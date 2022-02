Biden: Mỹ vào Syria, giết Tư lệnh IS là Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Lính Mỹ an toàn. Có 13 người chết - Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 mở cửa thêm 2 ngày. Tiêm chủng vaccine: cả nước đã tiêm trên 181,6 triệu liều. Còn 3 tỉnh, thành phố chưa 'chốt' cho học sinh tiểu học đến trường. Trên 67.000 người được điều trị khỏi bệnh về nhà ăn Tết. Mở cửa du lịch an toàn càng sớm càng tốt, chậ

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 mở cửa thêm 2 ngày. Tiêm chủng vaccine: cả nước đã tiêm trên 181,6 triệu liều. Trên 100.000 khách du lịch đổ tới Lâm Đồng du Xuân. Xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân.

- Biden: Mỹ vào Syria, giết Tư lệnh IS là Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Lính Mỹ an toàn. Có 13 người chết

- Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 mở cửa thêm 2 ngày. Tiêm chủng vaccine: cả nước đã tiêm trên 181,6 triệu liều. Còn 3 tỉnh, thành phố chưa 'chốt' cho học sinh tiểu học đến trường. Trên 67.000 người được điều trị khỏi bệnh về nhà ăn Tết. Mở cửa du lịch an toàn càng sớm càng tốt, chậm nhất là ngày 30.4 - 1.5. Trên 100.000 khách du lịch đổ tới Lâm Đồng du Xuân. Hơn 100.000 lượt du khách đến Vũng Tàu chơi Tết, riêng mùng 3 đã 40.000 người. Xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân.

- 2 ngày trước bạo loạn, phe Trump họp các TNS Cộng Hòa đề nghị tịch thu tất cả máy bầu phiếu vì TQ và Venezuela dàn dựng phiếu để Biden thắng

- Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn gửi trát đòi các cuộc nói qua phone của 2 vợ chồng Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Arizona

- Trump hỏi 2 cố vấn về cách ân xá tất cả người bạo loạn hôm 6/1/2021 trước khi rời Bạch Ốc ngày 20/1/2021

- 2 luật sư của Trump ra kế lập các nhóm đại cử tri giả ở các tiểu bang Biden thắng phiếu; Giuliani thực hiện

- Stewart Rhodes (ông trùm Oath Keepers) ra khai trước Ủy Ban Điều Tra trong hơn 6 giờ về trận bạo loạn 6/1/2021

- Lãnh tụ Cộng Hòa Thượng Viện Mitch McConnell chống ân giảm bạo loạn, muốn đẩy Trump ra khỏi Cộng Hòa

- tài liệu từ PTT Mike Pence đã chuyển sang Sở Văn Khố QG và Sở sẽ nộp Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn

- Trung Tá Alexander Vindman kiện Trump Jr. và R. Giuliani, nói họ bôi nhọ ông, chụp mũ ông là gián điệp quốc tế

- cao niên 1 khu tập thể ở South Florida: lặng lẽ bị đổi sang Đảng Cộng Hòa, trái ý muốn của các cụ cao niên

- Virginia: 1 quan chức trường cao đẳng cộng đồng trộm tiền từ quỹ trợ cấp tài chánh sinh viên suốt 11 năm mới lộ

- Hồng Y Đức Quốc Reinhard Marx: ủng hộ cho phép linh mục lấy vợ, nếu tất cả linh mục lấy vợ thì chẳng hề gì

- Bà mẹ của cựu Hoa Hậu Miss USA 2019, người nhảy lầu tự sát hôm Chủ Nhật, nói con bà che giấu bệnh trầm cảm

- California: 79,621 người chết vì COVID từ đầu đại dịch, và trung bình 7 ngày qua có 92 dân/ngày chết dịch

- HỎI 1: Vi phạm tệ hại nhất về quyền tự do phát biểu có Yale University, Georgetown University, và Stanford University? ĐÁP 1: Đúng thế, theo FIRE.

- HỎI 2: Dân Mỹ đọc sách ít hơn năm ngoái? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-3/2/2022) --- Tổng Thống Biden loan báo sáng Thứ Năm 3/2/2022 rằng một trận bố ráp của Mỹ tại Syria hôm Thứ Tư đã giết người chỉ huy tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo IS là Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Tất cả các chiến binh Mỹ trở về an toàn.

Biden sẽ nói chi tiết vào chiều Thứ Năm khi tới New York. Báo New York Times loan tin rằng al-Qurayshi đã chết ngay từ đầu trận bố ráp bằng cách nổ bom tự sát để tự giết y và gia đình.

Có 13 người chết, kể cả trẻ em và phụ nữ, trong trận bố ráp này, xảy ra ở 1 căn nhà hai tầng tại thị trấn Atmeh gần biên giới giữa Syria và Turkey.

--- Đài truyền hình Local 10 loan tin người cao niên ở 1 khu nhà tập thể ở South Florida báo động rằng họ bất ngờ vì ghi danh đảng của họ đã tự động bị đổi sang Đảng Cộng Hòa, mà họ không được thông báo và cũng không muốn.

.

Đài này nói hiện tượng đổi đảng bí ẩn xảy ra ở tòa nhà Haley Sofge Towers, một khu nhà tập thể ở thị trấn Miami-Dade. Cư dân Juan Carlos Salazar nói ông không làm gì cả, vậy mà tự động bị đổi sang Đảng Cộng Hòa, gửi cho ông giấy xác nhận ghi danh mới. Nhiều người cũng bị như thế.

--- Có 2 Thư ghi nhớ được viết vài tuần lễ sau ngày bầu cử 2020 cho thấy các luật sư trong ban vận động của Trump dàn dựng kế hoạch lập các danh sách đại cử tri giả mạo tại các tiểu bang chiến trường, nơi Trump thấy rõ là thua phiếu Biden.

Hai bức Thư ghi nhớ --- một đề ngày 18/11/2020, một là ngày 9/12/2020 --- được báo The New York Times in toàn văn hôm Thứ Tư 2/2/2022, cho thấy các luật sư của Trump là James Troupis và Kenneth Chesebro đã xào nấu ra kế hoạch lập các danh sách đại cử tri giả mạo tại các tiểu bang Biden thắng phiếu.

Hai bức Thư ghi nhớ sau đó được Rudy Giuliani dùng để lập ra danh sách các viên chức Cộng Hòa chấp nhận ký tên chứngt hư giả để đóng vai cử tri đoàn giả mạo theo kế hoạch của 2 luật sư kia.

--- Thượng nghị sĩ Kevin Cramer (Cộng Hòa-ND) tiết lộ rằng các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã dự 1 buổi họp ngày 4/1/2021, trong đó nói về kế hoạch tịch thu các máy bầu phiếu. Buổi họp cũng đưa ra lời bịa đặt là có nước ngoài thò tay xào nấu bầu cử 2020.

Báo Washington Post viết rằng các tay chân của Trump muốn dùng số liệu sở an ninh NSA để chứng minh bầu cử đã "bị trộm" --- nhưng bài báo cho thấy 1 hình ảnh mới: TNS Cramer trưng bày ra chính Trump và thủ hạ có 1 nỗ lực khác để ép buộc các dân cử Cộng Hòa phải lật ngược kết quả bầu cử để mời Trump bám ghế.

Bài báo viết TNS Cramer và TNS Cynthia M. Lummis (Cộng Hòa-WY) cùng 2 tá Thượng nghị sĩ khác vào hội trường tầng dưới 1 khách sạn để thảo luận về chuyện gian lận bầu cử, theo lời Cramer và 1 phụ tá của Lummis.

Buổi họp có Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-WI) tham dự qua video viễn liên. Buổi họp xảy ra 2 ngày trước bạo loạn 6/1/2021. Buổi họp này y hệt như buổi họp ngày kế tiếp cho các Dân Biểu trong 1 hội trường Hạ Viện.

Cramer kể với báo WP rằng thủ hạ Trump nói kết quả bầu cử 2020 là tình báo quốc tế can thei65p và bây giờ điều tar viên Mỹ cần tịch thu các máy bầu khắp Hoa Kỳ. Cramer nói, "Họ muốn tịch thu máy bầu," vì họ nói bầu cử 2020 bị bóp méo bởi Trung Quốc và Venezuela. "Họ nói đủ thứ lý thuyết, nhưng không chứng cớ."

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 02/02 đến 16h ngày 03/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.601 ca nhiễm mới, trong đó 26 ca nhập cảnh và 8.575 ca ghi nhận trong nước (giảm 145 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 5.002 ca trong cộng đồng).





- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.738), Thanh Hóa (463), Quảng Nam (356), Hải Dương (326), Phú Thọ (275), Vĩnh Phúc (257), Đắk Lắk (254), Bình Định (230), Hòa Bình (212), Lâm Đồng (208), Thái Bình (202), Hưng Yên (184), Nghệ An (179), Nam Định (160), Hải Phòng (154), Bắc Ninh (144), Bình Phước (137), Hà Nam (137), Bắc Giang (136), TP. Hồ Chí Minh (129), Lạng Sơn (114), Lào Cai (103), Yên Bái (102), Thừa Thiên Huế (99), Quảng Ninh (90), Thái Nguyên (86), Quảng Bình (79), Hà Giang (78), Cà Mau (70), Khánh Hòa (69), Bến Tre (62), Sơn La (62), Tây Ninh (57), Quảng Ngãi (56), Điện Biên (55), Ninh Bình (51), Tuyên Quang (50), Gia Lai (45), Quảng Trị (39), Bình Thuận (27), Cao Bằng (27), Kon Tum (25), Trà Vinh (25), Vĩnh Long (25), Hậu Giang (24), Kiên Giang (23), Phú Yên (23), Bạc Liêu (23), Bà Rịa - Vũng Tàu (20), Đắk Nông (18), Bình Dương (17), Long An (15), Đồng Tháp (12), Lai Châu (8 ), Cần Thơ (7), Đồng Nai (6), Tiền Giang (2).





Số bệnh nhân tử vong: - Trong 03 ngày từ 17h30 ngày 31/01 đến 17h30 ngày 03/01 ghi nhận 286 ca tử vong tại: Hà Nội (55), Vĩnh Long (21), Bà Rịa - Vũng Tàu (18), Bắc Ninh (14), Bến Tre (14), Đồng Nai (13), Bình Định (12), TP Hồ Chí Minh (10), Bình Dương (9), Bình Phước (9), Khánh Hòa (9), Kiên Giang (7), Thừa Thiên Huế (7), Đồng Tháp (6), An Giang (5), Hậu Giang (5), Bạc Liêu (4), Bình Thuận (4), Cần Thơ (4), Hải Phòng (4), Lâm Đồng (4), Nghệ An (4), Ninh Bình (4), Quảng Ngãi (4), Sóc Trăng (4), Tây Ninh (4), Tiền Giang (4), Cà Mau (3), Đà Nẵng (3), Gia Lai (3), Cao Bằng (2), Hải Dương (2), Hòa Bình (2), Lạng Sơn (2), Phú Yên (2), Thanh Hóa (2), Bắc Kạn (1), Đắk Nông (1), Hà Giang (1), Quảng Bình (1), Quảng Nam (1), Thái Nguyên (1), Yên Bái (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 110 ca.





Tiêm chủng vaccine: cả nước đã tiêm trên 181,6 triệu liều. Báo Tiền Phong kể. Trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các cán bộ y tế tại nhiều địa phương vẫn đang nỗ lực triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân - tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên Tết. Đến chiều 3/2, cả nước đã tiêm trên 181,6 triệu liều. Thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đến 13h ngày 3/2, tức mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho thấy tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm ở Việt Nam là 181,659,091 liều, trong đó ngày 2/2- tức mùng 2 Tết, hệ thống y tế đã tiêm 77.258 liều. Đến ngày 2/3, số liều vaccine phòng COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 165.329.474 liều, trong đó mũi 1 là 70.632.285 liều; mũi 2 là 67.810.693 liều; mũi bổ sung là 10.282.763 liều; mũi 3: 16.603.733 liều.





Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 mở cửa thêm 2 ngày. Bản tin TTXVN. Từ lúc mở cửa đến nay, Đường hoa Nguyễn Huệ đã nhận được nhiều ý kiến khen ngợi của khách tham quan về một đường hoa đẹp, thông thoáng, tạo hình linh vật ấn tượng, công tác tổ chức chuyên nghiệp. Chiều 3/2, Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 công bố sẽ tiếp tục mở cửa phục vụ khách tham quan thêm 2 ngày và đóng cửa vào 19 giờ ngày 6/2 (tức mùng 6 Tết). Cụ thể, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 đã chính thức mở cửa từ 19 giờ ngày 29/1/2022 và phục vụ khách tham quan trong 7 ngày như kế hoạch, từ ngày 29/1/2022 đến ngày 4/2 (mùng 4 Tết).





Trên 67.000 người được điều trị khỏi bệnh về nhà ăn Tết. Báo Tin Tức kể. Ngày 3/2, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế ngành trên toàn quốc cho thấy, ngày 3/2/2022 (tức ngày Mùng 3 Tết Nhâm Dần 2022), tổng số có 36.109 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 16.981 bệnh nhân, giảm 56,2% so với cùng ngày Tết Tân Sửu 2021; 9.040 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú (chiếm 50%), giảm 62%. Các bác sĩ đã thực hiện 1.168 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 263 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân; đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 1.307 trẻ chào đời. 2.471 bệnh nhân điều trị khỏi, được xuất viện về nhà ăn Tết. Tính cả 4 ngày nghỉ Tết, 67.244 bệnh nhân đã điều trị khỏi, được về nhà ăn Tết, giảm 3,1% so với 4 ngày Tết Tân Sửu 2021.





Còn 3 tỉnh, thành phố chưa 'chốt' cho học sinh tiểu học đến trường. Bản tin TTXVN/Vietnam+. Ngày 3/2, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi có những chỉ đạo ráo riết về việc cho học sinh đến trường trở lại, đến thời điểm này, cả 63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học trực tiếp bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 7/2 đến ngày 14/2. Cùng với đó, 100% các trường đại học, cao đẳng đã lên kế hoạch cho sinh viên, học viên đi học trở lại trong tháng 2/2022. Đối với bậc mầm non, tiểu học, 60 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh quay trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2. Ba địa phương còn lại là Hà Nội, Bình Dương và Đồng Nai đã lên kế hoạch đưa trẻ mầm non và học sinh tiểu học quay lại trường học nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể.





Mở cửa du lịch an toàn càng sớm càng tốt,

Trên 100.000 khách du lịch đổ tới Lâm Đồng du Xuân.

Hơn 100.000 lượt du khách đến Vũng Tàu

Xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân.

Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn

Keisha Pope, cựu Trưởng Phòng

Bà mẹ của cựu Hoa Hậu

Bộ Y Tế California

Trưởng khối thiểu số Thượng Viện

Hôm Thứ Tư 2/2/2022, Trung Tá Alexander Vindman

Các tài liệu từ Phó Tổng Thống Mike Pence

Trump đã suy tính, tham khảo, dự tính ân xá toàn bộ

Hồng Y Đức Quốc Reinhard Marx,

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2:

chậm nhất là ngày 30.4 - 1.5. Báo Lao Động kể. Chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần và những triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chuẩn bị mở cửa du lịch an toàn càng sớm càng tốt, chậm nhất là dịp 30.4 - 1.5 và cố gắng từ 30.3, sau khi cơ bản tiêm mũi thứ 3 cho các đối tượng chỉ định và có quy định kiểm soát xuất nhập cảnh hợp lý.Báo Tin Tức kể. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lượng khách du lịch đổ tới du Xuân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, chủ yếu tại thành phố Đà Lạt khá đông, đạt trên 90% công suất các cơ sở lưu trú du lịch. Riêng trong ngày 3/2, lượng khách du lịch từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tới Lâm Đồng đã khiến tuyến Quốc lộ 20 nhiều đoạn tắc nghẽn kéo dài, nhất là đoạn qua Trạm thu phí Di Linh, đèo Bảo Lộc, khu cửa ngõ của thành phố Đà Lạt… Theo ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Lâm Đồng: Từ 29/1 đến 10/2 ước đạt trên 100.000 lượt; lượng khách này ước căn cứ vào thông tin đặt phòng tại các cơ sở lưu trú, trong đó các cơ sở lưu trú đã đạt tới 90% công suất. Lượng khách tập trung đông nhất từ 3/2 đến 5/2.chơi Tết, riêng mùng 3 đã 40.000 người. Báo Tuổi Trẻ kể. Ngày 3-2 (tức mùng 3 Tết Nhâm Dần), du khách từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông ùn ùn kéo xuống Vũng Tàu đi chơi Tết với hơn 40.000 lượt người. Con số này tăng gần 150% so với Tết năm ngoái. Ông Phạm Khắc Tộ, giám đốc Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch, cho biết trong ngày 3-2, các bãi tắm, resort, khách sạn và nhà nghỉ của Vũng Tàu đã đón hơn 40.000 lượt du khách. Tính từ ngày 28 Tết Nhâm Dần 2022 đến mùng 3, Vũng Tàu đã đón hơn 100.000 lượt du khách. Con số này tăng 150% so với cùng kỳ của Tết năm ngoái.Báo Doanh Nghiệp Hội Nhập ghi nhận: "Xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo và bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, vẫn còn đó không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải được tháo gỡ trong thời gian tới......Dù đã có nhiều cố gắng trong việc thành lập các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhưng tỷ lệ các doanh nghiệp trong các đơn vị tư nhân có tổ chức Đảng còn rất thấp - thấp nhất trong các cơ sở kinh tế - xã hội của cả nước. Trong tổng số gần 600.000 doanh nghiệp nhưng mới chỉ có 12.088 tổ chức Đảng với 182.995 đảng viên . Hơn nữa, ngay cả nơi có tổ chức Đảng thì vai trò của nhiều tổ chức Đảng và đảng viên còn mờ nhạt."---6/1/2021 gửi trát đòi tới bà Kelli Ward, Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Tiểu Bang Arizona, và chồng là Michael Ward để lấy bản chép các cuộc nói chuyện qua điện thoại.Hai vợ chồng Ward cũng đứng tên trong danh sách đại cử tri giả mạo của Arizona. Hai vợ chồng đã nộp đơn kiện ngược, xin tòa cấm công ty viễn thông T-Mobile trao các bản chép nói chuyện phone.Tin này đưa ra cùng ngày Ủy Ban gặp Stewart Rhodes (người sáng lập nhóm dân quân cực hữu Oath Keepers) trong hơn 6 giờ để hỏi về vai trò Rhodes trong trận bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội năm ngoái. Rhodes đang bị giam vì hồ sơ truy tố phản loạn.---TRợ Cấp Tài Chánh ở 1 trường cao đẳng cộng đồng ở Richmond, Virginia, đã bị liên bang truy tố vì trộm tiền từ quỹ trợ cấp tài chánh sinh viên trong thời gian 11 năm bà làm việc ở trường này.Pope trong vị trí Trưởng phòng đã giả mạo giấy tờ để lấy tiền với cớ trợ cấpt ài chánh để trao cho người thân của bà, trong đó có con trai của bà, cựu vị hôn phu, con gái đỡ đầu, và 1 anh/chị/em họ.Bù lại, những người kia nhận tiền xong sẽ nộp một phần cho Pope. Trường hợp với cựu vị hô phu, bà Pope làm thủ tục cấp tiền cho ông này bất kể ông không phải sinh viên trong trường, bằng cách gỉả giấy tờ.---Miss USA 2019, người nhảy lầu tự sát từ 1 cao ốc thị trấn Manhattan, nói rằng con gái của bà che giấu bệnh trầm cảm đối với tất cả mọi người, cho tới "thời gian ngắn trước khi chết."Cheslie Kryst, Hoa Hậu Miss USA năm 2019, chết hôm Chủ Nhật vì nhảy lần tự sát. Thân mẫu là bà April Simpkins viết trong bản văn rằng con gái bà bị trầm cảm, nhưng giấu mọi người, kể cả giấu mẹ, người cô Hoa Hậu xem như bạn thân, cho tới khi sắp ra đi.Simpkins kể bà nói chuyện với con gái hàng ngày, người bà xem như bạn thân, mô tả cô Kryst như "một quả cầu ánh sáng mặt trời được gói trong những nụ cười."---chiều hôm Thứ Tư 2/2/2022 đưa ra bản báo cáo về tình hình đại dịch COVID-19 tại tiểu bang.· 69,708,035 mũi vaccine ngừa dịch đã chích tại California.· 82.0% dân số đủ điều kiện (trên 5+ tuổi) đã được chích ít nhất 1 mũi.· California đã có 7,941,318 trường hợp dương tính COVID, tính tới giờ.· những người không chích ngừa có 7.5 lần rủi ro dính COVID-19, so với người đã chích ngừa (từ 10/1/2021 tới 16/1/2022).. những người không chích ngừa có 14.9 lần rủi ro nhập viện so với người đã chích ngừa (thời khoảnh như trên).. California có 79,621 người chết vì COVID-19 kể từ đầu đại dịch.· trung bình mỗi ngày có 92 dân California chết vì COVID-19 (tính trung bình 7 ngày qua).· người chưa chích ngừa có 30.0 lần rủi ro tử vong so với người đã chích ngừa (từ 1/1/2022 tới 9/1/2022).---Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) công khai chống việc ân giảm cho người bạo loạn 6/1/2021, và phóng viên MSNBC Joe Scarborough nhận định rằng lãnh tụ Cộng Hòa Thượng Viện muốn thanh trừng Donald Trump ra khỏi Đảng Cộng Hòa.Thượng nghị sĩ McConnell nói ông sẽ không rút ngắn các bản án đối với bất kỳ ai tahm dực uộc tấn công tòa nhà Quốc Hội, sau khi Trump hứa là sẽ ân xá tất cả bọn bạo loạn nếu thắng cử 2024.Scarborough nói TNS McConnell không mơ hồ, rằng tội phạm 6/1/2021 phải bị trừng phạt vì đó là tội nghiêm trọng, rằng bất cứ những gì Trump nói đều khôngt hực, và McConnell muốn củng cố quyền lực cho Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn, dù ban đầu McConnell chống Ủy ban này.Scarborough nói, TNS McConnell muốn sự thật dơ bẩn về Trump phải đưa ra ánh sáng, và muốn Trump văng ra khỏi Đảng Cộng Hòa.---nộp đơn kiện Donald Trump Jr. và Rudy Giuliani, nói họ bôi nhọ ông, chụp mũ ông là gián điệp cho nước ngoài và là tên phá hoại vì động cơ chính trị.Vindman, một trong các nhân chứng nói trong lần thứ nhất luận tội Trump về tội làm tiền Tổng Thống Ukraine, viết trong đơn kiện rằng tấn công và chụp mũ ông là một chiến dịch của những người chung quanh Tổng Thống Trump.Vindman đã bị trả thù, bị bác bỏ quy trình thăng cấp quân sự, và sau đó bị trục xuất khỏi quân đội, bị "áp giải ra khỏi Bạch Ốc" sau khi điều trần.---đã chuyển sang Sở Văn Khố Quốc Gia và lưu trữ theo thủ tục, rồi sẽ chuyển sang Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021. Trump hiện vẫn đang kiện để giấu tất cả các hồ sơ liên hệ tới Trump, dù là từ Pence.Sở Văn Khố đưa ra bản văn nói Sở sẽ chuyển giao tài liệu từ Pence, bất kể Trump chống đối, và cách duy nhất để không phổ biến là phải có lệnh tòa án, theo lá thư của Sở cho biết.Sở ghi rằng trong vòng 30 ngày, Sở sẽ chuyển tài liệu của Pence sang cho Ủy Ban Điều Tra. Quyết định này có sau khi Sở tham khảo với luật sư của TT Biden và Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp phụ trách pháp lý.---những người tham dự bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021 trước khi Trump rời Bạch Ốc ngày 20/1/2021.Theo báo Politico, 2 người biết trực tiếp chuyện này đã nói như thế trong vài tuần lễ trước khi Trump phải rời Bạch Ốc, lúc đó Trump gọi 3 lần, hỏi 1 cố vấn về ý kiến ân xá bọn người bạo loạn.Trump nói với cố vấn này, "Ông nghĩ là tôi nên ân xá họ? Ông nghĩ đó là ý kiến hay không? Ông nghĩ là tôi có quyền làm như thế?"Gọi cú phone khác tới 1 cố vấn, Trump hỏi nhiều câu hỏi về cách những người bạo loạn có thể bị truy tố và Trump có thể làm gì để ân xá hàng loạt cho người bạo loạn 6/1/2021.Trump hỏi, "Có thể ạn xá cho mọi người mang huy hiệu Trump. hay mọi người bưo871c vào Tòa nhà Quốc Hội." Trump hỏi ai có thể được ân xá.Người cố vấn kể với báo Politico, "Trump nói, 'có vài người nghĩ tôi nên ân xá họ.' Trump nghĩ nếu Trump có thể ân xá, những người đó sẽ không bao giờ phải bị thẩm vấn hay ra điều trần."Trump hôm Thứ Bảy nói trước đám đông ở Texas rằng nếu đắc cử 2024, Trump sẽ có thể ân xá tất cả người bạo loạn 6/1/2021. Ủy Ban Điều Tra nói rằng Trump đang ra sức "áp lực bóp méo nhân chứng."---người phụ trách Tổng giáo phận nơi có lạm dụng sex trẻ em, nói hôm Thứ Tư 2/2/2022 rằng ông ủng hộ việc cho phép linh mục lấy vợ. Hồng Y Marx nói như thế với báo Sueddeutsche.Bình luận của ngài đưa ra sau bản báo cáo độc lập tháng trước cho thấy 497 nạn nhân bị lạm dụng tình dục từ 235 người -- trong đó có 173 linh mục -- tại Tổng giáo phận Munich và Freising từ 1945 tới 2019.Hồng Y nói, "Nếu có ai nói: không buộc độc thân, tất cả các linh mục sẽ lấy vợ. Câu trả lờic ủa tôi là: có sao đâu. Nếu tất cả họ lấy vợ, ít nhất đó là dấu hiệu cho thấy chuyện hiện nay không phù hợp."Một bản báo cáo hồi 4 năm trước cho thấy ít nhất 3,677 trẻ em đã bị lạm dụng sex trong Giáo Hội Công Giáo Đức kể từ 1946. Nhưng các nhà nghiên cứu này nói họ không được tiếpc ận hồ sơ giáo hội, nói rằng con số thật có thể cao hơn.---Vi phạm tệ hại nhất về quyền tự do phát biểu có Yale University, Georgetown University, và Stanford University?Đúng thế, theo FIRE. Theo bản xếp hạng thường niên của Foundation for Individual Rights in Education (FIRE) đưa ra hôm Thứ Tư 2/2/2022 danh sách các đại học Mỹ tệ hại nhất về quyền tụ do phát biểu. Mười đại học vào sổ đen hàng đầu (không theo thứ tự) siết chặt quyền tự do phát biểu năm nay là: Boise State University, Collin College in Texas, Emerson College in Boston, Georgetown University, Linfield University in Oregon, Stanford University, Tarleton State University in Texas, the University of Florida, University of Illinois Chicago và University of North Carolina.Năm nay, FIRE trao giải thưởng cho Yale University Giải Trọn Đời Kiểm Duyệt vì liên tục vi phạm quyền phát biểu và quyền tự do học thuật của sinh viên và giới nghiên cứu.Chi tiết:---Dân Mỹ đọc sách ít hơn năm ngoái?Đúng thế. Theo Gallup, dân Mỹ đọc trung bình 12.6 cuốn sách trong năm 2021, thấp kỷ lục khi so với các năm trước, tính từ 1990. Trong 3 cuộc thăm dò từ 2002 tới 2016, Gallup cho thấy dân Mỹ đọc trung bình 15.2 cuốn sách/năm.Chi tiết: