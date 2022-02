82% cử tri Dân Chủ ủng hộ Biden đề cử 1 phụ nữ da đen vào ghế Thẩm phán Tối Cao, 19% Cộng Hòa ủng hộ - Có 186 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron tại 15 tỉnh, thành. Mùng 2 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 74.000 khách. Đường hoa Nguyễn Huệ đông người mùng 2 Tết. Khách quốc tế tràn ngập phố biển Nha Trang. Khách sạn ven biển Vũng Tàu kín phòng. Mùng 2 Tết, thị trường hàng hóa đã bắt đầu

Có 186 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron tại 15 tỉnh, thành. Mùng 2 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 74.000 khách. Đường hoa Nguyễn Huệ đông người mùng 2 Tết. Nữ Việt Nam 2-0 Thái Lan: Việt Nam tới gần World Cup 2023. Có 3 trở ngại về thu hút đầu tư FDI.

.

Xả hai trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong 3 ngày, xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người. Nữ Việt Nam 2-0 Thái Lan: Việt Nam tới gần World Cup 2023. Kỳ vọng xuất khẩu tiếp tục bứt phá. Có 3 trở ngại về thu hút đầu tư FDI.

- cựu giảng viên UCLA, cũng là người dọa nổ bom nhắm vào UCLA, đã bị bắt giam ở Colorado

- Carol Hefner (ứng cử viên Cộng Hòa tranh chức Thị trường Oklahoma City): cần xóa sổ Hồi Giáo ra khỏi Mỹ

- DB/TB Bud Hulsey (Cộng Hòa - Tennessee) ra nghị quyết để mắng AP loan tin giựt gân kỳ thị trong quân đội Mỹ

- mê tin giả, DB Chip Roy (Cộng Hòa) đòi Mỹ trục xuất Thủ Tướng Trudeau về Canada (Trudeau đang ở Canada)

- Trump lên đài Newsmax mắng TNS Lindsey Graham (Cộng Hòa) là “RINO” (Cộng Hòa giả danh, Cộng Hòa dỏm).

- 30 cảnh sát Hoa Kỳ bị bắn trúng trong tháng 1/2022 khi thi hành nhiệm vụ, tăng 67% so năm trước

- Kansas: Dân Biểu tiểu bang Suzi Carlson (Cộng Hòa) lái xe lạng quạng, bị bắt vì tình nghi say rượu lái xe

- Domino's Pizza sẽ tặng bạn 3 đô, nếu bạn đặt mua qua mạng và tới tiệm nhận bánh về, trước ngày 22/5/2022.

- Georgia: Long Tran sẽ ra ứng cử Dân Biểu địa hạt 80, tập trung vào đa dạng hóa, và chính sách giáo dục

- California: tù nhân Quyen Tran bất tỉnh vì say ma túy quá liều, cấp cứu, vào bệnh viện rồi tắt thở

- Quận Cam: Cô Lacey Nguyen say rượu lái xe, lọt hố, bị bắt giam vì tội lái xe trong khi say rượu.

- Hàn Quốc: trong số học sinh gia đình đa văn hóa, HS có bố/mẹ là người VN chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 32,2%

- HỎI 1: Giám Đốc FBI Christopher Wray: Hiểm họa Trung Quốc nguy hại hơn bao giờ hết? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tập Cận Bình sẽ đưa quân chiếm Đài Loan để thống nhất TQ năm 2027? ĐÁP 2: Đó là nhận định của GS Jin Canrong.

.

QUẬN CAM (VB-2/2/2022) --- Cuộc thăm dò mới phổ biến hôm Thứ Tư 2/2/2022 của Morning Consult/Politico về kế hoạch của Tổng Thống Joe Biden sẽ đề cử 1 phụ nữ da đen vào ghế Thẩm phán Tối Cao được đại đa số người Dân Chủ ủng hộ.

.

- 51% người nói ủng hộ Biden đề cử 1 phụ nữ da đen vào ghế Thẩm phán Tối Cao.

- 28% nói chống lại.

- 23% nói không có ý kiến.

.

- 82% cử tri Dân Chủ ủng hộ Biden đề cử 1 phụ nữ da đen vào ghế Thẩm phán Tối Cao.

- 47% người độc lập ủng hộ.

- 19% người Cộng Hòa ủng hộ.

.

--- Căm thù báo chí? Dân Biểu tiểu bang Bud Hulsey (Cộng Hòa - Tennessee) đã đưa ra nghị quyết để khiển trách thông tấn AP vì đã loan tin nêu bật tình hình kỳ thị màu da trong quân đội Mỹ, nói hãng tin này đã làm việc ở "hình thức thấp nhất của nền báo chí lá cải."

.

Bản tin AP ấn hành từ tháng 5/2021, đã phỏng vấn nhiều sĩ quan và chiến binh đương torng quân ngũ hay đã xuất ngũ, trong tất cả các binh chủng, cho thấy có nền văn hóa căm sâu về kỳ thị màu da và phân biệt làm xói mòn quân lực bất kể nhiều nỗ lực xóa bỏ kỳ thị.

.

AP đưa ra con số rằng có 750 đơn khiếu kiện vì kỳ thị vì sắc tộc hay màu da từ các chiến binh riêng trong năm 2020. Nghị quyết Hulsey viết rằng 750 đơn khiếu kiện trong lực lượng 425,000 chiến binh là không phải chuyện lớn.

.

Bản tin CBS/ABC ghi rằng Quốc hội tiểu bang này đã từng ra dự luật năm 2020 để "một cách pháp lý công nhận CNN và The Washington Post là tin giả" nhưng rồi dự luật không đủ phiếu thông qua.

.

--- Cộng Hòa ưa thuyết âm mưu và tin giả... Trong đó, tin giả mới nhất được Cộng Hòa say sưa ái mộ là Thủ Tướng Canada là Justin Trudeau đã chạy trốn sang Mỹ để đào tẩu khỏi cuộc biểu tình lớn phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa.

.

Dân Biểu Chip Roy (Cộng Hòa-TX) trong 2 bài viết trên Twitter kêu gọi chính phủ Biden trục xuất Thủ Tướng Trudeau về lại Canada, nhưng thực tế là Trudeau vẫn đang ở Canada không hể đào tẩu đi đâu. Trong tweet đầu tiên, DB Roy chỉ trích Trudeau là nhà độc tài hèn nhát đã chạy khỏi Canada. Trong tweet thứ nhì, DB Roy nói nếu Trudeau đang trốn đâu đó ở Mỹ, "chúng ta nên trả y về Canada để buộc y đối diện với người dân Canada tức khắc."

.

Hai giờ đồng hồ trước khi DB Roy phóng tweet thứ nhì, Thủ Tướng Trudeau họp báo tại Dinh Thủ Tướng Canada ở Quebec.

.

--- Trump lên đài Newsmax đêm Thứ Ba chỉ trích một trong những người ủng hộ Trump nhiệt tình, gọi Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-SC) là “RINO” (viết tắt của: “Republican in Name Only” - Cộng Hòa giả danh, Cộng Hòa dỏm).

.

Lý do, vì Trump hôm Thứ Bảy hứa sẽ ân xá tất cả những người tham dự bạo loạn 6/1/2021 nếu Trump thắng cử Tổng Thống 2024. Kế đó, TNS Graham nói ân xá như thế là "không thích nghi. Tôi hy vọng là bọn bạo loạn phải ngồi tù."

.

Trump nói trên Newsmax rằng, "Graham sai rồi. Graham là 1 người tử tế, nhưng là một RINO (Cộng Hòa giả danh)."

.

--- Thống kê về giáo dục của Hàn Quốc cho thấy trong số học sinh gia đình đa văn hóa: học sinh có bố hoặc mẹ là người Việt Nam chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 32,2%. Bản tin KBS ghi rằng, theo tài liệu phân tích thống kê giáo dục 2021 do Bộ Giáo dục và Viện nghiên cứu giáo dục Hàn Quốc công bố ngày 1/2, số học sinh gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc trong năm ngoái là 160.058 em, tăng gấp 3,4 lần so với năm 2012 (46.954 em).

.

Học sinh là con em của người Hàn kết hôn với người nước ngoài là 131.522 em, tăng gấp ba lần trong vòng 9 năm; con của người nước ngoài bao gồm cả người gốc Hàn là 28.536 em, tăng gấp 11 lần. Học sinh tiểu học gia đình đa văn hóa chiếm 4,2% so với toàn bộ học sinh, tăng gấp 3,8 lần so với mức 1,1% của năm 2012. Con số này ở bậc trung học cơ sở là 1,1%, lần đầu tiên vượt mốc 1% và cao gấp 5,5 lần so với năm 2012 (0,2%).

.

Theo quốc tịch, bố hoặc mẹ là người Việt Nam chiếm nhiều nhất với 32,2%, tiếp theo là Trung Quốc (không bao gồm người Trung gốc Hàn) 23,6%, Philippines 10% và người Trung gốc Hàn 8,2%. Trong khi đó, bố hoặc mẹ là người Nhật Bản giảm mạnh từ 27,5% trong năm 2012 xuống còn 5,2% trong năm ngoái.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 01/02 đến 16h ngày 02/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.744 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 8.722 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.289 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 5.057 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.716), Đà Nẵng (778), Thanh Hóa (353), Hải Phòng (283), Hải Dương (233), Quảng Nam (221), Phú Thọ (216), Bắc Ninh (212), Bình Định (203), Gia Lai (200), Nam Định (197), Vĩnh Phúc (170), Lạng Sơn (165), TP. Hồ Chí Minh (148), Hà Nam (147), Hưng Yên (145), Ninh Bình (144), Hòa Bình (130), Nghệ An (120), Thái Bình (113), Bến Tre (113), Kon Tum (107), Bắc Giang (103), Quảng Ninh (100), Thái Nguyên (100), Bình Phước (94), Lâm Đồng (93), Thừa Thiên Huế (86), Quảng Bình (84), Bắc Kạn (78), Quảng Trị (68), Hà Giang (67), Tây Ninh (64), Phú Yên (50), Bạc Liêu (49), Vĩnh Long (46), Sơn La (44), Cà Mau (43), Yên Bái (42), Tuyên Quang (40), Điện Biên (34), Quảng Ngãi (32), Hậu Giang (32), Lào Cai (31), Hà Tĩnh (29), Đắk Nông (26), Trà Vinh (26), Khánh Hòa (25), Cao Bằng (23), Bình Dương (19), Kiên Giang (17), Đồng Tháp (16), Lai Châu (13), Bình Thuận (8 ), Long An (8 ), Cần Thơ (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), An Giang (4), Đồng Nai (1).

.

Có 186 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron tại 15 tỉnh, thành. Báo SKĐS ghi nhận - Bộ Y tế cho biết tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch COVID-19 do biến chủng Omicron gây ra; tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài. Thống kê của Bộ Y tế chiều tối ngày 2/2/2022 cho biết, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 186 ca mắc COVID-19 do biến chủng Omicron tại 15 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), TP. Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), TP. Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1). Về việc các ca COVID-19 nhiễm Omicron thời gian qua tại nước ta đều là ca nhẹ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lưu ý tốc độ lây nhiễm của Omicron rất cao, với người chưa tiêm vaccine là cao gấp 7 lần so với biến chủng Delta.



.

Mùng 2 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 74.000 khách. Bản tin TTXVN kể, dự kiến trong ngày 2/2, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 588 chuyến bay, trong đó có 502 chuyến chở khách, 48 chuyến bay rỗng và 38 chuyến chở hàng. Tin từ Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, ngày 2/2 (tức mùng 2 Tết) sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đông trở lại. Dự kiến trong ngày 2/2, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 588 chuyến bay; trong đó có 502 chuyến chở khách, 48 chuyến bay rỗng và 38 chuyến chở hàng. Lượng khách qua cảng trong ngày hôm nay dự kiến khoảng 74,5 nghìn khách. Trong khung giờ cao điểm nhất (từ 6h-8h sáng), tại ga đi quốc nội khai thác 39 chuyến bay; trong đó sảnh A khai thác 18 chuyến với gần 3.200 khách. Sảnh B khai thác 21 chuyến với gần 4.600 khách.





.

Đường hoa Nguyễn Huệ đông người mùng 2 Tết. Báo Tin Tức ghi nhận. Chiều tối ngày 2/2 (nhằm ngày mùng 2 Tết), hàng ngàn người dân đã đổ về đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) để vui chơi, du Xuân đầu năm mới. Năm nay là năm thứ 19 đường hoa Nguyễn Huệ được thực hiện, kể từ lần đầu tiên vào năm 2004. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 sẽ mở cửa đến ngày 4/2 (mùng 4 Tết).

.

Lôi kéo, xúi giục người khác uống rượu bia có thể bị phạt. Báo Sức Khỏe & Đời Sống kể: Lôi kéo, xúi giục người khác uống rượu bia có thể bị phạt. Cụ thể, Điều 30 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/9/2020 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có nội dung như sau: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu thực hiện hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi ép buộc người khác uống rượu bia. Như vậy, pháp luật hiện hành không khuyến khích người dân sử dụng rượu bia để bảo vệ sức khoẻ cho người tiêu dùng. Hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia là vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính nếu bị phát hiện hoặc có tố giác.





.

Trong 3 ngày, xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người. Bản tin Vietnam+ ghi nhận, trong 3 ngày (từ 31/1-2/2/2022), toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 33 người. Toàn bộ số vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ. So với 3 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 6 vụ, giảm 7 người chết, giảm 4 người bị thương. Trong ba ngày qua, trên đường bộ, Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 3.145 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 2 tỷ đồng; tạm giữ 12 xe ôtô, 1.108 xe môtô; tước 210 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 388 trường hợp, ma túy 1 trường hợp; số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 1.360 trường hợp.





.

Xả hai trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Báo Tuổi Trẻ kể. Lượng xe tăng đột biến kết hợp với một số sự cố va chạm khiến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc. Đơn vị quản lý cao tốc tiến hành xả trạm thu phí Long Phước và Dầu Giây. Theo Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC-E), trưa 2-2 (mùng 2 Tết Nhâm Dần) lượng xe quá đông kèm theo một số phương tiện gặp sự cố trên cầu Long Thành khiến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc. Đại diện VEC-E cho biết cùng với các giải pháp phân luồng từ xa, hiện đơn vị đã tiến hành xả trạm thu phí Long Phước (xả 3 làn) và trạm Dầu Giây để đảm bảo lưu thông.

Khách sạn ven biển Vũng Tàu kín phòng

Khách quốc tế nô nức du Xuân phố biển Nha Trang

Mùng 2 Tết, thị trường hàng hóa đã bắt đầu sôi động

Kỳ vọng xuất khẩu tiếp tục bứt phá, chờ kỷ lục mới

Nữ Việt Nam 2-0 Thái Lan

Có 3 trở ngại về thu hút đầu tư FDI.

Thứ nhất,

Thứ hai,

Thứ ba, tham nhũng là một vấn đề

Người cựu giảng viên đại học UCLA

Khi bạn đặt mua một bánh pizza

Một con số không vui:

Một ứng cử viên Cộng Hòa

Dân Biểu tiểu bang Suzi Carlson

Một chủ tiệm cà phê gốc Việt quyết định phải ra ứng cử chức Dân Biểu

Một tù nhân gốc Việt đã chết

Cô Lacey Nguyen, 38 tuổi, cư dân thị trấn Orange

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2

. Báo Thanh Niên ghi nhận. Từ sáng ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần, trên quốc lộ 51, các ô tô nối đuôi nhau kéo về Bà Rịa-Vũng Tàu để du xuân. Nhiều khách sạn ven biển gần như kín phòng; khách sạn chỉ phục vụ cho khách đặt phòng từ trước tết.Sáng 2.2, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên quốc lộ 51, ô tô du lịch biển số các tỉnh, thành phố đổ về Bà Rịa-Vũng Tàu khá đông. Các khách sạn ở TP.Vũng Tàu, H.Xuyên Mộc chủ yếu nhận khách đặt phòng từ trước tết.. Báo Tiền Phong kể. Hàng nghìn du khách đến từ các nước như Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản… nô nức du Xuân tại phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều điểm tham quan du lịch tại TP. Nha Trang như: Tháp bà Ponagar, Aroma House, bến du thuyền Ana Marina, Hòn Tằm, Vinpearl… thu hút nhiều du khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng.. Bản tin TTXVN. Tại các chợ truyền thống, một số tiểu thương đã bày bán các mặt hàng hoa, quả phục vụ cho việc dâng lễ đầu năm và bắt đầu bán rau xanh, thực phẩm tươi sống trở lại. Ngày mùng 2 Tết, thị trường đã sôi động hơn ngày mùng 1 Tết, tuy nhiên do đầu năm người dân chủ yếu đi lễ chùa và đi chơi Tết, cùng với đó, ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người dân cũng hạn chế hoạt động đi lại, mua bán. Bộ Công Thương cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu của người dân, một số siêu thị, cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên Tết như Aeon Mall, Circle K, 24h Cheers... và một số siêu thị khai trương sáng ngày mùng 2 Tết như Big C, Saigon Co.op. Đặc biệt, giá các mặt hàng tại các siêu thị nhìn chung ổn định so với thời điểm trước Tết.năm 2022. Báo Người Lao Động kể. Dự báo năm 2022, xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam duy trì đà tăng trưởng khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn. Năm 2021 ghi nhận xuất, nhập khẩu đạt kỷ lục gần 670 tỉ USD, tăng gần 23% so với năm trước, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 336 tỉ USD, tăng 19% so với năm trước. Bước sang năm 2022, ngành công thương tiếp tục đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6-8% so với năm 2021 và cán cân thương mại duy trì trạng thái thặng dư. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, ước tính tháng 1-2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 29 tỉ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 63,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.: Việt Nam tới gần World Cup 2023. Báo Thể Thao & Văn Hóa kể. Hai pha lập công của Huỳnh Như và Thái Thị Thảo giúp nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan dễ dàng ở lượt trận đầu tiên vòng play-off tranh suất tham dự World Cup 2023. Chung cuộc, Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan. Việt Nam còn 1 trận đấu nữa với Đài Loan ngày 6/2 thuộc vòng play-off tranh vé tham dự World Cup Nữ 2023. Trước đó, Thái Lan và Đài Loan sẽ đối đầu với nhau vào ngày 4/2. Theo quy định của AFC, nếu Úc (chủ nhà của VCK World Cup 2023) không lọt vào bán kết, 3 đội thua còn lại từ tứ kết sẽ thi đấu play-off vòng tròn 1 lượt; đội đứng nhất sẽ có suất trực tiếp và 2 đội còn lại sẽ đá play-off liên châu lục để giành vé đi World Cup.Báo VietnamFinance ghi lời GS-TSKH Nguyễn Mại, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (SCCI):"Còn bây giờ, tôi thấy có 3 yêu cầu mà nhà đầu tư nước ngoài cần, mà chúng ta chưa giải quyết được.mặc dù Chính phủ Việt Nam luôn có ý thức và quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhưng đáng tiếc khâu thực thi lại chưa theo kịp. Bởi vậy, chúng ta chưa có một thể chế hoàn chỉnh, công khai, minh bạch, ổn định như kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta làm luật và sửa luật rất nhanh. Nếu không có sự ổn định về thể chế, thì không thể thu hút được “đại bàng”. Hơn nữa, điều mà nhà đầu tư cần là thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, thời gian thực hiện nhanh, cấp phép nhanh. Vì sao chúng ta chưa đón được nhiều dòng vốn dịch chuyển từ Trung Quốc? Đó là bởi họ dừng sản xuất ở Trung Quốc để chuyển đi thì phải nhanh, nhưng mất tới 1-2 năm để làm thủ tục thì họ sẽ mất đơn hàng, vậy ai lại chọn Việt Nam? Họ có thể sang Indonesia. Tổng thống Indonesia đã lệnh, dự án 70 triệu USD, tạo được 300 việc làm sẽ cấp phép trong một ngày. Philippines, Ấn Độ cũng có nhiều chính sách ưu đãi cao…Cạnh tranh thu hút FDI là cạnh tranh quốc tế, phải nhìn ở góc độ như vậy. Nhưng ở góc độ khác, theo quan điểm của tôi, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia… đều nằm trong cộng đồng ASEAN và trong cộng đồng này, nhiều nước đã ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư quá lớn, không cần thiết… Tôi cho rằng, ASEAN nên ngồi lại để cùng họp bàn, xác định thu hút đầu tư là thu hút cho ASEAN chứ không phải chỉ cho riêng một quốc gia nào, để không chạy đua ưu đãi đầu tư như vậy. Đây là chuyện lớn.chuyện sở hữu trí tuệ ở Việt Nam vẫn là một điểm yếu. Nếu chúng ta không đảm bảo được vấn đề này, nhất là với các nhà đầu tư Mỹ, châu Âu, thì họ không an tâm được., dù 2-3 năm gần đây, chúng ta đã có nhiều tiến bộ trong phòng chống tham nhũng. Các cơ quan quản lý nhà nước vẫn đang làm khó các nhà đầu tư bằng các thủ tục nhiêu khê, bằng các chi phí không chính thức… Bởi vậy, cần quan tâm hơn nữa cải cách môi trường đầu tư, làm sao thủ tục đơn giản, minh bạch, tiên liệu được và thống nhất cách hiểu từ trên xuống dưới."---, cũng là người đưa ra lời hăm dọa nổ bom nhắm vào văn phòng Khoa Triết UCLA, đã bị cảnh sát bắt ở Colorado.UCLA thông báo qua email sáng Thứ Ba rằng "người hămd ọa UCLA đang bị bắt và không phải ở California." Các lớp trực tiếp đã hủy bỏ hôm Thứ Ba và chỉ học qua trực tuyến sau khi có lời hăm dọa nổ bom từ cựu giảng viên Matthew Harris.Matthew Harris đã phóng lên hàng trăm video hôm Thứ Hai, trong đó có 1 video cho thấy cảnh quá khứ nổ súng tập thể ở Las Vegas và nổ súng ở Columbine High School.---giao tận nhà, thường bạn chi thêm 3 đôla để tặng tiền tip cho người tài xế giao bánh pizza. Bây giờ thiếu nhân viên giao bánh, công ty Domino's Pizza sẽ tặng cho bạn 3 đôla, nếu bạn tới tiệm nhận bánh về.Điều kiện là bạn đặt mua qua mạng và bạn phải tới tiệm nhận bánh về, bạn sẽ được tặng 3 đôla. Chính sách này kéo dài tới ngày 22/5/2022. Một phát ngôn nhân hệ thống tiệm bánh Domino's Pizza nói đây cũng là hình thức để tiệm tặng thưởng cho khách trung thành.---30 cảnh sát bị bắn trúng khắp Hoa Kỳ trong tháng 1/2022 trong khi thi hành nhiệm vụ. Như thế là tăng 67% so với cùng tháng trong năm ngoái, theo thống kê của National Fraternal Order of Police (FOP).Patrick Yoes, Chủ tịch FOP, nói rằng tội phạm tăng vọt, dẫn tới bạo lực chống cảnh sát tăng vọt, ông làm trong ngành cảnh sát 36 năm rồi, chưa từngt hấy bạo lực tệ hại như bây giờ. Trong số người bị bắn trong tháng 1/2022, có 5 cảnh sát đã chết.---đang tranh ghế Thị Trưởng ở Oklahoma City đang bị phản đối kịch liệt từ các nhà hoạt động dân quyền Hồi Giáo, vì những lời bịnh luận của ứng cử viên này với Hồi Giáo.Carol Hefner, ứng cử viên tranh chức Thị trường Oklahoma City, nói trong 1 cuộc tranh luận mới đây rằng bà vẫn giữ lập trường bà đã có về Hồi Giáo, "Vâng, đó là nền văn hóa rất tiêu cực. Họ làm những chuyện đàn áp, và tôi không đồng ý. Như nô lệ, tôi không đồng ý. Đạo Hồi vô vị, nên bị xóa sổ ra khỏi văn hóa của chúng ta, xóa khỏi thế giới chúng ta."Tiến sĩ Imad Enchassi, giáo sĩ cao cấp của Islamic Society of Greater Oklahoma City, chỉ trích ứng cử viên Carol Hefner, đồng thời chỉ ra Hồi Giáo là tôn giáo có hơn 1.9 tỷ tín đồ, sao lại dùng chữ xóa sổ Hồi Giáo.---(Cộng Hòa - Kansas) bị bắt hôm Thứ Hai 31/1/2022 vì tình nghi say rượu lái xe, và đã bị đưa vào tù giam thời gian ngắn, theo báo Kansas City Star.Bà bị phạt vì lái xe trong khi độ rượu là .08 hay cao hơn, và tội không chịu lá xe trong làn đường, tiền tại ngoại là $1,000. Báo Kansas City Star cho biết, DB/TB Carlson là dân cử thứ 4 ở Kansas bị bắt trong vòng một năm qua, sau DB Aaron Coleman (Dân Chủ - Kansas City), Thượng nghị sĩ Gene Suellentrop (Cộng Hòa, Wichita), và Dân Biểu Mark Samsel (Cộng Hòa, Wellsville).---năm nay: Long Tran, Chủ tiệm Peachy Corners Cafe tại Peachtree Corners, nói ông sẽ ứng cử chức Dân Biểu địa hạt 80 ở Georgia vào tháng 11/2022.Long Tran, người từng giới thiệu Tổng Thống Joe Biden trong 1 cuộc tập họp đông người ở Gwinnett năm 2021, trước giờ chưa từng ứng cử, và trước đó từng nói là không muốn ứng cử.Tuy nhiên, chuyện vẽ lại địa hạt mới đây đã làm anh thay đổi suy nghĩ, sau khi Địa hạt 79 dân biểu trở thành Địa hạt 80 Dân Biểu, bao trùm nhiều khu đa dạng hơn.Hiện thời giữ chức Dân Biểu địa hạt 80 là DB Mike Willensky (Dân Chủ). Tran nói nhiều cư dân đã hối thúc Tran ra ứng cử, vì đa dạng hơn. Tran nói ông quan tâm về giáo dục trẻ em. Vào ngày 1/2/2022, Tran đã điền mẫu đơn bày tỏ ý định ứng cử chức Dân Biểu địa hạt 80.---hôm cuối tuần tại nhà tù Stanislaus County Public Safety Center, California, theo lời giới chức hôm Thứ Hai 31/1/2022. Quyen Tran, 27 tuổi, và bạn tù cùng phòng giam được tìm thấy nằm bất động vào trưa Chủ Nhật 30/1/2022.Cả 2 được nói là say ma túy quá liều. Hai người được đưa đi cấp cứu, vào bệnh viện. Thời gian ngắn sau Tran bị tuyên bố là đã chết trong bệnh viện. Người bạn tù hồi phục, được trả về nhà tù.Tran đang thọ án tù về tội sát nhân và bạo lực trong nhà, bị giam từ ngày 4/6/2020.---, đã bị bắt hôm Chủ Nhật 30/1/2022 vì tội lái xe trong khi say rượu. Cảnh sát Brian Latiolais đã tới đoạn 9800 của xa lộ FM 1130 vào lúc 1:30 AM hôm Chủ Nhật điều tra về 1 chiếc xe bị chạy xuống hố.Cảnh sát thấy chiếc xe Jeep đời 2014. Một phụ nữ bước ra khỏi xe, đi bộ nghiêng ngả, nói giọng lờ đờ, bốc mùi rượu. Cô đưa thẻ lái xe cho cảnh sát Latiolais, có tên là Lacey Nguyen, cư dân Orange. Cảnh sát bắt cô Nguyen vào nhà tù Quận Cam, nơi đây thử độ rượu lần thứ nhất là .185 và lần thứ hai là .179.---Giám Đốc FBI Christopher Wray: Hiểm họa Trung Quốc nguy hại hơn bao giờ hết?Đúng thế. Giám Đốc FBI Christopher Wray nói như thế trong đêm Thứ Hai, khi tố cáo TQ trộm sáng kiến và phát minh của Mỹ, trong khi mở các chiến dịch tin tặc khổng lồ. Wray đọc diễn văn tại thư viện Reagan Presidential Library vài ngày trước khi TQ khai mạc Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh. Trong các hồ sơ điều tar của FBI có hơn 2,000 hồ sơ tập trung vài tình hình chính phủ TQ tìm cách trộm kỹ thuật Hoa Kỳ, và chưa từng có quốc gia nào nguy hiểm hơn TQ.Chi tiết:---Tập Cận Bình sẽ đưa quân chiếm Đài Loan để thống nhất TQ năm 2027?: Đó là nhận định của GS Jin Canrong. Báo Nhật Bản Nikkei ghi rằng đó lá nhận định của Jin Canrong, Giáo sư Renmin University's School of International Studies, nói rằng Tập Cận Bình ra mục tiêu thống nhất Đài Loan, nhưng chưa ra thời điểmc ố định, dự kiến Đại Hội Đảng CSTQ sẽ họp xong vào mùa thu 2022, kịch bản thống nhất sẽ đưa ra, và nhiều phần là CSTQ sẽ dùng quân đội thống nhất Đài Loan vào năm 2027, vừa tròn 100 năm thành lập quân đội nhân dân TQ.Chi tiết: