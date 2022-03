Một cặp bô lão Ukraine đã đứng xua đuổi một nhóm lính Nga ra khỏi sân trước nhà họ. Tòa Đại Sứ Mỹ tại Kyiv có băng hình này và đã ca ngợi lòng can đảm của hai ông bà cụ.

- Sẽ tới 15 triệu người chạy ra khỏi Ukraine tỵ nạn. Ivan Fedorov, Thị Trưởng Melitopol, bị bắt về tội chống Nga. Ukraine: hơn 1,500 buildings hư hại, bị hủy, trong đó 202 trường học và 34 bệnh viện. Hơn 70 trẻ em bị giết. - YouTube cấm toàn cầu các kênh truyền thông do nhà nước Nga tài trợ.

- Kyiv: đào nhiều chiến hào phòng thủ, gài mìn chống xe tăng, bố trí các tiểu đội mang súng chống xe tăng. Nga: các đoàn xe Mỹ chở vũ khí vào Ukraine sẽ bị Nga bắn. Hai bô lão Ukraine xua đuổi một nhóm lính Nga ra khỏi sân.

- 2,000 dân Ukraine biểu tình ở Melitopol, đòi Nga trả tự do cho Thị Trưởng Ivan Fedorov. Đền thờ Hồi Giáo ở Mariupol bị Nga dội bom có 86 công dân Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 34 trẻ em. Biden: Nga sẽ trả "giá nặng" nếu Nga dùng tới vũ khí hóa học. Hội đồng Bảo an LHQ: Nga phun tin giả rằng Ukraine chế tạo bom vi trùng.

- DB Cộng Hòa Adam Kinzinger: ân hận lớn nhất là lỡ bỏ phiếu bênh vực Trump khi Trump siết gói vũ khí gửi tới Ukraine. Mỹ, Ý siết tài sản các tỷ phú Nga, tịch biên phi cơ, du thuyền.

- Thiếu Tướng Andrei Kolesnikov, Tư lệnh Binh Đoàn 29 của Nga, tử trận. Ukraine tố Nga dội bom vào Belarus rồi vu vạ cho Ukraine. Mỹ, Tây Phương siết nền kinh tế Nga. Mỹ cấm cửa rượu vodka, trứng cá caviar, nữ trang và xe hơi Nga. Mỹ cảnh giác công dân Mỹ tới Ukraine sẽ bị Nga truy tố nặng nề.

- Putin: sẽ đưa 16,000 lính thiện nguyện từ Trung Đông tới giúp Nga chiếm Ukraine. Ukraine: 400 lính đánh thuê đơn vị Wagner Group đã được Nga đưa vào để ám sát TT Zelensky. Thụy Sĩ đóng cửa bầu trời với tất cả các chuyến bay quân sự của tất cả các phe liên hệ cuộc chiến Ukraine.

- California: coi chừng bị trộm xăng từ trong xe.

- Da vàng coi chừng Phố Tàu Los Angeles: anh gốc Á đang đi bộ, bị đâm dao 10 nhát.

- HỎI 1: Thứ Trưởng Quốc Phòng Mỹ nói trước Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện rằng cuộc chiến ở Ukraine giúp Mỹ và Đài Loan có kế sách mới để phòng chống Trung Quốc xâm lấn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thể dục thể thao giúp não bộ tránh lão hóa trong khi vào tuổi già? ĐáP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-12/3/2022) --- Đội phóng viên CNN tại Kyiv nói rằng họ nghe nhiều tiếng nổ lớn vào rạng sáng Thứ Bảy 12/3/2022, nổ không ngừng từ nơi xa vòng ngoài thủ đô Ukraine trong nhiều phút đồng hồ.

Hiện thời quân Ukraine hiện diện khắp nơi ở Kyiv, đã đào các chiến hào phòng thủ. Trên các tuyến dẫn tới thành phố đều có gài mìn chống xe tăng và các tiểu đội mang súng chống xe tăng. Trưởng nhóm phóng viên ạti Kyiv của CNN là Clarissa Ward nói rằng ngay cả khi quân Nga bao vây được Kyiv, vào tới trung tâm sẽ là trả giá lớn.

Củng cố tuyến phòng thủ quanh Kyiv.

Video dài 1:59 phút:



https://youtu.be/OowdO74Bx24

--- Tổng Thống Biden hôm Thứ Sáu cảnh cáo rằng Nga sẽ trả "giá nặng" nếu Nga dùng tới vũ khí hóa học tại Ukraine. Bạch Ốc nói bây giờ chưa có dấu hiệuq uân Nga dùng vũ khí hóa học, nhưng ngôn ngữ của Nga chụp mũ quân Ukraine chế tạo vũ khí hóa học có thể là màn dạo đầu cho Nga sử dụng rồi sẽ vu khống cho Ukraine.

Các chuyên gia nói tác chiến đường phố luôn luôn gây tổn thất lớn cho đạo quân không quen thuộc địa hình địa phương, do vậy một số trận đánh ở Syria đã thấy vũ khí hóa học sử dụng tới để sát hại đối thủ ở các hầm kín nhất. Nhưng đó là bất đắc dĩ, vì vũ khí hóa học là hại cho cả dân thường và cho quân cả 2 bên.

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine trong 2 tuần qua đã gây thiệt hại lớn nhất cho quân Nga trong vòng nhiều thập niên.

Ông nói trên video phóng lên Facebook hôm Thứ Bảy rằng Ukraine đã đánh tan 31 tiểu đoàn chiến thuật Nga, và xóa sổ hơn 350 xe tăng Nga. Đó là lý do Nga bâyg iờ phải vér cả lính quân dịch và tuyển lính đánh thuê.

--- Mỹ hôm Thứ Sáu đã đông lạnh tài sản của tỷ phú Nga Viktor Vekselberg; Dmitriy Peskov (phát ngôn nhân chính phủ Nga) và tài sản vợ con Peskov; và 12 dân biểu Nga.

Phát ngôn nhân Peskov có cô con gái nổi tiếng trên mạng Instagram là cô Elizaveta Peskova, 24 tuổi. Cô tuần trước đã viết một bài phản chiến, kêu gọi hòa bình, nhưng một giờ đồng hồ sau là xóa bài trên mạng Instagram và chuyển tài khoản về riêng tự.

Tài sản bị đông lạnh của Vekselberg tại Mỹ có 1 phản lực cơ trị giá $90 triệu đô và chiếc du thuyền tên là Tango trị giá $90 triệu đô.

Cảnh sát Ý nói là cũng đã tịch thu siêu du thuyền đậu tại hải cảng Trieste, trị giá $578 triệu đô của tỷ phú Nga Andrey Igorevich Melnichenko.

Tòa Đại sứ Mỹ tại Kyiv hôm Thứ Sáu đã phô biến băng hình này lên mạng Twitter.

Video dài 1:42 phút:



https://youtu.be/VkB8Qaf0yyw

--- Một đám đông 2,000 thường dân Ukraine hôm Thứ Bảy đã tụ họp trước Tòa thị chính Melitopol, nơi đã bị quân Nga chiếm, đòi hỏi quân Nga trả tự do cho Thị Trưởng Ivan Fedorov đã bị quân Nga bắt hôm trước.

Tổng Thống Volodymyr Zelensky hôm Thứ Bảy nói rằng ông mang ơn tất cả những người dân Melitopol đã ra đường biểu tình chống đối quân Nga.

--- Nga hôm Thứ Bảy đưa ra lời cảnh cáo Hoa Kỳ rằng các đoàn xe chở vũ khí vào Ukraine sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp" để quân Nga tấn công, rằng tiếp viện vũ khí là "hành vi nguy hiểm" theo lời báo The Kyiv Independent.

--- Quân Nga đã bắn vào một đền thờ Hồi Giáo ở hải cảng Mariupol, phía Nam Ukraine. Trong đền thờ lúc đó có hơn 80 người hầu hết là công dân Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả trẻ em, đang vào để núp bom đạn.

Ukraine tố cáo Nga không cho di tản ra ngoài Mariupol, nên thường dẫn đã vào núp bom ở đền thờ có tên là "Sultan Suleiman the Magnificent và phu nhân Roxolana." Phía Nga nói rằng Ukraine không di tản thường dân hiệu quả.

Tòa Đại sứ Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ nói trong đền thờ lúc bị Nga dội bom có 86 công dân Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 34 trẻ em.

--- Dân Biểu Hoa Kỳ Adam Kinzinger (Cộng Hòa-IL) đêm Thứ Sáu phóng lên mạng Twitter bài viết, nói rằng Nga xâm lăng Ukraine làm ông cảm thấy một niềm ân hận lớn nhất trong nhiều năm: ông đã lỡ bỏ phiếu bênh vực Trump trong Hạ Viện Mỹ khi lần đầu Hạ Viện luận tội Trump.

Lý do luận tội lúc đó là Trump đã ngưng gửi viện trợ quân sự cho Ukraine để bắt chẹt, đòi Ukraine phải mở cuộc điều tra nhắm vào Joe Biden và con trai là Hunter Biden kinh doanh ở Ukraine, nhưng Ukraine từ chối áp lực của Trump, nói không thấy gì để điều tra. Trễ tới nhiều tháng sau, gói viện trợ quân sự đó mới chuyển giao cho Ukraine.

DB Kinzinger nói sức mạnh quân sự Ukraine đã suy yếu vì Trump bóp cổ nguồn viện trợ quân sự khi Trump cầm quyền ở Bạch Ốc, và chỉ làm lợic ho Nga.

--- Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cáo buộc Nga lan truyền tin giả rằng Ukraine đang phát triển vũ khí sinh học (bom vi trùng). Bản tin NHK ghi rằng Hội đồng Bảo an họp vào thứ Sáu để thảo luận tuyên bố của Nga rằng Ukraine đang vận hành các phòng thí nghiệm về vũ khí sinh học với sự hỗ trợ của Mỹ. Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Nga.

Tại buổi họp, Đại diện Cấp cao của LHQ về Các vấn đề Giải trừ Quân bị Nakamitsu Izumi phát biểu rằng bà “có biết đến các tin tức truyền thông liên quan tới cáo buộc về các chương trình vũ khí sinh học”. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng “LHQ không biết đến bất cứ chương trình vũ khí sinh học nào”.

Sau phát biểu của bà là hàng loạt chỉ trích đối với Nga từ các thành viên Hội đồng Bảo an. Đại sứ Anh tại LHQ Barbara Woodward nói: “Chúng ta không thể cho phép Nga lạm dụng ghế thường trực để lan truyền tin giả và những lời dối trá, cũng như cản trở mục tiêu của Hội đồng Bảo an”.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nói: “Ý đồ đằng sau những lời dối trá này là quá rõ ràng”. Bà bày tỏ quan ngại sâu sắc rằng “Nga có thể đang lên kế hoạch sử dụng vũ khí hoá học hoặc sinh học đối với người dân Ukraine”.

--- Các trận đánh tiếp diễn ở Ukraine có thể dẫn tới tình hình tổng cộng 15 triệu người chạy ra khỏi Ukraine, theo lời Bộ Trưởng Tư Pháp Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter.

Con số đó sẽ là khoảng 1/3 dân số Ukraine, nơi tổng dân số là 43.7 triệu người, tính vào tháng 7/2022. Theo Keller-Sutter, con số sẽ di tản như thế là tới 1/2 dân số không-quân-sự của Ukraine.Keller-Sutter nói rằng dự đoán này dựa trên ước tính của Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ, rằng nếu quân Nga tiến thêm về phía Tây Ukraine, có thể sẽ có thêm 1 triệu dân mỗi tuần chạy ra khỏi Ukraine.---Bi thương ngày thứ 16.Video dài 2:29 phút:



https://youtu.be/2I-MBMnCy-8

--- Ivan Fedorov, Thị Trưởng thành phố Melitopol, được thấy trên 1 video bị một nhóm vũ trang áp giải ra khỏi Tòa thị chính hôm Thứ Sáu, trong khi văn phòng Công tố tỉnh ly khai Luhansk (bây giờ tự nhận là Cộng Hòa Nhân Dân Luhansk) nói đang suy tính sẽ truy tố ông về tội khủng bố.

Theo trang web của văn phòng Công tố Luhansk, Fedorov bị tố giác là trợ giúp và tài trợ hoạt động khủng bố và tham dự cộng đồng hình sự có tên là "Right Sector," một tổ chức dân quân chống Nga.

--- Thêm một Thiếu Tướng Nga tử trận, theo lời Bộ Nội Vụ Ukraine hôm Thứ Sáu. Các nguồn tin Tây phương xác nhận về cái chết của Thiếu Tướng Andrei Kolesnikov, Tư lệnh Binh Đoàn 29 của Quân Khu Miền Đông của Nga.

Tình báo Ukraine nói rằng có 20 tướng Nga tham dự cuộc xâm lăng Ukraine, nơi bây giờ Nga đã bị bắn cháy 173 xe tăng, 12 phi cơ và 345 xe bọc sắt. Các phân tích Tây Phương nói rằng tình hình tiến quân chậm đã buộc các tướng lên trận tiền đốc thúc, và bây giờ đã có 3 Thiếu Tướng tử trận.

.

Thiếu Tướng Andrei Kolesnikov

Mới vài hôm trước, Thiếu Tướng Nga Vitaly Gerasimov nổi tiếng trong các chiến dịch của Nga ở Syria và thời kỳ sáp nhập Crimea năm 2014 đã bị giết bên ngoài thành phố Kharkiv.

Và tuần trước, Thiếu Tướng Andrei Sukhovetsky, Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Nhảy Dù và cũng nổi tiếng ở chiến trường Syria, đã tử trận vì bị quân Ukraine bắn tỉa.

--- Ukraine nói rằng có hơn 1,500 buildings hư hại hay bị phá hủy, trong đó có 202 trường học và 34 bệnh viện trong vòng 3 tuần lễ vì bị quân đội Nga bắn phá, dội bom, theo lời Bộ Ngoại Giao Ukraine.

Bộ cũng nói có hơn 70 trẻ em bị giết trong cuộc chiến đã kéo tới ngày thứ 16. Bộ Ngoại Giao Ukraine nói rằng hành động của lính Nga là tội ác chưa từng thấy kể từ thế Chiến 2, và chúng tôi sẽ bảo đảm từng tên hình sự phải đền tội.

--- Ukraine tố cáo quân đội Nga đã bắn phi đạn, dội bom vào Belarus nhằm 'khiêu khích' rồi vu vạ cho Ukraine bắn phá, nhằm lôi kéo Belarus vào tham chiến giúp Nga.

Phi cơ Nga đã bắn vào Belarus từ một sân bay Ukraine hôm Thứ Sáu trong vụ tấn công để đổ tội cho Ukraine. Ukraine nói quân Nga bắn vào ngôi làng Kopani của Belarus vào lúc 2:30 p.m. giờ địa phương làm cho giống như quân Ukraine tấn công. Ukraine nói cũng có tấn công tương tự ở 2 nơi khác ở Belarus.

--- Ned Price, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, nói rằng những người Mỹ đi tới ukraine và chiến đấu bên cạnh quân Ukraine sẽ bị người Nga xem như "lính đánh thuê" hay lính ngoại quốc, và như thế sẽ bị đối xử nặng nề hơn.

Công dân Mỹ cũng có thể bị truy tố hình sự, bị quân Nga bắt cóc hay giết, vì chiến đấu cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Price nói Mỹ sẽ không có thể di tản công dân Mỹ ra khỏi Ukraine ở bất kỳ điểm nào.

Bộ Ngoại Giao Mỹ khuyến khích công dân Mỹ muốn giúp Ukraine nên bằng những cách "xây dựng" như trợ giúp nhân đạo và các phương tiện khác.

--- Hoa Kỳ và Tây Phương tiếp tục siết nền kinh tế Nga. Bây giờ hệ quả thấy rõ trưiớc mắt: rượu vodka của Nga và trứng cá caviar từ Nga sẽ bị cấm vào Mỹ. Biden hôm Thứ Sáu tuyên bố gỡ bỏ quyc hế tối huệ quốc cho Nga, và thủ tục này sẽ còn cần Quốc Hội thông qua, sẽ đưa Nga vào chung rổ với Bắc Hàn và Cuba.

Liên Âu và nhóm 7 nước G-7 sẽ làm tương tự. Liên Âu chiếm tới 41% hàng xuất cảng Nga, nhiều nhất thế giới. Trung Quốc nhập hàng Nga nhiều thứ nhì, ở mức 13% nhưng TQ không trừng phạt kinh tế Nga. Bây giờ, thì trường Mỹ cấm cửa hàng nhập từ Nga, trong đó có hải sản, rượu, nữ trang và xe hơi.

--- Ngoại Trưởng Nga Sergey Shoigu nói rằng sẽ có 16,000 lính thiện nguyện từ Trung Đông sẽ tới giúp quân đội Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Putin hôm Thứ Sáu cùng với Shoigu lên TV nói rằng Nga sẽ hỗ trợ các lính thiện nguyện từ Trung Đông tham chiến.

Putin nói 16,000 lính thiện nguyện từ Trung Đông tới giúp Nga vì phía Ukraine đã nói là sẽ có Binh Đoàn Quốc Tế 16,000 người vào giúp Ukraine chống Nga.

Theo một báo Syria, chính phủ Nga đang tuyển lính thiện nguyện, những người có kinh nghiệm tác chiến sẽ tới giúp nga trong nhiệm vụ "bảo vệ" trong hợp đồng 6 tháng, lương từ $200/tháng tới $300/tháng.

--- Putin nói đã nhận hơn 16,000 đơn tình nguyện từ Trung Đông xin tham chiến ở Ukraine để giúp Nga.

Video dài 2L13 phút:



https://youtu.be/_Mc0S7vNxHM

--- Quân đội Ukraine nói rằng các chiến binh của Wagner Group — Lực lượng quân đội tư nhân Nga -- đang chiến đấu trong lãnh thổ Ukraine, khi Ukraine loan tin này cùng hình ảnh tấm thẻ bài của Wagner Group.

Tin Ukraine nói có lính đánh thuê Eagner Group hiện diện ở Ukraine được Bộ Quốc Phòng Anh quốc xác nhận, nói có hơn 400 lính đánh thuê từ Wagner Group được Nga đưa vào để ám sát TT Volodymyr Zelensky. Ukraine nói tính tới ngày 9/3/2022, Zelensky đã thoát ít nhất 12 nỗ lực ám sát, trong đó 2 âm mưu là từ nhóm Wagner Group.

--- Chính phủ Thụy Sĩ hôm Thứ Sáu ra lệnh đóng cửa bầu trời đối với tất cả các chuyến bay quân sự của tất cả các phe liên hệ tới cuộc chiến Ukraine.

Tuy nhiên, các chuyến bay chở hàng viện trợ nhân đạo hay viện trợ y tế sẽ được miễn áp dụng luật niêm phong bầu trời này. Trước đó, Thụy Sĩ đã bỏ lập trường trung lập và đã áp lệnh cấm vận đối với Nga kể cả đóng cửa bầu trời đối với phi cơ Nga.

--- YouTube hôm Thứ Sáu nói rằng lệnh cấm các kênh truyền thông do nhà nước Nga tài trợ sẽ mở rộng từ Châu Âu tới toàn thế giới.

Công ty nói chính sách YouTube là cấm các nội dung có ý bác bỏ, làm giảm tầm mức hay làm cho bỏ lơ các sự kiện bạo lực có chứng cớ. Do vậy YouTube gỡ bỏ các nội dung về cuộc chiếnc ủa Nga ở Ukraine vi phạm chính sách này.

--- Xăng tăng giá bi đát. Do vậy, mới sinh ra màn trộm xăng từ trong xe. Chuyện trộm xăng xảy ra ở vài thành phố California, trong đó có Los Angeles County và tại Sacramento County.

Tuy trộm xăng chưa lan nhiều nơi, nhưng Triple-A nói rằng cần cảnh giác để giữ an toàn cho xe. Nên đậu xe trong ga-ra hay tại nơi có nhiều ánh sáng, nơi đông người qua lại.

Khi tới gần xe mình đang đậu, cần phải ngửi xem có mùi xăng không, hay ngó xuống dưới đất xem có xăng loang lổ dưới đất không, khi lên xe phải ngó mực xăng ở bình...

--- Bạn đi bộ nơi Phố Tàu Los Angeles cần cẩn trọng, có thể bị tấn công bạo lực bất ngờ. Anh William Yu, 46 tuổi, đang đi bộ đơn độc ở phố chính Los Angeles và phố Chinatown hôm Thứ Tư, gần góc đường Alpine Street và Broadway thì 1 người xuất hiện đâm Yu tới 10 nhát dao.

Người em là David Yu giúp can thiệp. Cảnh sát bắt hung thủ là Timmothy Meirs, 50 tuổi, và điều tra, làm hồ sơ truy tố. David Yu đã mở ra 1 trang GoFundMe để có tiền giúp ông anh đang chữa trị ở bệnh viện.

--- HỎI 1: Thứ Trưởng Quốc Phòng Mỹ nói trước Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện rằng cuộc chiến ở Ukraine giúp Mỹ và Đài Loan có kế sách mới để phòng chống Trung Quốc xâm lấn?

ĐÁP 1: Đúng thế. Hôm Thứ Tư 9/3/2022, Ely Ratner (Thứ Trưởng Quốc Phòng đặc tránh An Ninh Ấn Độ Thái Bình Dương, nói trước Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện rằng cuộc chiến ở Ukraine giúp Mỹ và Đài Loan có kế sách mới để phòng chống Trung Quốc xâm lấn.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4469838

--- HỎI 2: Thể dục thể thao giúp não bộ tránh lão hóa trong khi vào tuổi già?

ĐÁP 2: Đúng thế. Mỗi ngày đều thể dục thể thao sẽ giúp não bộ tránh lão hóa. Trướng nhóm nghiên cứu là Marissa Gogniat, mới tốt nghiệp Tiến sĩ Tâm Lý học từ University of Georgia. Nghiên cứu này đo thể lực và hoạt động cơt hể của 51 cụ lớn tuổi, xét nghiệm sự suy nghĩ và nhận biết của các cụ, đo sự hoạt động não bộ qua máy dò não bộ MRIs.

Nghiên cứu này đăng ở tạp chí Sport Sciences for Health.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/03/11/exercise-protects-aging-brain/4461647014958/

.