3,000 người Mỹ xin gia nhập Binh Đoàn Quốc Tế tại Ukraine. Mỹ yêu cầu trước khi đi, phải làm di chúc. Mỹ truy tố cụ bà Elena Branson, có song tịch Mỹ-Nga, về tội làm gián điệp cho Nga. - Ba Lan nói sẽ tặng Mỹ chiến đấu cơ MiG-29, chuyển tới 1 căn cứ Mỹ ở Đức, để Mỹ trao cho Ukraine. Mỹ từ chối. PTT Kamala Harris sẽ tới Ba Lan nói chuyện. LHQ: hiện có 2,155,271 người tỵ nạn từ Ukraine chạy ra. Ukra

Bà Olena Zelenska, Đệ nhất phu nhân Ukraine, đã viết "Thư ngỏ gửi truyền thông" nói rằng Nga có tội "sát nhân hàng loạt đối với thường dân Ukraine" và cảnh báo Châu Âu có thể là nạn nhân kế tiếp.

- 3,000 người Mỹ xin gia nhập Binh Đoàn Quốc Tế tại Ukraine. Mỹ yêu cầu trước khi đi, phải làm di chúc. Mỹ truy tố cụ bà Elena Branson, có song tịch Mỹ-Nga, về tội làm gián điệp cho Nga.

- Ba Lan nói sẽ tặng Mỹ chiến đấu cơ MiG-29, chuyển tới 1 căn cứ Mỹ ở Đức, để Mỹ trao cho Ukraine. Mỹ từ chối. PTT Kamala Harris sẽ tới Ba Lan nói chuyện. LHQ: hiện có 2,155,271 người tỵ nạn từ Ukraine chạy ra. Ukraine sẽ cấm xuất cảng các hàng nông sản. Ngưng bắn 12 giờ để di tản, nhiều nơi vẫn nổ súng lớn.

- Saudi Arabia, United Arab Emirates giữ lời hứa với Nga, từ chối giúp Mỹ để bơm thêm dầu. TQ tố Mỹ siết dầu Nga, không ích lợi cho hòa bình. Nga cấm công dân Nga mua đồng đôla Mỹ hay bất kỳ ngoại hối nào.

- Dấu hiệu hòa đàm. TT Zelensky: đồng ý thảo luận về quyền kiểm soát Crimea và 2 tỉnh ly khai ở Miền Đông.

- Tổng Thống Zelensky diễn văn trước Quốc Hội Anh: Ukraine sẽ đẩy lùi quân Nga, nhưng cần viện trợ vũ khí, sẽ không đầu hàng, sẽ chiến đấu tới tận cùng.

- Hơn 200 công ty lớn đã ngừng kinh doanh ở Nga. McDonald’s đóng cửa 850 tiệm ăn ở Nga, nhưng vẫn trả lương cho 62,000 nhân viên. Coca-Cola ngưng kinh doanh. PepsiCo và General Electric đóng cửa một phần. 70 tiệm KFC đóng cửa.

- Virginia: Thành Phố Norfolk ngưng quan hệ "kết nghĩa chị em" giữa Norfolk và thành phố Kaliningrad của Nga

- Hoa Hậu Ukraine 2018 họp báo ở Nam California, xin Biden và thế giới gửi vũ khí tới Ukraine.

- 71% dân Mỹ ủng hộ lệnh cấm mua dầu Nga (22% chống), bất kể giá xăng sẽ tăng tại Hoa Kỳ.

- Giá lúa mì, bắp, đậu nàng tăng toàn cầu. Cơ nguy thế giới loạn vì dân nghèo sẽ đói, thiếu ăn

- Venezuela thả 2 người Mỹ sau khi phái đoàn Mỹ tới họp về chuyện mua dầu sau khi ngừng mua dầu Nga

- Tòa OK tiến hành đơn Smartmatic kiện Fox News bồi thường $2.7 tỷ đô vì bịa đặt về bầu cử 2020

- Hoàng Tử Andrew chi $15 triệu đôla thương lượng với Virginia Giuffre, người tố cáo ông tấn công tình dục.

- Hà Nội: Nhiều hãng xưởng vắng lặng vì "bão" F0.

- khởi tố 2 cán bộ Học viện Quân y dính vụ Việt Á

- HỎI 1: Chủ kinh doanh nhỏ lo ngại nhất là lạm phát? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Tôi không còn ở đây - Anton Dolin. Báo Tiếng Dân.

QUẬN CAM (VB-9/3/2022) --- Quân đội Ukraine đồng ý ngưng bắn 12 giờ với Nga hôm Thứ Tư để thường dân thoát ra theo hàng lang di tản tại nhiều thành phố. Nhiều triệu dân còn kẹt vùng lửa đạn.

.

Tuy nhiên, một vài nơi trên các hành lang di tản vẫn có gián đoạn, súng lớn có vẻ như gây gián đoạn vài lộ trình. Tại Kyiv, di tản đã lên kế hoạch cho 5 quận giao chiến lớn trong tuần qua: Vorzel, Borodyanka, Hostomel, Irpin và Bucha.

--- Chính phủ Ukraine sẽ cấm xuất cảng các hàng nông sản, kể cả lúa mì, bắp, hạt, muối và thịt. Nội các cũng ra lệnh cấp xuất cảng gia súc và phó sản gia súc ra khỏi Ukraine.

--- Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ cho biết hiện nay có 2,155,271 người tỵ nạn từ Ukraine chạy sang các nước láng giềng.

Trong đó, Tòa đại sứ Ba Lan tại Liên Âu cho biết tỵ nạn từ Ukraine tới Ba Lan ít nhất là 1.33 triệu người. Với 93% là dân Ukraine, 1% là Ba Lan, 6% là công dân của 100 nước khác.

--- Phim chụp từ phi cơ robot (của thiện nguyện viên giúp quân đội Ukraine) cho thấy các dàn phi đạn Grad gắn trên quân xa của Nga bắn hôm 5/3/2022 tại vùng ngoại ô Kyiv, thủ đô Ukraine.

Video dài 51 giây:



https://youtu.be/t61HiEpiDHA

--- Phát ngôn nhân Điện Cẩm linh Dmitry Peskov hôm Thứ Tư cảnh cáo rằng nếu Ba Lan trao tặng các chiến đấu cơ cho Ukraine sẽ là "rất không mong đợi và có thể nguy hiểm."

Trước đó, Ba Lan đề nghị tặng cho Mỹ vài chục chiến đấu cơ MiG-29, chuyển tới 1 căn cứ Mỹ ở Đức, từ đây Mỹ sẽ trao tặng Ukraine các phi cơ này để Ukraine tác chiến với Không quân Nga. Đồng thời, Ba Lan đề nghị Bulgaria và Slovakia cùng làm như thế.

Mỹ từ chối, nói rằng bay chiến đấu cơ từ căn cứ Mỹ vào không phận đang giao chiến giữa Nga và Ukraine sẽ làm bùng nổ cuộc chiến giữa Nga và NATO. Mỹ nói sẽ tham khảo với các nước NATO, nhưng nói Mỹ tin là đề nghị của Ba Lan không khả thi.

Tại sao Ba Lan không giao trực tiếp dàn chiến đấu cơ cho nước láng giềng Ukraine? Đây là cơ nguy mới: Nga có thể kiếm cớ tấn công Ba Lan. Thà là giao phi cơ cho phi công Mỹ ở căn cứ Mỹ nhờ chuyển giao cho Ukraine.

Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris sẽ thảo luận về chuyện bàn giao chiến đấu cơ này khi bà thăm Ba Lan tuần này. Ba Harris sẽ gặp Tổng Thống và Thủ Tướng Ba Lan vào Thứ Năm tại Warsaw. Bà cũng sẽ gặp Thủ Tướng Justin Trudeau của Canada tới thăm cùng lúc.

Từ Ba Lan, bà Harris sẽ bay tới Romania, gặp Tổng Thống nước này và nhân viên Đại sứ Mỹ ở đây.

--- Các lãnh đạo hai nước Saudi Arabia và United Arab Emirates đã từ chối nói chuyện với Tổng Thống Joe Biden về lời mời hỗ trợ giúp Ukraine. Bất kể Mỹ xin tăng nhập cảng dầu, 2 nước Hồi Giáo này nói họ giữ y kế hoạch sản xuất mà OPEC do Nga lãnh đạo đã vạch ra, nghĩa là 2 nước này tăng thêm mức độ yểm trợ Nga.

Trong khi đó, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao TQ Zhao Lijian hôm Thứ Tư nói Mỹ ra lệnh cấm nhập cảng dầu và khí đốt từ Nga là "không có cơ sở pháp lý quốc tế." TQ nói chống bất kỳ lệnh trừng phạt đơn phương nào không dẫn tới hòa bình và an ninh.

--- Trong khi đồng tiền ruble sụt giá liên tục, Ngân hàng Trung ương Nga hôm Thứ Tư ra lệnh cấm trong 6 tháng không cho công dân Nga được mua đồng đôla Mỹ hay bất kỳ ngoại hối nào.

Thêm nữa, ai muốn rút tiền từ các trường mục tiền mặt ở các ngân hàng Nga chỉ có thể lấy ra $10,000 tiền đôla Mỹ và phần còn lại sẽ tính bằng đồng rubles Nga.

--- Chính phủ Mỹ khuyên công dân Mỹ đừng nên bay tới Ukraine --- nhưng công dân nào muốn tới Ukraine thì phải để lại mẩu DNA và một di chúc, và trao quyền cho luật sư trước khi họ lên đường. Nghĩa là, quyết định trước về hậu sự, tài sản... vì có thể sẽ chết trên chiến trường Ukraine.

Bộ Ngoại Giao Mỹ quyết định như trên sau khi có tin hơn 3,000 công dân Mỹ nộp đơn xin gia nhập Binh Đoàn Quốc Tế tại Ukraine để chống Nga, theo lời kêu gọi của Tổng Thống Volodymyr Zelensky.

--- Video do Bộ Binh Ukraine phổ biến, cho thấy xe tăng Nga bị phá hủy.

Video dài 47 giây:



https://youtu.be/0j-ZNjd2mu8

--- Bộ Tư Pháp Mỹ đã truy tố bà Elena Branson, 61 tuổi, người có 2 quốc tịch Mỹ-Nga về tội làm gián điệp cho Nga mà không đăng bộ với chính phủ Mỹ.

Bà Branson có song tịch sau 9 năm sống tại Mỹ, bị truy tố ở tòa New York, được mô tả là có trao đổi thư tín với đích thân Tổng Thống nga Putin và đã gặp một Bộ Trưởng Nga trước khi bà làp một trung tâm thông tin Nga (để tuyên truyền) tại New York City, trung tâm có tên là The Russian Center New York.

---

---Hội Đồng Nghị Viên Thành Phố Norfolk City, tiểu bang Virginia, đã bỏ phiếu để ngưng quan hệ "kết nghĩa chị em" giữa Norfolk và thành phố Kaliningrad, một hải cảng của Nga ở vùng biển Baltic Sea.

Hội đồng thông qua một nghị quyết đêm Thứ Ba để ngưng quan hệ chị em giữa 2 thành phố "cho tới khi hòa bình và chủ quyền lãnh thổ tái lập ở Ukraine."

--- Đệ nhất phu nhân Ukraine đã viết một "Thư ngỏ gửi truyền thông" hôm Thứ Ba nói rằng Nga có tội "sát nhân hàng loạt đối với thường dân Ukraine" và cảnh báo Châu Âu có thể là nạn nhân kế tiếp.

Bà Olena Zelenska, vợ của Tổng Thống Volodymyr Zelensky, viết rằng, "Những gì xảy ra một tuần trước không thể tin là có thể xảy ra. Đất nước chúng tôi hòa bình; các thành phố, thị trấn, làng mạc của chúng tôi đầy sức sống... Bây giờ đã gạch vụn tan nát rồi."

.



Nhưng bà ghi thêm rằng dân tộc Ukraine không đầu hàng.

--- Hình như có dấu hiệu tốt cho hòa đàm. Như dường Tổng Thống Zelensky của Ukraine hôm Thứ Ba mở đường cho Putin rút quân, nói rằng phía Ukraine đồng ý thảo luận về quyền kiểm soát Crimea và 2 tỉnh ly khai ở Miền Đông.

Zelensky nói: "Điều quan trọng cho tôi là về cách những người muốn là công dân Ukraine sẽ sống nơi đó. Tôi quan tâm về ý kiến của những người tự thấy họ là công dân của Liên Bang Nga. Tuy nhiên, chúng ta phải thảo luận chuyện này."

Zelensky nói thêm: "Những người bầu tôi lên không sẵn sàng đầu hàng. Chúng tôi không sẵn sàng chấp nhận các tối hậu thư. Nhưng chúng tôi có thể thảo luận với Nga về tương lai của Crimea và Donbas."

Cũng nên nhắc rằng Bán đảo Crimea có 2.4 triệu dân, hầu hết là sắc tộc Nga. Crimea bị quân Nga chiếm từ tháng 2/2014, trưng cầu dân ý tháng 3/2014 có kết quả 90% đồng ý sáp nhập vào Nga. Còn Donbas ở phia đông Ukraine, khoảng 4.1 triệu dân, là 2 tỉnh Donetsk và Luhansk tháng 5/2014 cũng tự ly khai, tự trưng cầu dân ý, cũng có kết quả 90% đòi độc lập với tên Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk và Cộng Hòa Nhân Dân Luhansk; thực tế là Nga kiểm soát.

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky hôm Thứ Ba đọc bài diễn văn viễn liên, chiếu trước Quốc Hội Anh quốc, hứa rằng Ukraine sẽ đẩy lùi quân Nga trong khi xin giúp viện trợ vũ khí.

Zelensky nói: "Chúng tôi sẽ không đầu hàng, và chúng tôi sẽ không thua trận. Chúng tôi sẽ chiến đấu tới tận cùng ngoài biển và trên không; chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đất nước chúng tôi bất kể giá nào. Chúng tôi sẽ chién đấu trong rừng, trên cánh đồng, nơi bờ biển, trên đường phố... Chúng tôi xin quý vị giúp hỗ trợ."

--- Coca-Cola cùng với McDonald’s hôm Thứ Ba loan báo rằng họ tạm thời ngưng kinh doanh ở Nga vì Nga đưa quân gây ra cuộc chiến ở Ukraine. Coca-Cola Company viết: "Trái tim chúng tôi ở với những người bị ảnh hưởng không thể hình dung được từ các sự kiện bi thảm ở Ukraine."

McDonald’s nói sẽ tạm đóng cửa 850 tiệm ăn ở Nga, nhưng vẫn sẽ tiếp tục trả lương cho 62,000 nhân viên. Chris Kempczinski, Tổng quản trị McDonald’s, viết trong thông báo rằng "Chúng tôi cùng với thế giới lên án cuộc xâm lăng và bạo lực, và cầu nguyện cho hòa bình."

--- Nghe nhạc từ chiến trường Ukraine. Từ ca sĩ nhi đồng cho tới nhạc sĩ chuyên nghiệp. Nơi hầm tránh bom, nơi hầm xe điện Kyiv, nơi quanh hố bom.

Video dài 2:21 phút:



https://youtu.be/prYEo4BRacE





--- Hãng PepsiCo và General Electric cùng loan báo đóng cửa một phần kinh doanh ở Nga. Pepsi sẽ ngưng bán nước uống ở Nga, nhưng vẫn tiếp tục sản xuất sữa, sữa công thức cho bé sơ sinh, và thức ăn em bé, một phần nhằm hỗ trợ 20,000 nhân viên người Nga và 40,000 nông dân Nga trong chuỗi cung ứng của hãng.

General Electric nói đóng cửa một phần, chỉ duy trì sản xuất thiết bị y khoa và cung ứng dịch vụ điện khí ở Nga.

Yum Brands, công ty mẹ của KFC và Pizza Hut, nói đêm Thứ Ba rằng sẽ đóng cửa 70 tiệm KFC do hãng sở hữu ở Nga, và đang nói chuyện với công ty thầu để đóng toàn bộ 50 tiệm Pizza Hut tại Nga; đồng thời tặng lợi tức từ 1,050 tiệm ở Nga cho nỗ lực nhân đạo.

Burger King nói đang chuyển lợi tức từ 800 tiệm ở Nga sang cứu trợ nhân đạo, và tặng $2 triệu đô phiếu thực phẩm cho người tỵ nạn Ukraine.

--- Như thế, hiện thời hơn 200 công ty lớn đã rút ra khỏi, hay đã ngừng kinh doanh ở Nga, đẩy kinh tế Nga vào chỗ khó khăn hơn, theo bản tổng kết của Jeffrey Sonnenfeld, Giáo sư đại học Yale School of Management.

Hoa Hậu Ukraine 2018

Bên phải là Hoa Hậu Ukraine 2018, ngồi bên Luật sư Gloria Allred hôm Thứ ba ở Los Angeles.

học sử dụng súng và kỹ thuật tác chiến đường phố.

---(Miss Ukraine 2018), cô Veronika Didusenko hôm Thứ Ba kêu gọi Tổng Thống Joe Biden và các lãnh đạo Tây Phương thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine, và gửi thêm vũ khí tới Ukraine.Cô Didusenko mới đây đã rời Ukraine cùng với con trai 7 tuổi, nói trong buổi họp báo ở Los Angeles rằng cô và con trai ở thủ đô Kyiv hôm 24/2/2022 thì bị các tiếng nổ và còi báo động đánh thức vì phi cơ Nga tới dội bom.Cô ngồi bên cạnh luật sư nữ quyền Gloria Allred trong buổi họp báo Ngày Phụ Nữ Quốc Tế, trong sự kiện 2 người sắp xếp từ nhiều tháng trước, nói rằng cô dắt con trai tỵ nạn sau khi thấy phi cơ Nga dội bom sân bay Gostomel gần đó và nhiều nơi khác.Cô dắt con đi xuyên qua 4 nước --- Moldova, Romania, Luxembourg, và Thụy Sĩ. Cô tới Tòa Đại Sứ Mỹ ở Luxembourg để xin Visa cho con trai, bị từ chối. Cô có Visa vào Mỹ từ nhiều năm trước, nên cô gửi con nhờ bạn thân ở Geneva giữ, rồi cô cuối tuần này sẽ về ở với con.--- Ukraine tổng động viên. Thường dân thị trấn biển Odesa (phía Nam Ukraine)Quân Nga đang tới gần Odesa.Video dài 3:23 phút:



https://youtu.be/fwI235BjDaw

--- Cuộc thăm dò ý kiến dân Mỹ do Quinnipiac University thực hiện cho thấy 71% dân Mỹ ủng hộ lệnh cấm mua dầu Nga, đối với 22%, bất kể giá xăng sẽ tăng tại Hoa Kỳ.

Người Dân Chủ ủng hộ cấm dầu Nga ở tỷ lệ 82% đối với 12% chống, trong khi Độc lập là (70% ủng hộ đối với 22%), và Cộng Hòa (66% đối với 30%).

Tính chung, điểm của Biden tăng vọt sau khi Putin tấn công Ukraine: 51% ủng hộ việc làm của Biden, 38% chống, 11% không ý kiến.

--- Giá lúa mì đã tăng từ trước khi Nga xâm lăng Ukraine, và sau khi khởi sự cuộc chiến thì giá tăng ngất trời. Giá lúa mì ở thị trường chứng khoán Chicago tăng cao nhất hôm Thứ Hai. Giá bắp và đậu nành tương lai (hứa phiếu) mỗi mặt hàng đều tăng 26% trong năm nay.

Thế giới cơ nguy nhiều loạn lạc vì đói. Sal Gilbertie, Tổng quản trị công ty Teucrium, công ty trao đổi chứng khoán chuyên về nông sản, nói rằng hãy nhớ là nổi loạn vì giá bánh mì đã dẫnt ới Mùa Xuân Ả Rập, nổi loạn vì giá bánh mì cũng dẫn tới Cách Mạng Pháp, do vậy khi nhiều nơi trên toàn cầu không mau nổi thực phẩm là sẽ có nổi loạn.

Theo thống kê đưa ra, Nga là nước xuất cảng lúa mì nhiều nhất thế giới trong năm 2020 và Ukraine nhiều thứ năm thế giới.

--- Venezuela đã trả tự do cho 2 người Mỹ sau chuyến viếng thăm hồi cuối tuần qua của 1 phái đoàn Bạch Ốc tới Caracas, theo báo The New York Times.

Hai người Mỹ được Venezuela trả tư do là Gustavo Cárdenas, một giám đốc hãng dầu bị giam từ năm 2017, và Jorge Alberto Fernández, một du khách Mỹ gốc Cuba bị bắt năm 2021.

Thả về Mỹ 2 người này là dấu hiệu cho thấy bang giao Mỹ và Venezuela đang nồng ấm lại, trong khi Biden tuyên bố cấm dầu Nga và cho người thương lượng mua dầu từ Venezuela, một quốc gia bị Mỹ xem là kẻ thù nhiều năm gần đây.

Theo lời các viên chức Mỹ, việc Venezuela thả 2 tù nhân Mỹ về không nằm trong thương lượng mua dầu, chính sách Bạch Ốc gọi là "an ninh năng lượng." Mục đích phái đoàn Mỹ tới Benevuela họp là 2 mục tiêu tách biệt: dầu, và người Mỹ bị giam ở Venezuela.

Có ít nhất 8 người Mỹ khác còn bị giam ở Venezuela, trong đó có 6 giám đốc hãng dầu Citgo, nhóm này đã được nói chuyện với phái đoàn Bạch Ốc hôm cuối tuần.

--- Một thẩm phán tiểu bang ở New York hôm Thứ Ba ra phán lệnh rằng đơn kiện của công ty nhu liệu bầu cử Smartmatic đòi Fox News bồi thường $2.7 tỷ đôla có thể tiến hành.

Smartmatic nói rằng Rudy Giuliani, Sidney Powell, và nhiều ngôi sao Fox News "bịa đặt về Smartmatic,” nói trên làn sóng đài Fox News những lời bôi nhọ Smartmatic và kỹ thuật nhu liều bầu cử đầy sai trái về bầu cử 2020.

Trong phán lệnh dài 61 trang đưa ra hôm Thứ Hai, Thẩm phán Tòa tối cao Tiểu bang David Cohen bác bỏ nỗ lực của Fox News và 2 bình luận viên Maria Bartiromo và Lou Dobbs đòi quăng bỏ đơn kiện của Smartmatic.

Thẩm phán Cohen bác bỏ phần kiện bình luận viên của Fox News là Jeanine Pirro. Nhưng cho tiến hành đơn kiện nhắm vào bình luận viên Maria Bartiromo và cựu bình luận viên Lou Dobbs.

--- Hoàng Tử Andrew chịu chi tiền thương lượng với Virginia Giuffre, người tố cáo ông tấn công tình dục. Khoản tiền thương lượng này khoản £12 triệu bảng Anh (khoảng $15 triệu đôla), trong đó có £2 triệu bảng Anh tặng hội từ thiện của Giuffre.

Thương lượng nộp hôm Thứ Ba ở tòa New York, không có lời xin lỗi hay nhận trách nhiệmt ừ Hoàng Tử Andrew. Có điều khoản tất cả các bên sẽ im lặng, không nói chuyện này ra công chúng.

Tiền thương lượng sẽ không lấy từ công quỹ Anh, nhưng là tiền từ Hoàng Tử Charles và Nữ Hoàng Anh. Bây giờ chỉ còn chờ Thẩm phán ký tên, chấp thuận thương lượng.

--- Hà Nội: Nhiều nhà xưởng, dây chuyền vắng lặng vì "bão" F0. Báo Dân Trí ghi nhận. Dây chuyền 12 người, có 9 người là F0, nghỉ đồng loạt; một tổ có 25 công nhân thì chỉ còn 5 "nhân mạng" đi làm. Bốn ngày nay, anh Vũ Phạm Hưng phải gánh việc của hai người cùng tổ đang ở nhà điều trị. Theo lời kể của anh Hưng, hiện đang làm việc cho liên doanh Việt - Nhật tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Nội Bài, Hà Nội, bình thường tổ anh có 25 công nhân bốc dỡ và kiểm tra sản phẩm. Nhưng hiện nay, 3/4 số lao động của tổ phải nghỉ cách ly do dịch Covid-19, phần lớn là F0, F1, tiếp xúc gần trong lúc ăn uống. Một người làm việc bằng ba. "Nếu tình hình F1 chi chít "thăng hạng" thành F0 tiếp diễn, chắc chắn những anh em còn khỏe mạnh chỉ cáng đáng được công việc 10 ngày nữa. Hiện, các tổ, dây chuyền khác cũng bổ sung cho chúng tôi 10 người, nhưng công việc nhiều, vẫn không làm xuể", anh Hưng cho biết.

--- Vụ kit xét nghiệm: 2 cán bộ Học viện Quân y liên quan thế nào đến Việt Á? Báo Tuổi Trẻ. Bản tin chỉ mới nói 2 sĩ quan cấp tá, nhưng bản kết luận về vi phạm có nêu tên 3 vị tướng cùng trách nhiệm. Báo Tuổi Trẻ viết: "Thượng tá Hồ Anh Sơn bị khởi tố về tội "tham ô tài sản", trong khi đại tá Nguyễn Văn Hiệu bị khởi tố tội "vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng". Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với thượng tá Hồ Anh Sơn (phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự) và đại tá Nguyễn Văn Hiệu (trưởng phòng trang bị, vật tư thuộc Học viện Quân y) vì liên quan đến vụ kit xét nghiệm Việt Á. Thượng tá Hồ Anh Sơn bị khởi tố về tội "tham ô tài sản", trong khi đại tá Nguyễn Văn Hiệu bị khởi tố tội "vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng"...."

Bản tin cũng nhắc về một bản kết luận "bao gồm: trung tướng Nguyễn Viết Lượng - bí thư Đảng ủy, chính ủy; trung tướng Đỗ Quyết - phó bí thư Đảng ủy, giám đốc học viện; thiếu tướng Hoàng Văn Lương - ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, phó giám đốc học viện kiêm giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự; thượng tá Hồ Anh Sơn, đại tá Nguyễn Văn Hiệu và lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị thuộc học viện "cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao"...." Nghĩa là, còn 3 ông tướng chưa bị khởi tố.

--- HỎI 1: Chủ kinh doanh nhỏ lo ngại nhất là lạm phát?

ĐÁP 1: Đúng thế. Chỉ số NFIB Optimism Index trong tháng 2/2022đã giảm 1.4 điểm để còn 95.7, tháng thứ nhì liênt ục dưới mức trung bình 98 của 48 năm. Có 26% chủ doanh nghiệp nhỏ nói lạm phát là yếu tố lo ngại quan trọng duy nhất trong việc điều hành kinh doanh, tăng 4% từ tháng 12/2021 và là cao nhất kể từ quý 3 của năm 1981.

. Chủ kinh doanh nhỏ tăng giá trung bình đã thêm 7 điểm để tới 68%, cao nhất trong 48 năm.

Chi tiết:

https://www.nfib.com/content/press-release/economy/small-business-owners-reporting-inflation-as-biggest-problem-reaches-highest-level-since-q3-1981/

--- HỒ SƠ: Tôi không còn ở đây - Anton Dolin.

Tôi không còn ở đây

Anton Dolin -- 7-3-2022

Trần Hậu: Sau 10 ngày nước Nga xâm lược Ukraina, nhà báo, nhà phê bình điện ảnh, nhà bình luận phim, tổng biên tập Tạp chí “Nghệ thuật điện ảnh” của LB Nga Anton Dolin (sinh năm 1976 ở Moskva) quyết định rời khỏi nước Nga. Sau đây, xin chia sẻ cùng bạn đọc một đoạn trong bài viết của ông trước lúc ra đi.

Ảnh: Anton Dolin. Nguồn: imdb

Chúng tôi đã ra đi.

Có một số lý do. Mặc dù thực tế chỉ có một – cuộc chiến tranh tội lỗi ở Ukraina do ban lãnh đạo LB Nga gây ra.

Không thể sống trên một đất nước, thậm chí là thân thuộc và yêu dấu, nơi bạn bị khóa miệng. Đặc biệt là đối với một người chỉ có công cụ duy nhất là ngôn từ.

Thêm nữa, đơn giản là tôi không thể hít thở bầu không khí Moskva, nơi người ta tiếp tục bàn kế hoạch, xem phim, tổ chức các cuộc tranh luận về nghệ thuật, đi xem triển lãm mỹ thuật, chiếu phim, trong khi ở Ukraina người dân đang bị bắn giết. Mỗi phút tồn tại như vậy khẳng định một điều hiển nhiên: bạn là kẻ đồng phạm.

Tất nhiên, ra đi là một cơ may. Nhưng dù sao, tôi nghĩ rằng cần phải thông báo: chúng tôi không có bất kỳ giấy phép cư trú, hộ chiếu thứ hai, hợp đồng lao động nước ngoài, tiền tiết kiệm nào (có một ít tôi đã rút trước khi khởi hành), kể cả “sân bay dự bị” và “kế hoạch tương lai”.

Thật thú vị là suốt cả cuộc đời đã trưởng thành, tôi từ chối ra đi. Mặc dù được mời và chờ đợi. Tổ quốc tôi là nước Nga, tôi chưa bao giờ muốn một tổ quốc khác. Nhưng không còn nước Nga nữa. Nước Nga là con gà đã bị chặt đầu.

Mười ngày trước đây cả thế giới đã sụp đổ. Cuộc sống của mỗi con người đang sống ở Nga, nói tiếng Nga hoặc ít nhiều có liên quan tới văn hóa Nga đã thay đổi không thể đảo ngược. Có điều, nhiều người (phần lớn?) vẫn chưa nhận thức được điều đó. Người Ukraina sẽ có cơ hội vươn lên từ đống tro tàn và đổ nát, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và có thể – nếu muốn – quên đi những đau thương mà họ đã phải chịu đựng. Chúng ta không có cơ hội và cũng không có quyền lãng quên. Chúng ta đã bị kết án.

Mười ngày qua tôi không thể nghĩ gì ngoài chiến tranh. Thậm chí tôi không lo lắng được cho những người thân, bởi vì tôi thường xuyên nghĩ về Ukraina. Tôi không có họ hàng ở đó, nhưng tôi có những người bạn Ukraina: chồng của Kira Muratova, họa sĩ tuyệt vời Zhenya Golubenko hiện đang ở Odessa, người bạn trung thành của tôi và con người cao thượng Serezha Loznitsa, nhà phê bình phim và tác giả của tạp chí “Nghệ thuật điện ảnh” Natasha Serebryakova (cô ấy ở trong hầm trú ẩn ở Sumy), và nhiều tác giả và nhà phê bình khác của chúng tôi…

Nhưng vấn đề thậm chí không phải ở chỗ bạn bè. Người Ukraina đúng và do đó họ sẽ thắng. Sớm hay muộn nhưng đó là điều tất yếu. Thực chất, họ đã thắng rồi. Còn chúng ta đang rơi vào thảm họa – không, không phải là thảm họa kinh tế và chính trị. Đây là một thảm họa đạo đức. Sự bất lực của những người phản đối chế độ và chính quyền này suốt 22 năm chỉ làm tăng thêm cảm giác tuyệt vọng…

Nguồn:

https://baotiengdan.com/2022/03/08/toi-khong-con-o-day/

.