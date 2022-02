Little Sài Gòn: Chùa, Nhà Thờ… Trang Nghiêm Đón Tết Nhâm Dần

Phật Tử trang nghiêm tại Chùa Huệ Quang đêm giao thừa

Little Sài Gòn: Chùa, Nhà Thờ, Thánh Thất…

Trang Nghiêm Đón Tết Nhâm Dần

Quận Cam, Nam California (Việt Báo) - - Tại các cơ sở tôn giáo Quận Cam đón Tết Nhâm Dần 2022 trong hoàn cảnh dịch Covid-19 đang lây lan

Mặc dù Tết năm nay rơi vào những ngày đầu tuần, Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư ngày 31 tháng 1 và ngày, 01 ngày 02, ngày 3, tháng 2 năm 2022, nhằm ngày Mùng Một, Mùng Hai và Mùng Ba Tết, nhưng không khí đón xuân tại Quận Cam, Miền Nam California, Hoa Kỳ, mặc dù bệnh dịch Covid-19 còn lây lan nhưng không khí đón Tết vẫn tưng bừng và rầm rộ diễn ra tại các cơ sở tôn giáo, các chùa, nhà thờ, thánh thất, hàng ngàn viên pháo đã rền vang trước sân chùa, sân nhà thờ, thánh thất, hội quán…

Phái đoàn dân cử chúc Tết tại Chùa Liên Hoa.

Phóng viên Việt Báo đã đi một số chùa gồm: Chùa Liên Hoa của Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới Viện Chủ tại Garden Grove, trước giờ giao thừa đã đón các phái đoàn Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, do Luật Sư Andrew Đỗ, Chủ Tịch hướng dẫn, cùng đi có Luật Sư Lê Công Tâm và một số các nhân viên trong Hội Đồng Giám Sát, phái đoàn Hội Đồng Thành Phố Garden Grove do Stevan Jones Thị Trưởng, Thu Hà Nguyễn, Phó Thị Trưởng cùng Nghị Viên Kim Nguyễn, những vị nầy đã đến chúc Tết Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, nhân dịp năm mới Hòa Thượng cũng đã chúc các vị dân cử cùng các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng và đồng hương một năm mới an khang hạnh phúc.

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí chúc Tết đêm giao thừa.



Tại Chùa Bát Nhã của HT Thích Nguyên Trí tại Santa Ana, Lễ đón giao thừa dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Viện Chủ, sau phần nghi thức, Đại Đức Thích Đức Trí đã lên tuyên đọc Thông Bạch mừng Xuân của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ. sau đó HT. Viện Chủ Thích Nguyên Trí có lời chúc Tết gởi đến chư tôn đức tăng, ni cùng đồng hương Phật tử, HT. không quên cảm ơn chư tôn đức cùng đồng hương Phật tử đã hết lòng cầu nguyện cho HT. vượt qua cơn bệnh để có dịp gặc quý đồng hương trong đêm giao thừa hôm nay.

Tại Chùa Huệ Quang của HT Thích Minh Mẫn tại Santa Ana, Chùa Điều Ngự của HT Thích Viên Lý tại Westminster, Chùa Duy Pháp của Thượng Tọa Thích Trung Duệ tại Westminster, Chùa Phổ Đà của HT Thích Trí Tuệ tại Santa Ana, Chùa Hoa Nghiêm của HT Thích Pháp Tánh tại Santa Ana, Chùa Huệ Nghiêm của HT Thích Minh Trí tại Santa Ana, Chùa Hương Tích của HT Thích Nhật Minh tại Santa Ana, Chùa Quan Âm của HT Thích Đạo Quang, Chùa Bảo Quang của Cố HT Thích Quảng Thanh tại Santa Ana, Chùa Khánh Hỷ của TT Thích Pháp Tánh, Chùa Dược Sư của Sư Bà Như Hòa, Chùa Diệu Quang của cố Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Từ, Chùa A Di Đà của Ni Sư Như Ngọc, Thiền Viện Sùng Nghiêm của Ni Sư Chân Thiền và NS Chân Diệu, Chùa Thiền Quang của Ni Sư Chơn Đạo, Tu Viện Linh Ứng của Thượng Tọa Thích Minh Hạnh, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc của Thượng Tọa Thích Huyền Châu, Pháp Viện Minh Đăng Quang- Tổ Đình Giác Nhiên của Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên và Sư Cô Thích Nữ Hoa Liên, đã tưng bừng đón giao thừa với sự tham dự của Phó Thị Trưởng cùng Nghị Viên Kimberly Hồ và Nghị Viên Tài Đỗ, sáng Mùng Một Tết lễ mừng năm mới dưới sự tham dự của ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí, trong lời chúc mừng năm mới Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên thay mặt Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới cảm ơn ông Thị Trưởng và các nghị viên trong hội đồng thành phố, trong lời chúc mừng đầu năm, Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí cũng đã ca ngợi sự đóng góp của Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên cho cộng đồng trong suốt thời gian qua.

Sáng Mùng Một Tết ở Tổ Đình Giác Nhiên.

Hòa Thượng Thích Giác Pháp đã cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền thành phố, chúc Sư Cô Ngọc Liên và Sư Cô Hoa Liên cùng đồng hương, Phật tử năm mới vạn sự cát tường nhu ý.

Đặc biệt năm nay đêm 30 với Lễ Giao Thừa tống cựu nghinh tân tại các chùa trong vùng Little Saigon không đã tưng bừng đón giao thừa với hàng ngàn người tham dự.

Tại Chùa Huệ Quang thuộc thành phố Santa Ana, do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn làm Viện Chủ có tổ chức văn nghệ mừng Xuân được trực tiếp truyền hình trên làn sóng của Đài Truyền Hình 57.3 số người tham dự rất đông, mọi người đều phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Đặc biệt, tại Chùa Huệ Quang, năm nay số người đến tham dự đông hơn so với các chùa trong vùng Nam California.

Văn nghệ tại Chùa Huệ Quang.

Chùa Điều Ngự tại thành phố Westminster, do Hòa Thượng Thích Viên Lý làm Viện Chủ, trong lễ giao thừa có tổ chức trực tiếp truyền hình trên Đài Truyền Hình IBC 57.19 số người đi chùa, tham dự chương trình văn nghệ rất đông.

Nói chung, các chùa, nhà thờ, thánh thất trong vùng Little Saigon vào đêm Giao Thừa năm nay trong đêm giao thừa, lượng người đi lễ cũng rất đông như những năm trước khi dịch bệnh xảy ra.

Chùa Phổ Linh của Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ…Tại những ngôi chùa trên số đồng hương Phật tử cũng đã lần lượt đến lễ Phật và nhận lộc đầu Xuân do các vị Viện Chủ phát lộc.

Giờ khắc Giao Thừa thiêng liêng không chỉ dành riêng cho người Việt trong nước mà cho cả người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Trong đó có cộng đồng người Việt tại Quận Cam là nơi có không khí đón Giao Thừa vui nhất và tưng bừng nhất tại hải ngoại.

Sáng ngày Mùng Một Tết tại trung Tâm Công Giáo Lễ Minh Niên cũng được long trọng tổ chức với số đồng hương tham dự rất đông, nhiều sinh hoạt mừng Xuân cũng diễn ra tín đồ các tôn giáo tiếp tục đến chùa, nhà thờ và thánh thất để cầu nguyện một năm mới nhiều bình an, bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

Mặc dù trong hoàn cảnh dịch bệnh nhưng hương sắc Tết tại Quận Cam vẫn giữ được nếp sinh hoạt cổ truyền trong 3 ngày Tết, trong phạm vi giới hạn nhưng không thiếu thứ gì mà ba ngày Tết truyền thống dân tộc luôn luôn có như bánh mức, hoa trái, ẩm thực, các sinh hoạt mang sắc thái văn hóa tại các cơ sở tôn giáo…

Sáng ngày Mùng Một Tết một số đông các cơ sở thương mại trong vùng Little Sài Gòn đều có đốt pháo, múa Lân, tiếng pháo nổ, tiếng trống Lân đã đem lại một niềm tin cho một năm mới bình an sau mùa đại dịch Covid-19.

Ba vị Ni Sư Chân Thiền, Chân Diệu và Chân Minh tại Thiền Viện Sùng Nghiêm.

Các tác phẩm của Ni Sư Chân Thiền trên bàn trang nghiêm.

Tại Thiền Viện Sùng Nghiêm, ba vị Ni Sư Chân Thiền, Chân Diệu và Chân Minh trong thời khắc giao thừa đã giữ truyền thống văn hóa Tết, lì xì phong bì đỏ, tặng trái quất, thỉnh chuông mời Phật Tử lễ Phật.



