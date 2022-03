Giải Apparatus World Cup ở Doha: Lực sĩ Nga huy chương đồng gắn chữ Z vinh danh Putin, lực sĩ Ukraine huy chương vàng từ chối bắt tay.

- Nga tuyển binh Syria để tác chiến đường phố ở Ukraine.

- báo động 2 nghi can vũ trang xâm nhập căn cứ quân sự dùng cho Tổng Thống và nội các Mỹ

- Lực sĩ Nga huy chương đồng gắn chữ Z vinh danh Putin, lực sĩ Ukraine huy chương vàng từ chối bắt tay. Putin tin rằng ông là Nga Sa Hoàng được ơn Chúa và bảo bọc của Giáo Hội Chính Thống Nga để cai trị. Họp Tòa Quốc Tế về cuộc chiến Ukraine, luật sư phía Nga vắng mặt.

- Xe tăng Nga gài vào khu đông dân cư ở phía tây Kyiv. Thị Trưởng Hostomel là Yuriy Prylypko tử vong, 2 phụ tá cũng bị giết. Nga sẽ rút quân nếu: Ukraine sửa Hiến pháp, ghi rõ không và NATO và Liên Âu, nhận Crimea là đất Nga, cho Donetsk và Lugansk độc lập.

- NATO cho gửi chiến đấu cơ tới Ukraine. Mariupol bị vây, đời sống thê thảm, 10 ngày không nước, không điện, chui hầm. Vòng họp thứ 3 giữa Ukraine và Nga chiều nay. Giao chiến gay gắt ở các khu vực phía Bắc tới phía Tây Kyiv. Quân Nga phá hủy các quận Bucha, Hostomel, Vorzel, Irpin, cố ý giết thường dân.

- Đức Giáo Hoàng Francis lên án cuộc chiến Nga-Ukraine. Một Thư Chung ký tên 284 Giám Mục, Linh Mục Giáo Hội Chính Thống Nga kêu gọi kết thúc "cuộc chiến huynh đệ tương tàn" tại Ukraine. Khoảng 67.3% dân số Ukraine là tín đồ Thiên Chúa Giáo Chính Thống.

- Con cháu các siêu tỷ phú Nga bày tỏ lập trường phản chiến: có ít nhất 3 cô.

- Nhiều ngân hàng Nga xài hệ thống tín dụng TQ kết hợp Mir của Nga. TikTok và American Express rời Nga. Putin ký lệnh: công ty Nga trả nợ nước ngoài bằng tiền rubles của Nga.

- TQ nói sẵn sàng dàn hòa Nga & Ukraine. Ngoại Trưởng Đài Loan bảo coi chừng TQ dở trò ở Châu Á.

- Mỹ và NATO đã gửi Ukraine 17,000 phi đạn chống xe tăng, 2,000 súng phòng không. Nga sẽ ngừng bắn và mở đường cho dân chạy sang Nga và Belarus, cấm chạy sang nước khác. Mỹ và Châu Âu suy tính về chính phủ lưu vong do Zelensky nếu Ukraine thất thủ.

- Có ít nhất 4,640 người bị cảnh sát Nga bắt vì biểu tình chống chiến tranh tại 147 thành phố Nga. Tổng cộng hơn 13,000 người bị bắt tại Nga vì đòi hòa bình. Médecins Sans Frontières tới Kyiv, giúp y tế nhân đạo. Israel sẽ lập bệnh viện dã chiến tại Ukraine.

- Gần 50 nhà ngoại giao Nga và gia đình rời Mỹ.

- TT Zelensky: Thượng Đế sẽ không tha thứ cho Nga.

- Moldova tràn ngập tỵ nạn: 1/8 trẻ em là tỵ nạn.

- cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows có thể đã tự thân gian lận bầu cử.

- uống rượu hàng ngày sẽ lão hóa sớm 10 năm.

- 1 bác sĩ Colorado bị 2 năm tù vì nhận hối lộ.

- Quận Cam truy nã tên cướp 8 ngân hàng

- Việt kiều đầu tư 1,72 tỷ USD về Việt Nam.

- HỎI 1: Nga đã chế tạo ra "COVID cho máy vi tính" cho cuộc chiến mới? ĐÁP 1: Báo Anh quốc nói như thế.

- HỎI 2: Đài BBC dùng vũ khí thời Thế Chiến 2 giúp Ukraine? ĐÁP 2: Đúng thế, dùng sóng ngắn.

QUẬN CAM (VB-7/3/2022) --- Căn cứ quân sự Joint Base Andrews ở Maryland, giáp biên thủ đô, đã khóa lại vì báo động đêm Chủ Nhật: khi Phó Tổng Thống Kamala Harris và 4 thành viên nội các vừa hạ cánh nơi đây, 2 nghi can (trong đó, ít nhất, 1 người có vũ trang) vượt qua chốt chặn an ninh ngoài cổng.

Hai nghi can phóng xe vượt rào chính. Một người bị bắt, có súng, nhưng không phát đạn nào bắn ra; y chỉ mới 17 tuổi. Nghi can thứ nhì đã thoát được ra ngoài căn cứ. PTT Harris và chồng, Doug Emhoff, rời căn cứ bằng trực thăng ngay khi có báo động.

--- Lực sĩ thể dục dụng cụ Nga Ivan Kuliak thắng Huy chương đồng môn thi xà song song (parallel bars) trong giải vô địch thế giới Apparatus World Cup ở Qatar hôm Thứ Bảy, đã gắn huy hiệu chữ Z ra trước ngực trước khi bước lên bục huy chương.

.

Huy hiệu Z là biểu tượng chiến thắng, ủng hộ Putin và là ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Kuliak đứng kế bên Huy chương vàng là lực sĩ Illia Kovtun người Ukraine.

Lực sĩ Kovtun đã bắt tay người lãnh Huy chương bạc, nhưng bỏ lơ Kuliak trong suốt nghi lễ lãnh huy chương. Liên đoàn Thể dục Dụng cụ Quốc tế (International Gymnastics Federation - FIG) nói sẽ yêu cầu Gymnastics Ethics Foundation điều tra về hành vi ủng hộ chiến tranh của Ivan Kuliak trong giải Apparatus World Cup.

Giải thi này ở Doha là giải cuối cùng mà các lực sĩ thể dục dụng cụ Nga và Belarus được phép tranh tài, trước khi lệnh cấm vận bên lĩnh vực thể thao hiệu lực.

--- Trong khi đó, tại Nga, có ít nhất 4,640 người bị bắt giam hôm Chủ Nhật vì tham dự các cuộc biểu tình kêu gọi ngừng cuộc chiến tại Ukraine và đòi rút quân Nga về.

--- Chính phủ Nga hôm Thứ Hai đưa ra đòi hỏi để Nga sẽ ngưng chiến "ngay trong 1 khoảnh khắc." Phát ngôn nhân chính phủ Nga Dmitry Peskov nói điều kiện la:

. Ukraine sửa Hiến pháp, ghi rõ Ukraine sẽ không gia nhập NATO hay Liên Âu.

. phải công nhận Crimea là lãnh thổ Nga.

. phải công nhận 2 tỉnh ly khai Donetsk và Lugansk là Cộng hòa độc lập.

--- Hình ảnh sân bay bị phi đạn. TT Volodymyr Zelenskiy nói phi đạn Nga phá hủy hoàn toàn sân bay dân sự ở thị trấn trung-tây Vinnytsia hôm Chủ Nhật.

Video dài 1:02 phút:



https://youtu.be/6GF7sVxyFZw

--- Một video CNN đưa lên hôm Thứ Hai cho thấy xe tăng Nga đang bố trí trong khu đông dân cư ở phía tây Kyiv. Băng hình dài 17 giây quay do cư dân trong 1 khu chung cư ở quận Irpin, nơi quân Nga bắn vào hôm Chủ Nhật và Thứ Hai, làm chết nhiều thường dân. Video cho thấy ít nhất 5 xe tăng và nhiều chiến binh bố trí trong khu dân cư chỉ cách vài mét.

--- Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken nói các thành viên NATO đồng ý gửi chiến đấu cơ cho Ukraine để chống quân Nga. Oksana Markarova, Đại sứ Ukraine tại Mỹ, nói bà hy vọng Ukraine nhận được các phi cơ tác chiến này càng sớm càng tốt.

--- Tại thành phố Mariupol bị vây, đời sống thê thảm. Nhiều ngàn dân còn ẩn nấp, nói rằng Nga không cho lối an toàn để di tản, theo lời Mirella Hodeib, phát ngôn nhân Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế (ICRC).

Bà cho biết dân nơi đây 10 ngày không nước, không điện, sống dưới hầm hay các tòa nhà kiên cố, hầm xe điện. Bà kêu gọi cần mở lối an toàn để dân ra khỏi Mariupol.

--- Vòng thương thuyết thứ 3 giữa Ukraine và Nga sẽ họp chiều Thứ Hai 7/3/2022.

--- Có giao chiến gay gắt hôm Thứ Hai tại đường vòng cung các khu vực phía Bắc tới phía Tây Kyiv, theo lời Ukraine. Quân Nga đã xuất hiện nhiều nơi, và đang phá hủy các quận Bucha, Hostomel, Vorzel, Irpin, cố ý giết thường dân --- theo lời Đô Trưởng Kyiv là Vitaly Klitshko.

--- Thị Trưởng Hostomel là Yuriy Prylypko tử vong trong khi đang trao bánh mì cho người đói và trao thuốc cho người bệnh, theo trang Facebook của thị trấn này. Hai phụ tá của Thị Trưởng Hostomel cũng đã bị giết.

--- Tổng Thống Nga Vladimir Putin tin rằng ông là một Nga Sa Hoàng đang được ơn Chúa và bảo bọc của Giáo Hội Chính Thống Nga để cai trị, theo phân tích của Anna Makanju, cựu giám đốc về các vấn đề về Nga tại Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ.

Bà nói Putin đang muốn đưa nước Nga về năm 1889, khi Nga Sa Hoàng tin rằng họ được ơn Chúa để cai trị Nga và mở mang bờ cõi, trong khi Giáo Hội Chính Thống Giáo ban phép lành cho Putin và quân đội Nga.

--- Đức Giáo Hoàng Francis trong bài nói chuyện hôm Chủ Nhật đã lên án cuộc chiến Nga-Ukraine tại quảng trường St. Peter's Square ở Vatican, rằng dòng sông máu và nước mắt đang chảy ở Ukraine, và đây là cuộc chiến đang giết cả các bà mẹ và trẻ em.

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng không công khai chỉ trích Nga, có thể là tránh làm buồn Giáo Hội Chính Thống Nga, nơi ông muốn tìm hòa giải sau nhiều thế kỷ các giáo hội chia cách.

--- Nhưng Giáo Hội không phải là toàn thể. Một Thư Chung ký tên 284 Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế trong Giáo Hội Chính Thống Nga phổ biến hôm Chủ Nhật kêu gọi kết thúc ngày "cuộc chiến huynh đệ tương tàn" ("fratricidal war") tại Ukraine.

Thư viết rằng "Chúng tôi thương khóc cho nỗi khổ mà anh chị em của chúng ta tại Ukraine phải chịu đựng bất công... Phát Xét Chung Cuộc chờ tất cả mọi người."

Bản khảo sát 2018 cho biết 67.3% dân số Ukraine là tín đồ Thiên Chúa Giáo Chính Thống, với phần 28.7% thuộc Giáo Hội Chính Thống Ukraine bản doanh ở Kyiv, 23.4% ghi đơn giản là "Chính Thống" và 12.8% Giáo Hội Chính Thống Ukraine bản doanh ở Moscow.

--- Vào ngày thứ 11 quân Nga xâm lăng Ukraine, cặp tình nhân đã sống chung nhiều năm Lesia Ivashchenko và Valerii Filimonov quyết định làm lễ cưới ở chốt chặn nơi tuyến phòng thủ ngoại ô Kyiv hôm 6/3/2022. Hai người là lính trừ bị bây giờ cầm súng theo lệnh Tổng động viên.

Video dài 55 giây:



https://youtu.be/QadNQrk_qis

--- Con cháu các siêu tỷ phú Nga bày tỏ lập trường phản chiến. Đầu tiên là cô Sofia Abramovich, con gái của siêu tỷ phú Nga Roman Abramovich, một bạn thân của Vladimir Putin.

Cô Abramovich viết trên mạng Instagram rằng cô đứng về phe người dân Ukraine. Cô cũng viết: "Lời nói dối lớn nhất và thành công nhất của tuyên truyền Nga là hầu hết dân Nga đang về phe Putin."

Người thứ nhì là cô Maria Yumasheva, cháu gái của Cựu Tổng Thống Nga Boris Yeltsin, đăng hình lá cờ Ukraine lên trang Instagram của cô, với dòng chữ dịch ra là "Đừng Chiến Tranh." Theo 1 đoạn trên Instagram mới nhất cho thấy hình như cô tham dự 1 cuộc biều tình phản chiến ở Moscow.

Thêm một tiếng nói phản chiến lạ thường: cô Elizaveta Peskova, con gái của phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov. Cô Elizaveta Peskova cũng đăng lên mạng riêng của cô một tấm hình với dòng chữ ghi chú là khẩu hiệu "Đừng chiến tranh."

Báo New York Post không tìm ra con trai hay cháu trai các đại gia Nga tuyên bố chốngc hiến tranh. Có lẽ các cậu sợ Putin tóm cổ bắt đi lính?

--- Nhiều ngân hàng Nga hôm Chủ Nhật loan báo kế hoạch sẽ bắt đầu phát thẻ tín dụng bằng cách dùng hệ thống tín dụng Trung Quốc kết hợp mạng lưới Mir của Nga, sau khi Visa và MasterCard rút ra khỏi Nga.

Các ngân hàng Sberbank, Alfa Bank và Tinkoff đều nói họ sẽ dùng hệ thống tín dụng UnionPay của Trung Quốc.

--- Trung Quốc cho biết TQ sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. Ngoại Trưởng Wang Yi nói trong buổi họp báo bên lề buổi họp Quốc Vụ Viện TQ rằng TQ sẵn sàng giữ vai kiến trúc thương thuyết hòa bình và làm việc với cộng đồng quốc tế để làm rung gian hòa giải khi cần thiết.

Wang không nói chi tiết, nhưng trong buổi nói chuyện khác với báo chí, Wang lặp lại rằng tình bạn giữa Nga-TQ "bền vững như đá tảng" và là "một trong các quan hệ song phương chủ yếu nhất trên thế giới."

--- Ngoại Trưởng Đài Loan Joseph Wu nói rằng TQ đang xem kỹ các diễn biến ở Ukraine để đánh giá về 1 chiến lược đối với Đài Loan. Wu nói như thế trong buổi họp báo hôm Thứ Hai.

Wu thêm, nguy hiểm sẽ là khi các lãnh đạo TQ nghĩ rằng phản ứng Tây phương với cuộc xâm lược của Nga quá yếu và không ảnh hưởng gì, "Người TQ có thể xem đó là bài học khích lệ."

--- Giáo sư vĩ cầm Vera Lytovchenko chơi nhac dưới hầm tránh bom cho cư dân Kharkiv, nơi bị quân Nga bao vây 10 ngày qua.

Video dài 58 giây:



https://youtu.be/200gsMIjmpg

---

Ngoại Trưởng Mỹ Anthony Blinken nói trong buổi họp báo tại Vilnius, tghủ đô Lithuania, hôm Thứ Hai rằng NATO có thể sẽ bổ sung quân tới các nước vùng Baltics và sẽ đóng quân vĩnh viễn.

Ông nói rằng Điều 5 trong Hiến chương NATO là can kết: hễ 1 nước trong NATO bị tấn công, nghĩa là toàn thể NATO bị tấn công, và ông nói Mỹ và NATO sẽ không để mất đi 1 tấc đất nào trong lãnh thổ NATO.

--- Mỹ và các nước NATO đã gửi Ukraine 17,000 phi đạn chống xe tăng và 2,000 súng Stinger loại súng cá nhân bắn phi cơ. Mộtv iên chức Mỹ nói với CNN rằng ngay cả trước khi Nga xâm lăng Ukraine, bầu trời Châu Âu đã bay đầy các phi cơ C-17 của Mỹ để chở vũ khí tới Ba Lan nhằm chuyển sang giúp Ukraine.

-- Hôm Thứ Hai là mở ra phiên Tòa Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc, nơi Ukraine kiện Nga xâm lăng. Tuy nhiên, chỉ thấy các luật sư của Ukraine, không thấy luật sư nào đại diện cho Nga.

Đại diện Ukraine là Anton Korynevych nói với các thẩm phán rằng các ghế phía Nga không có ai ngồi, họ không vào đây vì họ ra chiến trường tàn phá đất nước tôi, Nga cần phải bị Tòa lên án và ngăn chận. Trong tuần này, Tòa sẽ có quyết định.

--- Hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga sẽ ngừng bắn và mở đường cho dân thường sơ tán tránh nguy hiểm ở 4 thành phố của Ukraine. Bộ này cho biết ngừng bắn sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng thứ Hai, theo giờ địa phương, tại thủ đô Kyiv, thành phố lớn thứ hai là Kharkiv, thành phố Mariupol ở phía Đông và thành phố Sumy ở Đông Bắc.

Cũng theo bộ quốc phòng Nga, người dân sẽ di chuyển trên bộ, sau đó sẽ được sơ tán đến nơi khác bằng máy bay. Bộ cũng nói rằng lệnh ngừng bắn đang được thực hiện để đáp lại yêu cầu mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ukraine tố cáo rằng Nga chỉ mở đường di tản cho lối chạy sang biên giới Nga và Belarus,

về cách phương Tây có thể giúp một chính phủ lưu vong do Volodymyr Zelensky lãnh đạo

4,640 người bị cảnh sát Nga bắt

360 thường dân bị giết

Médecins Sans Frontières (

TikTok

American Express

Israel sẽ tổ chức một bệnh viện dã chiến

Sau khi quân Nga dội bom

Tuy nhiênvà Nga chận các lối chạy sang thế giới tự do ở các cửa biên giới khác. Phát ngôn nhân của Ukraine nói Nga cực kỳ phi đạo đức "vì muốn dùng nỗi khổ của dân để tạo ra hình ảnh trên truyền hình cho dân di tản."--- Các viên chức Mỹ và Châu Âu đang thảo luậnnếu ông này phải rời bỏ Kyiv.Thảo luận đưa ra nhiều phương án, từ chuyện hỗ trợ Zelensky và các quan chức Ukraine cao cấp có thể dọn chính phủ sang thị trấn Lviv ở phía Tây Ukraine, cho tới viễn ảnh Zelensky và các phụ tá có thể phải rời bỏ Ukraine và lập chính phủ lưu vong ở Ba Lan.Các cuộc thảo luận này là sơ khởi, và chưa có quyết định nào đưa ra, trong khi bản thân Zelensky bác bỏ tất cả những cuộc nói chuyện nào khác hơn là viện trợ để Ukraine chống Nga.--- Có ít nhấttrong các cuộc biểu tình chống chiến tranh hôm Chủ Nhật tại Nga, theo lời tổ chức nhân quyền OVD-Info tại Nga.Những người bị bắt đã tham dự biểu tình chống chiến tranh tại 147 thành phố, theo lời OVD-Info. Tính kể từ khi quân Nga tiến vào Ukraine, có hơn 13,000 người bị bắt tại Nga vì tham dự biểu tình đòi hòa bình, theo lời OVD-Info.--- Có hơntại Ukraine kể từ khi quan Nga tấn công Ukraine, theo lời Cao Ủy Nhân Quyền LHQ (OHCHR) trong 1 bản văn hôm Chủ Nhật. Bản văn OHCHR ghi rằng đã có 1,123 thường dân bị thương, trong đó 364 bị giết và 759 bị thương. Và ghi chú rằng, con số thực được xem là "cao hơn nhiều" so với báo cáo.--- Đợt tiếp liệu thiết bị y tế và dược liệu khẩn cấp đầu tiên từ tổ chứcBác sĩ không biên giới) đã tới Kyiv, theo lời tổ chức nhân đạo quốc tế này trong 1 bản văn.Các thiết bị, và tiếp liệu y tế này sẽ chuyển về các bệnh viện địa phương tại Kyiv và các thị trấn khác ở phía đông Ukraine.--- Thêm nhiều công ty ngừng hoạt động ở Nga.nói hôm Chủ Nhật rằng công ty đã ngừng một số chức năng hoạt động ở Nga vì luật mới của Nga trừng phạt các thông tin bị xem là sai sự thật.Hôm Chủ Nhật, công ty thẻ tín dụngnói rằng các thẻ tín dụng merican Express sẽ không còn hiệu lực ở Nga, và các thẻ phát hành tại Nga sẽ không dùng được ngoài lãnh thổ Nga.---tại Ukraine trong vài ngày tới, theo lời Bộ Ngoại Giao Israeli hôm Chủ Nhật, để chữa trị các nạn nhân chiến tranh.Thêm nữa, Israel sẽ gửi 6 máy phát điện lớn tới bệnh viện chính ở Lviv, một thị trấn phía tây Ukraine, để giúp bệnh viện chạy bình thường ngay cả khi mất nguồn điện bình thường.Israel cũng sẽ lập trung tâm trợ giúp tỵ nạn ở các cửa khẩu biên giới Ukraine, nơi áo quần mùa đông và nhu yếu phẩm sẽ trao tặng.---, ngôi làng Horenka ở ngoại ô thủ đô Kyiv thê thảm.Video dài 39 giây:



https://youtu.be/GPWJ2b3cKHY

--- Gần 50 nhà ngoại giao Nga và gia đình đã rời New York để tới Moscow hôm Chủ Nhật, theo bản tin nhà nước Nga RIA. Chuyến đi này cũng là để thi hành lệnh Hoa Kỳ trục xuất 13 nhà ngoại giao Nga bị xem là hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Mỹ.

--- Nga đã bắn ra tổng cộng 600 phi đạn kể từ khi tiến quân vào Ukraine, theo lời một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ. Và Nga đã đưa 95% lực lượng từ nhiều tuần trước áp sát Ukraine bây giờ đã vào Ukraine.

Hoa Kỳ nói đang quan sát thấy vẫn còn những cuộc giao chiến ở Kherson và Mykolaiv hôm Chủ Nhật, và quân Nga đang bao vây Kyiv, Khakhiv, Chernihiv, và Mariupol. Nhưng đà tiến quân của Nga đang chậm lại.

Bầu trời trên thủ đô Kyiv vẫn tranh chấp, với đa số hỏa lực Không quân Ukraine và Nga đang tranh ưu thế. Và Ukraine hầu hết các nơi vẫn giữ được các tuyến truyền thông, tiếp cận Internet và các mạng truyền thông.

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky đưa lên 1 video mới vào mạng Facebook đêm Chủ Nhật, cũng là ngày Chủ Nhật cuối cùng trước Tuần Chay Lent.

Ông nói, "Hôm nay là ngày Chủ Nhật Tha Thứ. Nhưng Thượng Đế sẽ không tha thứ. Không hôm nay. Không ngày mai. Không bao giờ. Và thay vì Tha Thứ, sẽ là Phán Xét."

Zelensky tố cáo Nga lên kế hoạch cố ý sát nhân bằng cách bắn phi đạn và dội bom lên đất Ukraine, nơi thành phố với nhiều ngàn người làm việc và hàng trăm ngàn người sống gần đó. Đó là sát nhân, cố ý sát nhân.

Video đưa lên mạng hôm Thứ Bảy cho thấy những phần của một nhà máy chế tạo xe tăng Ukraine bên ngoài thị trấn Zhytomyr, Ukraine -- khoảng 85 miles (140 kilometers) phía tây của Kyiv -- đã bị san bằng sau khi Nga băn phi đạn và dội bom.

--- Natalia Gavrilita, Thủ Tướng Moldova, một nước láng giềng Ukraine, nói với CNN tại thủ đô nước này là Chisinau về làn sóng tỵ nạn từ Ukraine vào nước này, và bà lên án cuộc tấn công quân sự nhắm vào Ukraine.

Bà nói đây là khủng hoảng nhân đạo, hiện đã có 230,000 người vào lãnh thổ Moldova từ Ukraine, và khoảng 120,000 người đã chọn ở lại Moldova. Bà nói, cứ 8 trẻ em tại Moldova thì có 1 em là dân tỵ nạn. Và ít nhất 3/4 người tỵ nạn là ở cùng với gia đình.

--- Nga và các công ty Nga sẽ được phép thanh toán cho các chủ nợ nước ngoài bằng tiền rubles của Nga, theo sắc lệnh do Tổng Thống Vladimir Putin ký hôm Thứ Bảy.

Sắc lệnh ra luật tạm thời áp dụng cho các công ty chủ nợ quốc tế thuộc các chính phủ tham dự vào "các hoạt động gây hấn" chống lại Nga, chống lại các công ty Nga và chống lại công dân Nga. Chính phủ Nga sẽ đưa ra danh sách các nước "gây hấn" đó trong vài ngày tới.

--- Theo một bản tin trên báo The Wall Street Journal, dẫn lời một viên chức Hoa Kỳ, Nga đang chuẩn bị đưa các chiến binh Syria vào tác chiến đường phố ở Ukraine.

Báo này nói Nga đã bắt đầu tuyển binh từ Syria, nhưng vẫn chưa rõ bao nhiêu chiến binh sẽ được tuyển mộ và làm cách nào họ sẽ vào chiến trường Ukraine. Một báo Syria viết tuần trước rằng Nga đưa ra lời tuyển lính đánh thuê với tiền thưởng khoảng giữa $200 và $300 để vào Ukraine làm "lính bảo vệ" trong 6 tháng.

Tình hình tuyển lính đánh thuê từ Syria cho thấy một viễn ảnh cuộc chiến sắp tới: chiến binh Syria nhiều năm nổi tiếng về tác chiến trong thành phố, và như thế là Nga sẽ quốc tế hóa cuộc chiến Ukraine, theo lời Jennifer Cafarella, chuyên gia về an ninh tại Washington, D.C., nói với báo WSJ.

--- Nga đã tuyển mộ và bắt đầu đưa chiến binh có kinh nghiệm tác chiến đường phố vào Ukraine.

Video dài 1:24 phút:



https://youtu.be/K2MxMjUX9Jw

--- Trong khi ra sức chứng minh tuyệt vọng rằng có gian lận bầu cử 2020, cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows có thể đã tự thân gian lận bầu cử.

Bài báo trên tờ The New Yorker viết rằng Meadows ghi danh bầu cử ở thị trấn Scaly Mountain, North Carolina, nhưng địa chỉ này chưa bao giờ ông tới ở.

Các cuộc phỏng vấn với chủ nhà thời kỳ trước, và chủ nhà bây giờ, và phỏng vấn hàng xóm, thì trong khi vợ và các con đã trưởng thành của Meadows từng có lúc cư ngụ nơi địa chỉ này, nhưng Meadows có thể chưa bao giờ nằm ngủ nơi đây, và như thế là phạm luật bầu cử tiểu bang.

--- Cuộc nghiên cứu mới cho thấy chỉ cần uống rượu chút xíu là có thể cơ nguy thiệt hại não bộ. Nghiên cứu này của đại học University of Pennsylvania phân tích dữ kiện từ hơn 36,000 người thành niên cho thấy uống rượu liên hệ tới lão hóa.

Người 50 tuổi trở lên uống 2 đơn vị --- một pint bia (≈ 473 ml), hay là một ly rượu vang --- mỗi ngày cho thấy não bộ lão hóa 2 năm.

Cách biệt giữa người không uống chút nào với người uống 4 đơn vị rượu mỗi ngày là tương đương 10 năm lão hóa.

--- Một bác sĩ ở Colorado, người làm chủ và điều hành 1 trung tâm hồi phục (rehab) sức khỏe đã bị kêu án 2 năm tù vì đã cầm $344,000 tiền hối lộ, hay là "hoa hồng" từ 1 công ty dược phòng trong khi biên toa thuốc xịt liên hệ tới chất fentanyl dùng cho các bệnh nhân chữa nghiện ma túy.

Bác sĩ Jeffrey Kesten, 61 tuổi, bị kêu án ngày 28/2/2022 tới 24 tháng tù bởi 1 thẩm phán liên bang ở Denver. Thuốc xịt mũi đó là Subsys, sản phẩm của công ty dược Insys Therapeutics.

--- Một người đàn ông bị FBI đặt tên là Tên cướp mang giày thể thao trắng/đen bị cho là đã cướp ít nhất 8 ngân hàng vùng miền trung và phía bắc Quận Cam, California kể từ tháng 10/2021 tới giờ.

Hình từ video giám sát ở các ngân hàng cho thấy tên cướp mặc các trang phục khác ngau cho mỗi vụ cướp, nhưng mang cùng một đôi giày: loại giày thể thao màu đen có đế trắng.

Nghi can bị cho là đã cướp 4 ngân hàng ở Huntington Beach, 3 ngân hàng ở Costa Mesa và 1 ngân hàng ở Fullerton, từ tháng 10/2021 tới tháng 1/2022, theo lời Laura Eimiller, một phát ngôn nhân FBI.

Mỗi vụ cướp, y vào ngân hàng, mang khẩu trang che mặt, chìa mẩu giấy nhỏ cho 1 nhân viên ngân hàng ngồi quầy teller, đòi đưa tiền mặt ra. Mẫu giấy nhỏ viết rằng y có vũ khí trong và ngoài ngân hàng. FBI nói ai có tin gì về tên cướp, xin gọi (310) 477-6565.

--- Việt kiều đầu tư 1,72 tỷ USD về Việt Nam. Bản tin CafeF. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng 5,3 triệu người, đang sinh sống, làm việc, học tập trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó trên 80% là tại các nước phát triển. Tính đến hết năm 2021, kiều bào từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có 376 dự án đầu tư về Việt Nam, tại 42/63 tỉnh, thành của cả nước, tập trung chủ yếu vào các ngành chế biến, chế tạo, với số vốn khoảng 1,72 tỷ USD, chưa kể vốn đầu tư của kiều bào về nước qua các hình thức gián tiếp khác, hoặc đầu tư theo hình thức đầu tư trong nước.

--- HỎI 1: Nga đã chế tạo ra "COVID cho máy vi tính" cho cuộc chiến mới?

ĐÁP 1: Báo Anh quốc Sunday Mirror nói như thế. Mã độc này có tên là "Covid for computers" do tình báo Nga chế tạo sẽ qua các hình và phim khiêu dâm để làm tê liệt nhiều triệu máy điện toán và điện thoại di động tại Anh quốc, theo lời 1 viên chức tình báo Anh nói với báo này. Tác hại không chỉ là các thiết bị điện tử cá nhân, mã độc này có thể làm đứt nguồn điện và nước một số khu vực. Báo Sunday Times ghi lời Danny Lopez, Giám đốc 1 công ty an ninh mạng ở Glasswall, nói rằng tấn công mạng không chỉ là gây gián đoạn tối đa, mà còn gây ra sợ hãi và hỗn loạn, và hình dung rằng nếu tấn công mạng làm đứt nguồn điện của một bệnh viện, hẳn là sẽ có người chết.

Chi tiết:

https://www.the-sun.com/news/4833286/russia-develops-covid-for-computers-malware/

--- HỎI 2: Đài BBC dùng vũ khí thời Thế Chiến 2 giúp Ukraine?

ĐÁP 2: Đúng thế, dùng sóng ngắn. Bản tin RTI của Đài Loan như sau.

Nga chặn tin tức về cuộc xâm lược Ukraine, BBC khởi động lại chương trình phát thanh sóng ngắn thời Thế chiến hai

Lệ Phương, RTI - 6/3/2022

.

Ngày 4/3, The Guardian đưa tin, sau khi Nga chặn trang web của BBC, BBC đã khởi động lại chương trình phát thanh sóng ngắn để phát tin tức đến Nga.

BBC thông báo vài giờ trước khi trang web của họ bị Nga chặn rằng, họ sẽ hồi sinh một công nghệ kiểu cũ từng được sử dụng từ thời Thế chiến hai trong khu vực của Nga.

Bản tin chỉ ra rằng, các tần số được sử dụng trên sóng ngắn có thể truyền đi một khoảng cách rất xa và có thể được nghe bằng các thiết bị di động.

BBC chỉ ra, có thể đón nghe chương trình phát thanh sóng ngắn trên tần số 15735 kilohertz (kHz) từ 4 giờ chiều đến 6 giờ tối theo giờ Ukraine, và đón nghe trên tần số 5875 kHz từ 10 giờ tối đến nửa đêm, tin tức được phát bằng tiếng Anh.

BBC cho biết, chương trình phát sóng của họ có thể được nghe thấy ở Kyiv và ở "một số khu vực của Nga".

Đài phát thanh sóng ngắn có lịch sử sử dụng lâu đời trong thời kỳ chiến tranh. The Guardian chỉ ra, việc sử dụng sóng ngắn đạt đỉnh điểm trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, tuy nhiên, cũng được sử dụng cho các chương trình phát thanh tuyên truyền trong suốt Thế chiến hai.

BBC World Service đã chấm dứt việc sử dụng công nghệ sóng ngắn ở châu Âu vào năm 2008 sau 76 năm sử dụng.

Ngày 4/3, cơ quan giám sát truyền thông, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng Liên bang Nga (Roskomnadzor) thông báo rằng, họ đã chặn BBC, Deutsche Welle, trang tin tức tiếng Nga có trụ sở tại Latvia, các trang web của các phương tiện truyền thông do Mỹ tài trợ như Đài Châu Âu Tự do / Đài Tự do…

Ngoài ra, Nga cũng đã thông qua đạo luật với những hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi phát tán "tin giả", có thể lên tới 15 năm tù.

Để ứng phó sự thay đổi này, BBC ban đầu thông báo rằng, họ sẽ tạm đình chỉ công việc của các nhà báo của họ ở Nga trong khi đánh giá thời gian bị ảnh hưởng bởi luật mới này, tuy nhiên, tổng giám đốc BBC Tim Davie nói rằng, "Dịch vụ tin tức BBC tiếng Nga của chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động từ bên ngoài nước Nga."

Chi tiết:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2006878

