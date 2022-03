Sau khi Thượng Viện OK luật hủy bỏ đổi giờ, Chủ Tịch Hạ Viện nói đồng ý với luật Mỹ sẽ xài giờ cố định.

- Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA): Ukraine nên đầu hàng Nga, vì Biden viện trợ Ukraine chỉ để kéo dài cuôc chiến vô ích...

- Ukraine: hòa đàm phải giữ đường biên giới khi Liên Xô sụp đổ 1991. Amh: thất vọng vì lập trường Ấn Độ về Ukraine. Biden sẽ nói chuyện với Tập Cận Bình ngày mai (Thứ Sáu) về nhiều đề tài. Hội Đồng Bảo An LHQ đồng ý họp khẩn về Ukraine. Ukraine xin hình ảnh vệ tinh từ Nhật Bản để theo dõi quân Nga. Zelensky kêu gọi Đức phải ngừng "tài trợ cuộc chiến" và phải kình mặt với Nga.

- Biden ký luật cấm các cựu gián điệp Hoa Kỳ không được làm việc cho các chính phủ nước ngoài trong vòng 30 tháng sau khi họ nghỉ hưu. Anh sẽ gửi dàn phi đạn Sky Sabre tới Ba Lan và 100 chiến binh, củng cố NATO. Quân Nga đang tiến chậm về hướng Kyiv. Belarus: bắn rớt ít nhất 2 phi đạn từ Ukraine vào Belarus.

- Cấm vận hại Putin: không mua thuốc Botox được nữa. Các hãng dược đã rủ nhau chạy khỏi Nga. Nga: sẽ không trễ nợ công khố phiếu. Putin kêu gọi hãng Nga tăng đầu tư kinh doanh vào bán đảo Crimea.

- Nhật: động đất ngoài khơi 7.4 độ, chết 4 người, bị thương 200 người, 2 triệu nhà mất điện, xe lửa trật đường rầy

- CIA huấn luyện lính Ukraine đánh du kích từ 2014, nên quân Nga sụp bẫy. Đoàn xe chở hàng nhân đạo chạy tới Mariupol, bị quân Nga chận. Hội Đồng Châu Âu đã trục xuất Nga. Thêm nhiều biên tập viên TV Nga từ chức.

- Biden thêm viện trợ $800 triệu đô cho Ukraine, nâng viện trợ tới $1 tỷ đô, súng phòng không, súng chống xe tăng. Biden gọi Putin là "tội phạm chiến tranh" (Nga: ngôn ngữ không thể chấp nhận, không thể tha thứ). Mỹ: quân Nga đã bắn chết 10 người đang đứng xếp hàng chờ lãnh bánh mì ở thị trấn Chernihiv. Nga đã trả tự do cho Thị Trưởng thành phố Melitopol. Đô Trưởng Kyiv: Putin nói dối khi nói quân Nga chỉ tấn công mục tiêu quân sự.

- Ukraine: Nga bắn vào đoàn xe chở thường dân di tản ra khỏi Mariupol. Tòa THQ buộc Nga phải tức khắc ngưng bắn. Zelensky: Thế Chiến 3 có thể đã khởi sự khi Nga xâm lăng Ukraine. Hải quân Nga nhiều hơn ở phía Biển Đen, bắn phi đạn từ biển vào gần Odesa. Quân Nga dội bom vào rạp hát, nơi thường dân đang núp bom.

- Trump khoe nhờ Trump hù dọa, NATO mới mạnh hơn vì phải xài thêm tiền để củng cố quốc phòng.

- Trump nói Trump không đứng chung liên danh với Mike Pence nữa, nếu Trump ứng cử Tổng Thống năm 2024.

- Tiểu bang Ohio trở thành tiểu bang thứ 23 cho mang súng không cần giấy phép, không cần huấn luyện

- Sau khi Thượng Viện OK luật hủy bỏ đổi giờ, Chủ Tịch Hạ Viện nói đồng ý với luật Mỹ sẽ xài giờ cố định

- HỎI 1: Hệ thống tiệm Walmart hôm Thứ Tư nói đang tuyển thêm 50,000 nhân viên? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Tại Kherson, nơi quân Nga chiếm đóng ở Ukraine, giới trẻ Việt cùng dân Ukraine biểu tình.

QUẬN CAM (VB-17/3/2022) --- Trận động đất có độ lớn 7.4 xảy ra ngoài khơi bờ Fukushima, ven biển Thái Bình Dương của Nhật Bản tối thứ Tư đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Giao thông và cuộc sống của người dân địa phương vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng. NHK ghi rằng tại cảng Ishinomaki thuộc tỉnh Miyagi ghi nhận sóng cao tới 30cm.

Hàng trăm người dân duyên hải ở Fukushima và Miyagi đã phải đi sơ tán. Trận động đất gây mất điện ảnh hưởng đến hơn 2 triệu hộ gia đình và làm gián đoạn dịch vụ tàu điện. Trận động đất cũng gây ra hỏa hoạn và thiệt hại công trình nhà cửa.

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản cho biết trận động đất đã khiến một đoàn tàu cao tốc trật đường ray giữa ga Fukushima và ga Shiroishizao. Không có hành khách nào bị thương. Hôm thứ Năm, nhân viên bảo trì đã kiểm tra đường ray và xác nhận được hư hại. Nhiều chuyến tàu ở khu vực Tohoku vẫn phải ngừng hoạt động, khiến nhiều người bị mắc kẹt.

--- Hy vọng sẽ dẹp màn đổi giờ vĩnh viễn. Dân Mỹ mỗi năm phải vặn đồng hồ, đổi giờ 2 lần, mỏi tay rồi, bây giờ có dấu hiệu sẽ không đổi giờ nữa sau tháng 11/2023.

Sau khi Thượng Viện bỏ phiếu toàn bộ đồng ý chọn giờ Daylight Saving Time làm giờ cố định vĩnh viễn, khỏi phải buộc dân Mỹ đổi giờ 2 lần/năm như trước giờ, Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi ra dấu đồng ý, theo Báo the Hill.

Tuy nhiên, Pelosi cho biết chuyện cứu xét dự luật xài giờ cố định không gấp, vì Ukraine vẫn là đề tài bận rộn cho các dân cử bây giờ. Pelosi nói: "Tôi nghĩ chuyện đó [hủy bỏ đổi giờ] không gặp trở ngại nhiều với chúng tôi."

Trước đó, Thượng Viện Hoa Kỳ thống nhất thông qua dự luật “Sunshine Protection Act” (Luật Bảo Vệ Ánh Mặt Trời) hôm Thứ Ba. Dự luật này nếu thành luật sẽ buộc sử dụng vĩnh viễn giờ Daylight Savings Time và không bao giờ vặn đồng hồ tới lui 2 lần mỗi năm nữa.

Dự luật trình bởi Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-FL) và Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse (Dân Chủ-RI) hồi năm ngoái, nói rằng cứ đổi giờ tới lui chỉ làm hại kinh tế và sức khỏe. Báo The Hill nói, nếu thành luật, sẽ hiệu luật từ ngày 20/11/2023.

--- Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) hôm Thứ Tư chỉ trích Tổng Thống Biden về chuyện tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, bà nói rằng tình hình sẽ tốt hơn, nếu Ukraine buông súng để đầu hàng quân Nga.

.

Viết trên trang Facebook, DB Greene nói rằng "nếu chúng ta thực sự quan tâm tới nỗi khổ và chết chóc đang chiếu trên màn hình TV, chúng ta không thể viện trợ thêm cuộc chiến bằng cách gửi vũ khí và tiền để chiến đấu cho cuộc chiến mà họ [Ukraine] không có thể thắng. Hiệu quả gửi thêm vũ khí và tiền sẽ chỉ kéo dài cuộc chiến."

DB Greene thêm rằng Mỹ đang cho Tổng Thống Volodymyr Zelenskyy và dân Ukraine "một hy vọng giả tạo về cuộc chiến mà họ không có thể thắng."

Sự thật, nhiều chuyên gia quân sự nói quân Nga đang bị ngăn chận, Ukraine đã giết 4 tướng Nga, và quân Nga đang lộ dấu hiệu lún sình. DB Greene kết luận rằng bà muốn ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine vì "trong cương vị giáo dân Thiên Chúa Giáo" bà không muốn "gây ra thêm đau khổ cho nhân loại."

--- Video gắn trên nón sắt của 1 lính Ukraine, quay phim cho thấy lính Ukraine dùng súng phóng lựu bắn cháy xe vận tải Ural của Nga.

Video dài 57 giây:



https://youtu.be/I09fBeM_g0E

--- Tổng Thống Ukraine nói rằng ông không đổi lập trường rằng các đường biên giới phải trở về đúng với khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, theo lời cố vấn TT Zelensky nói hôm Thứ Năm.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine hồi năm 2014, nhưng LHQ vẫn xem vùng này là một phần Ukraine. Nga mới đây công nhận 2 tỉnh ly khai năm 2014 của Ukraine là 2 nước "Cộng hòa Nhân dân" nhưng Ukraine vẫn xem Crimea và 2 tỉnh đó là của Ukraine và bị Nga tạm chiếm.

--- Alexander Lukashenko, Tổng Thống Belarus, hôm Thứ Năm nói quân đội Belarus đã bắn rớt ít nhất 2 phi đạn bắn từ lãnh thổ Ukraine vào Belarus. Nếu Ukraine tiếp tục gây hấn, Belarus sẽ trả đũa, theo lời Lukashenko.

--- Quân Nga đang tiến chậm về hướng Kyiv, thủ đô Ukraine. Đa số lãnh thổ Ukraine vẫn còn do Ukraine kiểm soát, trong khi các trận đánh vài khu vực tiếp tục gay go. Chỉ huy trường vùng Chernihiv, phía đông bắc của Kyiv và gần biên giới Nga, nói thành phố Chernihiv bị thiệt hại lớn.

--- Bộ Trưởng Thương Mại Anh quốc Anne-Marie Trevelyan nói hôm Thứ Năm rằng Anh quốc "rất thất vọng" với lập trường Ấn Độ về khủng hoảng Ukraine. Bà nói, "Ấn Độ là đối tác thương mại quan trọng với Anh... chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với các nước trên thế giới để bảo đảm Putin không có thể tài trợ cuộc chiến này nữa."

--- Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh quốc Ben Wallace hôm Thứ Năm nói Anh sẽ gửi dàn phi đạn Sky Sabre tới Ba Lan và 100 chiến binh, nhằm củng cố NATO, bảo đảm bầu trời Ba Lan đối với bất kỳ xâm lán tương lai nào của Nga."

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine hôm Thứ Năm nói kinh tế Đức đang thiệt hại cùng với Nga về khủng hoảng Ukraine. Nói chuyện trước Quốc Hội Đức, Zelensky nhấn mạnh rằng Đức phải ngừng "tài trợ cuộc chiến" và phải kình mặt với Nga.

--- Chính phủ Ukraine xin hình ảnh vệ tinh từ Nhật Bản, theo báo Nikkei Assia hôm Thứ Năm. Ukraine muốn có hình ảnh có độ ảnh cao về mặt đất để thấy chuyển động của quân Nga.

Nhật đang điều hành dàn vệ tinh DAR có thể thấy hình ảnh rõ ràng bất kể ngày, đêm, thời tiết xấu. Nhưng chỉ có Sở An Ninh Quốc Gia Nhật Bản mới có quyền quyết định về các không ảnh vệ tinh chính xác mà họ có.

--- Putin nói trong buổi họp về phát triển kinh tế xã hội cho Crimea và Sevastopol rằng các công ty lớn của Nga chớ nên sợ trừng phạt của Tây Phương, và hãy tăng đầu tư kinh doanh vào bán đảo Crimea.

--- Hội Đồng Bảo An LHQ đồng ý họp khẩn cấp hôm Thứ Năm về tình hình Ukraine. Khóa họp theo yêu cầu của Mỹ, Anh, Pháp, Ireland, Na Uy và Albania.

Hội Đồng Bảo An LHQ dự kiến hôm Thứ Sáu sẽ bỏ phiếu về 1 nghị quyết nhân đạo của Nga.

--- Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov hôm Thứ Năm nói rằng Nga "có đủ tiền cần thiết" để ngăn không trễ nợ đối với nợ chính phủ trong thời bị quốc tế cấm vận.

Trước đó, Bộ Trưởng Tài Chánh Nga Anton Siluanov nói Nga đã ra lệnh xuất chi $117 triệu đô tiền lãi trên các công khố phiếu chính phủ. Nhưng ông thêm "khả năng hay không khả năng chi trả trách nhiệm của chúng ta bằng ngoại tệ không tùy thuộc nơi chúng ta," nói rằng Mỹ có thể không cho Nga chi trả nợ (bản tin không ghi rõ Nga trả bằng đôla Mỹ hay tiền gì, tiền TQ hay tiền Ấn Độ?).

--- Các khu dân cư dưới mưa đạn. Ukraine nói rằng quân Nga tấn công các khu dân cư.Video dài 2:58 phút:



https://youtu.be/p0Pne8x03Vk

--- Tổng Thống Biden sẽ nói chuyện với Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình vào Thứ Sáu, về các đề tài: quản trị cạnh tranh giữa 2 nước, cuộc chiến Nga tại Ukraine và "các vấn đề lợi ích hỗ tương Mỹ-TQ." Bạch Ốc không giải thích rõ hơn.

--- Putin thường có tin đồn rằng dựa vào sản phẩm Botox để có làn da trẻ đẹp... nhưng bây giờ thuốc này sẽ hiếm ở Nga, theo lời công ty dược Hoa Kỳ AbbVie, nơi sản xuất thuốc Botox, nói rằng hàng bắt đầu ngưng hoạt động ở Nga.

Các hãng dược đã rủ nhau chạy khỏi Nga. Hãng dược Mỹ Eli Lilly nói là sẽ chỉ gửi tới nga thuốc chữa trị ung thư và tiểu đường. Hãng dược Thụy Sĩ Novartis và các hãng dược Mỹ như Pfizer, Bayer, và Abbott Laboratories cũng nói đã ngưng đầu tư.

--- Biden ký luật hôm Thứ Ba ngăn cấm các cựu gián điệp Hoa Kỳ không được làm việc cho các chính phủ nước ngoài trong vòng 30 tháng sau khi họ nghỉ hưu. Bởi vì sau 30 tháng, những kiến thức họ có sẽ không giúp các chính phủ nước ngoài gây thiệt hại cho vận hành của Mỹ.

--- Tổng Thống Biden loan báo thêm viện trợ $800 triệu đô cho Ukraine trong bài diễn văn đọc từ Bạch Ốc hôm Thứ Tư. Như thế nâng viện trợ tới $1 tỷ đôla trong khoản viện trợ vừa mới loan báo tuần qua.

Biden nói thế giới đoàn kết trong nỗ lực yểm trợ Ukraine chống Nga và để buộc Putin phải trả giá đắt. Gói viện trợ quân sự sẽ có phi đạn chống xe tăng và nhiều vũ khí tự vệ, kể cả các phi đạn Stinger chống chiến đấu cơ và Javelin chống xe tăng.

Báo The Hill nói viện trợ này sẽ giúp Ukraine 800 dàn súng phòng không, 9,000 hệ thống chống xe tăng, và 20 triệu viên đạn. Biden nói viện trợ cũng sẽ có phi cơ không người lái, những thiết bị tối tấn nhất để Ukraine phòng thủ.

Biden hôm Thứ Tư cũng gọi Putin là tên "tội phạm chiến tranh" vì lãnh đạo cuộc xâm lăng Ukraine. Biden nói như thế với các phóng viên trong khi ông rời một sự kiện ở Bạch Ốc.

Dmitry Peskov, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh, nói rằng lời nói của Biden là "giọng điệu không thể chấp nhận và không thể tha thứ.," theo tin TASS.

--- Vitali Klitschko, Đô Trưởng Kyiv, trả lời phỏng vấn truyền hình hôm Thứ Tư nói rằng Putin nói dối khi nói quân Nga chỉ tấn công mục tiêu quân sự, vì các khu nhà chung cư cao tầng đã bị phi đạn Nga tàn phá và nhiều người dân chết.

Vitali Klitschko cũng là một cựu vô địch thế giới về môn võ quyền Anh, đã chửi thề khi nói tới Putin khi trả lời phỏng vấn truyền hình.

--- Tác chiến đường phố ở Mariupol. Phục kích xe tăng từ các bờ tường. Hình ảnh lính Nga nhảy kịp ra khỏi xe tăng.

Video dài 1:35 phút:



https://youtu.be/fngPVC4V4Gk

--- Quân Nga đã trả tự do cho Thị Trưởng thành phố Melitopol, người họ bắt giam từ tuần trước, theo lời một viên chức văn phòng Tổng Thống Ukraine nói hôm Thứ Tư.

Thị Trưởng Melitopol là Ivan Fedorov đã được quân Nga thả ra, theo lời Andriy Yermak, Chánh văn phòng của TT Zelensky sau khi bị quân Nga bắt cóc hôm Thứ Sáu.

--- Tòa Đại Sứ Mỹ tại Kyiv nói hôm Thứ Tư rằng quân Nga đã bắn chết 10 người đang đứng xếp hàng chờ lãnh bánh mì ở thị trấn Chernihiv của Ukraine. Mặc dù có video phổ biến lên mạng, bản tin này chưa được xác nhận.

--- Quân Nga đã dội bom vào một rạp hát, nơi thường dân hôm Thứ Tư đang núp bom tại thành phố cảng Mariupol, nơi đang bị quân Nga bao vây, theo lời Hội Đồng Thành Phố.

Con số thương vọng chưa được xác minh, theo lời Reuters. Phía Nga chối là không bắn vào các mục tiêu thường dân.

--- Ukraine cũng nói quân Nga đã bắn vào một đoàn xe đang chở thường dân di tản ra khỏi Mariupol hôm Thứ Tư, gây bị thương ít nhất 5 người trong đó có 1 em bé đang trên đường tới thành phố Zaporizhzhia của Nepal.

--- Tòa cao của Liên Hiệp Quốc -- có tên là International Court of Justice (ICJ) --- hôm Thứ Tư ra lệnh buộc Nga phải "tức khắc ngưng các chiến dịch quân sự" chống lại Ukraine. Phán quyết đưa ra sau khi Ukrain kiện Nga về tội diệt chủng.

Phán quyết này không có tính cưỡng hành, và trước giờ vẫn bị các nước bỏ lơ. Dù vậy, Tổng Thống Volodymyr Zelensky ca ngợi đây là "chiến thắng hoàn hảo. Nga phải thi hành lệnh tòa tức khắc. Bỏ lơ lệnh tòa sẽ bị thế giới cô lập thêm," theo tweet của Zelensky.

Người phát ngôn nước Nga Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm Thứ Năm rằng Nga bác bỏ quyết định của Tòa ICJ.

--- Thế Chiến 3 có thể đã khởi sự khi Nga xâm lăng Ukraine, theo lời Zelensky trong cuộc phòng vấn mới hôm Thứ Tư. Ông nói với đài NBC News rằng không ai biết Thế Chiến 3 đã khởi sự chưa, và "điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine sụp đổ? Rất khó nói vậy."

--- Hoa Kỳ quan sát thấy có hoạt động Hải quân của Nga nhiều hơn ở phía Biển Đen, theo lời một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ hôm Thứ Tư. Viên chức cũng nói thấy phi đạn bắn nhiều hơn vào một số thành phố, vài thị trấn bên ngoài Odesa và gần Odesa.

Mỹ nói các phi đạn đó là từ các tàu chiến của Nga ở Biển Đen, bắn vào các nơi gần Odesa.

--- Quân đội Ukraine đã được Sở Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ (CIA) huấn luyện về chiến tranh du kích thời hiện đại,s au khi quân Nga chiếm bán đảo Crimea năm 2014. Các lớp huấn luyện này được Mỹ tin là đã giúp Ukraine bây giờ phòng thủ chống Nga.

Các sĩ quan dân quân CIA trong Sư Đoàn Hoạt Động Đặc Biệt (Special Activities Division) đã bí mật huấn luyện quân Ukraine về bắn tỉa, chiến tranh chống xe tăng và kỹ thuật ẩn hình sau khi cuộc xâm lăng năm 2014 xảy ra.

Một cựu viên chức CIA nói với bản tin Yahoo rằng ông nhìn thấy ảnh hưởng lớn từ các lính bắn tỉa, đặc biệt là khi quân Nga chậm lại vì thiếu tiếp liệu, sự huấn luyện của CIA cho thấy hiệu quả, đặc biệt là bắn tỉa nhắm vào các lãnh đạo đối phương.

Lính Ukraine cho thấy đã sử dụng kỹ thuật nhận diện và bắn tỉa thành công lớn: hạ sát 4 cấp tướng của Nga nơi chiến trường trong vòng 3 tuần lễ tác chiến.

CIA cũng huấn luyện lính Ukraine tránh bị lộ trước mạng lưới điện tử của Nga, và họ ngồi dưới các chiến hào vùng Donbas để tránh pháo binh Nga.

--- Hôm Thứ Tư có 11,000 người rời thành phố Mariupol, nơi đang bị bao vây, để đi tới Zaporizhzhia, theo lời Hội Đồng Thành Phố loan tin qua mạng Telegram.

Vào đêm Thứ Tư, có hơn 6,400 cư dân Mariupol đã đi xuyên qua vùng Nga chiếm đóng để tới Zaporizhzhia, nơi vẫn còn do quân Ukraine phòng thủ. Trong đó có hơn 2,000 trẻ em.

Các viên chức nói đoàn xe chở hàng nhân đạo tới Mariupol, và các xe buýt trống để sẽ di tản người vẫn còn bị quân Nga ngăn chận không cho tới Mariupol.

--- Hội Đồng Châu Âu đã trục xuất Nga, nói rằng vì lý do Nga đã tấn công vô cớ và bất công nhắm vào Ukraine.

Tổ chức gồm 47 quốc gia thành viên về nhân quyền đ6m Thứ Ba đã bỏ phiếu để đẩy Nga ra ngoài tổ chức. Lá cờ Nga trước bản doanh Hội đồng ở thành phố Strasbourg, Pháp quốc, hôm Thứ Tư đã bị gỡ xuống.

--- Nhiều biên tập viên truyền hình Nga đã từ chức sau khi biên tập viên Marina Ovsyannikova tuần này ra trước ống kính TV của băng tần Channel One cầm biểu ngữ và hô khẩu hiệu phản đối cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Trên nguyên tắc rồi Ovsyannikova sẽ lãnh án tù nặng theo luật mới, có thể tới 15 năm tù. BBC nói rằng có 3 biên tập viên đài Channel One sau đó cũng đã từ chức. Zhanna Agalakova, cũng của đài Channel One, đã từ chức trong cương vị phóng viên về Châu Âu trong khi 2 phóng viên khác của đài đối thủ là NTV cũng từ chức.

Hai phóng viên NTV này là: Lilia Gildeyeva đã làm cho băng tần này trong cương vị xướng ngôn viên từ 2006, và Vadim Glusker đã làm ở NTV trong gần 30 năm.

--- Trump đã phản ứng đối với bài diễn văn của Tổng Thống Volodymyr Zelenskyy trước lưỡng viện Quốc Hội Mỹ sáng Thứ Tư bằng cách khoe rằng Trump trước đó [khi Trump còn là Tổng thống] đã từng hù dọa sẽ không bảo vệ các quốc gia NATO.

Vài giây sau khi Zalenskyy kết thúc bài diễn văn, Trump phóng ra bản văn nói rằng Trump đã làm NATO mạnh mẽ bằng cách hăm dọa và buộc NATO xài thêm tiền để củng cố quốc phòng.

--- Trong bài trả lời phỏng vấn của báo Washington Examiner, Donald J. Trump nói rằng Trump sẽ không đứng chung liên danh với Mike Pence nữa, nếu Trump quyết định tranh cử Tổng Thống năm 2024.

--- Tiểu bang Ohio sẽ trở thành tiểu bang thứ 23 tại Hoa Kỳ cho phép cư dân mang súng giấu trong người mà không cần giấy phép và cũng không cần huấn luyện gì hết.

Thống Đốc Mike DeWine (Cộng Hòa) đã ký thành luật. Như thế, tại Ohio, khi bạn giấu súng trong người hay trên xe, bạn không cần nói với người cảnh sát chốt chận về khẩu súng đang giấu, trừ phi bị hỏi. Luật này hiện lực vào 90 ngày sau khi ký thành luật.

--- HỎI 1: Hệ thống tiệm Walmart hôm Thứ Tư nói đang tuyển thêm 50,000 nhân viên?

ĐÁP 1: Đúng thế. Hệ thống bán lẻ Walmart toàn quốc sẽ thuê thêm 50,000 nhânv iên mới cho nhiều vị trí. Sẽ có một số cương vị có lương khởi đầu cao tới $30/giờ.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Top_News/US/2022/03/16/walmart-hire-workers-wages/2331647446971/

--- HỒ SƠ: Tại Kherson, nơi quân Nga chiếm đóng ở Ukraine, giới trẻ Việt cùng dân Ukraine biểu tình.

BIỂU TÌNH THÀNH PHỐ KHERSON. 13.03.22 CHIẾN TRANH UKRAINE

Giới trẻ Việt tại thành phố Kherson, nơi đang bị quân Nga chiếm đóng, quay phim dân Ukraine biểu tình ra trực diện xe tăng, hô khẩu hiệu đòi Nga rút quân.

Video dài 10:35 phút:



https://youtu.be/PC7HPNtqSLA

.