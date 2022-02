Văn Phòng Viện Tăng Thống GHPGVNTN

LÁ THƯ NGÀY TẾT NHÂM DẦN

Nam-mô Long Hoa Hội, Đương lai Hạ sanh Di-lặc Tôn Phật

.

Kính gởi:

Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng-già nhị bộ;

cùng Bốn Chúng Đệ tử.

.

Trong sát-na nhiệm mầu của tâm tịnh tín,

khoảnh khắc khép lại quá khứ đen tối bi thương,

hướng đến không gian biến mãn tâm từ vô lượng,

bằng chút thiện căn công đức đã được gieo trồng trong quá khứ,

kính dâng lên Đấng Chí Tôn Vô Năng Thắng,

hồi hướng công đức này đến pháp giới chúng sinh đồng miễn trừ bệnh khổ.

.

Kính thưa Chư Hiền, cùng Bốn Chúng đệ tử.

.

Thời gian đến, thời gian đi. Thời gian nấu chín sinh vật.

Thời gian hối thúc sinh loại. Thời gian thức tỉnh con người...

.

...Chúng đệ tử Phật, đã cùng chung cộng nghiệp với dân tộc này, trong đất nước này, trong khoảnh khắc thời thiết nhân duyên đã chung đúc thành truyền thống thiêng liêng của dân tộc này, nguyện cùng đại khối dân tộc đồng hành trong ánh sáng của đức từ nhân ái, bao dung và tha thứ, dọn đường cho các thế hệ tiếp nối thăng tiến trong phẩm giá cao quý của con người.

.

Xin hãy khép lại quá khứ hận thù, nghi kỵ!

Xin hãy mở rộng tâm tình bao dung nhân ái!

.

Cầu nguyện tất cả con dân trong đại khối dân tộc, một năm mới, ngày đêm thường an lành; tất cả mọi thời đều an lành. Cầu nguyện đất nước thanh bình, nhân dân an lạc.

.

Thị ngạn am – Vô trụ xứ. Âl. 28–12–Tân sửu.

Khâm thừa Di chúc,

Bỉnh pháp Tỳ-kheo

Thiện thệ tử Thích Tuệ Sỹ

.

