng hàng không Hoa Kỳ. Lý do vì giá xăng tăng vọt. Bản tin Reuters nói hàng không Delta thông báo tăng giá vé khoảng 10%, trong khi hai hãng hàng không United và Southwest cũng tăng tương tự.

.

Giá vé tăng loan báo trong cùng ngày cả hai hãng hàng không American và Southwest loan báo sẽ cắt giảm nhiều chuyến bay vào mùa xuân này.

.

--- Kathy Nguyen đã sống sót sau khi bị chứng phình động mạch máu não hồi 7 năm trước, bây giờ đã chạy trở lại trong cuộc đua trường lực Los Angeles Marathon năm thứ 37 để giúp gây ý thức về những người sống sót từ chứng phình động mạch máu não (brain aneurysms).

.

Kathy Nguyen đã mời bác sĩ giải phẫu của bà là BS Jonathin Russin tham dự cuộc đua chạy trường lực với bà, và Bác sĩ Russin chấp nhận chạy đua như thế. Tổ chức có tên là WeRunWithYou sáng lập bởi Nguyen và chồng bà là Robby.

.

--- Trong tháng 1/2022, có mức tăng gấp 7 lần hồ sơ tịch biên nhà so với tháng 12/2021, với khoảng 33,000 hồ sơ vay tiền ngân hàng mua nhà chuyển qua bên tịch biên, theo bản báo cáo từ công ty dữ kiện mua nhà Black Knight.

.

Số liệu từ công ty phân tích dữ liệu ATTOM Data Solutions cho thấy nơi cho vay đã siết 2,634 căn nhà tại Hoa Kỳ xuyên qua thủ tục tịch biên hoàn tất trong tháng 2/2022, tức là tăng 70% so với năm ngoái (nhưng vẫn là giảm 45% so với tháng trước đó).

.

--- Đô Đốc Hoa Kỳ John C. Aquilino nói rằng Trung Quốc đã vũ trang toàn diện ít nhất tại 3 đảo do TQ xây lên ở Biển Đông (tên quốc tế: South China Sea) đi ngược lời TQ cam kết, và gây thêm căng thẳng với các nước trong vùng.

.

Đô Đốc Aquilino nói với AP rằng rằng trong 20 năm qua, người ta chứng kiến có sự tăng cường quân sự lớn nhất kể từ Thế Chiến 2 từ phía TQ, đang gây bất ổn cho khu vực.

.

Đô Đốc nói các đảo mới xây vừa kể đã được trang bị các hệ thống phi đạn phòng không, và chống tàu chiến, hệ thống gây nhiễu sóng, và cả chiến đấu cơ.

.

--- Mỹ-Việt hướng tới nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược. Bản tin của BNews. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên hội kiến Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper ngày 21/3 tại trụ sở Bộ Công Thương. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chúc mừng Đại sứ Marc E.Knapper đã chính thức nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và kỳ vọng Đại sứ tạo dựng được nhiều cột mốc cụ thể, mang tính chất bản lề để từng bước nâng quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới. Bộ Công Thương khẳng định sẽ hợp tác hiệu quả, chân thành với Hoa Kỳ để đạt những mục tiêu này, nhất là trong lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng và cùng chung lợi ích. Cụ thể như duy trì ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu, năng lượng, kinh tế số trên cơ sở hài hòa lợi ích, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và năng lực của mỗi quốc gia.

Theo Đại sứ Hoa Kỳ Marc E.Knapper, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cam kết sẽ làm việc, hợp tác với Bộ Công Thương, Chính phủ Việt Nam để có thể nâng mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ lên tầm quan hệ đối tác chiến lược. “Hoa Kỳ mong muốn trở thành đối tác quan trọng nhất của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh năng lượng, lương thực, khí hậu. Đây là lĩnh vực Việt Nam có thể hợp tác với Chính phủ Hoa Kỳ, tư nhân của Hoa Kỳ”. Đại sứ Marc E.Knapper chia sẻ và đánh giá cao việc Bộ Công Thương phê duyệt Dự án năng lượng phát thải thấp Việt Nam (V-LEEP) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Cùng với đó, hy vọng Bộ Công Thương sẽ tạo điều kiện thông qua Chương trình thí điểm thỏa thuận mua bán điện trực tiếp và tiến tới ký kết Ý định thư về sáng kiến năng lượng sạch.

Đại sứ Marc E.Knapper cho rằng, những phương thức này có thể tạo điều kiện thúc đẩy hơn sự chuyển đổi năng lượng của Việt Nam cũng như tạo cơ hội đón luồng đầu tư về năng lượng sạch vào Việt Nam.

Đặc biệt, Hoa Kỳ cũng như nhiều nước đồng minh cam kết hợp tác với Việt Nam để đảm bảo Việt Nam có được nguồn hỗ trợ tài chính về công nghệ, chuyên môn, nhân lực, thực hiện mục tiêu chuyển đổi năng lượng này.

Sau các lời hứa về tương lai, là than phiền về chuyện hiện tại: Nhắc lại vụ việc mật ong Việt Nam bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) điều tra chống bán phá giá, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng mong muốn Đại sứ chuyển tải thông điệp tới Bộ trưởng DOC rằng VN không bán phá giá.

.

--- 52 lô hàng thủy sản xuất khẩu của VN bị TQ trả về. Bản tin VietnamBiz. Tính tới ngày 11/3, tổng cộng đã có 52 lô hàng thủy sản xuất khẩu của Việt nam bị Trung Quốc trả về. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam nên tăng cường kiểm soát COVID-19 trên bao bì, sản phẩm. Để ngăn chặn sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2, Trung Quốc đã và đang tăng cường kiểm tra bao bì đóng gói của sản phẩm thủy sản nhập khẩu. Thời gian gần đây, nhiều lô hàng thủy sản của Việt Nam đã bị hải quan Trung Quốc trả về, theo Seafoodsource. Cụ thể, từ đầu năm đến ngày 11/3, có 52 lô hàng của 36 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam bị cảnh báo, trả về vì phát hiện virus trên mặt bao bì, kiện hàng và trên mẫu sản phẩm. Một số doanh nghiệp Việt có lô hàng nhiễm COVID-19 đã bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng không rõ trong bao lâu.

.

--- HỎI 1: Thành phố nào kém an toàn nhất ở California?

.

ĐÁP 1: Kém an toàn nhất là: Bakersfield, Berkeley, San Francisco. Công ty tham vấn về an toàn Safewise đưa ra bản báo cáo "50 Safest Cities in California" (50 Thành Phố An Toàn Nhất Tại California) năm thứ 8. Báo cáo dựa trên số liệu tội phạm do FBI thống kê, tội bạo lực và tội xâm phạm tài sản, tính tỷ lệ tội phạm trên 1,000 người ở mỗi thành phố. Dự thêm thống kê về mức thu nhập trung bình, tỷ lệ tốt nghiệp trung học, tỷ lệ gia cư có Internet cao tốc, ngân sách thành phố và tỷ lệ thất nghiệp.

- 48% các thành phố an toàn nhất California không xảy ra vụ sát nhân nào.

- Dân số trung bình tại nhóm 50 thành phố an toàn nhất là 77,162 cư dân.

- 5 trong 10 thành phố nguy hiểm nhất (có cả San Francisco) là ở Vịnh Bắc California.

- 9 trong 10 thành phố an toàn nhất là ở Nam California (4 ở Quận Cam).

.

Nhóm 10 thành phố an toàn nhất Califonia là, với (tỷ lệ tội bạo lực, tội tài sản/1000 cư dân):

.

1. Danville (0.5, 5.3)

2. Rancho Santa Margarita (0.4, 5.9)

3. Moorpark (0.5, 0.7)

4. Aliso Viejo (0.5, 7.6)

5. Yorba Linda (0.5, 0.6)

6. Laguna Niguel (0.6, 8.7)

7. Poway (1.1, 7.4)

8. Mission Viejo (0.8, 9.0)

9. Rancho Palos Verdes (1.0, 8.1)

10. Thousand Oaks (0.6, 10.4)

.

Nhóm 10 thành phố kém an toàn nhất ở Caliofrnia:

.

1. Bakersfield (5.2, 45.2)

2. Berkeley (4.4, 45.2)

3. San Francisco (5.4, 43.9)

4. Santa Monica (6.0, 42.6)

5. Compton (11.8, 23.5)

6. Richmond (9.6, 33.0)

7. Vallejo (9.9, 33.3)

8. Stockton (12.8, 29.8)

9. San Bernardino (14.0, 28.0)

10. Oakland (12.9, 51.65)

.

--- HỒ SƠ: Việt Nam: Một buổi quyên góp hỗ trợ nạn nhân chiến tranh Ukraina bị đình chỉ.

.

Việt Nam: Một buổi quyên góp hỗ trợ nạn nhân chiến tranh Ukraina bị đình chỉ

Trọng Thành, RFI - 20/03/2022

.

Một sự kiện gây quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ người dân Ukraina, đang trong chiến tranh, do cộng đồng người Ukraina ở Hà Nội tổ chức, vừa bị đình chỉ. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày hôm qua, thứ Bảy, 19/03/2022 tại một địa điểm ở phường Nhật Tân, Hà Nội.

Một nhóm công dân Ukraina, sinh sống tại Hà Nội, định tổ chức một hội chợ nhằm kêu gọi sự chú ý, gây quỹ từ thiện để ủng hộ nạn nhân cuộc xâm lược Nga tại Ukraina. Tuy nhiên chỉ một ngày trước khi diễn ra, ban tổ chức thông báo sự kiện đã bị huỷ bỏ do can thiệp từ phía chính quyền địa phương. Trước đó ngày 05/03/2022, một hội chợ từ thiện quyên góp cho Ukraina đã diễn ra tại Đại sứ quán Ukraina ở Hà Nội.

Về sự việc cuộc quyên góp theo sáng kiến của cộng đồng Ukraina bị đình chỉ, trả lời RFI tiếng Việt, đại biện lâm thời Cộng Hòa Ukraina tại Việt Nam, bà Nataliya Zhinkina, cho biết lý do hủy bỏ là do buổi quyên góp chưa đáp ứng các «quy định» của chính quyền thành phố Hà Nội.

Bà Nataliya Zhynkina, đại biện lâm thời Ukraina tại Việt Nam.

Tuy nhiên, đại biện lâm thời Ukraina tại Việt Nam cũng cho biết nhiều sự kiện quyên góp hỗ trợ Ukraina đang được xúc tiến, trong đó có hoạt động phối hợp với UNICEF, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc.

Việt Nam là một trong 35 nước bỏ phiếu trắng nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, thông qua hôm 2/3, lên án trực tiếp cuộc xâm lược Ukraina của Nga.

.

Có thể nghe phát biểu từ Bà Nataliya Zhynkina, đại biện lâm thời Ukraina tại Việt Nam, nói tiếng Việt ở đây:

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20220320-vietnam-buoi-quyen-gop-ho-tro-nan-nhan-chien-tranh-u-bi-dinh-chi

.

.