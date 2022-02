Hãng kế toán Mazars thú thật: sổ sách Trump Organization từ 2011 tới hết 2020 là số liệu dỏm. LS Conway: Mazars đã nộp công tố 525,838 trang tài liệu. Cựu Thứ trưởng Snell: các ngân hàng chủ nợ sẽ siết Trump - Bộ Văn hóa xin mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế từ 15/3. Dự kiến mở cửa du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3. Nghệ An: Quá tải bệnh nhân COVID-19 nặng. F0 tăng nhanh, y tế cơ s

Ngôi sao trượt băng nghệ thuật Mỹ gốc Hoa Nathan Chen bị nhiều người trên các mạng xã hội Hoa Lục gọi là "đồ phản quốc" (“traitor”) vì anh thi đấu dưới màu cờ Hoa Kỳ trong Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022.

- Hãng kế toán Mazars thú thật: sổ sách Trump Organization từ 2011 tới hết 2020 là số liệu dỏm. LS Conway: Mazars đã nộp công tố 525,838 trang tài liệu. Cựu Thứ trưởng Snell: các ngân hàng chủ nợ sẽ siết Trump

- Bộ Văn hóa xin mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế từ 15/3. Dự kiến mở cửa du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3. Nghệ An: Quá tải bệnh nhân COVID-19 nặng. F0 tăng nhanh, y tế cơ sở Hải Phòng liệu có 'vỡ trận'? SG: Hàng ngàn người tham gia Tết Nguyên tiêu. Bắc Ninh: Công ty đồng ý tăng lương, 2.000 công nhân đi làm trở lại. Trong 30 năm, Việt kiều gửi tiền về 250 tỷ USD (với đầu tư 11 tỷ USD vào nông nghiệp), gần bằng tiền FDI (290 tỷ USD). VN chi hơn 23,7 triệu USD mua đất xây trụ sở đại sứ quán tại Mỹ.

- Nga nói đang rút một số đơn vị quân đội xa ra khỏi biên giới Ukraine, vẫn tập trận trong lãnh thổ Belarus

- Quốc Hội Nga công nhận 2 tân quốc gia ly khai Ukraine với tỷ lệ: 351 phiếu thuận, 16 phiếu chống và 1 trắng.

- Tòa đại sứ Mỹ tại Kiev đốt các hồ sơ nhạy cảm, chuẩn bị đóng cửa vì quân đội Nga có thể sắp tấn công Ukraine.

- Ủy ban Công quyền Arizona OK dự luật Cộng Hòa: tất cả phiếu sẽ phải đếm bằng tay, vì máy móc dễ bị gian lận

- Arizona: 1 linh mục Công Giáo tự nguyện thoái vị vì sơ ý làm nghi lễ tôn giáo sai 1 chữ trong suốt hơn 20 năm

- Chánh án: bà Sarah Palin (cựu Thống Đốc Alazka) không chứng minh nổi báo New York Times cố ý bôi nhọ

- Louisville: 1 tay súng vô trụ sở tranh cử, bắn hụt ứng cử viên Thị Trưởng, chỉ lủng áo, bị cảnh sát bắt và truy tố

- Tòa buộc UC Berkeley cắt 1/3 tuyển sinh mùa thu 2022, tức là giảm 3,050 SV, sẽ mất $57 triệu đô học phí

- HỎI 1: Bao nhiêu ứng cử viên tranh ghế Tổng Thống Nam Hàn trong bầu cử ngày 9/3/2022?

ĐÁP 1: Có 11 ứng cử viên.

- HỎI 2: Có 50,000 thực tập viên VN nôn nóng sang Nhật Bản? ĐÁP 2: Họ chờ qua Nhật làm việc, nhưng bị kẹt ở VN 2 năm.

QUẬN CAM (VB-15/2/2022) --- Đại học UC Berkeley có thể bị buộc phải cắt giảm 1/3 số lượng tuyển sinh khóa mùa thu 2022, tức là giảm 3,050 sinh viên và sẽ mất $57 triệu đô tiền học phí của họ theo lệnh tòa đưa ra, buộc đông lạnh số tuyển sinh, theo ban giám hiệu thông báo hôm Thứ Hai 14/2/2022.

.

Tòa phán lệnh từ tháng 8/2021, không cho trường tăng lượng tuyển sinh, vì người dân trong khu vực Berkeley kiện là môi trường bị kế hoạch mở rộng của trường làm ô nhiễm, gây kẹt xe, tăng tiếng ồn, giá nhà tăng và cảnh thiên nhiên hư hại.

.

Trường đã nộp đơn kháng án, và mới tuần qua, Tòa kháng án bác đơn kháng án. Do vậy Hội đồng khoa Đại học UC Berkeley hôm Thứ Hai 14/2/2022 quyết định kiện lên Tòa Tối Cao California.

.

--- Ngôi sao trượt băng nghệ thuật Mỹ gốc Hoa Nathan Chen bị nhiều người trên các mạng xã hội Hoa Lục gọi là "đồ phản quốc" (“traitor”) vì anh thi đấu dưới màu cờ Hoa Kỳ trong Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022.

Mạng Weibo bùng lên chỉ trích Chen sau khi Chen thắng huy chương vàng Thế vận trong chương trình trượt băng nghệ thuật cá nhân (individual figure skating program) và giúp đội Mỹ thắng huy chương bạc giải trượt băng nghệ thuật toàn đội, theo bản tin Yahoo Sports.

Nhiều người TQ so sánh Chen, 22 tuổi, vận động viên sanh tại Mỹ, tranh giải đấu với đội TQ trong Thế Vận, trong đó có 2 vận động viên cũng sanh tại Mỹ là Eileen Gu, 18 tuổi, môn trượt tuyết tự do, và Zhu Yi, 18 tuổi, môn trượt băng nghệ thuật.

Báo South China Morning Post ghi rằng nhiều người dùng Weibo rủ nhau mắng Chen trong vòng thi cuối là "trò biểu diễn của con khỉ hát xiệc" (“acrobatics of a circus monkey”). Người khác nói Chen "trắng quá" và người khác nói "Chen đã Mỹ hóa" và tố cáo Chen "xúc phạm Trung Quốc" vì các hành động quá khứ.

Nhiều người TQ nói họ thất vọng sau khi Chen từ chối nói tiếng quan thoại trong cuộc phỏng vấn sau khi thi đấu xong mới đây, và nói là tiếng quan thoại của Chen "không tốt lắm."

Một số người TQ chỉ trích ba mẹ Chen không dạy con đúng hướng, vì gia đình sang Mỹ định cư năm 1988, do thân phụ là Zhidong Chen, ngành nghiên cứu y học, và mẹ là Hetty Wang, chuyên ngành dịch thuật y khoa. Chen sanh năm 1999 tại Salt Lake City, Utah, trượt băng từ khi mới 3 tuổi.

Tuy nhiên, các công dân mạng TQ tránh nói tới, hay biết mà không nhắc tới rằng, Chen trước đây đã tỏ thái độ ủng hộ Evan Bates, vận động viên Hoa Kỳ về môn khiêu vũ trên băng (ice dancer) khi Bates chỉ trích TQ về cách đàn áp sắc dân Uyghur trong cuộc phỏng vấn cuối năm 2021.

--- Bộ Quốc Phòng Nga nói hôm Thứ Ba là đang rút một số đơn vị quân đội xa ra khỏi biên giới Ukraine, cho thấy lính Nga đang về căn cứ sau khi tập trận gần Ukraine. Nhiều quan chức Ukraine hoài nghi.

Nga không nói rõ bao nhiêu chiến binh từ hơn 130,000 lính Nga đưa ra áp sát biên giới Ukraine nhiều tuần qua. Nhưng Nga cho biết các đơn vị Nga tập trận trong lãnh thổ Belarus sẽ tiếp tục cho tới hết ngày 20/2/2022.

--- Quốc Hội Nga hôm Thứ Ba 15/2/2022 đã bỏ phiếu công nhận Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk (Donetsk People's Republic, DPR) và Cộng Hòa Nhân Dân Luhansk (Luhansk People's Republic, LPR) --- 2 tiểu bang tự ly khai ra khỏi Ukraine để tuyên bố độc lập, cũng là 2 nơi có dân đa số là gốc Nga.

Quốc Hội Nga (State Duma) bỏ phiếu công nhận 2 tân quốc gia ly khai với tỷ lệ: 351 phiếu thuận, 16 phiếu chống và 1 phiếu trắng.

Hai nước DPR và LPR (đều nằm trong vùng Donbass) đã tuyên bố độc lập khỏi Ukraine từ năm 2014, và hiện nay vẫn chưa có nước nào trên thế giới công nhận. Vẫn chưa rõ quyết định của Quốc Hội Nga sẽ được TT Putin phê chuẩn hay không.

Sau cuộc bỏ phiếu, Vyacheslav Volodin (Chủ tịch Quốc Hội Nga) tuyên bố: "Công dân của chúng ra và những đồng bàoo yêu nước đang sống tại Donbass cần giúp đỡ và hỗ trợ."

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 14/02 đến 16h ngày 15/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 31.814 ca nhiễm mới, trong đó 27 ca nhập cảnh và 31.787 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.384 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 22.870 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (3.972), Hải Dương (1.807), Hải Phòng (1.417), Nam Định (1.354), Thái Nguyên (1.294), Quảng Ninh (1.246), Ninh Bình (1.136), Vĩnh Phúc (1.135), Nghệ An (1.113), Phú Thọ (1.080), Bắc Ninh (1.041), Hòa Bình (898), Bắc Giang (855), Thanh Hóa (796), Lạng Sơn (784), Đà Nẵng (732), Bình Định (710), Lào Cai (661), Sơn La (599), Hưng Yên (596), Thái Bình (596), Quảng Nam (571), Bà Rịa - Vũng Tàu (494), Yên Bái (453), Gia Lai (437), Quảng Bình (435), Hà Tĩnh (426), Khánh Hòa (395), Tuyên Quang (373), Đắk Lắk (372), Lâm Đồng (362), Quảng Trị (349), TP. Hồ Chí Minh (341), Cao Bằng (245), Thừa Thiên Huế (244), Phú Yên (243), Hà Nam (226), Bình Phước (219), Đắk Nông (210), Kon Tum (163), Cà Mau (156), Điện Biên (155), Quảng Ngãi (154), Lai Châu (135), Hà Giang (127), Bắc Kạn (92), Bình Thuận (81), Tây Ninh (66), Bình Dương (58), Vĩnh Long (53), Trà Vinh (50), Đồng Nai (47), Kiên Giang (46), Bến Tre (43), Bạc Liêu (37), Đồng Tháp (25), Cần Thơ (22), Sóc Trăng (21), An Giang (17), Ninh Thuận (10), Tiền Giang (8 ), Long An (4).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 14/02 đến 17h30 ngày 15/02 ghi nhận 85 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (4) trong đó có 2 ca từ các tỉnh chuyển đến: Bình Định (1), Long An (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (11), Khánh Hòa (9 ca trong 02 ngày), Quảng Ngãi (6 ca trong 02 ngày), Bình Định (5), Đà Nẵng (5), Kiên Giang (5), Quảng Nam (4), Bắc Ninh (3), Nam Định (3), Nghệ An (3), Tây Ninh (3), Vĩnh Long (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bình Thuận (2), Đồng Tháp (2), Hà Nam (2), Lạng Sơn (2), Bạc Liêu (1), Cần Thơ (1), Cao Bằng (1), Đắk Nông (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Ninh Bình (1), Phú Yên (1), Quảng Ninh (1), Thái Bình (1), Thái Nguyên (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 86 ca.





Chuyên gia: Tôi có con trong độ tuổi 5-11 và chờ đợi để được tiêm vaccine COVID-19. Báo SKĐS - "Tôi chắc chắn là người đầu tiên dắt con đi tiêm vaccine COVID-19 vì tôi chờ đợi thời điểm này lâu lắm rồi" - TS Phạm Quang Thái nói ngày 15/2 nói về việc có sẵn sàng cho con tiêm vaccine hay không. "Tất nhiên mình không tranh liều vaccine COVID-19 đầu tiên nhưng nếu có điều kiện thì chắc chắn sẽ cho con đi tiêm" - Trưởng Văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nói thêm ông cũng có con trong độ tuổi cần tiêm vaccine giai đoạn này và hoàn toàn ủng hộ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. "Tất nhiên chúng ta vẫn tiếp tục lắng nghe để có thêm nhiều kinh nghiệm từ các quốc gia khác, đảm bảo rằng vaccine khi triển khai tiêm cho trẻ em Việt Nam sẽ tối ưu, phù hợp nhất" - ông nói.

Nghệ An: Quá tải bệnh nhân COVID-19 nặng. Báo SKĐS - Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại Nghệ An đang diễn biến hết sức phức tạp, số lượng bệnh nhân không ngừng tăng, đặc biệt là bệnh nhân nặng đã gây nên tình trạng quá tải cho các cơ sở điều trị. Ngành y tế Nghệ An đã tăng cường các giải pháp để khắc phục tình trạng này. Cách đây hơn 10 ngày, Trung tâm bệnh nhiệt đới, thuộc Bệnh viện HNĐK Nghệ An - Đơn vị tuyến cuối tiếp nhận, thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch của tỉnh Nghệ An còn nhiều giường trống. Tuy nhiên, sau Tết nguyên đán, số lượng bệnh nhân nặng tăng đột biến. Một tuần trở lại đây, mỗi ngày trung tâm tiếp nhận 30 đến 40 bệnh nhân nặng từ tuyến huyện và 2 bệnh viện dã chiến chuyển đến điều trị, từ đó đã dẫn đến tình trạng quá tải. Mặc dù, trung tâm đã bố trí cả phòng nghỉ tạm, phòng làm việc của nhân viên y tế để làm phòng điều trị cho bệnh nhân nhưng cũng không đáp ứng đủ giường bệnh cho bệnh nhân. BS Bùi Tiến Hoàn - Phó khoa Virus Ký sinh trùng, Bệnh viện HNĐK Nghệ An cho biết: Trung tâm được giao chỉ tiêu 100 giường bệnh, tuy nhiên đến thời điểm này, số giường bệnh thực kê là 150 giường, nhưng do bệnh nhân nặng sau Tết tăng cao nên hiện nay không còn giường trống".





Bộ Văn hóa xin mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế từ 15/3. Báo Tiền Phong. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn tờ trình gửi Thủ tướng về Phương án mở cửa hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong bối cảnh bình thường mới. Bộ VHTTDL đề xuất, từ 15/3/2022: Mở lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong bối cảnh bình thường mới bằng đường không, đường bộ, đường biển đảm bảo an toàn, phù hợp với thời gian triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ. Căn cứ tình hình, kết quả phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong Giai đoạn 2 để mở lại bình thường hoạt động du lịch quốc tế và nội địa

Dự kiến mở cửa du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3. Báo SKĐS - Từng bộ, ngành phải hết sức khẩn trương, trách nhiệm trong triển khai hiệu quả các giải pháp để mở cửa lại hoạt động du lịch trên tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Sáng 15/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành bàn phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, gắn với từng bước phục hồi kinh tế-xã hội.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Phan Trọng Lân nêu rõ:

- Du khách quốc tế dưới 11 tuổi không bắt buộc phải tiêm vaccine phòng COVID-19, vì Việt Nam chưa áp dụng tiêm cho đối tượng này.

F0 tăng nhanh, y tế cơ sở Hải Phòng liệu có 'vỡ trận'?

SG: Hàng ngàn người tham gia Tết Nguyên tiêu.

Bắc Ninh: Công ty đồng ý tăng lương, 2.000 công nhân đi làm trở lại.

Việt Nam chi hơn 23,7 triệu USD mua đất xây trụ sở đại sứ quán tại Mỹ.

Trong 30 năm, Việt kiều gửi tiền về 250 tỷ USD

- Khách quốc tế từ 12 tuổi trở lên phải được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng COVID-19, mũi thứ 2 không quá 6 tháng hoặc có chứng nhận khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được Việt Nam công nhận.Đồng thời, khách quốc tế bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay (trong vòng 24 giờ đối với phương pháp xét nghiệm nhanh, 72 giờ đối với phương pháp RT-PCR).Báo Thanh Niên nêu câu hỏi. Số lượng F0 tăng nhanh trong những ngày qua khiến y tế cơ sở tại TP.Hải Phòng đang có dấu hiệu bị quá tải.F0 nằm nhà, mòn mỏi chờ liên lạc với y tế cơ sở. Chị Trang (27 tuổi, ở Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) và cả gia đình 5 người bị nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, trong suốt 2 ngày qua, chị Trang không thể gọi được lực lượng y tế của phường để nghe tư vấn và hướng dẫn điều trị. Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, rất nhiều F0 cho biết không thể liên hệ được với y tế cơ sở để khai báo và nhận tư vấn điều trị. Điều này dẫn đến tình trạng người dân tự test và tự điều trị theo cách của mình. Những ngày này, các hiệu thuốc tại TP.Hải Phòng luôn đông nghẹt người đến mua thuốc điều trị các triệu chứng do Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, rất nhiều người dân lo lắng cho những người già và trẻ em bị nhiễm Covid-19 bởi không thể điều trị cho nhóm này theo cách của người khỏe mạnh.Báo Người Lao Động. Sau một năm gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19, Lễ hội Tết Nguyên tiêu được tổ chức trở lại với nhiều hoạt động phong phú, trong đó điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễu hành nghệ thuật đường phố thu hút 800 diễn viên tham gia. Tết Nguyên tiêu đón mừng đêm trăng tròn đầu tiên trong năm để người người, nhà nhà cầu mong mưa thuận gió hòa, đồng thời cũng là hoạt động để kết thúc những ngày vui tết theo tập quán của người Hoa.Báo Lao Động. Vào sáng 14.2, đã xảy ra ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Cresyn Hà Nội (chuyên sản xuất, kinh doanh điện tử dân dụng tại Cụm công nghiệp Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đòi tăng lương, phụ cấp, chế độ ăn. Chiều ngày 14.2, lãnh đạo công ty đã có thông báo trả lời ý kiến đề nghị của người lao động, trong đó có điều chỉnh tăng suất ăn ca từ 18.000 đồng lên thành 20.000 đồng; sẽ cấp đồng phục bổ sung và cơi nới nhà để xe ngay; tổ chức xét nghiệm COVID-19 theo quy định. Tuy nhiên, chưa có tăng lương cơ bản và phụ cấp nên người lao động vẫn tiếp tục ngừng việc. Đến 8 giờ 40 phút sáng 15.2, lãnh đạo Công ty CreSyn Hà Nội có văn bản thông báo về việc tăng lương cơ bản (từ 4.200.000 đồng lên 4.500.000 đồng) và phụ cấp (tăng từ 480.000 đồng lên thành 700.000 đồng) theo đúng đề nghị của công nhân lao động. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH Cresyn Hà Nội có tổng số lao động là 3.490 người; số lao động ngừng việc là hơn 2.000 người.Báo Tuổi Trẻ. Khu trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ được Chính phủ đồng ý cho Bộ Ngoại giao đứng ra mua với giá 23,7 triệu USD tọa lạc tại số 3330 phố Garfield, thủ đô Washington.DC, Mỹ. Trụ sở vừa mua là khu trụ sở cũ của Đại sứ quán Bỉ, được Bộ Ngoại giao mua lại từ phía Bỉ. Nhưng để kết thúc dự án và đưa trụ sở vào khai thác sử dụng thì bất động sản này phải chuyển quyền sở hữu cho Bộ Ngoại giao Mỹ, sau đó Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ ký hợp đồng cho Bộ Ngoại giao Việt Nam thuê với giá tượng trưng 1 USD, thời hạn cho thuê là 99 năm. Bộ Ngoại giao cũng cho biết đến nay hai bên đã cơ bản thống nhất nội dung hợp đồng mua bán, việc đàm phán hợp đồng đã trải qua nhiều vòng đàm phán, điều chỉnh do gắn với nội dung có đi có lại của hợp đồng thuê khu đất D-30 tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội để xây dựng Đại sứ quán Mỹ. Dự kiến việc ký kết hợp đồng sẽ được hai bên thực hiện trong năm 2022.(với đầu tư 11 tỷ USD vào nông nghiệp), gần bằng tiền FDI (290 tỷ USD). Báo Thời Báo Tài Chính VN ghi nhận. Nếu tìm cách khơi dậy được dòng vốn kiều hối, cộng với trình độ khoa học công nghệ, trình độ quản trị và mạng lưới tiếp thị của cộng đồng kiều bào ở 130 quốc gia trên thế giới thì sẽ tạo ra động lực vô cùng to lớn cho sự phát triển của đất nước, không thua kém nhiều so với khu vực FDI. Kiều bào đầu tư 11 tỷ USD vào nông nghiệp Việt Nam. Theo thống kê của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có trên 5 triệu Việt kiều sinh sống và làm việc tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến nay, đã có khoảng 3.500 dự án, doanh nghiệp do kiều bào thành lập hoặc góp vốn tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký lên đến 11 tỷ USD, trong đó có rất nhiều kiều bào đã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, trong gần 30 năm qua, tổng lượng kiều hối đưa về nước khoảng 250 tỷ USD, trong khi đó, tổng nguồn vốn FDI cũng chỉ khoảng 290 tỷ USD. Chắc chắn rằng, khi lượng kiều hối đã lớn như vậy thì nguồn lực đầu tư kinh doanh của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài còn lớn hơn thế rất nhiều lần. Nhưng cho đến nay, tổng số vốn đầu tư của kiều bào ở trong nước mới chỉ đạt khoảng 2 tỷ USD. Điều đó có nghĩa là còn một lượng vốn khổng lồ của bà con đang đầu tư ở nước ngoài mà chưa đầu tư trong nước.---trong Ủy Ban Công Quyền Thượng Viện Arizona hôm Thứ Hai 14/2/2022 đã chấp thuận dự luật với tỷ phiếu 4-3 để yêu cầu tất cả phiếu bầu tại Arizona sẽ phải đếm bằng tay.Các Thượng nghị sĩ Dân Chủ trong Ủy ban bỏ phiếu chống. Thượng nghị sĩ tiểu bang Martin Quezada (Dân Chủ) nói rằng không thuyết phục nổi các dân cử điên khùng của Cộng Hòa, vì người đâu ra mà đếm tay từng lá phiếu, và đếm tay thì bao giờ xong.Thú nhận rằng dự luật này sẽ quăng bỏ các máy bầu phiếu, Thượng nghị sĩ Wendy Rogers (Cộng Hòa), một người bảo trợ dự luật, nói rằng "chúng ta xài máy móc kỹ thuật càng nhiều, thì sẽ thêm nhiều cơ hội cho gian lận bầu cử."Jen Marson, Giám đốc điều hành tổ chức Arizona Association of Counties, nói rằng đếm phiếu bằng tay là bất khả, vì không tìm đủ người cho các quận ngồi đếm từng phiếu sau bầu cử.---sau khi khám phá ra rằng ngài đã làm nghi thức tôn giáo sai một chữ trong suốt hơn 20 năm. Giáo phận Công giáo Phoenix thông báo rằng các lãnh đạo khám phá ra Linh mục Andres Arango trong nghi lễ "rửa rội" (còn gọi là: báp-têm) đã nói: “we baptize” (Chúng tôi làm phép Thanh tẩy cho...) trong khi lẽ ra phải nói “I baptize” (Tôi làm phép Thanh tẩy cho...), như Vatican yêu cầu.Nghi thức sai một chữ, nghĩa là làm vô hiệu tất cả các nghi lễ rửa rội Linh mục này làm trước đó. LM Arango viết trong thư rằng ngài ân hận "sâu sắc," và xác nhận ngài sẽ thoái vị để toàn lực toàn tâm mục vụ sửa chữa chuyện này và chữa lành cho những ai bị ảnh hưởng.---, thủ đô Ukraine, bắt đầu đốt các hồ sơ di trú và du lịch trong một phần bảo vệ thông tin nhạy cảm vì quân đội Nga có thể sắp tấn công Ukraine. Tin này do chính phủ Biden thông báo cho các dân cử Quốc Hội, theo báo The Hill.Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken nói hôm Thứ Hai rằng Mỹ sẽ đóng cửa tòa đại sứ Mỹ, đã thiêu hủy nhiều hồ sơ trong đó có thẻ xanh, và các giấy thông hành chưa xúc tiến.Tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao Mỹ nói không có con số chính xác công dân Mỹ tại Ukraine, hiện biết là 2,100 người đã trả lời qua thăm dò trực tuyến, với phân nửa nói rằng họ có ý định ở lại Ukraine, từ chối di tản.---Quintez Brown, 21 tuổi, về tội mưu sát, sau khi Brown sáng Thứ Hai 14/2/2022 bước vào văn phòng ban tranh cử của Craig Greenberg (ứng cử viên chức Thị Trưởng Louisville) và rút súng ra bắn nhiều phát vào Greenberg. Văn phòng ban tranh cử Greenberg đặt trong khu chợ Butchertown Market.May mắn, không phát đạn nào trúng ai, nhưng một viên đạn xuyên vào áo sơ mi và áo len của Craig Greenberg. Cảnh sát nói đã bắt tay súng này bên ngoài khu chợ Butchertown Market.Cảnh sát nói có vẻ như nghi can làm việc đơn độc, nhưng chưa rõ động cơ, và sẽ cần điều tra. Brown hiện là ứng cử viên độc lập tranh chức nghị viên địa hạt 5 của thành phố Louisville.---nhiều năm nay phụ trách sổ sách kế toán cho Trump Organization đã nộp hồ sơ tòa nói rằng không có thể xác minh các bản khai tài chánh của Trump Organization.Trong lá thư gửi cho Alan Garten (Trưởng phòng pháp lý của Trump Organization), William J. Kelly (Luật sư trưởng của Mazars) viết rằng các hồ sơ tài chánh từ các năm 2011 tới hết năm 2020 không thể tin cậy được.William J. Kelly giải thích rằng hãng kế toán Mazars có kết luận như thế sau khi nhận các hồ sơ của Bộ Trưởng Tư Pháp của New York vào ngày 18/1/2022, qua cuộc điều tra riêng của Mazars, và qua thông tin nhận được từ các nguồn nội bộ và nơi khác.Kelly thông báo cho Garten rằng công ty Mazars từ chối làm việc với công ty Trump Organization bởi vì các tài liệu tài chánh của Trump có nhiều sai lạc, và tạo ra sự mâu thuẫn lợi ích cho công ty. Kết luận, Kelly nói rằng Mazars sẽ tạo ra thuận lợi để Trump Organization chuyển các hồ sơ tài chánh sang hãng kế toán khác.---chỉ vào một số chi tiết trong lá thư của Mazars cho thấy hãng kế toán này đã hợp tác, giúp Bộ Trưởng Tư Pháp New York trong công việc điều tra Trump Organization.Viết trên Twitter, Conway chỉ vào một con số gọi là "Bates number" nằm cuối trang đầu của lá thư Mazars: 00525838. Conway nói rằng các kế toán viên Mazars đã nộp cho các công tố ít nhất là 525,838 trang tài liệu.---và là người từng kiện thành công Trump chuyện gian lận ở Trump University, tin rằng lá thư Mazars sẽ gây ra tai hại tài chánh cho Trump.Viết trên Twitter, Snell chỉ ra rằng thư Mazars nói rằng các con số tài chánh của Trump từ 2011 tới hết 2020 không tin được, có nghĩa là các công ty chủ nợ của Trump, thí dụ ngân hàng DeutscheBank, sẽ thấy Trump có thể đã vi phạm các hợp đồng tài chánh, và sẽ có thể thu hồi nợ sớm hơn, đổi lãi suất, áp đặt lệ phí...---, lại thua kiện lớn. Báo Politico ghi rằng đơn bà Palin kiện báo New York Times về tội bôi nhọ bà đã hỏng rồi. Chánh án Jed Rakoff hôm Thứ Hai đã bác đơn bà Palin kiện, vì không chứng minh được báo này cố ý viết sai về bà Palin, mà cũng không cho thấy báo này sơ ý để viết sai.Tuy nhiên, người ta dự đoán bà Palin sẽ kháng án lên tòa trên. Đơn bà Palin kiện báo NYT là dự vào 1 bài viết năm 2017, trong đó nói rằng bà Palin kích động bạo lực nhắm vào Dân Biểu Gabby Giffords (Dân Chủ-AZ), người trước đó bị hung thủ Jared Loughner bắn vào đầu. Báo NYT ngay hôm sau đưa ra đính chánh, xác nhận sai khi nối kết các lời tuyên bố của Ủy ban PAC của bà Palin với vụ bắn DB Giffords.---Có bao nhiêu ứng cử viên tranh ghế Tổng Thống Nam Hàn trong bầu cử ngày 9/3/2022?Có 11 ứng cử viên. Đó là con số từ Ủy Ban Bầu Cử Quốc Gia đưa ra hôm Chủ Nhật. Ghi danh ứng cử kết thúc hôm Thứ Hai, chính thức vận động tranh cử là từ Thứ Ba 15/2/2022.Chi tiết:--Có 50,000 thực tập viên VN nôn nóng sang Nhật Bản?: Họ chờ qua Nhật làm việc, nhưng bị kẹt ở VN 2 năm. Chỉ vì đại dịch. Nhật Bản siết cổng vì phòng dịch từ tháng 3/2020, bây giờ dự tính mở cổng từ cuối tháng 2/2022.Chi tiết: