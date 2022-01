Biden suy tính gửi 50,000 lính Mỹ tới Đông Âu trong khi 100,000 lính Nga đã tới áp sát biên giới Ukraine - 33 tỉnh, thành là vùng xanh. SG ba tuần liên tiếp là vùng xanh. SG đã có 88 ca nhiễm biến thể Omicron. SG kêu gọi người dân tiêm mũi 3. SG hướng tới mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Nghe tin bỏ cách ly, nhiều người chọn đi máy bay về quê đón tết. Dân đổ về quê ăn Tết, Bến xe miền Đô

33 tỉnh, thành là vùng xanh. SG ba tuần liên tiếp là vùng xanh. SG đã có 88 ca nhiễm biến thể Omicron. SG kêu gọi người dân tiêm mũi 3. SG hướng tới mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế. GS Ngô Bảo Châu: không hề lấy tên tiếng Trung Hoa, không hề gia nhập viện Toán TQ.

- Biden suy tính gửi 50,000 lính Mỹ tới Đông Âu trong khi 100,000 lính Nga đã tới áp sát biên giới Ukraine

- 33 tỉnh, thành là vùng xanh. SG ba tuần liên tiếp là vùng xanh. SG đã có 88 ca nhiễm biến thể Omicron. SG kêu gọi người dân tiêm mũi 3. SG hướng tới mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Nghe tin bỏ cách ly, nhiều người chọn đi máy bay về quê đón tết. Dân đổ về quê ăn Tết, Bến xe miền Đông nhộn nhịp trở lại. Ngày 8/2, học sinh từ lớp 7 - 12 ở Hà Nội sẽ trở lại trường học.

Lều cách ly cho người về quê ăn Tết ở địa phương Thanh Hóa. Cận Tết bất động sản hút mạnh dòng kiều hối. Quảng Ngãi: Công nhân bị nợ lương cả trăm triệu suốt nhiều năm.

- tiên đoán Nga có thể tấn công sớm, Mỹ di tản nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ ra khỏi Ukraine

- Steve Bannon (cựu cố vấn của Trump): Cộng Hòa nếu thắng lưỡng viện năm 2022, sẽ luận tội và bắt giam TT Biden.

- Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr ra trả lời Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra một số câu hỏi về ngày bạo loạn 6/1/2021

- Sarah Palin (cựu Thống Đốc Alaska, chưa chích ngừa) dính COVID, xin hoãn vụ bà kiện báo NYT về "bôi nhọ bà"

- nhiều ngàn người cực hữu và ủng hộ Trump biểu tình lớn ở thủ đô, phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa

- WHO báo động: siêu vi COVID-19 càng lây lan nhiều, sẽ có nhiều cơ hội để tạo ra các biến thể mới lây nhanh hơn

- Michael Cohen: Trump dặn, nếu bị truy tội gian lận thà là đưa cậu Don Trump Jr. vào tù, chớ để Ivanka vào tù

- Đại sứ Nhật từ chối quà Tết của Tổng thống Hàn Quốc, vì hình vẽ đảo Dokdo nơi Nhật-Hàn tranh chấp chủ quyền

- 96% chuyên gia dịch vụ tài chánh nói họ sẵn sàng bị cắt bớt lương để được ngồi nhà làm việc vĩnh viễn

- HỎI 1: Nhà thơ Amanda Gorman suýt từ chối lễ đăng quang của Joe Biden? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Học Khu Wentzville cấm 1 tiểu thuyết của Toni Morrison, nhà văn được Giải Nobel Văn Học 1993? ĐÁP 2: Đó là cuốn “The Bluest Eye” (Mắt Xanh Nhất).

QUẬN CAM (VB-24/1/2022) --- Bạch Ốc đang lên kế hoạch giúp Ukraine tự vệ trong khi quân đội Nga với 100,000 chiến binh đã áp sát biên giới với cảnh báo từ tình báo NATO cho biết Nga có thể tràn vào lãnh thổ Ukraine bất ky lúc nào.

Báo The New York Times ghi rằng Tổng Thống Biden đang suy tính kế hoạch có thể gửi bước đầu từ 1,000 tới 5,000 chiến binh Mỹ tới các quốc gia Đông Âu, và có thể "tăng con số đó gấp 10 lần" nếu tình hình tệ hại thêm.

Nhưng tin này không nói rõ tên các nước Đông Âu mà Biden muốn gửi quân tới. Phía NATO xác nhận hôm Thứ Hai là đang đưa lính tới củng cố quân sự cho Đông Âu với thêm tàu chiến và phi cơ viề viễn ảnh Nga tấn công Ukraine.

--- Sarah Palin, cựu Thống Đốc Alaska, theo dự kiến sáng Thứ Hai 24/1/2022 sẽ ra tòa trong vụ bà kiện báo New York Times về chuyện "bôi nhọ bà" -- nhưng bất ngờ phải xin hoãn vì xét nghiệm có dương tính với COVID-19.

Khởi đầu phiên tòa hôm Thứ Hai, Thẩm phán Jed Rakoff loan báo rằng bà Palin đã dương tính với coronavirus, và bản thân bà chưa chích vaccine phòng dịch. Luật sư xin hoãn từ 7 tới 10 ngày để bà Palin có thể hiện diện trong thủ tục chọn bầu thẩm đoàn.

--- Đại sứ quán Nhật Bản từ chối nhận set quà Tết Nguyên đán của Tổng thống Hàn Quốc. Bản tin KBS từ Seoul cho biết như thế. Đại sứ quán Nhật Bản đã từ chối nhận và gửi trả lại set quà Tết của Tổng thống Moon Jae-in tặng Đại sứ Aiboshi Koichi, trong đó có hình vẽ đảo Dokdo. Việc gửi trả món quà một lần nữa thể hiện lập trường phản đối quyết liệt của Nhật Bản với Chính phủ Hàn Quốc về vấn đề chủ quyền đảo Dokdo.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2022, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã gửi tặng Đại sứ các nước set quà gồm rượu truyền thống và hạt dẻ. Hình vẽ trên hộp quà của Tổng thống được thay đổi từng năm. Năm nay, hình vẽ trên set quà là cảnh bình minh trên đảo Dokdo, nơi mặt trời mọc đầu tiên tại Hàn Quốc, thể hiện quyết tâm biến năm 2022 thành năm khởi đầu đẩy lùi dịch COVID-19.

Quan chức Phủ Tổng thống trong bài phỏng vấn qua điện thoại với KBS từ chối xác nhận và đưa ra lập trường về việc Đại sứ quán Nhật Bản gửi trả lại quà tặng của Tổng thống. Một quan chức Bộ Ngoại giao khác cũng từ chối đưa ra giải thích về vấn đề này, chỉ nhấn mạnh đảo Dokdo rõ ràng là lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc xét về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 23/01 đến 16h ngày 24/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.362 ca nhiễm mới, trong đó 55 ca nhập cảnh và 14.307 ca ghi nhận trong nước (giảm 627 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 9.534 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.801), Đà Nẵng (958), Hải Phòng (733), Hưng Yên (644), Thanh Hóa (585), Quảng Ninh (404), Quảng Ngãi (387), Bình Phước (382), Bình Định (363), Nam Định (355), Hải Dương (342), Bắc Ninh (335), Nghệ An (306), Vĩnh Phúc (297), Phú Thọ (295), Bắc Giang (292), Thái Nguyên (288), Hòa Bình (278), Quảng Nam (270), Thừa Thiên Huế (259), Lâm Đồng (196), Cà Mau (191), Thái Bình (174), Khánh Hòa (159), Tây Ninh (158), Vĩnh Long (152), Quảng Bình (148), Bến Tre (134), Lạng Sơn (133), Quảng Trị (125), Hà Nam (124), Lào Cai (115), Hà Tĩnh (112), Sơn La (109), Ninh Bình (107), Hà Giang (106), Phú Yên (105), TP. Hồ Chí Minh (97), Bà Rịa - Vũng Tàu (95), Yên Bái (95), Trà Vinh (93), Tuyên Quang (87), Gia Lai (86), Kon Tum (85), Kiên Giang (78), Hậu Giang (78), Cao Bằng (70), Bình Thuận (64), Bạc Liêu (60), Đắk Nông (51), Đồng Tháp (51), Điện Biên (44), Long An (40), An Giang (36), Bình Dương (31), Cần Thơ (29), Ninh Thuận (26), Lai Châu (26), Đồng Nai (23), Sóc Trăng (21), Tiền Giang (19).





Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 23/01 đến 17h30 ngày 24/01 ghi nhận 165 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (6) trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tiền Giang (2), Đồng Nai (1), Trà Vinh (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Bà Rịa - Vũng Tàu (21 ca trong 02 ngày), Đồng Nai (20 ca trong 02 ngày), Vĩnh Long (11), Kiên Giang (11), An Giang (10 ca trong 02 ngày), Hậu Giang (10 ca trong 02 ngày), Tiền Giang (9), Cần Thơ (9), Bình Định (7 ca trong 02 ngày), Đồng Tháp (7), Tây Ninh (6), Trà Vinh (4), Bình Thuận (4), Bắc Ninh (3), Bình Dương (3), Sóc Trăng (3), Hà Giang (2), Quảng Nam (2), Đà Nẵng (2), Bạc Liêu (2), Cà Mau (2), Hà Nam (1), Ninh Bình (1), Huế (1), Hải Dương (1), Lạng Sơn (1), Thái Nguyên (1), Phú Yên (1), Đắk Nông (1), Lâm Đồng (1), Bình Phước (1), Bến Tre (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 157 ca.





33 tỉnh, thành là vùng xanh. SG ba tuần liên tiếp là vùng xanh. Thống kê cấp độ dịch của các địa phương theo Nghị quyết 128 của Chính phủ cho thấy có 33 tỉnh, thành thuộc vùng xanh (Cấp độ dịch 1); 24 tỉnh, thành thuộc vùng vàng (Cấp độ dịch 2); 7 tỉnh là vùng cam (Cấp độ dịch 3), không có tỉnh vùng đỏ. Cập nhật cấp độ dịch của Bộ Y tế đến ngày 22/1 cho thấy, số tỉnh, thành vùng xanh vẫn là 33 địa phương; số tỉnh, thành vùng vàng là 24 tăng 1 so với tuần trước, tuy nhiên số địa phương vùng cam lại giảm từ 7 tỉnh, thành xuống còn 6.

Danh sách cụ thể 33 tỉnh, thành phố thuộc cấp độ dịch 1- vùng xanh, gồm: An Giang, Bình Dương, Bình Thuận, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Cà Mau, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, TP HCM, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Long An, Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Bình, Thái Nguyên, Tiền Giang, Điện Biên, Yên Bái, Đồng Nai, Đồng Tháp. Tại TP HCM, trong ba tuần liên tiếp thành phố duy trì vùng xanh, tương đương cấp độ dịch 1.





SG kêu gọi người dân tiêm mũi 3 vaccine Covid-19. Báo VnExpress ghi rằng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) ngày 24/1 kêu gọi người dân chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3 đến trực tiếp điểm tiêm nơi cư trú. Theo HCDC, hoạt động tiêm vaccine Covid-19 liều bổ sung và nhắc lại vẫn đang tiếp tục diễn ra ở 22 quận huyện và TP Thủ Đức. Những người dân chưa tiêm liều bổ sung và nhắc lại chỉ cần đến trực tiếp điểm tiêm và đăng ký, dù không có tên trong danh sách tiêm chủng vẫn được tiếp nhận.





SG đã có 88 ca nhiễm biến thể Omicron. Chiều 24/1, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm này, Thành phố đã ghi nhận 88 trường hợp nhiễm biến thể Omicron; trong đó có 5 ca trong cộng đồng, còn lại là các ca nhập cảnh. Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, so với ngày trước đó, TP Hồ Chí Minh đã tăng 15 ca nhiễm biến thể Omicron. Trong số 88 ca mắc biến thể Omicron, chỉ 7 ca có triệu chứng. Tuy nhiên, các triệu chứng ghi nhận đều nhẹ như sốt, ớn lạnh, đau họng... Trường hợp nặng nhất là cụ bà 82 tuổi có nhiều bệnh nền, về từ Mỹ và đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Hiện sức khỏe bệnh nhân này đã ổn định.





Ngày 8/2, học sinh từ lớp 7 - 12 ở Hà Nội sẽ trở lại trường học. Sau hơn 8 tháng ở nhà học trực tuyến, từ 8/2, học sinh lớp 7 đến 12 tại những khu vực dịch cấp độ 1 và 2 của Hà Nội được quay lại trường học trực tiếp. Theo Tờ trình số 148/TTr-SGDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất: Từ ngày 8/2/2022, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, cao đẳng, học viện có liên kết dạy văn hóa kết hợp dạy nghề trên địa bàn thành phố đi học trực tiếp. Học sinh cấp tiểu học và học sinh lớp 6 tiếp tục học trực tuyến. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà.

SG hướng tới mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Bản tin TTXVN ghi rằng ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phấn đấu khi dịch COVID-19 được khống chế, du lịch khởi động lại và ước đạt 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Đối với khách du lịch nội địa, kịch bản thứ nhất là tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt, hoạt động du lịch trở lại trong trạng thái bình thường mới, khách du lịch nội địa đến cuối năm 2022 ước đạt 25 triệu lượt. Kịch bản thứ hai là tình hình dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp, khách du lịch nội địa đến cuối năm 2022 ước đạt 18 triệu lượt.





Nghe tin bỏ cách ly, nhiều người chọn đi máy bay về quê đón tết. Báo Tiền Phong ghi rằng vào trưa 24/1, hàng dài người tấp nập chờ làm thủ tục tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM. Do quy định bỏ cách ly người về quê đón tết, lượng người đổ ra sân bay về quê trong hôm nay khá đông. Theo đại diện Cảng vụ hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thì lượng khách trong ngày hôm qua (21 tháng Chạp) có hơn 600 chuyến bay và khoảng 60.000 lượt khách, con số này đã gấp đôi số chuyến bay và lượt khách trong dịp Tết Dương lịch 2022 vừa rồi.

Người dân đổ về quê ăn Tết, Bến xe miền Đông nhộn nhịp trở lại.

Lều cách ly cho người về quê ăn Tết ở địa phương Thanh Hóa.

Cận Tết bất động sản hút mạnh dòng kiều hối.

Quảng Ngãi: Công nhân bị nợ lương cả trăm triệu suốt nhiều năm

GS Ngô Bảo Châu : không lấy tên tiếng Trung Hoa, không gia nhập viện Toán TQ.

Bản tin VTC ghi rằng tới gần Tết Nguyên đán, Bến xe miền Đông (TP.HCM) nhộn nhịp trở lại, khác với hình ảnh đìu hiu, ảm đạm mấy ngày trước. Chiều 24/1 (tức 22 tháng Chạp), ghi nhận của PV VTC News tại Bến xe miền Đông, khá đông hành khách ngồi chờ ở đây, đa phần họ di chuyển về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên...Báo Tuổi Trẻ ghi nhận là khi về quê nhà ăn Tết, hàng trăm người dân được cách ly y tế trong các khu lều lán bằng tre luồng, nứa, bạt. Chính quyền địa phương khẳng định họ và người dân 'linh hoạt' làm vậy chứ không phải hướng dẫn của huyện, tỉnh. Từ đầu tháng 1-2022 đến nay, chính quyền và nhân dân xã Thanh Phong, huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa) đã chọn khuôn viên hai nhà văn hóa thôn của xã để dựng lều lán, ngăn thành 60 phòng riêng biệt phục vụ người cách ly. Mỗi phòng cách ly rộng khoảng 5m2, dành cho 1 người. Trong phòng cách ly có giường đơn, điện, sóng wifi miễn phí phục vụ người dân. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 24-1, ông Lê Văn Tuấn - chủ tịch UBND xã Thanh Phong - cho biết trong gần 1 tháng qua có lúc cả 60 phòng ở khu vực lều lán khu cách ly đều kín chỗ vì số người dân về quê đón Tết rất đông.Tối 24-1, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online qua điện thoại, ông Đầu Thanh Tùng - phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - cho hay đã nắm bắt thông tin vụ việc ở xã Thanh Phong, huyện Như Xuân. UBND tỉnh Thanh Hóa và huyện Như Xuân không có chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền cơ sở làm như vậy.Báo Tạp Chí Tài Chính ghi rằng theo thông lệ, cận Tết Nguyên đán thường là cao điểm của dòng tiền kiều hối về Việt Nam, năm nay một trong những tín hiệu tích cực là bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng lượng kiều hối không hề giảm mà còn tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, theo thống kê của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2021 ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2020. Trong số đó, lượng kiều hối gửi qua các tổ chức tín dụng khoảng 7%, các công ty kiều hối 28%, qua bưu điện 2%... Theo TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, kiều hối của Việt Nam trong 2 năm dịch bệnh Covid-19 vẫn tăng trưởng, bất chấp xu hướng giảm chung của thế giới.. Báo Tuổi Trẻ ghi rằng bị nợ lương và các chế độ quá lâu, hàng chục công nhân kéo đến trụ sở Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi giăng băngrôn yêu cầu thanh toán tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc, tiền bảo hiểm xã hội…Ngày 24-1, hàng chục người đã kéo lên trụ sở Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi (đường Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi - thuộc Tổng công ty Licogi) yêu cầu thanh toán các chế độ tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đã nghỉ việc.GS Ngô Bảo Châu đã chia sẻ với VietNamNet về những thông tin trên mạng xã hội cho rằng ông gia nhập Viện Toán thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc). Cùng đó, còn thông tin lan truyền rằng GS Ngô Bảo Châu lấy tên tiếng Trung là Wu Baozhu - 吴宝珠 và chức danh của ông là giáo sư chủ nhiệm, thuộc biên chế chính thức của viện chứ không phải khách mời hay giáo sư thỉnh giảng.GS Ngô Bảo Châu một lần nữa nhấn mạnh những thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội về việc ông “trở thành thành viên của Viện toán thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân”, “lấy tên tiếng Trung là Wu Baozhu” hay “Chức danh của GS Ngô Bảo Châu là giáo sư chủ nhiệm, thuộc biên chế chính thức của Viện toán thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân” là không chính xác. “Tôi không có trong biên chế ở trường đại học nào ở Trung Quốc. Nói chung, tôi không có ý định đi làm việc lâu dài ở bất kỳ chỗ nào ở Trung Quốc mà chỉ đi thỉnh giảng, hợp tác khoa học”. GS Châu khẳng định, hiện nay biên chế của ông là giáo sư ở Đại học Chicago và trách nhiệm ở Việt Nam là Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. GS Châu cũng cho biết thêm, trong 5 năm từ 2020-2025, ông sẽ thỉnh giảng ở College de France (Pháp) và việc đi thỉnh giảng các nơi khác sẽ không có định kỳ, chỉ là các chuyến đi ngắn.---hôm Chủ Nhật 23/1/2022 đã về thủ đô biểu tình, phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa phòng dịch COVID, theo tin báo The Hill.Hầu hết người biểu tình không mang khẩu trang, với một số mang theo các biểu tượng ủng hộ Trump và cờ cực hữu, một số khác mang biểu ngữ so sánh thuốc chủng vaccine với lò thiêu người Holocaust của Phát xít Đức.Cảnh sát nói không có bạo động, và cũng không có ai bị bắt, cho dù quan ngại có thể có chuyện bạo lực xảy ra. Nhóm tổ chức dự kiến là sẽ có 20,000 người biểu tình, nhưng thực tế chỉ khoảng vài ngàn người tham dự.---hiều nhân viên ngoại giao và gia đình rời khỏi tòa đại sứ Mỹ ở Ukraine vì hiểm họa tăng về hành động quân sự của Nga, theo Bộ Ngoại Giao Mỹ.Bản văn cảnh báo của Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng kêu gọi công dân Mỹ đừng tới thăm Ukraine, trong khi khuyên các công dân Mỹ còn ở Ukraine nên rời nước này, và chỉ còn vài nhà ngoại giao Mỹ ở lại Ukraine trên tinht hần tự nguyện.Bản văn Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng công dân Mỹ còn ở Ukraine cần biết rằng khi quân đội Nga tấn công bất cứ nơi nào ở Ukraine, sẽ ảnh hưởng nặng nề tới Tòa đại sứ Mỹ trong việc cung cấp các dịch vụ, kể cả việc trợ giúp công dân Mỹ rời Ukraine.---các biến chủng mới của siêu vi COVID-19 sẽ xuất hiện trong tương lai, theo lời chuyên gia Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO Maria van Kerkhove nói hôm Chủ Nhật.Bá nói qua video đăng lên tài khoảng trang xã hội của WHO, siêu vi này càng lây lan nhiều thì sẽ có nhiều cơ hội để nó biến thể. Bà nói các biến thể mới hiện nay lây nhanh hơn thời kỳ đầu, vì chúng sẽ cần vượt qua các rào cản mà các biến chủng trước không vượt qua được.---(cựu cố vấn của Trump) nói rằng theo nghị trình 2023 của Cộng Hòa, nếu thắng đa số cả Thượng Viện và Hạ Viện năm 2022, sẽ luận tội và bắt giam Tổng Thống Joe Biden.Nói trên làn sóng phát thanh, Bannon giải thích rằng Joe Biden hiện đã mang tội hình sự vì đã để cho di dân bất hợp pháp tràn vào biên giới Mỹ.Thực tế Bannon chỉ vu cáo, vì nhiều nhà hoạt động di trú đang chỉ trích Biden trục xuất di dân lậu ào ạt ra khỏi biên giới. Có một luật tên là Title 42 về y tế năm 1944 cho phép chính phủ Mỹ có hành động khẩn cấp để ngăn cản "dịch bệnh lây vào lãnh thổ Hoa Kỳ."Trong thời gian 4 năm làm Tổng Thống, Trump sử dụng Title 42 để trục xuất 500,000 người xin tỵ nạn. Trong khi đó, trong vòng 1 năm, Biden dùng Title 42 để trục xuất 700,000 di dân lậu ra khỏi Mỹ.---đã nói chuyện với Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021, trả lời các câu hỏi liên hệ tới ngày bạo loạn 6/1/2021. Tin này đưa ra vào Chủ Nhật 23/1/2022, do Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-Miss.) nói trên đài CBS.Ủy Ban đã nói chuyện với Barr cũng như với một vài quan chức Bộ Quốc Phòng. Barr đã trả lời một câu hỏi về 1 bản thảo sắc lệnh hành pháp mà Trump chưa ban hành, nhưng dự kiến sẽ yêu cầu Bộ Quốc Phòng đưa lính tịch thu các máy bầu phiếu toàn quốc vì lấy cớ điều tra gian lận bầu cử 2020.---Michael Cohen hôm Thứ Bảy 22/1/2022 kể rằng Trump đã chỉ thị cho Cohen hồi năm 2012 rằng phải bảo đảm cậu Don Trump Jr. sẽ là người bị quy trách nhiệm thay vì cô Ivanka Trump đối với cuộc điều tra của Biện Lý Manhattan về các gian lận trong sổ kế toán về các thương vụ bất động sản Trump Soho.Trả lời phỏng vấn của Alex Witt trên đài MSNBC, Cohen nói rằng Trump quan ngại sức khỏe Ivanka sẽ không chịu nổi án tù, trong khi sức khỏe cậu Don Jr. chịu đựng dễ dàng.Cohen cũng trả lời về chuyện Ivanka được thư mời của Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn để nói chuyện về ngày 6/1/2021, Cohen tin rằng nhiều phần Ivanka sẽ nêu Tu Chánh Án số 5 ra để xin giữ im lặng.---, Hoa Kỳ có một chữ viết tắt quen thuộc là WFH, tức là Work-from-Home, nghĩa là Làm Việc từ Nhà thay vì vào sở làm. Cuộc thăm dò Atomik Research cho thấy 96% chuyên gia về dịch vụ tài chánh nói rằng họ sẵn sàng bị cắt bớt lương để được ngồi nhà làm việc vĩnh viễn.Tuy là ưa thích làm việc từ nhà, 86% trong nhóm chuyêng ia tài chánh đó lo ngại là sẽ bị mất một số cơ hội thăng tiến so với hàng ngày phải tới sở làm.Có tới 88% chuyên gia dịch vụ tài chánh, những người làm việc từ nhà trong thời đại dịch, nói họ thấy họ đã thành công nhiều hơn khi so với thời họ phải tới sở làm.---: Nhà thơ Amanda Gorman suýt từ chối lễ đăng quang của Joe Biden?: Đúng thế. Cô Gorman viết một bài trên báo New York Times rằng cô gần như suýt từ chối đọc bài thơ của cô nhan đề “The Hill We Climb” (Ngọn Đồi Chúng Ta Leo) trong lễ đăng quang Tổng Thống của Joe Biden hồi tháng 1/2021.Cô giải thích, vì sợ cô sẽ bị ám sát. Cô cảm thấy cô và gia đình có thể trở thành mục tiêu tấn công từ bọn thương tôn da trắng, những người mới trước đó vài tuần đã xông vào tấn công tòa nhà Quốc Hội.Cô viết rằng một người thân thương của cô bị hăm dọa là phải sẵn sàngc hết nếu cô Gorman tới đọc thơ trong Lễ đăng quang, và người thân thương này nói với cô, "Không đáng đâu." Cô Gorman đã cân nhắc, suy nghĩ kỹ.Chi tiết:---Học Khu Wentzville cấm 1 tiểu thuyết của Toni Morrison, nhà văn được Giải Nobel Văn Học 1993?Đó là cuốn “The Bluest Eye” (Mắt Xanh Nhất). Các quan chức Học khu Wentzville School Board ở tiểu bang Missouri tuần qua đã bỏ phiếu tỷ lệ 4-3 để gỡ bỏ cuốn tiểu thuyết “The Bluest Eye” của Toni Morrison ra khỏi tất cả các thư viện trong Học khu, và loại bỏ ra khỏi danh sách đọc tham khảo cho lớp Anh văn ưu tú (AP reading choice). Lý do đưa ra là, tiểu thuyết này dùng ngôn ngữ người lớn.Tiểu thuyết này in lần đầu năm 1970 kể về một cô gái da đen tên là Pecola trưởng thành trong thời Đại Suy Thoái, bị xem là "xấu" vì màu da sậm và vì kiểu cách của cô bé. Do vậy, cô ước mơ có đôi mắt màu xanh, điều mà cô xem tương đương da trắng. Tiểu thuyết này bao gồm nhiều đề tài, như kỳ thị sắc tộc, loạn luân, hiếp dâm, quấy nhiễu trẻ em...Tác giả Toni Morrison (1931-2019) từng được nhiều giải văn học, trong đó có giải Pulitzer Prize với tác phẩm Beloved (1987); được trao giải Nobel Prize Văn Chương năm 1993.Chi tiết: