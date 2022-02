Đường phố Hà Nội vắng ngày Tết. Không bắn pháo hoa, người dân SG đi lễ cầu may thời khắc đêm giao thừa. Mùng 1 Tết, tuyển VN đè bẹp tuyển TQ tỷ số 3-1. Bỏ mọi xét duyệt với công dân Việt Nam về nước. Đầu năm 2022, hơn 13.000 doanh nghiệp mới được thành lập.

- Trẻ em từ 6 tháng tới 5 tuổi dự kiến có thể được chích vaccine ngừa COVID từ cuối tháng 2/2022

- Đường phố Hà Nội vắng ngày Tết. Không bắn pháo hoa, người dân SG đi lễ cầu may thời khắc đêm giao thừa. Du khách SG ăn Tết Nhâm Dần 2022 bằng tour du lịch. Người Hà Nội đi lễ đầu năm thời COVID. Mùng 1 Tết, tuyển VN đè bẹp tuyển TQ tỷ số 3-1. HLV Li Xiaopeng xin lỗi người dân TQ vì để thua 1-3 trước VN. Bỏ mọi xét duyệt với công dân Việt Nam về nước. Mùng 1 Tết, tai nạn giao thông làm 23 người thương vong. Hàng quán hoạt động xuyên Tết để 'gỡ' lại năm Covid. Đầu năm 2022, hơn 13.000 doanh nghiệp mới được thành lập.

- UCLA hủy các lớp tại chỗ hôm Thứ Ba sau khi 1 cựu giảng viên gửi "lời hăm dọa" xả súng bắn tập thể

- Trump bảo Giuliani yêu cầu Bộ Tư Pháp, Bộ Nội An tịch thu máy bầu phiếu; Barr từ chối, Bộ Nội An nói không được

- FBI theo dõi có thể có sát thủ bị Trump kích động để bạo lực đối với Biện Lý quận Fulton

- nhiều tài liệu bạo loạn 6/1/2021 bị Trump xé ra nhiều mảnh, Sở Văn Khố QG dùng băng keo trong dán lại

- Marc Short (cựu Chánh văn phòng của cựu PTT Mike Pence) ra khai trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn

- Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC tính ngưng cúng tiền cho Trump, sau khi chi 1.6 triệu đô luật phí cho Trump

- luật sư George Conway: cần bắt Trump, đẩy vào tù vì Trump đã thú tội cản trở Quốc Hội và kích động bạo loạn

- Nhiều đại học truyền thống da đen báo nguy, đóng cửa vì bị dọa bom. Đó là lần thứ hai báo động bom trong tháng 1

- Tổng thống Joe Biden xem xét đến thăm Nhật Bản, Nam Hàn vào nửa cuối tháng 5/2022.

- hồi hương bằng phi cơ: Mỹ chở di dân lậu gốc Venezuela đẩy xuống Colombia nếu trước đây họ từng ở đây

- HỎI 1: 20% người Anh ái mộ Thế Vận nói sẽ tắt TV, không xem Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh chỉ vì TQ đàn áp nhân quyền? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 2/3 dân Mỹ tự nhận là chuyên gia sành điệu về pizza? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-1/2/2022) --- Trẻ em từ 6 tháng tới 5 tuổi có thể được chích vaccine ngừa COVID từ cuối tháng này, theo báo Washington Post. Công ty dược Pfizer và đối tác BioNTech đã sẵn sàng xin FDA cho phép vaccine lượng 2 liều cho trẻ em lần đầu tiên.

Dự kiến FDA sẽ thảo luận từ giữa tháng 2, và sẽ cho phép tiến hành từ cuối tháng 2/2022. Thử nghiệm của hãng cho thấy liều thứ 3 có thể cần cho trẻ em, nhưng dữ kiện thử nghiệm mũi 3 chưa hoàn tất, sớm nhất là tháng 3/2022.

--- Đại học UCLA đã hủy bỏ các lớp tại chỗ hôm Thứ Ba 1/2/2022 sau khi một cựu giảng viên gửi "lời hăm dọa cụ thể" tới các viên chức trong Khoa Triết đại học này, trong đó có bản tuyên ngôn dày 800 trang và một video nói tới một "vụ xả súng bắn tập thể" và viết rằng "cuộc chiến đajng tới" với UCLA.

Các sinh viên UCLA được trường thông báo qua email chiều Thứ Hai là phải hủy lớp Tghứ Ba. Lời hăm dọa là từ Matthew Harris, cựu giảng viên và là nhà nghiên cứu hậu Tiến sĩ đã bị tạm cho nghỉ năm ngoái sau khi ông gửi một nội dung kích dục tới 1 sinh viên.

Cảnh sát nói chưa rõ là Harris đang ở trong hay ngoài California. Trường UCLA nói sẽ giữ an toàn cảnh giác cho tới khi biết rõ Harris đng ở đâu.

--- Nỗ lực của Trump lật ngược kết quả bầu cử 2020 tuyệt vọng tới mức đã có 2 sắc lệnh hành pháp chưa ký, trong đó một bản ra lệnh cho Bộ Quốc Phòng đưa lính ra tịch thu các máy bầu phiếu, bản thứ 2 ra lệnh Bộ Nội An đưa các nhân viên an ninh ra tịch thu các máy bầu phiếu.

Báo New York Times ghi rằng Trump ra lệnh cho Rudy Giuliani hỏi Bộ Nội An là có hợp pháp không nếu Bộ này tịch thu các máy bầu phiếu, và cũng đã hỏi Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr xem Bộ Tư Pháp có thể làm chuyện đó không (FBI thuộc Bộ Tư Pháp).

Diễn tiến đó xảy ra 6 tuần sau ngày bầu cử 2020 và buổi họp với Barr xảy ra thời gian ngắn trước đó. Barr đã bác bỏ chuyện tịcht hu máy bầu phiếu, trong khi Giuliani liên lạc tới Bộ Nội An thì được trả lời là Bộ này không có quyền tịch thu máy bầu phiếu.

Cố vấn của Trump đã soạn ra 2 bản sắc lệnh hành pháp, một bản ra lệnh cho Bộ Quốc Phòng đưa quân đội ra tịch thu máy bầu, nhưng Giuliani bác bỏ và nói với Trump là quân đội không nên dính vào.

--- Tổng thống Joe Biden xem xét đến thăm Nhật, Nam Hàn vào nửa cuối tháng 5. Bản tin KBS ghi rằng theo báo Yomiuri của Nhật Bản ngày 1/2 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc kế hoạch thăm Tokyo vào khoảng nửa cuối tháng 5 nhằm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh 4 nước QUAD, cơ chế đối thoại đang gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ.

Nhân dịp thăm Nhật Bản, ông Biden cũng đang xem xét thăm Nam Hàn, vì đây cũng là thời điểm đã có kết quả bầu cử Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ tiếp theo. Chuyến thăm đến Hàn Quốc và Nhật Bản của Tổng thống Joe Biden được phân tích là nhằm nhấn mạnh hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật trong chính sách với Trung Quốc và Bắc Hànn. Mặt khác, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến sẽ thăm Mỹ phúc đáp chuyến thăm Tokyo của Tổng thống Biden.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 31/01 đến 16h ngày 01/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.023 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 11.011 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.626 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố (có 7.303 ca trong cộng đồng).





- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.705), Đà Nẵng (783), Hải Phòng (496), Quảng Nam (475), Bình Định (444), Thanh Hóa (412), Phú Thọ (388), Hưng Yên (355), Bắc Ninh (342), Nam Định (330), Hải Dương (293), Nghệ An (270), Thái Nguyên (246), Hòa Bình (229), Bắc Giang (229), Vĩnh Phúc (207), Thái Bình (198), Ninh Bình (177), Lâm Đồng (173), Hà Nam (160), TP. Hồ Chí Minh (155), Bình Phước (154), Quảng Ninh (116), Quảng Bình (112), Lào Cai (106), Tây Ninh (105), Quảng Trị (98), Tuyên Quang (94), Cà Mau (93), Bến Tre (87), Hà Giang (85), Thừa Thiên Huế (84), Phú Yên (82), Sơn La (82), Quảng Ngãi (59), Đắk Nông (52), Kiên Giang (49), Điện Biên (44), Bà Rịa - Vũng Tàu (43), Lai Châu (42), Khánh Hòa (42), Yên Bái (40), Hậu Giang (39), Bạc Liêu (37), Vĩnh Long (37), Long An (32), Bình Dương (29), Trà Vinh (27), Đồng Nai (21), Cao Bằng (15), Đồng Tháp (11), Bình Thuận (11), An Giang (10), Cần Thơ (4), Tiền Giang (2).





Người Hà Nội đi lễ đầu năm thời COVID. Báo Sức Khỏe và Đời Sống ghi lại. Theo truyền thống lâu đời của người Hà Nội, sau khi cúng giao thừa tại nhà xong, người dân đi chùa cầu may mắn, sức khỏe an lành cả gia đình và xã hội. Năm nay, do đại dịch COVID-19, đình, chùa tại Hà Nội đóng cửa không đón khách nhưng người dân Hà Nội vẫn đến cửa đình, chùa vái vọng mong năm mới vạn sự bình an, hạnh phúc... "Mặc dù đã biết năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các đền, chùa sẽ đóng cửa nhưng chúng tôi vẫn hẹn nhau đến để vái vọng", cô Lưu Kế Mai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết.





Đường phố Hà Nội vắng ngày Tết. Theo báo Pháp luật và bạn đọc. Thời điểm sáng mồng 1 Tết luôn là lúc Hà Nội khoác lên một dáng vẻ hoàn toàn khác, vắng lặng, yên tĩnh hơn rất nhiều so với những ngày thường. Khác biệt so với mọi ngày trong năm, các tuyến đường của thành phố Hà Nội ngày mồng 1 Tết vắng lặng lạ thường. Nhiều tuyến phố thậm chí có thời điểm không có bóng người đi đường.





Không bắn pháo hoa, người dân SG đi lễ cầu may thời khắc đêm giao thừa. Báo Bảo Vệ Pháp Luật ghi nhận. Giao thừa Xuân Nhâm Dần 2022, TP HCM không bắn pháo hoa, đường hoa đóng cửa, thời khắc giao thừa người dân TP HCM đổ về chùa để dâng hương, lễ phật, cầu bình an cho năm mới. Mỗi dịp năm mới, đi lễ chùa ngày đầu năm là một nét đẹp văn hóa được các thế hệ người dân Việt Nam gìn giữ và trân quý. Giao thừa Xuân Nhâm Dần 2022 năm nay, khu vực trung tâm TP HCM không "biển người" như những năm trước. Thay vào đó người dân đón giao thừa khá đông đúc tại chùa.





Du khách SG ăn Tết Nhâm Dần 2022 bằng tour du lịch. Báo Thanh Niên ghi nhận. Thay vì đón Tết tại nhà, sáng mùng 1 Tết, nhiều ngàn du khách đã có mặt tại điểm hẹn với các đơn vị lữ hành để bắt đầu tour du Xuân Nhâm Dần, nhận lì xì đặc biệt đầu năm mới. Sau 2 năm bị “đóng băng” do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, du lịch Việt Nam dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần đã có những tín hiệu khởi sắc.

Mùng 1 Tết, tuyển VN đè bẹp tuyển TQ tỷ số 3-1. Báo Kênh 14 kể lại. Tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ Trung Quốc với tỷ số 3-1 trong trận đấu diễn ra vào ngày 1/2. Tối ngày 1/2, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu tại lượt trận thứ 8 khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2022 với đối thủ Trung Quốc. Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, thầy trò HLV Park Hang-seo đã mang niềm vui tới cho người hâm mộ. Trung Quốc chỉ có một bàn danh dự phải rời sân cùng trận thua 1-3. Với kết quả này, chúng ta đã lập nên lịch sử khi trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành chiến thắng ở vòng loại 3.





Báo Tuổi Trẻ ghi nhận. HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng cho biết để thua 1-3 trước Việt Nam là kết quả khó chấp nhận và ông gửi lời xin lỗi người hâm mộ nước này. Phát biểu trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Li Xiaopeng cho biết ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, đội tuyển Trung Quốc đã để xảy ra những sai sót. "Chúng tôi gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Trung Quốc. Đây là một kết quả khó chấp nhận với đội tuyển", HLV trưởng Li Xiaopeng nói. Lý do dẫn đến việc để thua Việt Nam, theo ông Li Xiao Peng: "Tôi cho rằng có hai điều, thứ nhất là vấn đề kỹ thuật, thứ hai là đội chúng tôi đã quá lo lắng khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này".Báo Tiền Phong kể. Từ nay, công dân Việt Nam ở nước ngoài có thể về nước bằng các hình thức khác nhau mà không cần bất kể xét duyệt nào, chỉ cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản đồng ý cho các hãng hàng không được phép thông báo và mở bán vé cho tất cả công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Theo đó, bỏ hoàn toàn các hạn chế về nhập cảnh với công dân Việt Nam khi về nước, không giới hạn loại hình phương tiện (cả hàng không, hàng hải, đường bộ…), hình thức vận chuyển (thường lệ và không thường lệ). Cục Hàng không thông báo và cấp phép bay ngay cho các hãng hàng không chở công dân về nước trên các chuyến bay thường lệ và không thường lệ mà không yêu cầu bất kể văn bản xét duyệt nhân sự nào. Các yêu cầu về kiểm soát y tế tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế với người nhập cảnh.làm 23 người thương vong. Báo Người Lao Động ghi nhận. Hôm nay 1-2, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trong ngày (tức 1-1 Tết nguyên đán Nhâm Dần) trên toàn quốc xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 11 người. Theo Cục CSGT, năm nay so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 2 vụ, giảm 3 người chết; số người bị thương không tăng, không giảm; so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 giảm 3 vụ; giảm 10 người chết, giảm 2 người bị thương.để 'gỡ' lại năm Covid. Báo VnExpress ghi nhận: Nhiều hàng quán bán xuyên Tết hoặc rút ngắn thời gian nghỉ để tranh thủ sức mua tốt và bù lại việc đóng cửa quá nhiều năm qua. Theo số liệu của Cục Thống kê TP HCM, doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú tháng 12/2021 ước đạt 2.999 tỷ đồng, tăng đến 57,9% so với 11. Trong đó, hoạt động ăn uống chiếm gần 94,2% doanh thu của nhóm ngành này, tăng 59,5% so với tháng liền trước. Hiện nay, khi tình hình dịch tại thành phố đã được kiểm soát, nhiều nhà hàng tiệc cưới, cửa hàng ăn uống đã hoạt động trở lại, phục vụ khách tại chỗ.Bản tin CafeF ghi nhận. Trong tháng 01/2022, cả nước có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 192.300 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 77,1 nghìn lao động. So với tháng 12/2021, số doanh nghiệp mới đã tăng 15,9%, vốn đăng ký tăng gần 23% và tăng gần 11% về số lượng lao động. Còn so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tăng ký thành lập mới tăng gần 30%, số vốn đăng ký tăng 24%. Song, số lao động giảm gần 34%.---, với lời hứa sẽ ân xá nếu Trump thắng cử năm 2024? Trump đã kêu gọi hãy biểu tình lớn chưa từng có trong buổi nói chuyện ở Conroe, Texas hôm Thứ Bảy nếu Trump bị truy tố từ các cuộc điều tra ở New York, Atlanta hay thủ đô Washington, D.C.Thế rồi Trump hứa sẽ ân xá người bạo loạn nếu Trump đắc cử năm 2024. NBC News cho biết chiều Thứ Hai 31/1/2022 rằng văn phòng Atlanta FBI đang theo dõi các hiểm họa từ người say mê Trump nhắm vào Biện Lý Fani Willis của quận Fulton County.Willis đang xin FBI bảo vệ an ninh vì nhiều lời hăm dọa nhắm vào bà vì cuộc điều tra của quận này nhắm vào Trump khi Trump áp lực tìm 11,780 phiếu để cho Trump thắng Biden sau bầu cử 2020.---tiết lộ rằng Sở đã nhận được nhiều tài liệu liên hệ ngày bạo loạn 6/1/2021 từ Bạch Ốc của Trump chuyển qua để lưu trữ, nhưng các tài liệu đã bị xé ra nhiều mảnh và Sở phải dùng băng keo trong dán lại.Báo Washington Post ghi rằng Sở Văn Khố QG nói hôm Thứ Hai nhiều tài liệu Sở nộp cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 là các tờ giấy dán lại vì Trump đã xé ra. Trump nổi tiếng về hành vi xé những tờ giấy đang cầm nếu đọc thấy điều bất như ý.Các viên chức phụ tá của Trump phải nhặt các tờ giấy đó lại, dán băng keo trong, rồi nộp Sở Văn Khố theo luật Presidential Records Act. Trong các tài liệu từ Bạch Ốc có nhiều tài liệu từ Chánh văn phòng Mark Meadows.---của cựu Phó Tổng Thống Mike Pence, đã ra điều trần trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 tuần trước, nói về những gì ông thấy và nghe về bạo loạn 6/1/2021.Marc Short đã đi bên cạnh Pence bên trong tòa nhà Quốc Hội trong suốt thời gian bọn bạo loạn tràn vào tấn công, trước đó 2 ngày cũng họp tại Bạch Ốc về tình hình Pence sắp xác định phiếu cử tri đoàn để công nhận Biden thắng cử. Short cũng nộp nhiều tài liệu Ủy Ban yêu cầu bằng trát đòi.---đóng góp đang nộp cho các luật sư biện hộ cho Trump bất kể các hành vi của Trump đã xé bỏ Hiến Pháp, cản trở thủ tục Quốc Hội [xác định phiếu cử tri đoàn], kích động bạo loạn và tán trợ sát thủ bằng lời hứa sẽ ân xá nếu tái thắng cử.Chính vì thấy như thế, Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC (Republican National Committee) bây giờ suy tính sẽ có thể ngưng trả tiền hóa đơn pháp lý cho Trump. RNS hiện đã chi trả $1.6 triệu đô trong các hồ sơ Trump bị kiện và bị truy tố cả hình sự và dân sự.Báo New York Times nói rằng trong buổi họp tuần này tại Salt Lake City, các viên chức Cộng Hòa sẽ họp kín để thảo luận có nên cúng tiền pháp lý cho Trump nữa hay không. Trump vẫn là người ảnh hưởng lớn của Cộng Hòa, nhưng ảnh hưởng đang giảm, và cũng vì Trump được xem như 1 ứng viên Tổng Thống 2024, trong khi Cộng Hòa chưa có vòng sơ bộ.---của CNN sáng Thứ Hai 31/1/2022, luật sư bảo thủ George Conway nói rằng Trump đang gây khó khăn cho các luật sư của Trump khi tuyên bố nảy lửa hồi cuối tuần về chuyện 6/1/2021.Hôm Thứ Bảy, Trump nói ở Texas là sẽ ân xá người bạo loạn 6/1/2021 nếu Trump đắc cử 2024, rồi hôm Chủ Nhật Trump thú nhận đã áp lực cựu Phó Tổng Thống Mike Pence lật ngược kết quả bầu cử 2020.Conway -- chồng của bà Kellyanne Conway (cựu cố vấn của Trump) -- nói Trump vi phạm lời tuyên thệ bảo vệ Hiến Pháp, vì kích động bạo loạn và hứa bảo vệ người bạo loạn, rồi Trump cản trở thủ tục xác nhận kết quả bầu cử. Nghĩa là Trump phạm điều luật hình sự "Title 18 Section 1512c of the U.S. Code" vì ngăn trở thủ tục Quốc Hội đếm phiếu.Conway nói cần phải bắt giam Trump, đẩy Trump vào tù ngay bây giờ, vì quá nhiều tội hình sự Trump tự thú về quá khứ và hứa hẹn khuyến khích phạm tội.---truyền thống của cộng đồng da đen hôm Thứ Hai báo nguy vì các lời hăm dọa nổ bom. Và là lần thứ hai báo động bom như thế, theo báo Axios.Cho tới chiều Thứ Hai vẫn chưa khám phá ra bom, nhưng các trường đã phải điều tra và buộc đóng cửa. Như đại học Bowie State University ở Maryland, phải đóng cửa hôm Thứ Hai vì bị dọa nổ bom.Các trường da đen khác là Howard University, Southern University và A&M College, Bethune-Cookman University, Albany State University, và Delaware State University. Lời hămd ọa bom tương tự đưa ra ngày 5/1/2022 đối với các đại học da đen, mặc dù không rõ có liên hệ gì không.---vì không thể trả lại số người Venezuela bị bắt ở biên giới Mỹ-Mễ về quê hương, nên tìm ra độc chiêu: đẩy lên phi cơ chở họ tới Colombia nếu trước đây các di dân lậu này từng ở đây.Các chuyến bay lặng lẽ đưa did ân lậu gốc Venezuela tới Colombia, trước giờ vẫn giữ kín, cho thấy chính phủ Biden đang ngăn chận làn sóng di dân lậu, đẩy họ xa ra khỏi biên giới Mỹ-Mễ.Hồi tháng 12/2021, Biên Phòng Mỹ đã bắt hơn 13,000 người độc thân từ Venezuela tại biên giới Mỹ, trong khi chỉ bắt 96 người hồi tháng 12/2020, theot hống kê Biên Phòng.---20% người Anh ái mộ Thế Vận nói sẽ tắt TV, không xem Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh chỉ vì TQ đàn áp nhân quyền?Đúng thế. Viện thăm dò Survation tại London đưa ra kết quả thăm dò mới về số người Anh ái mộ Thế Vận, cho thấy 58% nói sẽ xem Thế Vận ít hơn, trong khi 20% nói sẽ tắt TV, không xem chút nào chỉ vì TQ đàn áp nhân quyền. Những người này thường xem thể thao trên TV Anh quốc.Chi tiết:---Có phải 2/3 dân Mỹ tự nhận là chuyên gia sành điệu về pizza?: Đúng thế. Cuộc thăm dò thực hiện bởi OnePoll, theo yêu cầu của Donatos, cho thấy 79% người yêu thích pizza nói rằng họ có thể chỉ ra tiệm pizza nào ngon nhất trong thị trấn họ cư ngụ. Hơn 9/10 (chính xác: 94%) nói họ ăn bánh pizza trong tháng qua (trong vòng 1 tháng trước cuộc thăm dò). Gần 3/4 (chính xác: 72%) thích pizza tới mước họ có thể an pizza cho điểm tâm, bữa trưa và bữa tối mà không chán. Trong khi đó 47% nói bánh pizza dư để sang hôm sau ăn cũng tuyệt vời. Nhưng 64% nói họ không ăn pizza thường xuyên như ý muốn, vì lý do sức khỏe.Chi tiết: