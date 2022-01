Họa sĩ Nguyễn Đại Giang với họa phẩm mới



SEATTLE -- Họa sĩ Nguyễn Đại Giang vừa cho biết rằng, theo chương trình, ông sẽ có cuộc triển lãm cá nhân với 30 tranh vẽ theo trường phái Upsidedownism (Đảo ngược), một phong cách hội họa do ông sáng tạo ra, dự kiến tổ chức tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam từ ngày 24 tới 31/5/2022.

.

Sau đây là vài tranh họa sĩ Nguyễn Đại Giang gửi kèm trong email. Khởi đầu là tranh "Ông Ba Mươi Nhâm Dần"...

.



.

Nguyễn Đại Giang sinh năm 1944 tại Hà Nội. Ông học Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, sau đó tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Liên Xô năm 1974. Khi còn là sinh viên theo học tại Moscow, ông đã có tranh được lưu giữ tại viện bảo tàng Nga từ năm 1973.

.

Ông về Việt Nam, trở thành giáo sư nghệ thuật. Gặp nhiều biến cố bất trắc, họa sĩ Nguyễn Đại Giang bị tù từ năm 1980-1987, ông đã mất tất cả... rồi may mắn trở thành thuyền nhân, trong trại tỵ nạn Hồng Kông từ 1988-1992. Sau đó, ông đã đến Hoa Kỳ với con trai, tiếp tục theo đuổi niềm say mê nghệ thuật của ông.

Hiện nay, ông sống ở Seattle. Cách vẽ Upsidedownism của ông đã nổi tiếng khắp thế giới. Tiểu sử của họa sĩ Nguyễn Đại Giang đã được lựa chọn cho cuốn sách “Who’s who in the World” của năm 2000-2001. Ông đã thắng nhiều giải thưởng quốc tế.





Họa sĩ Nguyễn Đại Giang giải thích về triết lý vẽ của ông qua Tuyên Ngôn sáng lập Upsidedownism, trích:

"Thiên nhiên giúp chúng ta hiểu các nguyên tắc của cuộc sống. Không khi nào chỉ có ngày mà không có đêm. Nếu như không có Ánh sáng, chúng ta không thể hiểu được thế nào là Bóng tối. Như vậy, mọi thứ đều chứa trong nó mầm của sự phá bỏ. Trong sự ổn định có mầm của lọan lạc. Trong sự sống có mầm của cái chết. Tóm lại, cái cặp đôi ấy là sự thực hiển nhiên trong cuộc sống. Đúng và Sai, Sống và Chết, Hạnh phúc và Khổ đau, không có gì là vĩnh viễn. Không có gì là không thể thay đổi. Không có gì là ổn định."