Thế Vận Mùa Đông 2022 khai mạc tại Bắc kinh, 91 nước tham dự, khán giả ngồi khoảng 40% tổng số 91,000 ghế của sân vận động.

- Tập Cận Bình & Putin dự Lễ Khai Mạc Thế Vận Mùa Đông 2022 khai mạc. Gần 3,000 lực sĩ từ 91 nước tranh tài

- Thừa Thiên Huế tưng bừng đón khách dịp Tết. Nguy cơ sau Tết, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 17 người chết vì tai nạn giao thông ngày mùng 4 Tết. Biển người đổ về chùa Tam Chúc du Xuân ngày mùng 4 Tết. Du lịch Vũng Tàu "cháy phòng” ngày mùng 4 Tết, giá phòng có nơi tăng 3 lần. Du lịch Tiền Giang khởi sắc trở lại những ngày Tết. Khách du lịch đến Tây Nguyên tăng đột biến dịp Tết. Lĩnh vực sản xuất tiếp tục phục hồi.

- Mỹ: Nga đang quay 1 video dỏm về cuộc tấn công vào người nói tiếng Nga để lấy cớ Nga tiến chiếm Ukraine.

- Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Liên Âu: giáo lý Công Giáo về đồng tính là sai lầm, vì đồng tính không có tội gì

- Tập Cận Bình, Vladimir Putin họp trước Thế Vận Mùa Đông, yêu cầu Mỹ và Tây Phương chớ can thiệp vào Ukraine

- TNS Rand Paul (Cộng Hòa): nếu Cộng Hòa thắng đa số ở bầu cử 11/2022, sẽ gửi trát đòi quậy BS Fauci thê thảm

- năm 2020: Trump thúc giục dân cử tiểu bang Michigan gửi cảnh sát tịch thu các máy bầu phiếu, nhưng bị từ chối

- các tòa án và công tố điều tra Trump siết kỹ an ninh đề phòng người cuồng Trump sẽ tấn công bạo lực.

- Georgia: Cảnh sát trưởng quận Bleckley bị truy tố về tội tấn công tình dục vì thò tay xoa nắn ngực 1 phụ nữ

- tiểu thuyết lãng mạn: Kim Jong Un lên video tuyên truyền, phi ngựa trắng ven biển hoàng hôn sắc nắng đỏ.

- té trên hè phố Los Angeles là vồ được tiền: 5 năm qua, L.A. bồi thường $35 triệu đô cho những người té hè phố

- cổ phiếu Meta sụt giá 26%, xóa sổ hơn $220 tỷ đôla trị giá thị trường, kéo theo các thị trường sụt giá

- Houston: bố ráp văn phòng nha khoa dỏm, bắt 3 nha sĩ dỏm, không bằng cấp vẫn nhổ răng, trồng răng

- HỎI 1: Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế IOC buộc Đài Loan tham dự lễ khai mạc và lễ bế mạc Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Gần 3/10 nữ giới ở Seoul, thủ đô Nam Hàn, nói chưa kết hôn mà sinh con cũng tốt? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-4/2/2022) --- Chủ Tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc hỗ trợ Nga trong cuộc tranh chấp ở biên giới Ukraine. Tổng Thống Nga Vladimir Putin và Tập đã họp ở Bắc Kinh hôm Thứ Sáu 4/2/2022 trước Lễ Khai Mạc Thế Vận Mùa Đông Beijing 2022.

Hai lãnh tụ ký bản tuyên bố chung yêu cầu Mỹ và Tây Phương chớ can thiệp vào Ukraine, rằng Nga và TQ chống lại việc mở rộng khối NATO. Hiện đang có khoảng 100,000 lính Nga đã áp sát biên giới Ukraine, và tình báo Mỹ nói Nga đang làm một video dựng phim rằng quân Ukraine tấn công người nói tiếng Nga ở Đông Ukraine để Nga lấy cớ tiến vào Ukraine bảo vệ người gốc Nga.

--- Ngay khi bạn đọc bản tin này vào sáng Thứ Sáu 4/2/2022, làn sóng đài truyền hình NBC tại Hoa Kỳ đã chiếu trực tiếp nhiều hình ảnh Lễ Khai Mạc Thế Vận Mùa Đông Bắc kinh 2022, và cho biết sẽ liên tục chiếu một số cuộc tranh tài Thế Vận.





Thế Vận Mùa Đông 2022 đã chính thức khai mạc hôm Thứ Sáu 4/2/2022 tại sân vận động Tổ Chim Bắc kinh, TRung Quốc. Trong Lễ Khai Mạc có hiện diện của hai lãnh tụ Tập Cận Bình và Putin.





Lễ khai mạc cho thấy cờ 91 quốc gia tham dự, khán giả ngồi khoảng 40% tổng số 91,000 ghế của sân vận động. Vì lý do ngừa dịch, vé Thế Vận không bán ra công chúng, và chỉ tặng theo sắp xếp của Ủy Ban Thế Vận TQ.

Phái đoàn tham dự ghi nhận có Đài Loan -- với tên chính thức là "Chinese Taipei" (Đài Bắc Trung Hoa). Ban đầu Đài Loan nói sẽ không tham dự Lễ Khai Mạc và Lễ Bế Mạc, nhưng rồi phải tham dự vì áp lực Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế IOC. Một phái đoàn đại diện cho Hồng Kông cũng diễn hành, tuy nơi này đã bị TQ kiểm soát nặng nề từ 2 năm qua.





Phái đoàn Hoa Kỳ là đơn vị thứ 56 vào hội trường, bước đi trong tiếng hô "USA! USA!" Hai người mangc ờ cho phái đoàn lực sĩ Mỹ là John Shuster (Huy chương vàng Thế Vận 2018) và Brittany Bowe (Huy chương đồng Thế Vận 2018).

Đạo diễn nổi tiếng của TQ Zhang Yimou (Trương Nghệ Mưu) là người thiết kế, chỉ huy chương trình lễ, nói với thông tấn Xinhua rằng lễ không lặp lại như Thế Vận Bắc Kinh 2008, sẽ khác hơn nhưng tinh thần vẫn là Thế Vận và bản sắc dân tộc TQ.



Tính chung gần 3,000 lực sĩ từ 95 quốc gia tham dự Thế Vận, tranh tài trong 109 sự kiện trong 15 lĩnh vực thể thao. Phái đoàn Mỹ là 224 lực sĩ, đông nhất trong Thế Vận này, đông kế tiếp là Canada với 215 lực sĩ, rồi Ủy Ban Thế Vận Nga với 21 lực sĩ.

KBS ghi rằng Chủ đề của lễ khai mạc Thế vận hội năm nay là "Cùng nhau hướng đến tương lai" (Together for a Shared Future). Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 quy tụ hơn 2.900 vận động viên đến từ 91 quốc gia, tham gia thi đấu ở 7 bộ môn để tranh 109 chiếc huy chương vàng.





Nếu so với lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 diễn ra tại Hàn Quốc với sự tham gia của hơn 15.000 người, Olympic Bắc Kinh 2022 đã thu hẹp mạnh quy mô, chỉ với hơn 3.000 người tham dự.

Một màn hình LED được đặt giữa trung tâm sân khấu, tạo hình ảnh tảng băng trong suốt, các nghệ sĩ và người dân Trung Quốc xuất hiện, trở thành những nhân vật chính, hát về một tương lai thống nhất thông qua Olympic. Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 diễn ra vào tối ngày 4/2 có sự tham dự của hơn 20 nguyên thủ quốc gia và quan chức hàng đầu các nước.





Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 28/1, có 19 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu Chính phủ các nước bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Singapore, Kazakhstan và Ai Cập, Quốc vương Campuchia, Qatar dự kiến sẽ tham dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh. Trung Quốc cũng xếp đại diện của Nam Hàn là Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-Seug vào danh sách “cấp thượng đỉnh”. Nếu tính cả việc người đứng đầu tổ chức quốc tế thông thường được xếp vào “cấp thượng đỉnh” thì sẽ có 24 lãnh đạo cấp thượng đỉnh tham dự lễ khai mạc Olympic lần này.





Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus là những người đứng đầu các tổ chức quốc tế có mặt tại sự kiện.

Mặt khác, Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand đã tuyên bố “tẩy chay ngoại giao”, nên không cử quan chức cấp cao Chính phủ tới Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Lãnh đạo các nước phát triển phương Tây cũng sẽ không tham dự sự kiện này.





Lễ khai mạc có sự tham dự của hơn 20 lãnh đạo các nước, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, các nước Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand đã tuyên bố “tẩy chay ngoại giao” Olympic Bắc Kinh nên không cử quan chức cấp cao tới sự kiện. Lý do tẩy chay vì TQ đàn áp nhân quyền và đã có chính sách diệt chủng ở Tân Cương.

Đại diện Chính phủ Nam Hàn dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh là Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hwang Hee và Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug.

--- Thượng nghị sĩ Rand Paul (Cộng Hòa-KY) nói trên làn sóng phát thanh của Lisa Boothe rằng nếu Cộng Hòa thắng đa số ghế ở Quốc Hội trong bầu cử tháng 11/2022, Cộng Hòa sẽ gửi trát đòi để kêu bác sĩ Anthony Fauci ra chất vấn và sẽ xem tất cả các tài liệu liên hệ tới Fauci.

TNS Paul nói sẽ có 1 điều tra viên xem từng mảnh tài liệu của Fauci. Ý của TNS Paul nói rằng các biện pháp ngừa dịch của Facuci là sai lầm, vì Paul tin vào thuyết âm mưu rằng đại dịch COVID-19 đã bị Dân Chủ và Fauci phóng đại.

BS Fauci mới đây báo động rằng ông bị hăm dọa giết chết sau một cuộc điều trần ở Quốc Hội, vào cuối cuộc điều trần BS Fauci lầm bầm nói nhỏ về 1 câu hỏi của TNS Paul là "Chúa Jesus ơi, thằng này ngu dễ sợ." Thần khẩu hại xác phàm: hiển nhiên Cộng Hòa, ít nhất là TNS Paul, sẽ không quên câu nói này.

--- Báo New York Times ghi rằng Trump đã nỗ lực thúc giục các dân cử tiểu bang Michigan gửi cảnh sát tịch thu các máy bầu phiếu trong vài ngày sau bầu cử Tổng Thống 2020. Báo này cho biết: các dân cử Michigan từ chối lời yêu cầu của Trump. Vẫn chưa rõ dân cử Michigan nào liên hệ trong cuộc đàm thoại đó với Trump.

Bộ Trưởng Hành Chánh Michigan là Jocelyn Benson (Dân Chủ) viết trong bản văn gửi tổ chức Michigan Advance rằng "nền dân chủ chiến thắng năm 2020 vì có những người có tư cách liêm chính ở cả 2 đảng (Dân Chủ và Cộng Hòa). Tinht hần đó sẽ chỉ thắng vào năm 2022 và về sau nếu chúng ta tiếpt ục xây dựng liên minh không-đảng-phái để ủng hộ nền dân chủ trong tinht hần pháp trị và tôn trọng ý chí của người dân."

Vào ngày 2/12/2020, luật sư của Trump là Rudy Giuliani được mời dự cuộc điều trần của Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện Michigan và phun ra những thuyết âm mưu về gian lận bầu cử. Trước buổi họp này, Giuliani đã họp qua Zoom với Laura Cox (lúc đó là Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Michigan) để yêu cầu các dân cử chấp nhận nhóm cử tri đoàn giả mạo thay thế nhóm cử tri đoàn chính thức.

Ed McBroom (Cộng Hòa-Vulcan), Chủ tịch Ủy ban Giám sát Thượng Viện Michigan, lúc đó họp trên mạng với Giuliani, với John Eastman (luật sư của Trump và là tác giả lộ trình 6 điểm lật ngược bầu cử 2020 viết cho Trump) và vài trăm dânc ử Cộng Hòa họp vài ngày trước bạo lạon 6/1/2021 --- trong buổi họp kêu gọi xóa kết quả bầu cử 2020 để công nhận phái đoàn đại cử tri giả mạo.

McBroom lúc đó nói ông không nghe gì về gian lận phiếu bầu ở tầm mức có thể thay đổi kết quả. Rồi sau đó, năm 2021, Ủy Ban Giám Sát Thượng Viện (mà McBroom chủ tịch) đưa ra bản báo cáo 35 trang chỉ ra từng điểm sai của thuyết âm mưu.

Lúc đ1o áp lực Trump rất lớn ở Michigan, đa số dân cử Cộng Hòa trong Thượng Viện Michigan ký thưc hung xin Quốc Hội liên bang khảo sát các cáo buộcg ian lận bầu cử, một phiên bản thư trước đó thì xin hoãn xác nhận phiếu bầu qua sau ngày 6/1/2021. Có 11 dân biểu tiểu bang Michigan ký thư chung gửi Phó Tổng Thống Mike Pence yêu cầu hoãn xác nhận phiếu bầu.

Meshawn Maddock (đồng Củ Tịch Đảng Cộng Hòa Michigan) nói trong tháng 1/2022 rằng ban vận động của Trump ra lệnh đưa 16 đại cử tri gủa mạo của Michigan nộp thư giả để tuyên bố Trump đã thắng cử tri đoàn tháng 12/2020. Cảnh sát chận nhóm 16 đại cử tri giả ở cửa vào tòa nhà Quốc Hội Michigan, lý do vì tòa nhà đang đóng cửa vì an ninh.

Và mới tuần này, cảnh sát hôm Thứ Sáu 28/1/2022 đã bố ráp nhà của Vance Callender, Giám Đốc Sở Điều Tra An Ninh Nội Địa đơn vị Detroit, tịch thu nhiều tài liệu. Chưa rõ lý do chính thức từ cuộc điều tra nào.

Đất nước Hoa Kỳ chưa rơi vào nền độc tài cũng là may mắn. Nhưng nếu Trump có cơ hội thứ nhì, nếu Bộ Trưởng Quốc Phòng, Bộ Trưởng Nội An, Bộ Trưởng Tư Pháp là kiểu Giuliani thì là xong rồi. Trump sẽ kề vai ngồi chung bàn với Putin, Tập, Kim.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tnh từ 16h ngày 03/02 đến 16h ngày 04/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.594 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 11.586 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.011 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 7.062 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.756), Đà Nẵng (1.544 ca trong 02 ngày), Nam Định (620), Quảng Nam (594), Phú Thọ (428), Vĩnh Phúc (375), Hải Dương (317), Hải Phòng (281), Thanh Hóa (277), Bắc Ninh (276), Nghệ An (269), Hưng Yên (264), Bình Định (260), Hòa Bình (258), Thái Nguyên (237), Lâm Đồng (230), Thái Bình (225), Ninh Bình (182), Bình Phước (161), Bắc Giang (160), Lào Cai (132), Quảng Bình (128), Quảng Ninh (116), Thừa Thiên Huế (115), Hà Nam (112), Cà Mau (89), Sơn La (83), Hà Giang (83), Quảng Trị (78), Kon Tum (68), TP. Hồ Chí Minh (66), Quảng Ngãi (64), Tuyên Quang (63), Bến Tre (57), Đắk Lắk (56), Tây Ninh (55), Điện Biên (51), Đắk Nông (49), Yên Bái (49), Vĩnh Long (43), Bạc Liêu (36), Khánh Hòa (34), Bắc Kạn (33), Đồng Tháp (29), Bình Thuận (26), Cao Bằng (26), Phú Yên (25), Trà Vinh (18), Hậu Giang (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (10), Ninh Thuận (10), Lai Châu (9), Đồng Nai (9), Bình Dương (9), Long An (8 ), An Giang (5), Kiên Giang (4), Cần Thơ (4), Tiền Giang (2).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 03/02 đến 17h30 ngày 04/02 ghi nhận 84 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (5) trong đó 2 ca từ các tỉnh chuyển đến: An Giang (1), Kiên Giang (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hải Phòng (5), Thanh Hóa (5), Thừa Thiên Huế (5), Vĩnh Long (5), Bình Định (4), Khánh Hòa (4), Kiên Giang (4), Bạc Liêu (3), Bắc Ninh (3), Bến Tre (3), Đồng Nai (3), Đồng Tháp (3), Hậu Giang (3), Hòa Bình (3), Quảng Ngãi (3), Tây Ninh (3), An Giang (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bình Dương (2), Cần Thơ (2), Đà Nẵng (2), Tiền Giang (2), Cà Mau (1), Gia Lai (1), Hải Dương (1), Long An (1), Nghệ An (1), Quảng Nam (1), Sóc Trăng (1), Trà Vinh (1) - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 102 ca.

Nguy cơ sau Tết, lây lan dịch bệnh

Thừa Thiên Huế tưng bừng đón khách

17 người chết

Biển người đổ về chùa Tam Chúc du Xuân

Du lịch Vũng Tàu "cháy phòng”

Du lịch Tiền Giang khởi sắc

Khách du lịch đến Tây Nguyên tăng đột biến

Lĩnh vực sản xuất tiếp tục phục hồi.

Thị trường chứng khoán

Bạn là cư dân Los Angeles thì biết rồi:

Hồng Y Jean-Claude Hollerich,

Tình báo Nga đang quay một video dỏm

Cộng đồng Việt ở Houston có ai nhổ răng ở đây chăng

Bài học lớn:

Hình ảnh y hệt như trang bìa cuốn tiểu thuyết lãng mạn...

trong cộng đồng. Báo Sức Khỏe & Đời Sống. Bộ Y tế nhận định dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát trên cả nước; Số ca mắc mới, chuyển nặng, tử vong có xu hướng giảm. Tuy nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ gia tăng ca nhiễm sau dịp Tết, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả việc lây nhiễm biến chủng Omicron... Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, trong 5 ngày nghỉ Tết (từ 29/01 - 02/02/2022), trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 12.200 ca mắc COVID-19 và 100 ca tử vong (thấp hơn so với tuần trước đó, mỗi ngày ghi nhận khoảng 15.300 ca mắc và 140 ca tử vong). So với tuần trước, số ca tử vong trong tuần giảm 22%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 15,1% và số ca nặng, nguy kịch giảm 22,4%. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, việc cả nước đang dần mở cửa lại các hoạt động, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gia tăng số ca nhiễm bệnh sau dịp Tết, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả việc lây nhiễm biến chủng Omicron.dịp Tết Nguyên đán. Báo SKĐS. Trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón hàng chục nghìn du khách đến tham quan. Chiều 4/2, ông Nguyễn Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, từ ngày 29/1-3/2 ngành du lịch đã đón khoảng 47.000 lượt khách tới tham quan. Trong đó, có khoảng 500 lượt khách quốc tế là các chuyên gia, cán bộ và gia đình của một số đoàn ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam. Một số điểm du lịch thu hút đông du khách tới tham quan gồm Hoàng Cung Đại Nội Huế; Lăng vua Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định; Đền Huyền Trân, chùa Thiên Mụ, chùa Từ Hiếu. Theo thống kê riêng của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 có khoảng 40.000 lượt du khách tham quan các điểm di tích do đơn vị quản lý.vì tai nạn giao thông ngày mùng 4 Tết. Báo SKĐS - Trong ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 22 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 21 người (so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: giảm 3 vụ, giảm 2 người chết, giảm 3 người bị thương; so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: giảm 8 vụ; giảm 3 người chết, giảm 21 người bị thương). Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, bị thương 1 (so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: không tăng, không giảm số người chết, tăng 1 vụ số người bị thương; so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: không tăng, không giảm số người số người chết, tăng 1 vụ số người bị thương).ngày mùng 4 Tết. Báo Người Lao Động. Chùa Tam Chúc, ngôi chùa lớn nhất thế giới, những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022 đã có hàng vạn người đổ về đi lễ, du Xuân. Những ngày đầu năm mới 2022, chùa Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đã có hàng vạn người đỗ về tham quan, đi lễ đầu năm. Ngày mùng 4 Tết Nhâm dần 2022, hàng nghìn người đã đổ về Tam Chúc. Năm nay, do dịch bệnh Covdi-19 nên không xảy ra cảnh chen chúc như những năm trước.ngày mùng 4 Tết, giá phòng có nơi tăng 3 lần. Báo Lao Động. Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo thống kê, đến mùng 4 Tết, TP. Vũng Tàu đã có hơn 100.000 lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Từ những ngày trước, nhiều cơ sở khu vực sát bãi biển đã kín phòng đặt trước cho những ngày Tết. Đến ngày 4.2, đã diễn ra tình trạng "cháy phòng", và du khách rất khó để tìm kiếm nơi lưu trú thuận tiện. Từ những ngày trước Tết, nhiều cơ sở du lịch 4-5 sao trên địa bàn TP.Vũng Tàu cho biết đã kín khách đặt phòng trước cho các ngày từ mùng 2 đến mùng 6 Tết. Ở những cơ sở còn lại, lượng khách đặt phòng trước chỉ chiếm 20 -50% công suất phòng. Tuy nhiên, với hàng chục ngàn du khách đã đến Vũng Tàu du xuân từ mùng 2 Tết, nhiều cơ sở lưu trú sát biển đã nhanh chóng kín phòng. Theo thống kê, đến Vũng Tàu trong mùng 2 Tết có khoảng hơn 20.000 lượt du khách, mùng 3 Tết có hơn 30.000 lượt, và mùng 4 Tết cao điểm với hơn 55.000 lượt du khách.trở lại những ngày Tết Nguyên đán 2022. Báo Tuổi Trẻ. Dù số lượng khách du lịch không cao bằng cùng kỳ nhiều năm trước nhưng dịp Tết Nguyên đán 2022, số lượng khách du lịch đến các điểm du lịch trên địa bàn Tiền Giang tăng cao so với ngày thường.Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Võ Phạm Tân, phó giám đốc Sở văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Tiền Giang, cho biết trong 6 ngày (từ 29-1 đến 3-2) dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tổng lượt khách đến tỉnh Tiền Giang là 39.338 lượt, tăng 626,20% (tăng 33.921 lượt) so với cùng kỳ năm 2021. Lượng khách du lịch đi theo tour giảm nhưng lượng khách vãng lai nội địa đến các điểm du lịch lại tăng cao.dịp Tết. Báo Tiền Phong. Chỉ trong 3 ngày Tết Nguyên đán, hàng trăm ngàn lượt khách du lịch đã chọn Tây Nguyên là điểm đến tham quan. Ngày 4/2, ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong mấy ngày Tết có gần 57.000 lượt khách chọn Đắk Lắk là điểm đến du lịch. “Dịch COVID-19 cơ bản đã kiểm soát tốt nên đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều du khách thập phương chọn đến Đắk Lắk”, ông Hà cho hay. Cũng theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, nhiều người dân sau khi hủy tour du lịch đi nước ngoài đã chọn Tây Nguyên là điểm đến tham quan trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho khách đến địa phương tăng đột biến.Báo VnExpress kể. Chỉ số PMI tháng 1 của Việt Nam đạt 53,7 điểm, cao hơn tháng trước và ghi nhận mức độ cải thiện cao nhất kể từ tháng 4/2021. Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI), được thực hiện bằng cách khảo sát lãnh đạo các công ty tư nhân ngành sản xuất, dịch vụ, nhằm đánh giá sức khỏe chung của cả nền kinh tế. Chỉ số này lấy ngưỡng 50 điểm để xác nhận sự mở rộng (trên 50) hay thu hẹp (dưới 50) của lĩnh vực sản xuất. Tháng đầu tiên của năm 2022, PMI lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đạt 53,7 điểm, tăng so với mức 52,5 của tháng 12 và là mức cao nhất kể từ tháng 4/2021.---hôm Thứ Năm 3/2/2022 dao động lớn: Meta (công ty mẹ của Facebook) sụt giá cổ phiếu 26%, xóa sổ hơn $220 tỷ đôla trị giá thị trường của Meta, mức giảm lớn nhất trong lịch sử đối với bất kỳ công ty nào, theo AP.Dẫn tới tác động dây chuyền: chứng khoán thị trường Dow giảm 518 điểm, tức giảm 1.4%, để còn 35,111; Chỉ số thị trường S&P 500 giảm 112 điểm, tức giảm 2.4%, để còn 4,477, chỉ số thị trường kỹ thuật Nasdaq giảm 538 điểm, tức giảm 3.7%, còn 13,878.---hè phố gập ghềnh, bước đi sơ hở là té. Thêm nữa, có nhiều người nói rằng bạn chỉ cần giả vờ té trên hè phố Los Angeles là sẽ chộp được 1 xấp tiền.Do vậy Hội đồng thành phố Los Angeles City quyết định sửa chữa các hè phố. Lý do: trong 5 năm qua, thành phố nhận hơn 1,700 hồ sơ tự khai là nạn nhân hè phố L.A. và 1,020 đơn kiện từ những người bị thương vì té ở hè phố.Thành phố đã phải chi ra hơn $35 triệu đôla để thương lượng bồi thường, trong đó $12 triệu đôla riêng trong tài khóa 2020-21.Hội đồng Thành phố đã bỏ phiếu thuận các khuyến cáo sửa hè phố do Kiểm Toán Viên Ron Galperin đưa ra, lập thứ tự các hè phố ưu tiên cần sửa chữa...---Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Liên Âu, nói rằng giáo lý Giáo hội Công Giáo về người đồng tính là sai, cần thay đổi. Ngài nói như thế trong cuộc phỏng vấn với thông tấn KNA (Thông tấn Công giáo Đức quốc).Ngài nói rằng lập trường Giáo hội nói đồng tính có tội là sai lầm. Ngài kêu gọi duyệt lại căn bản các giáo lý, vì "không có chuyện đồng tính trong Kinh Tân Ước. Chỉ có nhắc chuyện đồng tính một phần là nghi lễ ngoại đạo pagan. Dĩ nhiên, như thế là bị cấm. Tôi nghĩ đã tới lúc duyệt lại lý thuyết này."Hồng Y nói với KNA rằng các nhân viên đồng tính làm việc cho giáo hội không nên bị sa thải, "Với chúng tôi [Tổng giáo phận Luxembourg] không ai bị sa thải chỉ vì là người đồng tính."---về một cuộc tấn công nhắm vào người nói tiếng Nga và quân đội Nga để lấy cớ cho Nga đưa quân tiến chiếm Ukraine. Tin này do tình báo Mỹ đưa ra hôm Thứ Năm 3/2/2022.Trong video giả quay phim đó, sẽ có nhiều diễn viên nằm giả chết, và sẽ có nhiều súng ống Ukraine bị quân Nga tịch thu, rồi Nga sẽ tố cáo Ukraine mở chiến dịch diệt chủng để tấn công người nói tiếng Nga, lấy cớ để Nga tiến quân vào phía Đông Ukraine, nơi quân ly khai nói tiếng Nga đang chiến đấu chống quân chính phủ Ukraine từ 8 năm nay.Ned Price, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Mỹ, nói Nga làm video giả là một trong các cớ để tiến quân vào Ukraine. Hiện thời đã có hơn 100,000 lính Nga áp sát biên giới Ukraine, trong khi các chiến dịch bóp méo thông tin đang nhắm vào Ukraine để gây hoang mang.---... Thợ nhổ răng hay nha sĩ? Ba người tự nhận là nha sĩ tại Texas đã bị cảnh sát bố ráp. Nhóm 3 người này làm việc trong 1 văn phòng "nha khoa" kém vệ sinh ở Houston.Hồ sơ tòa ghi rằng Byron Alberto Zelaya, 58 tuổi, bị bắt hôm 31/1/2022 vì hành nghề nha khoa mà không giấy phép, một tội đại hình. Người con trai 31 tuổi của Zelaya là Bryant Jesus Zelaya bị truy tố cùng tội trạng. Cậu cháu trai của Zelaya là Omar Navarrete-Sevilla, 29 tuổi, bị truy tố hành nghề nha khoa bất hợp pháp, nhưng là khinh tội.Nguyên do, 1 bệnh nhân tới chữa răng, kinh ngạc vì thấy văn phòng nha khoa quá bẩn, và trên tường không treo văn bằng nha khoa nào, thế là báo động với cảnh sát. Cảnh sát chìm điện thoại xin hẹn chữa răng, thế là nha sĩ dỏm bị bố ráp.---hễ uống rượu say, chớ nên đứng gần phụ nữ, dễ bị bắt quả tang, hết chối. Cảnh sát trưởng Kristopher Coody của quận Bleckley County, tiểu bang Georgia, đã bị truy tố về tội tấn công tình dục khi ông thò tay thoải mái xoa nắn bộ ngực 1 phụ nữ tại quầy rượu 1 khách sạn hồi tháng trước.Lúc đó Coody tham dự khóa huấn luyện mùa đông 3 ngày cho Hội Cảnh Sát Trưởng Georgia (Georgia Sheriff’s Association) tại khách sạn trên. Cảnh sát đã ký lệnh bắt Coody ngày 28/1/2022 sau khi lấy thông tin từ "nhiều nhân chứng" trong buổi tiệc rượu.---lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn xuất hiện trên 1 video tuyên truyền, cỡi ngựa trắng phóng đi với phía sau là một đỉnh núi tuyết. Có lúc, cảnh phía sau hình ảnh Kim Jong Un cỡi ngựa là bờ biển hoàng hôn sắc nắng đỏ.Băng video tuyên truyền có nói rằng năm 2021 là năm gian nan nhất của Bắc Hàn, nhưng "lãnh tụ Kim vĩ đại" vẫn lèo lái đất nước Triều Tiên vượt lên với các thành công phóng phi đạn trong khi dân vẫn đói nghèo. Đây là lần hiếm hoi Bắc Hàn đưa ra video tuyên truyền có hình ảnh Kim phóng ngựa.Video dài 1:48 phút:

https://youtu.be/THPcwWEpHQc

--- Hôm Thứ Năm 3/2/2022, báo Business Insider loan tin rằng các tòa án và các công tố liên hệ trong các cuộc điều tra nhắm vào Trump đang tăng cường an ninh để chuẩn bị, khi họ truy tố Trump, bạo động có thể bùng nổ từ những người cuồng mê Trump.

.

Điển hình, các biện pháp tăng cường an ninh đang thực hiện ở quận Fulton County, Georgia, nơi Biện Lý đang điều tra về cú điện thoại Trump áp lực Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger phải tìm thêm cho Trump 11,780 phiếu (để hơn Biden 1 phiếu). FBI đã chính thức xin giúp tăng cường an ninh.

.

Terry Norris, Giám đốc điều hành hội cảnh sát trưởng Georgia, nói an ninh khu vực tòa án đã củng cố vững thêm từ đó. Thêm nữa, Khadijah Abdur-Rahman, một Giám sát viên quận Fulton County, người hiện cũng là thành viên trong Hội đồng phụ trách về ngân sách cảnh sát, nói bà đã sẵn sàng tài trợ cho Ty Cảnh Sát nếu Trump kêu gọi biểu tình chống cuộc điều tra ở Atlanta.

Tương tự, văn phòng Biện Lý Manhattan, nơi đang điều tra tài chánh của gia đình Trump, bây giờ cũng tăng cường an ninh. Tương tự là tòa án thủ đô Washington DC, nơi Trump có thể bị truyt ố hình sự vì kích động bạo loạn 6/1/2021.

--- HỎI 1: Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế IOC buộc Đài Loan tham dự lễ khai mạc và lễ bế mạc Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh?

ĐÁP 1: Đúng thế. Báo Taiwan News kể như thế.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4427969

--- HỎI 2: Gần 3/10 nữ giới ở Seoul, thủ đô Nam Hàn, nói chưa kết hôn mà sinh con cũng tốt?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Bản tin Yonhap nói 28.1% phụ nữ và 31.6% nam giới đang sống tại thủ đô Nam Hàn nói họ có thể có con dù là chưa kết hôn. Khoảng 6/10 nữ giới và nam giới nói họ có thể sống chung với bạn tình trước hôn nhân.

Chi tiết:

https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2022/02/119_323224.html

.