- rủi ro mới cho Mỹ: bị ngân hàng tẩy chay, Trump có thể sẽ vay tiền Nga, Saudi, trùm ma túy, trùm khủng bố...

Nghệ An dừng vận tải hành khách ở vùng đỏ. Cha mẹ cần chuẩn bị tâm lý cho trẻ khi quay lại trường học trực tiếp. 19,2% bệnh nhân COVID-19 ở nước ta là trẻ em. Vụ bé gái bị 'dì ghẻ' hành hạ đến chết: Kiến nghị điều tra người cha tội giết người. 60.000 doanh nghiệp, đơn vị ở SG nợ đọng bảo hiểm xã hội. Yêu cầu dứt điểm nạn 'cò mồi', 'xe dù' ở sân bay Tân Sơn Nhất, hãng xe phải đủ xe. Hà Tĩnh đình công: Lãnh đạo Công ty Haivina đang trả lời công nhân. Đắk Lắk đình công: công nhân đòi lương, doanh nghiệp tuyên bố tạm dừng. Gần 30 cuộc ngừng việc tập thể vì lương, thưởng Tết.

- Trump kinh hoàng: sổ ghi danh khách ra vào Bạch Ốc, kể cả ngày 6/1/2021 sẽ trao cho Ủy Ban Điều tra Bạo Loạn

- Ủy Ban Điều Tra đòi lấy bản chép các cú điện thoại của cận vệ của Alex Jones, một ông trùm thuyết âm mưu

- nhiều tổ chức yêu cầu Giáo hội Công Giáo Italy lậu ủy ban điều tra 350 hồ sơ linh mục lạm dụng sex trẻ em

- 2 dân cử tiểu bang Hawaii cơ nguy tù 20 năm, sau khi thú tội cầm tiền hối lộ để soạn ra các dự luật thiên vị

- Cựu Đại sứ Mỹ ở LHQ Nikki Haley ám chỉ cô Gu: thi Thế Vận cho Mỹ là vì tự do, cho TQ là hỗ trợ đàn áp nhân quyền

- Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 gửi trát đòi tới nhiều dân cử Cộng Hòa dính âm mưu lật ngược bầu cử 2020

- mừng ngày Valentine's Day: Trump chửi mắng nữ TNS Susan Collins vì Collins tìm người chống Trump

- 50,000 tiếp viên hàng không Mỹ kêu gọi cần danh sách cấm bay đối với các hành khách bạo động và gây rối

- California: 2 lễ hội âm nhạc Coachella và Stagecoach dự kiến 100,000 người dự sẽ không khẩu trang, khỏi chích ngừa

- Thượng Viện OK người do Biden đề cử vào chức Giám Đốc Sở Thực Phẩm và Dược Phẩm FDA: BS Robert Califf.

- San Diego: lái xe pickup vào cổng căn cứ Hải quân, bị xét thấy vật liệu chế tạo bom, 1 thủy thủ bị bắt, điều tra

- Little Saigon: Sang Van Phan, 47 tuổi, bị cảnh sát Westminster bắt vì đâm nhiều nhát dao vào một nạn nhân

- HỎI 1: Thắng huy chương vàng Thế Vận sẽ được chính phủ thưởng lớn? ĐÁP 1: Tại một số quốc gia.

- HỎI 2: Đa số dân California lo ngại vì tội phạm tăng, muốn sửa luật gắt hơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-16/2/2022) --- Trump rơi vào khủng hoảng mới, sau khi công ty kế toán Mazars cắt đứt, tuyên bố ngưng làm việc với các cơ sở kinh doanh của Trump, và nói rằng các số liệu tài chánh trong 10 năm của Trump Organization không tin cậy được.

Điều này gây ra cơ nguy mới về an ninh quốc gia cho Hoa Kỳ. Joseph Cirincione, chuyên gia tài chánh tại viện Quincy Institute for Responsible Statecraft, nói rằng lời cảnh báo của Mazars sẽ làm các hãng kế toán khác và các ngân hàng khác tránh né Trump.

Ông nói, rủi ro an ninh quốc gia sẽ tăng gấp 10 lần, bởi vì bây giờ Trump sẽ tuyệt vọng đi tìm các khoản tiền vay mới, các ngân hàng đàng hoàng sẽ không muốn dính vào Trump, do vậy Trump sẽ níu áo nhiều nguồn tiền mờ ám, có thể là từ người Saudi, người Nga, bọn khủng bố, bọn trùm ma túy... những nơi sẵn sàng bơm hàng trăm triệu đôla cho cơ hội này.

--- Sổ ghi tên khách ra và vào Bạch Ốc không cần giữ bí mật. Đó là quyết định của Tổng Thống Joe Biden, chỉ thị cho Văn Khố Quốc Gia trong vòng 15 ngày tới phải nộp cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 cuốn sổ về những ngày Ủy Ban này cần xem.

Trump kinh hoàng vì trong sổ có ngày bạo loạn 6/1/2021, trong đó có những người Trump không muố lộ tên ra. Trump lý luận trong năm 2017 rằng danh sách khách ra vào Bạch Ốc cần giữ bí mật vì đó là an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, cuốn sổ ghi danh khách ra vào Bạch Ốc chính thức không chắc đã ghi đầy đủ khách ra vào: trong khi hoạt động tài chánh của Trump Organization bị điều tra vì Biện Lý nghi có 2 sổ kế toán khác nhau, có thể nhiều khách ra vào không ghi tên trong sổ chính thức.

--- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 gửi trát đòi để lấy bản chép các cú điện thoại của người cận vệ của Alex Jones. Cũng chính người cận vệ này theo sát Jones trong ngày 6/1/2021 từ khu Ellipse (nơi Trump đọc diễn văn kích động bạo loạn) đi tòa nhà Quốc Hội để bạo loạn.

Ủy Ban yêu cầu cận vệ Timothy Enlow, người bảo vệ Jones từ năm 2018, phải nộp hồ sơ các cú điện thoại. Jones đã kiện Ủy Ban để chống lại trát đòi Jones điều trần, bây giờ ghi thêm tên người cận vệ vào đơn kiện. Alex Jones là người cực hữu, đưa ra các thuyết âm mưu.

--- Giáo Hội Công Giáo Italy hôm Thứ Ba 15/2/2022 bị yêu cầu hãy lập ra một ủy ban độc lập để điều tra về nạn linh mục lạm dụng tình dục. Báo New York Times loan tin rằng các tổ chức Công Giáo và người bị lạm dụng đưa ra đòi hỏi trên.

Tại nhiều quốc gia -- trong đó có Úc châu, Pháp, Ireland và Hoa Kỳ -- Giáo Hội Công Giáo đã chấp nhận cho điều tra độc lập, nhưng tại Italy vẫn chưa chấp nhận, ngay cả sau khi Đức Giáo Hoàng Francis năm 2019 tổ chức buổi họp về lạm dụng tình dục bởi tu sĩ và kêu gọi chống lài nạn lạm dụng trẻ em.

Francesco Zanardi, một người bị lạm dụng và bây giờ là Chủ tịch hội Rete l’Abuso, tổ chức những người bị lạm dụng, nói rằng hội đã tìm ra hơn 350 hồ sơ các linh mục lạm dụng sex trẻ em trong hệ thống tư pháp Italy.

Bà Ludovica Eugenio, một phóng viên cho 1 tuần báo Công giáo, kêu gọi mở ra cuộc điều tra sẽ là một bước đầu tiên tới công lý cần để chữa lành cho các nạn nhân. Bà cũng kêu gọi Quốc Hội Italy hãy soạn luật mới để dễ dàng báo cáo và xét xử các trường hợp lạm dụng trẻ em.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 15/02 đến 16h ngày 16/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 34.737 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 34.723 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.936 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 25.026 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (3.888), Thái Nguyên (2.497), Hải Dương (1.598), Quảng Ninh (1.536), Hải Phòng (1.487), Phú Thọ (1.332), Ninh Bình (1.316), Nam Định (1.281), Vĩnh Phúc (1.274), Bắc Ninh (1.209), Nghệ An (1.188), Hòa Bình (974), Thái Bình (836), Bình Định (805), Thanh Hóa (781), Sơn La (770), Lào Cai (769), Đà Nẵng (743), Bắc Giang (711), Hưng Yên (648), Hồ Chí Minh (620), Quảng Nam (606), Yên Bái (595), Quảng Bình (574), Lạng Sơn (552), Hà Tĩnh (417), Khánh Hòa (412), Tuyên Quang (395), Quảng Trị (391), Đắk Lắk (384), Lâm Đồng (362), Phú Yên (316), Bà Rịa - Vũng Tàu (298), Gia Lai (275), Cao Bằng (269), Bình Phước (264), Thừa Thiên Huế (258), Quảng Ngãi (245), Hà Nam (229), Đắk Nông (179), Kon Tum (171), Điện Biên (166), Cà Mau (128), Lai Châu (122), Bình Thuận (119), Hà Giang (118), Đồng Nai (87), Bạc Liêu (78), Bình Dương (76), Vĩnh Long (69), Bến Tre (65), Bắc Kạn (56), Tây Ninh (31), An Giang (27), Đồng Tháp (24), Sóc Trăng (19), Long An (18), Cần Thơ (15), Trà Vinh (13), Hậu Giang (12), Kiên Giang (11), Ninh Thuận (10), Tiền Giang (4).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 15/02 đến 17h30 ngày 16/02 ghi nhận 66 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (2) từ các tỉnh chuyển đến: An Giang (1), Long An (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (15), Thanh Hóa (10 ca trong 02 ngày), Đà Nẵng (5), Quảng Nam (4), Vĩnh Long (4), Bình Thuận (3), Bắc Giang (2), Bình Định (2), Đồng Tháp (2), Hòa Bình (2), Lạng Sơn (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bắc Ninh (1), Cà Mau (1), Đồng Nai (1), Gia Lai (1), Ninh Bình (1), Phú Thọ (1), Phú Yên (1), Quảng Bình (1), Quảng Ngãi (1), Tây Ninh (1), Thái Nguyên (1), Yên Bái (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 82 ca.





19,2% bệnh nhân COVID-19 ở nước ta là trẻ em, tỷ lệ tử vong thấp nhưng không thể chủ quan. Báo SKĐS - Tính từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay, tỷ lệ mắc COVID-19 của trẻ dưới 18 tuổi ở nước ta là 19,2%, tương đương khoảng hơn 490.000 trẻ. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em thấp hơn người lớn, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ mắc COVID-19 có bệnh nền, thừa cân, béo phì... Thông tin tại hội nghị Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về hướng dẫn, chăm sóc và điều trị cho trẻ em mắc COVID-19 với sự tham dự của các đơn vị liên quan của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn- Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, tính đến từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay, tỷ lệ mắc COVID-19 của trẻ em dưới 18 tuổi ở nước ta là 19,2%, trong đó có 4,8% trẻ từ 13-17 tuổi; 8% trẻ 6-12 tuổi; 2,8% trẻ từ 3-5 tuổi và 3,6% trẻ từ 0-2 tuổi.

Cha mẹ cần chuẩn bị tâm lý cho trẻ khi quay lại trường học trực tiếp. Báo SKĐS - Khi trẻ quay lại trường học trực tiếp, nhiều phụ huynh lo lắng không chỉ về dịch bệnh mà còn vì sự thay đổi tâm lý của trẻ khi một lần nữa phải chuyển đổi môi trường học bởi trẻ em là đối tượng dễ bị tác động tâm lý... "Cha mẹ nên theo sát con đặc biệt là trong 1-2 tuần đầu con đi học, nếu có vấn đề tâm lý bất thường cần tâm sự trò chuyện với trẻ để có thể tư vấn cho con hợp lý" - chuyên gia khuyên. Trẻ em ở độ tuổi tiểu học có thể gặp tính trạng dễ sợ hãi, hung hăng, đeo bám, gặp ác mộng, trốn học, kém tập trung, và rút lui khỏi các hoạt động và bạn bè. Trẻ vị thành niên có thể bị rối loạn ăn và ngủ, kích động hoặc buồn bã, gia tăng xung đột, phàn nàn về thể chất, từ chối đi học, kém tập trung trong việc học tập.





Nghệ An dừng vận tải hành khách ở vùng đỏ. Báo SKĐS - Ngày 16/2, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết, trên địa bàn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương có dịch cấp độ 4. Bởi vậy, các hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô ở các địa bàn này sẽ tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 16/2. Hiện trên địa bàn có 22/25 phường xã ở TP Vinh có dịch ở cấp độ 4. Ngoài ra, 77 phường, xã ở các huyện Quỳnh Lưu, Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, Yên Thành… cũng ở cấp độ này.

Yêu cầu dứt điểm nạn 'cò mồi', 'xe dù' ở sân bay Tân Sơn Nhất, hãng xe phải đủ xe. Báo Tuổi Trẻ. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV vừa yêu cầu Tân Sơn Nhất phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo số lượng xe chở khách trong giai đoạn cao điểm, bổ sung xe buýt và xử lý dứt điểm nạn 'cò mồi', 'xe dù' tại đây và khu vực phụ cận. Ngày 16-2, ông Nguyễn Quốc Phương - phó tổng giám đốc ACV, đã có chỉ thị về việc quản lý, điều hành hoạt động taxi, xe công nghệ tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán 2022, hoạt động taxi, xe công nghệ tại sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra nhiều vấn đề bất cập. ACV đã giao cho các đơn vị tại Tân Sơn Nhất phối hợp với Công an TP.HCM, Công an quận Tân Bình, Thanh tra giao thông báo cáo, kiến nghị xử lý dứt điểm nạn "cò mồi", "xe dù" trong hoạt động taxi, xe công nghệ trong sân bay và khu vực phụ cận tại cảng.





Vụ bé gái bị ‘dì ghẻ’ hành hạ đến chết: Kiến nghị điều tra người cha tội giết người. Báo Tiền Phong. Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã nhận được đơn kiến nghị của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bé A., về việc điều tra Nguyễn Kim Trung Thái tội "Giết người", thay vì tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”. Theo đơn, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ tư vấn, hỗ trợ trẻ em cấp Trung ương – người bảo vệ quyền lợi cho gia đình của bé A.) kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Trung Thái, từ tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" sang tội "Giết người" với vai trò đồng phạm. Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội “Hành hạ người khác” và “Giết người”; khởi tố Thái về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

60.000 doanh nghiệp, đơn vị ở SG nợ đọng bảo hiểm xã hội. Báo VietnamPlus. Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội của các đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phổ biến và phức tạp. Ngày 16/2, đánh giá về tình hình nợ đọng bảo hiểm xã hội trong năm 2021, đại diện Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố có 60.000 doanh nghiệp, đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội với số tiền gần 3.100 tỷ đồng, tăng gần 45% so với năm 2020 (2.128 tỷ đồng).





HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2

ĐÁP 2:

Báo Lao Động. Liên quan đến vụ ngừng việc của hàng trăm công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, hôm nay (16.2), lãnh đạo công ty này đang trao đổi, trả lời các kiến nghị của công nhân. Khoảng 500 công nhân (chủ yếu là công nhân xưởng sản xuất găng tay) đòi hỏi một số chính sách liên quan đến tiền lương và các quy định của công ty. Lãnh đạo LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh xác nhận thông tin trên và bày tỏ tin tưởng sự việc sẽ được tháo gỡ, giữa chủ sử dụng lao động và người lao động sẽ tìm được tiếng nói chung để sớm hoạt động bình thường trở lại.Báo Người Lao Động. Doanh nghiệp bất ngờ tuyên bố tạm dừng hoạt động khi chưa trả hết lương khiến hàng trăm công nhân tiếp tục rơi vào cảnh điêu đứng. Sáng 16-2, đại diện Công ty Hồng Lĩnh (chủ đầu tư Cụm công nghiệp Tân An) cho biết Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất H&L Đắk Lắk (Công ty H&L Đắk Lắk) vừa tuyên bố tạm dừng hoạt động chỉ ít ngày đón công nhân lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Lý do được đại diện Công ty H&L Đắk Lắk đưa ra là vì tình hình tài chính của đơn vị quá khó khăn, không thể chi trả tiền lương cho người lao động như đã cam kết trước đó.Báo VnExpress. Trước và sau Tết Nhâm Dần, cả nước xảy ra 28 cuộc ngừng việc tập thể, tranh chấp lao động tại 11 địa phương. Ngày 16/2, ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, cho hay thống kê số cuộc giảm so với cùng kỳ năm 2021, quy mô không lớn song tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Nguyên nhân ngừng việc tập thể, tranh chấp lao động tại các địa phương chủ yếu do người lao động chưa đồng tình với thay đổi hình thức trả lương, nâng lương định kỳ của doanh nghiệp, trả thưởng thấp hơn so với năm trước. Một số cuộc còn khởi phát từ thái độ không đúng mực của quản lý với công nhân, doanh nghiệp đưa ra quy định chưa phù hợp, cứng nhắc với người lao động, chất lượng bữa ăn ca kém.---Vậy mà hôm Thứ Hai 14/2/2022, Trump đã làm như thế, nổi giận la hét chỉ trích nữ Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Susan Collins (Maine) sau khi báo New York Times loan tin rằng bà Collins đang tuyển mộ các ứng cử viên Cộng Hòa có lập trường chống Trump ra tranh các chức Thượng nghị sĩ.Báo NYT ghi rằng Collins đang hợp tác với Trưởng khối Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell để mời gọi các ứng cử viên như Thống Đốc Cộng Hòa Larry Hogan của Maryland, người nổi tiếng chống Trump, mới đây từ chối ra ứng cử giàng ghế TNS Dân Chủ Chris Van Hollen.TNS Collins nói với báo NYT rằng không ai nên sợ Trump. Bản thân bà thắng cử năm 2020 mà không hề ủng hộ Trump và cũng không nói bà bầu cho ai (Biden hay Trump).Mở đầu bản văn, Trump viết rằng bà Collins là từ lâu đã thuộc loại rất mực kinh hoàng. Trump nói nếu Trump không ủng hộ Collins năm 2020 thì bà đã thất cử rồi, "lẽ ra bà Collins đã thua long trời lở đất rồi. Thắng là nhờ tôi đấy." Dĩ nhiên, Trump nói sai.Năm 2020, bà Collins thắng ghế Thượng nghị sĩ Maine kình với Sara Gideon, một người có ngân sách gây quỹ lớn hơn, tới 8.5% điểm. trong khi Trump thua đối thủ Joe Biden ở Maine tới hơn 9% điểm.---sau khi thú tội cầm tiền hối lộ để soạn ra các dự luật thiên vị. Cựu Dân Biểu tiểu bang Ty Cullen (Dân Chủ) và cựu Trưởng khối Đa số Thượng Viện J. Kalani English (Dân Chủ) bị tố cầm tiền hối lộ để chấpt hậun các dự luật làm lợi cho 1 công ty liên hệ các dự án về các hầm nước dưới đất.Công tố nói cựu Thượng nghị sĩ English nhận hối lộ bằng cách cầm tiền mặt trong phong bì tại phòng khách sạn Las Vegas. Dân biểu Cullen nhận hối lộ bằng các chips sóng bài tại New Orleans. Hai người thú nhận và sẽ hoàn trả tổng cộng $38,000, số lượng họ đã nhận hối lộ. Cả hai dân cử sẽ bị kêu án ngày 5/7/2022.---Hoa Kỳ kêu gọi cần có một chương trình cấm bay đối với các hành khách bạo động và gây rối trên phi cơ. Hai ngày sau khi 1 hành khách tìm cách mở cửa phi cơ giữa bầu trời trong chuyến bay, tổ chức Association of Flight Attendants (AFA) đưa ra bản văn kêu gọi phải có kế hoạch ngăn chận các hành khách quậy phá như thế.Chủ tịch công đoàn là Sara Nelson nói rằng hiện nay có "ngăn sách giữa an toàn phi hành và an ninh" ở mức không thể hiểu được, nói rằng các tiếp viên hàng không liên tục bị "đấm vào mặt, đá vào người, khạc nhổ vào, và bị tấn công tình dục."Thư kêu gọi lập danh sách những người phải bị cấm bay trong một thời gian sau khi người đó bị phạt hay bị kết án vì một sự kiện nghiêm trọng. Thư kêu gọi Sở Hàng Không Liên Bang FAA. Sở An Ninh Giao Thông TSA và Bộ Tư Pháp phải có quy định rõ ràng có hậu quả nghiêm trọng để ngăn chận các hàng khách hungd ữ.---Lễ hội âm nhạc Coachella (tên đầy đủ là: The Coachella Valley Music and Arts Festival) cho biết lễ hội 2022 năm nay sẽ không đòi hỏi mang khẩu trang, không cần giấy xét nghiệm, cũng không cần chích vaccine.Lễ hội này mỗi năm tổ chức ở Indio, California, trong thung lũng Coachella Valley, thu hút hơn 100,000 người trong lễ hội thường niên. Thông báo của lễ hội cảnh báo rằng cơ nguy nhiễm COVID-19 là có thật ở bất kỳ nơi công cộng nào, và lễ hội âm nhạc gần như song song với Coachella là lễ hội âm nhạc Stagecoach cũng không đòi mang khẩu trang, xét nghiệm, chích ngừa.Lễ hội âm nhạc 2022 Coachella Valley Music and Arts Festival sẽ bắt đầu từ Thứ Sáu 15/4/2022 và kết thúc vào ngày Chủ Nhật 24/4/2022.Lễ hội Stagecoach Festival (phần lớn là nhạc dân gian, country music) cũng sẽ tổ chức tại Empire Polo Club ở thị trấn Indio, California, bắt đầu từ ngày Thứ Sáu 29/4/2022 và sẽ kết thúc ngày Chủ Nhật 1/5/2022.---nói rằng không có chuyện "đứng giữa" khi các lực sĩ Thế Vận lựa chọn quốc gia để thi đấu, và "quý vị đang đứng [bênh vực] cho lập trường vì tự do, hay đứng [bênh vực] cho sự đàn áp nhân quyền."Nhận định đó của bà Haley đưa ra trong cuộc phỏng vấn với báo Real Clear Politics ấn hành hôm Thứ Ba, cụ thể là nói về nữ vận động viên Thế Vận Eileen Gu – sinh tại California nhưng tham dự Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022 với màu áo của Trung Quốc, nơi mẹ cô chào đời.Haley nói rằng, "Về chuyện quốc tịch, xem, Trung Quốc hay Hoa Kỳ? Bạn phải chọn một phía. Chấm hết. Bạn phải chọn một phía vì bạn phải hoặc là Mỹ hay là Trung Quốc, và đó là 2 quốc gia khác nhau. Tất cả các vận động viên cần biết khi họ mang lá cờ vào, quý vị đang đứng [bênh vực] cho lập trường vì tự do, hay đứng [bênh vực] cho sự đàn áp nhân quyền. Không có chỗ giữa."Bà Haley nói về sắc tộc Uyghurs bị đàn áp nhân quyền ở TQ, nói rằng bà vẫn bị ám ảnh bởi các hình ảnh những người bị tù, "Tôi không thể xóa các hình ảnh đó ra khỏi đầu tôi, hình ảnh những người quỳ đầu gối, bị bịt mắt, biết chuyện gì sắp xảy tới với họ. Tôi không thể hình dung bất kỳ cách nào để ủng hộ hay đứng với TQ."Haley là cựu Thống Đốc South Carolina, nói rằng bà "hy vọng và cầu nguyện" rằng dân Mỹ hiểu "rằng TQ là quốc gia cho chúng ta COVID, trộm tài sản trí tuệ, vi phạm nhân quyền, là quốc gia kiểm soát toàn trị đang bắt đầu cưỡng ép các hãng Mỹ, đó là lý do các hãng Mỹ rút ra."Cô Gu đã thắng 1 huy chương vàng môn nữ trượt tuyết tự do và 1 huy chương bạc môn nữ trượt dốc, vẫn liên tục không trả lời các câu hỏi về quốc tịch của cô và có phải cô song tịch hay đã từ bỏ quốc tịch Mỹ để thi đấu cho TQ.---ào chức chỉ huy Sở Thực Phẩm và Dược Phẩm, Bác sĩ Robert Califf. Tỷ lệ phiếu nhờ có 6 phiếu Cộng Hòa ủng hộ Califf.Kết quả phiếu là 50-46, với 5 Thượng nghị sĩ Dân Chủ từ chối bỏ phiếu ủng hộ. Thực tế, Califf trước đó đã phục vụ trong chức Giám Đốc FDA trong năm 2016 và 2017m và dự kiến thay thế quyền Giám Đốc FDA Janet Woodcock.---6/1/2021 đã gửi trát đòi tới Thượng nghị sĩ tiểu bang Doug Mastriano (Cộng Hòa, đang là ứng cử viên chức Thống Đốc Pennsylvania), và Dân Biểu tiểu bang Mark Finchem (Cộng Hòa, Arizona), yêu cầu ra Ủy Ban nói về chuyện họ áp lực các dân cử khác quăng bỏ kết quả bầu phiếu 2020 tại một số tiểu bang.Bennie Thompson, Chủ tịch Ủy Ban, nói rằng Ủy Ban đang tìm tài liệu và lời khai từ các cựu viên chức ban vận động và nhiều người khác ở nhiều tiểu bang về các thông tin về kế hoạch lật ngược bầu cử 2020.Trong những người nhận trát đòi đợt mới nhất có hai phụ tá ban vận động của Trump là Michael Roman và Gary Michael Brown, cũng như Kelli Ward, Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Arizona.---, bị khám phá trên xe pickup người này có vật liệu chế tạo bom, nhưng chưa ráp thành phẩm. Khoảng 9 a.m. Thứ Ba 15/2/2022, người này lái xe vào cổng căn cứ North Island Naval Air Station thì bị chận xét.Người này là một thủy thủ Hải quân, đang bị bắt để điều tra. Tới chiều Thứ Ba, người này vẫn còn bị giam, nhưng chưa bị truy tố.---Báo OC Register kể rằng Sang Van Phan, 47 tuổi, đã bị cảnh sát bắt sau khi đâm nhiều nhát dao vào một người đàn ông ngay giữa ban ngày.Cảnh sát nói hôm Thứ Hai 14/2/2022 rằng Phan là một người vô gia cư ở Westminster, đã bị bắt tại một tiệm giặt sấy sau khi đâm người vào hôm 12/2/2022. Cảnh sát nói vụ đâm người xảy ra lúc 8:57 AM ở khu siêu thị Stater Bros. trên đoạn phố 8500 ở đường Westminster Boulevard, thị trấn Westminster.Nạn nhân là 1 người đàn ông bị đâm nhiều nhát dao vào đầu, lưng, cổ - đã đưa nhập viện cấp cứu, dự kiến sống sót. Phan đang bị giam ở nhà tù Quận Cam, và bị truy tố tội mưu sát. Chưa rõ lý do mưu sát, nhưng cảnh sát nói nạn nhân cũng là 1 người vô gia cư.Cảnh sát mời gọi cư dân có thông tin gì về vụ đâm người ngày 12/2/2022 xin liên lạc Ty Cảnh Sát Westminster ở số:Có thể báo tin bằng cách ẩn danh khi gọi về phòng Orange County Crime Stoppers ở số: (855) TIP-OCCS hay vào gửi tin ở trang web: at---Thắng huy chương vàng Thế Vận sẽ được chính phủ thưởng lớn?Tại một số quốc gia. Bên ngoài các thương lượng thương mại và bảo trợ từ các doanh nghiệp, có 32 quốc gia trong tổng số 91 quốc gia tham dự Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh nói sẽ thưởng cho các lực sĩ nước họ thắng huy chương, theo báo Forbes.Một vài lực sĩ Thế Vận nổi tiếng như Shaun White và Eileen Gu được các bảo trợ và thương vụ thương mại riêng. Nhưng nhiều lực sĩ không được may mắn như thế.Bản khảo sát 2020 với 500 vận động viên hàng đầu ở 48 nước, do tổ chức Global Athlete thực hiện, cho thấy 60% vận động viên trong hoàn cảnh tài chánh không ổn định.Sau đây la 5 chínhq uyền thưởng nhiều nhất trong Thế Vận Mùa Đông.- 1. Hong Kong tặng $641,000 (HK $5 million) cho lực sĩ nào thắng huy chương vàng. Tiền thưởng sẽ giảm dần, tới người đứng hạng 8, người hạng 8 sẽ được thưởng $40,000 (HK$312,500).- 2. Thổ Nhĩ Kỳ tặng các đồng vàng 22-karat cho các lực sĩ thắng huy chương vàng. Mỗi đồng vàng trị giá $383,000 đôla, và lực sĩ nào làm nên 1 kỷ lục Thế Vận sẽ lãnh thêm $190,000 đôla.- 3. Malaysia thưởng $239,000 cho lực sĩ nào thắng huy chương vàng. Đó là kho vàng, vì lương trung bình dân Malaysia là $16,818/năm.- 4. Italy tặng $206,000 cho người thắng huy chương vàng.- 5. Cyprus tặng $168,000 cho mỗi huy chương vàng Thế Vận Mùa Đông.Chi tiết:---: Đa số dân California lo ngại vì tội phạm tăng, muốn sửa luật gắt hơn?Đúng thế. Cuộc thăm dò của UC Berkeley Institute of Governmental Studies, đồng bảo trợ bởi báo Los Angeles Times, cho thấy đa số muốn sửa Đề Luật 47 (Proposition 47). Đề luật này cho giảm nhẹ hình phạt một số tội từ năm 2014.Đa số muốn sửa luật để phạt nặng hơn, để ngăn chận tội phạm là:- 88% cử tri trong nhóm "rất bảo thủ", 64% cử tri trong nhóm "trung dung", 41% cử tri "tương đối cấp tiến" đều muốn sửa Proposition 47.Chi tiết: