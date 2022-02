Dân đổ xô mua chanh, sả: Các chợ bày bán 'combo xông Covid-19'. 3.567 con gia súc chết do rét đậm, rét hại. Ninh Bình: Thêm 1 vụ CNLĐ ngừng việc tập thể đòi tăng lương. Nghệ An: Ra văn bản chỉ đạo công an ngăn chận công nhân đình công.

- Trump ca ngợi Putin là thiên tài, thông minh tuyệt vời khi tuyên bố độc lập cho 2 tỉnh ly khai của Ukraine

- Bộ Y tế công bố giá bán lẻ thuốc Molnupiravir điều trị COVID. Báo động đầu cơ, tăng giá bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. ‘Học sinh TPHCM chuẩn bị dừng học trực tiếp’ là tin giả mạo. Hà Nội thu giữ gần 500 hộp thuốc điều trị COVID không hóa đơn hợp lệ. Xin 6.581 tỉ đồng cải thiện hệ thống y tế, TP.HCM được phân bổ 581 tỉ. Dân đổ xô mua chanh, sả: Các chợ bày bán 'combo xông Covid-19'. Lạng Sơn dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi. 3.567 con gia súc chết do rét đậm, rét hại. Ninh Bình: Thêm 1 vụ CNLĐ ngừng việc tập thể đòi tăng lương. Nghệ An: Ra văn bản chỉ đạo công an ngăn chận công nhân đình công.

- Chủ tịch Hạ Viện Pelosi chọc quê Trump: Tòa Tối Cao nói rằng cấm Trump ngồi xổm trên pháp luật

- John Eastman, luật sư của Trump và là tác giả kế hoạch đảo chánh, giải thích vì sao xin tòa ém nhiều ngàn email

- trong khi Biden đọc diễn văn 3/1/2022: nhiều đoàn xe tải tới thủ đô làm nghẽn đường, Vệ Binh sẽ ra chốt chặn

- Nebraska: 1 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa chụp hình nữ nhân viên nghị viện sơ ý ngồi hở hang, bị lộ, đã từ chức

- Amazon kiện AppSally và Rebatest vì nhận tiền công ty khác để lên Amazon bình luận tốt cho sản phẩm

- Giá nhà tăng 18.8%, cao nhất trong 34 năm trong năm 2021. Tăng cao nhất là ở Phoenix, tới mức 32.5%.

- Oakland: cặp vợ chồng gốc Á bị 2 tên chận ngoài phố, cướp hung bạo, đấm đá rồi lên xe phóng đi

- HỎI 1: Đa số dân Mỹ nói nên cứu Đài Loan, đừng cứu Ukraine? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Chuyện Ukraine và Nga - bài của Lâm Bình Duy Nhiên, Báo Tiếng Dân.

QUẬN CAM (VB-23/2/2022) --- Trump hôm Thứ Ba 22/2/2022 đã ca ngợi Tổng Thống Nga Vladimir Putin là một "thiên tài" sau khi Putin công nhận 2 tỉnh ly khai từ Ukraine là 2 nền Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk và Luhansk, và đưa xe tăng vào giữ "hòa bình" cho 2 nơi này.

Trump ca ngợi Putin như thế trong cuộc phỏng vấn trên làn sóng phát thanh bảo thủ Buck Sexton, "Tôi xem truyền hình và nói ngay Putin là thiên tài. Putin đã tuyên bố một phần lớn Ukraine - của Ukraine - Putin tuyên bố nó thành độc lập. Ô, tuyệt vời. Tôi nói, thông minh tuyệt vời. Rồi Putin vào, giữ hòa bình."

--- John Eastman, luật sư của Trump và là tác giả bức thư nội bộ về kế hoạch đảo chánh, nói rằng ông bắt đầu cố vấn cho Trump từ tháng 9/2020 sau khi được tuyển mộ để tham dự một "nhóm làm việc về liêm chính bầu cử."

Eastman nói người tuyển mộ ông làm cho Trump là luật sư bảo thủ Cleta Mitchell, người trước đó được Trump phân công từ cuối tháng 8/2020 để lãnh đạo nhóm làm việc này. Eastman nộp lên tòa hôm Thứ Ba 22/2/2022 văn bản giải thích rằng nhiệm vụ ông là nghiên cứu về luật bầu cử để cố vấn cho Trump.

Lý do Eastman nộp bản giải thích lên tòa vì ông xin giữ bí mật nhiều ngàn emails liên hệ tới ban vận động của Trump và ngày 6/1/2021 với lý do đặc quyền giữa luật sư và thân chủ.

Một chánh án liên bang đã buộc Eastman nộp các email cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021, và Eastman nói ông cố vấn cho Trump trong nhiều đơn kiện xin xóa bỏ nhiều triệu phiếu bầu, và thúc giục các dân cử cấp tiểu bang lật ngược kết quả bầu cử để Trump bám ghế Tổng Thống.

--- Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-CA) chọc quê Donald Trump sau khi Trump bị Tòa Tối Cao quăng bỏ đơn khiếu nại xin Văn Khố ém nhiều tài liệu, xin không nộp cho Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.

Bà Pelosi nhắc tới vai trò của Trump trong trận bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội: "Hôm nay, Tòa Tối Cao nói rõ rằng không một ai ngồi trên luật pháp được --- ngay cả một cựu Tổng Thống người đã kích động 1 cuộc nổi loạn chết người."

--- Giá nhà tại Hoa Kỳ tăng vọt, lên cao nhất trong ít nhất 34 năm trong năm 2021, tăng ở mức 18.8%, theo dữ kiện từ S&P CoreLogic Case-Shiller U.S. National Home Price NSA Index.

Giá nhà tăng cao nhất là ở Phoenix, tới mức 32.5%. Các thành phố Tampa, Miami, San Diego, Las Vegas, Denver, và Los Angeles cũng có mức tăng cao như thế.

--- Công ty Amazon kiện hai công ty AppSally và Rebatest vì 2 hãng này nhận tiền từ các công ty khác để đưa lên Amazon tràn ngập các chấm điểm giả tạo và bình luận tốt cho sản phẩm.

Đơn kiện cho biết hai công ty AppSally và Rebatest cộng lại tự khoe là có hơn 900,000 thành viên sẵn sàng viết các lời bình giả tạo nhằm tạo uy tín cho các công ty bán hàng cần dịch vụ điểm tốt.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 22/02 đến 16h ngày 23/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 60.355 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 60.338 ca ghi nhận trong nước (tăng 4.467 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 42.145 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (7.419), Bắc Giang (2.998), Hải Dương (2.944), Hòa Bình (2.595), Bắc Ninh (2.505), Phú Thọ (2.499), Nam Định (2.203), Vĩnh Phúc (2.013), Quảng Ninh (1.868), Hải Phòng (1.816), Ninh Bình (1.739), Hưng Yên (1.617), Yên Bái (1.556), Nghệ An (1.525), Thái Nguyên (1.499), TP. Hồ Chí Minh (1.451), Lào Cai (1.406), Thái Bình (1.385), Lạng Sơn (1.322), Khánh Hòa (1.296), Tuyên Quang (1.277), Đắk Lắk (1.262), Quảng Nam (1.097), Bình Định (1.059), Hà Giang (1.057), Đà Nẵng (918), Cao Bằng (873), Quảng Bình (825), Thanh Hóa (803), Bình Phước (731), Hà Tĩnh (694), Lâm Đồng (636), Điện Biên (560), Bà Rịa - Vũng Tàu (515), Hà Nam (448), Phú Yên (388), Cà Mau (378), Bình Dương (373), Lai Châu (371), Quảng Trị (327), Gia Lai (314), Đắk Nông (264), Thừa Thiên Huế (226), Bình Thuận (185), Kon Tum (155), Tây Ninh (142), Quảng Ngãi (108), Bắc Kạn (103), Bạc Liêu (98), Đồng Nai (92), Bến Tre (84), Vĩnh Long (69), Trà Vinh (50), Long An (49), Cần Thơ (41), Đồng Tháp (30), Ninh Thuận (19), Sóc Trăng (18), An Giang (14), Tiền Giang (12), Hậu Giang (9), Kiên Giang (8 ).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 22/02 đến 17h30 ngày 23/02 ghi nhận 91 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (3) trong đó 2 ca từ các tỉnh chuyển đến: Đồng Tháp (1), Tiền Giang (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (11), Bình Định (7), Hải Dương (6), Quảng Nam (6), Đà Nẵng (4), Hòa Bình (4 ca trong 02 ngày), Kiên Giang (4), Hải Phòng (3), Lạng Sơn (3), Nam Định (3), Ninh Bình (3), Phú Yên (3), Bắc Ninh (2), Bình Dương (2), Cà Mau (2), Hà Giang (2), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Sóc Trăng (2), Thái Bình (2), Thanh Hóa (2), An Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bắc Kạn (1), Bạc Liêu (1), Bình Phước (1), Cần Thơ (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1), Quảng Ngãi (1), Quảng Trị (1), Thừa Thiên Huế (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 84 ca.





Bộ Y tế công bố giá bán lẻ thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19. Báo SKĐS - Theo công bố của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, giá thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 do Bộ Y tế vừa cấp phép, bán lẻ trên thị trường từ 11.500 đồng đến 12.500 đồng/viên. Chiều 23/2, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã chính thức công bố giá bán thuốc Molnupiravirđiều trị COVID-19 vừa được Bộ Y tế cấp phép. Cụ thể:

1. Thuốc Molnupiravir (400 mg) dạng viên nang cứng do Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất có giá là 11.500 đồng/viên. Dạng hộp có 1, 2, 5 vỉ x 10 viên/vỉ.

2. Giá của thuốc Molnupiravir (200 mg) dạng viên nang của Công ty Cổ phần hóa - dược phẩm Mekophar có giá 8.765 đồng/viên. Dạng hộp 10 vỉ x 10 viên.

3. Đơn vị thứ 3 được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế công bố giá bán là Công ty TNHH liên doanh Stellapharm chi nhánh 1 có giá 12.500 đồng/viên (dạng viên nang cứng), mỗi hộp 1 vỉ hoặc 2 vỉ x 10 viên.

Báo động đầu cơ, tăng giá bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. Bản tin TTXVN. Bộ Y tế sẽ phối hợp với cơ quan quản lý giá, quản lý thị trường, hải quan và các đơn vị liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra một số đơn vị về việc kê khai và công khai giá bán theo quy định. Trước nhu cầu tự test COVID-19 của người dân tăng cao đột ngột, giá bộ sinh phẩm xét nghiệm tăng cao và khan hiếm, ông Nguyễn Minh Lợi, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế, cho hay Bộ Y tế đã nắm được thông tin hiện nay có tình trạng khan hiếm cục bộ và giá cả không thống nhất đối với bộ xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2. “Có thể thấy rằng, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhu cầu sử dụng bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 của người dân tăng cao, nguyên nhân gây nhu cầu tăng do sau Tết người dân quay trở lại làm việc, đi du lịch, đi lễ hội hay như học sinh, sinh viên quay trở lại trường học,… Qua các kênh thông tin cho thấy có hiện tượng đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán trang thiết bị y tế bất hợp lý,” ông Lợi nhận định.





Xin 6.581 tỉ đồng cải thiện hệ thống y tế, TP.HCM được phân bổ 581 tỉ. Báo Tuổi Trẻ. TP.HCM xin bố trí 2.081 tỉ đồng cho 184 dự án y tế và 4.500 tỉ cho 3 dự án nâng cao năng lực y tế cơ sở nhưng chỉ được phân bổ 581 tỉ. UBND TP.HCM tiếp tục kiến nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư bố trí vốn như đề xuất ban đầu. Do đó, nhằm nâng cao năng lực của y tế cơ sở tuyến huyện, tuyến xã trên địa bàn quận huyện và TP Thủ Đức, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, UBND TP tiếp tục kiến nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Y tế chấp thuận bố trí vốn như ban đầu.

‘Học sinh TPHCM chuẩn bị dừng học trực tiếp’ là tin giả mạo. Báo Tiền Phong. Lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo TPHCM khẳng định, đây là thông tin giả mạo. Hiện tại, ngành giáo dục thành phố vẫn tiếp tục tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục theo đúng kế hoạch của UBND TPHCM đề ra. Chiều 23/2, trao đổi với Trung tâm Báo chí TPHCM, lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo thành phố cho biết, TPHCM vẫn tiếp tục tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.





Hà Nội thu giữ gần 500 hộp thuốc điều trị COVID không hóa đơn hợp lệ. Bản tin Vietnam+. Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán mặt hàng Kit test COVID-19... không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngày 23/2, căn cứ đề xuất phối hợp kiểm tra của Công an quận Thanh Xuân, Đội Quản lý thị trường số 12 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra phương tiện có dấu hiệu khả nghi. Phương tiện thứ nhất, do ông Bùi Đức Toàn là người điều khiển đang dừng đỗ trước cửa số nhà 612 đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), lực lượng chức năng phát hiện 2 thùng carton chứa hàng hoá là 240 hộp thuốc tân dược mang nhãn hiệu Arbidol (loại 10 viên/vỉ/hộp) do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Tiếp tục kiểm tra xe máy do ông Đinh Văn Hiểu điều khiển đang dừng đỗ tại ngõ 477 đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), lực lượng chức năng thu giữ thêm 240 hộp thuốc tân dược cùng nhãn hiệu trên nhưng không có hoá đơn chứng từ hợp pháp.

Dân đổ xô mua chanh, sả: Các chợ bày bán 'combo xông Covid-19'. Báo Thanh Niên. Những ngày qua, người dân ở TP.Đà Nẵng ồ ạt đi mua rau củ, hương liệu về xông hơi để bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ điều trị Covid-19 tại nhà khiến các chợ “cháy” hàng chanh, sả. Giá bán các mặt hàng này cũng tăng cao. Những ngày gần đây, số lượng F0 ở TP.Đà Nẵng liên tục tăng. Nhiều người dân địa phương ồ ạt đi mua các loại hương liệu xông hơi khiến các mặt hàng này “đội giá”. Ngày 22.2, PV Thanh Niên ghi nhận tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP.Đà Nẵng như chợ Đống Đa, chợ Cồn (Q.Hải Châu), chợ Cẩm Lệ (Q.Cẩm Lệ)…, hầu hết các chủ sạp bán rau củ đều chuẩn bị sẵn “combo xông Covid-19”. Khi khách hàng hỏi mua, tiểu thương sẽ soạn đầy đủ sả, chanh, gừng, lá tía tô...

3.567 con gia súc chết do rét đậm, rét hại. Báo ĐCSVN. Tính đến 17h00 ngày 23/2, rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ và Nghệ An đã làm 3.567 con gia súc bị chết (2.171 con trâu, 869 con bò; 527 gia súc khác). Theo cập nhật của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 17h00 ngày 23/2, rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ và Nghệ An đã làm 3.567 con gia súc bị chết (2.171 con trâu, 869 con bò; 527 gia súc khác). Trong đó, Hà Giang 21 con; Lào Cai 307 con; Lai Châu 13 con; Điện Biên 163 con; Lạng Sơn 166 con; Cao Bằng 97 con; Sơn La: 1009 con,…

Lạng Sơn dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi. Báo SKĐS - Tình trạng xe chở hoa quả tươi ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn vẫn tăng cao và chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt” do phía Trung Quốc áp dụng nghiêm ngặt các quy định chống dịch COVID-19. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn vừa thông báo tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến các cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc đến hết ngày 5/3. Do phía Trung Quốc tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như tăng cường xét nghiệm, phun khử khuẩn hàng hóa và phương tiện, phương thức giao nhận hạn chế tiếp xúc giữa hai bên; đồng thời hàng nông sản của Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc phải thực hiện kiểm hóa 100%... nên hiệu suất thông quan vẫn rất thấp. Trung bình chỉ giải phóng được khoảng 90-100 xe xuất/ngày. Cụ thể, trung bình tại cửa khẩu Hữu Nghị xuất 60-70 xe/ngày, cửa khẩu Tân Thanh 30-40 xe/ngày. Đến ngày 22/2, tổng lượng xe hàng chờ xuất khẩu tại các khu vực cửa khẩu là 1.136 xe; trong đó có 796 xe chở hoa quả tươi, chiếm phần lớn tổng số xe hàng chờ xuất khẩu.

Ninh Bình: Thêm 1 vụ CNLĐ ngừng việc tập thể đòi tăng lương. Báo Lao Động. Sáng ngày 23.2, hơn 500 CNLĐ tại Công ty TNHH Dream Plastic (Cụm công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Mô, Ninh Bình) tiếp tục ngừng việc tập thể để yêu cầu Ban lãnh đạo công ty phải tăng lương và giải quyết một số chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động. Cụ thể, vào khoảng 7h30 ngày 22.2, hơn 500 CNLĐ tại Công ty TNHH Dream Plastic đã ngừng việc tập thể và tập trung tại cổng công ty không vào xưởng làm việc để kiến nghị với Ban lãnh đạo công ty 7 nội dung liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Nghệ An: Ra văn bản chỉ đạo công an ngăn chận công nhân đình công.

Báo Dân Sinh. Nhiều ngày qua, công nhân ở nhiều công ty ở Nghệ An, liên tiếp công nhân nghỉ việc tập thể. UBND tỉnh Nghệ An, đã ra văn bản chỉ đạo tập trung xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp, nhằm hạn chế thấp nhất xảy ra tranh chấp lao động. Ngày 22/2, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản 1066 về việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành chức năng thường xuyên nắm bắt tình hình về an ninh trật tự các đơn vị, doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp có nhiều lao động, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các dấu hiệu hoạt động móc nối, lôi kéo, kích động công nhân ngừng việc không đúng quy định gây phức tạp về an ninh trật tự.---1 kế hoạch bố trí một số đơn vị Vệ Binh không vũ khí tới thủ đô Washington, D.C., trước khi nhiều đoàn xe vận tải lớn tới biểu tình trong các ngày tới, theo bản tin báo động đêm Thứ Ba của Đô Trưởng Muriel Bowser.Trưởng phòng Báo chí Pentagon là John Kirby nói rằng vài trăm Vệ Binh sẽ sẵn sàng ở các chốt chặn kiểm soát lưu thông trong và quanh thủ đô để giữ các tuyến đường lưu thông không bị tắt nghẽn như cuộc biểu tình xe vận at3i ở Canada.Theo kế hoạch của các nhóm cực hữu, nhiều đoàn xe vận tải lớn đang tiến về thủ đô Hoa Kỳ với mục đích gây tắt nghẽn lưu thông, để phản đối trong khi Tổng Thống Biden đọc diễn văn Tình Hình Liên Bang vào ngày 1/3/2022. Một người trong ban tổ chức biểu tình nói trên Fox News rằng các đoàn xe tải dự định làm nghẽn Xa Lộ Vòng Đai Thủ Đô (Capital Beltway).---iểu bang tại Nebraska đã chỉ trích về cách nghị viện tiểu bang đối xử nhẹ nhàng với thư từ chức của Thượng nghị sĩ tiểu bang Mike Groene (Cộng Hòa), người đã rình chụp một số hình ảnh của một nữ nhân viên trong nghị viện.Groene thú nhận đã chụp vài tấm hình, lưu trữ trong máy điện toán của ông, nhưng nói không có tấm nào có tính gợi sex cả, và cô nhânv iên Kristina Konecko không phải người duy nhất ông có hình.Tuy nhiên, cô Konecko viết trong đơn khiếu nại rằng vài tấm hình cô bị chụp có tính "khiêu khích" và có một số dòng ghi chú dưới hình mang tính tình dục. Groene đã chối chuyện đó. Một dân cử đã yêu cầu cơ quan an ninh Nebraska State Patrol điều tra cựu TNS Groene.---gốc Á đã bị cướp hung bạo trong khu phố Little Saigon của thị trấn Oakland hôm 16/2/2022. Vụ cướp được máy giám sát quay phim được, cho thấy xảy ra bên ngoài 1 cơ sở kinh doanh gần đường Ninth Avenue and International Boulevard lúc 1:30 p.m. giờ chiều.Hai tên mặc áo có mũ trùm đầu đã tới gần cặp vợ chồng gốc Á, buộc họ nộp tài sản. Từ bên kia đường, một người có vẻ như vô gia cư đã chứng kiến toàn bộ chuyện này.Một tên lục soát túi người đàn ông, đấm vào đầu nạn nhân, lấy ví tiền ông này. Tên kia giựt túi xách của người nữ gốc Á. Bà này hô lớn, trả tôi thẻ ID. Rồi 2 tên lên xe phóng đi.---: Đa số dân Mỹ nói nên cứu Đài Loan, đừng cứu Ukraine?: Đúng thế. Cuộc thăm dò Convention of States Action thực hiện vào tháng 1/2022 cho tổ chức The Trafalgar Group cho thấy chỉ có 15.3% cử tri tin rằng quân đội Mỹ nên can thiệp khi quân Nga xâm lăng Ukraine.Ngược lại, 58.1% nói Biden nên dùng quân lực Mỹ để bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan.Chi tiết:---: Chuyện Ukraine và Nga - bài của Lâm Bình Duy Nhiên, Báo Tiếng Dân.- 22-2-2022Cứ thứ hai và thứ sáu hàng tuần, mờ sáng tôi lại chở vợ đến chỗ làm, tại trường đại học, nơi tôi từng học và làm việc.Thông thường, nơi tôi dừng xe để nàng xuống lại sát phòng làm việc cũ của một người bạn thân, rất thân của tôi.Bạn tôi mang trong mình những ba dòng máu: Triều Tiên, Nga và Algérie. Ông ngoại của anh ta là người Nga, bị Staline đày biệt xứ, lang bạt đến tận vùng Trung Á, gặp bà ngoại, người Triều Tiên. Họ có với nhau vài đứa con, trong đó có người, sau này, phải một lần nữa, ly tán do chính sách lưu đày khắt nghiệt của Staline. Mẹ của bạn tôi, sau này quay về Moscow để học, đã phải lòng một chàng sinh viên người Algérie cao ráo, đẹp trai và học giỏi.Bạn tôi, đứa con duy nhất của mối tình đẹp ấy, được sinh ra dưới thời Liên bang Xô Viết.Mang trong mình ba dòng máu, bạn tôi giống người Trung Á hơn là người Nga hay người Ả Rập. Tuổi thơ, anh ta học tại Liên Xô. Lớn lên, anh theo cha về Algérie, học xong Tú tài rồi sang Thuỵ Sĩ học đại học. Anh san sẻ thời gian trong năm giữa Algérie và Nga. Anh nói tiếng Nga, tiếng Ả Rập và tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ. Anh thông thạo văn hoá Nga và Ả Rập. Dẫu mẹ là người gốc Triều Tiên nhưng xứ sở này lại không để lại một chút vết tích hay khơi dậy một chút tò mò nơi bạn tôi.Anh học giỏi, thậm chí rất giỏi. Anh làm luận án tiến sĩ về Toán dưới sự hướng dẫn của một bà giáo sư nổi tiếng trên thế giới. Chúng tôi biết nhau từ thời sinh viên, ở chung ký túc xá. Sau này, anh làm nghiên cứu về Toán, tôi làm lĩnh vực khác nhưng cứ giờ trưa, chúng tôi lại dùng cơm với nhau tại trường. Tôi vẫn thường ghé phòng làm việc của anh ta để cà phê, cà pháo, bàn tán chuyện đời.Thời độc thân, có lúc anh ta đi làm nghiên cứu tại nước khác, khi quay về, anh ở chung với tôi. Có nhiều đêm, tôi cứ hay chê bai, nguyền rủa chủ nghĩa cộng sản, rồi tôi chọc anh ta là thân cộng sản Nga, rằng anh thần tượng Nikita Khrouchtchev. Tôi cứ nói miết, đến độ anh ta nằm dưới đất, phải ngồi dậy, bật đèn, trách tôi đùa giỡn trên nỗi khổ của anh. Bạn tôi bảo, gia đình bị tan nát bởi cộng sản, bởi Staline nên anh ta không ủng hộ chủ nghĩa này nhưng theo anh thì chỉ có thời Xô Viết, người dân mới được tôn trọng và… bình đẳng.Đối với anh, thời bây giờ (những năm 2000), nước Nga trở nên rối loạn và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Khi về thăm mẹ, anh không dám ra đường sau 21 giờ vì sợ bị bọn Tân Phát xít tấn công. Sự bất an bao trùm những thành phố lớn, điều không hề xảy ra dưới thời Xô Viết. Anh ủng hộ Poutine vì chỉ có ông ta mới trị được xã hội Nga hậu cộng sản và dằn mặt được bọn oligarchy tại đây.Trong cách lập luận của bạn tôi, những đêm đó, tôi đã mường tượng được giấc mơ về một nước Nga vĩ đại nơi anh. Một nước Nga như thời Liên Xô với những giá trị không tưởng nhưng lại được thế giới kính nể.Anh có một mối tình với một cô bạn sinh viên người Đức gốc… Ukraine. Hai người yêu nhau từ thuở sinh viên. Một mối tình đẹp và không kém phần lãng mạn. Tuy nhiên, cái gốc Ukraine của cô ta đã mang lại sự lạnh nhạt, thậm chí không được chấp nhận từ ba mẹ cô. Họ, nhân chứng của những vụ thảm sát kinh hoàng do Hồng quân Liên Xô gây ra đối với dân tộc Ukraine, khó lòng đồng ý khi con gái yêu thương một người Nga. Nhất là trong những cuộc gặp gỡ, ba của cô ta và bạn tôi đã có những cuộc tranh luận gay gắt về lịch sử giữa hai quốc gia. Tôi biết cái tính của bạn, một người theo chủ nghĩa dân tộc, sẽ không chịu “nhường nhịn” trước những cái nhìn khác với quan điểm của mình.Sau cùng, mối tình của họ cũng vỡ tan. Có lần, anh ta buồn tâm sự: ông nói đúng, trong chuyện yêu đương, tiếng nói của cha mẹ, đôi khi rất quan trọng!Tôi nhớ, có lần, tôi diện đồ, khoe với tụi bạn tại ký túc xá: tôi đi ăn tối ở nhà cô bạn gái người Việt. Tôi còn thòng thêm một câu, ba mẹ cô ta thích tôi lắm.Khi đi xuống dưới sân, tôi thấy anh bạn tôi và những đứa khác, mở cửa sổ, từ trên cao, hét xuống, như cho hàng trăm bọn sinh viên khác nghe: Nhiên, cô gái mới là người anh muốn tán tỉnh chứ không phải cha mẹ của cô ta!Rồi anh ta cười khoái trá.Tôi có giải thích rằng đối với dân Việt thì ý kiến của cha mẹ quan trọng lắm. Chính phục được họ, coi như bỏ túi con gái của họ!Và dĩ nhiên, tôi sai hoàn toàn vì cô bạn người Việt ấy có thèm để ý gì đến tôi đâu.Nhưng bạn tôi, sau này, lại chua cay, nhắc đến chuyện xưa khi mối tình của anh không thành chỉ vì thành kiến của người lớn.Những duyên nợ giữa người Nga và người Ukraine chưa bao giờ được giải toả một cách thoả đáng. Vết thương lịch sử đối với người Ukraine chưa bao giờ được hàn gắn trong khi giấc mơ bá quyền của người Nga dưới thời Poutine lại càng rõ ràng đối với những quốc gia từng nằm trong Liên bang Xô Viết.Với thời gian, bạn tôi trở nên cực đoan và dân tuý hơn. Cái gì cũng Nga và Poutine. Mọi xấu xa đều do phương Tây và Mỹ. Tôi hiểu, vết thương nội tâm nơi bạn tôi, khi mà Nga không còn vị thế nào nữa trên thế giới, đã khiến bạn tôi thay đổi, theo chiều hướng tiêu cực và nguy hiểm.Anh cũng như Poutine, chỉ muốn tìm về những ánh hào quang của thời Xô Viết, của Chiến tranh Lạnh. Ít ra, thế giới phải tôn nể Liên Xô. Đó là mong mỏi của không ít người Nga, vốn còn quyến luyến và hoài niệm về một chế độ, dẫu tàn bạo nhưng mang lại vị thế cho họ.Có lần, anh bảo rằng phải chi, ngày xưa, Hồng Quân không can thiệp để châu Âu bị tàn sát bởi phát xít Đức thì giờ không còn phải bận tâm bởi thái độ vô ơn của phương Tây nữa.Đó cũng là luận điệu quen thuộc của những phần tử cực đoan, quốc gia chủ nghĩa tại nước Nga. Họ muốn “xét lại” lịch sử để giải cứu một nỗi đau tận cùng trong tiềm thức: vị thế nhạt nhoà của nước Nga ngày nay!Họ muốn một nước Nga vĩ đại, dưới sự dẫn dắt của Lãnh chúa, Hoàng đế Poutine. Chỉ có ông mới đem lại uy thế và danh vọng của một nước Nga, tưởng chừng đã bị đắm chìm trong lịch sử.

Sáng nay, chở vợ đi làm, tôi dừng xe, ngồi nhìn lên cái văn phòng làm việc của bạn tôi. Cũng đã hơn 15 năm trôi qua… Nơi đó, anh say mê thảo luận về Fiodor Dostoïevski, Tolstoï hay về Alexandre Soljenitsyne. Chẳng có cái gì chúng tôi không đụng đến từ chuyện nghiêm túc đến vớ vẩn. Có cái gì đó đã khiến bạn tôi, một người vui tính, tốt bụng, hoà nhã, một người làm Toán xuất sắc, am hiểu văn chương, triết học, xã hội học, lại bỗng chốc trở nên một tay cực đoan, dân tuý?

Câu trả lời, nếu đó không phải là cái tính dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi? Bằng mọi giá phải có uy quyền và thế lực. Bằng mọi giá phải tìm lại được cái quá khứ “hào hùng” trong lịch sử dẫu thừa biết rằng chính cái quá khứ ấy đẫm máu và tàn bạo vô cùng.

Sau này, về Nga, anh vẫn hay gọi điện thoại sang chỉ nói chuyện chính trị, mà phải là chuyện nước Nga. Có lần tôi hỏi vì sao anh lại điên cuồng bài phương Tây như thế? Anh im lặng, sau một chốc, anh trả lời: Nhiên, anh sinh ra tại một quốc gia “không đáng kể” (insignifiant), anh không thể nào hiểu được những gì người Nga chúng tôi cảm nhận đâu!

Cũng đã hơn 6 năm chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Anh giờ đang dạy tại một đại học tại Saint-Pétersbourg và có lẽ vẫn tin chắc chắn rằng những gì Poutine đang làm là đúng và cần thiết trong quá trình gầy dựng lại một nước Nga vĩ đại, hùng vĩ, một Đế chế phải khiến thế giới, nhất là Mỹ và phương Tây phải kính nể và tôn trọng.

Đôi khi, sự ích kỷ và tự tôn của con người sẽ khiến cho thế giới rơi vào những thảm kịch. Nước Nga ngày nay của Poutine có lẽ đang rơi vào lối mòn lịch sử đáng trách ấy.

Tối qua, khi xem Poutine họp với Hội đồng Chính phủ, tôi cứ ngỡ đang xem một vị lãnh chúa đang ra lệnh cho các tướng lĩnh. Từ thái độ đến những phát biểu, tất cả cho thế giới thấy rằng, chính ông mới là ông chủ thật sự của nước Nga. Một ông chủ độc đoán và độc tài!

Đó là một nước Nga dân chủ? Ừ, “dân chủ kiểu Poutine”. Cũng đối lập, cũng tranh cử nhưng bị khủng bố, đàn áp và tù tội. Sau cùng, chỉ có ông, độc quyền, làm Tổng thống với bao nhiệm kỳ? Đến cuối đời? Với sứ mệnh, đem lại vị thế xứng đáng của nước Nga trên thế giới.

Xem ông miệt thị Ukraine, tôi nhớ đến bạn tôi. Họ có cùng tư tưởng. Cách đây hơn 10 năm, anh cũng đã từng cay nghiệt mắng Ukraine vô ơn, chư hầu của Mỹ. Tối qua, Poutine bóng gió rằng Ukraine chỉ là một phần lịch sử của Nga, sớm muộn sẽ phải trở về với Đất Mẹ, trong tham vọng chính trị không bờ của ông. Tất cả những quốc gia vệ tinh thời Liên Xô, sớm muộn sẽ phải rơi vào tầm kiểm soát của Poutine để phục vụ cho những nước cờ địa chính trị của người Nga.

Theo dõi những gì đang diễn ra, tôi tự hỏi vì sao một quốc gia hùng mạnh, mảnh đất của giao lưu văn hoá, nghệ thuật trong những thế kỷ trước lại không thể nào phát triển vượt bậc? Hết bị chủ nghĩa cộng sản kìm hãm sự tiến bộ nay lại đến một thể chế chính trị “độc tài dân chủ” đang kéo lùi cả một quốc gia về những trang sử đen tối của nhân loại. Trớ trêu thật. Cứ như thể, sự phát triển và nhân bản luôn cố tình thờ ơ với những hậu duệ của Soljenitsyne!

Khi chỉ biết dùng bạo lực của chiến tranh để giải quyết xung đột và tham vọng, nước Nga của bạn tôi đã cho thế giới văn minh thấy rõ bản chất hiếu chiến của một quốc gia độc tài, dưới sự lãnh đạo của một Lãnh chúa, không hơn, không kém.

Quân đội Nga có không ít người gốc Ukraine. Dân Ukraine cũng có nhiều người Nga lập nghiệp và từ 8 năm qua, họ cũng đã quá mỏi mệt với những cuộc chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thậm chí, người Nga tại Ukraine còn cảm nhận được môi trường dân chủ tại đây vẫn tốt hơn những gì Poutine mang lại cho nước Nga.

Chiến tranh là điều tồi tệ và sự ngu xuẩn nhất của con người. Liệu có một giải pháp nào mang lại hoà bình cho Ukraine? Với những gì đang diễn ra, nhất là khi Poutine đang chơi trò “mèo vờn chuột” với phương Tây, e rằng Ukraine khó lòng tránh khỏi sự xâm lược của Nga.

Một cuộc chiến tranh ngay tại Cửa của châu Âu là điều khó tránh và suy cho cùng “phe nào thắng thì nhân dân đều bại” như lời của một nhà thơ Việt Nam!

Vì rõ rằng nếu Ukraine có bị xâm lược, phương Tây cũng sẽ không can thiệp. Chỉ có sự đáp trả về kinh tế và ngoại giao dành cho chính quyền của Poutine.

Viết đến đây, tôi buồn bã, chợt thấy số phận của Ukraine, ôi sao có không ít điểm tương đồng với Việt Nam của tôi!

