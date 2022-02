TT Zelensky từ chối lời Mỹ giúp cá nhân ông di tản, rằng ông ở lại để cùng dân quân tác chiến. LHQ: hơn 120,000 dân đã di tản khỏi Ukraine. Tác chiến đường phố. Nga đã chiếm thành phố Melitopol. Mỹ: Putin đưa hơn 50% quân tác chiến Nga vào Ukraine.

- TT Zelensky từ chối lời Mỹ giúp cá nhân ông di tản, rằng ông ở lại để cùng dân quân tác chiến, nói thủ đô Kiev chưa mất. LHQ: hơn 120,000 dân đã di tản khỏi Ukraine, cơ nguy 4 triệu dân Ukraine chạy loạn. 100,000 dân Ukraine đã chạy vào Ba Lan. Nghị quyết LHQ lên án Nga xâm lăng Ukraine thất bại. Báo Nga bị cấm xài chữ "tấn công, xâm lăng, tuyên chiến" và phải nói "vào giữ hòa bình." 6 công ty vận động hành lang cắt liên lạc với Nga. Biden OK giúp quân sự Ukraine 600 triệu đô. Tác chiến đường phố. Nga đã chiếm thành phố Melitopol. Mỹ: Putin đưa hơn 50% quân tác chiến Nga vào Ukraine.

- Du lịch SG tăng tốc đón khách đoàn. Thu giữ lô thuốc 'đặc trị COVID-19' không rõ nguồn gốc. SG ra văn bản khẩn ứng phó biến chủng Omicron tại các khu chế xuất, công nghiệp. 10 người thuộc CDC Khánh Hòa bị phong tỏa tài sản. Chìm ca nô chở khách du lịch ở Hội An, 17 người chết và mất tích. Ninh Bình: Đòi quyền lợi cho công nhân, liền bị công an phạt. Thắng U23 Thái Lan, U23 Việt Nam lần đầu vô địch U23 Đông Nam Á.

- Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện đòi chi tiết về các tài liệu mật mà Trump cầm về cất trong 15 thùng tài liệu

- Quận Cam: xe buýt OCTA sẽ miễn phí vé vĩnh viễn cho trẻ em từ 6 tới 18 tuổi.

- Quận Cam: 1 học sinh bị đâm vì xô xát ở trung học Trabuco Hills High School, 1 nghi can bị bắt

- Los Angeles: xây nhà cho dân vô gia cư chậm, giá tăng vọt hoài, ước tính giá xây sẽ là $837,000/căn.

- Trung học Carter High, L.A.: nam sinh 17 tuổi tấn công sex 3 nữ sinh. 2 hiệu phó không báo cảnh sát, bị truy tố

- Quận Cam thúc giục trẻ em chích ngừa: thêm 2 vị thành niên mới chết tháng này vì dính dương tính COVID-19

- HỎI 1: Có 1 video cho thấy xe tăng Nga cán bẹp 1 xe dân sự ở Ukraine? ĐÁP 1: Đó là video thật.

- HỒ SƠ: Nga xâm lược Ukraina : Hậu quả nào cho châu Á? Bản tin RFI.

QUẬN CAM (VB-26/2/2022) --- Đô Trưởng Vitali Klitschko của thủ đô Kiev, Ukraine, ra lệnh tăng giờ giới nghiêm, từ 5 giờ chiều tới 8 giờ sáng. Klitschko nói cư dân hãy bình tỉnh và ở trong hầm mõi khi có đợt không kích của Nga.

Tổng Thống Volodymyr Zelensky nói hôm Thứ Bảy 26/2/2022 rằng thủ đô Kiev vẫn dưới quyền kiểm soát của Ukraine sau khi một số đơn vị biệt kích Nga xâm nhập và tác chiến trên đường phố một số nơi.





Zelensky nói qua video thu từ điện thoại di động và phóng lên mạng, rằng cuộc chiến đang tiếp diễn nhiều nơi tại Ukraine, kể cả tại thủ đô. Ông thêm, Ukraine được ủng hộ toàn diện từ các nước Liên Âu trong việc cắt rời Nga ra khỏi mạng giao dịch tài chánh SWIFT. Ông nói hy vọng Đức và Hungary "sẽ can đảm ủng hội quyết định đó. Chúng ta có can đảm bảo vệ quê hương chúng ta, để bảo vệ Châu Âu."

TT Volodymyr Zelensky tuyên bố bác bỏ lời Hoa Kỳ đề nghị giúp bản thân ông di tản, nói "cuộc chiến là nơi đây, tôi ở lại với dân Ukraine" và ông cần đạn chống xe tăng, chứ "không cần một chuyến đi ra ngoài đất nước." Ông nói nhiều thành phố đang bị tấn công và thủ đô không thể gục ngã.

Zelensky nói rằng trong khi quân Nga tiến về hướng Kiev, đã càn quét các viện mồ côi và trường học. Một viên chức Kiev báo động rằng 1 chung cư cao tầng, nơi cư dân cư ngụ, cơ nguy sụp đổ sau khi bị phi đạn bắn trúng. Sở Cấp Cứu nói có ít nhất 8 người bị thương và 150 người đã được di tản ra khỏi tòa nhà cư dân.

Băng video của Zelenskiy sáng Thứ Bảy trong vòng 1 giờ có hơn 3 triệu người xem. Hình ảnh nghệ sĩ hài Zelenskiy, 44 tuổi, xuất thân từ sân khấu giúp vui bây giờ là tượng đài của phòng tuyến, nơi nương tựa cho toàn dân toàn quân Ukraine, khi ông đứng giữa thủ đô và từ chối lời Mỹ giúp di tản, từ chối lời Putin kêu gọi buông súng để hòa đàm.

Tình báo Mỹ tiên đoán Ukraine có thể bị quân Nga đè bẹp trong vài ngày tới. Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva hôm Thứ Bảy nói IMF sẽ hỗ trợ tài chánh cho Ukraine.

Tại thủ đô Hoa Kỳ, có ít nhất 6 công ty vận động hành lang liên hệ tới các ngân hàng Nga và các công ty liên hệ dầu khí Nga, nơi bây giờ bị trừng phạt, cho biết họ đã hủy các hợp đồng với nga và không đại diện cho các quyền lợi liên hệ Nga.





Tổng thống Joe Biden cho phép Bộ Ngoại Giao trợ giúp quân sự cho Ukraine tức khắc, cả thiết bị và dịch vụ từ Bộ Quốc Phòng Mỹ, tổng trị giá 600 triệu đôla.

Cơ quan giám sát truyền thông Nga là Roskomnadzor (tương đương Ban Tuyên Giáo ở VN) hôm Thứ Bảy hăm dọa đóng cửa bất kỳ cơ quan truyền thông nào nói bất lợi về "chính nghĩa" của Nga tại Ukraine, và cấm trong các bản tin sử dụng chữ "tấn công, xâm lăng, tuyên chiến."

Báo/đài Novaya Gazeta, nơi có Chủ Bút là Giải Nobel Hòa Bình 2021, và băng tần truyền hình Dozhd bị cơ quan giám sát tố cáo loan truyền "thông tin sai trái về mặt xã hội" trong đó kể các bản tin đại bác Nga rơi vào khu dân cư, làm người dân Ukraine chết. Cơ quan yêu cầu sử dụng chữ "gìn giữ hòa bình" cho lính Nga ở Ukraine.

Khoảng 100,000 dân từ Ukraine đã di tản sang Ba Lan kể từ khi Nga tấn công hôm Thứ Năm, theo lời Biên Phòng Ba Lan hôm Thứ Bảy. Tư lệnh Biên Phòng Ba Lan báo cáo, "Hôm qua [Thứ Sáu] là ngày kỷ lục với 47,000 người chạy loạn từ Ukraine."

Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ là Kelly Clements nói với CNN hôm Thứ Bảy rằng hơn 120,000 dân đã rời Ukraine trong khi 850,000 người dân phải rời nhà trong nội địa Ukraine. Bà nói có thể tới 4 triệu dân Ukraine di tản nếu tình hình tệ hơn.





Nghị quyết Hội Đồng Bảo An LHQ lên án Nga xâm lăng Ukraine đã thất bại vì Nga phủ quyết. Nghị quyết được ủng hộ bởi Mỹ, Albania, Brazil, Pháp, Gabon, Ghana, Ireland, Kenya, Mexico, Na Uy, Anh quốc.

Nhưng phiếu trắng là: Ấn Độ, Trung Quốc và United Arab Emirates.

Bộ Quốc Phòng Nga nói hôm Thứ Bảu rằng Nga đã chiếm thành phố Melitopol phía đông nam Ukraine sau các đợt tấn công ban đêm. Một viên chức quốc phòng Mỹ nói hôm Thứ Sáu hiện thời Putin đưa vào hơn 50% "lực lượng quân sự đang tác chiến trong Ukraine," và con số 50% đó bao gồm "phần lớn là quân tác chiến."

Đài truyền hình Pháp France 24, tác chiến ở Kiev, video dài 2:10 phút:



https://youtu.be/fSwvkxg_ZGU

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 25/02 đến 16h ngày 26/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 77.982 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 77.970 ca ghi nhận trong nước (giảm 804 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 64.285 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (10.783), Nghệ An (3.985), Vĩnh Phúc (2.995), Hưng Yên (2.962), Tuyên Quang (2.737), Phú Thọ (2.696), Nam Định (2.654), Quảng Ninh (2.559), Hải Dương (2.534), Hòa Bình (2.373), Sơn La (2.136), TP. Hồ Chí Minh (2.069), Ninh Bình (2.063), Bắc Ninh (2.041), Hải Phòng (2.025), Bắc Giang (1.998), Yên Bái (1.954), Lào Cai (1.929), Đắk Lắk (1.896), Thái Bình (1.667), Hà Giang (1.590), Thái Nguyên (1.485), Quảng Bình (1.266), Khánh Hòa (1.211), Cao Bằng (1.112), Bình Phước (1.092), Điện Biên (1.067), Lạng Sơn (1.000), Đà Nẵng (986), Bình Định (918), Thanh Hóa (875), Bà Rịa - Vũng Tàu (866), Quảng Nam (829), Hà Tĩnh (748), Lâm Đồng (729), Gia Lai (712), Hà Nam (705), Bình Dương (696), Cà Mau (527), Quảng Trị (492), Lai Châu (475), Thừa Thiên Huế (248), Quảng Ngãi (236), Bắc Kạn (223), Tây Ninh (211), Bến Tre (198), Kon Tum (197), Bình Thuận (196), Đắk Nông (180), Bạc Liêu (163), Trà Vinh (130), Đồng Nai (128), Vĩnh Long (114), Kiên Giang (98), Long An (60), Cần Thơ (47), Đồng Tháp (30), An Giang (26), Ninh Thuận (22), Hậu Giang (17), Tiền Giang (9).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 25/02 đến 17h30 ngày 26/02 ghi nhận 88 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (3) trong đó 2 ca từ các tỉnh chuyển đến: Đồng Tháp (1), Đồng Nai (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (24), Đà Nẵng (5), Nam Định (5 ca trong 02 ngày)Trà Vinh (5), Bình Định (4), Hà Giang (4), Hải Phòng (4), Hải Dương (3), Phú Thọ (3), Quảng Nam (3), Quảng Ngãi (3), Vĩnh Long (3), An Giang (2), Đồng Nai (2), Hòa Bình (2), Thái Nguyên (2), Thừa Thiên Huế (2), Bạc Liêu (1), Cần Thơ (1), Đồng Tháp (1), Hà Tĩnh (1), Lào Cai (1), Ninh Bình (1), Phú Yên (1), Quảng Ninh (1), Quảng Trị (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 90 ca.

Thủ tục mua vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi cơ bản đã hoàn tất. Báo SKĐS - Tại phiên giải trình "Dạy học trong bối cảnh COVID-19" do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết thủ tục mua vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi cơ bản đã hoàn tất. Đối với trẻ em từ 5-11 tuổi, Bộ Y tế đã tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ cũng đã có Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định đồng ý cho Bộ Y tế mua 21,9 triệu liều vaccine của Pfizer để tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Thủ tục mua vaccine cơ bản đã thực hiện xong và Bộ Y tế đề nghị cấp chậm nhất là đến 30/4/2022 để đẩy nhanh việc bao phủ tiêm vaccine cho trẻ em. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn y tế cơ sở về việc đảm bảo an toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em.

Hà Nội: Thêm 10.700 ca mới, một ngày thêm 54.000 F0 điều trị tại nhà. Báo SKĐS - Ngày 26/2 Hà Nội cho biết có thêm 10.783 ca COVID-19 mới được phát hiện. Toàn thành phố có hơn 424.300 ca dương tính SARS-CoV-2 đang điều trị, trong đó hơn 98% điều trị tại nhà, tương đương hơn 417.200 ca. Sở Y tế Hà Nội tối 26/2 cho biết, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 10.783 ca bệnh trong đó có 3.709 ca cộng đồng. Sở này cũng cho biết tới hết ngày 25/2, hiện có 424.334 F0 ở Hà Nội đang điều trị, theo dõi (tăng hơn 54.000 ca so với hôm qua). Trong đó có 417.200 F0 điều trị tại nhà, chiếm 98,3% tổng ca đang điều trị. Như vậy, so với báo cáo hôm 24/2, số F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội tăng 54.000 ca. Hiện có 1.376 F0 điều trị tại các cơ sở thu dung của Thành phố và quận/huyện (chiếm 0,36%).

Thu giữ lô thuốc 'đặc trị COVID-19' không rõ nguồn gốc. Báo Tin Tức. Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an Sơn La phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Sơn La, đã phát hiện một lô thuốc “đặc trị COVID-19” không rõ nguồn gốc đang được bán tại quầy thuốc Thùy Linh ở thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La).

Du lịch SG tăng tốc đón khách đoàn. Bản tin TTXVN. Nhiều doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng về sản phẩm và dịch vụ để tăng tốc đón khách đoàn du lịch hội nghị, hội thảo trong năm nay. Những ngày cuối tháng 2/2022, thị trường du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng tốc khai thác sản phẩm phục vụ khách đoàn sau thời gian khoảng 2 năm bị "đóng băng." Bên cạnh đó, thông tin mở cửa du lịch đón khách quốc vào tháng 3/2022 sắp tới đây cũng đã tạo niềm tin và phấn khởi cho ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Chìm ca nô chở khách du lịch ở Hội An, 17 người chết và mất tích. Báo Tiền Phong. Chiều 26/2, một ca nô du lịch chở khoảng 39 người từ đảo Cù Lao Chàm vào bờ đã bị sóng đánh chìm trên biển Cửa Đại, TP. Hội An, Quảng Nam. Hiện đã có 17 người chết và mất tích. Vào khoảng 14 giờ hôm nay (26/2), một ca nô chở khách du lịch chạy từ đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) thì bị lật. Trên ca nô có rất nhiều du khách. Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, lực lượng cứu nạn đã cứu, vớt được 35 người, trong đó có 13 thi thể và vẫn còn 4 người đang mất tích.

SG ra văn bản khẩn ứng phó biến chủng Omicron tại các khu chế xuất, công nghiệp. Báo Tiền Phong. Trước tình trạng các ca mắc COVID-19 có chiều hướng tăng với biến chủng Omicron chiếm ưu thế trong số ca nhiễm, Ban Quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM yêu cầu các công ty phát triển hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX-KCN) và doanh nghiệp (DN) tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Ngày 26/2, Ban Quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA) đã có văn bản khẩn gửi các công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN, DN hoạt động trong các KCX-KCN yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho người lao động trước tình hình các ca nhiễm có chiều hướng tăng trong cộng đồng. Theo HEPZA, hiện nay, tình hình các ca nhiễm COVID-19 có chiều hướng tăng với biến chủng Omicron chiếm ưu thế trong số ca nhiễm trên địa bàn TPHCM.

Ninh Bình: Đòi quyền lợi cho công nhân, liền bị công an phạt. Báo VnExpress. Bị phạt vì lôi kéo công nhân đình công, 'tạt mắm tôm'. Nguyễn Anh Tuấn bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin kích động bạo lực, lôi kéo công nhân đình công gây mất an ninh trật tự. Ngày 26/2, Tuấn (36 tuổi, huyện Nho Quan) bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình xử phạt 7,5 triệu đồng theo điều 101 Nghị định 15/2020 về cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực. Tuấn là công nhân Công ty giày Adora Việt Nam (đóng tại TP Tam Điệp, Ninh Bình). Ngày 16/2, hàng nghìn công nhân nhà máy này ngưng việc đòi tăng lương và các chế độ lao động khác. Theo nhà chức trách, hôm 19/2, Tuấn dùng tài khoản Facebook Nguyên Đan tham gia nhóm kín Hội công nhân công ty giày Adora Việt Nam đăng hai bài viết bị cáo buộc có nội dung kích động, lôi kéo công nhân sử dụng mắm tôm và trứng ném vào những người không tham gia đình công.

10 người thuộc CDC Khánh Hòa bị phong tỏa tài sản. Báo VnExpress. Ông Huỳnh Văn Dõng, 55 tuổi, Giám đốc CDC Khánh Hòa, và 9 người khác bị phong tỏa tài sản do có dấu hiệu sai phạm trong việc mua kit xét nghiệm Covid-19. Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã đề nghị Sở Tư pháp thông báo đến tất cả văn phòng công chứng trong tỉnh không thực hiện các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp tài sản liên quan đến ông Dõng và 9 người liên quan. Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu sai phạm trong việc mua bán kit xét nghiệm của Công ty Việt Á với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa.

Báo Tuổi Trẻ. Ngày 26-2, Trần Bảo Toàn đã ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đá bại U23 Thái Lan 1-0 ở trận chung kết để đăng quang chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia. Bàn thắng diễn ra ở phút 45. Bắt nguồn từ quả đá phạt góc, cầu thủ U23 Thái Lan đánh đầu phá bóng vào đúng vị trí của Anh Việt. Anh Việt trả bóng ngược trở ra để Tuấn Tài thực hiện quả lật bóng chính xác để Bảo Toàn bật cao đánh đầu, đưa bóng vào góc xa khung thành U23 Thái Lan.---Giới trẻ Quận Cam đi xe buýt sẽ được miễn phí. Tức là, khỏi cần mua vé. Sở Giao Thông Quận Cam (OCTA) nói rằng thử nghiệm có tên là Youth Ride Free Pass (Giới Trẻ Đi Buýt Miễn Phí) bâyg iờ là vĩnh viễn.Miễn phí là chỉ giành cho trẻ em tuổi từ 6 tới 18, sẽ đi xe buýt OCTA miễn phí. Quyết định đưa ra sau 6 tháng thử nghiệm miễn phí cho giới trẻ hơn 765,000 chuyến đi trên xe buýt OCTA.Đây là lần đầu tiên một sở giao thông lớn ở Nam California cho đi xe buýt miễn phí với trẻ em vĩnh viễn, theo thông báo của OCTA. Mark Murphy, Chủ tịch OCTA, viết trong bản văn rằng OCTA nhận thấy có giá trị lớn khi miễn phí vé và hy vọng giới trẻ sẽ đi xe buýt nhiều hơn.---ở trường trung học Trabuco Hills High School tại Mission Viejo, Quận Cam. Trường phải đóng cửa, và rồi mở cửa lại trước 3:40 p.m., theo lời Ty Cảnh Sát Quận Cam.Cảnh sát đã tới can thiệp về trận xô xát có liên hệ tới 1 vũ khí chết chóc, và nói một học sinh bị đâm trong khi xô xát. Có 1 người bị bắt giam. Cảnh sát yêu cầu ai có video hay thông tin nào liên hệ vụ xô xát này, xin liên lạc cảnh sát Quận Cam: 714-647-7000.---Một chương trình $1.2 tỷ đôla nhằm xây nhà cho người vô gia cư ở Los Angeles đang xúc tiến quá chậm trong khi giá vật liệu đang vọt đều.Trong đó, một dự án đang xây dự kiến sẽ tới giá $837,000 đô/căn cho người vô gia cư, theo một bản kiếm toán hôm Thứ Tư. Khoảng 1,200 đơn vị gia cư đã hoàn tất từ khi cử tri bỏ phiếu chấp thuận khoản chi này năm 2016, nhằm cấp nhà cho người vô gia cư.Bây giờ thì người vô gia cư Los Angeles lên tới 41,000 người, và họ cắm trại đầy các công viên, ven biển. Trong đó nhiều người là dân nghiện ma túy, tâm thần, bạo lực.Hầu hết các căn nhà nhỏ này là chung cư 1 phòng, hay là studio (căn chung cư không phòng ngủ rời. Kiểm toán nói 14% các căn xây vượt quá $700,000/căn, và 1 dự án trước khi xây ước tính giá là $837,000/căn.---ở thị trấn Rialto, quận Los Angeles, đã bị bắt sau khi 3 học sinh nói rằng các cô bị tấn công tình dục trong khuôn viên trường. Các viên chức trường bị cáo buộc đã không báo cho cảnh sát về các cáo buộc bị tấn công sex.Cảnh sát thị trấn Rialto đã bắt David Yang, 38 tuổi, và Natasha Harris, 37 tuổi, chiều Thứ Tư.Bà Stephanie Olvera, mẹ của nữ sinh bị tấn công, kể rằng vào tháng 11/2021, một nam sinh 17 tuổi ở trường Carter High tấn công tình dục con gái bà, lúc đó cô mới 15 tuổi. Nữ sinh này bây giờ đã 16 tuổi, lúc đó báo cáo với 1 hiệu phó, nhưng cô bé nói Hiệu phó này cho là không quan trọng.Bryan Tecun, thân phụ nữ sinh nạn nhân, kể rằng người hiệu phó kia nói với cô bé nạn nhân, "Có thể là vì em mặc trang phục gợi tình, cũng có thể em muốn gây sự chú ý." Cô bé này bị nam sinh kia tấn công nhiều lần. Có 2 nữ sinh khác cũng bị tấn công tình dục, theo lời cảnh sát, hung thủ cũng là nam sinh 17 tuổi kia.Cảnh sát nói rằng nam sinh 17 tuổi kia đang bị điều tra, nhưng cho về ở với ba mẹ, vả sẽ bị truy tố nhiều tội tấn công tình dục.---muốn có thêm thông tin về các tài liệu mật mà Trump cầm về nhà ở Florida, sau khi rời Bạch Ốc. Dân Biểu Carolyn B. Maloney (Dân Chủ-NY), Chủ tịch Ủy Ban, yêu cầu Sở Văn Khố bản mô tả chi tiết nội dung 15 thùng tài liệu Sở lấy từ tư dinh của Trump ở Mar-A-Lago.Một số tài liệu Trump lấy theo là tối mật, tới mức không thể mô tả nội dung vì sẽ làm hại cho an ninh Hoa Kỳ, theo bản tin báo Washington Post, ghi lời một viên chức liên hệ các hồ sơ này. Một số tài liệu đã bị xé nhưng chưa dán lại.DB Maloney viết trong thư gửi Sở Văn Khố rằng bà rất mực quan âtm vì Trump có thể đã phạm luật khi cố ý đưa hồ sơ đi và phá hủy. DB Maloney cũng yêu cầu nộp các tài liệu và các bản chép liên lạc từ các viên chức Bạch Ốc làm việc cho Trump, trong đó có các cựu Chánh văn phòng Mark Meadows, John Kelly và Reince Priebus -- liên hệ với cả việc khám phá ra giấy xé và bỏ vào bồn vệ sinh.---, một em 15 tuổi, một em 17 tuổi, cùng là cư dân Quận Cam bị dính dương tính COVID-19 và rồi mới chết tháng này, theo thông báo của Sở Y Tế Quận Cam.Thân phụ của em 17 tuổi (học sinh San Juan Hills High School) mới đây nói trên đài CBS LA về cái chết của con gái ông vì hội chứng đa hệ thống. Ông thúc giục giới trẻ hãy đi chích ngừa, điều mà con gái ông từ chối chích ngừa.Không có thông tin nhiều về em 15 tuổi, vì gia đình em này yêu cầu quận không loan tin chi tiết. Trước đó có 3 trẻ em cũngc hết vì COVID-19: một em vị thành niên chết hồi tháng 8/2020, và 2 trẻ em dưới 5 tuổi, chết trong tháng 9/2021 và tháng 1/2022.---: Có 1 video cho thấy xe tăng Nga cán bẹp 1 xe dân sự ở Ukraine?Đó là video thật. Cho thấy 1 xe tăng Nga cố ý cán bẹp một xe hơi dân sự ở Obolon, một khu phố ở Kiev, thủ đô Ukraine. Một video khác xuất hiện cho thấy nhiều người dân tới cứu người trong chiếc xe hơi bị cán bẹp kia ra.Nhiều video về cùng sự kiện đó quay từ nhiều góc cạnh. Nhiều đài truyền hình -- trong đó có đài Anh quốc Sky News, và đài Channel 4 quay hình ảnh xe tăng cán bẹp xe dân.

Video dài 50 giây:



https://youtu.be/cDnNsCKm5m4

--- HỒ SƠ: Nga xâm lược Ukraina : Hậu quả nào cho châu Á? Bản tin RFI.

Nga xâm lược Ukraina: Hậu quả nào cho châu Á?

Thùy Dương, RFI - 25/02/2022

Việc Nga tấn công Ukraina không chỉ khiến châu Âu lo ngại, mà còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với châu Á : các mối đe dọa địa chính trị đối với khu vực Đông Á là rất nhiều, đặc biệt là đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, kể cả về quân sự, kinh tế và năng lượng.

Trên đây là nhận định của chuyên gia Pierre-Antoine Donnet trong bài viết «Nga xâm lược Ukraina : Hậu quả nào cho châu Á?», đăng ngày 23/02/2022 trên trang mạng châu Á The Asialyst. RFI lược dịch bài viết.

Vụ Nga xâm lược Ukraina sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ đầy sóng gió giữa Hoa Kỳ và Nga, đằng sau đó là với Trung Quốc và Đài Loan. Thứ nhất, những căng thẳng quân sự Nga - Mỹ có nhiều nguy cơ leo thang tại vùng Viễn Đông của Nga. Từ nhiều tháng qua, Nga đã tăng cường các hoạt động quân sự ở biển Nhật Bản và biển Okhotsk, gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Nhật Bản, nơi các chiến lược gia đang theo dõi tình hình với nhiều lo lắng.

Hồi tháng 12/2021, Nga thông báo sẽ đưa vào vận hành các tàu ngầm hạt nhân mới ở vùng Viễn Đông, cũng như triển khai các tên lửa tới Matua, một hòn đảo núi lửa không người sinh sống ở gần dãy núi Kuril. Thêm vào đó, từ cuối tháng 1 đến tháng 2 năm 2022, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tiến hành các cuộc tập trận hải quân quy mô lớn ở biển Nhật Bản và biển Okhotsk, với sự tham gia của khoảng 20 tàu.

Vào ngày 12/02/2022, Matxcơva tiết lộ một tàu ngầm Mỹ đã xâm phạm lãnh hải của Nga ở Thái Bình Dương, gần nơi diễn ra các cuộc thao dợt nói trên. Dù Hoa Kỳ đã phủ nhận điều đó, nhưng rõ ràng căng thẳng giữa các lực lượng quân sự Nga và Mỹ trong khu vực đã gia tăng. Từ nhiều năm nay, Nga đã triển khai nhiều tàu ngầm hạt nhân ở biển Okhotsk. Chính từ những tàu ngầm này, Nga sẽ phóng tên lửa hạt nhân về phía lãnh thổ Mỹ nếu một cuộc chiến tranh nguyên tử nổ ra giữa Nga và Hoa Kỳ.

Thêm vào đó là tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và Nhật Bản liên quan đến vùng mà Matxcơva coi là «lãnh thổ phía Bắc»: khu vực nằm ở phía bắc đảo Hokkaido của Nhật, gồm 4 hòn đảo của Nhật đã bị Nga chiếm nhưng Tokyo tuyên bố chủ quyền. Đây là những đảo mà Matxcơva coi là chiến lược vì chúng tạo thành « trận tuyến » bảo vệ vùng biển Okhotsk. Một số chuyên gia nhận định trong những năm tới đây Nga có thể sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự trên những hòn đảo này.

Sự nhượng bộ của Washington trước Nga có thể bất lợi cho an ninh châu Á

Cuộc khủng hoảng Ukraina cũng sẽ làm phức tạp thêm quan hệ của Nhật Bản và Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Ngày 26/01/2022, tổng thống Mỹ Joe Biden đã trả lời bằng văn bản các yêu cầu về an ninh của đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Mặc dù từ chối yêu cầu của Nga về việc Mỹ và các đồng minh phải vĩnh viễn từ bỏ việc để Ukraina gia nhập NATO, Joe Biden đã đưa ra 3 đề xuất : Washington có thể đồng ý hạn chế triển khai tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung ; Hoa Kỳ và Nga có thể cam kết sẽ minh bạch hơn về các cuộc thao dợt quân sự ở châu Âu ; Hoa Kỳ có thể sẽ cung cấp thông tin về các căn cứ quân sự ở Rumani, Ba Lan, để đổi lấy các hành động có đi có lại của Matxcơva liên quan đến 2 trong số các căn cứ tên lửa của Nga.

Những nhượng bộ của Washington có thể giúp xoa dịu căng thẳng Nga - Mỹ, nhưng cũng có thể làm tăng rủi ro an ninh ở châu Á vì có lợi cho Trung Quốc. Tổng thống Nga Putin, nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến Trung Quốc nhân Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh, đã ca ngợi là hiện nay mối quan hệ của Nga với Trung Quốc « gần gũi hơn bao giờ hết». Ông Putin giải thích Trung Quốc và Nga hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong các lĩnh vực như địa chính trị và phát triển kinh tế. Tổng thống Nga nhấn mạnh : « Mối quan hệ song phương của chúng ta thực sự đang ở mức cao chưa từng có về tinh thần hữu nghị và về quan hệ đối tác chiến lược. Các mối liên hệ giữa hai nước đã trở thành một ví dụ về mối quan hệ chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhau và giúp các nước khác hỗ trợ nhau về phát triển kinh tế».

Trong một tuyên bố chung sau cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo Nga - Trung tuyên bố «phản đối bất kỳ sự mở rộng nào của NATO trong tương lai» và tố cáo «ảnh hưởng tiêu cực của chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ đối với hòa bình và ổn định trong khu vực». Hai nhà lãnh đạo còn nói họ «lo ngại» về việc Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Úc hồi tháng 9/2021 thành lập liên minh quân sự AUKUS. Cũng trong tuyên bố chung này, Tập Cận Bình dường như cho thấy ủng hộ Nga trong hồ sơ Ukraina, trong khi Vladimir Putin khẳng định Đài Loan là một phần không thể thiếu của Trung Quốc. Bộ Ngoại Giao Đài Loan đã phản đối những tuyên bố « bỉ ổi » nói trên và tố cáo Bắc Kinh vẫn tiếp tục phổ biến sai sự thật rằng Đài Loan là một phần không thể tách rời khỏi Trung Quốc.

Hồ sơ Ukraina làm suy yếu « trục châu Á » của Washington, có lợi cho Bắc Kinh

Lo ngại khi thấy Nga - Trung muốn áp đặt các mô hình chuyền quyền độc đoán, Tây phương ngày 19/02 cảnh cáo sự xích lại gần mang chiến lược giữa Nga và Trung Quốc làm lung lay các quy tắc về trật tự quốc tế.

Châu Âu và Mỹ đã nắm rõ được thông điệp của Vladimir Putin và Tập Cận Bình từ Bắc Kinh. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghị, hôm thứ Bảy 19/02, trước Hội nghị An ninh lần thứ 58 diễn ra tại Munich, Đức, nhấn mạnh : « Những lo ngại của Nga quanh vấn đề Ukraina cũng phải được nhìn nhận như đối với những mối lo ngại của các bên có liên quan về cuộc khủng hoảng này ».

Tại hội nghị Munich, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói với các nhà lãnh đạo quốc tế rằng Nga và Trung Quốc đang tìm cách thay thế các quy tắc quốc tế hiện có và cảnh báo Bắc Kinh - Matxcơva muốn cai trị theo kiểu của kẻ mạnh hơn là tôn trọng pháp quyền, chuộng đàn áp hơn tôn trọng quyền tự quyết và ưa cưỡng chế hơn là hợp tác. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh cùng với Matxcơva yêu cầu NATO không kết nạp thêm thành viên mới. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gọi đó là một nỗ lực của Nga - Trung nhằm kiểm soát vận mệnh của các quốc gia tự do, viết lại các quy tắc quốc tế và áp đặt các mô hình lãnh đạo chuyên chế.

Cũng phát biểu tại hội nghị Munich, thủ tướng Đức Olaf Scholz nhắc nhở thế giới không còn bị chia cắt như trước năm 1989 thành phe cộng sản và tư bản. Theo thủ tướng Đức, ngoài Bắc Triều Tiên thì hiện nay trên thế giới chỉ còn lại các nước tư bản và sự khác biệt giữa các quốc gia hiện nay liên quan đến chế độ chuyên quyền, về cách lãnh đạo đất nước, về nền dân chủ. Đối với thủ tướng Olaf Scholz, rõ ràng là chúng ta đang bước vào một thế giới đa cực chứ không còn là thế giới lưỡng cực. Ông tin rằng các quốc gia châu Á khác cũng mong muốn tiếng nói của họ được lắng nghe và sẽ không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc hoặc Nga trong việc thiết lập phạm vi thống trị hay phạm vi lợi ích của riêng họ, bất kể đó là Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia hay Malaysia.

Đối với Bắc Kinh, khủng hoảng Ukraina cũng là một phương tiện làm suy yếu «trục châu Á» của Mỹ. Nhưng Trung Quốc cũng có nguy cơ đối mặt với các lệnh trừng phạt thương mại nếu hậu thuẫn Nga lách các biện pháp trả đũa kinh tế mà Washington từng dọa trong trường hợp Nga xâm lược Ukraina. Theo chuyên gia Pierre-Antoine Donnet, rất có thể «sự biến mất trên truyền thông» trong suốt nhiều ngày của 7 lãnh đạo chóp bu của đảng Cộng Sản Trung Quốc là vì họ phải tập trung họp bàn về những nguy cơ mà Trung Quốc phải đối mặt nếu ủng hộ Nga xâm lược Ukraina.

Tạm thời, các tuyên bố của Bắc Kinh vẫn rất thận trọng do những mối liên hệ với Ukraina và nhất là do Bắc Kinh phải hết sức lưu ý khi nói đến khái niệm « quyền tự chủ » bởi có liên quan đến vấn đề Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh vẫn coi là một phần không thể tách rời khỏi Trung Quốc.

Chi tiết:

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220225-nga-x%C3%A2m-l%C6%B0%E1%BB%A3c-ukraina-h%E1%BA%ADu-qu%E1%BA%A3-n%C3%A0o-cho-ch%C3%A2u-%C3%A1

