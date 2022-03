Khoảng 70 Biệt kích Anh, 150 Người Nhái Mỹ, và Biệt Kích Ukraine huấn luyện ở Lithuania cho chiến dịch khi Kyiv sụp đổ, sẽ nhảy toán vào Kyiv cứu TT Zelensky ra chiến khu.

- 70 Biệt kích Anh, 150 Người Nhái Mỹ, và Biệt Kích Ukraine huấn luyện ở Lithuania cho chiến dịch khi Kyiv sụp đổ, sẽ nhảy toán vào Kyiv cứu TT Zelensky ra chiến khu. Putin yêu cầu Belarus tham chiến giúp Nga, bị chống: nhiều sĩ quan Belarus từ chức, một số chạy trốn, lính nghĩa vụ Belarus bỏ ngũ ào ạt. Zelensky: Nga sắp bom ào ạt hải cảng Odessa.

- Zelensky kêu gọi dân Ukraine ở nơi quân Nga đã vào: hãy xuống đường, xua đuổi Nga. Mariupol mất điện từ 5 ngày, hết nước, mạng di động bị mất sóng. Ukraine: Nga thiệt hại hơn 11,000 lính tử trận, mất 300 xe tăng, hơn 40 phi cơ, và 48 trực thăng.

- Một nhà thương thuyết hòa đàm Ukraine bị giết vì bị cho là gián điệp của Nga.

- nữ cầu thủ bóng rổ Hoa Kỳ Brittney Griner (2 Huy chương vàng Thế Vận) bị Nga bắt. Một cậu bé 11 tuổi từ Ukraine một mình vào Slovakia chỉ với số phone để tìm người thân; ba mẹ cậu quyết định ở lại Ukraine. Hơn 2,000 người biểu tình phản chiến bị bắt ở Nga hôm Chủ Nhật.

- LHQ: hơn 1.5 triệu người tỵ nạn từ Ukraine. Bộ Ngoại Giao VN: hơn 2.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine.

- Mỹ họp, tính mua dầu Venezuela, ngưng mua dầu Nga

- Trump đề nghị sơn cờ TQ lên F-22 của Mỹ, vào đất Nga, dội bom rồi xúi Nga-TQ đánh nhau

- Thượng nghị sĩ Rick Scott (Cộng Hòa-Fla.) nói không nên bác bỏ giải pháp đưa lính Mỹ vào Ukraine. Zelensky nói chuyện viễn liên qua Zoom với hơn 280 dân cử Quốc Hội Mỹ, xin giúp. Thủ Tướng Do Thái Naftali Bennett gặp Putin, thu xếp hòa bình. Ba Lan sẽ không bao giờ công nhận thay đổi lãnh thổ do Nga thực hiện ở Ukraine.

- Ukraine: thúc giục các bà mẹ Nga tới Kyiv và đón tù binh về Nga. Ba Lan chuyển tặng chiến đấu cơ thời Xô Viết cho Ukraine. Putin: cấm vận Nga là "tuyên chiến với Nga."

- Ngoại Trưởng Ukraine tố quân Nga hiếp dâm phụ nữ Ukraine. Zelensky: quân Nga đang tiến tới lò điện nguyên tử thứ 3, nguy hiểm. Ukraine dùng robot bay tàng hình có tên Punisher dội bom chính xác.

- Nga chảy máu trí tuệ, trí thức rủ nhau vượt biên. Vòng thương thuyết thứ 3 giữa Ukraine-Nga là Thứ Hai 7/3

- IMF: Nga xâm lăng Ukraine, tai hại cho kinh tế toàn cầu. Ukraine sẽ nhận xăng dầu từ Ba Lan. Singapore cấm vận Nga.

- Visa và Mastercard ngừng hoạt động ở Nga. Puma đóng cửa 100 tiệm ở Nga. Công ty hàng hiệu Prada rời Nga. Hàng không Nga Aeroflot ngưng bay quốc tế.

- Mỹ OK chuyến bay trục xuất 13 nhà ngoại giao Nga bị vì hoạt động gián điệp.

- Harris County:lái xe đụng chết ba người gốc Việt, thú thật mới uống 5 lon bia và 2 cốc nhỏ rượu mạnh

- Georgia: Học Khu Bibb County thiếu giáo viên, mở hội chợ việc làm, hy vọng tuyển dụng đủ

- California : xác chết không để phòng lạnh, 1 nhà quàn ở quận Sonoma County cơ nguy mất giấy phép

- Giá xăng Nam Calif. có nơi hơn $7/gallon

- Giá nhà Quận Cam tháng 1/2022 kỷ lục: $950,000/căn, tăng 1.6% trong 1 tháng, tăng 19% trong 12 tháng

- HỎI 1: Ai trộm một thùng đựng đầu lâu người chết? ĐÁP 1: Cảnh sát Denver đang thắc mắc.

- HỎI 2: Di tản từ Kyiv về phía Tây gian nan? ĐÁP 2: Video từ một cô dâu Việt tại Ukraine.

QUẬN CAM (VB-6/3/2022) --- Trump đề nghị một độc chiêu như trong các phim mafia: Trong bài diễn văn đọc trước những người quyên góp của Cộng Hòa tại New Orleans hôm Thứ Bảy, Trump nói rằng Mỹ có một cách để làm bùng nổ chiến tranh giữa Nga và Trung Quốc, để Mỹ chỉ cần ngồi ngó thôi.

Phóng viên Josh Dawsey của báo Washington Post kể rằng Trump đề nghị sơn màu cờ TQ lên chiến đấu cơ F-22 của Mỹ, bay vào không phận Nga và "dội bom cho Nga xịt kứx ra" và rồi "chúng ta nói, đó TQ làm thế, chúng tôi không làm, chính TQ làm, rồi Nga-TQ đánh nhau, chúng ta chỉ ngồi mà ngó."

--- Các viên chức Mỹ đã bay tới Venezuela cuối tuần này, trong nỗ lực chính phủ Biden sẽ ngưng nhập cảng dầu Nga. Mỹ đã cắt bang giao với Venezuela vì cáo buộc Venezuela gian lận bầu cử năm 2019, bây giờ bắt đầu thương thuyết để mua dầu Venezuela trở lại, theo báo New York Times.

--- Một nhà thương thuyết hòa đàm Ukraine bị giết vì bị cho là gián điệp của Nga. Denis Kireev, một cựu chuyên gia ngân hàng, đã bị giết khi ông kháng cự lúc bị bắt, theo báo Times of Israel. Ông bị tình nghi tội phản quốc.

Vài ngày trước đó, hình ảnh cho thấy Kireev tham dự phái đoàn Ukraine hòa đàm với Nga ở Belarus. Vài tiếng đồng hồ sau khi Kireev bị Ban phản gián xử tử, Bộ Quốc Phòng Ukraine đưa ra bản tin ca ngợi Kireev, nói rằng Kireev là anh hùng bảo vệ Ukraine. Báo chí suy đoán, có thể Kireev hoạt động gián điệp đôi.

Hình ảnh về nhà tình báo bi thảm Kireev trong video sau.

Video dài 1:26 phút:



https://youtu.be/qak7cdcG_gs

--- Ukraine ước tính hơn 11,000 lính Nga đã bị giết kể từ khi Nga tấn công ngày 24/2/2022. Thiệt hại của Nga, theo Ukraine, là mất 300 xe tăng, hơn 40 phi cơ, và 48 trực thăng, tính vào ngày 6/3/2022. Bản văn không cho biết thiệt hại của Ukraine.

--- Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc Filippo Grandi nói hôm Chủ Nhật rằng hơn 1.5 triệu người tỵ nạn từ Ukraine đã vượt biên giới sang các nước láng giềng, và đây là :khủng hoảng tỵ nạn bùng phát nhanh nhất ở Châu Âu kể từ Thế Chiến 2."

--- Bản tin VietnamNet đêm 6/3/2022 ghi nhận: "Liên quan đến tình hình bảo hộ công dân, theo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận, tính đến 17h chiều nay (6/3), các cơ quan đại diện đã đón hơn 2.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine. Trong đó, hơn 1.700 người tại Ba Lan; 290 người tại Hungary; khoảng 600 người tại Rumani; hơn 40 người tại Slovakia.

Trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc có nhu cầu sơ tán khỏi khu vực chiến sự, về nước, người Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận có thể liên hệ, đăng ký thông tin với Bộ Ngoại giao hoặc các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước như sau: + Bộ Ngoại giao: +84-965411118, +84-981848484; Email: baohocongdan@gmail.com + Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine: +380 (63) 8638999."

--- Hơn 2,000 người biểu tình phản chiến bị bắt ở Nga hôm Chủ Nhật, theo tin từ nhóm nhân quyền OVD-Info. Bản tin nói 2,034 người ra phố biểu tình bị bắt ở 44 thành phố trong vùng Siberia. Như thế, tổng số người biểu tình phản chiến bị bắt ở Nga trong những ngày qua là 9,472 người.

--- Video cho thấy 1 chiến đấu cơ Nga bị bắn rơi gần Chernihiv, phía bắc Ukraine, hôm 5/3/2022. Phi công nhảy dù ra kịp, sau đó đã bị bắt làm tù binh.

Video dài 31 giây:



https://youtu.be/FV4RGVH54vE

--- Một cậu bé 11 tuổi từ thị trấn Zaporizhzhia (đông nam Ukraine) được lính biên phòng Slovakia cứu được khi cậu bé một mình vượt biên giới Ukraine vào. Cậu bé chỉ mang một ba-lô, một túi nhựa để khỏi ướt và một thông hành (passport).

Cậu bé trong lòng bàn tay có ghi 1 số điện thoại, theo lời Bộ Nội Vụ Slovak và một mẩu giấy gấp trong thông hành, ghi về địa chỉ người thân ở Slovakia. Ba mẹ cậu bé quyết định ở lại Ukraine, và dặn dò cặn kẽ để cậu bé đi 1 mình vượt biên. Cậu bé đã được trao cho người thân ở Slovakia.

--- Quân đội Ukraine nói rằng đang tiến hành các chiến dịch phòng thủ hai nơi đang bị vây: Mariupol và Chernihiv. Mariupol mất điện từ 5 ngày nay, hết nước, mạng di động bị mất sóng, theo lời Thị Trưởng.

Thị Trưởng nói người bị thương và chết ở Mariupol là "nhiều ngàn người" và không thế thu hồi xác ngoài đường trong khi Không quân Nga liên tục dội bom. Hành lang di tản khi ngưng bắn đã bị Nga vi phạm. Di tản ra khỏi thành phố Volnovakha cũng bị ngưng.

--- Giây phút trước khi tắt sóng Đài TV độc lập Nga Dozhd (TV Rain), lời từ biệt khán giả, nói không biết bao giờ lên sóng nữa, và Ban biên tập cùng nói 'No to war' (Đừng chiến tranh).

Video dài 1:18 phút:



https://youtu.be/PSOiXX_Rb-4

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky đêm Thứ Bảy kêu gọi tất cả những người đời thường còn sức lực hãy bảo vệ đất nước. Băng video ghi lời ông: "Người dân Ukraine ở tất cả các thị trấn nơi quân thù đã tiến vào -- hãy tấn công họ. Công dân hãy xuống đường, hãy chiến đấu, hãy bước ra khỏi nhà và đuổi chúng ra khỏi thành phố, ra khỏi đất nước chúng ta."

--- Zelensky nói rằng quân Nga đã lên kế hoạch tấn công ào ạt vào hải cảng Odessa, cả phi cơ và pháo binh và đây là một tội ác chiến tranh.

--- Nga đã bắt giam nữ cầu thủ bóng rổ Hoa Kỳ Brittney Griner, người có 2 Huy chương vàng Thế Vận. Hải quan Nga nói bắt cô vì trong hành lý có ống hút và loại dầu "hashish oil" -- và theo luật chống ma túy của Nga, cô Griner có thể lãnh án từ 5 năm tới 10 năm tù, nếu cô bị truy tố "buôn lậu" ma túy.

Cô là cầu thủ bóng rổ của đội Phoenix Mercury, nhưng đã tới Nga để đấu cho đội UMMC Ekaterinburg của Nga để có tiền phụ trội. Nga cũng là quốc gia có luật gay gắt chống giới tính thứ ba (LGBTQ+). Cô Griner là một đồng tính nữ.

--- Một chiến dịch đặc biệt với các lính biệt kích đặc biệt, dự kiến khi Kyiv sụp đổ, đơn vị này sẽ nhảy toán vào cứu Tổng Thống Volodymyr Zelensky ra nơi chiến khu mới hay là qua biên giới chiến đấu tiếp.

Khoảng 70 lính Biệt kích Anh quốc SAS, 150 lính Người Nhái Hoa Kỳ (US Navy Seals) đang cùng một số chiến binh đặc biệt Ukraine huấn luyện phối hợp tại một căn cứ bí mật ở Lithuania.

Hiện nay Lực lượng Đặc biệt Spetsnaz của Nga vẫn đang nhắm vào Zelensky. Có 3 âm mưu ám sát Zelensky đã bị Ukraine phá vỡ.

--- Có dấu hiệu Nga không còn kiểm soát được Belarus, và có thể Putin sẽ mất đồng minh thân thiết này. Franak Viačorka, cố vấn cao cấp của Sviatlana Tsikhanouskaya (nhà hoạt động nhân quyền của Belarus), phóng tweet cho biết có sự rạn nứt giữa Nga-Belarus.

.

.

--- Thượng nghị sĩ Rick Scott (Cộng Hòa-Fla.) nói trong cuộc phỏng vấn ở chương trình “Full Court Press with Greta Van Susteren” dự kiến sẽ chiếu trên nhiều làn sóng truyền hình vào Chủ Nhật rằng không nên bác bỏ giải pháp đưa lính Mỹ vào Ukraine.

Scott nói chúng ta nên luôn luôn để ngỏ các lựa chọn, khi được hỏi rằng ông có sẽ ủng hộ chiến lươc đưa quân Mỹ vào Ukraine. Chính phủ Biden hiện nay từ chối đưa quân Mỹ, kể cả bộ binh hay Không quân, vào lãnh thổ và bầu trời Ukraine.

Ngoại Trưởng Antony Blinken tuần trước nói lính Mỹ sẽ can thiệp nếu quân Nga tiến vào các quốc gia NATO, dù là một tấc đất.

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky hôm Thứ Bảy đã nói chuyện viễn liên qua Zoom với hơn 280 dân cử Quốc Hội Mỹ, xin các biện pháp mà Hoa Kỳ có thể giúp đỡ Ukraine chống Nga.

Zelensky xin viện trợ thêm các chiến đấu cơ, xin Mỹ ngừng mua dầu từ Nga, và xin lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine. Các dân cử Dân Chủ và Cộng Hòa đều ca ngợi Zelensky sau buổi họp trực tuyến, và hứa sẽ làm những gì có thể để giúp Ukraine.

Thượng nghị sĩ Ben Sasse (Cộng Hòa-Neb.), thuộc Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, nói Hoa Kỳ nên gửi giúp Ukraine chiến đấu cơ, trực thăng, và UAV (phi cơ không người lái, robot bay).

Chính phủ Biden đã bác bỏ đề nghị lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine, vì sẽ làm cuộc chiến lan rộng hơn. Lãnh đạo Đa số Thượng Viện Charles Schumer (Dân Chủ-N.Y.) cũng ủng hộ giải pháp giúp phi cơ cho Ukraine.

---chuyển các chiến đấu cơ thời Xô Viết từ Ba Lan sang giúp Ukraine, Hoa Kỳ có vẻ như chấp thuận giúp như thế. Một phát ngôn nhân Bạch Ốc xác nhận với báo Financial Times rằng Mỹ đang nói chuyện với Ba Lan để chuyển tặng các chiến đấu cơ, nhưng cần giải quyết vấn đề nhà kho và chuyển vận.Phát ngôn nhân này nói rằng khi Ba Lan chuyển tặng chiến đấu cơ thời Xô Viết cho Ukraine, Mỹ có thể sẽ bù đắp chiến đấu cơ khác cho Không quân Ba Lan.---đã bay tới Moscow để gặp Tổng Thống Nga Vladimir Putin nhằm giảm nhiệt chiến tranh ở Ukraine, theo lời văn phòng của ông hôm Thứ Bảy.Do Thái chính thức ủng hộ Ukraine, viện trợ nhân đạo cho Ukraine, nhưng Bennett vẫn đang nói chuyện với cả Putin và Zelensky với hy vọng đạt được ngưng bắn giữa 2 nước. Chuyến bay sang Nga là sau cú điện đàm Bennett nói với Putin hôm Thứ Tư, theo báo Axios.Văn phòng Thủ Tướng Bennett cũng thanh minh rằng Bennett là tín đồ Do Thái thuần thành, trong chuyến bay này trùng hợp với lễ Sabbath, vì Do Thái Giáo cho phép như thế khi tìm cách "cứu mạng sống con người."---(robot bay, phi cơ không người lái) có thể mang 3 kilôgram chất nổ, bắn trúng mục tiêu 30 dặm xa sau tuyến đầu quân địch, theo báo The Times of London.Eugene Bulatsev, một kỹ sư trong công ty thiết kế vũ khí UA-Dynamics của Ukraine, nói rằng drone này có tên là Punisher có khả năng tàng hình ngoài lưới radar quân địch, đã bắn 60 phi vụ thành công kể từ khi quân Nga xâm lăng Ukraine.Bulatsev nói rằng đây là cách rẻ nhất và dễ dàng nhất để bắn từ xa. Robot bay này có cánh dài 7.5-feet (2.3 mét), có thể bay nhiều giờ ở tầm cao 1,300 ft (396.2 mét). Trước khi sử dụng Punisher để bắn mục tiêu, sẽ có 1 drone nhỏ hơn để do thám gọi là Spectre để xác định mục tiêu cho Punisher bắn.Punisher có thể phóng ra 3 quả bom cùng một lúc, hay là sẽ bắn 3 mục tiêu khác nhau rồi trở về căn cứ để gài thêm bom. Bên cạnh, quân đội Ukraine cũng dùng robot hay từ Thổ Nhĩ Kỳ có tên là Bayraktar TB2, có thể bắn cháy xe tăng và xe thiết giáp.---hôm Thứ Sáu phổ biến một danh sách tù binh Nga, thúc giục các bà mẹ Nga hãy tới Kyiv và đón các con của họ về Nga.Danh sách này có tên và tuổi khoảng 100 lính Nga bị bắt, được phổ biến trên trang Facebook của Anton Gerashchenko. Ông cho biết sẽ đăng thêm các danh sách tương tự, và có cả các lá thư từ các lính Nga tử trận. Ông viết, có tội là Putin, còn các tù binh này vô tội.---nói rằng lập trường của Ba Lan về cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine rất minh bạch, rằng Ba Lan sẽ không bao giờ công nhận thay đổi lãnh thổ do Nga thực hiện ở Ukraine.---giữa hai phái đoàn Ukraine và Nga sẽ tổ chức vào Thứ Hai 7/3/2022. Một lệnh ngưng bắn tại một số nơi đã thực hiện hôm Thứ Bảy để thườngd ân di tản, và rồi giao chiến đã tiếp tục trở lại.---nói hôm Thứ Bảy rằng quân Nga đang tiến tới lò điện nguyên tử thứ 3 của Ukraine sau khi kiểm soát được 2 lò điện nguyên tử Zaporizhzhia và Chernobyl.Zelensky nói với các dân cử Quốc Hội Mỹ trong cú điện đàm qua Zoom rằng quân Nga đang bay vây thành phố Mykolaiv, nằm gần lò nguyên tử Yuzhnoukrainsk. Nguy hiểm có thể xảy ra nếu phi đạn bắn nổ lò nguyên tử.--- Bản tin Reuters hôm 4/3/2022 ghi rằng Ngoại Trưởng Dmytro Kuleba của Ukraine nói hôm Thứ Sáu rằngtại các thành phố Ukraine. Nhưng Kuleba không đưa ra chứng cớ nào. Reuters không có thể xác minh.Kuleba cáo buộc lính Nga hiếp dâm, khi Kuleba nói chuyện trong 1 sự kiện ở Chatham House tại London. Kuleba nói bằng tiếng Anh và đòi đưa bọn gây tội ác ra công lý.---nói rằng quốc tế trừng phạt bằng cấm vận Nga là tương đương như "tuyên chiến với Nga" và như thế gây nguy hiểm cho toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.Putin hăm dọa rằng khi các nước trừng phạt Nga bằng cách cấm vận, thì sẽ nguy hiểm cho tương lai tư cách quốc gia của Ukraine. Trong cách nói có vẻ như muốn sáp nhập Ukraine vào Nga?Putin nói như thế trong buổi họp với các nữ tiếp viên hàng không từ hãng hàng không Nga trong buổi lễ Ngày Phụ Nữ Quốc Tế (dự kiến, ngày lễ Phụ Nữ Quốc Tế sẽ là Thứ Ba 8/3/2022).Putin cũng nói rằng nếu có quốc gia nào áp đặt vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine, nghĩa là quốc gia đó đang tham chiến ở Ukraine.---, khi nhiều thành phần trí thức rủ nhau vượt biên, sau khi chế độ Putin bố ráp những người bày tỏ bất đồng với cuộc chiến xâm lược Ukraine.Báo Rolling Stone loan tin hôm Thứ Bảy rằng thành phần trung lưu cần nhiều thập niên mới đào tạo được, bây giờ chỉ trong vài ngày là bị Putin bố ráp, phải bỏ chạy, trong đó có nhà báo, nhà văn, doanh gia, họa sĩ, xướng ngôn viên TV, ngôi sao âm nhạc... đang bỏ chạy sau đợt bố ráp biểu tình phản chiến.---, nhiều tiếng nổ trong khu nhà dân. Các phóng viên và dân chúng trong thị trấn Irpin, gần thủ đô Kyiv.Video dài 1:03 phút:



https://youtu.be/qTQ039MffUo

--- Trong khi khối ASEAN chỉ đưa ra bản văn kêu gọi ngưng bắn, Singapore tuyên bố cấm vận Nga đối với 4 ngân hàng Nga, và cấm xuất cảng hàng điện tử và quân sự sang Nga.

Singapore nói trong bản văn rằng Nga xâm chiếm Ukraine là một tiền lệ nguy hiểm. Cấm vận từ Singapore không nặng nề gì, nhưng chỉ có ý nghĩa đối với các nước nhỏ dễ dàng gặp cơ nguy bị nước lớn bắt nạt.

--- Hai công ty thẻ tín dụng Visa và Mastercard đã ngừng hoạt động ở Nga. Quyết định đưa ra ngay sau khi Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi nói chuyện với các dân cử Mỹ đẽ nói là xin Visa và Mastercard ngưng hoạt động ở Nga.

--- Hãng hàng không lớn nhất nước Nga Aeroflot hôm Thứ Bảy thông báo sẽ ngưng bay các chuyến quốc tế kể từ ngày 8/3. Chỉ trừ duy nhất là Belarus, với các chuyến bay tiếp tục như dự định, trong khi các chuyến bay nội địa Nga sẽ không bị ảnh hưởng.

--- Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF hôm Thứ Bảy cảnh báo rằng chiến tranh Nga gây ra ở Ukraine đã đẩy giá năng lượng tăng vọt, trong khi làm hơn 1.4 triệu người di tản và dẫn tới trừng phạt kinh tế Nga.

IMF viết trong bản văn rằng hậu quả kinh tế sẽ rất là nghiêm trọng, ảnh hưởng tai hại cho kinh tế toàn cầu. Để giúp ngân sách cứu hộ nhân đạo cho Ukraine, IMF dự kiến tuần sau sẽ chấp thuận gói viện trợ $1.4 tỷ đôla.

--- Công ty trang phục thể thao Đức quốc Puma loan báo hôm Thứ Bảy là đã ngưng tất cả hoạt động ở Nga, và đã đóng cửa 100 tiệm bán hàng Puma ở khắp nước Nga.

Công ty hàng hiệu Prada của Italy cũng ngưng hoạt động ở Nga, theo thông báo từ công ty này.

--- Chính phủ Ukraine cho biết hôm Thứ Bảy sẽ bắt đầu nhận xăng dầu từ Ba Lan gửi vào, kể từ ngày 6/3/2022. Các công ty xăng dầu 2 nước sẽ hợp tác thực hiện viện trợ Ukraine xăng dầu, kể cả khí đốt hóa lỏng LNG.

--- Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm Thứ Bảy nói là đã chấp thuận một chuyến bay đặt riêng để chính phủ Nga đón các nhà ngoại giao Nga tại Liên Hiệp Quốc bị Mỹ trục xuất về lại Nga. Mỹ đã lên danh sách 13 nhà ngoại giao Nga bị Mỹ trục xuất vì lý do gián điệp.

--- Giá xăng vùng Nam California đã có nơi lên quá mức $7/gallon hôm Thứ Bảy. Một trạm xăng gần Beverly Center, quận Los Angeles, bán giá xăng thường là $6.65/gallon và xăng thượng hạng (premium) hơn $7, theo tin NBC4.

Giá xăng trung bình ở quận Los Angeles County: hôm Thứ Bảy tăng 9.5 cents để tới $5.247/gallon.

Giá xăng trung bình ở Quận Cam (Orange County): xăng trung bình tăng 10.3 cents để tới $5.238/gallon.

--- Jennifer Velasquez, 32 tuổi, bị truy tố về tội say rượu lái xe làm chết ba người tên là Hoa Huynh, Minh Nguyen và Nancy Pham. Tai nạn đụng xe xảy ra ở quận Harris County vào Ngày Đầu Năm, cũng làm vài người khác bị thương.

Velasquez lúc đó lái chiếc Toyota Rav4 tới đoạn phố 3600 trên đường Barker Cypress Road khoảng 1:06 a.m. về hướng Bắc. thì người lái chiếc xe Toyota Sienna chạy về hướng Nam không nhường đường khi quẹo trái, theo báo cáo của Ty Cảnh Sát Harris County.

Hai xe đụng nhau, làm 2 người chết, 5 bị thương. Sau đó, một người chết ở bệnh viện. Cảnh sát nói lúc đó chiếc Toyota Rav4 đang chạy 90 dặm/giờ (MPH) tại khu vực có bảng giới hạn 45 dặm/giờ.

Cô Velasquez khai rằng trước khi lái xe cô đã uống 5 lon bia và 2 cốc nhỏ rượu mạnh. Thử nghiệm cho thấy cô có 0.144 độ rượu trong máu, quá mức tiêu chuẩn (0.08). Cô đang bị giam, chờ thủ tục pháp lý.

--- Đại dịch kéo dài, thế là quận Bibb County (tiểu bang Georgia) thiếu giáo viên. Học Khu Bibb County School District tổ chức hội chợ việc làm, hy vọng tuyển dụng được giáo viên phẩm chất.

Holly Huynh, Điều hợp Nhân dụng của Học Khu Bibb County, nói rằng nếu có ai yêu thương trẻ em và muốn làm thăng tiến cuộc đời trẻ em, Học Khu đều muốn những người như thế làm cho Học Khu.

Huynh nói rằng hội chợ việc làm này là sự kiện thường niên để tìm những người xuất sắc nhất của quận Bibb County. Huynh nói học khu có 22 trường tiểu học, 6 trường trung học cơ sở, 6 trường trung học phổ thông và 5 chương trình giáo dục nên trường nào cũng có mặt nơi đây để tuyển mộ giáo viên.

--- California lắm chuyện lạ: xác chết không cần phòng lạnh? Một nhà quàn ở quận Sonoma County bị tố giác đã cất giữ xác chết chưa tẩm thuốc (unembalmed bodies) trong hơn 24 giờ mà không giữ trong phòng lạnh và tại một nơi không được phép, theo lời 1 cơ quan tiểu bang giám sát nghề nhà quàn.

Sở The Cemetery and Funeral Bureau đưa ra quyết định kỷ luật đối với nhà quản Conneely Family Cremation & Funeral Services tại thị trấn Windsor, theo báo Santa Rosa Press Democrat loan tin hôm Thứ Sáu. Sở muốn ngưng giấy phép nhà quan này trong bản cáo buộc dài 9 trang. Tiểu bang nói đang điều tra và không trả lời các câu hỏi của báo chí.

--- Giá nhà tại Quận Cam, California, đã lên tới giá trên trời rồi. Đối với các hồ sơ mua nhà hoan tất trong tháng 1/2022, Quận Cam đã có 2,196 căn nhà đương hữu và nhà mới bán được, giảm 26% so với tháng 12/2021 và giảm 15% so với tháng 1/2020.

Giá nhà trong tháng 1/2022 tại Quận Cam là $950,000 trung bình, tăng 1.6% trong vòng một tháng và tăng 19% trong vòng 12 tháng, phá kỷ lục giá $935,000/căn hồi tháng 12/2021.

--- HỎI 1: Ai trộm một thùng đựng đầu lâu người chết?

ĐÁP 1: Cảnh sát Denver đang thắc mắc. Cảnh sát tại Denver kể rằng vụ trộm thùng đầu lâu xảy ra sáng Thứ Năm, lúc 11 giờ sáng, một xe vận tại chở cơ phận người dùng cho nghiên cứu y khoa đã bị trộm đột nhập vào xe, lấy một thùng mang đi, hóa ra thùng đó đựng đầu lâu người chết. Thùng ngày bên ngoái sơn màu xanh da trời và màu trắng, có ghi chữ bên hông là “Science Care”. Cho tới giờ, chưa ai bị bắt.

https://ktla.com/news/nationworld/box-of-human-heads-stolen-from-truck-in-denver/

--- HỎI 2: Di tản từ Kyiv về phía Tây gian nan?

ĐÁP 2: Video từ một cô dâu Việt tại Ukraine. Nhan đề: Cả Nhà Di Chuyển Về Phía Tây Đi Cả Ngày Được 250 km / Gặp Được Ân Nhân Cho Ngủ Lại Nhà Hàng Mừng Rỡ.

https://youtu.be/3BSpbvpNuAM

.