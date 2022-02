Nguyễn Lương Vỵ

Xin đừng vội tan vào buổi chiều

Oh Please, Not to Fade So Fast into the Afternoon

.

Thơ: Nguyễn Lương Vỵ

Chuyển ngữ: Phan Tấn Hải

.

.

Gửi DMC

.

I.

.

Chiều đang tan vàng ngất cô liêu

Chiều đang vỡ tím ngất một thuở

Chiều đang gió vĩ cầm quá nhiều

.

Gió sẽ cuốn đi trời cuối hạ

Đầm đìa hương rạ với hương cau

Em sẽ thấy mảnh trời rất lạ

Trong vườn thanh rướm nắng không màu

.

Màu hôm trước được mùa hội ngộ

Màu hôm sau mất dấu chim bay

Lời hóa đá nhớ triều sóng vỗ

Ta hóa thân thành chỗ em ngồi

.

Chỗ em ngồi vừa khít chiêm bao

Sẽ không phai lá nở giọng chào

Sẽ không hết đồng dao trổ nụ

Sẽ không ngờ tại sao tại sao . . .

.

.

II.

.

Chiều đang tan xanh ngất hồn rêu

Chiều đang rụng trắng ngất bóng mộ

Chiều đang đóng đinh một tiếng kêu

.

Một tiếng kêu rất sâu rất nhọn

Ngực tràn âm nhón gót trầm trầm

Em sẽ nghe con đường rất mỏng

Một tiếng kèn lá dứa xa xăm

.

Trời hôm trước nguồn xưa vắng tạnh

Trời hôm sau suối cũ se da

Nước tái mặt mây xám đặc quánh

Ta tái xanh làm kẻ không nhà

.

Kẻ không nhà ghiền làm con ma

Ngó mông ngó miết bóng chiều tà

Ngó nghiêng ngó ngửa mộng bay vụt

Ngó sững thời gian thơm huyết hoa . . .

.

.

III.

.

Chiều đang tan hồng ngất bao điều

Chiều đang bay nguyệt quế rợp nắng

Chiều đang nồng Hòn Kẽm(*) đá reo

.

Đá reo trên đỉnh cô phong ấy

Tịch mịch rền theo những cánh chim

Em sẽ hái âm tròn mây mẩy

Những hạt cườm hây hẩy trong tim

.

Tìm hôm trước chỗ ngồi đã biệt

Tìm hôm sau tiếng nói đã ly

Vâng đúng vậy chúng ta đang chết

Đang gặm mòn nhai mỏi cuồng si

.

Cuồng si ơi trời đất cũng ừ

Nhịp trùng sinh quay tít ngất ngư

Ta hóa thân thành con muỗi nhỏ

Vo ve bên em nhoẻn nụ cười trừ . . .

04.2011

.

(*) Hòn Kẽm: tên một ngọn núi ở Quảng Nam

.

.

Translated by Phan Tan Hai



To DMC

.

I.

.

Oh please, not to fade so fast into the afternoon

The one that is scattering in a goldenly swooning loneliness

The one that is shattering at a purply time of faintness

And the one whose wind is playing with so many violins

.

Because wind will flow away a sky of ending summer

Blending mistily the fragrances of rice straw and areca nut

And you will see a piece of very strange sky

Falling its colorless sunlight onto your garden

.

Because colors had a fine crop of reunion the previous day

And are gone with traces of flying birds the later day

Words turn into rocks and miss the flapping waves

And I transform into a seat where you sit on

.

Because the seat where you sit on is suitable for a dream

That won’t gray out the leaves voicing the greetings

That won’t see the end of folk songs whispering

And that won’t cease the surprise of whys and whys

.

.

II.

.

Oh please, not to fade so fast into the afternoon

The one that is scattering on greenly swooning soul of moss

The one that is falling on whitely faint shadows of tombs

GHI CHÚ:

And the one that is hammering the nails on a screamBecause that scream echoes so deeply and so sharplyBecoming deep tone heartbeats humming in my chestAnd you will hear over a very slim trailA song of leaf-made trumpet from far far awayBecause the ancient spring coyly ran dry under the previous skyAnd the old stream is squeezing its skin under the later skyWater pales its face, cloud thickens graylyAnd I become a pale homeless guyThe one homeless guy who’s addicted to be a ghostWho gazes endlessly at the slanting afternoon shadowsWho looks left and right, high and low at soaring dreamsAnd who suddenly sees the time is perfumed with flowers of blood . . .III.Oh please, not to fade so fast into the afternoonThe one that is scaterring with so much faintness of rosesThe one that is flying with sunny laurel wreathsAnd the one that is warming the sounding rocks on Hon Kem(*)Because the rocks sing from that mountaintopSoftly echo alongside wings of the birdsBecome the round notes for you to pick upAnd blend the beads of youth into your heartFor now I search and see the previous day’s seat is left vacantAnd the later day’s voice is also bygoneYeah it is true that we are dyingWe are gnawing and tiredly chewing the silly madnessOh silly madness, just watch the heaven and earthwhere the cycles of births revolve around the faintnessWhere I transform into a small mosquitoAnd hover around you and smile naively . . .April 2011(*) Hon Kem: Name of a mountain in Quang Nam Province.Hôm nay 14/2/2022 là ngày Lễ Tình Yêu - Valentine's Day. Nguyễn Lương Vỵ (1952-2021) là một trong các nhà thơ viết về tình yêu mãnh liệt nhất trong thi ca Viêt Nam. Tuần lễ này cũng là tròn một năm NLV ra đi. Nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ sinh ngày 9/5/1952 tại Quán Rường, Tam Kỳ, Quảng Nam. Từ trần ngày 18/2/2021 tại Quận Cam, California. Nguyễn Lương Vỵ nổi tiếng trong giới văn học Miễn Nam VN từ 1969, khi còn là học sinh trung học. Ông sáng tác đa dạng, nổi bật với văn phong riêng biệt, xuất sắc trong cả thơ đời và thơ đạo.Tác phẩm đã in của Nguyễn Lương Vỵ:. Âm Vang Và Sắc Màu (NXB Trẻ, Sài Gòn, 1991);. Phương Ý (NXB Thanh Niên, Sài Gòn, 2000);. Hòa Âm Âm Âm Âm… (NXB Thư Ấn Quán, New Jersey, 2007);. Huyết Âm (NXB Q&P Production, California, 2008);. Tinh Âm (NXB Q&P Production, California, 2010);. Bốn Câu Thất Huyền Âm (NXB Q&P, Production, California, 2011);. Tám Câu Lục Huyền Âm (NXB Q&P Production, California, 2013);. Năm Chữ Năm Câu (NXB Q&P Production, California, 01.2014);. Năm Chữ Ngàn Câu (NXB Q&P Production, California, 12.2014);. Tuyển Tập Thơ 45 Năm (1969 – 2014) (NXB Sống, Q&P Production, California, 2015).. Tuyển Tập Thơ 50 Năm (1969-2019) (Văn Học Press, Q&P Production, California, 2020).