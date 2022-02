Tranh bởi Mary Alayne Thomas

Tôi là một cô gái tuổi Dần. Suốt thời niên thiếu sống trong nước, tôi lớn lên trong bâng khuâng và thắc mắc về những thành kiến của xã hội với cái tuổi Dần mình mang.

Do có… “máu Cọp” trong người nên tôi rất dễ nhận ra các “chị em Cọp” của mình… Nhiều người thật giỏi, thật thành công, nhưng cũng không ít trong số họ cũng thật truân chuyên, nhất là trong đường tình duyên. Tôi đã chứng kiến kha khá chuyện tình… Nhiều bà mẹ chồng tương lai đã rất mực yêu thương cô gái ấy và thầm mừng cho con trai sẽ có được một người vợ tốt như vậy, nhưng khi điều tra và “khám phá” cô gái ấy tuổi Cọp thì bà thay đổi ngay lập trường và hăm, "Có nó thì không còn mẹ!" - Ôi, thật bất công cho các nữ tuổi Dần.

Sang năm Nhâm Dần, nhìn lại những năm tháng xuôi ngược, lên xuống… "sơn lâm" đời Cọp của mình, hình như tôi đã được "Thần Cọp" gửi đến cho một người rất "rành rọt" về các con giáp, nhất là "giống Cọp". Tôi đã từng được xem tử vi cho, nhưng chưa bao giờ nhận thấy có người thấu đáo "giống Cọp" của tôi như người mà "Thần Cọp" đã gửi đến này. Người ấy đã mở ra trong tôi những cái nhìn rất mới mẻ và sắc sảo về sự hiện diện của những Nàng Tuổi Dần trên thế gian. Người là Chắt ngoại của hai cụ Hoàng & Ngô. Những nghiên cứu và khám phá về Chiêm Tinh của hai họ Hoàng và Ngô này chỉ phổ biến trong gia đình, chứ không vươn ra nhân gian…

Tôi xin chia sẻ với các Cọp cô, Cọp dì, Cọp chị, Cọp em,… những phân tích khá phong phú và lý thú về những Nữ mang tuổi Cọp của chúng ta. Trong những dòng chữ viết tay mà tôi đã đánh máy lại dưới đây, Người đã tạm gọi chung tất cả các Nữ Tuổi Cọp chúng ta là Nàng Tuổi Dần. Sau đó là từng tuổi Dần với những Can Chi riêng, trong đó có can chi của tôi. Tin tưởng và mong chúc các Nữ Cọp chúng ta sẽ yên vui và vững vàng bước vào năm Cọp mới – Nhâm Dần, cũng như phần đời phía trước, sau khi đọc xong những nghiên cứu, phân tích và luận bàn về "giống Cọp" chúng ta.

**

Hi Di Lão Tổ Trần Đoàn của nhiều ngàn năm về trước đã nhặt hoa Tím sắp thành tinh tú. Khởi đầu sự sắp xếp ấy là vì sao Tử Vi. Trần Đoàn và những nhà khai phá khoa chiêm tinh thiêng liêng này đã sử dụng những liên hệ của những vì sao và ngày sinh tháng đẻ, địa điểm,… để luận nên số phận của mỗi người: Tiến-thoái, sang-hèn, khôn-dại của thế gian. Hoa tím Tử Vi soi rọi định mệnh của mỗi người, của mỗi nhóm, của một quốc gia, trên các yếu tố phát sinh, ứng với 14 chính tinh và vô vàn phụ tinh an bài trên Thiên Bàn và Địa Bàn, với 12 cung mệnh và 10 can.

Trần Đoàn và các bậc khai phá Tử Vi cũng không ngần ngại khẳng định với thế gian rằng định mệnh sẽ đổi thay nếu có sự cố gắng nỗ lực, giữ gìn nhân vị: ba phần Thần-Hồn-Đạo của con người.

Ba phần ấy phải phát xuất từ Nguồn Thật và thẳng tiến đến Hướng Thiện. Nếu tiếp tục thi ân bồi đức, Nguồn Thật và Hướng Thiện sẽ soi rọi chính tinh, xoay Thiên Bàn và đổi thay Định Mệnh.

Tử Vi chỉ là một La Bàn. Người sử dụng Tử Vi phải là một người Hướng Đạo và phải biết cách đặt để La Bàn, vận dụng phương hướng địa hình, thì ứng xử mới tinh tế, luận hướng mới thông đạt; phải Biến Dịch và Thuận Thiên thì Thần Hồn sẽ định, Đạo sẽ sáng tỏ.

Chúng ta hãy gọi Quận Chúa của tử vi năm nay (2022) là Nàng Tuổi Dần.

Trong thế giới hiện đại, Nàng Tuổi Dần mang những đặc tính và nhân cách đầy "ấn tượng" của một minh tinh trong bộ áo da cọp mượt mà; nhưng nếu là Giáp Dần thì nàng còn mang theo mình cả một bầu trời đầy hoa lá. Giáp, hành Mộc, là một hình thể sinh học có mặt sớm nhất trên hành tinh này, sẽ giúp cho Nàng Giáp Dần có một dung mạo hài hòa tuyệt vời; và nếu là Canh Dần, hành Kim, bản chất là thép nguội, dứt khoát, quả cảm, cạnh tranh, Canh Dần sẽ tạo cho mình một hướng đi, một mục tiêu, và theo đuổi tới cùng bằng mọi giá.

Trở lại với Nàng Tuổi Dần nói chung, nàng có những nhân cách khá đặt thù như: đỡm lược (bravery and strategic), nồng nhiệt, tự quyết, thân mật, cởi mỡ, cao danh vọng, kiên trì,… Tuy nhiên, nếu quá đà trong giang sơn của mình, Nàng Tuổi Dần có thể trở thành cao ngạo, hợm hĩnh, và nhiều khi lãnh đạm với những con giáp "thường thường" chung quanh.

Nàng Tuổi Dần là hiện thân của nỗ lực, kiếm tìm cho mình một đồng hành hoàn hảo, mới mẻ, tinh khôi. Đôi mắt cọp của nàng luôn luôn hướng về hình bóng của cao danh vọng, hào hùng, diễm tuyệt của một tương lai chưa khám phá.

Nàng Tuổi Dần có thể tìm đồng minh và lựa chọn đồng minh trong vòng ba dặm, nhưng nàng cũng có khả năng tìm đồng minh và lựa chọn đồng mình trong khoảng cách của những vì sao.

Nàng Tuổi Dần không an định ở một nơi tù hãm, thường tình; nàng sẽ không ngừng đào xới trong khắp nhân sinh những kho tàng khuất ẩn, những báo vật chưa bao giờ khai quật. Những lúc này, đức tính Kiên Trì sẽ biến Nàng Tuổi Dần trở thành một nhà khai phá tài danh.

Nàng Tuổi Dần, một nhân cách khẳng khái với một trái tim vàng; nàng lại có thiên tính là phân hai sẻ tư, suy đoán sắc bén, phản ứng cực kỳ nhanh, nhưng cũng cực kỳ tính toán. Nàng Tuổi Dần có thể quậy tung phần còn lại của thế gian nếu cần thiết để nàng có thể mưu cầu tự do, độc lập cho bản thân và gia đình.

Nếu Nàng là một phụ nữ bình thường, bị nhốt vào lòng son của thống trị, và bị quản lý bởi những loại chủ nhân ích kỷ, tự mãn, khắt khe, độc đoán… thì Nàng bình thường sẽ chịu đựng, khô héo và tàn phai. Nhưng Nàng Tuổi Dần thì hoàn toàn ngược lại. Nàng cần không gian cho riêng mình, thế giới cho riêng mình, thời gian cho riêng mình. Nàng sẽ sẵn sàng tiêu hơn nửa tháng lương nếu cần để mua cho nàng một nơi chốn tự do và độc lập. Nàng cần một "Me" Time tối thiểu để nàng có thể tự nghiền ngẫm hay chiêm ngưỡng những kỳ tích và thành quả trong ngày, trong tháng, trong năm, trong đời…

Tình yêu mãnh liệt cho tự do, hào phóng, tự quyết, và đưa đến tự cường, bắt buộc Nàng Tuổi Dần không tha thứ cho bất kỳ một ai, muốn dùng một lầu đài tình ái để cầm chân nàng một chỗ. Anne Tuổi Dần sẽ không nương tay cho một ai, dù là bạn hay người tình, nếu "những kẽ chung quanh" ấy muốn bủa vây nàng bằng quyền lực hay lòng vị kỹ.

"Thiên hạ sẽ phải bắt buộc tôn trọng lãnh địa của Nàng Tuổi Dần," vì nàng là Cọp.

Nàng Tuổi Dần thận trọng trong suy tính, trong từng cử chỉ, tiếp cận với đời, tiếp cận với muôn vàn thực tế. Nàng thực nghiệm, và thực tập trong môi trường mới với nhiều toan tính. Nàng dò dẫm từng bước, nhưng những bước ấy vững chải, điềm đạm, và chắc ăn như bắp. Nàng sẽ không màn đến những nước cờ đầy may rủi, nhưng nàng sẽ đặt cọc sự nghiệp vào những bài toán mà nàng đã giải nghiệm thấu đáo, tinh tế. She will always analyze before she acts.

Nàng Tuổi Dần, khi phải nặng gánh lo toan, nàng sẽ nổ lực không ngừng phân tích, tích phân, rồi phân tích, tích phân lần nữa. Nàng tập trung vào nhu cầu, vào những biện pháp giải nguy, thoát hiểm, truy tầm tất cả những khả năng để tăng viện và cầu toàn.

Nàng rất khó chịu cho những lỗi lầm dù nhỏ nhặt. Giúp cho Nàng Tuổi Dần có khả năng tha thứ cho những lỗi lầm của chính mình sẽ làm cho nàng sống hạnh phúc và sung sướng hơn.

*

Trong xã hội Đông Phương, cổ kính, lạc hậu, đầy định kiến, những Nàng Tuổi Dần của chúng ta bị vây phủ bởi những nghiệt ngã, khe khắt, oan khiên và tù hãm… Ai cũng kỵ các Nàng Tuổi Dần. Nhưng trong xã hội rộng mở, hào hiệp, văn minh, Tây Phương, Nàng Tuổi Dần là một khuôn mẫu phụ nữ mới, đầy khôn ngoan, bao dung, đỡm lược, tự trọng, tự lực, tự cường… Điềm đạm, khôn ngoan và tự lực là 3 nhân tố chính của Nàng Tuổi Dần.

Nàng Tuổi Dần có đời sống trải dài trên một cung Sinh Mệnh đầy thử thách, đấu tranh, vinh quang, và thành quả. Khi Nàng Tuổi Dần chinh phục, vượt qua những thử thách, những oan nghiệt của "Sơn Lâm", nàng hội nhập vào thế giới của sinh động, tự quyết, phúc lộc. Nàng Tuổi Dần dùng thiên tính can đãm và thao lược phi thường của mình để tham cuộc vào những đấu tranh chống kỳ thị, bất công, tù hãm, và khắt nghiệt của nhân gian. Đó là những vinh quang và thành quả của nàng. Những lúc ấy, Nàng Tuổi Dần, "say mồi đứng uống ánh trăng tan." Đó là những lúc nàng cần phút giây "Me" Time để chiêm ngưỡng. Sau khi vượt qua những thử thách đầy oan nghiệt ấy, Nàng Tuổi Dần của chúng ta bỗng trở nên cực kỳ may mắn. Chẳng qua, nàng đã tham dự vào cuộc đời bằng một lòng quả cảm phi thường.

Nàng Tuổi Dần là một cơ quan báo động tuyệt vời cho tất cả các bảo vật trong ngôi đền mà nàng đang ngự trị. Nàng Tuổi Dần không truy tìm bảo vật của nàng trong tiền tài và quyền thế. Bảo vật mà nàng góp nhặt, nâng niu, bảo vệ… chính là sự chuẩn y, cổ vủ và ngưỡng mộ của những người thân yêu trong gia đình, công việc làm, của xã hội, của nàng.

Nàng Tuổi Dần là một Cọp đẹp khoe lông. Nàng tuyệt đối tôn trọng chính mình bằng cách chăm sóc vóc dáng, sắc đẹp, và tình yêu.

Nàng phản ảnh tâm tình của Thế Lữ trong bài thơ Nhớ Rừng

"…Với tiếng gió gào ngàn

Với giọng nguồn hét núi

Với khi thét khúc trường ca dữ dội

Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng

Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,

Vờn bóng âm thầm lá gai cỏ sắc…"

Với phong thái điềm đạm, nhưng hấp dẫn, nhân cách đầm thấm, ấm áp, nhưng đầy tự tin, Nàng Tuổi Dần hòa nhập vào đám đông dễ dàng nhưng sẽ không phai nhạt vẻ kiêu hãnh của một Chúa Sơn Lâm.

Nàng Tuổi Dần rất nhậy cảm nếu công việc phải chậm lùi lại đằng sau hay những thất bại dù nhỏ nhặt. Dù đó chỉ là một giai đoạn nhỏ hay một động thái ngắn trong cuộc đời, cũng là một kinh nghiệm đau thương cho Nàng Tuổi Dần. Do đó, đừng phê phán Nàng Tuổi Dần bằng nghiêm luật, khắt khe, hay bằng chua cay, đay nghiến; Nàng Tuổi Dần sẽ nuốt không trôi những khúc xương này trong một vài năm.

Hãy để cho nàng tự chiêm nghiệm:

"… Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan,

Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn

Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới

Đâu những bình minh cây xanh nắng gội

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng

Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng

Ta đợi chết mãnh mặt trời gay gắt

Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật…"

Hãy nâng đỡ, vuốt ve, an ủi Nàng Tuổi Dần và từ đó nàng sẽ tự tìm thấy đường ra khỏi nẻo cụt bằng chính sức công phá của trí thông minh và lòng mẫn cán tuyệt vời của nàng, vì nàng luôn luôn may mắn. Bằng nghị lực và lòng can đãm phi thường, nàng sẽ tự tìm thấy cách phá tung củi sắt.

Nàng Tuổi Dần sẽ không mãi mãi…

"…gặm một mớ căm hờn trong củi sắt,

Ta nằm dài trông ngày tháng dần xa…"

Nàng Tuổi Dần luôn luôn "lands on her feet" đứng vững trên hai chân của nàng. Nàng sẽ vươn vai, giữ vững bộ vị, định thần, quắt mắt soi rọi con đường trước mặt, sắp sẵn cho mình một chiêu thức mới cho tương lai. Nàng vẫn đỡm lược, trầm tỉnh, điềm đạm, vững vàng, kiên trì, bền chí,… và cứ vậy mà theo đuổi "con mồi" một cách không mệt mõi, không sơ xuất. Hồn, Thần, Đạo, của nàng không rời chủ đích cho đến khi Cọp đạt được mục tiêu.

Anne Tuổi Dần sẽ không bỏ qua dịp may tranh đấu nào, nhất là những cuộc chiến có ảnh hưởng đến lòng tự trọng và danh tự; nhất là những cuộc chiến mà tình yêu, gia đình, có cơ nguy suy chuyển.

Nàng Tuổi Dần luôn luôn mang sắc thái của hung bạo và hoang dã của rừng xanh. Nên dù bất cứ tình huống nào cũng không nên quên nàng có thể trở nên "không lường". Cũng không nên lãng quên và lơ là bản chất rất "Cọp" của nàng. Nàng có thể có cái nhìn rất khoan thai, uyển chuyển, nhưng phải dè chừng những "cú táp" bất ngờ (khà khà khà!).

Tự họ, qua bản chất mai phục, những Nàng Tuổi Dần chỉ ẩn nhẫn chờ thời, nhưng tự thân, các bà là các nhà lãnh đạo từ thửơ khai thiên lập địa nên luôn luôn lưu tâm đến vị trí đầu của hàng quý phái. Khi đã đạt được quyền lực, Nàng Tuổi Dần có thể trở thành độc đoán và cứng đầu.

Nàng Tuổi Dần, dùng móng vuốt của mình để luôn luôn bảo vệ bản thân, gia đình và sự nghiệp. Nàng Tuổi Dần là những kế hoạch gia đại tài có tư chất, mưu lược, và kế sách để tạo riêng cho mình một định mệnh. Những Nàng Tuổi Dần luôn luôn xuất thần bất ý, nhưng cũng đầy mưu lược và ý đồ.

Tuy nhiên qua những thăng trầm của cuộc đời, Nàng Tuổi Dần sẵn sàng bỏ qua những chủ đích nhỏ nhặt, những cạnh tranh vặt vãnh đời thường. Nàng sẽ tạm thời yên tâm, dằn lòng, cảnh giác. Lúc ấy, tư chất lãnh đạo và điềm đạm, cũng như hào phóng làm Nàng Tuổi Dần nổi bật lên, trở thành ngôi sao sáng trong vòm trời lãnh đạo.



Tranh bởi Mary Alayne Thomas

Sau đây là các Nàng Tuổi Dần với từng Can Chi:

CANH DẦN 1950 – 2010

Metal Tiger - Cọp chính hiệu. Cọp thiệt. Cọp có móng và vuốt bằng thép.

Canh, hành Kim, là đệ nhất tố chất trong ngủ hành.

Canh Dần là một tác hợp của các thiên chất sau đây:

- Mạnh bạo: chính xác, cực kỳ nhanh trong phân tích, dũng mãnh trong hành động.

- Dứt khoát (assertiveness), cạnh tranh trong quả cảm. Tự cường: tự tạo cho mình một hướng đi, một mục tiêu và theo đuổi tới cùng bằng mọi giá

- Ngoại thể lôi cuốn, hấp dẫn, đôi khi làm Tuổi Canh Dần trở nên đa cảm, hay hờn giận thất thường.

- Canh Dần, với tư chất quá dứt khoát, quá mạnh bạo, đôi khi đi quá nhanh cho những quyết định, nên hậu quả nhiều khi không lường được. Nàng Canh Dần cần phải cắt bớt đi móng vuốt.

Trong lịch sử của thời hiện đại, Peggy Noonan là một nữ Canh Dần mà những nhà chính trị khét tiếng và những bình luận gia nổi bật phải kiêng nể. Bà là một bình luận gia có lối phê phán mạnh bạo, sắc bén, dứt khoát.

Nora Robert cũng là một mệnh phụ trong tuổi Canh Dần mà chúng ta cần chú ý và học hỏi. Bà là một nữ Canh Dần đã được gọt dũa nhiều móng vuốt sắc thép. Bà là tác giả của hơn 165 tiểu thuyết tình cảm và trên 280 triệu cuốn sách đã được xuất bản và bán đi trên 35 quốc gia trên toàn thế giới. Bà ta có một phát biểu nổi tiếng, "Tình dục rất quan trọng trong văn chương, bởi vì bởi không có nó giống như chúng ta đang thưởng thức một miếng bánh gạo nhạt nhẽo chứ không phải là một bánh gatô thơm ngon." (Sex is important in the books because without it, it would be like eating a rice cake instead of a cupcake).

Những nhân vật nổi tiếng nào khác cũng tuổi Canh Dần?

Karen Carpenter (Musician), Cybill Shepherd (Actress, model and producer),...

BÍNH DẦN 1926 – 1986

Marilyn Monroe (Hollywood star): Bính Dần.

Bính, thuộc Hỏa, là tiêu biểu cho lửa và ánh sáng. Những Nàng Bính Dần, thường trau chuốt nhân cách để chói sáng lên bằng nồng nhiệt, đa cảm, năng động và linh hoạt.

Nàng Cọp Bính Dần trong đám đông là hình ảnh của Cọp đẹp, khiêu vũ quanh lửa hồng. Nàng sẽ phải thoát thân ra khỏi cảnh âm u của rừng rú và tự tìm nguồn sáng cho mình. Nàng tìm thấy trong đời những tích cực nhiều hơn tiêu cực. Nàng lôi cuốn được chú ý của nhân vật, cảnh vật chung quanh để tạo ra hào hứng và náo nhiệt. Nàng ôm chầm lấy hài hước và huyên náo vì đó là lẽ sống và sinh mệnh của nàng. Nàng là thuyết khách có khả năng hùng biện và thu phục đám đông qua những phát biểu và khả năng kêu gọi thiết tha. Sức phục hồi và phục hoạt năng lượng của cọp Bính Dần sẽ tạo cho nàng nhiều nghị lực để trở thành những kiều nữ hay minh tinh trong kịch nghệ. Những lúc quá đà, Nữ Bính Dần sẽ dễ dàng tạo ra những phản ứng tiêu cực từ đối tượng chung quanh.

Ngoài Marilyn Monroe, Lindsay Lohan (Actress), là một tiêu biểu cho Bính Dần say sưa khoe vẻ đẹp khi đang khiêu vũ chung quanh ngọn lửa… Brittany Renee (Author, Dancer), Amanda Bynes (Actress)… cũng tuổi Bính Dần

MẬU DẦN 1938 – 1998

Mậu, hành Thổ. Những Nữ Mậu Dần là những Cọp rất thực tế, rất chân thật, rất trách nhiệm. Nhưng đôi khi, những tư chất ấy đi quá đà, các Nữ Mậu Dần quá căng thẳng, mất đi những lẽ sống vui của cuộc đời. Và nhất là, Nữ Mậu Dần rất dễ bỏ qua những nhu cầu tình cảm và vật chất của chính mình và những người xung quanh. Bốn giá trị nhân bản tiêu biểu mà những Nàng Mậu Dần của chúng ta có được là chính chuyên, chuẩn mực, khuôn mẩu và quy tắc.

Một người đàn bà tuổi Mậu Dần mà trong chúng ta ai cũng nên biết là Anita Brookner là một tác giả vĩ đại người Anh. Bà đã viết và xuất bản trên 30 cuốn sách. Nên nhớ, cũng là tuổi Dần nên không thoát khỏi số phận "Tiền Hung Hậu Kiết". Bà viết và cho xuất bản quyển sách đầu tiên nổi tiếng A Start In Life năm 1981, lúc đó bà đã 53 tuổi. Câu phát biểu nổi tiếng của bà, "Sự tín cẩn trong tình bạn hữu cũng như tình yêu mà không có mưu mô." (Accountability in friendship is equivalent of love without strategy.)

Một quý bà của khuôn mẩu tuổi Mậu Dần khác đó là Judith Martin. Bà là một phụ nữ mà thế gian này ai cũng biết đến với tục danh là Miss Manner, là một trong rất ít những mệnh phụ của Mỹ quốc đón nhận giải thưởng cao quý Huân Chương Nhân Vị Quốc Gia (National Humanity Medal). Từ năm 1978, bà là chủ bút của trang Tư Vấn, 3 lần một tuần cho tập san United Features Syndicate, phát hành trên 200 tờ nhật báo trên toàn thế giới.

NHÂM DẦN 1902 - 1962

Nhâm thuộc hành Thủy: rất uyển chuyển. Nàng là con cọp mềm mại, có khả năng trực giác rất cao, rất dễ cảm thông với các số phận khác và có khả năng dung dị với những đau khổ và khắt nghiệt của cuộc sống. Nhưng các Nữ Nhâm Dần cũng dễ bị lung lạc, hoảng hốt khi bị đe dọa, rất dễ ngần ngại và chùn chân quá sớm khi chưa có những nổ lực cần thiết, sẵn sàng tạo ra thay đổi. Nhâm Dần có thói quen bẩm sinh: quan sát rất lâu, chần chờ và toan tính trước khi nhảy vọt.

Rất nhiều lúc, Nữ Nhâm Dần bị bắt gặp mơ ngủ giữa ban ngày. Viễn tưởng và mộng mơ đôi khi làm cho Nhâm Dần lung lạc, chẳng biết mục tiêu là đâu, phương hướng là đâu.

Những nhân vật nổi tiếng nào tuổi Nhâm Dần?

Jodie Foster (Hollywood star), Demi Moore (Actress), Kelly Preston (Actress)…

GIÁP DẦN 1914 – 1974

Giáp, hành Mộc, thuộc Dương: Hành xử uyển chuyển, tế nhị với những người chung quanh. Đi kèm với những thiên chất thông minh, rộng lượng, khoan dung, cảnh giác, ngạo mạn (một cách kín đáo), nhìn rất xa và trông rất rộng cho những mục tiêu. Dương Nữ Giáp Dần, nhờ vào hành Mộc, nàng học cách dằn được thiên chất ngạo mạn của "Hùng và Hổ". Nàng nén được bản chất tự phụ và hãnh tiến của Chúa Tể Sơn Lâm. Nàng có được hành Mộc nên cỏ cây hoa lá làm mượt mà bộ lông cọp và tạo được cùng với thế giới xung quanh một toàn cảnh ngoạn mục. Hành Mộc trong Can giáp làm cho Nữ Giáp Dần có khả năng thu hút, cảm phục được bạn bè. Với cung cách ấm áp, dịu dàng, với bóng dáng của Cọp, làm Nữ Giáp Dần hòa vào được đám đông một cách tế nhị.

Nữ Giáp Dần hào phóng, rộng lượng nên có khả năng giúp người và làm được nhiều điều thiện khi cần thiết. Trong công sở, Nữ Giáp Dần luôn luôn tìm được những giải pháp hữu hiệu và thích hợp cho những nan đề.

Do đó, Nữ Giáp Dần nhiều khi phải tự nén lòng để khỏi phải "gánh tất cả trách nhiệm trên vai" chỉ vì, nàng có khả năng gánh tất cả. Như thế, những đồng sự chung quanh sẽ không thấy bị bỏ rơi.

Đôi khi, nàng cũng phải nhớ rằng Dần có bản chất có phản ứng nhất thời của loài Cọp, và như thế, sẽ làm cho những ưu việt và những đức tính tốt khác đã rèn luyện được, bị lu mờ đi.

Đây cũng là một trong những "case" rất điển hình của Giáp Dần, của "Tiền Hung Hậu Kiết". Hilary Swank (Oscar 2005 – Million Dollars Baby), xuất thân từ một gia đình rất nghèo khó. Hilary sống lây lất với mẹ rất khốn khổ trong trailer park và xe cho đến khi 16 tuổi, nhưng nàng vẫn kiên trì, bền chí. Khi còn là học sinh nàng đã là lực sĩ bơi lội Top 5 của tiểu bang Washington. Khi bước vào thế giới điện ảnh, nàng đã trở thành một trong những danh tài trẻ tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh, chiếm liên tiếp hai giải Academy Awards (Best performance in leading role). Suốt trong những năm 2000, 2004, 2005 được tạp chí People bình chọn là một trong 50 phụ nữ đẹp. Nàng phát biểu, "Khi nhận được giải Oscar tôi vẫn chỉ là một đứa con gái sống trong trailer park và có một giấc mộng thật cao… Nhưng tôi nghĩ, tôi hội nhập vào trong thế giới này không phải vì sự hào nhoáng của nó mà thật sự là tôi yêu nó rất thiết tha."

Kate Moss (Popular supermodel), Natalie Maines (Musician), Alyson Hannigan (Actress), Lisa Snowdon (British model)… cũng tuổi Giáp Dần.

** CHÚC LÀNH CHO VÒNG HOA GIÁP NHÂM DẦN

Một tác hợp xung động đầy năng lượng, Năm 2022: Từ chính sóc tháng 2 dương lịch trở đi, trở thành Nhâm Dần Niên Giám.



Hai chức năng: (1) dũng mãnh của Dần đẩy nguồn lực đi vào tâm bão. Sức bộc phá có thể đến mức tột cùng. Bản năng của Dần là sung mãn, nồng nhiệt, quả cảm, hung bạo và chấp nê; (2) Bản chất của đệ cửu của Thiên Can, can Nhâm, thuộc Dương Thuỷ mênh mông, của khoan dung, hào phóng và đùm boc.



Khi hai chức năng đầy uy lực này (a) nồng nhiệt, quả cảm, hung bạo và chấp nê, và (b) mênh mông, khoan dung, hào phóng và đùm boc đang dần kết hợp lại với nhau: Nếu một cá nhân đã qua thử thách, nếu một nhóm đã qua trau dồi, nếu một quốc gia đã qua trui rèn, nếu một quốc dân đã quy về nhân bản thì Nhâm Dần đối với họ là một năm đầy năng lực của bùng phát, và của khoan dung rộng lượng thứ tha.



Ngược lại, nếu một cá nhân yếu kém, một nhóm còn non trẻ, một một quốc gia đang còn bại liệt trong cảnh chia rẻ hoang mang, năm Nhâm Dần có thể là một năm đầy phiêu lưu, bất ổn, thủ mang, cước loạn.



Kiến Dần ư chính nguyệt, khi chuôi của chùm sao Đẩu là Phá Quân (Alkaid) quẫy về Đông Đông Bắc, đấy là lúc 3 giờ sáng, ngày 1 tháng 2 2022: giờ Dần, tháng Dần, năm Dần, trôi vào:





Đại dương sâu của những đợt sóng ngầm

Như những loài hổ dữ, loan vào trận cuồng phong

Thuyền Nhâm đi trong Chánh Niệm

Hãy cùng vững tay chèo

Để không đắm chìm trong Biển Dục mênh mông

(rev. P.H., Can.)

* Hãy cùng nhau lướt qua một vài năm thuộc can Nhâm…

NHÂM THÌN 2012

Những gì đã âm ỉ, sôi sục và dâng trào (Nhâm), là nhân và cũng là quả cho những biến động.



2012 Nhâm Thìn: Có gì?

Đại Dương Thái Bình không còn là một Thái Bình Dương, tranh chấp Đảo Điếu Ngư

The Atlantics: “Trên khắp Trung Quốc các cuộc biểu tình đã xảy ra tại hơn 50 thành phố, với một số vụ bạo lực được báo cáo. Một nhà máy của Tập đoàn Panasonic đã bị hỏa hoạn ở Thanh Đảo, và một đại lý Toyota bị cướp phá, theo các bức ảnh đăng trên các trang mạng xã hội và người dân địa phương liên lạc qua điện thoại.

“Trên khắp Trung Quốc, những lời kêu gọi tẩy chay các sản phẩm Nhật Bản đã tăng lên. Nhiều nhà bán lẻ và nhà hàng Nhật Bản đã buộc phải đặt các biển hiệu ủng hộ Trung Quốc trên cửa sổ của họ, và vào Chủ nhật, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã yêu cầu Trung Quốc bảo vệ người Nhật và tài sản của họ.

2012 USA again, In an elementary school:

Sandy Hook Elementary School in Newton, Connecticut shooting

Trường tiểu học Sandy Hook ở Newton, Connecticut. Adam Lanza, 20 tuổi, đã tấn công trường tiểu học Sandy Hook ở Newton, Connecticut và giết chết 26 người vào ngày 14/12, hầu hết nạn nhân là trẻ em. Lanza đã tự sát trước khi bị bắt. Vụ tấn công được ghi nhận là vụ xả súng hàng loạt chết người thứ hai do một tay súng thực hiện trong lịch sử Hoa Kỳ và mở ra cuộc thảo luận sâu hơn về kiểm soát súng và sức khỏe tâm thần.

"The Dark Knight Rises" in Aurora, Colorado

Một tay xa. thu? đã nổ súng tại buổi chiếu phim "The Dark Knight R Rises" lúc nửa đêm ở Aurora, Colorado, giết chết 12 người và làm bị thương 50 người vào ngày 20 tháng 7. James Holmes, kẻ tình nghi là kẻ xả súng đã bị cảnh sát bắt giữ

Hurricane Sandy

Bão Sandy bắt đầu như một cơn bão nhiệt đới trên Đại Tây Dương vào ngày 22 tháng 10.

Cơn bão đã trở thành hung hãn, vào ngày 24 tháng 10 khi nó di chuyển vào vùng biển Caribe, đổ bộ vào Jamaica, Cuba vào ngày hôm sau, rồi đến Bahamas một ngày sau đó.

Vào ngày 29 tháng 10, cơn bão đã uốn cong về phía bắc và đổ bộ vào Bờ Đông Hoa Kỳ, đổ bộ vào New Jersey và Thành phố New York quá nặng nề.

Hậu quả của cơn bão là gần 300 người chết và thiệt hại hơn năm mươi tỷ đô la.

Bão Sandy được coi là cơn bão gây thiệt hại lớn thứ hai trong lịch sử của Hoa Kỳ.

Hurricane Sandy qualified as the second most costly hurricane in the history of the United States.



NHÂM NGỌ 2002:

Việt Nam: Vụ cháy trung tâm thương mại quốc tế ở TP.

Iraq: Kiểm tra vũ khí thất bại, Iraq từ chối đề xuất kiểm tra vũ khí mới của Liên hợp quốc à G. Bush sẵn sàng cho cỗ máy chiến tranh

WorldCom: WorldCom nộp đơn phá sản theo Chương 11, trong lần nộp đơn lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ

NHÂM THÂN 1992:





United Airlines: United Airlines nộp đơn phá sản.

Enron Corp: Andrew Fastow, cựu giám đốc tài chính của Enron Corp bị truy tố 78 tội danh lừa đảo qua điện thoại, rửa tiền, âm mưu và cản trở công lý.

Colorado Cháy rừng: Cháy rừng ở Colorado đã phá hủy gần 100.000 mẫu đất, tồi tệ nhất trong lịch sử các bang.

NHÂM DẦN 1962:

Bước lùi 60 năm về với 1962,

James Meredith, nổi tiếng the first black to enter and graduated the "Ole Miss" oanh liệt liệt oanh một cựu quân nhân da màu của binh chủng Không Quân Hoa Kỳ, nhập học the Ole Miss, và tốt nghiệp vẽ vang.





Câu chuyện thế này: James nộp đơn xin nhập học Ole Miss. Bị từ chối, ông khiếu nại lên thống đốc tiểu ban; cũng bị từ chối. Cuối cùng Tổng Thống Kennedy đã can thiệp với tòa án Liên Bang Hoa Kỳ và ông được chấp thuận.

Vào chủ nhật, ngày 30 tháng 9 năm 1962 lúc 6 giờ chiều, James Meredith được hộ tống vào khuôn viên Đại học Mississippi ở Oxford bởi một đoàn xe gồm các nhân viên Liên bang. Trong khi James ổn định chỗ ở trong ký túc xá của trường thì hơn 2.500 sinh viên giận dữ và những kẻ kích động bên ngoài đã tụ tập xung quanh tòa nhà khuôn viên chính, Lyceum. Tổng thống Kennedy được thông báo về sự việc và đã lên truyền hình quốc gia vào đêm hôm đó để thông báo về chiến thắng rõ ràng này và giải thích rằng nó đã đạt được và không cần sử dụng binh sĩ liên bang. Ông nhắc nhở người xem rằng, "Trong một chính phủ của luật pháp, không một đám đông nào, dù ngỗ ngược hay hung hãn, được quyền chống lại tòa án pháp luật."

Tổng thống Kennedy không biết rằng, trong khi ông nói, đám đông ngỗ ngược và hung hãng náo nhiệt tại Ole Miss đang ném các soái ca Liên Bang bằng gạch, chai và ống chì. Chỉ trong chốc lát, các cảnh sát đã bắn hơi cay vào đám đông. Điều này không ngăn được bạo lực và các soái ca Liên Bang mất kiểm soát tình hình. Bất chấp sự đảm bảo của Ross Barnett, những người tuần tra Mississippi, được giao nhiệm vụ giúp giữ hòa bình, đã quay đầu và rời đi. Hai người đàn ông chết trong cuộc bạo động: một nhà báo người Pháp và một thợ sửa máy hát địa phương.

Không khí về đêm ở Oxford đặc quánh bởi tiếng súng và hơi cay. Thống Đốc Ross Barnett đang ở văn phòng của ông ta ở Jackson, lại nói chuyện điện thoại với TT Kennedy ở Washington, lúc đó đã quá nửa đêm. Thống đốc một lần nữa cố gắng chiều lòng Tổng Thống. Ông ấy đề nghị Meredith tạm tránh mặt cho đến khi mọi thứ lắng xuống.

Và cuôi cùng James nổi tiếng the first black to enter and graduated the "Ole Miss" oanh liệt liệt oanh một cựu quân nhân da màu của binh chủng Không Quân Hoa Kỳ, nhập học the Ole Miss, và tốt nghiệp vẽ vang

Thêm một ví dụ khi sắp xếp vụng về giữa Dần và Nhâm, giữa thiên can và nhập thị chi, dẫn đến những hệ quả bùng nổ đáng tiếc và đáng sợ: Năm Nhâm Dần1962, chắc nhiều người vẫn còn nhớ The Cuba Crisis, Vịnh Con Heo; không nhắc chi ở đây; chỉ xin nhớ về Marilyn Monroe (Bính Dần) tình tứ bên Tổng thống Kennedy trong ngày sinh nhật của ông. Marilyn Monroe xuất hiện lần cuối trước công chúng vào ngày 19 tháng 5 tại buổi tiệc mừng sinh nhật Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy trước khi hát bài… "em đi qua đời anh".

Sự kiện mang đầy tình tự hoang mang mãnh liệt biểu tượng bởi the brightest star trên nền trời "show bizinet" Hoa Kỳ, Monroe mặc một chiếc váy bó sát da, biểu hiện một nàng Dần sung mãn hát một bản hoan ca sinh nhật thật thân mật, sôi nổi và đáng nhớ cho đêm sinh nhật của nhà lãnh đạo thế giới John Kennedy mang đầy đặc tính của Nam-Nhâm. Buổi biểu diễn đã làm dấy lên những hệ luỵ không xa sau đó, mà chúng ta ai cũng biết…

Năm 2022: Từ chính sóc cuả tháng 2 Dương Lịch trở đi, trở thành Nhâm Dần Niên Giám.

**

Khánh Vân xin được cảm ơn người Chắt ngoại của hai cụ Hoàng & Ngô cho thời gian và những nghiên cứu, phân tích, giảng giải kỹ lưỡng, giá trị… về tuổi Cọp, nhất là các Nữ Cọp (theo đề nghị của Cọp KV chỉ nói về các nữ, bởi chỉ chị em chúng tôi mới bị xã hội Đông Phương “kỳ thị” thay vì “nâng niu” hihi)… KV đã có dịp hiểu biết thêm về Tử Vi, một nghiên cứu đầy khoa học, kết hợp của những khoa Chiêm Toán, Thiên Văn Học, Tâm Sinh Học, Tâm Lý Học, …Và trong đó, có một khoa học rất cổ xưa và rất mới, gọi là Cơ Học Thiên Thể (Astro-physics) là khoa học nghiên cứu các tác động vật lý giữa các thiên thể, hành tinh và định tinh. Thời cổ xưa, các cụ đã sử dụng Cơ Học Thiên Thể, đối chiếu với kinh độ mặt trời và sử dụng trong vạn niên lịch từ thời Hán Vũ Đế để xác định các Tiết trong năm (24 tiết khí).

Khánh Vân cũng xin ké vào đây một chút để cảm ơn một mẹ chồng hụt đã rất thương quý KV, "Thôi kiếp này me không có duyên được làm mẹ chồng của con, cho me xin được kiếp sau…" Cảm ơn mẹ chồng hụt đã cho con lạc quan, tin tưởng rằng thời đại nay đã khác: Các nàng dâu tuổi Dần sẽ được cưng yêu quý trọng không kém gì các nàng dâu tuổi khác… hihi

Các cô, các dì, các, chị, các em Cọp ơi,… Từ nay, ai hỏi chúng ta tuổi gì, hãy mạnh dạn hô lớn (chứ không phải gầm lớn) rằng, "Thưa, tôi tuổi Dần! Có sao không? hihi"

Vâng, Khánh Vân tuổi Dần, chính xác là Giáp Dần. Không sao cả. Không chút nào! Rất tự hào là một Dương Nữ Virgo Giáp Dần!