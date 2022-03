Ukraine bắn chết Trung Tướng Nga Andrei Mordvichev ở gần thành phố Kherson. Nhóm 4 lính Mỹ đã chết vì rớt phi cơ ở Bắc Na Uy. Nga: Hợp tác giữa Nga-TQ sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. - Anh: Nga đổi chiến lược, sẽ bắn phá tới khi Nga kiệt sức. Al Jazeera: nhiều vũ khí tối tân đưa tới thử ở chiến trường Ukraine. Nga: bắn phi đạn siêu thanh Kinzhal, phá hủy kho hỏa tiễn dưới hầm ngầm của Ukraine. Hôm nay

2 cựu Tổng Thống George W. Bush và Bill Clinton thăm 1 nhà thờ Ukraine tại Chicago để "bày tỏ đoàn kết với Ukraine."

- Ukraine bắn chết Trung Tướng Nga Andrei Mordvichev ở gần thành phố Kherson. Nhóm 4 lính Mỹ đã chết vì rớt phi cơ ở Bắc Na Uy. Nga: Hợp tác giữa Nga-TQ sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.

- Anh: Nga đổi chiến lược, sẽ bắn phá tới khi Ukraine kiệt sức. Al Jazeera: nhiều vũ khí tối tân đưa tới thử ở chiến trường Ukraine. Nga: bắn phi đạn siêu thanh Kinzhal, phá hủy kho hỏa tiễn dưới hầm ngầm của Ukraine. Hôm nay: 3,328,692 người tỵ nạn ra khỏi Ukraine.

- Biden đi Châu Âu tuần sau, họp NATO, Hội Đồng Châu Âu, G-7 về chủ đề cấm vận Nga, viện trợ nhân đạo cho người tỵ nạn Ukraine, và tình hình Ukraine. Ba Lan xin Liên Âu cấm vận thương mại hoàn toàn đối với Nga. Bulgaria sẽ không viện trợ quân sự cho Ukraine.

- Hội đồng Bảo an LHQ: lo Nga xài vũ khí sinh học trong xâm lược Ukraine. Putin dự buổi lễ kỷ niệm 8 năm ngày Nga sáp nhập Crimea, diễn văn mất sóng bất ngờ. TT Zelenskyy: Nga tấn công Ukraine, sẽ phá hủy mọi thứ Nga đã đạt được trong 25 năm qua.

- Putin ra lệnh bắt Tướng Roman Gavrilov, Phó Tư Lệnh Rosgvardia. Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương Nga từ chức, nói phản đối cuộc chiến ở Ukraine. Quân Nga đã đào hầm, đắp bờ quanh chỗ họ trú đóng phía tây bắc thủ đô Kyi.

- Lên đài Nga RT, Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov hoài niệm Liên Xô thời chưa tan rã, và khen ngợi Đài Fox News là phe ta của Nga. Ukraine bắn rớt 3 phi đạn hành trình của Nga ở thành phố Vinnytsia.

- Thủ Tướng Anh: Putin sẽ sụp đổ ở Ukraine. 2 cựu Tổng Thống George W. Bush và Bill Clinton thăm 1 nhà thờ Ukraine tại Chicago để "bày tỏ đoàn kết với Ukraine." Bác sĩ cựu chiến binh Mỹ tới Ukraine, dạy cứu thương cho thường dân tại Lviv. Zelensky: còn hàng trăm người dưới gạch vụn Mariupol.

- Nga đã đạt một thương ước với Belarus về cung cấp lương thực chủ yếu như lúa mì và dầu

- Trump sẽ tụ họp đông người ở Washington Township, Michigan, vào 2/4/2022 để kiếm phiếu cho thủ hạ

- Báo động: bầu cử Hoa Kỳ sẽ thiếu phiếu bầu bằng giấy, thiếu bao thư, thiếu tài xế xe tải chở phiếu bầu

- California khô hạn kỷ lục tháng 1 và tháng 2/2022, tiểu bang báo động cung ứng nước sẽ thấp hơn

- VN thê thảm: giá thép tăng 4 lần/tháng, nhiều công trình xây cất tạm ngừng.

- Hải phòng: Hơn 1.000 công nhân đình công.

- HỎI 1: Thành phố nào tốt nhất để sống tại California? ĐÁP 1: Hàng đầu là: Berkeley, Irvine, San Francisco.

- VẤN ĐỀ: Số cặp vợ chồng kết hôn tại Hàn Quốc trong năm 2021 thấp kỷ lục.

QUẬN CAM (VB-19/2022) --- Hợp tác giữa Nga và Trung Quốc sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn trong hoàn cảnh hiện nay, theo hãng tin Interfax ghi lời Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov.

.

Lavrov nói hợp tác Nga-TQ mạnh mẽ hơn bởi vì đây là lúc Tây phương đang làm suy yếu các nền tảng của hệ thống quốc tế.

--- Thủ Tướng Na uy nói hôm Thứ Bảy, rằng 4 chiến binh Mỹ đã chết trong vụ rớt phi cơ ở thị trấn Graetaedalen, phía Bắc Na Uy, trong cuộc tập trận của NATO không liên hệ tới cuộc chiến Ukraine.

Nguyên do rớt phi cơ đang được điều tra, nhưng lúc đó là thời tiết xấu. Nhóm 4 chiến binh là phi hành đoàn trên chiếc phi cơ kiểu MV-22B Osprey của TQLC Hoa Kỳ.

Tập trận NATO này tại Na Uy là thường niên, không liên hệ cuộc chiến ở Na Uy, năm nay có khoảng 30,000 chiến binh, 220 phi cơ, 50 tàu chiến từ 27 quốc gia. Hai nước không phải trong NATO là Phần Lan và Thụy Điển cũng tham dự. Tập trận là từ 14/3/2022 tới ngày 1/4/2022.

--- Ukraine nói là đã hạ sát Trung Tướng Nga Andrei Mordvichev trong khi giao chiến ở thị trấn Chornobaivka, gần thành phố Kherson.

Trung Tướng Andrei Mordvichev giữ chức Tư Lệnh Quân Đoàn 8 Liên Binh Chủng.

--- Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ nói rằng số người tỵ nạn từ Ukraine, tính tới rạng sáng Thứ Bảy 19/3/2022 là 3,328,692 người, trong đó vào biên giới ba Lan vượt qua dấu mốc là 2,010,693 người tỵ nạn.

Nghĩa là riêng hôm Thứ Sáu có thêm 58,030 người tỵ nạn, bước ra khỏi biên giới Ukraine. LHQ ước tính số người rời khỏi nhà nhưng còn trong nội địa Ukraine là gần 6.5 triệu người.

--- Không ảnh từ phi cơ tự hành cho thấy phi đạn Nga tàn phá khu thương mại và khu dân cư ở thành phố Mariupol.

Video dài 34 giây:



https://youtu.be/M9au_9A2YRo

--- Bộ Quốc Phòng Nga nói hôm Thứ Bảy là đã phá hủy một kho ngầm dưới đất chứa hỏa tiễn và phi đạn dùng cho chiến đấu cơ ở phía tây Ukraine bằng phi đạn siêu thanh.

Nga nói phi đạn siêu thanh Kinzhal (còn gọi là Dagger Missile) đã phá hủy kho hỏa tiễn dưới hầm ngầm tại làng Deliatyn trong khu vực Ivano-Frankivsk của Ukraine.

Putin trước đây từng ca ngợi phi đạn siêu thanh Kinzhal là "vũ khí lý tưởng" bay ở tốc độ gấp 10 lần âm thanh và có thể phá hủy bất kỳ hệ thống phòng không nào.

--- Phóng viên Imran Khan của báo Al Jazeera, từ thủ đô Kyiv của Ukraine, loan tin rằng trong vài ngày qua anh đọc các bản tin quân sự cho thấy các loại vũ khí mới chưa từng thử nghiệm ở chiến trường bây giờ đang được sử dụng ở Ukraine để đo lường sức công phá.

Khan nói trường hợp anh đọc từ các blog quân sự là các phi đạn hành trình do quân Nga bắn lên đã bị phòng không Ukraine bắn rớt trên đường bay. Tương tự là loại "phi cơ không người lái lao vào quân thù để tự hủy" (kamikaze drones) cũng do Nga đưa vào mặt trận Ukraine.

--- Cuộc xâm lăng Ukraine của Nga tới tuần lễ thứ 4, vẫn chưa chiếm được thủ đô Kyiv hay lật đổ chính phủ Ukraine, bây giờ quân Nga đang đổi chiến lược: bắn phá các thành phố Ukraine, kể cả bệnh viên và trường học, để làm suy yếu Ukraine tới chỗ kiệt lực.

Đó là nhận định của Trung Tướng Anh quốc Jim Hockenhull, Giám đốc Sở Quân Báo Anh Quốc, nói rằng quân Nga bắn phá cũng để gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khi làm kiệt sức Ukraine.

Đó cũng là nhận định của tổ chức nghiên cứu chinh sách đối ngoại Hoa Kỳ có tên là Atlantic Council, ghi lại trong tuần này, nhằm dẫn tới nạn đói như Nga đã bao vây năm 1930s làm nhiều triệu dân Ukraine chết đói.

--- Hình ảnh từ truyền hình Nga: Putin hôm Thứ Sáu đọc diễn văn ở sân vận động Moscow mừng 8 năm sáp nhập bán đảo Crimea tự nhiên mất sóng diễn văn (được giải thích là "sự cố"), liền tới ca khúc ban nhạc lên sóng thay Putin.

Video dài 50 giây:



https://youtu.be/kp8qLWbxVTQ

--- Bulgaria sẽ không viện trợ quân sự cho Ukraine, bất kể rằng Bulgaria là thành viên NATO. Thủ Tướng Kiril Petkov nói rằng Bulgaria sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo thôi.

--- Thủ Tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm Thứ Bảy họp báo, nói Ba Lan đề nghị Liên Âu cấm vận thương mại hoàn toàn đối với Nga, cấm tất cả các tàu nào mang cờ Nga vào các hải cảng Liên Âu, cũng như cấm giao thương hoàn toàn trên đường bộ.

--- Bạch Ốc nói Tổng Thống Biden sẽ thăm Châu Âu tuần sau: Biden sẽ bay tới Brussels vào Thứ Tư 23/3/2022, và sẽ có nghị trình dày đặc vào Thứ Năm. Biden tới là để dự Thượng Đỉnh NATO để ngăn chận Nga và để đem lại hòa bình cho Ukraine.

Thêm nữa, Biden cũng sẽ họp Thượng Đỉnh Hội Đồng Châu Âu và họp G-7 về chủ đề cấm vận Nga, viện trợ nhân đạo cho người tỵ nạn Ukraine, và tình hình Ukraine.

--- Nhiều đại biểu tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể sử dụng vũ khí sinh học trong cuộc xâm lược Ukraine, theo tin NHK. HĐBA họp khẩn hôm thứ Sáu, sau cuộc họp tương tự vào tuần trước, để thảo luận việc Nga đưa ra cáo buộc về chương trình vũ khí sinh học do Mỹ hậu thuẫn ở Ukraine.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia lặp lại tuyên bố của Moscow rằng "phát hiện được thông tin về các dự án nguy hiểm liên quan đến chương trình vũ khí và sinh học ở Ukraine". Đại diện cấp cao của LHQ về các vấn đề giải trừ quân bị, Nakamitsu Izumi, cho biết Liên hợp quốc không nắm được thông tin gì về chương trình nào như vậy ở Ukraine. Nhiều đại biểu khác cho rằng Nga đã đưa ra cáo buộc vô căn cứ.

--- Tổng thống Nga Vladimir Putin dự buổi lễ kỷ niệm 8 năm ngày Nga sáp nhập Crimea. Bài diễn văn của ông được chiếu trực tiếp trên truyền hình nhà nước, nhưng đột ngột bị ngừng rồi thay bằng cảnh chương trình âm nhạc kế tiếp trong sân vạn động. Sau đó, kênh này đã phát lại từ đầu bài diễn văn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết gián đoạn phát sóng là do "tai nạn kỹ thuật trên máy chủ". Khoảng 100.000 người tham dự buổi lễ ở Moscow. Ông Putin một lần nữa biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine hiện nay là “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Ông nói mục tiêu của Nga là giúp mọi người thoát khỏi "đau khổ" và “diệt chủng”.

--- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cảnh báo rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine sẽ "phá hủy mọi thứ" mà Nga đã đạt được trong 25 năm qua. Trong một thông điệp video công bố hôm thứ Sáu, ông Zelenskyy nói người dân Nga sẽ mất tự do khi họ "trở lại điểm mà họ từng bắt đầu vươn lên…những năm 90 đen tối". Ông nói: "Đây là cái giá Nga sẽ phải trả cho cuộc chiến chống Ukraine”.

--- Hải cảng Odesa được mệnh danh là Viên Ngọc Hắc Hải, bây giờ trở thành pháo đài, lập tuyến phòng thủ dày đặc chờ quân Nga tới giao chiến.

Video dài 2:56 phút:



https://youtu.be/HQT_inMypTw

--- Báo the Mirror của Anh quốc hôm 17/3/2022 loan tin rằng Putin đã ra lệnh cho Bộ Công An FSS bắt Tướng Roman Gavrilov, Phó Tư Lệnh Lực Lượng Rosgvardia của Nga, dựa theo tin từ báo The Daily Star.

Trong khi đó, Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương Nga là bà Elvira Nabiullina, 58 tuổi, đã từ chức, nói rằng bà đã phản đối Putin về cuộc chiến ở Ukraine.

Theo lời Christo Grozev, một phóng viên người Bulgaria, lý do Putin cho bắt Tướng Gavrilov vẫn chưa rõ, nhưng một nguồn tin nói với Grozev rằng bị bắt vì lộ thông tin quân sự làm chết lính, nhưng 2 người khác nói lý do bị bắt vì làm thất thoát hoang phí xăng dầu.

--- Cựu Tổng Thống George W. Bush và cựu Tổng Thống Bill Clinton đã tới thăm một nhà thờ Ukraine tại Chicago để "bày tỏ đoàn kết với dân tộc Ukraine."

Một cựu chiến binh Hoa Kỳ

Quân Nga đã đào hầm, đắp bờ quanh chỗ họ trú đóng

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của thông tấn nhà nước Nga RT

Có ít nhất 3 phi đạn hành trình

Có thể còn hàng trăm người dưới gạch vụn. T

Thủ Tướng Anh quốc Boris Johnson

Chính phủ Nga đã đạt một thương ước

Trump loam báo trong một bản văn

Các quan chức bầu cử Hoa Kỳ lo ngại sẽ thiếu phiếu bầu bằng giấy v

Các thành phố và nông trại khắp California

VN thê thảm: giá thép tăng 4 lần/tháng, nhiều công trình xây cất tạm ngừng.

Hải phòng: Hơn một nghìn công nhân đình công.

HỎI 1

ĐÁP 1

VẤN ĐỀ:

Số cặp vợ chồng kết hôn tại Hàn Quốc trong năm 2021 thấp kỷ lục

KBS News

Hai Tổng Thống phóng tweet cho thấy họ thăm nhà thờ Saints Volodymyr & Olha Ukrainian Catholic Church, mỗi người cầm bó hoa hướng dương vàng, quốc hoa của Ukraine.---đang dạy các lớp cứu thương cho thường dân Ukraine tại Lviv, phía tây Ukraine, để người dân có thể làm cứu thương khi cần thiết.Bác sĩ Robert Lim là một trong các bác sĩ và cứu thương trong nhóm Global Surgical and Medical Support Group đưa vào giúp Ukraine. Lim là bác sĩ giải phẫu trong Lục quân Mỹ trong 20 năm, hướng dẫn lớp dạy cứu thương ở 1 phòng thể dục địa phương ở Lviv, nơi ông dạy cho các giáo viên, kỹ sư, học sinh trung học về kỹ thuật cứu thương.Lim cũng dạy các bác sĩ và y tá địa phương về cách chữa trị thương tích hiếm gặp trong thời bình. VN thê thảm: giá thép tăng 4 lần/tháng, nhiều công trình xây cất tạm ngừng. Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp ghi nhận. Giá thép phi mã, doanh nghiệp xây dựng lao đao. Trung tuần tháng 3/2022, thị trường thép tiếp tục chứng kiến đợt tăng giá thứ 4 trong tháng, nhiều công trình xây dựng quy mô nhỏ đến lớn đều phải tạm dừng. Dạo quanh các tuyến phố chuyên buôn bán thép xây dựng tại Hà Nội, ghi nhận của Diễn đàn Doanh nghiệp cho thấy giá thép tăng cao khiến không khí ảm đạm bao trùm lên các cửa hàng kinh doanh. Tiểu thương, doanh nghiệp "khóc ròng". Chị Hảo - chủ cửa hàng thép xây dựng tại số 70 Đê La Thành cho biết, từ đầu năm 2022, giá thép liên tục tăng đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Theo đó, so với năm 2021, lượng khách đã giảm khoảng 50%, nhiều gia đình sau khi tham khảo giá thép, tuy nhiên một tuần sau chuẩn bị ký hợp đồng mua bán lại tạm dừng vì giá đã tăng cao. Hải phòng: Hơn 1.000 công nhân đình công. Báo VietnamNet viết: Nghìn công nhân giày Tam Cường đình công, yêu cầu tăng tiền bữa ăn. Sau khi hàng nghìn công nhân nhà máy giày và phụ liệu Tam Cường (Hải Phòng) đình công, suất ăn đã được tăng từ 12.000 đồng lên 13.500 đồng/bữa. Sáng nay (19/3), xác nhận với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cho biết, chiều qua hơn nghìn công nhân nhà máy giày và phụ liệu Tam Cường đã ngưng việc tập thể. Theo phản ánh của người lao động, họ đình công để đưa yêu sách tập trung vào việc đòi tăng lương, hỗ trợ tiền xăng xe và xem lại cách đóng BHXH sao cho phù hợp. Ghi nhận trưa 19/3 của PV VietNamNet, công nhân vẫn tiếp tục đình công và ngày một đông hơn. Họ yêu cầu phía nhà máy đáp ứng các yêu cầu như tăng thêm tiền ăn, làm rõ mức đóng bảo hiểm và các chế độ đãi ngộ khác. Phía nhà máy đã cử cán bộ ra đối thoại nhưng chưa đi đến được thống nhất để công nhân vào làm Giá thép phi mã, doanh nghiệp xây dựng lao đao. Trung tuần tháng 3/2022, thị trường thép tiếp tục chứng kiến đợt tăng giá thứ 4 trong tháng, nhiều công trình xây dựng quy mô nhỏ đến lớn đều phải tạm dừng. Dạo quanh các tuyến phố chuyên buôn bán thép xây dựng tại Hà Nội, ghi nhận của Diễn đàn Doanh nghiệp cho thấy giá thép tăng cao khiến không khí ảm đạm bao trùm lên các cửa hàng kinh doanh. Tiểu thương, doanh nghiệp "khóc ròng". Chị Hảo - chủ cửa hàng thép xây dựng tại số 70 Đê La Thành cho biết, từ đầu năm 2022, giá thép liên tục tăng đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Theo đó, so với năm 2021, lượng khách đã giảm khoảng 50%, nhiều gia đình sau khi tham khảo giá thép, tuy nhiên một tuần sau chuẩn bị ký hợp đồng mua bán lại tạm dừng vì giá đã tăng cao.---Báo VietnamNet viết: Nghìn công nhân giày Tam Cường đình công, yêu cầu tăng tiền bữa ăn. Sau khi hàng nghìn công nhân nhà máy giày và phụ liệu Tam Cường (Hải Phòng) đình công, suất ăn đã được tăng từ 12.000 đồng lên 13.500 đồng/bữa. Sáng nay (19/3), xác nhận với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cho biết, chiều qua hơn nghìn công nhân nhà máy giày và phụ liệu Tam Cường đã ngưng việc tập thể. Theo phản ánh của người lao động, họ đình công để đưa yêu sách tập trung vào việc đòi tăng lương, hỗ trợ tiền xăng xe và xem lại cách đóng BHXH sao cho phù hợp. Ghi nhận trưa 19/3 của PV VietNamNet, công nhân vẫn tiếp tục đình công và ngày một đông hơn. Họ yêu cầu phía nhà máy đáp ứng các yêu cầu như tăng thêm tiền ăn, làm rõ mức đóng bảo hiểm và các chế độ đãi ngộ khác. Phía nhà máy đã cử cán bộ ra đối thoại nhưng chưa đi đến được thống nhất để công nhân vào làm việc trở lại.---: Thành phố nào tốt nhất để sống tại California?: Hàng đầu là: Berkeley, Irvine, San Francisco. Nghiên cứu của công ty Niche, phân tích các thành phố khắp Hoa Kỳ dựa vào dữ kiện tội hình sự, việc làm, vật giá, trường học công lập... từ các nguồn liên bang như FBI, Bộ Lao Động và các nguồn địa phương.Sau đây là các thành phố tốt nhất để sống tại California, theo thứ tự điểm:1. Berkeley (Berkeley hạng thứ #8 trong các thành phố tốt nhất Hoa Kỳ để sống).2. Irvine (thứ #10 toàn quốc).3. San Francisco (thứ #14 toàn quốc).4. Sunnyvale (thứ #16 toàn quốc).5. Torrance (thứ #23 toàn quốc).6. Santa Clara (thứ #24 toàn quốc).7. Carlsbad (thứ #30 toàn quốc).8. Pasadena (thứ #46+ toàn quốc).9. Thousand Oaks (thứ #51 toàn quốc).10. San Diego (thứ #55 toàn quốc).Chi tiết:---Số cặp vợ chồng kết hôn tại Hàn Quốc trong năm 2021 thấp kỷ lục, 17/3/2022Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 17/3 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, số cặp vợ chồng kết hôn đạt 193.000 cặp, giảm hơn 20.000 cặp so với năm 2020, mức giảm sâu nhất trong vòng 49 năm qua.

Số cặp vợ chồng kết hôn từng giảm xuống dưới ngưỡng 300.000 cặp vào năm 2016, và lần này tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng 200.000 cặp sau 5 năm.

Quy mô số cặp vợ chồng kết hôn trong năm ngoái là mức thấp kỷ lục trong lịch sử thống kê liên quan của Hàn Quốc kể từ năm 1970. Xu hướng giảm này được phân tích là bởi dân số ngoài 30 tuổi, độ tuổi kết hôn chính, liên tục giảm. Thêm vào đó là sự thay đổi về quan điểm kết hôn, vấn đề kinh tế, và nhiều trường hợp trì hoãn kết hôn do dịch COVID-19.

Ngoài đó, số người nước ngoài nhập cảnh vào trong nước giảm do dịch COVID-19 cũng khiến số trường hợp kết hôn quốc tế giảm mạnh tới hơn 14%.

Một quan chức Cục Thống kê phân tích tại Hàn Quốc vẫn thiên về khuynh hướng kết hôn trước rồi mới sinh con, nên việc số cặp kết hôn giảm sẽ kéo theo số trẻ sơ sinh giảm trong thời gian tới.

Độ tuổi kết hôn lần đầu cũng ngày càng muộn hơn. Độ tuổi kết hôn lần đầu của nam giới bình quân là 33,4 tuổi, của nữ giới là 31,1 tuổi, lần lượt tăng 0,1 tuổi và 0,3 tuổi so với một năm trước.

Số cặp vợ chồng ly hôn trong năm ngoái giảm 4,5% so với một năm trước, xu hướng giảm hai năm liên tiếp. Cục thống kê phân tích xu hướng giảm là do số cặp kết hôn giảm, và do nhiều cặp vợ chồng hoãn tiến hành thủ tục pháp lý ly hôn do dịch COVID-19.

Tuy nhiên, tỷ lệ ly hôn ở các cặp vợ chồng trên 60 tuổi lại tăng, duy nhất trong số các nhóm tuổi. Điều này cho thấy số cặp vợ chồng quyết định ly hôn ở tuổi xế chiều đang có chiều hướng tăng.

Chi tiết:

https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=53698

.