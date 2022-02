SG: 96% lao động quay lại làm việc sau Tết. Vụ hơn 5.000 công nhân đình công kéo dài. Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Doanh nghiệp Mỹ nói với báo VN: Trump rút khỏi TPP làm hại cả Mỹ và VN.

.

- ngày 20/11/2020, Giuliani yêu cầu 1 công tố Cộng Hòa ở Michigan tịch thu máy bầu cử ở quận Antrim, bị từ chối

- Bộ Y tế chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. SG giải thể bệnh viện chuyên tiếp nhận, điều trị ca mắc Omicron. SG: 96% lao động quay lại làm việc sau Tết. SG chấn chỉnh loạn giá dịch vụ khám sức khỏe "hậu COVID". Lúc F0 thì nhẹ nhàng, trẻ bất ngờ diễn biến nguy kịch sau khi khỏi COVID. Tăng tải cho sân bay Tân Sơn Nhất để thêm chuyến bay. Nhiều tour nước ngoài bán trở lại. Thừa Thiên - Huế: Từ 11-2 karaoke mở lại. Vụ hơn 5.000 công nhân đình công kéo dài. Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Doanh nghiệp Mỹ nói với báo VN: Trump rút khỏi TPP làm hại cả Mỹ và VN.

- Ủy Ban Hạ Viện sẽ điều tra về chuyện Trump mang 15 thùng tài liệu về nhà giấu, xé nhiều tài liệu. Sách mới của phóng viên Maggie Haberman: Trump thường làm nghẽn bồn cầu tiêu vì xé nhỏ tài liệu rồi bỏ vào giựt nước. Trump chối.

- Trump thanh minh: chôm tài liệu Bạch Ốc để sẽ trưng bày ở Thư Viện Tổng Thống Trump tương lai. Sở Văn Khố thấy hồ sơ mật Trump cầm đi, báo cáo Bộ Tư Pháp để điều tra. Dân cử Cộng Hòa giả hình: bà Hillary Clinton xài Gmail đọc hồ sơ, liền bị đòi bắt vô tù, còn Trump chôm luôn 15 thùng chẳng ai nói

- Có 1 nhà tù mang tên Donald J. Trump ở Nevada, sau lễ đặt tên tuần qua, bên cạnh Ty Cảnh sát và tòa án

- Sarah Matthews (cựu Phó giám đốc truyền thông của Trump) tự nguyện ra khai trước Ủy Ban Điều tra Bạo Loạn

- Họp với các sếp công ty điện, Biden giễu, chọc quê Trump: điện gió không còn gây ra ung thư nữa sao?

- Peter Navarro (cố vấn thương mại của chính phủ Trump) bác bỏ trát đòi, không chịu ra trước Ủy ban điều trần

- 1 nhà ngoại giao Nam Hàn đã bị đấm một cú bể mũi trong khi đang đi bộ gần Phố Đại Hàn ở Manhattan

- Ford, GM yêu cầu các đại lý chớ lấy cớ ít xe mà thổi giá cao quá lố. Edmunds: thường cao hơn thực giá $700

- kể từ khởi đầu đại dịch, giá thực phẩm bây giờ đã tăng 11%. Cùng thời kỳ, lương trung bình đã giảm 1.2%.

- giá bảo hiểm xe tăng ít nhất 6%. Vì tai nạn xe tăng, giá thuê xe, tiền sửa xe tăng, phụ tùng xe chờ lâu hơn

- Nam Calif.: 1 viên chức Học khu Upland USD bị tạm cho nghỉ vì kêu gọi đừng ăn Tết, bảo HS chớ mặc áo đỏ

- HỎI 1: Cộng Hòa tiểu bang Iowa đã ra dự luật để chính phủ gắn máy quay phim tại tất cả các lớp học chiếu cảnh giáo viên dạy học trò về trực tiếp cho phụ huynh xem? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Quán rượu Anh quốc khai trương từ 1,229 năm trước bây giờ sắp đóng cửa? ĐÁP 2: Đúng.

.

QUẬN CAM (VB-10/2/2022) --- Một nhà ngoại giao Nam Hàn đã bị đấm một cú trời giáng vào mặt trong khi đang đi bộ bên một người bạn trên đường Số 5 trong thị trấn Manhattan, thành phố New York, đêm Thứ Tư 9/2/2022.

.

Cảnh sát nói nhà ngoại giao này bể mũi, trong cú đấm không khiêu khích vì nạn nhân, 56 tuổi, và hung tghủ không hề có câu nói nào với nhau trước đó. Khi nạn nhân bị đấm đã đưa thẻ căn cước ngoại giao ra cho thấy, nhưng hung thủ phóng chạy về hướng đườngs ố 6.

.

Vụ tấn công xảy ra ở gần khu phố Đại Hàn (Koreatown) ở Manhattan, chỉ cách 1 dặm phía tây nam bản doanh Liên Hiệp Quốc. Chưa ai bị bắt.

.

--- Tổng Thống Joe Biden giễu, chọc quê Trump hôm Thứ Tư 9/2/2022 trong một buổi họp bàn trón với các lãnh đạo ngành năng lượng: Biden giễu Trump về chuyện Trump thường xuyên than phiền về ngành điện gió.

.

Trump ghét điện gió từ năm 2006 khi một trại điện gió cắm các cánh quạt gió bên bờ biển Scotland, làm mất đẹp cảnh ngắm biển từ sân golf của Trump. Trump thường nói trong các hội nghị năng lượng rằng cánh quạt điện gió làm chết chim hàng loạt, tạo ra "âm thanh gây ung thư cho người nghe"...

.

Trong khi đọc diễn văn về năng lượng hôm Thứ Tư, Biden nói: "Quý vị ít chống đối hơn khi quý vị nói về gió và cánh quạt gió? Tôi biết, chúng gây ra ung thư." Cả hội trường phá ra cười. TT Bidne lúc đó mới đưa tay lên, và tuyên bố rằng ông vừa nói lên "câu giễu dở" và rằng ông "không nên giễu như thế."

.

--- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2022 đưa ra trát đòi, yêu cầu Peter Navarro (cố vấn thương mại của chính phủ Trump) ra trước Ủy ban điều trần về chuyện Navarro nhúng tay vào nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020 "mà chính ông đã thảo luận về các âm mưu đó và các vấn đề tương tự trong cuốn sách ông mới xuất bản, trong các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, và trên 1 làn sóng phát thanh..."

.

Peter Navarro trả lời hôm Thứ Tư rằng Ủy Ban Điều Tra đang "săn phù thủy" và ông sẽ không ra trước Ủy Ban. Navarro khi trả lời báo chí cuối tháng 12/2021 rằng Navarro cùng với Steve Bannon từng có kế hoạch gọi là “Green Bay Sweep” (Càn Quét Vịnh Xanh) để giúp Trump lật ngược Biden, và bám Bạch Ốc.

.

--- Ủy Ban Hạ Viện về Giám Sát và Cải Cách (Committee on Oversight and Reform) hôm Thứ Năm nói là sẽ khởi đầu cuộc điều tra về chuyện Trump mang 15 thùng tài liệu về nhà ở Mar-a-Lago, Florida khi rời Bạch Ốc đầu năm 2021.

.

Ủy ban cũng nói sẽ điều tra chuyện Trump thường xuyên xé các tài liệu, bản báo cáo, thư tín, bài viết, bản lịch trình... trong khi theo luật, tất cả các tài liệu đều phải giữ gìn và sẽ traoc ho Sở Văn Khố Quốc Gia lưu trữ.

.

Trong khi đó, tác phẩm mới của phóng viên Maggie Haberman nhan đề "Confidence Man" kể rằng các nhân viên Bạch Ốc thường xuyên nhìn thấy các tờ giấy bị xé nhỏ nhét vào làm kẹt bồn cầu trong nơi ở của Trump trong Bạch Ốc, và họ kết luận rằng chính bản thân Trump xé nhỏ rồi bỏ vào bàn cầu trong nhà vệ sinh riêng.

.

Sách sắp ấn hành. Nhưng Haberman lên CNN hôm Thứ Năm, nói về sách mới, rằng chính các nhân viên Bạch Ốc kể chuyện như thế, rằng tài liệu văn phòng Bạch Ốc bị xé nhỏ rồi nhét vào bồn cầu, thế là kẹt nhiều lần. Ngay trong buổi sáng Thứ Năm, Trump trả lời rằng không có chuyện như thế.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 09/02 đến 16h ngày 10/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 26.032 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 26.023 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.070 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 8.264 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.887), Nghệ An (1.749), Hải Phòng (1.366), Hải Dương (1.329), Nam Định (1.189), Bắc Ninh (1.079), Hòa Bình (1.073), Thanh Hóa (996), Đà Nẵng (939), Bắc Giang (876), Vĩnh Phúc (847), Bình Định (744), Thái Nguyên (735), Ninh Bình (715), Phú Thọ (628), Quảng Nam (490), Thái Bình (485), Quảng Bình (468), Lạng Sơn (467), Kon Tum (437), Quảng Ninh (424), Phú Yên (372), Lâm Đồng (365), Sơn La (358), Quảng Trị (350), Lào Cai (330), Bình Phước (305), Tuyên Quang (304), Đắk Nông (298), Đắk Lắk (287), Hưng Yên (261), Thừa Thiên Huế (246), Khánh Hòa (244), TP. Hồ Chí Minh (241), Hà Nam (223), Yên Bái (197), Quảng Ngãi (196), Bà Rịa - Vũng Tàu (187), Cà Mau (171), Cao Bằng (146), Điện Biên (141), Hà Giang (128), Lai Châu (89), Bắc Kạn (85), Bạc Liêu (82), Bình Thuận (80), Vĩnh Long (69), Bến Tre (63), Long An (39), Bình Dương (36), Hà Tĩnh (33), Trà Vinh (30), Hậu Giang (26), Tây Ninh (22), Đồng Tháp (20), Cần Thơ (19), Đồng Nai (18), Kiên Giang (17), An Giang (10), Ninh Thuận (9), Tiền Giang (3).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 09/02 đến 17h30 ngày 10/02 ghi nhận 74 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (4) trong đó có 3 ca từ các tỉnh khác chuyển đến: An Giang (1), Sóc Trăng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (16), Đà Nẵng (4), Hải Dương (4), Quảng Nam (4), Thừa Thiên Huế (4), Bình Định (3), Cần Thơ (3), Đồng Tháp (3), Vĩnh Long (3), Đắk Lắk (2), Đồng Nai (2), Hậu Giang (2), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Quảng Ngãi (2), Quảng Ninh (2), Bắc Ninh (1), Bình Thuận (1), Cao Bằng (1), Đắk Nông (1), Hà Giang (1), Hà Nam (1), Khánh Hòa (1), Long An (1), Ninh Bình (1), Sóc Trăng (1), Thái Nguyên (1), Tiền Giang (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 89 ca.



.

Bộ Y tế chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Báo SKĐS - GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Bộ Y tế đang tiến hành các thủ tục để sẵn sàng cho việc tiêm chủng với nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. "Đến nay đã có trên 95% học sinh trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 1 và 88,5% đã được tiêm đủ 2 mũi. Bộ Y tế cũng đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiêm chủng với nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ."

.

SG giải thể bệnh viện chuyên tiếp nhận, điều trị ca mắc Omicron. Báo Lao Động. Trước tình hình mới, ngành Y tế thành phố đã có kế hoạch cơ cấu lại các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo kế hoạch, Trung tâm Hồi sức (ICU) COVID-19 tại Thủ Đức quy mô 1.000 giường sẽ ngưng hoạt động vì đã hết bệnh nhân và trả lại cơ sở cho Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Đây là trung tâm ICU dành cho bệnh nhân COVID-19 lớn nhất tại TPHCM cũng như cả nước. Hiện nay, số bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 còn rất ít. Khi bệnh viện được phép giải thể, các trường hợp này sẽ được chuyển về bệnh viện dã chiến 3 tầng tiếp tục điều trị. Bên cạnh đó, bệnh viện dã chiến số 6,8,12 đã hoàn thành sứ mạng, không còn bệnh nhân COVID-19 nên cũng ngưng hoạt động.





.

Lúc F0 thì nhẹ nhàng, trẻ bất ngờ diễn biến nguy kịch sau khi khỏi COVID-19. Báo SKĐS - Mắc COVID-19 với triệu chứng nhẹ nhưng chỉ 2 tuần sau âm tính, một số trẻ bỗng nhiên diễn biến nặng, sốt cao, chi mát, huyết áp tụt mạnh. GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho hay qua theo dõi, trẻ em mắc COVID-19 cũng có các biểu hiện lâm sàng kéo dài, có cả tình trạng hậu COVID-19, kể cả di chứng (được gọi là các di chứng cấp tính của COVID-19). Tuy nhiên, thực tế qua quá trình khám hậu COVID-19 ở trẻ, các bác sĩ phát hiện tình trạng trẻ khi là F0 không triệu chứng hoặc thể nhẹ, nhưng sau khi khỏi bệnh, một số lại gặp các biểu hiện như: đau đầu, uể oải, mệt, đau cơ, tiêu chảy, đau khớp… Một số lại bị ảnh hưởng hoạt động thể lực, thể chất suy giảm, ho kéo dài, hồi hộp… Cá biệt, đã có những ca khi chuyển nặng phải thở máy, lọc máu, điều trị lâu dài, phải dùng kháng sinh liều cao, chi phí rất tốn kém…

.

SG chấn chỉnh loạn giá dịch vụ khám sức khỏe "hậu COVID". Bản tin TTXVN. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị không tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh kể cả các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu; không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám cho người bệnh "hậu COVID-19." Sau khi có phản ánh về việc nhiều phòng khám, khoa, trung tâm điều trị di chứng "hậu COVID-19" tăng giá dịch vụ, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi giám đốc các đơn vị trực thuộc về việc chấn chỉnh, tổ chức khám sức khỏe "hậu COVID-19." Theo văn bản, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị không tăng giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh kể cả các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám sức khỏe cho người bệnh "hậu COVID-19" trong trường hợp không cần thiết; không gợi ý, ép buộc người bệnh tham gia các gói dịch vụ khám sức khỏe "hậu COVID-19" với giá khám theo yêu cầu.





.

Thừa Thiên - Huế: Từ 11-2 karaoke mở lại. Báo Người Lao Động. Sau thời gian dài phải ngừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cho phép mở cửa trở lại đối với nhiều loại hình dịch vụ, trong đó có karaoke. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 10-2 cũng đã có quyết định điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bắt đầu từ 0 giờ 11-2. Cụ thể cho phép hoạt động có điều kiện và không vượt quá 50% công suất, đảm bảo đầy đủ các quy định phòng, chống dịch đối với các loại hình, bao gồm cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán ăn, quán cafe, pub beer, internet, trò chơi điện tử, karaoke; cơ sở xông hơi, massage, cơ sở thẩm mỹ/spa; tiệc cưới, hỏi, liên hoan, tiệc mừng; bảo tàng, khu triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; các hoạt động thể dục, thể thao trong nhà (gym, yoga, fitness, areobic, khiêu vũ, bida…).

.

SG: 96% lao động quay lại làm việc sau Tết. Bản tin TTXVN/Vietnam+. Theo Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, một số doanh nghiệp đã chuẩn bị được đơn hàng đến tháng 7/2022, chính sách thu hút và giữ chân người lao động khá chu đáo. Tính đến sáng 10/2, tỷ lệ lao động quay lại làm việc sau Tết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 96%, tương đương hơn 1,9 triệu người. Khu chế xuất, khu công nghiệp là 262.000/273.000 người, khu công nghệ cao là 49.700/51.767. Còn với doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp thì hơn 1,6 triệu người đã quay trở lại làm việc.





.

Tăng tải cho sân bay Tân Sơn Nhất để thêm chuyến bay. Báo Tiền Phong. Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tăng số chuyến bay được phép cất/hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất thêm 4 chuyến mỗi giờ cho giai đoạn từ nay tới ngày 20/2. Điều chỉnh này để các hãng hàng không có thể tăng cường thêm các chuyến bay đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách từ Bắc vào Nam sau Tết. Theo các hãng hàng không, giai đoạn sau Tết Nguyên đán nhu cầu khách tăng cao, đặc biệt là khách từ Bắc vào Nam giai đoạn từ nay tới ngày 20/3, trong đó đa số tập trung vào các đường bay tới sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Do đó, các hãng đều mong muốn tăng tần suất khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất để các hãng được khai thác thêm chuyến bay.

.

Nhiều tour nước ngoài bán trở lại.

Vụ hơn 5.000 công nhân đình công kéo dài.

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận

Doanh nghiệp Mỹ nói với báo VN: Trump rút khỏi TPP làm hại cả Mỹ và VN.

Hỏi:

Đáp:

Ford và General Motors -- 2 hãng xe lớn nhất Hoa Kỳ --

Đi chợ... bây giờ sẽ thấy đắt hơn

Chuyện kỳ thị người gốc Á

Báo Wall Street Journal cho biết giá bảo hiểm xe đang tăng

Có một nhà tù mang tên Donald J. Trump,

Sarah Matthews, cựu Phó giám đốc truyền thông của Trump,

Sở Văn Khố Quốc Gia đã chính thức yêu cầu Bộ Tư Pháp điều tra

Tuy nhiên, trong các tài liệu Trump lặng lẽ cầm đi về Florida... có thể có hồ sơ mật về an ninh quốc gia.

Nhiều cố vấn pháp lý của Trump,

HỎI 1:

.

ĐÁP 1:

https://www.politifact.com/factchecks/2022/feb/08/brian-tyler-cohen/yes-iowa-republicans-bill-would-put-cameras-classr/

HỎI 2:

ĐÁP 2:

Báo VnExpress. Sau gần 2 năm, các công ty du lịch Việt Nam bắt đầu mở bán tour đi Mỹ, Maldives, Thái Lan, Campuchia, Philippines, Australia... Những ngày đầu năm khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, nhiều nơi trên thế giới mở cửa, các công ty du lịch Việt Nam cũng bắt đầu khởi động lại thị trường du lịch outbound (đưa khách ra nước ngoài). Theo đại diện các công ty lữ hành, việc mở cửa trở lại du lịch outbound, đưa người Việt Nam đi nước ngoài muốn hiệu quả cao, cần có đủ hai yếu tố là đường bay thông lệ trở lại thường xuyên, các quốc gia có chính sách đón khách quốc tế thuận tiện, không cách ly, bao gồm khách Việt. Hiện nay những nước như Mỹ, Maldives, Campuchia, Thái Lan... đã đáp ứng các điều kiện, chỉ cần đủ khách là khởi hành.Báo Tuổi Trẻ. Do cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Công ty TNHH Viet Glory đóng tại huyện Diễn Châu, Nghệ An với đại diện công nhân chưa tìm được tiếng nói chung nên hơn 5.000 công nhân vẫn tiếp tục nghỉ việc. Ngày 10-2, sau 3 ngày diễn ra cuộc ngừng việc tập thể của hơn 5.000 công nhân, Công ty TNHH Viet Glory (chuyên sản xuất, gia công giày) đóng tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã tổ chức đối thoại với người lao động với sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu. Trước đó, ngày 7-2, công nhân Công ty Viet Glory đồng loạt ngừng việc và đưa ra 11 kiến nghị, yêu cầu lãnh đạo công ty giải quyết. Trong đó, công nhân yêu cầu tăng lương cơ bản, bổ sung phụ cấp thâm niên, đảm bảo các chế độ hỗ trợ, tôn trọng người lao động…. Theo TTXVN. Ông Nguyễn Ngọc Hai (sinh năm 1962), nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí." Tối 10/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Hai (sinh năm 1962), nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí." Trong tối ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 người khác gồm: ông Lương Văn Hải (sinh ngày 1/9/1960), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận; ông Hồ Lâm (sinh ngày 10/10/1960), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; ộng Lê Nguyễn Thanh Danh (sinh ngày 20/7/1980), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận và ông Ngô Hiếu Toàn (sinh ngày 4/12/1977), Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.Báo Đầu Tư. Ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham Hà Nội) trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư về hoạt động của doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng như những kỳ vọng trong năm nay.Theo ông, để doanh nghiệp hai bên có thể tiếp cận sâu hơn vào thị trường của nhau, Hoa Kỳ có nên tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) không?Các công ty, nông dân, công nhân và nhà đầu tư của Hoa Kỳ đã phải chịu thiệt thòi nhiều kể từ khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cách đây 5 năm và tôi tin rằng, CPTPP vẫn là hiệp định đa phương tiêu chuẩn cao nhất còn tồn tại. AmCham sẽ tiếp tục ủng hộ việc tăng cường mối quan hệ thương mại và đầu tư song phương, lý tưởng nhất là thông qua việc Hoa Kỳ gia nhập CPTPP.Tôi cũng hy vọng, Chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam có thể bắt đầu nỗ lực hướng tới một hiệp định thương mại tự do song phương. Điều này sẽ không sớm xảy ra, nhưng nó sẽ cải thiện dòng chảy đầu tư và thương mại, hỗ trợ chuỗi cung ứng bền vững và sẽ cải thiện các điều kiện kinh doanh nhằm tăng cường sức mạnh của khu vực tư nhân, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.---gửi thông báo tới các đại lý xe hơi của họ: rằng đừng có bóc lột khách hàng, rằng đừng lợi dụng thời kỳ ít xe hiện nay mà tính tiền cao hơn giá công ty đề nghị quá lố.Các hãng xe thường không định giá thị trường, chỉ đưa ra giá xe "gợi ý giá bán lẻ" (MSRP) xem như giá trung bình cho các địa phương tại Mỹ. Do vậy một số đại lý bán xe cao hơn giá MSRP, nhưng hễ cao quá lố thì được hiểu là bóc lột khách hàng.Hãng Ford ước tính 10% trong gần 3,000 trung tâm đại lý bán xe của hãng đang tính giá cao hơn giá ghi nơi bảng giá -- đặc biệt thời đại dịch là thừa cơ thiếu xe.Hãng GM nói với các đại lý bán xe là GM sẽ có biện pháp đối phó với các đại lý tính giá cao quá lố so với giá gợi ý. Cụ thể, GM có thể ngưng đưa tới kiểu xe mới, nếu các đại lý này không thay đổi.Công ty Edmunds.com, chuyên về thông tin xe cộ, ước tính 82% xe mới bán ra trong tháng 1/2022 là giá cao hơn giá MSRP. Nhiều trường hợp cao hơn giá này tới $700.---trước kia trung bình là 6%, theo bản ước tính của ngân hàng Goldman Sachs, so với mức giá đã tăng tương tự năm ngoái.Bán phân tích nói nguyên do tăng giá có nhiều, như các ván đề từ nguồn cung cấp, chi phí lao động tăng, giá phân bón và hàng thiết yếu nông trại tăng. Goldman nói ảnh hưởng tại Mỹ là dây chuyền: mọi thứ đều tăng, từ giá thuê nhà cho tới thực phẩm.Nếu tính kể từ thời khởi đầu đại dịch, giá thực phẩm bây giờ đã tăng 11%. Cùng thời kỳ đó, lương trung bình đã giảm 1.2%.Theo Bộ Lao Động, giá thực phẩm tăng 6.5% trong tháng 12/2021 so với một năm trước, tức là tăng cao nhất kể từ 2008. Riêng giá thịt trong tháng 12/2021 tăng gần 15%. Trứng tăng 11%. Thịt gà tăng 10.4%.---như dường bất tận ở vài nơi. Một viên chức tại Học khu Upland Unified School District (tại quận San Bernardino County, giáp biên Quận Cam) đã bị tạm cho nghỉ việc sau khi người này gửi các bản tin kỳ thị gốc Á tới phụ huynh học sinh.Viên chức này làm việc ở trường Baldy View Elementary School, đã gửi các bản tin ngày 31/1/2022 nói rằng phụ huynh hãy từ chối dự các lễ hội Tết Âm Lịch.Một email có vẻ như chụp mũ rằng Tết Âm Lịch là Tết Trung Hoa, và dự lễ hội là ủng hộ Đảng CSTQ, "Trường muốn mọi người mặc trang phục đỏ vào ngày mai (1/2/2022) nhưng tôi không đồng ý, và không ủng hộ Đảng CSTQ. Tôi rất tiếc, và không đồng ý. TQ cho chúng ta đại dịch COVID. Đừng mặc trang phục đỏ. Phụ huynh hãy tỉnh thức."Có ít nhất 1 học sinh bị từ chối "phẩn thưởng hàng ngày" các học trò được trao, chỉ vì cô bé học sinh này mặc áo đỏ mừng Tết Nguyên Đán, theo lời Dianna Ho-Merlino, Chủ tịch một hội phụ huynh tại một trường khác trong cùng học khu UUSD.Bà Ho-Merlino nói rằng kỳ thị như thế khôngc hấp nhận được, và như thế là một kiểu "hành hung tâm lý." Học khu không kể tên viên chức kỳ thị, cũng không nói rõ chức vụ viên chức này, tuy Học khu lên án các thông điệp kỳ thị.---ít nhất là 6%. Như hãng bảo hiểm Allstate, đang tăng giá bảo hiểm xe 7.1% tại 25 tiểu bang.Có nhiều lý do đưa ra. Sau thời phong tỏa và rồi kể như bình thường hậu đại dịch, xe cộ trên phố đi nhiều hơn, nghĩa là tai nạn xe tăng nhiều hơn. Nhiều chính sách bảo hiểm cung cấp xe thuê khi xe bạn gặp tai nạn, mà giá thuê xe đã tăng rồi. Bảo hiểm cũng tăng giá vì tiền sửa xe tăng, phụ tùng xe chờ lâu hơn mới có.---tại quận Lyon County, Nevada. Nhưng, đừng ngộ nhận Trump sẽ vào sau song sắt nơi này. Vì các Biện Lý đang điều tra Trump là ở New York, Georgia, thủ đô DC.Tòa nhà mới đặt tên là Donald J. Trump Justice Complex (Khu Phức Hợp Tư Pháp Donald J. Trump) có trụ sở Cảnh sát trưởng của quận Lyon, tòa án quận và một nhà tù quận.Buổi lễ đặt tên khu phức hợp này thực hiện hôm Thứ Bảy 5/2/2022 với 50 quan chức thị trấn Yerington và quận Lyon. Khu phức hợp nhiều tòa building này đã có từ năm 2013, có trụ sở Cảnh sát quận, nhà tù, và hai tòa nhà cho 2 Tòa án Third Judicial District Court và Walker River Justice Court.---hôm Thứ Ba 8/2/2022 đã tự nguyện ra khai trước Ủy Ban Hạ Viện Điều tra Bạo Loạn 6/1/2021, theo một nguồn tin trên báo The Hill.Cô Matthews được Ủy Ban hỏi về các hoạt động của Bạch Ốc trong ngày bạo loạn. Hiện cô đang làm việc trong cương vị giám đốc truyền thông cho các viên chức Cộng Hòa trong Ủy Ban Hạ Viện Đặc Biệt về Khí Hậu (House Select Climate Committee).Sarah Matthews là một trong nhiều viên chức Bạch Ốc từ chức để phản đối ngay sau khi có bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội. Các viên chức khác lúc đó từ chức còn có Stephanie Grisham (cựu Chánh văn phòng của bà Melania Trump) và Rickie Niceta (cựu Thư ký Xã hội Bach Ốc).Khi kỷ niệm 1 năm sau ngày bạo loạn, Matthews viết rằng Trump "đã làm hỏng khoảnh khắc" (ám chỉ thời điểm bàn giao quyền lực) và gọi cú tấn công là một "nỗ lực đảo chánh."---về cách Trump xử lý các tài liệu Bạch Ốc, theo lời một quan chức ẩn danh nói với ABC News hôm Thứ Tư.Yêu cầu điều tra đưa ra sau khi Sở Văn Khố xác nhận rằng vào giữa tháng 1/2022 đã đưa các viên chức tới nơi Trump đang ngụ ở Mar-a-Lago để tịch thu 15 thùng tài liệu Trump mang đi bất hợp pháp, và như thế là vi phạm Luật Bảo Quản Tài Liệu Tổng Thống.Nguồn tin nói với ABC News rằng Bộ Tư Pháp đang thảo luận, và chưa rõ Bộ sẽ mở ra cuộc điều tra chính thức theo Sở Văn Khố yêu cầu hay không.Một phát ngôn nhân của Trump đã gửi một bản văn tới ABC News ghi rằng Trump đã giao nộp lại các thùng tài liệu cho Sở Văn Khố theo đúng luật Presidential Records Act, và phần nhiều tài liệu đó "sẽ một ngày nào đó trưng bày trong Thư Viện Tổng Thống Donald J. Trump Presidential Library cho công chúng xem..."---Báo New York Times hôm Thứ Tư nói rằng Sở Văn Khố đã khám phá thấy các thông tin có thể xem là mật trong các thùng hồ sơ Trump mang đi khi rời Bạch Ốc.Báo này nói đó là lý do Sở Văn Khố phải làm bản báo cáo về Bộ Tư Pháp để xin hướng dẫn, và "Bộ Tư Pháp đã yêu cầu Tổng thanh tra [của Sở] xem xét vấn đề... và chưa rõ diễnt iến tới đâu."Bài báo nói quyết định điều tra hay không sẽ là từ ý kiến của Tổng thanh tra sau khi xem xét các tài liệu mật được khám phá nằm ngoài các cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, pháp lý chỗ này phức tạp: chức vụ Tổng Thống có quyền giải mật hồ sơ mật, cho nên khi một Tổng Thống mang hồ sơ mật ra ngoài cơ quan chính phủ, không có nghĩa là đã phạm luật.Chỗ này cũng lộ rõ tính giả hình của các dân cử Cộng Hòa: sau khi khám phá cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton sử dụng email của Gmail (không phải email chính thức của Bộ Ngoại Giao Mỹ) để làm việc, Trump kêu gọi lôi bà Clinton vào tù vì đưa tài liệu mật ra ngoài vòng kiểm soát của Bộ Ngoại Giao, và các dân cử Cộng Hòa đã liên tục điều tra và buộc bà Clinton ra điều trần nhiều giờ đồng hồ.---trong đó có Rudy Giuliani, đã yêu cầu một công tố Cộng Hòa ở Michigan tịch thu các máy bầu cử ở quận của vị này để giao nộp máy về cho Trump điều tra.Công tố James Rossiter của quận Antrim County nói với báo Washington Post rằng Giuliani và các luật sư đồng sự đã yêu cầu tịch thu máy bầu phiếu, sau khi quận báo cáo nhầm kết quả bầu cử chỉ vì một lỗi thư ký (lỗi của người, không phải lỗi của máy) mà lỗi này đã hiệu đính nhanh chóng.Công tố James Rossiter nói, "Tôi chưa bao giờ nghĩ là trong đời tôi sẽ nhận một cú điện thoại như thế." Công tố nói ông từ chối giao máy cho Giuliani vì không có chứng cớ gì là máy sai, thêm nữa ông không có quyền giao nộp máy bầu cho người ngoài hay bất cứ ai có lợi ích liên hệ vấn đề.James Rossiter nói, "Tôi đã nói, 'Tôi không có thể bảo họ: hãy giao máy đây.' Chúng tôi không có quyền phép nào trong cương vị công tố để đòi như thế. Ông cần lý do khả thể." Cú điện thoại đó là ngày 20/11/2020. Có một giải thích nơi đây: công tố muốn tịch thu bất cứ gì xem như là chứng cớ phạm luật, đều cần nộp hồ sơ xin lệnh tòa án, cho nên một cú phone không đủ.---Cộng Hòa tiểu bang Iowa đã ra dự luật để chính phủ gắn máy quay phim tại tất cả các lớp học chiếu cảnh giáo viên dạy học trò về trực tiếp cho phụ huynh xem?Đúng thế. Dân biểu tiểu bang Norlin Mommsen (Cộng Hòa) của Iowa trình dự luật gắn máy quay phim trực tiếp chiếu cảnh dạy học về nhà cho phụ huynh xem, chỉ trừ các lớp thể dục thể thao (physical education) và các lớp đặc biệt (special education: lớp cho trẻ em chậm trí, khuyết tật). Các dự luật tương tự khác đã đưa ra ở vài tiểu bang khác, trong đó có Florida.Lý do: các dân cử Cộng Hòa sợ các giáo viên dạy các em chệch hướng (ra ngoài bảo thủ).Chi tiết:---Quán rượu Anh quốc khai trương từ 1,229 năm trước bây giờ sắp đóng cửa?Đúng. Quán này tên là Ye Olde Fighting Cocks, tại th5i trấn St. Albans, Anh quốc, đã mở cửa kinh doanh từ 1,229 năm, bây giờ nói sẽ đóng cửa vì tài chánh suy yếu sau thời COVID-19. Quán này khai trương từ năm 793.Tuy nhiên, công ty bia Mitchells & Butlers đang làm chủ khu vực tòa nhà, nói quán rượu có thể sẽ mở cửa lại trong tương lai với ban quản trị mới.Chi tiết: