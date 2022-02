SG: một ổ dịch mới ở tu viện quận Gò Vấp. Bắt giám đốc và kế toán trưởng CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế. Bộ GTVT thanh minh: bay ‘giải cứu’ công dân, Bộ không nhận hối lộ. Nghệ An: Hàng nghìn công nhân đình công. Bóng đá: đội tuyển U23 Việt Nam thắng U23 Singapore tỷ số 7-0.

- hãng Nam Hàn KT hối lộ cán bộ cao cấp Hà Nội, bị cơ quan giám sát SEC của Mỹ lập hồ sơ phạt tiền

- báo SCMP: xã hội đen TQ bắt cóc người, đưa vào VN, chuyển tới SG rồi đưa qua Cam Bốt để làm nô lệ máu

- SG: Dịch tăng, phát hiện một ổ dịch mới ở tu viện quận Gò Vấp. Thuốc điều trị Covid-19 made in Việt Nam sắp bán đại trà. Tiêm chủng cho trẻ từ 5-11 tuổi: Cần ít nhất 90% trẻ được tiêm vaccine. Phố cổ Hội An dập dìu du khách ngày cuối tuần. Bắt giám đốc và kế toán trưởng CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế. Bộ GTVT thanh minh thanh nga: bay ‘giải cứu’ công dân, Bộ không nhận hối lộ. Nghệ An: Hàng nghìn công nhân Công ty TNHH điện tử BSE đình công. Bóng đá: đội tuyển U23 Việt Nam thắng U23 Singapore tỷ số 7-0.

- chánh án Amit Mehta cho dân kiện Trump, vì Trump tự thú đã xúi dân bạo loạn 6/1/2021 khi gọi là "chúng ta"

- nhiều hồ sơ mật Trump mang về Florida đã bị nhân viên thu vào và chuyển vào tài khoản điện tử ngoài luồng

- TNS/TB John Bizon (Cộng Hòa-Michigan) thú tội trước tòa ôm eo ếch 1 nữ y tá cao cấp vì nổi giận

- Trump hốt bạc: Ủy Ban Hành Động Chính Trị của Trump đã chi $375,000 để thuê văn phòng rồi bỏ trống

- Albuquerque: 2 vụ cướp, bắn chết người, nhắm vào các tiệm do người gốc Á làm chủ, 3 tuần 2 người chết

- Philadelphia: một tay súng xông vào 1 tiệm ăn Việt Nam, bắn chết 1 nhân viên, rồi bỏ chạy

- HỎI 1: Tình báo Hoa Lục thò tay vào bầu cử Đài Loan? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: 25% học sinh Hàn Quốc cho rằng thống nhất hai miền Nam-Bắc là không cần thiết? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-19/2/2022) --- Việt Nam trở thành trạm trung chuyển của băng đảng Trung Quốc, theo lời một người TQ 31 tuổi có họ là Li khi bị bắt cóc chuyển từ TQ vượt biên giới vào VN, rồi tới Sài Gòn trước khi đưa nhập lậu sang Cam Bốt để làm "nô lệ máu" -- rút máu nạn nhân để bán.

Trốn thoát bọn băng đảng ở thị trấn Sihanoukville city, Cam Bốt, Li gần như kiệt sức, vì máu đã bị rút trong nhiều tháng, theo báo South China Morning Post.

Kể từ tháng 8/2021, băng tội phạm rút 27 ounces (800 milliliters) lượng máu từ Li mỗi tháng. Có tin bọn này bán máu qua mạng cho người cần mua.

Li bị rút máu nhiều tới nổi các gân 2 cánh tay đầy các vết kim rút máu, và bọn chủ nô lệ bắt đầu rút máu từ đầu của Li. Li trốn được là nhờ 1 thành viên băng đảng giúp, và được nhập viện ngày 12/2/2022.

Li kể với các báo Cam Bốt rằng Li là bảo vệ ở Shenzhen và Bắc Kinh, bị 1 băng xã hội đen ở tỉnh Guangxi Zhuang dựng công ty giả tuyển người. Khi Li từ chối tham dự tội phạm, băng này quyết định rút máu Li. Trong phòng giam Li có 7 người đàn ông khác.

Vì máu Li loại O negative, bọn gian rút máy Li nhiều hơn người khác vì tiếp máu đa dạng. Li bị đưa xuyên biên giới TQ-VN, vào Sài Gòn, rồi đưa qua Sihanoukville, bán cho bọn gian khác với giá $18,500 đôla. Li nói tất cả bọn gian là người Trung Hoa, xem kẻ bị bắt như công cụ kiếm tiền.

Một câu hỏi cần nêu ra: có phải cán bộ biên giới TQ-VN và các công an trên tuyến đường tới Sài Gòn và đi xuyên biên giới vào Cam Bốt đều đã bị bọn gian mua chuộc? Hay cán bộ VN là một phần của đường dây xã hội đen?

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 18/02 đến 16h ngày 19/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 41.980 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 41.968 ca ghi nhận trong nước (giảm 459 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 29.831 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (4.869), Bắc Ninh ((2.002), Quảng Ninh (1.990), Hòa Bình (1.871), Thái Nguyên (1.852), Nam Định (1.798), Phú Thọ (1.567), Hải Phòng (1.555), Ninh Bình (1.516), Lào Cai (1.410), Vĩnh Phúc (1.394), Nghệ An (1.360), Hải Dương (1.328), Yên Bái (1.150), Bắc Giang (1.042), Sơn La (1.040), Thái Bình (992), Tuyên Quang (938), Thanh Hóa (930), Bình Định (924), TP. Hồ Chí Minh (849), Hưng Yên (743), Đà Nẵng (741), Quảng Bình (716), Khánh Hòa (696), Quảng Nam (658), Lạng Sơn (626), Đắk Lắk (605), Quảng Trị (518), Lâm Đồng (470), Bình Phước (427), Phú Yên (413), Đắk Nông (324), Hà Nam (303), Điện Biên (280), Cao Bằng (238), Bà Rịa - Vũng Tàu (215), Lai Châu (204), Thừa Thiên Huế (163), Kon Tum (148), Hà Giang (139), Cà Mau (134), Quảng Ngãi (127), Kiên Giang (95), Bình Thuận (94), Đồng Nai (66), Bắc Kạn (65), Bình Dương (55), Bạc Liêu (51), Tây Ninh (50), Bến Tre (47), Trà Vinh (35), Long An (34), Đồng Tháp (32), Vĩnh Long (26), Cần Thơ (19), An Giang (13), Ninh Thuận (10), Hậu Giang (4), Sóc Trăng (4), Tiền Giang (3).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 18/02 đến 17h30 ngày 19/02 ghi nhận 65 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (2) ca từ các tỉnh chuyển đến: Quãng Ngãi (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đà Nẵng (9), Hà Nội (5), Hòa Bình (4 ca trong 02 ngày), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (4), Gia Lai (3), Hải Phòng (3), Lạng Sơn (3), Bắc Giang (2), Cần Thơ (2), Cao Bằng (2), Đồng Nai (2), Hà Nam (2), Nam Định (2), Phú Thọ (2), Phú Yên (2), An Giang (1), Bắc Ninh (1), Bình Phước (1), Đồng Tháp (1), Hà Tĩnh (1), Hải Dương (1), Lào Cai (1), Quảng Trị (1), Sóc Trăng (1), Thái Nguyên (1), Thừa Thiên Huế (1), Vĩnh Long (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 80 ca.





Tiêm chủng cho trẻ từ 5-11 tuổi: Cần ít nhất 90% trẻ được tiêm vaccine. Báo SKĐS - Chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi đang được các bộ ban ngành hoàn tất chuẩn bị kế hoạch và phương án tiến hành cụ thể. Mới đây, PGS.TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, mong muốn có 90-95% trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm phòng đầy đủ.

SG: Dịch tăng, phát hiện một ổ dịch mới ở tu viện quận Gò Vấp. Báo Tuổi Trẻ. Từ ngày 12 đến 18-2, số ca COVID-19 mới tại TP.HCM là 2.934 ca, tăng gấp 3 lần so với 7 ngày trước (từ 5 đến ngày 11-2), đồng thời số ca nhập viện cũng có xu hướng tăng nhẹ. Ngoài ra, TP còn phát hiện một ổ dịch mới tại một tu viện Q.Gò Vấp. Sở Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan, thông báo đến các trường có học sinh ở tại một tu viện trên địa bàn quận Gò Vấp (đây là một ổ dịch mới phát hiện) theo học để được điều tra dịch tễ, xét nghiệm các trường hợp F1. Ngoài ra, Sở Y tế đã tổ chức họp khẩn với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của các quận, huyện có số ca mắc mới tăng cao để đề nghị các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, trong đó quan trọng nhất là tiêm chủng và bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ.





Thuốc điều trị Covid-19 made in Việt Nam sắp bán đại trà. Báo Thanh Niên. Thông tin từ nhà sản xuất cho biết, đã sẵn sàng cung cấp thuốc điều trị Covid-19 made in Việt Nam đến các nhà thuốc bán lẻ, và dự kiến sẽ có mặt tại các nhà thuốc trên cả nước trong tuần tới. Ngày 17.2, ba công ty dược tại Việt Nam được Bộ Y tế cấp phép sản xuất thuốc với hoạt chất Molnupiravir kháng vi rút SARS-CoV-2, gồm: Công ty CP dược phẩm Boston VN (thuốc Molravir 400 mg), Công ty CP hóa - dược phẩm Mekophar (thuốc Movinavir 200 mg) và Công ty TNHH liên doanh Stellapharm (thuốc Molnupiravir Stella 400 mg).

Phố cổ Hội An dập dìu du khách ngày cuối tuần. Báo Tiền Phong. Rất đông du khách đã trở lại Hội An để tham quan. Người dân và lãnh đạo thành phố khẩn trương “dọn dẹp” để đón khách quốc tế quay trở lại sau khi du lịch mở cửa. Ngày 19/2, ghi nhận của PV Tiền Phong tại phố cổ Hội An, rất đông du khách đã đến đây tham quan.





Bắt giám đốc và kế toán trưởng CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế. Báo Người Lao Động. Giám đốc và kế toán trưởng CDC tỉnh Thừa Thiên - Huế bị bắt tạm giam 4 tháng vì vi phạm trong mua sắm trang thiết bị, vật tư hóa chất phòng chống dịch. Ngày 19-2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với hai đối tượng là Giám đốc và kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Bộ GTVT thanh minh thanh nga: bay ‘giải cứu’ công dân, Bộ không nhận hối lộ. Báo SKĐS - Ngày 27/1/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" trong việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân, xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự và lệnh khám xét đối với 4 bị can, gồm: Nguyễn Thị Hương Lan - Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Đỗ Hoàng Tùng - Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự; Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự; Lưu Tuấn Dũng - Phó Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự. Tối 19/2, Bộ GTVT có thông cáo báo chí về việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu theo đề nghị của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an liên quan đến các chuyến bay "giải cứu" công dân. Bộ GTVT khẳng định không được giao trách nhiệm trong việc đánh giá, tổng hợp nhu cầu, phê duyệt danh sách công dân, cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay giải cứu, chuyến bay "combo". Ngành GTVT trên tinh thần phối hợp trách nhiệm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức các chuyến bay một cách sớm nhất nhằm đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng được về nước của bà con.





Nghệ An: Hàng nghìn công nhân Công ty TNHH điện tử BSE ngừng việc tập thể. Báo Lao Động. Hàng nghìn công nhân Công ty TNHH điện tử BSE Việt Nam tại huyện Nghi Lộc ngừng việc tập thể đòi quyền lợi. Chiều 19.2, có mặt tại cổng nhà máy của Công ty TNHH điện tử BSE Việt Nam chi nhánh tại Nghệ An, đóng tại Khu C, KCN Nam Cấm (thuộc huyện Nghi Lộc), phóng viên ghi nhận nhiều tốp công nhân không vào làm việc, để kiến nghị các quyền lợi. Một nữ công nhân cho biết: Vào chiều nay, công nhân tổ chức ngừng việc tập thể kiến nghị các chế độ chính sách. “Lương tối thiểu khu vực quá thấp, chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng, cộng thêm các khoản phụ cấp và tăng ca, mỗi công nhân mới vào làm chỉ được 4-5 triệu đồng/tháng, trong khi giá cả tăng cao, đời sống công nhân rất khó khăn”- nhiều công nhân cho biết.

Bóng đá: đội tuyển U23 Việt Nam thắng U23 Singapore tỷ số 7-0. Trong vòng bảng U23 Đông Nam Á, đội tuyển U23 Việt Nam đã thắng lớn với tỷ số 7-0 trước U23 Singapore để tạo nên lợi thế lớn trong việc giành vé vào bán kết. Ngày 19-2, U23 Việt Nam đã thắng 7-0 trước U23 Singapore tại bảng C Giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2022. Trước khi lên đường sang Campuchia tham dự giải, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam đã có những trận giao hữu với các đội bóng trẻ trong nước và đều giành chiến thắng. Nhiều người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Campuchia đã có mặt ở sân Quân đội để tiếp thêm động lực cho U23 Việt Nam.

--- Trump đã cầm một số hồ sơ mật Hoa Kỳ từ Bạch Ốc về nơi cư trú ở Florida, theo lời Sở Văn Khố xác nhận hôm Thứ Sáu trong một lá thư gửi bởi David Ferriero từ Sở Văn Khố (NARA).

Trong thư cho biết, NARA đang tiến hành sắp xếp "nội dung các thùng" tịch thu từ Trump, và nhận ra một số hồ sơ đóngd ấu thông tin an ninh quốc gia bí mật trong các thùng.

Hồ sơ mật cơ nguy đã bị sao chép, đó là lời báo động mới. Sở ghi trong thư là cũng biết rằng một vài nhân viên Bạch Ốc đã làm việc trên các thùng này bằng cách sử dụng các tài khoản tin nhắn điện tử không-chính-thức mà các việc này không được sao chép hay chuiyển vào các tài khoản tin nhắn điện tử chính thức của họ. (Để dễ hiểu, có thể hiểu rằng tài khoản không-chính-thức như Gmail, Messenger... không bị chính phủ kiểm soát. Còn tài khoản chính-thức là email, tin nhắn dùng mạng riêng của Bạch Ốc, bị an ninh kiểm soát.)

Xiao Zhong Lin, 59 tuổi, làm việc tại một nhà hàng Việt Nam

Cơ quan giám sát tài chánh Hoa Kỳ

tội hối lộ các chính khách tại nam Hàn và Việt Nam

Ty Cảnh Sát Albuquerque

Thượng nghị sĩ tiểu bang John Bizon

Phải chăng là một hình thức hối lộ Trump?

Trump lại thua nặng ở tòa

HỎI 1:

ĐÁP 1:

Trung Quốc tìm người nổi tiếng trên mạng để xúc tiến thống nhất, Đảng Dân tiến: mức ảnh hưởng có hạn, người Đài Loan sẽ tự phán đoán

Khiết Nhi, RTI

Như thế, bên cạnh chuyện Trump xé bỏ nhiều tài liệu Bạch Ốc, một số lại đưa vào túi thiêu đốt luôn, bây giờ lại có chuyện thủ hạ Trump dùng tài khoản điện tử ngoài luồng để lưu trữ hay chuyển đi tài liệu mật đã dẫn tới câu hỏi: có phải Trump vi phạm luật lưu trữ hồ sơ Presidential Records Act of 1978? Sở đã báo cáo về Bộ Tư Pháp.---ở phía đông bắc Philadelphia đã bị bắn chết ngay trong tiệm vào đêm Thứ Tư vào khoảng 8:25 p.m. Một người đóng cửa tiệm này nói với đài NBC 10 rằng Lin là nhân viên trong tiệm.Cảnh sát nói tình hình bạo lực nhắm vào người gốc Á đang tăng, nhưng không rõ vụ bắn chết Lin có phải từ động cơ ghét người gốc Á. Hung thủ đã bỏ chạy và đang bị truy nã, nhưng cảnh sát nói không có mô tả nào về hung thủ.----- Securities and Exchange Commission (SEC) -- đã phạt công ty Nam Hàn KT phải trả tổng cộng US$6.3 triệu đô vìSEC nói hành vi hối lộ là vi phạm luật FCPA của Mỹ vì bơm tiền bất chánh cho các quan chức chính phủ ở 2 quốc gia Nam Hàn và VN. KT cho biết sẽ nộp phạt, nhưng không thú tội hay chối tội hối lộ quan chức.KT đồng ý nộp SEC khoản tiền $3.5 triệu đôla là tiền phạt dân sự, và nộp $2.8 triệu đôla là tiền lợi tức sai phạm, tức là nộp tổng cộng $6.3 triệu đôla, nhiều gấp đôi số tiền đã chi ra để hối lộ.Quyết định của SEC đưa ra đêm Thứ Năm là 3 tháng sau khi một công tố ở Seoul truy tố Tổngq uản trị KT là Ku Hyeon-mo và 13 công ty khác về tội hối lộ các chính khách.Bản tin FCPA Blog ghi rằng tại Việt Nam KT sắp xếp với 1 công ty xây dựng để hối lộ khoảng $95,000 cho một quan chức VN hồi năm 2014, và sau đó bơm một khoản tiền $200,000 đôla cho công ty xây dựng này. Bản tin không ghi tên quan chức VN nào nhận hối lộ, và không ghi rõ công ty xây dựng nào liên hệ.---Police Department (APD) đang mở cuộc điều tra về 2 vụ cướp và bắn chết người nhắm vào các cơ sở kinh doanh do người gốc Á làm chủ, đã làm 2 người chết trong vòng chưa tới 1 tháng.APD thấy 1 phụ nữ chết trong tiệm Canna Spa, gần góc đường Coors và Los Volcanes NW tại thành phố Albuquerque, tiểu bang New Mexico, sau khi tới vì được báo động có cướp xông vào lúc 11 p.m., theo báo Albuquerque Journal.Hung thủ bỏ chạy, được mô tả mặc áo đen, đội mũ đen, chạy xe pickup màu đen. Vụ này xảy ra 3 tuần sau khi bà Sihui Fang, 45 tuổi, chủ tiệm Wonderful Massage trên đường Menaul Blvd., Albuquerque, nằm chết trong tiệm sau khi đấu súng với 1 bọn cướp hôm 24/1/2022. Lúc đó, 2 người đàn ông bị bắt và bị truy tố về cái chết của bà Fang. Một hung thủ bị thương trong vụ đấu súng trong tiệm.Cảnh sát kêu gọi, ai có thông tin về các vụ tấn công hãy liên lạc về Albuquerque Metro Crime Stoppers ở số 505-843-STOP.---(Cộng Hòa-Michigan), đang đối diện với hồ sơ truy tố về khinh tội tấn công từ một chuyến đi bệnh viện hồi tháng 8/2021, đã thú tội trước tỏa hôm Thứ Năm 17/2/2022 tại quận Calhoun County. Tòa chưa ấn định ngày tuyên án Bizon.Bizon đưa ra bản văn rằng ông rất ân hận. Bizon viết bản thân ông là bác sĩ nhiều thập niên chăm sóc người bệnh, ông thấy rất buồn khi đã vô ý làm cho người khác thấy bất an, và ông đã có những hành vi lẽ ra không nên có.Hôm 14/8/2021, Bizon dính dương tính và lâm bệnh COVID-19, nên tới bệnh viện Oaklawn Medical Group. Trong khi ông và một nữ y tá cao cấp nói về các loại thuốc, thì đột nhiên Bizon "cố ý dùng cánh tay phải, ôm ngang vòng eo cô y tá và nói với cô rằng ông là một bác sĩ tai mũi họng," theo báo cáo của cảnh sát.Sau đó, Bizon giận dữ vì cô y tá không chịu cho đặt thuốc như ý ông, vì thuốc đó không dùng cho bệnh lý của ông. Bizon cũng nắm lấy cánh tay cô và nói, "huyết áp của tôi tăng cao vì" cô đứng trong phòng.Cô y tá cao cấp viết báo cáo lên Oaklawn hôm 15/8/2021, không được trả lời, mới lên phòng nhân dụng thì được nói là hãy báo cáo cảnh sát. Thế là cảnh sát gọi Bizon hôm 18/8/2021 để điều tra.Bizon có phòng mạch tai mũi họng cho tới 2019. Bizon đắc cử Thượng viện tiểu bang năm 2018. Hiện nay Bizon là chủ tịch ủy ban Thượng viện về gia đình, cao niên và cựu chiến binh, đồng thời là ủy viên trong nhiều ủy ban khác của Thượng viện Michigan.---Ủy Ban Hành Động Chính Trị (PAC) của Trump đã chi $375,000 để thuê một không gian văn phòng trong tòa tháp Trump Tower — mặc dù Ủy ban này không hề có hiện diện nào tại New York, theo báo HuffPost hôm Thứ Sáu.Một cựu phụ tá của Trump nói với báo này rằng đó là một cú lừa gạt lớn. Năm 2021, ủy ban Make America Great Again PAC của Trump xài $37,541.67 đôla/tháng cho 10 tháng thuê văn phòng trong tòa tháp Trump Organization tại Manhattan, theo báo HuffPost.Một cựu phụ tá ẩn danh của Trump thú nhận tất cả hoạt động của ủy ban của Trump là ở Florida, không có gì ở New York cả.---. Bài nói chuyện của Trump trước một đám đông buổi sáng ngày 6/1/2021 vài giờ trước khi đám đông tiến về tấn công tòa nhà Quốc Hội bị tòa xem là "một lời kêu gọi hành động tập thể," theo lời chánh án liên bang Amit Mehta hôm Thứ Sáu.Và rồi Chánh án từ chối ngăn chận các đơn kiện dân sự nhắm vào Trump, tố cáo Trump móc nối với các nhóm cực đoan để ngăn chận chuyển giao quyền lực cho Joe Biden.Chánh án Mehta nói rằng có chứng cớ Trump biết đám đông ngày 6/1/2021 mà ông bảo là hãy tiến về tòa nhà Quốc Hội có những người lạo lực, theo báo Politico. Quyền tự do phát biểu trong Tu Chánh Án số 1 không bảo vệ ngôn ngữ kích động (“words of incitement not protected by the First Amendment”).Phán quyết dày 112 trang của Chánh án Mehta dẫn ra nhiều chữ Trump sử dụng ngôi thứ nhất số nhiều, là chỉ ra kế hoạch của Trump. Trump nói với đám đông:"Chúng ta sẽ không chịu nhịn nữa." ("We will not take it anymore.")"Chúng ta sẽ chận vụ trộm [bầu cử]." ("We will stop the steal.")"Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc." ("We will never give up.")"Chúng ta sẽ không bao giờ chịu thua [đã thất cử]." ("We will never concede.")Chánh án viết rằng những câu "chúng ta" (số nhiều) như thế và các tweets của Trump về PTT Pence hôm đó cho thấy Trump có một "hiệp ước được ngầm ám chỉ" ("tacit agreement") với người bạo loạn.Quyết định của tòa hôm Thứ Sáu có nghĩa là, tòa cho phép kiện Trump vì hiểu rằng Trump xúi giục bạo loạn. Nhưng Chánh án cho Trump và Rudy Giuliani thoát trách nhiệm đối với vài đơn kiện.Chánh án Mehta như thế cho các hồ sơd ân sự kiện Trump được tiến hành vào giai đoạn thu thập chứng cớ. Mehta nói, "Hành động của Tổng Thống nơi đây không dính tới nhiệm vụ" Tổng Thống, như thi hành luật, chỉ huy quân đội... mà "các hành động hoàn toàn là nỗ lực ở lại Bạch Ốc nhiệm kỳ 2." Nghĩa là, không được đặc quyền hành pháp bảo vệ.---Tình báo Hoa Lục thò tay vào bầu cử Đài Loan?Đúng thế. Một bản tin RTI cho biết như thế.- 17/2/2022Trung Quốc từ trước đến nay vẫn luôn có nhiều hành động thúc đẩy thống nhất, có truyền thông đưa tin, đơn vị an ninh quốc gia đã nắm bắt thông tin về việc chính quyền Trung Quốc đang mở rộng tập huấn cho “Người nổi tiếng trên mạng Đài Loan”, với mục đích dùng mạng xã hội để ảnh hưởng đại bầu cử của Đài Loan; thậm chí còn mở tài khoản trên nền tảng Youtube, ly gián quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ, lan truyền những thông tin sai sự thật và gây tranh cãi. Ngày 17/02, Trưởng cán sự đoàn đảng Dân tiến Trịnh Vận Bằng bày tỏ, “Tinh thần AQ” của Trung Quốc trăm năm nay vẫn không thay đổi, chỉ là gia tăng thêm mảng tuyên truyền “xúc tiến thống nhất” trên mảng truyền thông thế hệ mới thôi, đích thực là có một bộ phận người Đài Loan rất thích lan truyền thông tin về sự lớn mạnh của Trung Quốc, thậm chỉ đề cập đến những điều như “vượt mặt Mỹ Nhật”, “áp bức Đài Loan”, “mong muốn Đài Loan chấp nhận thống nhất với Trung Quốc”, nhưng người Đài Loan cũng đã trải qua nhiều lần bầu cử và các sự kiện quốc tế, tin rằng người dân tự có khả năng phán đoán của riêng mình.

Ông Trịnh Vận Bằng nói: “Những video và nội dung về Trung Quốc giàu mạnh được tuyên truyền bởi chiến lược tuyên truyền chính trị của Trung Quốc, ngoài việc ảnh hưởng lòng dân trong nước, rất nhiều kênh truyền thông chính thức của Trung Quốc còn nói rằng, Đài Loan chịu sự thống trị của Trung Quốc, thu nhập của người dân tăng thì Đài Loan cũng càng giàu có, đây đều là những lời nói hoang đường hơn cả tập đoàn lừa đảo.”

Ông Trịnh Vận Bằng bày tỏ thêm, nếu Trung Quốc thực sự lớn mạnh như thế, vậy thì tại sao những nghệ sĩ, vận động viên, thương gia, hay chính trị gia, những người mà nghiêng về phía Trung Quốc, lại không ai từ bỏ quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc để nhập tịch Trung Quốc, họ vẫn thích bảo hiểm y tế của Đài Loan, tin tưởng vào y tế Đài Loan và tự do; cho nên ông Trịnh Vận Bằng bày tỏ bản thân vẫn có lòng tin vào người Đài Loan. Ngoài ra, ông Trịnh Vận Bằng cũng kêu gọi bộ phận những người Đài Loan có ý gây chia rẽ, đừng tiếp tục chia sẻ những thông tin tuyên truyền này, bởi vì lan truyền những thông tin như thế sẽ khiến cho “người ta ghét bỏ”, mà hiệu quả ảnh hưởng cũng không lớn, khi tiếp nhận thông tin phải có sự sàng lọc, coi như đọc truyện cười là được.

Ủy viên lập pháp thuộc đảng Dân tiến Hứa Trí Kiệt thì nói, chính quyền Trung Quốc kiểm soát mạng internet trong nước, nhưng ở ngoài thì lại lợi dụng sự tự do của mạng internet, bồi dưỡng thêm rất nhiều những “chiếc loa” cho Trung Quốc, trước đây thì dùng hình thức trả phí để hợp tác với người nổi tiếng trên mạng, còn bây giờ thì tự mở lớp bồi dưỡng, đào tạo thực tập sinh làm người nổi tiếng trên mạng, với cách làm này, đơn vị an ninh nhất thiết phải kiểm soát chặt chẽ hơn, Đài Loan nếu như thật sự có trường hợp nhận tiền để tuyên truyền cho Trung Quốc thì nên đưa ra trước pháp luật, tránh để thông tin, tin tức giả lan truyền khắp nơi, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và quan hệ ngoại giao của Đài Loan.

Chi tiết:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2006795

--- HỎI 2: 25% học sinh Hàn Quốc cho rằng thống nhất hai miền Nam-Bắc là không cần thiết?

ĐÁP 2: Đúng thế. Bản tin KBS.

25% học sinh Hàn Quốc cho rằng thống nhất hai miền Nam-Bắc là không cần thiết

KBS, 18/2/2022

Bộ Giáo dục và Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18/2 công bố kết quả "Khảo sát về giáo dục thống nhất tại trường học năm 2021" tiến hành với 72.524 giáo viên và học sinh các cấp từ tiểu học tới trung học cơ sở, trung học phổ thông.

52,6% số người được hỏi nhận định Bắc Triều Tiên là "đối tượng hợp tác". Ngược lại, 27,1% học sinh nghĩ miền Bắc là "đối tượng cần cảnh giác", tăng 24,2% so với một năm trước. 61,2% trả lời việc thống nhất là cần thiết, 25% cho rằng không cần thiết, gần tương tự mức 24,2% của năm trước.

27,2% chọn lý do cần thống nhất để giải tỏa nguy cơ chiến tranh, 25,5% là bởi Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cùng một dân tộc, 20,9% chọn lý do giải quyết nỗi đau cho các gia đình bị ly tán do chiến tranh.

78,5% học sinh trả lời từng được giáo dục về thống nhất tại trường học, cho thấy bất chấp dịch COVID-19, công tác giáo dục về thống nhất vẫn được thực hiện đều đặn.

Các nội dung về thống nhất được học ở trường là tầm quan trọng của hòa bình liên Triều (52,4%), cuộc sống người dân và đời sống xã hội tại Bắc Triều Tiên (46,9%), lợi ích mà thống nhất mang lại (46,5%), tầm quan trọng của giao lưu, hợp tác liên Triều (41,8%).

Bộ Giáo dục cho biết dựa trên kết quả khảo sát lần này, Bộ sẽ hợp tác với các Sở Giáo dục địa phương trên toàn quốc để phát triển tài liệu học tập, nâng cao chuyên môn cho giáo viên, phát triển các chương trình trải nghiệm đa dạng cho học sinh, nỗ lực nâng cao nhận thức, lan tỏa sự đồng thuận của học sinh về hòa bình thống nhất liên Triều.

Chi tiết:

https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=53391

