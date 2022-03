Mỹ báo động đợt dịch mới, Omicron tàng hình.

- Ngoại Trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: sắp ngưng bắn Nga/Ukraine nếu 2 phía không đổi ý về các điểm đã thương thuyết.

- Ukraine: bắt 562 tù binh Nga, 14,700 lính Nga tử trận, Nga mất 476 xe tăng, 1487 xe thiết giáp, 44 dàn phòng không, 96 chiến đấu cơ, 118 trực thăng. LHQ: 10 triệu người Ukraine phải rời nhà, 3.4 triệu dân rời Ukraine đi tỵ nạn.

- Bị tố phản quốc: Arkady Dvorkovich, cựu Phó Thủ Tướng Nga, chống xâm lăng Ukraine, đã từ chức Chủ tịch Skolkovo Foundation. Gazprom tiếp tục xuất cảng xăng dầu Nga tới Châu Âu xuyên qua Ukraine.

- Quân Nga tiến sâu hơn, cưỡng bách 4,000 cư dân Mariupol di tản về Nga. Phi đạn Nga bắn trúng trại lính Ukraine ở thị trấn Mykolaiv, làm chết ít nhất 40 người. Phái đoàn dân cử Mỹ thăm Ba Lan: cần giúp khẩn cấp Ukraine cho cuộc chiến. Ukraine: sẽ nhận được vũ khí mới của Mỹ trong vài ngày tới. Thủ Tướng Anh: Putin sợ kinh hoàng về viễn ảnh cách mạng bùng nổ ở Moscow.

- Mariupol bị vây: trường mỹ thuật làm nơi trú bom cho 400 người bị Nga dội bom. Nga bắn phi đạn siêu thanh Kinzhal, cháy kho xăng Ukraine trong vùng Mykolaiv. Nga bắn phi đạn hành trình Kalibr từ Caspian Sea, trúng quân xưởng sửa chữa xe tăng Ukraine. Kharkiv bị không kích, bị phi đạn bắn từ xa cả sáng chiều.

- Anh: cấm vận Nga, cũng có phần tự gây thiệt hại, nhưng đó là giá cần thiết phải trả, và kinh ết Anh có sức mạnh để vượt qua trở ngại. Pháp suy tính xem có nên tức khắc ngừng mua dầu và khí đốt từ Nga để thêm một mức cấm vận Nga. Ukraine nhắm đạt 70% gặt hái vụ mùa năm nay so với năm ngoái.

- Nga lại vu khống Ukraine: sắp tấn công bằng vũ khí hóa học. Ukraine: quân Nga cưỡng bách dân trong vùng Donbas cầm súng và ra tuyến đầu tác chiến cho Nga. Ukraine đã tạm thời cấm các đảng chính trị liên hệ tới Nga hoạt động. Nga: lưới mìn Ukraine giăng trên biển đứt lưới, đang trôi tự do. 3 phi hành gia vũ trụ Nga mặc áo phi hành màu cờ Ukraine.

- Thủ Tướng Anh: Putin sẽ không ngừng ở Ukraine, sẽ xâm lăng tiếp ở Georgia, Moldova. Anh cảnh cáo TQ đừng có về phe với Nga trong cuộc chiến Ukraine. Thụy Sĩ: sẵn sàng làm trung gian thương thuyết giữa Ukraine và Nga.

- Nhật, Ấn Độ: dùng vũ lực tấn công đều không thể tha thứ. Nhật đầu tư 42 tỷ đôla vào Ấn Độ trong 5 năm

- Dân Mỹ hút thuốc ít hơn, chỉ còn 19% dân số người thành niên hút thuốc, tức là hơn 47 triệu người Mỹ

- Arkansas: xả súng bắn tập thể, ít nhất 1 người chết, 20 người bị thương, 1 nghi can bị bắt

- Mỹ báo động đợt dịch mới, Omicron tàng hình

- HỎI 1: Bản Báo Cáo Chỉ Số Hạnh Phúc LHQ 2022, Việt Nam hạng mấy? ĐÁP 1: Phần Lan hạng nhất, VN hạng 77.

- HỎI 2: Tuyên giáo 47 từ VN vu khống TV Ukraine bôi nhọ ông Hồ? ĐÁP 2: Có lẽ để bênh vực Putin?

QUẬN CAM (VB-20/3/2022) --- Hoa Kỳ báo động rằng sắp có một đợt lây dịch coronavirus mới bùng phát: biến chủng Omicron phụ (còn gọi là biến chủng Omicron tàng hình, hay BA.2) đang chiếm 1/4 các trường hợp lây dịch toàn quốc.

.

Bác sĩ Anthony Fauci nói rằng đợt lây dich mới sẽ xảy ra trong vòng một tháng, trong đó ưu thế tràn ngập là biến chủng Omicron BA.2. Bạch Ốc nói cần thêm ngân sách bởi vì bênh viện có thể sẽ bị tràn ngập, nếu không có thêm xét nghiệm, chủng ngừa, chữa trị.

--- Ngoại Trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói với nhật báo Hurriyet rằng Nga và Ukraine đang tới gần nhau trong các vấn đề quan trọng, và gần đồng ý về vài đề tài trong thương thuyết.

Cavusoglu cũng nói ông hy vọng sẽ có ngưng bắn nếu 2 phía không đổi ý về các điểm họ đã thảo luận trong thương thuyết.

--- Công ty dầu khí Gazprom nói rằng công ty tiếp tục xuất cảng xăng dầu Nga tới Châu Âu xuyên qua Ukraine, đáp ứng các nhu cầu của người tiêu thụ Chau Âu. Công ty nói đơn hàng mua đáp ứng là 106.6 triệu mét-khối tới ngày 20/3/2022.

--- Iryna Vereshchuk, Phó Thủ Tướng Ukraine, nói rằng Kyiv đang chính thức bắt giữ 562 tù binh Nga. Tất cả tù binh Nga đều được đối xử theo luật về nhân quyền quốc tế, theo lời bà.

--- Quân lực Ukraine nói hôm Chủ Nhật rằng Nga đã có 14,700 chiến binh tử trận kể từ khởi đầu cuộc chiến hôm 24/2/2022. Tuy nhiên, bản tin nói con số chính xác không thể biết vì mức độ giao chiến căng thẳng nhiều nơi.

Ukraine cũng nói Nga đã mất 476 xe tăng, 1487 xe thiết giáp, 44 dàn phòng không, 96 chiến đấu cơ, 118 trực thăng, và nhiều quân khí, quân dụng.

--- Cuộc chiến Nga khởi động ở Ukraine đã làm cho 10 triệu người phải rời bỏ nhà, hoặc sơ tán trong nước hay di tản ra hải ngoại, theo lời Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ. Trong đó, 6.5 triệu người rời nhà nhưng vẫn còn ở trong Ukraine.

Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ Filippo Grandi cho biết có gần 3.4 triệu dân rời Ukraine, hơn 2 triệu vào Ba Lan. Theo con số vào rạng sáng 20/3/2022 của Cao Ủy: 3,389,044 người rời Ukraine, và trong đó 2,050,392 người vào Ba Lan.

--- Trong chiến tranh, vẫn phải nghĩ tới hòa bình. Ukraine nhắm đạt 70% gặt hái vụ mùa năm nay so với năm ngoái, bất kể chiến tranh, theo báo Kyiv Independent. Thống kê cho thấy 1/10 lúa mì thế giới là tới từ Ukraine.

--- Các cặp vợ chồng, tình nhân trẻ cùng chuyển sang mặc binh phục để bảo vệ Ukraine.

Video dài 1:09 phút:



https://youtu.be/xV0k4EoBNJ4

--- Arkady Dvorkovich, 49 tuổi, người giữ chức Phó Thủ Tướng Nga từ 2012 tới 2018, từng lên tiếng phản đối cuộc xâm lăng vào Ukraine đã từ chức Chủ tịch Skolkovo Foundation, một hội chuyên về kỹ thuật, sau khi 1 dân cử tố cáo ông là "phản quốc" và đòi sa thải ông.

.

Hội Skolkovo Foundation giải thích rằng Dvorkovich tự quyết định từ chức, vì bận rộn, không thể kiêm nhiệm chức vụ đương hữu là Hội Trưởng Liên Đoàn Cờ Vua Quốc Tế (International Chess Federation - FIDE).

--- Phóng viên Al Jazeera tại Kharkiv nói rằng nơi này liên tục bị dội bom từ không kích, bị phi đạn bắn từ xa cả sáng và cả chiều. Nhiều khu dân cư bị xóa sổ, chỉ còn là gạch vụn đổ nát. Phi đạn Nga bắn vào trụ sở quân cảnh Ukraine nhưng chệch sang kế bên, thế là chung cư nhà dân sập đổ. Thị trưởng Kharkiv nói có hơn 600 buildings bị phá hủy, kể cả trường học, bệnh viện.

--- Thành phố Mariupol đang bị bao vây, tình hình tệ hại hơn. Một trường mỹ thuật dùng làm nơi trú bom cho 400 người lại bị Nga dội bom.

--- Nga xác nhận rằng họ một lần nữa bắn phi đạn siêu thanh vào Ukraine, phá hủy một kho xăng ở phía nam Ukraine. Bộ Quốc Phòng Nga nói phi đạn siêu thanh Kinzhal bắn cháy kho xăng của quân Ukraine gần thị trấn Kostyantynivka trong vùng Mykolaiv.

.

Như thế là ngày thứ nhì liên tục, quân Nga bắn phi đạn siêu thanh Kinzhal, loại có thể bắn trúng mục tiêu xa 2,000km (1,250 miles) với tốc độ 10 lần nhanh hơn âm thanh.

Nga cũng nói đã sử dụng phi đạn hành trình Kalibr bắn từ biển Caspian Sea, trúng vào một cơ xưởng sửa chữa xe tăng và thiết giáp của Ukraine.

--- Bộ Trưởng Ngân Khố Anh Rishi Sunak hôm Chủ Nhật thú nhận rằng khi cấm vận Nga, là cũng phải có phần tự gây thiệt hại, nhưng đó là cái giá phải trả. Tuy nhiên, ông nói Anh quốc có nền kinh tế đủ sức mạnh để vượt qua tất cả trở ngại. Ông cũng xác nhận Quốc Hội Anh chấp nhận cho tăng chi quốc phòng.

--- Bộ Trưởng Tài Chánh Pháp quốc Bruno Le Maire nói trên truyền hình LCI rằng cấm vận Nga sẽ gây thiệt hại kinh tế nga và Putin, và nói rằng Tổng Thống Pháp đang cân nhắc rằng Pháp có nên tức khắc ngừng mua dầu và khí đốt từ Nga hay không, để thêm một mức cấm vận Nga.

--- Quân Nga tiến sâu hơn vào thành phố cảng Mariupol, nơi bị bao vây và dội bom nhiều ngày qua. Giao chiến đường phố ở một số nơi.

Hội đồng Thành phố Mariupol nói rằng quân Nga trên đường tiến quân đã cưỡng bách nhiều ngàn cư dân nơi này di tản về Nga: "Bọn chiếm đóng đã một cách bất hợp pháp lùa cư dân ra khỏi quận Levoberezhny và một nhà tạm trú trong tòa nhà câu lạc bộ thể thao, nơi hơn 1,000 người (hầu hết là phụ nữ và trẻ em) đang núp bom," theo bản văn của HĐTP, được AP đăng lại.

Phía Ukraine vẫn còn giữ được hầu hết thành phố Mariupol, nhưng nói có 4,000 cư dân bị quân Nga lùa qua biên giới Nga, nơi dân Ukraine có thể bị cưỡng bách lao động. Truyền thông Nga nói đêm Thứ Sáu rằng nhiều ngàn dân Ukraine đã bày tỏ ước mơ chạy thoát vào Liên Bang Nga.

--- Quân Nga cưỡng bách 4,000-4,500 cư dân phải di tản vào Nga.

Video dài 1:29 phút:



https://youtu.be/UZSRRsvrFPo

Quân Nga có một vài thành công nhỏ

Hôm Thứ Sáu, 3 phi hành gia vũ trụ Nga l

Nga cảnh cáo rằng các lưới mìn

Một phái đoàn dân cử lưỡng đảng Hoa Kỳ

Oleksiy Danilov, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ukraine,

Thủ Tướng Anh quốc Boris Johnson

---hôm Thứ Bảy. Phi đạn Nga bắn trúng bản doanh Lữ Đoàn Thủy Bộ 36 của Ukraine tại thành phố Mykolaiv, số người chết ít nhất 40 người, theo báo New York Times.---ên Trạm Không Gian Quốc Tế trong khi mặc bộ áo phi hành trong màu cờ Ukraine. Hình ảnh các phi hành gia này trong màu vàng và xanh đưa tới giả thuyết rằng 3 phi hành gia Nga bày tỏ chống đối cuộc chiến của Putin tại Ukraine.Ba phi hành gia là Oleg Artemyev, Denis Matveev và Sergey Korsakov. Họ lên phi thuyền Soyuz của Nga lúc 3:12 p.m. và sẽ theo lịch trình ở đó cho tới tháng 9/2022, theo tin từ Space.com.Trong buổi họp báo trực tuyến sau khi lên phi thuyền, được hỏi về màu áo có phải màu cờ Ukraine, Artemyev nói chỉ là trùng hợp, "Chỉ là tới phiên chúng tôi chọn màu. Bây giờ có nhiều màu vàng, nên chúng tôi phải dùng tới. Đó là tại sao mang màu vàng."Tuy nhiên, các cựu phi hành gia NASA (của Mỹ) Scott Kelly Và Terry Virts viết trên Twitter rằmg màu áo đó là để ủng hộ Ukraine, trong khi nhà thiên văn Jonathan McDowell nêu giả thuyết trên Twitter rằng màu đó là để vinh danh đại học Bauman University, nơi các phi hành gia từng học nơi đó và cũng có màu xanh và vàng như thế.---do Hải quân Ukraine giăng trên Biển Đen để chống quân Nga đổ bộ có thể trôi xa tới Eo Biển Straits of Bosphorus và Địa Trung Hải (Mediterranean Sea).Sở an ninh Nga FSB nói rằng mìn do Hải quân Ukraine rải ngoài khơi các hải cảng Odessa, Ochakov, Chernomorsk và Yuzhny đều là sản phẩm đầu thế kỷ 20 và cũ nát. Bão đã làm đứt nhiều dây cáp đối với một số lưới mìn, do vậy nhiều mìn đang trôi tự do ở phía tây Hắc Hải.---tới thăm Ba Lan nói rằng cần giúp khẩn cấp Ukraine mọi cách có thể. Dân Biểu Stephen Lynch (Dân Chủ) nói với báo chí rằng phái đoàn tới để ủng hộ dân tộc Ukraine, và cảm ơn Ba Lan đã độ lượng đón người tỵ nạn.Ông nói điều khẩn cấp nhất là phải bảo đảm rằng các chiến binh Ukraine phải có đầy đủ vũ khí, quân nhu, quân dụng mà chúng ta có thể mang tới cho họ.---nói rằng Ukraine sẽ nhận được vũ khí mới của Hoa Kỳ trong vài ngày tới, trong đó có các súng kề vai Javelin và Stinger để chống xe tăng và phi cơ.Danilov nói các vũ khí này sẽ có ở chiến trường Ukraine trong tương lai gần nhất, tức là vài ngày. tới, qua trung chuyển các nước đồng minh NATO.---tuyên bố trước báo chí Anh hôm Thứ Bảy rằng Putin đang trong hoàn cảnh "sợ kinh hoàng" về viễn ảnh 1 cuộc cách mạng bùng nổ ở Moscow.Johnson nói trong video YouTube do báo The Telegraph đưa lên rằng Putin sợ cách mạng màu (color revolution) tại Moscow và đó là lý do Putin tìm acc1h dập tắt ngọn lửa tự do ở Ukraine và đó là tại sao Putin thảm bại.Trong bài diễn văn ngày 23/12/2021, Putin nói, "Các đối thủ của chúng ta cứ nói suốt nhiều thế kỷ rằng Nga không có thể chiến bại, nhưng chỉ có thể bị hủy diệt từ bên trong," và điều này được thành tựu "trong thập niên 1990s, khi Liên Xô bị đánh cho tan rã từ bên trong."--- Nga tiến quân sâu vào Mariupol.Video dài 1:50 phút:



https://youtu.be/GvLfHe3pB4c

--- Hội Đồng Quốc Phòng và An Ninh Quốc Gia Ukraine đã tạm thời cho ngưng tức khắc các hoạt động của nhiều đảng phái chính trị có liên hệ tới chính phủ Nga, Tổng Thống Zelensky nói như thế trên diễn văn video hôm Chủ Nhật.

Danh sách các đảng liên hệ với Nga có Opposition Platform, Nashi, the Opposition Bloc, the Left Opposition, the Progressive Socialist Party of Ukraine, the Socialist Party of Ukraine, the Union of Leftists, the Party of Shariy, Socialists, và Volodymyr Saldo Bloc, theo lời Zelensky.

--- Câu chuyện vu khống vũ khí hóa học có lẽ sẽ mở màn cho các trận tấn công bằng vũ khí hóa học. Bởi vì, khi tác chiến thành phố, quân Nga sẽ không đủ quân để càn quét từng hầm trú ẩn, từng hẻm mai phục, từng hành lang cận chiến... nghĩa là quân Nga đang nghĩ tới dùng vũ khí hóa học như đã dùng ở Syria khi tác chiến đường phố.

Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Quốc Phòng Nga, nói rằng những người chủ nghĩa quốc gia Ukraine đã lập các nhà kho ở phía đông Ukraine để sẽ thực hiện tấn công bằng vũ khí hóa học "rồi sau đó sẽ đổ tội cho quân Nga," theo tin từ Tass News hôm Thứ Bảy.

--- Báo Kyiv Independent hôm Thứ Bảy nói rằng quân Nga đã cưỡng bách người dân trong vùng Donbas do Nga kiểm soát phải cầm súng và ra tuyến đầu tác chiến. (Donbas là 2 tỉnh ly khai từ 2014 của Ukraine, được Putin công nhận là 2 nền Cộng Hòa Nhân Dân).

Người dân Donbas được báo này phỏng vấn nói rằng họ chứng kiến thấy Nga cưỡng bách lính nghĩa vụ nhiều người họ quen, vài người nói họ bị cưỡng bách vào hàng ngũ quân Nga với lời hăm dọa không đi nghĩa vụ là bắn bỏ.

--- Thủ Tướng Anh hôm Thứ Bảy nói rằng các trận tấn công của Nga tại Ukraine là "điểm chuyển hướng" đối với cộng đồng quốc tế, nói rằng chiến thắngc ủa Nga có nghĩa là "một kỷ nguyên mới của hù dọa."

Ông nói Putin sẽ không ngừng ở Ukraine, xóa sổ nền tự do ở Ukraine xong là sẽ xóa sổ nền tự do ở Georgia và rồi Moldova, nghĩa là thời kỳ hù dọa mới khắp vùng Đông Âu, từ Baltic tới Hắc Hải.

--- Thủ Tướng Anh Boris Johnson cũng nói Anh quốc đã cảnh cáo Trung Quốc đừng có về phe với Nga trong cuộc chiến Ukraine, nói lựa chọn cùng phe với Nga sẽ đưa TQ vào "phía sai lầm của lịch sử."

--- Tổng Thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis nói rằng Thụy Sĩ sẵn sàng làm trung gian thương thuyết giữa Ukraine và Nga. Cassis nói Thụy Sĩ có thể giữ vị trí trung gian thích hợp vì truyền thống "trung lập và các nỗ lực nhân đạo"... Thụy Sĩ trước đó đã tham gia Liên Âu cấm vận Nga và đóng bầu trời với phi cơ Nga.

--- Thủ Tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói với Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã lay động "nền tảng của trật tự quốc tế," và kêu gọi Ấn Độ có lập trường cứng rắn hơn với Nga.

Kishida nói sau buổi họp, "Chúng tôi (Kishida và Modi) xác nhận rằng bất kỳ thay đổi đơn phương nào về tình trạng đương hữu bằng vũ lực đều không thể tha thứ ở bất cứ khu vực nào, và cần tìm giải pháp hòa bình cho các tranh chấpd ựa theo luật quốc tế."

Thủ Tướng Nhật cũng loan báo kế hoạch đầu tư 42 tỷ đôla vào Ấn Độ trong 5 năm, với công ty Nhật Suzuki Motor ký hợp đồng đầu tư với Delhi để sản xuất xe điện và bình điện tại Ấn Độ.

--- Dân Mỹ hút thuốc ít hơn bao giờ. Đó là theo CDC, khi nói rằng 12.5% người thành niên Mỹ hút một điếu trong năm 2020. Đó là mức thấp nhất kể từ 1965, khi dữ kiện được thu thập.

Thống kê tính chung trong năm đó, cho biết 19% người thành niên đã hút thuốc. Tức là hơn 47 triệu người Mỹ.

--- Cảnh sát tiểu bang Arkansas nói có một vụ xả súng bắn tập thể tại một buổi triển lãm xe tại thị trấn Dumas đã làm ít nhất 1 người chết và 20 người bị thương, trong đó có trẻ em.

Cảnh sát nói vẫn chưa biết bao nhiêu trẻ em bị thương, nhưng đã bắt được 1 nghi can, mặc dù có thể là có nhiều tay súng. Cuộc điều tra đang diễn tiến.

--- HỎI 1: Bản Báo Cáo Chỉ Số Hạnh Phúc LHQ 2022, Việt Nam hạng mấy?

ĐÁP 1: Phần Lan hạng nhất, VN hạng 77. Bản báo cáo có tên là 2022 World Happiness Report do LHQ bảo trợ, đo lường hạnh phúc các quốc gia dựa vào nhận định và dữ kiện các nước, dựa vào tổng sản lượng quốc dân trên đầu người, tuổi thọ, hỗ trợ xã hội, cảm giác về tự do quyết định các lựa chọn trong đời.

Hạnh phúc 5 nước hàng đầu, theo thứ tự: Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Iceland, Hòa Lan.

Mỹ hạng 16, Đài Loan hạng 25, Nhật Bản hạng 54, Nam Hàn hạng 59, Trung Quốc hạng 72.

Việt Nam hạng 77.

Chi tiết:

https://worldhappiness.report/ed/2022/happiness-benevolence-and-trust-during-covid-19-and-beyond/#ranking-of-happiness-2019-2021

--- HỎI 2: Tuyên giáo 47 từ VN vu khống TV Ukraine bôi nhọ ông Hồ?

ĐÁP 2: Có lẽ để bênh vực Putin. Chỉ là vu khống thôi. Chẳng có đài truyền hình nào của Ukraine phát sóng giữa trời mưa đạn mà nhớ tới chuỵện xác ướp Mác-Lê-Mao.

Sau đây là video từ một người Việt trong Ukraine khi nghe Tuyên giáo 47 vu khống đã nhờ chồng tìm hiểu, thì ra chẳng có đài Ukraine nào nói chuyện ông Hồ cả.

Trả Lời Câu Hỏi Về Kênh Truyền Hình Uk.raine N.ó.i Về B á c H.ồ Có Hay Không

Video dài 4:44 phút:



https://youtu.be/bOPr8qjWl3c

.