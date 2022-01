Chiếc cầu băng qua 1 công viên ở Pittsburgh vừa mới sụp, gãy đứt khúc lúc gần 7 giờ sáng Thứ Sáu 28/1/2022 vài giờ đồng hồ trước khi Tổng Thống Biden tới nơi gần đó để đọc diễn văn về tầm quan trọng phải củng cố hệ thống hạ tầng Hoa Kỳ.

- Pittsburgh: Biden sắp tới nói về nhu cầu củng cố cầu đường, 1 chiếc cầu liền gãy đứt khúc, 10 người bị thương

- Cả nhà 3 người dân SG không chịu chích ngừa: một người mắc Covid-19 nhưng không khai báo, tự điều trị tại nhà, đã tắt thở. Sau Tết, cả nước sẽ có gần 76% học sinh đến trường. VN có 166 ca Omicron. Tạm dừng tổ chức lễ hội Tết trên cả nước. Trước 30/4 – 1/5 có thể mở lại toàn bộ đường bay quốc tế. Bệnh viện Chợ Rẫy lập 9 đội chi viện các tỉnh chống dịch Covid-19 dịp Tết.

SG: Bến xe miền Đông tấp nập người về quê đón Tết. Sân bay Tân Sơn Nhất đã 'thông'. Vụ Công ty Việt Á đã thu giữ, phong tỏa tài sản 1.220 tỷ đồng. Bắt Cục trưởng, Cục phó Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao điều tra tội nhận hối lộ. Sẽ trực tuyến lễ trà tỳ nhục thân Thiền sư Nhất Hạnh.

- Biden từ khi nhậm chức đã xóa sổ $15 tỷ đô tiền nợ sinh viên vay thời đi học, cứu hơn 675,000 người vay nợ

- phóng viên S.V. Dáte: cựu Phó TT Mike Pence ngày 6/1/2021 có công phá hoại kế hoạch giả mạo 7 cử tri đoàn

- Trump năm 2020: danh sách phân phối vaccine ưu tiên các nước đồng minh, còn các nước nghèo ở hạng chót

- 17% dân Mỹ nói có cách đưa Trump thay Biden trước ngày bầu cử 2024, nhưng 77% dân Mỹ nói đó là bất khả

- Ủy Ban Hạ Viện: có chứng cớ Trump tính đảo chánh sau bầu cử 2020, hẳn là Bộ Tư Pháp cũng có chứng cớ

- thăm dò Marquette Law School: nếu bầu hôm nay, Biden thắng phiếu, đè bẹp Trump và Thống Đốc Ron DeSantis

- New York kêu gọi: ai tới gần Sarah Palin (cựu Thống Đốc Alaska) hãy xét nghiệm ngay xem dính COVID chưa.

- Giá xăng dầu tăng kinh hoàng so với năm ngoái, vì giá năng lượng tăng 29.9%. Giá thực phẩm tăng 5.7%

- California: hệ thống đại học công CSU sẽ gỡ bỏ yêu cầu xem điểm thi SAT và ACT trong đơn xin vào CSU

- Los Angeles: sẽ trả lương cho một số học sinh trung học để sẽ dạy kèm cho chính các em của các em này

- HỎI 1: Công chức tiểu bang và công chức địa phương muốn bỏ việc? ĐÁP 1: Tới 52% suy tính bỏ việc.

- HỎI 2: Omicron có 2 dạng, dạng "tàng hình Omicron" lây nhanh hơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-28/1/2022) --- Cuộc thăm dò mới phổ biến của đại học Marquette Law School cho thấy Tổng Thống Biden thắng điểm cựu Tổng Thống Trump và Thống Đốc Ron DeSantis (Cộng Hòa - Florida) trong 2 cuộc bầu phiếu giả tưởng 2024 nếu tổ chức ngay hôm nay.

.

Nếu tranh cử Tổng Thống 2024 là Biden kình với Trump, 43% người thành niên toàn quốc ủng hộ Biden, 33% sẽ bầu cho Trump. Có 16% nói sẽ bầu cho người khác, 6% nói sẽ không đi bầu.

Nếu tranh cử Tổng Thống 2024 là Biden kình với DeSantis, 41% người thành niên toàn quốc ủng hộ Biden, 33% sẽ bầu cho Trump. Có 18% nói sẽ bầu cho người khác, 8% nói sẽ không đi bầu.

--- Một con số bi quan: tiêu xài cá nhân tại Mỹ giảm 0.6% trong tháng 12/2021 tính theo tháng, tức là giảm $95.2 tỷ đôla, theo bản báo cáo của Bureau of Economic Analysis hôm Thứ Sáu.

Lợi tức cá nhân tăng 0.3% tức là tăng $70.7 tỷ đôla, trong khi lợi tức cá nhân khả dụng (disposable personal income) tăng 0.2% tức là tăng $39.9 tỷ đôla.

Giá xăng dầu tăng giá kinh hoàng, vì giá năng lượng tăng. Chỉ số vật giá tiêu thụ cá nhân PCE tăng 5.8% tính theo năm, cho thấy giá hàng và giá dịch vụ đều tăng. Trong đó giá năng lượng tăng 29.9% trong khi giá thực phẩm tăng 5.7%.

--- Một chiếc cầu vừa mới sụp, gãy đứt khúc lúc gần 7 giờ sáng Thứ Sáu 28/1/2022 tại thành phố Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, vài giờ đồng hồ trước khi Tổng Thống Biden tới một nơi gần đó để đọc diễn văn về tầm quan trọng phải củng cố hệ thống hạ tầng Hoa Kỳ.

Có 10 người bị thương khi chiếc cầu nối con đường Forbes Avenue băng qua công viên Frick Park sụp đổ. Có 3 người được cấp cứu chở vào bệnh viện, nhưng thương tích không nguy hại tính mạng.

Hình ảnh từ trực thăng cho thấy 4 chiếc xe bị rơi xuống nơi cầu sập, trong khi chiếc thứ 5 là một xe buýt Port Authority lủng lẳng suýt rơi. Tài xế xe buýt và 2 khách trên xe buýt thoát ra được an toàn.

Thị Trưởng Pittsburgh là Ed Gainey và Phó Thống Đốc Pennsylvania là John Fetterman có mặt ngay nơi cầu sụp sáng Thứ Sáu cùng với các nhân viên cấp cứu, cảnh sát.

Theo lịch trình Tổng Thống Joe Biden chiều Thứ Sáu sẽ tới đại học Carnegie Mellon University nơi trung tâm thương mãi Mill 19 của Pittsburgh để đọc diễn văn về nhu cầu khẩn cấp đầu tư hạ tầng. Lý do cầu sập đang được điều tra.

--- Một phát ngôn nhân của Thị Trưởng Eric Adams nói hôm Thứ Năm rằng bất kỳ cư dân nào đứng gần Sarah Palin (cựu Thống Đốc Alaska) hãy lập tức xét nghiệm xem có dính COVID hay chưa.

Lý do vì bà Palin không chích ngừa, tuần trước đã xét nghiệm dính COVID, nhưng vẫn vào một tiệm ăn ở New York, trong khi gây cơ nguy lây lan dịch cho dân New York. Phát ngôn nhân Jonah Allon cũng nói rằng bà Palin không bận tâm gì tới sức khỏe và sự an toàn cho các nhân viên tiệm ăn New York, và cả với các khách mời của bà.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 27/01 đến 16h ngày 28/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.929 ca nhiễm mới, trong đó 37 ca nhập cảnh và 14.892 ca ghi nhận trong nước (giảm 780 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 10.422 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.885), Bắc Ninh (1.013), Đà Nẵng (886), Hải Phòng (635), Quảng Nam (617), Thanh Hóa (582), Nam Định (518), Phú Thọ (454), Hòa Bình (427), Bình Định (424), Hưng Yên (374), Vĩnh Phúc (369), Bắc Giang (357), Quảng Ninh (343), Quảng Ngãi (341), Hải Dương (341), Nghệ An (266), Bình Phước (239), Thừa Thiên Huế (223), Lâm Đồng (206), Thái Bình (169), Lào Cai (169), Hà Nam (159), TP. Hồ Chí Minh (153), Sơn La (153), Lạng Sơn (151), Cà Mau (145), Khánh Hòa (129), Tây Ninh (126), Hà Giang (125), Thái Nguyên (124), Quảng Bình (115), Quảng Trị (112), Bến Tre (110), Đắk Nông (103), Vĩnh Long (101), Ninh Bình (92), Yên Bái (92), Điện Biên (82), Kiên Giang (78), Kon Tum (70), Gia Lai (63), Bình Thuận (63), Bà Rịa - Vũng Tàu (59), Tuyên Quang (55), Đồng Tháp (55), Trà Vinh (50), Cao Bằng (49), Phú Yên (48), Bình Dương (47), Bạc Liêu (44), Bắc Kạn (41), Long An (40), Hậu Giang (38), Ninh Thuận (32), Cần Thơ (30), Sóc Trăng (29), Lai Châu (27), An Giang (25), Đồng Nai (21), Tiền Giang (17), Đắk Lắk (1).





Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 27/01 đến 17h30 ngày 28/01 ghi nhận 141 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (9) trong đó có 5 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tây Ninh (1), Tiền Giang (1), Gia Lai (1), Vình Long (1), Trà Vinh (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (23), Bà Rịa - Vũng Tàu (16 ca trong 02 ngày), Vĩnh Long (9), Bình Thuận (8), Đồng Nai (7 ca trong 02 ngày), Cần Thơ (7), Sóc Trăng (6 ca trong 02 ngày), Hòa Bình (5 ca trong 02 ngày), Bình Định (5), Đồng Tháp (5), Trà Vinh (4 ca trong 02 ngày), Tiền Giang (4), Bến Tre (4), Bạc Liêu (4), Thanh Hóa (3 ca trong 02 ngày), Đà Nẵng (3), Hà Giang (2), Tây Ninh (2), Bình Dương (2), Hậu Giang (2), Quảng Trị (1), Huế (1), Hải Dương (1), Nam Định (1), Ninh Bình (1), Tuyên Quang (1), Yên Bái (1), Phú Yên (1), Bình Phước (1), Long An (1), Cà Mau (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 141 ca.





Từ Thứ Bảy 29/1, bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thần tốc xuyên Tết; VN có 166 ca Omicron. Báo SKĐS ghi lời Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin, từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022, sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa Xuân năm 2022 cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 166 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron, trong đó có 6 trường hợp phát hiện trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (5), Hà Nội (1) và 160 trường hợp nhập cảnh từ 22 quốc gia trên 49 chuyến bay và qua 01 cửa khẩu đường bộ (Mộc Bài - Tây Ninh). Các hành khách đi cùng đã được cách ly, theo dõi, quản lý ngay khi nhập cảnh, sức khỏe ổn định.





Sau Tết, cả nước sẽ có gần 76% học sinh đến trường. Theo báo SKĐS - Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, dự kiến đến ngày 7/2, cả nước sẽ có tổng số 17.124.278 học sinh được đến trường, chiếm tỉ lệ 75,71%. Trong đó, khối Mầm non có 51/63 tỉnh/thành phố mở cửa trường học; tỉ lệ trẻ được đến trường dự kiến là 73.29%. Con số này với khối Tiểu học là 53/63 tỉnh/thành phố (tỉ lệ học sinh đến trường dự kiến 69.84%); khối THCS có 57/63 tỉnh/thành phố (tỉ lệ học sinh đến trường dự kiến 78.0%); khối THPT có 63/63 tỉnh/ thành phố (tỉ lệ học sinh đến trường dự kiến 100%). Riêng khối Đại học, Cao đẳng: khoảng 91.0% số trường có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp.

Tạm dừng tổ chức lễ hội Tết trên cả nước. Báo Tuổi Trẻ ghi rằng cả nước sẽ tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các lễ hội truyền thống không tổ chức các hoạt động hội, chỉ tổ chức phần nghi lễ. Yêu cầu được đưa ra trong công điện Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ngày 28-1 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.





Cả nhà 3 người không chịu chích ngừa: một người mắc Covid-19 nhưng không khai báo, tự điều trị tại nhà, đã tắt thở. Báo Thanh Niên cho biết một nữ bệnh nhân 65 tuổi ở TP.HCM không tiêm vắc xin, mắc Covid-19 nhưng không khai báo y tế, tự điều trị tại nhà và đã tử vong. Ngày 28.1, tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, trên địa bàn thành phố vừa có 1 người mắc Covid-19 nhưng không khai báo y tế, tự điều trị tại nhà và bị tử vong. Điều đặc biệt, gia đình người bệnh có 3 người từ chối tiêm vắc xin Covid-19 sau nhiều lần được trạm y tế và UBND phường tư vấn, vận động tiêm.





Trước 30/4 – 1/5 có thể mở lại toàn bộ đường bay quốc tế. Báo SKĐS: Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trao đổi với báo chí tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2022 diễn ra chiều muộn ngày 28/1. Buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2022 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn. Theo đó, trao đổi với báo chí liên quan tới kế hoạch, lộ trình mở cửa đường bay quốc tế, hỗ trợ mở cửa du lịch, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết hiện tại nước ta đã mở 10 đường bay quốc tế, duy trì hoạt động đi lại, phục vụ người dân ở xa về đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Người phát ngôn Bộ GTVT cũng thông tin: "Bộ GTVT kiến nghị xem xét, dự kiến cuối tháng 4, đầu tháng 5 mở cửa tất cả đường bay quốc tế. Tuy nhiên, do tiến trình tiêm vaccine phòng COVID-19, phát động tiêm vaccine mùa xuân tới đây thì thời gian này có thể sớm hơn".

Bệnh viện Chợ Rẫy lập 9 đội chi viện các tỉnh

SG: Bến xe miền Đông tấp nập

Sân bay Tân Sơn Nhất đã 'thông'

Tướng Tô Ân Xô: Vụ Công ty Việt Á đã thu giữ, phong tỏa tài sản 1.220 tỷ đồng.

Bắt Cục trưởng, Cục phó Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao điều tra tội nhận hối lộ.

Sẽ trực tuyến lễ trà tỳ nhục thân Thiền sư Nhất Hạnh.

Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ

S.V. Dáte, phóng viên báo Huffington Post

Một kế hoạch bí mật

Các hội đồng tín thác của hệ thống đại học

Nếu bạn là cư dân thành phố Los Angeles,

Chuyện lạ, chỉ xảy ra trong thời đại bị đầu độc vì tin giả.

Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2:

chống dịch Covid-19 dịp Tết. Báo VietnamNet ghi rằng Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên kế hoạch ứng phó cho tình huống cấp cứu, quá tải bệnh nhân Covid-19 hoặc xuất hiện ca nghi nhiễm Omicron trong đợt Tết Nguyên đán. Ngoài đội cơ động dự phòng tại chỗ với 30 bác sĩ và điều dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng sẵn sàng 9 đội chi viện cho các tỉnh. Khi có lệnh điều động của Bộ Y tế, lực lượng này sẽ nhanh chóng chi viện cho các địa phương, hỗ trợ chuyên môn chống dịch. Đây là những y bác sĩ dày dạn kinh nghiệm điều trị bệnh nhân Covid-19 trong đợt vừa qua.người về quê đón Tết. Báo Người Lao Động kể: Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã tấp nập người dân tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc về quê đón Tết Nguyên đán 2022. Theo lãnh đạo Bến xe miền Đông, ngày 27-1 (tức 25 tháng Chạp), lượng khách qua Bến xe miền Đông là hơn 17.000 người, giảm 46% so với cùng kỳ.sau nhiều ngày bị ùn ứ. Báo Tin Tức kể, ngày 28/1, hàng ngàn hành khách tiếp tục đổ về sân bay Tân Sơn Nhất để về quê đón Tết Nhâm Dần 2022 nhưng không xảy ra cảnh ùn ứ. Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, sau nhiều ngày liên tục xảy ra tình trạng ùn ứ, sân bay Tân Sơn Nhất đã thông thoáng hơn trong ngày 28/1. Tại ga Quốc nội, các quầy làm thủ tục ra máy bay đã không còn cảnh rồng rắn xếp hàng chờ đợi, khách đã được giải tỏa nhanh và thông thoáng hơn. Trong khi đó, ga Quốc tế rất vắng.Báo Tiền Phong kể, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, vụ Công ty Việt Á, cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch bất động sản, tài khoản giá trị 1.220 tỷ đồng, trong đó có 380 tỷ đồng tiền mặt và giá trị bất động sản khoảng 840 tỷ đồng. Về một số vấn đề mới trong vụ án Công ty Việt Á, ông Xô cho biết, hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra đang phối hợp trao đổi thông tin với các đoàn kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Cục Điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng để xử lý. Trong đó có thu thập hồ sơ, tài liệu, xác định các sai phạm, liên quan đến rất nhiều cá nhân.Báo Lao Động ghi rằng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa Công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Tối 28.1, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - vừa có thông tin về việc khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Theo đó, ngày 27.1.2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (ANĐT BCA) khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao; ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354 BLHS và Lệnh khám xét đối với:1. Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm 1974, tại: Hà Nội; nghề nghiệp: Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.2. Họ tên: Đỗ Hoàng Tùng, sinh năm 1980, tại: Hà Nội; nghề nghiệp: Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.3. Họ tên: Lê Tuấn Anh, sinh năm 1982, tại: Hưng Yên; nghề nghiệp: Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.4. Họ tên: Lưu Tuấn Dũng, sinh năm 1987, tại: Hà Nội; nghề nghiệp: Phó phòng Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.Thông cáo từ Đạo tràng Làng Mai, Pháp, ngày 27.1.2022, ghi rằng sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu, vào lúc 01 giờ 30 phút ngày 22 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư pháp hiệu trước Nhất sau Hạnh, Niên Trưởng Trú trì Tổ đình Từ Hiếu, Khai Sơn Đạo Tràng Mai Thôn Quốc Tế đã thâu thần thị tịch tại Tổ đình, nơi Người đã xuất gia cách đây tám mươi năm, trụ thế 97 tuổi và 72 hạ lạp. Lễ trà tỳ của Thiền sư sẽ diễn ra vào lúc 9h00 ngày 29.1 tại Công viên Vĩnh Hằng, Vườn Địa Đàng Huế. Trước đó, lễ cung tiễn và phát hành sẽ bắt đầu lúc 6h00, ngày 29.1 tại Tổ đình Từ Hiếu. Buổi lễ cũng sẽ được truyền trực tuyến trên Youtube Làng Mai:---cho biết, chính phủ Biden đã xóa sổ $15 tỷ đôla tiền nợ sinh viên vay thời đi học kể từ khi Biden nhậm chức.Hôm Thứ Tư 26/1/2022, Bộ xác nhận là có hơn 675,000 người vay nợ thời đi học đã được hưởng lợi nhờ chương trình xóa nợ thời sinh viên này.Bộ cho biết Biden là Tổng Thống xóa nợ vay thời đi học nhiều hơn bất kỳ Tổng Thống nào, nhưng Sở thống kê Education Data Initiative nói vẫn còn hơn 43 triệu dân Mỹ còn đang nợ tiền vay thời đi học $1.75 ngàn tỷ đôla, tức là trung bình $40,000 đô tiền vay mỗi sinh viên.---, nghĩ rằng cựu Phó Tổng Thống Mike Pence chưa được công nhận có công lớn đối với nền dân chủ Hoa Kỳ trong cuộc bạo loạn hôm 6/1/2021.Viết trên mạng Twitter, Dáte viết rằng trong khi đọc danh sách đại cử tri ngày 6/1/2021, Pence đã cẩn trọng nhận ra và loại bỏ các danh sách giả mạo ghi tên các đại cử tri do Cộng Hòa đưa lên. Cụ thể, chính Pence đã phá hoại chiến dịch làm giả các đoàn đại cử tri của Cộng Hòa ở 7 tiểu bang chiến trường.---về phân phối vaccine chích ngừa chống COVID-19 được lập ra dưới thòi cựu Tổng Thống Trump đã đưa các nước đồng minh vào ưu tiến hàng đầu, trong khi đẩy các nước nghèo ra sau cùng, theo báo Politico.Danh sách bí mật này được các viên chức mô tả là soạn vào bán niên thứ nhì của năm 2020, ghi danh sách ưu tiên Mỹ cho nhận vaccine là đồng minh, trong đó có Israel, Đài Loan, Nam Hàn, Canada, và nhiều nước Châu Âu, bất kể các nước này có nền chăm sóc y tế vững vàng, có tài chánh dư dả để tự họ mua vaccine, và có hạ tầng để phân phối vaccine hữu hiệu.Kế tiếp sau đó là các quốc gia liên hệ tới việc phát triển vaccine. các nước có liên hệ với Gavi, rồi thứ ba là Vaccine Alliance, sau đó là tất cả các nước khác.Paul Mango, một cựu viên chức của Trump trong chiến dịch vaccine, nói rằng ông không soạn danh sách đó, nhưng ưu tiên đó là hợp lý vào lúc đó.---công lập hệ 4-năm California State University (CSU) tại tiểu bang California hôm Thứ Tư 26/1/2022 nói rằng họ sẽ vĩnh viễn xóa bỏ yêu cầu tham dự các kỳ thi SAT và ACT để xin nhập học CSU.Xóa bỏ yêu cầu tham dự 2 kỳ thi đó trong đơn xin nhập học đã giúp đưa CSU đồng bộ với hệ đại học University of California, nơi đã xóa bỏ các kỳ thi tiêu chuẩn mà họ cho là thiên vị và không có giá trị bao nhiêu.Các viên chức nói rằng 2 kỳ thi đó không tiên đoán đúng sự thành công của các em rời các trường trung học. Nhưng tiên đoán hiệu quả về thành công ở bậc đại học phần lớn là xem điểm GPA ở các lớp khi các em còn học trung học.Các hội đồng tín thác sẽ họp khoáng đại để bỏ phiếu vào tháng 3/2022 và nếu được chấp thuận, công thức mới về tuyển sinh vào CSU sẽ được soạn ra.---tin này là điều quan tâm. Một chương trình khởi động tuần này sẽ chi tiền cho một số học sinh trung học để dạy kèm các em của chính các em này, hay dạy kèm cho các thân nhân trong tuổi đi học trong nhà các em này. Nghĩa là, giả sử nhà có 3 anh em, người anh cả học lớp 12, thì chính quyền L.A. sẽ trả lương cho ông anh lớp 12 để dạy kèm 2 em nhỏ.Chương trình có tên là "Student 2 Student Success" sẽ huấn luyện và trả lương cho 1,000 học sinh trung học nhà nghèo dưới 25 tuổi, mà các em này ghi danh trong ácc trường thuộc học khu L.A. Unified School District Title I.Các em này sẽ được lãnh lương để dạy kèm các em điểm thấp, đi học thất thường, bài làm lúc có lúc không. Chương trình ưu tiên hướng dẫn các em học sụt điểm vì đại dịch COVID-19. Các em gia sư sẽ được huấn luyện 20 giờ, và sẽ dạy 120 giờ có lương.---Khoảng 1/6 dân Mỹ tin là có một lộ trình để đưa cựu Tổng Thống Trump lên thay thế Tổng Thống Biden trườc kỳ bầu cử 2024, theo cuộc thăm dò mới phổ biến hôm Thứ Năm 27/1/2022 của Monmouth University.Có 17% dân Mỹ nói họ thấy có cách đưa Trump lên thay mà chưa cần bầu cử trong vòng 2 năm rưỡi tới. Có 6% nói họ chắc chắn tin có lộ trình như thế, 11% nói có lẽ có lộ trình thay thế như thế.Thực tế, không có cách nào hợp pháp để Trump lên thay Biden. Hiến Pháp không có lộ trình nào như thế, và nếu vì lý do nào Biden rời ghế Tổng Thống thì Phó Tổng Thống Harris sẽ lên thay thế. Chứ không ai khác.Thăm dò này ghi là 77% dân Mỹ nói không có lộ trình nào cho Trump lên thay Biden trước kỳ bầu cử 2024. Trong đó 56% nói chắc chắn là không có cách nào cho Trump lên như thế mà không phải thắng phiếu trong bầu cử.- 61% dân Mỹ tin là Biden thắng cử 2020 công bằng và chính danh.- 32% dân Mỹ nói Biden thắng nhờ "gian lận" bầu cử, cho dù tất cả các đơn kiện của Trump đều bị quăng bỏ vì không chứng cớ.---6/1/2021 có chứng cớ Trump dàn dựng đảo chánh sau bầu cử 2020, và các điều tra viên Quốc Hội nói Bộ Tư Pháp cũng có chứng cớ như thế.Dân Biểu Jamie Raskin (Dân Chủ-MD), môt thành viên trong Ủy Ban, nói với CNN rằng Ủy Ban đã khám phá ra âm mưu của Trump rộng lớn hơn nhưng gì TRump nói trước và sau ngày bạo loạn 6/1/2021, khi người ủng hộ Trump tấn công tòa nhà Quốc Hội.DB Raskin nói, không chỉ là kích động một cuộc tấn công, Trump có kế hoạch đảo chánh rộng lớn hơn nhiều, và Raskin tin là Bộ Tư Pháp hẳn là cũng có chứng cớ về kế hoạch của Trump.---Công chức tiểu bang và công chức địa phương muốn bỏ việc?Tới 52% suy tính bỏ việc, theo bản khảo sát của MissionSquare Research Institute. Khảo sát này cho thấy 52% công chức cấp tiểu bang và cấp địa phương suy tính bỏ việc là ở nhiều vị trí khác nhau, vì nghề công chức kiệt sức và lương thấp.Thăm dò thực hiện tháng 11 và tháng 12/2021 đối với công chức ngành an ninh công cộng, y tế, nhân dụng, giáo dục, tài chánh, quản trị công quyền.Chi tiết:---Omicron có 2 dạng, dạng "tàng hình Omicron" lây nhanh hơn?Đúng thế. Omicron có 2 dạng “BA.1” và “BA.2” -- loại BA.2 có tốc độ lây nhanh hơn 18% và khó dò ra. Bộ Y Tế Nhật nói xét nghiệm của các nước khác có thể không dò ra biến chủng Omicron BA.2.Chi tiết: