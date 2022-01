80 dân cử Dân Chủ gửi thư tới Biden để xin xóa sổ lên tới $50,000 tiền vay nợ thời đi học của sinh viên - Hà Nội: Nhiều trẻ em đến khám hậu COVID-19. Tết Nhâm Dần 2022: Hà Nội tăng số điểm bán lẻ thuốc. Hà Nội cấp gần 52.000 liều molnupiravir. TPHCM đã đạt miễn dịch cộng đồng hay chưa? SG kiến nghị cho người nhập cảnh mắc COVID-19 dạng nhẹ cách ly tại nhà. Cận Tết, Đồng Nai cho phép mở lại quán ba

Hà Nội: Nhiều trẻ em đến khám hậu COVID-19. SG đã đạt miễn dịch cộng đồng hay chưa? SG kiến nghị cho người nhập cảnh mắc COVID-19 dạng nhẹ cách ly tại nhà. Cận Tết, Đồng Nai cho phép mở lại quán bar, vũ trường, karaoke, massage.

- 80 dân cử Dân Chủ gửi thư tới Biden để xin xóa sổ lên tới $50,000 tiền vay nợ thời đi học của sinh viên

Hà Nội: Nhiều trẻ em đến khám hậu COVID-19. Tết Nhâm Dần 2022: Hà Nội tăng số điểm bán lẻ thuốc. Hà Nội cấp gần 52.000 liều molnupiravir. TPHCM đã đạt miễn dịch cộng đồng hay chưa? SG kiến nghị cho người nhập cảnh mắc COVID-19 dạng nhẹ cách ly tại nhà. Cận Tết, Đồng Nai cho phép mở lại quán bar, vũ trường, karaoke, massage. Dòng người rời SG về quê ăn Tết bắt đầu đông dần. Chuyển hồ sơ 7 vụ việc sai phạm tại Bộ Y tế và các bệnh viện sang Bộ Công an. Giữa "bão" Covid-19, hơn 40.000 doanh nghiệp Việt tái gia nhập thị trường.

- Thẩm phán Tòa Tối Cao Stephen Breyer về hưu, Biden sẽ bổ nhiệm nữ Thẩm phán da đen đầu tiên cho tòa này

- 59 người đại cử tri trong 7 chứng thư giả mạo kết quả bầu cử có cơ vào tù, có người có thể tới 20 năm tù giam

- Ben Williamson (phụ tá cao cấp của cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows) khai về Bạo Loạn 6/1/2021

- ban vận động của Trump đã hoàn trả $122 triệu đô cho những người góp tặng rồi khiếu kiện là bị lừa.

- truyền đơn đổ lỗi dân Do Thái gây ra dịch COVID rải ở Colorado, Wisconsin, Texas, California, và Maryland.

- TNS Dân Chủ từ chối bỏ phiếu bổ nhiệm lang băm Joseph Ladapo vào ghế Tổng Giám Đốc Y Tế Florida

- Eric Trump chỉ trích chính phủ Biden lười, trong khi "Bố tôi làm việc 24 giờ/ngày." Báo HuffPost nói Eric xạo.

- HỎI 1: Quận Cam cũng có chuyện hành hung vì kỳ thị màu da? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có kỳ thị sắc tộc trong ngành y tá? ĐÁP 2: Tới 94% y tá nói có kỳ thị sắc tộc.

QUẬN CAM (VB-27/1/2022) --- Nhóm 59 đại cử tri (còn gọi là cử tri đoàn) trong 7 chứng thư giả mạo do Cộng Hòa trình lên để lật ngược kết quả bầu cử tại 7 tiểu bang sẽ có cơ nguy lãnh án tù, trong đó có người có thể tới 20 năm tù giam.

Đó là nhận định của Glenn Kirschner (cựu công tố liên bang), khi giải thích rằng 59 người kia có thể bị liên bang truy tố về tội giả mạo [chứng thư], cản trở thủ tục lưỡng viện [đang công nhận kết quả bầu cử ngày 6/1/2021], âm mưu gian lận, và gian lận bưu điện [vì chứng thư gửi qua Bưu Điện].

--- Một nhóm 80 dân cử Dân Chủ, hầu hết là lập trường cấp tiến, hôm Thứ Tư 26/1/2022 gửi thư tới Biden yêu cầu xóa sổ lên tới $50,000 tiền vay nợ thời đi học của sinh viên. Thượng nghị sĩ Sherrod Brown (Dân Chủ-Ohio) trong nhóm vận động này nói, khi giới trẻ rời đại học, nhiều người khủng hoảng vì gánh nặng hàng chục ngàn hay hàng trăm ngàn đôla tiền nợ.

Một số dân cử đã trình các dự luật làm nhẹ gánh nợ sinh viên, nhưng Cộng Hòa liên tục chống đối. Dân Biểu Deborah Ross (Dân Chủ-N.C.) và một số dân cử đã trình dự luật giảm nợ cho người trễ nợ sinh viên hay đã tới mức không trả nổi.

Hiện nay hơn 36 triệu người Mỹ còn nợ vay thời sinh viên xuyên qua chính phủ liên bang, trong đó, theo Bộ Giáo Dục, tới 1/3 người vay hoặc là không trả nổi nữa, hoặc là trễ nợ liên tục.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 26/01 đến 16h ngày 27/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.727 ca nhiễm mới, trong đó 55 ca nhập cảnh và 15.672 ca ghi nhận trong nước (giảm 213 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 10.627 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.907), Đà Nẵng (873), Bắc Ninh (794), Thanh Hóa (727), Hải Phòng (719), Quảng Nam (527), Nam Định (469), Vĩnh Phúc (462), Bình Định (437), Hải Dương (417), Hòa Bình (414), Đắk Lắk (378), Quảng Ngãi (374), Hưng Yên (372), Phú Thọ (347), Nghệ An (316), Bình Phước (293), Quảng Ninh (275), Bắc Giang (272), Lâm Đồng (235), Thừa Thiên Huế (220), Thái Bình (207), Gia Lai (183), Sơn La (170), TP. Hồ Chí Minh (168), Lạng Sơn (167), Cà Mau (165), Hà Giang (144), Hà Nam (139), Tây Ninh (135), Phú Yên (129), Quảng Bình (123), Ninh Bình (115), Khánh Hòa (113), Vĩnh Long (112), Thái Nguyên (111), Bến Tre (105), Tuyên Quang (100), Lào Cai (100), Quảng Trị (96), Đắk Nông (95), Bình Dương (92), Lai Châu (90), Trà Vinh (82), Điện Biên (81), Cao Bằng (80), Bình Thuận (66), Bạc Liêu (64), Yên Bái (63), Kon Tum (62), Bà Rịa - Vũng Tàu (57), Đồng Nai (55), Đồng Tháp (50), Hậu Giang (49), Hà Tĩnh (48), Long An (41), An Giang (40), Bắc Kạn (34), Kiên Giang (32), Ninh Thuận (26), Cần Thơ (26), Sóc Trăng (22), Tiền Giang (7).





Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 26/01 đến 17h30 ngày 27/01 ghi nhận 126 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (11) trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tây Ninh (2), Tiền Giang (1), Bình Thuận (1), Long An (1), Lâm Đồng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (31), Vĩnh Long (11), Sóc Trăng (6), Đồng Tháp (6), An Giang (6), Hậu Giang (5), Hải Phòng (4 ca trong 02 ngày), Bắc Ninh (4), Bình Thuận (4), Tiền Giang (4), Kiên Giang (4), Khánh Hòa (3), Bình Dương (3), Cần Thơ (3), Cà Mau (3), Hải Dương (2), Thái Nguyên (2), Đà Nẵng (2), Bình Phước (2), Tây Ninh (2), Bạc Liêu (2), Quảng Ninh (1), Bình Định (1), Nam Định (1), Ninh Bình (1), Đắk Lắk (1), Bến Tre (1).





Thủ tướng: Ứng trực 24/24 giờ phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết; sớm mở cửa trường học, du lịch. Báo Sức Khỏe & Đời Sống ghi nhận rằng: Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch; tổ chức hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022; công bố lộ trình cụ thể mở cửa trường học, du lịch trong thời gian sớm nhất... Sáng 27/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.





Tết Nhâm Dần 2022: Hà Nội tăng số điểm bán lẻ thuốc. Báo SKĐS cho biết Hà Nội vừa công bố danh sách 82 điểm bán lẻ thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tăng 17 cơ sở so với Tết năm 2021. Trong số này có 38 nhà thuốc trong các bệnh viện và 44 nhà thuốc, quầy thuốc tại các quận, huyện, thị xã. Cùng với công khai số cơ sở bán lẻ thuốc, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị bảo đảm cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Nguyên đán 2022; tránh tình trạng lợi dụng thời điểm Tết để tăng giá.

Hà Nội: Nhiều trẻ em đến khám hậu COVID-19. Một tháng sau khỏi bệnh, hai bé trai 8 và 11 tuổi ở Hà Nội được gia đình đưa đi khám hậu COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vì ho kéo dài, viêm họng tới 2 tuần. Hai bé trai đều chưa đến tuổi tiêm vaccine COVID-19, đến khám hậu COVID-19 cùng ông bà và mẹ. Gia đình này có 5 người trở thành F0 cách đây hơn 1 tháng và được điều trị tại nhà do triệu chứng nhẹ. BS Đinh Thế Tiến - khoa Nội tổng hợp thuộc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, một trong 12 nhân viên y tế tham gia phòng khám hậu COVID-19 của viện này - cho biết với trẻ nhỏ mắc COVID-19 thông thường tiến triển nhẹ, không phải thở oxy, được điều trị tại nhà. Hai bé là những bệnh nhi đầu tiên đến phòng khám hậu COVID-19 của viện. Đến nay, sau 3 ngày khai trương, có 5 trẻ đến khám trong tổng số hơn 40 người ở Hà Nội tới đây kiểm tra, điều trị.





Hà Nội cấp gần 52.000 liều molnupiravir. Bản tin VnExpress cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tối 27/1 ghi nhận 2.907 ca nhiễm mới; đã cấp phát cho F0 gần 52.000 túi thuốc C. Túi C là thuốc kháng virus molnupiravir 200 mg, dùng cho F0 nhẹ, điều trị tại nhà. Cụ thể, đến nay Sở Y tế thành phố đã phát 51.940 liều molnupiravir, gồm 46.897 liều cho F0 tại nhà, 5.043 liều cho F0 tại bệnh viện. Ngoài ra, Sở Y tế đã phát 93.811 túi thuốc A (giảm đau hạ sốt, vitamin). Trong đó 11.720 túi từ nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, trung tâm y tế chuẩn bị 82.091 túi. Túi thuốc B (thuốc kháng viêm có chứa corticoid và thuốc chống đông) được trạm y tế chuẩn bị, hiện chưa rõ số lượng. Tuy nhiên thuốc B theo hướng dẫn của Bộ Y tế, là thuốc chỉ phát một liều duy nhất khi F0 chuyển nặng và uống trước khi đưa vào bệnh viện. Số ca nặng tại thành phố đang xu hướng tăng.





TPHCM đã đạt miễn dịch cộng đồng hay chưa? Báo Lao Động nêu câu hỏi. Trả lời về câu hỏi TPHCM đã đạt miễn dịch cộng đồng hay chưa, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho rằng: Đạt miễn dịch cộng đồng được xác nhận khi đã tiêm đủ vaccine cho toàn bộ người dân trên địa thành phố. Hiện nay, TPHCM chưa tiêm được đủ các đối tượng, cụ thể là đối tượng trẻ dưới 12 tuổi nên chưa đạt được miễn dịch cộng đồng theo lý thuyết dịch tễ. "Mặc dù số ca bệnh tại thành phố đã xuống thấp thấp kỷ lục và số ca tử vong trong những ngày gần đây dưới một con số và ngày càng giảm dần, tuy nhiên, TPHCM vẫn được hướng dẫn tuyên truyền thực hiện triệt để 5K, không được tụ tập và thực hiện việc tốt việc đeo khẩu trang đến nơi đông người. TP vẫn triển khai quyết liệt việc tiêm vaccine, đặc biệt mũi tăng cường, mũi 3 cho người dân để tăng miễn dịch cộng đồng cho người dân", bà Mai nói.

Báo Tuổi Trẻ ghi nhận, Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện nay các chuyến bay thương mại được cấp phép đưa người về Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán 2022 gia tăng. Sở Y tế kiến nghị UBND TP chấp thuận mở rộng hình thức cách ly đối với người nhập cảnh mắc COVID-19.Sở Y tế kiến nghị UBND TP xem xét chấp thuận mở rộng các loại hình cách ly đối với người nhập cảnh có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19. Cụ thể như sau:- Các trường hợp có triệu chứng mức độ nặng: chuyển về các bệnh viện dã chiến 3 tầng.- Các trường hợp có triệu chứng mức độ trung bình: chuyển về Bệnh viện dã chiến số 12 hoặc bệnh viện tư nhân đủ điều kiện (nếu người nhập cảnh có nhu cầu).- Các trường hợp có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng: được cách ly tại nhà nếu có nguyện vọng, cam kết đủ điều kiện cách ly tại nhà và tuân thủ các biện pháp cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.quán bar, vũ trường, karaoke, massage. Báo Người Lao Động cho biết: Vũ trường, karaoke, quán bar, massage, internet, trò chơi điện tử, cơ sở làm đẹp, spa…tại Đồng Nai được phép hoạt động 50% từ 0 giờ ngày 28-1 với yêu cầu đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các sự kiện, đám cưới, đám tang… không hạn chế số lượng người nhưng người tham gia phải được tiêm vắc-xin ít nhất 2 liều cơ bản hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng. Các cơ sở ăn uống được phép hoạt động 100% công suất và phải bảo đảm công tác phòng chống dịch.Báo Tuổi Trẻ cho biết, sáng 27-1 (25 tháng chạp), khu vực cửa ngõ phía Đông và Tây TP.HCM bắt đầu đông dần, nhiều người dân lại lỉnh kỉnh đồ đạc về quê nghỉ Tết. Dự kiến cuối tuần này là cao điểm dòng người rời TP.HCM về quê ăn Tết.và các bệnh viện sang Bộ Công an. Báo Tiền Phong viết: Chiều 27/1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) thông báo kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội, mua sắm vật tư y tế và vật tư tiêu hao... tại Bộ Y tế và các bệnh viện như: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Việt Đức, Viện K, Nhi Trung ương, Trung ương Huế, Thống Nhất. Ngoài 7 bệnh viện nêu trên, TTCP cũng kiểm tra, xác minh một số gói thầu mua sắm tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Ung bướu TP HCM… Thông báo kết luận thanh tra chỉ ra 7 vụ việc sai phạm nghiêm trọng nên chuyển sang Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục xác minh làm rõ dấu hiệu sai phạm hình sự.Báo Kinh Tế Đô Tghị ghi nhận. Năm 2021, dịch Covid-19 đã bào mòn sức khỏe của nhiều doanh nghiệp nhưng cũng chứng kiến sự bản lĩnh, kiên cường quay trở lại thị trường của hàng chục nghìn cái tên. Theo đó, 43.116 doanh nghiệp tái gia nhập thị trường, đứng đầu là doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ, xây dựng, công nghiệp chế biến...---cho biết sẽ về hưu cuối khóa họp này. Breyer đã 83 tuổi, hiện là Thẩm phán cao tuổi nhất trong Tòa Tối Cao, và lá 1 trong 3 Thẩm phán có lập trường cấp tiến.Breyer được cựu Tổng Thống Bill Clinton bổ nhiệm, và vào Tòa Tối Cao năm 1994. Như thế, Tổng Thống Joe Biden sẽ có cơ hội bổ nhiệm Thẩm phán cho Tòa Tối Cao, và như Biden đã cam kết, sẽ thực hiện lời hứa bổ nhiệm nữ Thẩm phán da đen đầu tiên cho tòa này.Trong các tên được báo chí hôm Thứ Tư đưa ra tiên đoán sẽ nằm trong danh sách có thể được Biden bổ nhiệm là:- Ketanji Brown Jackson, hiện là Thẩm phán Tòa kháng án ở thủ đô Washington, D.C.;- Leondra Kruger, hiện là Thẩm phán Tòa Tối Cao tiểu bang California;- Michelle Childs, hiện là Thẩm phán tòa liên bang ở South Carolina;- Leslie Abrams Gardner, Thẩm phán tòa liên bang ở Georgia;- luật sư dân quyền Sherrilyn Ifill;- và ngay cả Phó Tổng Thống Kamala Harris.---trang web WinRed sau khi báo New York Times tiết lộ rằng nhiều người Cộng Hòa tặng tiền gây quỹ đã bị lừa gạt hàng trăm đôla, nhiều người bị gạt cả ngàn đôla.WinRed đã xin tòa bác đơn kiện, nhưng tòa quyết định xúc tiến. Cách lừa đơn giản là: trang gây quỹ có các ô để người muốn tặng tiền sẽ click vào, nhưng mộts ố ô đã được WinRed ghi dấu click sẵn, mà người vào xem có thể sơ suất không để ý.Thế là trong khi người tặng tiền chỉ muốn tặng 1 lần, lại bị WinRed rút tiền ra hàng tuần hay hàng tháng. Bản tin báo NYT ghi rằng hoạt động gây quỹ ủng hộ Trump này đã phải hoàn tiền lại cho những người khiếu nại, trong năm 2020, ban vận động của Trump đã hoàn 10% tiền gây quỹ được, tức là hoàn trả $122 triệu đô cho những người khiếu kiện là bị lừa.Cuộc điều tra về WinRed công bố hồi tháng 7/2021 bởi nhóm Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Keith Ellison (Dân Chủ-MN), Brian Frosh (Dân Chủ-MD), Letitia James (Dân Chủ-NY), và William Tong (Dân Chủ-CT).---đã rải trước hàng trăm ngôi nhà ở South Florida và San Francisco hồi cuối tuần, nội dung đổ tội đại dịch COVID-19 là toàn bộ nằm trong âm mưu của người Do Thái.Cảnh sát đã tịch thu hàng trăm truyền đơn và đang điều tra. Tổ chức Anti-Defamation League nói có truyền đơn chống Do Thái rải ở ít nhất 5 tiểu bang, trong đó có Colorado, Wisconsin, Texas, California, và Maryland.---uộc bỏ phiếu để xác định việc bổ nhiệm Joseph Ladapo vào chức Tổng Giám Đốc Y Tế Florida hôm Thứ Tư, và đã bước ra ngoài phòng họp trong buổi điều trần bổ nhiệm bởi Thống Đốc Ron DeSantis.Ladapo là một người không tin vào vaccine, trước đây cũng từng từ chối mang khẩu trang khi tới gần 1 dân cử đang bị ung thư, đã từ chối trả lời nhiều câu hỏi từ dân cử Dân Chủ trong buổi điều trần trước 1 ủy ban Thượng Viện tiểu bang.Ladapo liên tục từ chối trả lời "có" hay "không" đối với câu hỏi vaccine ngừa COVID hiệu quả hay không. Thượng nghị sĩ tiểu bang Lauren Book nói rằng Dân Chủ trong ủy ban sẽ bỏ họp, bước ra để phản đối kiểu tra lời đó.Dân Chủ là thiểu số trong Ủy Ban, nên tuy là bỏ họp, Cộng Hòa đã thông qua nhanh chóng ngay sau khi các Thượng nghị sĩ Dân Chủ rời phòng họp. Thượng Viện Florida khoáng đại sẽ họp sau để bỏ phiếu xét bổ nhiệm Ladapo.---Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows) đã ra khai trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 về những gì anh biết về ngày bạo loạn.CNN nói rằng nguồn tin cho biết Ủy Ban đã họp viễn liên với Ben Williamson, kéo dài khoảng 6 tới 7 giờ đồng hồ. Ngược lại, Meadows đã từ chối hợp tác với Ủy Ban sau khi nộp nhiều ngàng trang tài liệu. Sau đó, Hạ Viện đã bỏ phiếu quy tội Meadows tội coi thường Quốc Hội. Nhưng Bộ Tư Pháp chưa có quyết định gì về Meadows.---hôm Thứ Ba 25/1/2022, Eric Trump chỉ trích chính phủ Biden, nói rằng Tổng Thống Biden và các quan chức Bạch Ốc lười biếng so với chính phủ Trump.Cậu Eric TRump nói cựu Tổng Thống Trump khác với Biden là ở chỗ: "Bố tôi làm việc 24 giờ/ngày." Phóng viên S.V. Dáte viết trên báo Huffington Post rằng đó chỉ là lời nói dối, vì Trump lười tới nổi không đọc tin tình báo, ưa xem TV và cả đêm chỉ ngồi gõ chữ vào điện thoại để phóng tweet lên mạng.---Quận Cam cũng có chuyện hành hung vì kỳ thị màu da?: Đúng vậy. Báo OC Register hôm 26/1/2022 kể rằng nghi can Ralph Stanford Davis III, 51 tuổi, cư dân Garden Grove, hôm Thứ Ba 25/1/2022 đã thú tội trước tòa và bị kêu án 3 năm tù vì đã đấm vào mặt một nhân viên tiệm tạp hóa tại thành phố Huntington Beach, Quận Cam, California. Davis hôm 12/12/2021 đã chửi mắng bằng một loạt chữ kỳ thị màu da rồi đấm vào mặt nhân viên tiệm này trong khi nhân viên này tìm cách đóng cửa tiệm. Các bản tin lúc đó nói nạn nhân là 1 ông cụ 71 tuổi, nhưng không cho biết sắc tội, chỉ nói rằng Công tố truy tố Davis thêm tội hành hung vì kỳ thị sắc tộc.Chi tiết:---: Có kỳ thị sắc tộc trong ngành y tá?: Tới 94% y tá nói có kỳ thị sắc tộc. Bản thăm dò của National Commission to Address Racism in Nursing khảo sát ý kiến hơn 5600 y tá toàn quốc, ghi rằng 94% y tá nói trong sự nghiệp của họ đã từng gặp hoặc là "nhiều" hoặc là "có một chút" sự kỳ thị sắc tộc.Chi tiết: