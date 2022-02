Dân chủ nhất thế giới: Na Uy, New Zealand, Phần Lan, Thụy Điển, Iceland, Đan Mạch, Ireland, Đài Loan, Australia/Thụy Sĩ (VN hạng 131/167) - Việt Nam đã ghi nhận 225 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron. Trẻ em khoẻ mạnh khi mắc COVID-19 cũng có thể trở nặng, nguy kịch. Cấp độ dịch mới nhất: Hà Nội không còn vùng cam, vùng đỏ. Bệnh viện 7 tầng ở Đà Nẵng xây trái phép trên đất quốc phòng. Lơ là chố

Cộng Hòa ra quảng cáo, dọa chơi kiểu cao bồi. Jim Lamon (Cộng Hòa) giành ghế TNS Arizona, ra video: bắn rớt súng Joe Biden, Nancy Pelosi, và TNS Mark Kelly.

- Dân chủ nhất thế giới: Na Uy, New Zealand, Phần Lan, Thụy Điển, Iceland, Đan Mạch, Ireland, Đài Loan, Australia/Thụy Sĩ (VN hạng 131/167)

- Việt Nam đã ghi nhận 225 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron. Trẻ em khoẻ mạnh khi mắc COVID-19 cũng có thể trở nặng, nguy kịch. Cấp độ dịch mới nhất: Hà Nội không còn vùng cam, vùng đỏ. Bệnh viện 7 tầng ở Đà Nẵng xây trái phép trên đất quốc phòng. Lơ là chống dịch, chủ tịch xã bị tạm đình chỉ. Hải Phòng, Bắc Giang: thêm nhiều giáo viên, học sinh mắc COVID-19 sau Tết. Nhiều phụ huynh ở Long An chưa đồng ý cho trẻ mầm non đến trường. Hé lộ doanh nghiệp nhập khẩu kit test COVID-19 'khủng' hơn Việt Á. Nhập kit test PCR giá 96.000 - 150.000 đồng/bộ, bán 250.000 - 395.000 đồng. SG cần nguồn lực kiều bào để phục hồi sau dịch. Tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam trình quốc thư, bắt đầu nhiệm kỳ.

- 2 luật gia nói rằng Trump cần bị truy tố về 6 tội, như cản trở công lý, xúi gian bầu cử, kích động bạo loạn...

- DB Cheney: sẽ cho điều trần công khai, để lộ mặt thật Trump, rồi phe Trump sẽ trả giá vì bịa đặt, xúi bạo loạn

- Ủy Ban thiếu 1 tài liệu: các cú điện thoại Bạch Ốc ngày 6/1/2021 và tên những người Trump điện thoại ra

- cựu GĐ Báo Chí Bạch Ốc S. Grisham: từng thấy Trump xé tài liệu, có khi quăng ra sàn, có khi nhét túi giấu về

- Thứ trưởng Tư Pháp tiểu bang Virginia từ chức vì lộ ra lời ca ngợi bạo loạn 6/1/2021 là "những người yêu nước"

- TNS Mitt Romney (Cộng Hòa-UT) chỉ trích Trump gay gắt vì Trump cầm theo hồ sơ mật sau khi rời Bạch Ốc

- MSNBC hỏi Peter Navarro (cố vấn của Trump) có phải PTT Harris có quyền quăng bỏ kết quả bầu phiếu 2024

- Jim Lamon (Cộng Hòa) giành ghế TNS Arizona, ra video: bắn rớt súng Joe Biden, Nancy Pelosi, và TNS Mark Kelly

- 3 hãng xe ngưng sản xuất vì bị thiếu phụ tùng, do biểu tình chống vaccine tại các cửa biên giới Mỹ-Canada

- Thặng dư ngân sách Hoa Kỳ lên tới $118.7 tỷ đôla trong tháng 1/2022, vượt hơn mong đợi về thị trường

- Điểm của TT Joe Biden suy giảm: 58% công dân Mỹ trả lời rằng họ không hài lòng về Biden lèo lái quốc gia

- HỎI 1: Uống 3 tách cà phê/ngày sẽ giảm 12% cơ nguy tử vong? ĐÁP 1: Cuộc nghiên cứu UK Biobank nói thế.

- HỎI 2: Bao nhiêu dân Mỹ ăn kẹo sôcôla trong ngày Valentine's Day? ĐÁP 2: Khoảng 67%, theo OnePoll.

QUẬN CAM (VB-11/2/2022) --- Nói chuyện trên chương trình "New Day" của CNN sáng Thứ Sáu 11/2/2022 về đề tài Trump xé nhiều tài liệu, kể cả nhét các giấy đã xé vào bồn cầu làm nghẹt nhiều lần, cựu Trưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc Stephanie Grisham nói rằng khi bà còn làm việc cho Trump, kể như không có bao nhiêu quy định trong Bạch Ốc.

Grisham nói bà không ngạc nhiên vì đó là điển hình của Bạch Ốc và chính phủ Trump không có quy định luật lệ gì, chúng tôi không hề tôn trọng quy định luật lệ nào (we followed no rules), các tài liệu ghi là tối mật nhưng Tổng Thống giải mật, mang đi theo...

Bà nói không chắc là các tài liệu đã hoàn trả đầy đủ về Sở Văn Khố. Bà kể bà chứng kiến Trump xé tài liệu là bình thường, có khi xé xong là quăng ra sàn rồi nhân viên lượm lại, có khi nhét vào túi.... thì ai biết tài liệu trong túi Trump có nội dung gì và có thể sau đó đưa vào bồn cầu vệ sinh.

Giải thích về cá tính Trump, bà nói Trump không tin ai, không hề tin những người vây quanh Trump, "Bây giờ tôi kiểu như bước lùi lại, rời bầu khí quyền y hệt tà giáo đó. Tôi đang thấy cái điên khùng và kỳ lạ của nó."

--- Hai chuyên gia pháp lý nói rằng Trump cần bị truy tố về 6 tội hình sự. Cựu luật sư về đạo đức Bạch Ốc Richard Painter (phục vụ thời TT George W. Bush) viết bài chung với Claire Finkelstein (GS Luật đại học University of Pennsylvania), đăng trên MSNBC, ghi rằng theo điều 3 Tu Chính Án 14, rằng bất kỳ ai liên hệ tới nổi loạn hay vi phạm lời thể trung thành với Hoa Kỳ đều sẽ bị cấm giữ các chức công quyền.

Painter nghi ngờ Trump đang nối liên minh với nước ngoài, trong đó có Putin và các lãnh tụ quốc tế hung hiểm khác. Bài viết của Painter và Finkelstein viết rằng Trump ít nhất là cần bị truy tố 6 tội.

(1) cản trở công lý, như ghi trong cuộc điều tra Mueller,

(2) hối lộ và/hay bắt chẹt Ukraine bằng viện trợ quân sự để đòi điều tra đối thủ chính trị là Joe Biden và thực hiện cuộc điều tra khác để làm suy yếu cuộc điều tra Mueller,

(3) cưỡng ép viên chức nội các và nhânv iên liên bang hoạt động chính trị có tính đảng phái, phạm luật Hatch Act,

(4) gạ gẫm gian lận bầu cử trong cú điện thoại tới Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia,

(5) hành vi nổi loạn khi cho soạn bản Sắc lệnh Hành Pháp ngày 16/12/2020 trong đó đòi Bộ Trưởng Quốc Phòng tịch thu máy bầu phiếu ở một số tiểu bang,

(6) kích động nổi loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021.

--- Monique Miles, một Thứ trưởng Tư Pháp tiểu bang Virginia, đã phải rời chức vụ hôm Thứ Năm sau khi lộ ra bà đã từng ca ngợi những người bạo loạn 6/1/2021 là "những người yêu nước", sai trái nói Trump đã thắng cử 2020 và đưa ra thuyết âm mưu về bầu cử gian lận.

.

Văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp Jason Miyares (Cộng Hòa) của Virginia xác nhận bà Miles đã từ chức, và rằng văn phòng không hề biết bà Miles đã viết về ngày 6/1/2021 cho tới khi báo Washington Post đăng vào sáng Thứ Năm 10/2/2022.

Monique Miles nhậm chức Thứ trưởng Tư Pháp tiểu bang Virginia phụ trách về hoạt động công quyền, kể cả giám sát các vấn đề bầu cử.

--- Việt Nam dân chủ cỡ nào? Cơ quan phân tích kinh tế "Economist Intelligence Unit" (EIU) thuộc tạp chí The Economist (Anh) ngày 10/2 (giờ địa phương) đã công bố "Chỉ số dân chủ (DI) năm 2021" trong đó so sánh các thang điểm dân chủ của 167 quốc gia hay lãnh thổ.

Các thể chế của 167 quốc gia được chia làm 4 mức độ dân chủ.

- Dân chủ đầy đủ: 21 quốc gia, 6.4% dân số thế giới.

- Dân chủ khiếm khuyết (flawed democracy): 53 quốc gia, 39.3% dân số thế giới.

- Thể chế hỗn hợp (hybrid regime): 34 quốc gia, 17.2% dân số thế giới.

- Độc tài toàn trị (authoritarian regime): 59 quốc gia, 37.1% dân số thế giới.

Việt Nam nằm trong khung "chế độ độc tài toàn trị":

- Thứ hạng 131 (trên 167 quốc gia / lãnh thổ)

- về tổng quát: 2.94 điểm (trên 10 điểm)

- về cơ chế bầu cử và chủ nghĩa đa nguyên:0.00

- về chức năng Chính phủ: 2.86

- về sự tham gia chính trị: 3.89

- về văn hóa chính trị: 5.63

- về tự do của người dân: 2.35 điểm.

Dân chủ nhất là 10 quốc gia, theo thứ tự: Na Uy, New Zealand, Phần Lan, Thụy Điển, Iceland, Đan Mạch, Ireland, Đài Loan, Australia/Thụy Sĩ (2 nước này đồng hạng 9).

Canada thứ hạng 12. Đức thứ hạng 15. Hoa Kỳ thứ hạng 26. Độc tài nhất: Afghanistan (hạng 167), Miến Điện (hạng 166), Bắc Hàn (hạng 165).

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 10/02 đến 16h ngày 11/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 26.487 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 26.471 ca ghi nhận trong nước (tăng 448 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 8.768 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.908), Nghệ An (1.501), Hải Dương (1.447), Hải Phòng (1.398), Bắc Ninh (1.390), Nam Định (1.287), Thái Nguyên (976), Ninh Bình (942), Đà Nẵng (927), Bắc Giang (910), Hòa Bình (879), Vĩnh Phúc (856), Phú Thọ (765), Thanh Hóa (686), Bình Định (503), Quảng Bình (493), Quảng Nam (492), Thái Bình (490), Quảng Ninh (477), Lào Cai (470), Lạng Sơn (440), Quảng Trị (420), Tuyên Quang (393), Sơn La (383), Hưng Yên (379), Lâm Đồng (340), Đắk Lắk (311), Bình Phước (290), Phú Yên (284), Khánh Hòa (263), TP. Hồ Chí Minh (260), Hà Tĩnh (259), Thừa Thiên Huế (257), Hà Nam (216), Quảng Ngãi (211), Đắk Nông (180), Kon Tum (178), Yên Bái (164), Cao Bằng (138), Cà Mau (134), Bà Rịa - Vũng Tàu (133), Điện Biên (133), Hà Giang (115), Bắc Kạn (84), Bình Dương (77), Vĩnh Long (73), Bình Thuận (73), Lai Châu (69), Bến Tre (65), Trà Vinh (65), Đồng Tháp (45), Bạc Liêu (44), Sóc Trăng (34), Long An (31), Tây Ninh (31), Đồng Nai (20), An Giang (19), Kiên Giang (16), Hậu Giang (16), Cần Thơ (15), Ninh Thuận (8 ), Tiền Giang (8 ).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 10/02 đến 17h30 ngày 11/02 ghi nhận 96 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (3) trong đó có 2 ca từ các tỉnh khác chuyển đến: Long An (1), Đồng Tháp (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (14), Kiên Giang (10), Bình Định (6), Hòa Bình (5), Vĩnh Long (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Cần Thơ (4), Đồng Nai (3), Đồng Tháp (3), Nghệ An (3), Quảng Ngãi (3), Thái Nguyên (3), Vĩnh Phúc (3), Bến Tre (2), Đà Nẵng (2), Gia Lai (2), Hải Phòng (2), Hậu Giang (2), Lạng Sơn (2), Phú Yên (2), Quảng Nam (2), Sóc Trăng (2), Bình Thuận (1), Cao Bằng (1), Đắk Lắk (1), Lâm Đồng (1), Phú Thọ (1), Quảng Bình (1), Tây Ninh (1), Thanh Hóa (1), Thừa Thiên Huế (1) - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 91 ca.

Việt Nam đã ghi nhận 225 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron. Báo SKĐS - Tính đến nay, cả nước đã ghi nhận 225 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron, trong đó TP HCM có số ca nhiều nhất với 125 trường hợp. Theo thống kê, trong số 225 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron hiện TP HCM nhiều nhất với 125 ca (gồm 115 ca nhập cảnh và 10 ca cộng đồng); Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1). Như vậy đến nay đã có 16 tỉnh, thành phố ở nước ta ghi nhận ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omcron. Phần lớn các ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron ở nước ta là ca nhập cảnh. Đa số đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, không có ca nặng.





Trẻ em khoẻ mạnh khi mắc COVID-19 cũng có thể trở nặng, nguy kịch. Báo SKĐS - Hai bé trai ở Hà Nội mắc COVID-19 mới 12-13 tuổi, tiền sử khỏe mạnh nhưng vào viện đã suy hô hấp, phải thở oxy. Trao đổi với PV Báo Sức khoẻ & Đời sống, BS Nguyễn Thành Lê, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết trong số 30 bệnh nhi mắc COVID-19 đang điều trị tại cơ sở này có 4 ca diễn biến nặng phải thở oxy. Trong đó, có hai trường hợp có bệnh nền (ung thư máu), hai ca còn lại 12 - 13 tuổi ở Hà Nội, tiền sử khỏe mạnh nhưng vào viện đã suy hô hấp. Trước đó, các trường hợp diễn biến nặng lên chủ yếu là các bé mắc bệnh lý nền nặng như thận mạn tính, ung thư, béo phì... Theo BS Lê, cứ 100 bệnh nhi COVID-19 thì có khoảng hai trường hợp tiền sử bình thường nhưng vẫn suy hô hấp, phải thở oxy.

Cấp độ dịch mới nhất: Hà Nội không còn vùng cam, vùng đỏ. Báo SKĐS - So với tuần trước, 9 xã/phường/thị trấn tuần trước thuộc vùng cam nguy cơ cao đã "thoát màu". Toàn thành phố không còn xã, phường, thị trấn nào ở vùng cam và vùng đỏ. Tối 11/2, UBND thành phố Hà Nội có Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Kết quả cập nhật đến 9h ngày 11/2. Theo đánh giá, thành phố không còn xã, phường, thị trấn nào ở vùng cam và vùng đỏ.

Hải Phòng, Bắc Giang: thêm nhiều giáo viên, học sinh mắc COVID-19 sau Tết. Báo SKĐS - Trước thực trạng gia tăng giáo viên, học sinh mắc COVID-19, nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học hoặc kết hợp vừa học trực tuyến và trực tiếp. Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng, từ ngày 8-9/2, số ca mắc mới COVID-19 mới trong ngành là gần 1.000 ca, trong đó giáo viên 65 ca, học sinh 918 ca, nâng tổng số ca F0 trong toàn ngành giáo dục TP. Hải Phòng lên 4.117 ca. Để thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh, các trường trên địa bàn TP. Hải Phòng đã triển khai nhiều hình thức giảng dạy phù hợp điều kiện thực tế, có 152 trường kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến, không để ngắt quãng chương trình giáo dục. Tỉnh Bắc Giang ghi nhận 604 học sinh dương tính với SARS-CoV-2 từ đầu tuần này, tập trung chủ yếu ở TP. Bắc Giang và các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Lục Nam. Như vậy, đến nay, hơn 200 trường tại Bắc Giang đã phải chuyển hình thức học trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Lơ là chống dịch, chủ tịch xã bị tạm đình chỉ.

Nhiều phụ huynh ở Long An

Bệnh viện ở Đà Nẵng xây trái phép

Hé lộ doanh nghiệp nhập khẩu

Nhập kit test PCR giá 96.000 - 150.000 đồng

SG cần nguồn lực kiều bào

Tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam trình quốc thư,

Bất kể bị Trump và Cộng Hòa cực đoan vây đánh,

Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn

Hôm Thứ Năm, CBS News loan tin rằng

Peter Navarro (cựu cố vấn thương mại của Trump)

Jim Lamon, một ứng cử viên Cộng Hòa

Báo SKĐS - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị tạm đình chỉ do chưa sát sao trong việc chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Sáng 11/2, thường trực huyện ủy Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phạm Ngọc Duyên - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân vì lơ là trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn.chưa đồng ý cho trẻ mầm non đến trường. Báo Tin Tức. Theo đúng kế hoạch, ngày 14/2, học sinh cấp Tiểu học và trẻ Mầm non tại Long An sẽ đến trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ do dịch COVID-19. Tuy nhiên, đến thời điểm này, số phụ huynh trẻ Mầm non đồng ý cho con em đến trường còn thấp, có địa phương chỉ hơn 37% số phụ huynh trẻ mầm non đồng ý cho trẻ đến trường.trên đất quốc phòng. Báo Lao Động. Ngày 11.2, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng có văn bản cho biết, công trình Khu liên hợp tại số 2 Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) xây dựng đến 7 tầng nhưng chưa được cấp phép xây dựng. Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, khu vực triển khai dự án này có tổng diện tích khu đất 8.300m2, là đất Quốc phòng thuộc thẩm quyền quản lý Quân khu 5.kit test COVID-19 'khủng' hơn Việt Á. Báo Tiền Phong. Theo Tổng cục Hải quan, trong 2 năm 2020-2021, Công ty CP Y tế Đức Minh nhập bộ test COVID-19 với tổng kim ngạch nhập khẩu 3.437 tỷ đồng. Công ty này đã phân phối cho 26 đơn vị mua test PCR và 586 đơn vị mua test nhanh. Trả lời riêng với Tiền Phong chiều 11/2, lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, qua rà soát tổng thể hoạt động nhập khẩu kit xét nghiệm COVID-19 và các trang thiết bị y tế của các DN 2 năm 2020-2021, nổi lên có Cty CP Y tế Đức Minh là một trong những DN nhập khẩu số lượng lớn nhất, hơn cả Việt Á. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra vụ việc./bộ, bán 250.000 - 395.000 đồng. Báo Thanh Niên. Công ty cổ phần y tế Đức Minh nhập kit test PCR từ Hàn Quốc, Tây Ban Nha với giá từ 96.000 đồng - 150.000 đồng/bộ và đã bán cho các đơn vị trong nước với giá 250.000 - 395.000 đồng/test. Chiều 11.2, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã thông tin về hoạt động nhập khẩu của Công ty cổ phần y tế Đức Minh (địa chỉ số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường Xuân Đỉnh, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội).để phục hồi sau dịch. Báo Tuổi Trẻ. Tại cuộc gặp gỡ đầu năm với các kiều bào ngày 11-2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan kêu gọi kiều bào tiếp tục đóng góp cho sự phục hồi và phát triển của thành phố sau dịch COVID-19. Ông Võ Văn Hoan cho biết trong năm 2022, TP.HCM sẽ mời kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài tham dự và đóng góp sáng kiến tại các sự kiện, hội thảo, diễn đàn.bắt đầu nhiệm kỳ. Báo Tuổi Trẻ. Chiều 11-2, đại sứ Mỹ Marc Evans Knapper đã trình quốc thư lên Chủ tịch nước, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam. Tiếp tân đại sứ Mỹ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đại sứ trong quá trình công tác trước đây tại Việt Nam, nhiệm kỳ 2004 - 2007, đã góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước. Đại sứ Marc Evans Knapper cho biết rất ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên nhiều mặt và khẳng định sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy hợp tác hai nước trong các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, giáo dục, quốc phòng, an ninh. Ông Knapper là đại sứ Mỹ thứ 8 tại Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995.---Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY) cho biết sẽ tiếp tục tham dự cuộc điều tra về bạo loạn ngày 6/1/2021.DB Cheney viết bài bình luận trên báo Wall Street Journal, nêu rằng Cộng Hòa trước giờ vẫn trung thành với pháp trị và Hiến Pháp, nhưng năm 2020 Trump đã thuyết phục nhiều người Cộng Hòa quăng bỏ các giá trị đó, bịa đặt rằng có gian lận bầu cử 2020 nhưng không có chứng cớ gian lận nào ở mức độ thay đổi sự thật rằng Biden đã thắng phiếu Trump, và Trump cũng biết Trump đã nói dối.DB Cheney viết rằng tất cả dân cử Quốc Hội biết sự thật đó, nhưng nhiều người không đủ can đảm nói sự thật, và Ủy Ban Điều Tra sẽ mở các cuộc điều trần trong năm nay để cho thấy các lời bịa đặt của Trump đã kích động bạo loạn. DB Cheney cảnh cáo các đồng minh của Trump sẽ trả giá, như Rudy Giuliani đã bị tước giấy hành nghề luật vì đã bịa đặt.---6/1/2021 đã có nhiều tài liệu nộp từ các nhân chứng và Sở Văn Khố Quốc Gia. Nhưng còn thiếu 1 tài liệu quan trọng: danh sách các cú điện thoại Bạch Ốc trong ngày 6/1/2021 và danh sách những ai mà Trump đã gọi điện thoại ra.Báo New York Times hôm Thứ Năm ghi rằng Ủy Ban thắc mắc, trong khi nhiều dân cử Cộng Hòa đã thú nhận công khai rằng họ đã điện đàm với Trump trong ngày 6/1/2021..Như Dân Biểu Jim Jordan (Cộng Hòa-OH), mới đây thú nhận có nói điện thoại với Trump vào ngày 6/1/2021, một cú điện thoại dài tới 10 phút. Có các nhân chứng cho thấy chó tin nhắn (text messages) và điện đàm từ điện thoại của họ, nhưng biến mất từ phía Bạch Ốc và Trump.Báo này cho biết Ủy ban đang chờ thêm tài liệu từ Sở Văn Khố xem có danh sách các cú điện thoại Bạch Ốc và từ các công ty viễn thông nơi lưu giữ các bản chép điện thoại từ Trump và các con của Trump.Có 2 nguồn tin nói với báo này rằng Trump thường dùng điện thoại cá nhân hay điện thoại của người khác để không bị thu băng vào hệ thống Bạch Ốc. Như dùng điện thoại của Keith Schiller, một cận vệ của Trump.---Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa-UT) đã chỉ trích Trump nặng nề sau khi có bản tin Trump đã cầm theo hồ sơ mật về Florida sau khi rời Bạch Ốc.Romney gọi đó là quan tâm đáng ngại và Trump vi phạm luật rõ ràng, "Nói thẳng. hành vi sai trái của Trump đã thành 1 danh sách vài và bây giờ chỉ thêm vào danh sách vi phạm đó."Hiện thời Sở Văn Khố đã báo cáo rằng Trump đã cầm nhiều hồ sơ mật về Florida, và Sở đã gửi báo cáo về Bộ Tư Pháp tham khảo, để thanh tra lập hồ sơ điều tra.---đã nói chuyện trên đài MSNBC với phóng viên Ari Melber, trong đó có hỏi về kế hoạch "Green Bay Sweep" (Trận Càn Quét Vịnh Xanh) mà Navarro soạn ar cùng với Steve Bannon (cựu cố vấn của Trump) để giữ Trump bám lấy Bạch Ốc bằng cách yêu cầu cựu Phó Tổng Thống Mike Pence bác bỏ kết quả bầu cử từ nhiều tiểu bang nhằm để cho các nghị viên tiểu bang chọn xem ai thắng cử, mà không cần đếm phiếu nữa.Rồi phóng viên Ari Melber hỏi Navarro rằng Navarro có tin là Phó Tổng Thống Kamala Harris có thẩm quyền quăng bỏ kết quả bầu phiếu 2024 hệt như Navarro muốn Phó Tổng Thống Mike Pence làm như thế vào ngày 6/1/2021.Dĩ nhiên là Navrro ú ớ, thanh minh rằng Phó Tổng Thống không có quyền, mà chỉ đẩy kết quả về các Quốc hội tiểu bang để các dân cử cấp tiểu bang quyết định. Vấn đề là, các Bộ Trưởng Hành Chánh cấp tiểu bang đã đếm phiếu, đã trình kết quả lên để Phó Tổng Thống Pence làm thủ tục phê thuận, và tất cả các khiếu kiện của Trump đã bị bác bỏ ở hơn 60 tòa án vì không có chứng cớ gì.---tranh ghế Thượng nghị sĩ Arizona (đang do TNS Mark Kelly giữ), phóng lên 1 quảng cáo mới mà Lamon nói sẽ chiếu TV trong trận bóng Super Bowl, trong đó Lamon mặc trang phục Cảnh sát trưởng thị trấn cao bồi viễn Tây rút súng ra bắn rớt súng của 3 đối thủ trong phim: TT Joe Biden, Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, và Thượng nghị sĩ Mark Kelly (Dân Chủ-AZ).Phim cao bồi theo đúng bối cảnh: Cảnh sát trưởng đấu súng, bắn rớt súng bọn cướp. Cả 3 nhân vật Biden, Pelosi và Kelly xuất hiện trong đoạn phim của Lamon bịt mặt giả làm cướp vào thị trấn.Sau khi Lamon bắn rớt súng 3 nhân vật kia, 3 người liền chạy. Nhiều người sử dụng Twitter chỉ trích Lamon đã quảng bá bạo lực, chẳng hề có gì gọi là pháp trị.Video dài 1:10 phút:



https://youtu.be/kL-AYz9EG-o

--- General Motors là hãng xe mới nhất phải cho ngưng sản xuất vì bị gián đoạn phụ tùng, gây ra bởi các cuộc biểu tình phản đối vaccine tại các cửa biên giới Mỹ-Canada, theo báo The New York Times hôm Thứ Năm.

Hỗn loạn tại các cửa biên giới Windsor, Ontario và Detroit đã buộc nhiều hãng xe Mỹ, như Toyota và Ford Motor đã tạm ngưng sản xuất vì không nhận d8ược các phụ tùng quan trọng từ Canada.

.

Gretchen Whitmer, Thống Đốc Michigan, nói rằng các cuộc biểu tình phong tỏa đang gây ảnh hưởng tai hại cho các gia đình lao động ở Michigan, gây hại cả cộng đồng, và các cơ sở kinh doanh ngành xe hơi, ngành sản xuất và cả ngành nông nghiệp.

--- Thặng dư ngân sách Hoa Kỳ lên tới $118.7 tỷ đôla trong tháng 1/2022, vượt hơn mong đợi về thị trường, theo báo cáo của Bản Báo Cáo Ngân Khố Mỗi Tháng mới ấn hành hôm Thứ Năm. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ thặng dư ngân sách trong tháng kể từ tháng 9/2019.

Tổng số nhận được của Hoa Kỳ là $465 tỷ đôla, hầu hết là từ thuế lợi tức cá nhân với $289 tỷ đôla. Theo sau đó là bảo hiểm xã hội và tiền hưu với $134 tỷ đôla, và thuế lợi tức doanh nghiệp là $14 tỷ đôla.

Tổng số chi xài là $346 tỷ đôla, với $102 tỷ đôla chi cho những người an sinh xã hội, $74 tỷ đôla cho y tế, và chi $54 tỷ đôla cho Medicare.

--- Điểm của Tổng Thống Joe Biden suy giảm, theo bản thăm dò của CNN mới phổ biến hôm Thứ Năm: 58% công dân Mỹ trả lời rằng họ không hài lòng về Biden trong công việc lãnh đạo quốc gia.

Chỉ 36% người độc lập và chỉ 9% người Cộng Hòa đồng ý về việc làm của Biden. Mặt khác, 83% người Dân Chủ chấp nhận việc làm của Biden, như thế là suy giảm từ mức 94% trong mùa hè năm 2021.

Nếu điểm Biden không tăng trở lại, kết quả bầu cử giữa kỳ sẽ nguy hiểm cho Đảng Dân Chủ. Nếu Biden giảm được lạm phát, và nếu dịch ngăn chận được, điểm Biden có thể sẽ tăng trước bầu cử. Nếu Putin tăng áp lực quậy phá Ukraine, và nếu Trung Quốc siết chặt Biển Đông và Đài Loan, Đảng Cộng Hòa có thể chiếm đa số lưỡng viện sau bầu cử tháng 11/2022, cuộc điều tra bạo loạn 6/1/2021 sẽ bị hủy bỏ, và sẽ dẫn tới kết quả Trump lên trở lại.

--- HỎI 1: Uống 3 tách cà phê/ngày sẽ giảm 12% cơ nguy tử vong?

ĐÁP 1: Cuộc nghiên cứu UK Biobank nói thế. Khoảng nửa triệu dân Anh quốc tham dự cuộc nghiên cứu của UK Biobank chia làm 3 nhóm: nhóm không uống cà phê, nhóm uống 3 tách cà phê/ngày, nhóm uống nhiều hơn 3 tách cà phê/ngày. Đối với người uống 3 tách cà phê/ngày (pha từ cà phê xay, không phải cà phê hòa tan), sẽ giảm 12% rủi ro tử vong trong thời gian 11 năm của cuộc nghiên cứu.

Trong khi đó, theo cuộc nghiên cứu từ đại học Semmelweis University tại Budapest và Queen Mary University of London, những người uống cà phê giảm từ 17% tới 21% rủi ro tử vong vì trụy tim hay đột quỵ.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/coffee-could-help-live-longer-104304711.html

--- HỎI 2: Bao nhiêu dân Mỹ ăn kẹo sôcôla trong ngày Valentine's Day?

ĐÁP 2: Khoảng 67%, theo OnePoll.

https://finance.yahoo.com/news/survey-finds-67-americans-typically-130700119.html

