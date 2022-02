Sẽ mua gần 22 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm cho trẻ em từ 5-12 tuổi. Biển người tại các khu du lịch phía Nam đầu năm mới. SG: Sau Tết các doanh nghiệp cần khoảng 70.000 - 75.000 lao động. Cò đất, doanh nghiệp bất lương đẩy sốt ảo liên tục.

- Cựu PTT Mike Pence: Trump sai rồi, tôi không có quyền lật ngược bầu cử, Cộng Hòa phải chấp nhận đã thua phiếu

- Trump nổi giận, trả lời Pence: cá nhân Pence có quyền lật ngược kết quả bầu cử, bây giờ cơ hội lỡ rồi

- Sẽ mua gần 22 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm cho trẻ em từ 5-12 tuổi. "Cháy" vé máy bay, sân bay Tân Sơn Nhất chật kín khách. Biển người tại các khu du lịch phía Nam đầu năm mới. 5.108 trẻ chào đời trong 5 ngày Tết. Tuần thứ 5 liên tiếp, SG là 'vùng xanh'. Người dân đội mưa, rét trở lại thủ đô chiều mùng 5 Tết. Toàn Hà Nội gần như 'xanh', dù mỗi ngày vẫn hơn 2.500 ca COVID. Cà Mau: Một phó giám đốc bệnh viện tử vong khi đang trực ở bệnh viện. SG: Sau Tết các doanh nghiệp cần khoảng 70.000 - 75.000 lao động. Cò đất, doanh nghiệp bất lương đẩy sốt ảo liên tục.

- Jonathan Karl: Ủy Ban Điều Tra không cần phỏng vấn Pence, vì Pence đã thú nhận bị Trump áp lực giựt ghế Biden.

- Trump & DB Cộng Hòa Jim Jordan nói phone 10 phút sáng ngày bạo loạn 6/1/2021. Ủy Ban suy tính gửi trát đòi

- Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC vinh danh bạo loạn 6/1/2021, khiển trách DB Adam Kinzinger và DB Liz Cheney

- Biden: 467,000 việc mới ngoài nông nghiệp trong tháng 1/2022 là tiến bộ lịch sử, năm 2021 là vĩ đại tuyệt vời

- 1 người bị truy tố vì dự bạo loạn 6/1/2021 xin tòa gừi trát đòi Trump và vài người khác ra tòa làm nhân chứng

- Wisconsin: nhóm 10 đại cử tri giả để lật ngược kết quả cho Trump thay Biden, đã họp mật, có cận vệ mang súng

- Hạ Viện OK dự luật bơm $52 tỷ đô để thiết kế, nghiên cứu và sản xuất bán dẫn nội địa để cạnh tranh với TQ

- tin tặc tấn công ào ạt ngày 20/1/2022 vào nhiều báo Mỹ của News Corp. để lấy tin tình báo cho chính phủ TQ

- chết vì thuốc quá liều từ 2015 tới 2019, giới trẻ Mỹ từ 10 tới 24 tuổi: hơn 1.25 triệu năm trong đời bị mất mát

- Giá nhà California cao hơn trị giá thực 5%-9%, quá cao so với kinh tế địa phương, theo phân tích của Fitch Ratings

- Taiwan: 1 người Việt đang sống tại Taoyuan City trúng vé số cào trị giá $72,000 đô và 1 xe hơi Deluxe Edition BMW

- HỎI 1: Đa số dân Mỹ không hào hứng với Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hai hình đốt sách năm 1933 và 2022 là thật? ĐÁP 2: Hình thật.

QUẬN CAM (VB-5/2/2022) --- Giá nhà California cao hơn trị giá thực, vì đã quá cao so với nền kinh tế địa phương, làm cho giá nhà vượt ngoài tầm tay nhiều người, theo phân tích của công ty quan sát tín dụng Fitch Ratings dựa vào dữ kiện quý 3 ở tiểu bang này.

Giá nhà California tăng 21% trong năm, tính tới tháng 9/2021, làm cao hơn trị giá thực từ 5% tới 9%, theo Fitch phân tích. Mức tăng đó, tính ra giá nhà biệt lập trung bình theo California Association of Realtors là mức tăng từ $674,000 tới $809,000 trong vòng 12 tháng.

--- Chết vì thuốc gây nghiện quá liều. Nghiên cứu mới phổ biến của Ohio State University cho thấy trẻ em tuổi từ 10 tới 19 đã mất gần 200,000 năm trong đời vì vô ý chết vì thuốc quá liều từ 2015 tới 2019, theo báo cáo in trên báo JAMA Pediatrics.

Khi nghiên cứu này bao gồm những người từ 10 tới 24 tuổi, cái chết quá liều của họ tăng tới hơn 1.25 triệu năm trong đời bị mất mát. Nghiên cứu này phân tích hơn 21,500 trẻ em từ 10 tới 24 tuổi chết trong thời kỳ 4 năm. Phần lớn chết vì thuốc an thần fentanyl, một loại opiod tổng hợp mạnh 100 lần hơn morphine và thường được các em pha với ma túy đường phố.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 04/02 đến 16h ngày 05/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.170 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 12.160 ca ghi nhận trong nước (tăng 574 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 7.235 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.778), Đà Nẵng (783), Quảng Nam (735), Nam Định (541), Vĩnh Phúc (495), Hải Dương (478), Phú Thọ (470), Bắc Ninh (402), Hòa Bình (395), Hải Phòng (362), Bình Định (339), Nghệ An (325), Thái Bình (298), Thanh Hóa (295), Thái Nguyên (287), Lâm Đồng (230), Ninh Bình (209), Hưng Yên (207), Bắc Giang (197), Bình Phước (165), Hà Nam (159), Điện Biên (140), Quảng Bình (126), Gia Lai (121), Thừa Thiên Huế (118), Quảng Ngãi (106), Quảng Ninh (105), Yên Bái (103), Sơn La (98), Hà Giang (95), Lào Cai (89), Quảng Trị (88), Cà Mau (87), Tuyên Quang (86), Bến Tre (73), Phú Yên (69), Khánh Hòa (49), Đắk Nông (39), Bạc Liêu (39), Sóc Trăng (38), Kon Tum (35), Tây Ninh (33), Cao Bằng (31), Trà Vinh (29), Bắc Kạn (29), Bà Rịa - Vũng Tàu (25), Vĩnh Long (25), TP. Hồ Chí Minh (24), Đồng Tháp (19), Bình Thuận (15), Kiên Giang (14), Hậu Giang (12), Đồng Nai (12), Bình Dương (11), Cần Thơ (10), Long An (8 ), An Giang (7), Tiền Giang (2).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 04/02 đến 17h30 ngày 05/02 ghi nhận 114 ca tử vong tại: Hà Nội (39 ca trong 02 ngày), Bắc Ninh (6), TP Hồ Chí Minh (6), Vĩnh Long (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), An Giang (4), Đà Nẵng (4), Đồng Tháp (4), Kiên Giang (4), Lâm Đồng (4), Quảng Ngãi (4), Bình Định (3), Hậu Giang (3), Sóc Trăng (3), Tiền Giang (3), Đồng Nai (2), Nam Định (2), Bến Tre (1), Bình Dương (1), Bình Phước (1), Cần Thơ (1), Đắk Lắk (1), Nghệ An (1), Ninh Bình (1), Phú Yên (1), Quảng Nam (1), Quảng Ninh (1), Thái Bình (1), Tuyên Quang (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 102 ca.





Sẽ mua gần 22 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm cho trẻ em từ 5-12 tuổi. Báo SKĐS - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 14/NQ-CP về việc mua vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Cụ thể, Chính phủ quyết nghị đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với việc mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi với các điều kiện như Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về mua vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer.

"Cháy” vé máy bay, sân bay Tân Sơn Nhất chật kín khách. Báo Người Lao Động. Hai ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vé máy bay nhiều chặng từ các địa phương về TP HCM đều "cháy" hoặc giá vé cao chót vót. Ở đầu sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách mỗi ngày cũng tăng vọt. Ngày 5-2 (tức mùng 5 Tết), nhu cầu đi lại sau Tết từ các địa phương về TP HCM tăng cao khiến giá vé máy bay cao và thậm chí không còn vé ở nhiều chặng.

Người dân đội mưa, rét trở lại thủ đô chiều mùng 5 Tết. Báo Tuổi Trẻ. Chiều 5-2 (tức mùng 5 Tết), người dân từ các tỉnh đội mưa, rét trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online lúc 16h chiều nay, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tuyến cửa ngõ các tỉnh phía Nam vào trung tâm Hà Nội về ngã tư Giải Phóng - Ngọc Hồi... ùn ứ một vài thời điểm nhưng không kéo dài. Tuy nhiên, trời mưa lất phất khiến người dân đi xe máy vất vả hơn.





Biển người tại các khu du lịch phía Nam đầu năm mới. Báo Tiền Phong - Du khách đổ về những điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt... ngày càng đông trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải, giá phòng tăng chóng mặt... Phú Quốc là điểm du lịch thu hút khách nhất dịp Tết Nhâm Dần. Từ ngày 29/1/2022 (27 Tết) đến ngày 04/2/2022 (mồng 4 Tết), Phú Quốc đón 66.991 lượt khách đến tham quan du lịch; trong đó khách quốc tế 2.668 lượt. Chỉ riêng ngày 4 Tết, khách nội địa đến Phú Quốc là 18.382 lượt, tăng 4.979 lượt so với ngày mồng 3 Tết. Các khách sạn, resort (khu nghỉ dưỡng) dịp Tết Nhâm Dần đều kín phòng.

5.108 trẻ chào đời trong 5 ngày Tết Nhâm Dần. Báo Sức Khỏe & Đời Sống. Theo báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, tình hình công tác khám bệnh, chữa bệnh trong 5 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần (Từ ngày 31/01/2022 đến ngày 04/02/2022) tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm 07 giờ sáng ngày 04/02/2022 (tức mùng 4 Tết) là 79.136 người. Đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 5.108 trẻ chào đời và cho xuất viện 80.337 người điều trị khỏi về nhà ăn Tết.





Cà Mau: Một phó giám đốc bệnh viện tử vong khi đang trực ở bệnh viện. Báo Thanh Niên. Phó giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau tử vong khi đang trong thời gian trực ở bệnh viện. Ngày 5.2, bác sĩ Trần Quang Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Cà Mau, xác nhận bác sĩ Nguyễn Văn Sơn (49 tuổi), Phó giám đốc bệnh viện này, đã tử vong khi đang trong thời gian trực ở bệnh viện. Theo đó, bác sĩ Nguyễn Văn Sơn có lịch trực vào tối 4.2 đến sáng 5.2. Nhưng đến sáng 5.2, mọi người không thấy bác sĩ Sơn đến phòng họp giao ban nên tới phòng trực kiểm tra thì phát hiện bác sĩ Sơn đã hôn mê. "Ngay sau khi phát hiện, bác sĩ Sơn được các đồng nghiệp cấp cứu, nhưng do bác sĩ Sơn bị nhồi máu khi khuya đến sáng mới phát hiện trong tình trạng hôn mê nặng nên không cứu được", bác sĩ Dũng thông tin thêm.

Tuần thứ 5 liên tiếp, SG là 'vùng xanh'. Báo Người Lao Động. Toàn bộ 22 quận, huyện, thành phố của TP HCM tiếp tục đạt cấp độ dịch 1 - vùng xanh, không còn địa phương vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ; 311/312 phường, xã, thị trấn cũng đạt cấp độ 1, chỉ còn xã Hiệp Phước ở huyện Nhà Bè là cấp độ 2. Ngày 5-2, UBND TP HCM đã có thông báo về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn, theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế. Theo đó, dịch tại TP HCM hiện tại ở cấp độ 1 - "vùng xanh" (nguy cơ thấp). Đây là tuần thứ 5 liên tiếp, TP HCM là "vùng xanh". Toàn bộ 22 quận, huyện, thành phố tiếp tục đạt cấp độ 1, không còn địa phương "vùng vàng" (cấp độ 2 - nguy cơ trung bình), "vùng cam" (cấp độ 3 - nguy cơ cao), "vùng đỏ" (cấp độ 4 - nguy cơ rất cao).





Toàn Hà Nội gần như 'xanh', dù mỗi ngày vẫn hơn 2.500 ca COVID-19. Báo Tuổi Trẻ. Ở quy mô xã, phường, thị trấn, toàn TP Hà Nội hiện có 9 địa phương có dịch cấp độ 3 (vùng cam), 29 địa phương cấp độ 2 (vùng vàng), 541 địa phương cấp độ 1 (vùng xanh). Ngày 5-2, UBND TP Hà Nội phát đi thông báo đánh giá cấp độ trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, ở quy mô xã, phường, thị trấn, toàn TP Hà Nội hiện có 9 địa phương có dịch cấp độ 3 (vùng cam), 29 địa phương cấp độ 2 (vùng vàng), 541 địa phương cấp độ 1 (vùng xanh).

SG: Sau Tết các doanh nghiệp cần khoảng 70.000 - 75.000 lao động. Báo Khoa Học & Đời Sống. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM, các doanh nghiệp có nhu cầu cao đối với các lao động có tay nghề, ít nhất chiếm 30% tổng số nhu cầu lao động. Trong đó, cần khoảng 45.000 lao động lành nghề tập trung các ngành kinh doanh thương mại, da giày, cơ khí… Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM cũng cho rằng sau Tết thành phố cần khoảng 44.800 - 55.600 lao động, tập trung ở các ngành như: dệt may - giày da; sản xuất, chế biến thực thẩm; cơ khí; hóa chất - dược - cao su... Trong đó, nhu cầu nhân lực đã qua đào tạo chiếm 86,39% tổng nhu cầu của thành phố, trình độ đại học trở lên chiếm 21,58%, cao đẳng 19,13%, trung cấp 25,08%, sơ cấp 20,6%.

đẩy sốt ảo liên tục. Báo Pháp Luật Plus. Theo chuyên gia, kể từ năm 2017, tần suất các đợt sốt ảo giá đất nền, đất nông nghiệp tại một số địa phương đã xảy ra thường xuyên hơn, có nguyên nhân từ giới đầu nậu, cò đất, doanh nghiệp bất lương. Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, kể từ năm 2017, tần suất các đợt "sốt ảo" giá đất nền, đất nông nghiệp tại một số địa phương đã xảy ra thường xuyên hơn, có nguyên nhân trực tiếp từ giới "đầu nậu, cò đất, doanh nghiệp bất lương" lợi dụng các trang mạng xã hội với nhiều chiêu trò như tổ chức các sự kiện giao dịch giả tạo, kinh doanh theo kiểu đa cấp biến tướng, lợi dụng tâm lý đám đông, hám lợi để làm giá, thổi giá đất", ông Châu cho biết. Bên cạnh đó, theo ông Châu, còn có nguyên nhân là sự buông lỏng quản lý, hoặc thậm chí có sự tiếp tay, "chống lưng" của một số cán bộ chính quyền cấp cơ sở. Các đợt sốt ảo giá đất đã tác động tiêu cực đến sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường bất động sản, làm cho người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị ngày càng khó tạo lập nhà ở.---hôm Thứ Sáu nhận định về số liệu việc làm mới nhất cho thấy có thêm 467,000 việc làm mới tạo ra ngoài lĩnh vực nông nghiệp trong tháng 1/2022, nói rằng đó là "tiến bộ lịch sử."Biden nói rằng năm 2021 là năm vĩ đại nhất về phương diện tạo ra việc làm trong lịch sử Hoa Kỳ, và guồng máy nhân dụng Hoa Kỳ mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng Biden cũng nhấn mạnh nhu cầu cần thêm việc làm lương cao, và nói rằng chính phủ đang tìm cách làm cho giá xăng và thực phẩm giảm.Sở Thống Kê Lao Động nói rằng tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 1/2022 tuy là tăng tới 4%, nhưng tốc độ tăng việc làm lên tới 467,000 việc làm mới tạo ra là ngoài ước tính của mọi người, vì công ty Dow Jones chỉ tiên đoán là mức tăng việc làm dự kiến là 150,000 việc.---hôm Thứ Sáu đã thông qua dự luật để bơm $52 tỷ đôla vào lĩnh vực thiết kế, nghiên cứu và sản xuất bán dẫn nội địa nhằm giúp Hoa Kỳ cạnh tranh với Trung Quốc.Dự luật thông qua Hạ Viện với gần như đường ranh đảng phái: 222-210 phiếu, với một Dân Chủ và một Cộng Hòa bỏ phiếu khác ý với các đồng viện đồng đảng.Trong các điều khoản khác, dự luật có tên là America COMPETES Act of 2022 dày tới 2,900 trang cũng kêu gọi đầu tư $45 tỷ đô trong 6 năm để củng cố nguồn hàng chủ yếu nội địa Hoa Kỳ.---tấn công vào News Corp. là thực hiện một phần trong các hoạt động gián điệp nhằm lấy tin tình báo cho chính phủ Trung Quốc, theo lời người tham vấn về an ninh mạng của công ty nói với báo The Wall Street Journal hôm Thứ Sáu.Một nguồn tin ẩn danh nói trận tin tặc tấn công nhắm vào nhiều công ty thuộc News Corp., trong đó có Dow Jones & Company Inc. và báo The Wall Street Journal, báo New York Post, bản doanh công ty và các báo của công ty tại Anh quốc.Trận tấn công xảy ra vào ngày 20/1/2022 đã cho tin tặc tiếpc ận emails và tài liệuc ủa các phóng viên và nhân viên khác.---, người tham dự bạo loạn 6/1/2021, đang bị truy tố nhiều tội, đã nhờ luật sư Samuel Shamansky hôm Thứ Sáu 4/2/2022 nộp hồ sơ tòa xin trát đòi Trump và vài người khác ra tòa làm nhân chứng.Hồ sơ nộp lên tòa ghi rằng nghi can được Hiến pháp cho quyền gọi nhân chứng ra bảo vệ trước tòa. Hồ sơ viết, khi bị gọi ra tòa, Trump sẽ phải khai rằng TRump và nhiều người khác đã dàn dựng cuộc bạo loạn 6/1/2021 để chất vấn về sự thắng cử của Tổng Thống Biden.Hồ sơ do luật sư Shamansky trình lên tòa cũng ghi rằng Trump và nhiều người khác đã cấu kết lừa gạt công chúng, trong đó có nghi can Thompson cũng bị gạt, để tin rằng nền dân chủ Hoa Kỳ gặp nguy nếu Quốc Hội xác minh phiếu đại cử tri của Biden.Shamansky nói vài nhân chứng khác họ muốn gửi trát đòi có Rudy Giuliani, cựu cố vấn Bạch Ốc Stephen Bannon, luật sư John Eastman, luậts ư Sidney Powell và Donald Trump Jr.---ký tên vào chứng thư giả mạo nhóm đại cử tri để lật kết quả bầu phiếu cho Trump thay Biden, đã có một tiến trình "tối mật" cho kế hoạch của họ, theo bản tin trên báo Milwaukee Journal Sentinel hôm Thứ Sáu.Bản tin nói nhóm Cộng Hòa Wisocnsin này đã họp bí mật lâu khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi họ nộp hồ sơ giả mạo lên Quốc Hội tiểu bang và họ được các cận vệ mang súng đi theo bảo vệ, theo lời 1 người trong nhóm này.Chuyện này được kể lại bởi Bill Feehan từ một năm trước, trên làn sóng phát thanh. Anh này kể là anh rời nhà khoảng sau 8 giờ sáng và lái xe tới nơi họp mật ở thị trấn Madison và gặp tất cả các đại cử tri dỏm kia. "Lúc đó có an ninh vũ trang bảo vệ chúng tôi. Và các viên chức khác từ Đảng Cộng Hòa Wisconsin cũng có mặt ở đó."---nói hôm Thứ Sáu 4/1/2021 rằng "Trump sai rồi, vì tôi không có quyền lật ngược cuộc bầu cử." Trong ngày bạo loạn 6/1/2021, người ủng hộ Trump tràn vào tòa nhà Quốc Hội, đòi treo cổ Pence vì cho là Pence không chịu lật ngược kết quả bầu cử như Trump đã áp lực.Trong bài diễn văn trước tổ chức bảo thủ Federalist Society tại Orlando, cựu Phó Tổng Thống Mike Pence đã kêu gọi Đảng Cộng Hòa chấp nhận kết quả bầu cử 2020, bất kể sự thất vọng nhiều người cảm thấy về kết quả.---của đài ABC News nói rằng Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 có thể không cần thêm lời khai từ cựu Phó Tổng Thống Mike Pence sau khi Pence nói trước công chúng rằng "Trump sai rồi, tôi không có quyền lật ngược bầu cử."Karl nói rằng đó là lần đầu Pence nói "Trump sai rồi." Karl cũng ghi nhận 2 người phụ tá thân tín của Pence là Marc Short và Greg Jacob đều đã ra khai trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn. Karl nói Ủy Ban không cần phỏng vấn Pence nữa, vì rõ ràng Pence thú nhận TRump đã áp lực Pence "giựt lấy chiến thắng bầu cử" từ Joe Biden.---đã đưa ra bản văn trả lời cựu Phó Tổng Thống Mike Pence, người mới trong ngày nói rằng Trump sai lầm khi áp lực Pence lật ngược kết quả bầu cử vì Pence không có quyền như thế.Trong bài diễn văn trước hội Federalist Society, Pence nói: "Tuần này, Trump nói tôi có quyền lật ngược cuộc bầu cử. Trump sai rồi. Tôi không có quyền lật ngườc bầu cử. Ghế Tổng Thống là do dân Mỹ chọn và chỉ do dân Mỹ chọn lên, và nói thẳng thì không có gì phi-Hoa-Kỳ hơn là khái niệm rằng bất kỳ 1 người nào đó có quyền chọn lên Tổng Thống Mỹ."Khoảng 6 giờ đồng hồ sau, Trump đưa ra bản văn, nói rằng cá nhân Pence có quyền lật ngược kết quả bầu cử, vì đó là lý do các dân cử Dân Chủ và Cộng Hòa giả danh đang sửa đổi luật "mà Pence và các cố vấn khờ dại của Pence đã dùng trong ngày 6/1/2021 để nói là Pence không có lựa chọn nào khác... Mộtc ơ hội lớn đã mất, nhưng không mãi mãi, trong khi đó đất nước chúng ta vào địa ngục."Theo lý luận của Trump, thì như thế, Phó Tổng Thống Kamala Harris sau bầu cử 2024 và vào ngày xác minh phiếu đại cử tri đầu tháng 1/2025 có quyền lật ngược kết quả bầu cử để Joe Biden sẽ bám ghế Tổng Thống? Có vẻ như ảo thuật tráo bài?---nhận được cho thấy cựu Tổng Thống Trump và Dân Biểu Cộng Hòa Jim Jordan đã nói chuyện điện thoại khoảng 10 phút đồng hồ vào buổi sáng ngày bạo loạn 6/1/2021.Chuyện Jordan nói qua điện thoại với Trump đầu tiên do chính Jordan kể rằng y nói với Trump trong ngày bạo loạn, sau đó thì Jordan tránh nói với cú điện thoại này. Jordan nói với CNN hôm Thứ Sáu 4/20222 rằng y nói với Trump nhiều lần hôm đó nhưng không nhớ bao nhiêu lần. Ủy Ban đang suy tính xem có nên gửi trát đòi Jordan ra hỏi hay không.---hôm Thứ Sáu 4/2/2022 chính thức gọi ngày bạo loạn 6/1/2021 khi người ủng hộ Trump tấn công tòa nhà Quốc Hội, lúc đó đòi treo cổ cựu Phó Tổng Thống Mike Pence và đòi bắn vào trán Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, là "thảo luận chính trị hợp pháp" (“legitimate political discourse”).Trong bản văn đưa ra, RNC cũng khiển trách DB Adam Kinzinger (Cộng Hòa-IL) và DB Liz Cheney (Cộng Hòa-WY) vì tham gia vào Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.Trong ngày Thứ Sáu, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Mitt Romney (có cháu gái là bà Ronna Romney McDaniel, đương nhiệm Chủ Tịch RNC) và Dân Biểu Jamie Raskin (Dân Biểu-MD) lên án hành vi RNC khiển trách 2 Dân Biểu Cộng Hòa Kinzinger và Cheney.Mitt Romney viết: "Thiệt mắc cỡ cho 1 đảng [Cộng Hòa] lại khiển trách những người có lương tâm, muốn tìm sự thật lại đối diện với sự thù ghét độc hại."---viết rằng một người Việt Nam đang sống tại thị trấn Taoyuan City (Đào Viên) chuẩn bị về lại VN sau khi trúng vé số cào trị giá NT$2 million (US$72,000 đôla Mỹ) và một xe hơi kiểu Deluxe Edition BMW X1 sDrive18i.Bản tin CNA ghi rằng người đàn ông may mắn này 25 tuổi, có thói quen mua vé số cào trong Tết Nguyên Đán và thường trúng số. Năm nay, anh trúng số NT$2 million kèm với một xe hơi BMW. Ngay sau khi biết trúng số, anh nói với các bạn đồng hương rằng anh có thể về VN rồi. Bản tin từ Taiwan Lottery không cho biết tên người Việt Nam may mắn kia.---: Đa số dân Mỹ không hào hứng với Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh?Đúng thế. Bản thăm dò mới phổ biến của Axios-Momentive cho biết dân Mỹ quan ngại về tình hình chính phủ TQ đàn áp nhân quyền, công an giám sát toàn dân, và tình hình gián điệp TQ trộm kỹ thuật Hoa Kỳ -- làm mất hứng với Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh. Kết quả:. 7/10 dân Mỹ không muốn Thế Vận tổ chức ở Bắc Kinh năm 2022.. Nhưng 1/2 dân Mỹ nói cũng sẽ mở TV ra xem một số cuộc tranh tài.. 34% nói nên hoãn Thế Vận Bắc Kinh vì ngừa dich và biến chủng Pmicron.. 16% nói nên hủy bỏ.. 61% không thể kể tên 1 lực sĩ nào đang tranh tài.. 73% đồng ý chính phủ Mỹ tẩy chay ngoại giao Thế Vận TQ.Chi tiết:---Hai hình đốt sách năm 1933 và 2022 là thật?Hình thật. Hai hình đốt sách năm 1933 (hình trên) và 2022 (hình dưới) là xảy ra ngoài đời thật.Hình trên là từ bảo tàng United States Holocaust Memorial Museum, chụp buổi đốt sách ngày 10 tháng 5/1933 tại thị trấn Opera Square ở Berlin, Đức Quốc. Thị trấn Opera Square bây giờ tên là Bebelplatz. Lúc đó sinh viên đại học đốt hơn 25,000 cuốn sách bị cho là "không có tính Đức quốc." Lúc đó cả nước Đức như lên đồng, mê cuồng phát xít.Hình dưới là chụp ngày 2/2/2022 tại thị trấn Mt. Juliet, Tennessee, ngoại ô của Nashville. Mục sư Greg Locke (cũng là người ủng hộ Trump và mê thuyết âm mưu) tổ chức đốt sách sau khi 1 Hội đồng Học khu Tennessee bỏ phiếu cấm tác phẩm “Maus,” một tiểu thuyết tranh trúng giải Pulitzer Prize. Lý do đốt sách này là "ngôn ngữ không thích hợp" và có hình 1 phụ nữ khỏa thân. Tin này đăng trên AP và trên báp The Tennessee Holler. Phóng viên chụp hình này là Tyler Salinas. Mạng Facebook cũng có video về buổi đốt sách 2022.Video đốt sách:Chi tiết: