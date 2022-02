Tòa Tối Cao Hoa Kỳ: cho Văn Khố giao Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 hồ sơ Bạch Ốc & Trump - Số ca mắc COVID-19 tăng cao, tỷ lệ học sinh học trực tiếp giảm gần 15%. Khả năng biến chủng Omicron đang dần chiếm ưu thế trên địa bàn SG. SG kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến cao tốc. Australia cam kết đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp. SG: 41,8

Australia cam kết đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp. SG: 41,8 % nữ công nhân may có thu nhập không đủ sống. SG: Hơn 500 công nhân ngừng việc tập thể. Thắng U23 Thái Lan, U23 Việt Nam vào bán kết. Báo Nga: GDP Việt Nam bao giờ lại vượt Singapore?

Tòa Tối Cao Hoa Kỳ: cho Văn Khố giao Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 hồ sơ Bạch Ốc & Trump

Bông hồng đỏ TQ vào đại học Úc châu, xé các bích chương Thiên An Môn, bênh vực trại tù Tân Cương

Putin chia Ukraine thành 3 nước, đưa quân giúp 2 tỉnh. Anh: Nga đã xâm lăng Ukraine. Biden lệnh, cấm dân Mỹ không được kinh doanh với 2 tỉnh ly khai của Ukraine mà Putin công nhận độc lập. Liên Âu, Anh, Đức trừng phạt tài chánh Nga.

USSF: $24 triệu đô cho các nữ cầu thủ bóng đá, ngược về các năm trả lương bất bình đẳng giữa đội nữ và nam

Utah: cậu bé 4 tuổi chỉa súng bắn cảnh sát -- theo lệnh bố của cậu bé. Ông bố này bây giờ đã bị bắt.

HỎI 1: Hơn phân nửa trường học Virginia xây từ lâu hơn 50 năm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

HỎI 2: Các sử gia chấm điểm 44 Tổng Thống (tính tới 2021): Reagan hạng 9, Obama hạng 10, Clinton hạng 19, Trump gần bét với hạng 41/44? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-22/2/2022) --- Tòa Tối Cao Hoa Kỳ hôm Thứ Ba 22/2/2022 chính thức kết thúc nỗ lực của Trump với phán lệnh: hồ sơ Bạch Ốc của Trump phải để Văn Khố nộp cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.

Trump trước đó đã nộp lên Tòa Tối Cao Hoa Kỳ xin chận quyết định ngày 19/1/2022 của Tòa liên bang cho phép Văn Khố giao nộp hồ sơ Trump và Bạch Ốc liên hệ tới bạo loạn cho Ủy Ban Điều Tra. Như thế, không còn cách nào để câu giờ hay khiếu nại nữa.

--- Nga chính thức công nhận hai tỉnh Donetsk và Luhansk ly khai từ Ukraine là 2 Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR), nơi các lãnh đạo DPR và LPR có quyền tự quyết của họ trong các biên giới mà họ tuyên bố độc lập.

--- Volodymyr Zelensky, Tổng Thống Ukraine, trong bài diễn văn rạng sáng Thứ Ba 22/2/2022 lên án hành động của Nga, mà ông gọi là vi phạm lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine.

"Chúng tôi không sợ gì hết," theo lời Zelensky, thêm rằng Kiev không có ý định "cho bất cứ gì cho bất cứ ai" và lãnh thổ Ukraine phải được y nguyên, không cắt rời.

Ông bình luận sau khi Tổng Thống Nga Vladimir Putin công nhận 2 nước Cộng Hòa Lugansk và Donetsk. Đó là 2 tỉnh tách rời Ukraine, và sự ly khai được Nga công nhận.

--- Tổng Thống Biden đã ký 1 sắc lệnh hành pháp, ngăn cản dân Mỹ không được kinh doanh với 2 tỉnh ly khai của Ukraine mà Tổng Thống Putin đã công nhận là quốc gia độc lập.

Lệnh này cho Nga quyền bảo vệ hai vùng ly khai Luhansk và Donetsk ở phía Đông Ukraine. Bạch Ốc nói nếu Nga tiến quân vào Ukraine thì Mỹ sẽ đáp ứng tức khắc.

--- Chủ tịch Hội đồng Châu âu Charles Michel rằng tổ chức này sẽ trừng phạt Nga. Các biện pháp trừng phạt sẽ thảo luận trong buổi họp của các Ngoại trưởng khối Châu âu này vào chiều Thứ Ba.

Trừng phạt trước tiên sẽ nhắm vào giao dịch ngân hàng đang tài trợ quân đội Nga và các hoạt động khác trong 2 nơi ly khai, ngăn chận khả năng tiếp cận thị trường tài chánh Liên âu, cũng như thương mại giữa 2 vùng đó với Liên Âu.

Thủ Tướng Anh quốc Boris Johnson nói rằng việc xe tăng quân đội Nga tiến vào 2 tỉnh ly khai là hành vi xâm lăng Ukraine, dù là trước đó đã có một số đơn vị lính Nga ở 2 nơi này.

Anh sẽ trừng phạt 5 ngân hàng Nga: Rossiya Bank, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank, và Black Sea Bank cũng như "3 người có tài sản rất lớn": Gennady Timchenko, Boris Rotenberg và Igor Rotenberg. Johnson nói đây là đợt đầu trừng phạt.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố ngưng tiến trình xác nhận dự án 11 tỷ đô nơi đường ống dầu Nord Stream 2 vì "tình hình đã thay đổi" và Đức sẽ tìm mua năng lượng từ nguồn khác.

--- Túc cầu Mỹ chuyển biến: Đội nữ bóng tròn Hoa Kỳ có chiến thắng thương lượng mới. Hôm Thứ Ba, Liên Đoàn Túc Cầu Hoa Kỳ (USSF) và đội bóng tròn nữ công bố 1 thỏa ước chia $24 triệu đôla cho các nữ cầu thủ, trả ngược về sau các năm trả lương bất bình đẳng giữa các đội nữ và nam.

Các nữ cầu thủ cũng được hứa sẽ có tiền thưởng tương lai bằng với đội nam. Như thế, là đơn kiện do đội nữ đưa ra đòi trả lương bình đẳng ngược tới 2019 được hủy bỏ.

--- Súng ở Mỹ cũng là trò chơi trẻ nhỏ? Cảnh sát Utah nói rằng một cậu bé 4 tuổi đã chỉa súng bắn họ -- theo lệnh bố của cậu bé. Ông bố này bây giờ đã bị bắt. Chuyện xảy ra hôm Thứ Hai 21/2/2022 bên ngoài một tiệm ăn McDonald’s ở thị trấn Midvale, nơi cảnh sát được gọi điều tra vì có người thấy 1 người đàn ông cầm súng ngồi trong xe.

Khi cảnh sát mời người này bước ra khỏi xe, thì một cảnh sát nhìn thấy "một khẩu súng chỉa ra từ xe" và phản ứng bằng cách xô mũi súng bắn sang chỗ khác, theo tin Fox 13. Cảnh sát kinh hoàng khi thấy người chỉa súng bắn ra là một cậu bé chưa đủ tuổi mẫu giáo.

--- Một phụ nữ Trung Hoa được biết là đang du học tại Brisbane, Australia, bị quay phim khi cô phủ nhận chuyện người Hồi Giáo Uyghur bị giam trong các trại tập trung cải tạo ở Trung Quốc, khi cô xé các bích chương ủng hộ dân chủ Hong Kong có in hình ảnh biểu tình ở Thiên An Môn.

Người tình cờ quay phim được là Billie Kugelman, chủ biên báo sinh viên Semper Floreat tại đại học University of Queensland, được chia lên mạng bởi Drew Pavlou, một người chỉ trích CSTQ và đang tranh cử vào chức Thượng nghị sĩ Úc châu đại diện cho Queensland.

Người phụ nữ trong video được làm mờ khuôn mặt, cãi nhau với Kugelman khi cô xé bích chương trên tường Lennon Wall của đại học. Cô nói với Kugelman rằng chuyện Thiên An Môn là bịa đặt, và không hề có chuyện "trại tập trung cải tạo" bởi vì Úc châu cũng có nhà tù, thì TQ cũng có nhà tù. Cô này nói với Kugelman rằng cô không phải sinh viên trường này.

Video dài 2:15 phút xem ở đây:

https://twitter.com/DrewPavlou/status/1494295289879883778?s=20&t=N8ron_dWMLug_vONxNKa_g

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 21/02 đến 16h ngày 22/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 55.879 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 55.871 ca ghi nhận trong nước (tăng 9.010 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 39.728 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (6.860), Bắc Ninh (2.842), Bắc Giang (2.500), Hải Dương (2.485), Quảng Ninh (2.087), Hòa Bình (2.087), Phú Thọ (2.084), Lào Cai (2.056), Nam Định (1.943), Vĩnh Phúc (1.811), Hải Phòng (1.798), Ninh Bình (1.665), Thái Nguyên (1.645), Sơn La (1.494), Nghệ An (1.441), TP. Hồ Chí Minh (1.352), Hưng Yên (1.312), Yên Bái (1.290), Thái Bình (1.282), Khánh Hòa (1.213), Thanh Hóa (995), Đắk Lắk (989), Quảng Nam (976), Đà Nẵng (946), Tuyên Quang (845), Bình Định (835), Lạng Sơn (765), Hà Tĩnh (690), Cao Bằng (649), Lâm Đồng (630), Quảng Bình (567), Điện Biên (499), Quảng Trị (494), Gia Lai (461), Bà Rịa - Vũng Tàu (441), Bình Phước (429), Lai Châu (388), Hà Nam (380), Cà Mau (351), Phú Yên (316), Thừa Thiên Huế (237), Bắc Kạn (233), Đắk Nông (232), Hà Giang (181), Kon Tum (157), Bình Thuận (155), Quảng Ngãi (135), Bình Dương (132), Tây Ninh (113), Bến Tre (64), Bạc Liêu (50), Đồng Tháp (47), Cần Thơ (46), Vĩnh Long (40), Đồng Nai (37), Trà Vinh (37), Long An (27), Kiên Giang (17), Ninh Thuận (14), An Giang (9), Sóc Trăng (9), Hậu Giang (6).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 21/02 đến 17h30 ngày 22/02 ghi nhận 77 ca tử vong tại: Hà Nội (17), Thanh Hóa (8 ca trong 02 ngày), Nghệ An (6), Bình Định (4), Kiên Giang (4), Phú Yên (4), Đà Nẵng (3), Đắk Lắk (3), Hòa Bình (3), Vĩnh Long (3), Bình Phước (2), Hải Phòng (2), Khánh Hòa (2), Lâm Đồng (2), Nam Định (2), Sóc Trăng (2), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Cần Thơ (1), Cao Bằng (1), Đồng Tháp (1), Gia Lai (1), Ninh Bình (1), Quảng Ngãi (1), Thái Bình (1), TP. Hồ Chí Minh (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 80 ca.





Số ca mắc COVID-19 tăng cao, tỷ lệ học sinh học trực tiếp giảm gần 15%. Bản tin Vietnam+. Số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, nếu ngày 14/2, tỷ lệ học sinh đến trường học trực tiếp trên cả nước là 93,71% thì tính đến 17 giờ chiều ngày 22/2, tỷ lệ này giảm xuống còn 78,86%.

Phạm Mai (Vietnam+) 22/02/2022 Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sau một tuần, từ 14/2 đến hôm nay, 22/2, tỷ lệ học sinh học trực tiếp trên cả nước đã giảm gần 15%. Cụ thể, số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, nếu ngày 14/2, tỷ lệ học sinh đến trường học trực tiếp trên cả nước là 93,71% thì tính đến 17 giờ chiều nay, tỷ lệ này giảm xuống còn 78,86%. Số địa phương cho học sinh phải tạm dừng đến trường vì dịch COVID-19 tăng ở tất cả các cấp học: cấp mầm non tăng 4 tỉnh, thành; cấp tiểu học tăng 7 tỉnh, thành; bậc trung học cơ sở thêm 4 địa phương và ở bậc trung học cơ sở có một tỉnh dừng học trực tiếp.đang dần chiếm ưu thế trên địa bàn SG. Báo Người Lao Động. Kết quả tầm soát Omicron của Sở Y tế TP HCM từ ngày 10-2 đến 17-2 đã xác định được 70/92 mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2 có kết quả dương tính với kỹ thuật PCR tầm soát Omicron, chiếm tỉ lệ 76%. Chiều 22-2, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết kết quả tầm soát Omicron của sở trên địa bàn TP HCM từ ngày 10-2 đến 17-2, thực hiện bởi Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM đã xác định được 70/92 mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2 có kết quả dương tính với kỹ thuật PCR tầm soát Omicron, chiếm tỉ lệ 76%. "Như vậy, dữ liệu mới nhất cho thấy khả năng biến chủng Omicron đang dần chiếm ưu thế trên địa bàn thành phố" - TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết.nói 'áy náy, ân hận'. Báo VietnamNet. Một F0 đã bật khóc khi đến 1 trạm y tế ở TP Hải Dương xin giấy cách ly. Người này bị ông trạm trưởng chửi bới liên hồi. Truyền trên mạng xã hội nhiều ngày qua lan truyền đoạn clip, một người phụ nữ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đến trạm y tế xã Gia Xuyên, TP Hải Dương vào buổi tối để xin giấy quyết định cách ly. Tại đây, bệnh nhân này đã gặp ông Nguyễn Duy Hợp, Trạm trưởng Trạm y tế xã Gia Xuyên đang trực chống dịch Covid-19. Ông Hợp mắng chửi bệnh nhân này thậm tệ, khiến người này bật khóc. Ông Hợp không cho F0 cơ hội được giải thích mà liên tục mắng nhiếc. Ông quát: “Mày xin giấy gì, mày là ai, mày về thôn mày, tao biết mày là ai. Đêm hôm mày ra xin giấy tao à? Con điên…, bố láo bố toét. Tao là con người chứ có phải là cái máy đâu mà đêm hôm ra xin giấy tao à? Tao là y tế chứ tao có phải là bác sĩ đâu, tao không phải cái máy của mày”. Clip được đăng tải đã gây sự chú ý, tạo nhiều luồng dư luận.Báo SKĐS - Nguyễn Quốc Khiêm không chỉ giả mạo là sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM mà còn giả mạo là bác sĩ Khoa Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Chiều 22/2, sau thông tin được đăng tải trên báo chí về người tên Nguyễn Quốc Khiêm tự nhận là bác sĩ thuộc Khoa tim mạch của Bệnh viện Chợ Rẫy, BSCK2 Phạm Thanh Việt - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khẳng định: "Bệnh viện không có nhân sự nào tên Nguyễn Quốc Khiêm" và cho biết "tất cả các thông tin, hình ảnh trên giấy khen đều là giả mạo". Trước đó, Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã có báo cáo gửi các bộ, ngành liên quan khẳng định Nguyễn Quốc Khiêm không phải là sinh viên của trường.đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến cao tốc. Báo Tuổi Trẻ. Ngày 22-2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình ký văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải các đề xuất, kiến nghị của địa phương các nội dung liên quan đến lĩnh vực giao thông.Lãnh đạo UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ, đưa vào khai thác tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Hai dự án đang nghiên cứu đầu tư cũng được đề nghị thúc tiến độ gồm mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.Việt Nam khởi nghiệp. Bản tin TTXVN. Khoản đầu tư với AVV sẽ cung cấp vốn ban đầu cho các doanh nghiệp mới sáng lập, qua đó giúp kiến tạo nhiều công việc mới cũng như tăng thu nhập khi nền kinh tế phục hồi hậu COVID-19. Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Australia đã cam kết đầu tư 4,9 triệu dolar Australia cho Công ty Ascend Vietnam Ventures (AVV) - một quỹ đầu tư mạo hiểm của Việt Nam. Cộng thêm các khoản tài trợ từ trước, cam kết này sẽ huy động gần 70 triệu dolar Australia vốn tư nhân để hỗ trợ thị trường startup công nghệ đang lớn mạnh tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ thông báo tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/2, bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam, chia sẻ khoản đầu tư này thể hiện mối cam kết của Australia nhằm tăng cường khả năng của các doanh nhân trẻ; trong đó có các nữ doanh nhân trong việc mở rộng quy mô doanh nghiệp và tạo ra tác động tích cực cho môi trường và xã hội.Báo Lao Động. Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu trước U23 Thái Lan và giành vé vào bán kết U23 Đông Nam Á 2022. U23 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước U23 Thái Lan. Tỉ số này giúp U23 Việt Nam hiên ngang giành vé vào bán kết U23 Đông Nam Á 2022 với vị trí dẫn đầu bảng C. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Timor-Leste ở trận bán kết diễn ra vào ngày 24.2.Báo Người Lao Động. TP HCM và Công đoàn ĐHQG thành phố vừa báo cáo kết quả khảo sát đánh giá thực trạng việc làm, đời sống nữ công nhân (CN) ngành may mặc trên địa bàn thành phố. Chương trình đã khảo sát 1.774 nữ CN may, đại diện doanh nghiệp và cán bộ Công đoàn. Kết quả khảo sát cho thấy thu nhập bình quân của CN may là 6,8 triệu đồng/người/tháng. CN phụ thuộc nhiều vào việc làm thêm giờ để cải thiện thu nhập; tiền tiết kiệm được rất thấp dù lương tối thiểu đã được nâng lên. Có 41,8% nữ CN cho rằng với mức thu nhập hiện nay, bản thân và gia đình họ có mức sống thiếu thốn; có 36,3% CN cho rằng thu nhập đủ sống. Khảo sát cho thấy nữ CN chi tiêu chủ yếu tập trung cho gia đình, người thân, giao tế... còn việc nâng cao trình độ, lo cho bản thân chưa được quan tâm.yêu cầu tăng lương. Báo Dân Việt. Ngày 22/2, hơn 500 công nhân Công ty DaeYun - 100% vốn Hàn Quốc, chuyên gia công giày da xuất khẩu, đóng tại Khu chế xuất Linh Trung 1 (TP.Thủ Đức, TPHCM) vẫn tiếp tục ngừng việc để yêu cầu tăng lương.Báo Sputnik của Nga nêu câu hỏi. ASEAN-6 là 6 nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Về thứ hạng, trong năm 2021, Indonesia dẫn đầu tăng trưởng GDP (1099 tỷ USD), thứ 2 là Thái Lan (509 tỷ USD), thứ 3 là Philippines (381 tỷ USD). Singapore xếp thứ 4 (364 tỷ USD), ngay trên Việt Nam (xếp thứ 5, với 352 tỷ USD). Đứng cuối cùng trong nhóm ASEAN-6 là Malaysia (347 tỷ USD).---Hơn phân nửa trường học Virginia xây từ lâu hơn 50 năm?Đúng vậy. Số liệu từ Bộ Giáo Dục Virginia cho thấy 1,040 ngôi trường trong tổng số 2,005 ngôi trường - tức là 52% - có tuổi lâu hơn 50 năm, tính vào tháng 6/2021.Tuyên bố "Hơn phân nửa trường học Virginia xây từ lâu hơn 50 năm" là từ Thượng nghị sĩ tiểu bang Jennifer McClellan, Dân Chủ-Richmond, khi dẫn đầu một nỗ lực lưỡng đảng mùa đông này gây quỹ để sửa chữa và thay thế các tòa nhà quá cũ đang dùng làm trường học.Chi tiết:---Các sử gia chấm điểm 44 Tổng Thống (tính tới 2021): Reagan hạng 9, Obama hạng 10, Clinton hạng 19, Trump gần bét với hạng 41/44?Đúng thế. Bản khảo sát do C-SPAN thực hiện, có tên là Presidential Historians Survey chấm điểm các Tổng Thống theo 10 thang điểm lãnh đạo: thuyết phục công chúng, lãnh đạo khi khủng hoảng, điều hành kinh tế, đạo đức, quan hệ quốc tế, quản trị hành chánh, quan hệ với quốc hội, viễn ảnh nghị trình, công lý cho tất cả, thành quả theo thời gian.Danh sách 2021 không có Joe Biden vì Biden chưa mãn nhiệm.Điểm thứ tự C-SPAN 2021:

1) Abraham Lincoln

2) George Washington

3) Franklin D. Roosevelt

4) Theodore Roosevelt

5) Dwight D. Eisenhower

6) Harry S. Truman

7) Thomas Jefferson

8) John F. Kennedy

9) Ronald Reagan

10) Barack Obama

11) Lyndon B. Johnson

12) James Monroe

13) Woodrow Wilson

14) William McKinley

15) John Adams

16) James Madison

17) John Quincy Adams

18) James K. Polk

19) William J. Clinton

20) Ulysses S. Grant

21) George H. W. Bush

22) Andrew Jackson

23) William Howard Taft

24) Calvin Coolidge

25) Grover Cleveland

26) Jimmy Carter

27) James A. Garfield

28) Gerald R. Ford

29) George W. Bush

30) Chester A. Arthur

31) Richard M. Nixon

32) Benjamin Harrison

33) Rutherford B. Hayes

34) Martin Van Buren

35) Zachary Taylor

36) Herbert Hoover

37) Warren G. Harding

38) Millard Fillmore

39) John Tyler

40) William Henry Harrison

41) Donald J. Trump

42) Franklin Pierce

43) Andrew Johnson

44) James Buchanan

Chi tiết:

https://www.al.com/politics/2022/02/only-3-us-presidents-rank-lower-than-trump-survey-says.html

.