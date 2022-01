Nữ sinh lớp 9 ở Phú Thọ tử vong sau tiêm vaccine. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu tiêm vaccine mũi thứ 4. Không phải của Học Viện Quân Y VN: Việt Á nhập từ TQ que thử test nhanh giá 21 nghìn đồng/que. Vụ 'bé 3 tuổi bị bắn 9 đinh vào đầu': Bắt tình nhân của bà mẹ về hành vi 'Giết người'. Giải thưởng khoa học triệu đô VinFuture có chủ nhân.

Chiến dịch Thiên Võng: gián điệp TQ vào VN, Thái Lan, Miến Điện bắt cóc người đào tẩu, đưa về TQ

Nữ sinh lớp 9 ở Phú Thọ tử vong sau tiêm vaccine. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu tiêm vaccine mũi thứ 4. Doanh nghiệp duy nhất ở Việt Nam được cấp phép sản xuất thuốc Molnupiravir. AstraZeneca đang lựa chọn đối tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Tết này, nhiều cán bộ y tế tiếp tục xa nhà, đi chống dịch. Dễ dàng cho kiều bào hồi hương dịp Tết. Hộ chiếu vaccine của Việt Nam được 10 đối tác công nhận. Tổng Bí thư: Vụ Việt Á đặc biệt nghiêm trọng. Không phải của Học Viện Quân Y VN: Việt Á nhập từ TQ que thử test nhanh giá 21 nghìn đồng/que. Vụ 'bé 3 tuổi bị bắn 9 đinh vào đầu': Bắt tình nhân của bà mẹ về hành vi 'Giết người'. Giải thưởng khoa học triệu đô VinFuture có chủ nhân.

Tòa Tối Cao buộc Văn Khố trao các hồ sơ Trump xin giấu liên hệ bạo loạn mà Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra cần xem. Các cựu quan chức của Trump có thể sớm sẽ bị lôi ra khai trước Ủy Ban trực tiếp truyền hình. Cựu Trưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc Stephanie Grisham khai: Trump họp mật với nhiều người lạ gần ngày 6/1/2021, và có thể Trump đã tính đi cùng người bạo loạn xông vào tòa nhà Quốc Hội.

Joe Biden nói khi tái tranh cử Tổng Thống 2024, sẽ vẫn giữ Phó Tổng Thống Kamala Harris trong liên danh

Thế Vận Mùa Đông: TQ cảnh cáo các vận động viên sẽ tranh tài rằng nếu không im miệng, thì sẽ có chuyện

36 cựu viên chức chính phủ Trump họp, tìm cách ngăn chận Trump trong cả 2 cuộc bầu cử 2022 và 2024.

Biden nói được 5 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa bí mật. Bannon chửi 5 người là phản bội, trong đó có TNS Graham

Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra gửi trát đòi 2 người thượng tôn da trắng nhằm lấy cung để điều tra bạo loạn 6/1/2021

California: sinh viên 45 đại học có 450 giờ phục vụ cộng đồng, sẽ được nhận $10,000 bù vào học phí

HỎI 1: Mã Lai báo động: "TQ không còn nói về đường 9-đoạn ở Biển Đông"? ĐÁP 1: Đúng vậy, bây giờ TQ nói Tứ Sa.

HỒ SƠ: Phạm Đoan Trang được trao giải thưởng nhân quyền quốc tế Martin Ennals

QUẬN CAM (VB-20/1/2022) --- Tòa Tối Cao hôm Thứ Tư 19/1/2022 đã bác bỏ đơn của Trump xin ém các tài liệu Bạch Ốc mà Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 đòi xem.

Phán lệnh với tỷ lệ 8-1 đưa ra không ký tên, chỉ có một đoạn văn. Thẩm phán Clarence Thomas, người nổi tiếng bảo thủ, là người duy nhất ủng hộ Trump dìm các tài liệu Trump xin giấu được xem là liên hệ tới bạo loạn.

Như thế, Ủy Ban Điều Tra sẽ nhận được các tài liệu mà Ủy Ban nói là sẽ cho hiểu rõ Trump có thò tay vào cuộc bạo loạn 6/1/2021 hay không.

--- Steve Bannon (cựu cố vấn của Trump) và cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows sẽ thê thảm sau khi Tòa Tối Cao buộc Văn Khố trao các hồ sơ mà Trump đã xin giấu cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.

Neal Katyal, cựu quyền Tổng luật sư công quyền (former acting U.S. solicitor general), nói trên MSNBC đêm Thứ Tư rằng Steve Bannon bị truy tố về tội coi thường Quốc Hội, Mark Meadows cũng sắp bị như thế. Cả hai đều lấy cớ đặc quyền hành pháp, bây giờ Tòa Tối Cao xóa quyền đó rồi.

Không chỉ Bannon và Meadows, nhưng cả Rudy Giuliani và John Eastman và cả chục người thân tín của Trump có thể chuẩn bị ra khai trước Ủy Ban Điều Tra và lần này sẽ có truyền hình trực tiếp cho cả nước Mỹ xem. Sẽ có người xin giữ Tu Chính Án 5 khi bị hỏi, và giữ im lặng, nhưng hình ảnh các quan chức này im lặng trước câu hỏi sẽ cho dân Mỹ thấy bản chất chế đọ của Trump.

--- Donald Trump đã có những buổi họp bí mật tại tư dinh trong Bạch Ốc trong những ngày trước ngày bạo loạn 6/1/2021, theo lời khai của cựu Trưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc Stephanie Grisham trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.

Bà Grisham nói không rõ Trump họp kín với những ai, nhưng hẳn là Timothy Harleth biết, vì lúc đó Timothy Harleth là quản gia cho Trump, dẫn khách vào. Harleth là cựu nhân viên Trump International Hotel trước khi vào Bạch Ốc năm 2017.

Bà Stephanie Grisham cũng khai với Ủy Ban rằng các tài liệu gửi tới Sở Mật Vụ Hoa Kỳ sẽ có thể cho thấy có phải Trump đã có ý định dẫn đoàn bạo loạn xông vào tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021 hay không.

Nguồn tin nói với Grisham (khi giữ chức Chánh văn phòng cho bà Melania Trump) là nhóm cận vệ nói rằng TRump đi thì không an toàn, buộc phải về Bạch Ốc. Các tài liệu này có thể đã báo cáo về Sở Mật Vụ.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 19/01 đến 16h ngày 20/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.715 ca nhiễm mới, trong đó 78 ca nhập cảnh và 16.637 ca ghi nhận trong nước (tăng 701 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 11.796 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.884), Đà Nẵng (983), Hải Phòng (722), Bến Tre (614), Khánh Hòa (579), Hưng Yên (565), Bình Định (521), Quảng Ngãi (513), Thanh Hóa (497), Bình Phước (462), Quảng Ninh (389), Bắc Giang (386), Bắc Ninh (373), Cà Mau (361), Trà Vinh (332), Quảng Nam (288), Thừa Thiên Huế (285), Nam Định (283), Hải Dương (280), Vĩnh Phúc (270), Vĩnh Long (269), Nghệ An (245), TP. Hồ Chí Minh (245), Tây Ninh (239), Thái Nguyên (235), Lâm Đồng (231), Hòa Bình (218), Bà Rịa - Vũng Tàu (154), Đắk Lắk (153), Tuyên Quang (153), Lạng Sơn (143), Gia Lai (143), Quảng Trị (142), Phú Thọ (139), Bình Thuận (138), Ninh Bình (138), Thái Bình (137), Bạc Liêu (135), Quảng Bình (132), Kon Tum (119), Yên Bái (103), Lào Cai (103), Phú Yên (101), Hà Giang (101), Hà Nam (98), Đắk Nông (98), Điện Biên (98), Sơn La (98), Hậu Giang (90), Đồng Tháp (80), Kiên Giang (77), Đồng Nai (65), Bình Dương (61), Hà Tĩnh (55), An Giang (51), Cần Thơ (47), Long An (38), Cao Bằng (38), Tiền Giang (37), Lai Châu (36), Sóc Trăng (33), Ninh Thuận (29), Bắc Kạn (5).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 19/01 đến 17h30 ngày 20/01 ghi nhận 152 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (13) trong đó có 2 ca từ các tỉnh chuyển đến: Long An (1), Tiền Giang (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Tháp (12), Vĩnh Long (12), Kiên Giang (12), Sóc Trăng (9), Tiền Giang (9), Hậu Giang (9), Tây Ninh (6), An Giang (6), Bến Tre (6), Bình Dương (5), Long An (5), Cần Thơ (5), Bạc Liêu (5), Bình Phước (4), Đồng Nai (4), Hòa Bình (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Bình Thuận (3), Bắc Ninh (3), Hà Giang (3), Bình Định (3), Khánh Hòa (2), Cà Mau (2), Điện Biên (1), Nghệ An (1), Đà Nẵng (1), Phú Yên (1), Đắk Lắk (1), Lâm Đồng (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 157 ca.





Nữ sinh lớp 9 ở Phú Thọ tử vong sau tiêm vaccine. Một nữ sinh lớp 9 ở xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, sau khi tiêm vaccine Pfizer thì tức ngực, buồn nôn, khó thở, co giật, được cấp cứu nhưng không qua khỏi. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa chiều 20/1 xác nhận thông tin này với VnExpress. Hiện, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ chưa có kết luận về nguyên nhân tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, huyện và xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình. Theo thông tin từ gia đình, em đã tiêm mũi một vaccine Pfizer vào ngày 3/12/2021. Sau khi tiêm, em chóng mặt, khó thở, được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa cấp cứu, truyền nước, theo dõi, sau đó bình phục và được về nhà. Ngày 17/1 em tiêm mũi hai, mẹ có khai báo về tình trạng phản ứng của con sau tiêm mũi một, nhân viên y tế vẫn tư vấn tiêm tại điểm tiêm. Sau khi tiêm, cháu ở lại theo dõi 20 phút, xuất hiện triệu chứng tức ngực, buồn nôn, chóng mặt, khó thở, co giật. Các y bác sĩ cấp cứu tại chỗ, sau đó chuyển bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa. Khi đến viện, em nôn ra máu, hôn mê, tim đã ngừng đập. Rạng sáng 18/1, gia đình được thông báo con qua đời.





Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu tiêm vaccine mũi thứ 4. Thủ tướng yêu cầu phát động chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, nghiên cứu việc tiêm vaccine mũi thứ 4 phòng COVID-19. Tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022 sáng ngày 20/1, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, trong những thành tựu chung của cả nước có đóng góp của ngành Y tế. Thủ tướng cũng phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mùa Xuân từ ngày 1/2- 28/2/2022... Thủ Tướng ca ngợi ngành Y tế đã đóng góp vào xây dựng chiến lược vaccine, thúc đẩy ngoại giao vaccine, thành lập Quỹ vaccine, và phát động chiến dịch tiêm chủng miễn phí toàn dân lớn nhất từ trước tới nay. Từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp đã vượt lên là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Đến nay, tỷ lệ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên 1 mũi là gần 100%, 2 mũi là 95%; người từ 12 đến 17 tuổi 1 mũi là 92%, 2 mũi là 76%. Số ca nhiễm nhập viện, chuyển nặng, tử vong giảm rõ rệt.





Doanh nghiệp duy nhất ở Việt Nam được cấp phép sản xuất thuốc Molnupiravir trị COVID-19. Tổ chức Bằng sáng chế Thuốc MPP (Medicine Patent Pool) hôm nay, 20/1, công bố thông tin cấp các giấy phép con không độc quyền cho phép một số nhà sản xuất thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir. Trao đổi với Tiền Phong chiều cùng ngày, đại diện Stella Việt Nam xác nhận thông tin trên và cho biết, Stella là công ty dược Việt Nam duy nhất trong số 27 công ty trên toàn thế giới được Tổ chức MPP cấp giấy phép lần này. Thông tin được MPP công bố cho thấy, việc xét duyệt dựa trên nguyên tắc: Các công ty được cung cấp giấy phép con đã chứng minh khả năng đáp ứng những yêu cầu của MPP về năng lực sản xuất, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng thuốc.





AstraZeneca đang lựa chọn đối tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. AstraZeneca đang đẩy nhanh dự án chuyển giao công nghệ sản xuất gia công thuốc biệt dược gốc tại Việt Nam trị giá 90 triệu USD và đang lựa chọn đối tác để chuyển giao công nghệ vaccine cho Việt Nam. Chiều 19/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AstraZeneca Việt Nam và các thị trường châu Á mới nổi, ông Nitin Kapoor. Tham dự cuộc làm việc có Bộ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ. Tập đoàn AstraZeneca đang đẩy nhanh dự án chuyển giao công nghệ sản xuất gia công thuốc biệt dược gốc tại Việt Nam trị giá 90 triệu USD và đang lựa chọn đối tác để chuyển giao công nghệ vaccine cho Việt Nam, giúp người dân Việt Nam tiếp cận tốt hơn với dược phẩm chất lượng cao được sản xuất ngay trong nước. Với mong muốn đóng góp hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, thể hiện tình cảm của Tập đoàn đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam, ông Nitin Kapoor cho biết Tập đoàn đang xem xét tiếp tục giảm giá vaccine cho Việt Nam.





Bộ trưởng Bộ Y tế: Tết này, nhiều cán bộ y tế tiếp tục xa nhà, đi chống dịch. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế: Với yêu cầu đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, cùng với cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, ngành Y tế đã huy động tổng lực, chưa từng có từ trước đến nay với nỗ lực, quyết tâm cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong bài phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nêu rõ, năm 2021 với sự xuất hiện của biến chủng Delta lây lan nhanh và mạnh, dịch COVID-19 đã diễn ra hết sức phức tạp, kéo dài trên nhiều địa phương; các ca lây nhiễm tăng nhanh trong thời gian ngắn, vượt xa so với dự báo. Hầu hết các nhân viên y tế tại các địa phương có dịch vẫn đang miệt mài làm việc và có gần 3.000 cán bộ y tế bị nhiễm COVID-19 và hơn 10 trường hợp mắc đã mất do mắc COVID-19 trong quá trình làm nhiệm vụ…"- GS.TS Nguyễn Thanh Long thông tin.





Hộ chiếu vaccine của Việt Nam được 10 đối tác công nhận. Chiều 20/1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, cập nhật về hộ chiếu vaccine COVID-19, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Ngày 23/12, Bộ Y tế đã ban hành mẫu hộ chiếu vaccine COVID-19 của Việt Nam.

Hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã được 10 đối tác công nhận, bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine và Maldives. Việt Nam đang công nhận hộ chiếu vaccine hoặc giấy chứng nhận tạm thời của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ đã giới thiệu chính thức đến Bộ Ngoại giao.





Dễ dàng cho kiều bào hồi hương dịp Tết Nguyên đán. "Bộ Ngoại giao sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành địa phương, các hãng hàng không để tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước theo nguyện vọng" - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trả lời tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 20.1. Bộ Ngoại giao đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài, trong gần 2 năm qua đã tổ chức khoảng 800 chuyến bay và đưa gần 200.000 công dân có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về nước từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vụ 'bé 3 tuổi bị bắn 9 đinh vào đầu': Bắt tình nhân của bà mẹ về hành vi 'Giết người'. Qua kết quả điều tra bước đầu, cơ quan công an khẳng định đối tượng Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) chính là kẻ đã găm 9 chiếc đinh vào đầu bé A. Huyên chính là nhân tình của mẹ cháu bé. Tại cơ quan công an, Nguyễn Trung Huyên, người tình của mẹ bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, có 9 dị vật giống đinh trong sọ não) khai đã nhiều lần hành hạ bé gái. Ông Nguyễn Trung H. (bố đẻ Huyên) cho biết, con trai ông bị điếc từ bé nên sau khi học xong cấp 3, thanh niên này được gia đình cho đi học nghề mộc rồi tới xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất làm việc... Công an huyện Thạch Thất phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và các đơn vị liên quan đã xác định nghi phạm bạo hành bé gái 3 tuổi bằng cách đóng chiếc đinh vào hộp sọ khiến bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch là Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất). Huyên chính là nhân tình của mẹ cháu bé.





Tổng Bí thư: Vụ Việt Á đặc biệt nghiêm trọng

Không phải của Học Viện Quân Y VN: Việt Á nhập từ TQ que thử test nhanh giá 21 nghìn đồng/que.

Giải thưởng khoa học triệu đô VinFuture có chủ nhân.

Phạm Đoan Trang được trao giải thưởng nhân quyền quốc tế Martin Ennals

Luật Khoa

, khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, vụ Công ty Việt Á, CDC Hải Dương, các đơn vị, địa phương liên quan là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, địa phương, cần khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vi phạm. Sáng 20/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực.Theo Tổng Cục Hải quan, từ tháng 9-12.2021, Công ty Việt Á nhập 3 triệu test nhanh COVID-19 từ Trung Quốc với tổng trị giá 64,68 tỉ đồng. Các mặt hàng nhập khẩu chính của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á trong 5 năm từ 2017-2021 bao gồm: Về bộ thành phẩm que thử test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2, từ tháng 9 đến tháng 12.2021, mặt hàng thành phẩm là que thử test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2 chủng loại: Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold), mới 100% được Công ty nhập khẩu từ Trung Quốc là 3 triệu test, giá khai báo 0,955 USD/test (khoảng 21,56 nghìn đồng/test), với tổng trị giá 64,68 tỉ đồng. Về nguyên liệu hóa chất, chất thử, phụ kiện, dụng cụ, máy móc dùng trong phòng thí nghiệm, nguyên liệu sản xuất sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm trong 5 năm 2017-2021, Công ty Việt Á có tổng kim ngạch nhập khẩu là 286 tỉ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu vụ "thổi giá" kit xét nghiệm được Bộ Công an công bố, CDC Hải Dương mua kit xét nghiệm RT-PCR của Việt Á với giá 470.000 đồng/kit, mức giá này được xác định là có kê khống, bao gồm tiền “hoa hồng”. Nhưng cũng chính Bộ Y tế lại giới thiệu mức giá này cho các tỉnh.Bản tin TTXVN ghi rằng Giải thưởng cao nhất trị giá 3 triệu đô la Mỹ đã được trao cho 3 nhà khoa học Katalin Kariko, Drew Weissman (Mỹ) và Pieter Cullis (Canada) với công nghệ mRNA. Tối 20/1, tại Hà Nội đã chính thức diễn ra Lễ trao giải VinFuture lần thứ nhất. Theo đó, giải thưởng cao nhất trị giá 3 triệu USD đã được trao cho các nhà khoa học Katalin Kariko, Drew Weissman (Mỹ) và Pieter Cullis (Canada) với công nghệ mRNA, mở đường tạo ra các loại vaccine ngăn ngừa COVID-19 hiệu quả. Công nghệ sử dụng mRNA đã được sửa đổi, bao bọc trong các hạt nano lipid giúp ngăn hệ thống miễn dịch phản ứng với mRNA khi được đưa vào cơ thể và không gây ra các phản ứng cytokine, không gây độc tính hoặc tác dụng phụ. Dựa trên khám phá của Kariko và Weissman cùng với việc tạo ra hạt nano lipid của Cullis, các công ty dược phẩm như Pfizer-BioNTech, Moderna đã sản xuất được các loại vaccine phòng chống COVID-19 hữu hiệu trong thời gian kỷ lục.---hôm Thứ Tư 19/1/2022 lên làn sóng phát thanh "War Room" tấn công 5 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa mà Bannon cho là giả vờ ủng hộ Trump nhưng không chịu ủng hộ Trump thực tình.Bannon nói rằng Tổng Thống Joe Biden nói rằng có 5 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa nói với Biden bí mật rằng họ muốn ủng hộ Biden nhưng không làm được, vì sợ bị thách thức vòng sơ bộ bởi các ứng cử viên ủng hộ Trump.Bannon nói rằng không ngạc nhiên khi biết có 5 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa "phản bội" mà trong đó Bannon biết rõ có 1 người là Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa - South Carolina).Bannon yêu cầu TNS Lindsey Graham hãy bước ra để thú nhận "phản bội" Trump.---6/1/2021 đã gửi trát đòi 2 người chủ trương thượng tôn dá trắng -- Nicholas J. Fuentes và Patrick Casey -- nhằm lấy cung để điều tra vụ bạo loạn.Ủy ban nói 2 người này -- Fuentes và Casey --- có tham dự cuộc biểu tình trước đó trong ngày 6/1/2021, và vài giờ sau là nhóm biểu tình xông vào tấn công tòa nhà Quốc Hội.Hai người này -- Nicholas J. Fuentes và Patrick Casey --- là lãnh đạo tổ chức ‘America First’ còn gọi là phong trào ‘Groyper’. Ủy ban nói 2 người này nhận hàng chục ngàn đôla bằng bitconin từ 1 lập trình viên người Pháp. Nghĩa là, nghi ngờ có âm mưu quốc tế trong ngày bạo loạn.---, Trung Quốc đưa ra lời cảnh cáo tới các vận động viên sẽ tranh tài: Nếu không im miệng, thì sẽ có chuyện. Cảnh báo chính thức này ghi rõ, TQ có thể sẽ trừng phạt các vận động viên có lời nói và hành động vi phạm luật TQ.Yang Shu, Phó Tổng Giám Đốc Sở Đối Ngoại phụ trách về ủy ban Thế Vận, nói hôm Thứ Tư rằng bất kỳ bày tỏ nào đúng với tinh thần Thế Vận sẽ được bảo vệ, nhưng "trái nghịch với tinh thần Thế Vận, và đặc biệt vi phạm luật pháp và quy định TQ sẽ bị trừng phạt."Riêng Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế (IOC) cũng có quy định Điều 50, cấm tất cả các phát biểu chính trị. Yaqiu Wang, hội quan sát nhân quyền Human Rights Watch, cũng cảnh báo các lực sĩ cẩn trọng lời nói khi ở trong TQ vì có thể nguy hiểm tới bản thân, thậm chí có thể bị truy tố lấy cớ vì gây gỗ hay gây rối.---vừa mới họp hội nghị viễn liên để tìm cách ngăn chận Trump trong cả 2 cuộc bầu cử 2022 và 2024. Trong hội nghị đó có John Kelly, Anthony Scaramucci, và Alyssa Farah Griffin.Stephanie Grisham nói rằng có khoảng 3 tá (khoảng 36) viên chức trong chính phủ Trump họp viễn liên hôm Thứ Hai 17/1/2022, trong đó có tham dự của John Kelly (cựu chánh văn phòng của Trump), Chris Krebs (cựu giám đốc Sở An Ninh Mạng và Hạ Tầng CISA)...Trong hội nghị, Kelly nói rằng Trump không biết tí gì về lịch sử, dù là sơ đẳng về lịch sử Mỹ. Kelly cũng kể là hồi tháng 8/2020, hễ nói với Trump rằng điều Trump sắp làm là phạm luật thì y hệt như "đưa môi hôn vào cưa máy."Alyssa Farah Griffin (cụu phát ngôn nhân cho PTT Mike Pence, cựu Giám đốc truyền thông cho Trump) nói rằng bà bị Trump giễu là "mụ hề," và bà nói Đảng Cộng Hòa đã hư hỏng về đạo đức vì tìm cách chối trách nhiệm và quên đi cuộc bạo loạn 6/1/2021.---cưỡng bách về nước khoảng 10,000 người đào tỵ và bỏ trốn trong thập niên qua. Chiến dịch bắt về nước này gọi là "Operation Sky Net" (Chiến Dịch Lưới Trời)Bản báo cáo của tổ chức nhân quyền NGO Safeguard Defenders, bản doanh ở Tây Ban Nha, kể về 3 chiến thuật TQ sử dụng để bắt người về nước: bắt thân nhân của người bỏ trốn để buộc họ về nước đầu thú, gửi điệp viên ra hải ngoại để hăm dọa người bỏ trốn phải về lại TQ, hay là chỉ đơn giản bắt cóc người bỏ trốn để đem về TQ.Tổ chức này tổng hợp được thông tin về 62 trường hợp tại các nước, trong đó có Mỹ, Canada, Úc châu, Việt Nam, Thái Lan và United Arab Emirates. Dữ kiện chính thức từ TQ ghi là gần 10,000 người đào tẩu đã trở về từ năm 2014 trong chương trình có tên "Operation Sky Net" hay "Tian Wang" (Thiên Võng).Chỉ riêng trong năm 2020, có 1,421 người đào tẩu bị Thiên Võng áp giải về TQ. Chương trình này gọi là "chống tham nhũng."Trong bản báo cáo dài 69 trang, Safeguard Defenders kể về vài trường hợp ở Mỹ, trong đó gián điệp TQ bay vào Mỹ để hăm dọa, buộc người đào tẩu quay về TQ. Công an TQ thuê thám tử tư tại Mỹ để làm việc chung, như trường hợp 1 cựu cảnh sát New York đã giúp Thiên Võng từ 2017 tới 2019.Đặc biệt, TQ chú trọng về những mục tiêu sắc tộc Uyghurs, cộng đồng đa số Hồi Giáo. Giải pháp cuối cùng là bắt cóc. Safeguard Defenders ghi về các nhà hoạt động lưu vong và các doanh gia đã bị gián điệp TQ bắt cóc nơi công cộng, ở khách sạn và ngay tại nhà họ ở các nước như Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam và United Arab Emirates.---nói rằng khi ra tái tranh cử Tổng Thống 2024, ông sẽ vẫn giữ Phó Tổng Thống Kamala Harris trong liên danh, nếu ông tái tranh cử.Biden nói như thế trong buổi họp báo hôm Thứ Tư, khi được hỏi rằng ông có hài lòng về những việc làm của bà Harris và rằng bà sẽ có chung liên danh với Biden 2024 hay không.Biden nói đã đưa bà Haris phụ trách một số việc và bà đã làm rất tốt, và tương lai sẽ vẫn ứng cử chung liên danh với ông.---nói hôm Thứ Ba 18/1/2022 rằng 45 đại học và cao đẳng tại California, sẽ là một phần chương trình dịch vụ mới để tài trợ học phí cho các sinh viên làm việc cộng đồng bên cạnh việc học của họ.Chương trình có tên “Californians For All College Corps” sẽ khởi sự từ mùa thu 2022, với 6,500 sinh viên sẽ đi làm bán thời gian tại các khu vực yếu kém của nền giáo dục K-12 (từ mẫu giáo tới lớp 12), nơi thiếu ăn, nơi biến đổi khí hậu. Để thưởng cho 450 giờ phục vụ cộng đồng, mỗi sinh viên được nhận $10,000 để đắp vào học phí và có thể lấy tín chỉ cho việc làm đó.---: Mã Lai báo động: "TQ không còn nói về đường 9-đoạn ở Biển Đông"?Đúng vậy, bây giờ TQ nói Tứ Sa. Ngoại Trưởng Mã Lai Saifuddin Abdullah nói bây giờ TQ ít nói về đường 9 đoạn ở Biển Đông, mà thường nói về Tứ Sa. Ông nói chuyển hướng này còn nghiêm trọng hơn đường 9 đoạn.Tứ Sa là 4 nhóm đảo ở Biển Đông mà TQ nói là họ có "chủ quyền lịch sử" nơid 9ó:- “Dongsha Qundao,” (Đông Sa - Pratas Islands)- “Xisha Qundao,” (Tây Sa - tên VN là Hoàng Sa - Paracel Islands)- “Zhongsha Qundao,” (Trung Sa - Macclesfield Bank) và- “Nansha Qundao.” (Nam Sa - tên VN là Trường Sa - Spratly Islands).Bill Hayton, học giả về Biển Đông, nói chiến lược Tứ Sa từ từ do TQ đưa ra sau khi đường 9 đoạn bị tòa quốc tế bác bỏ.Chi tiết:---Phạm Đoan Trang được trao giải thưởng nhân quyền quốc tế Martin Ennals- 19/01/2022Nhà báo vừa bị chính quyền kết án nay lại được quốc tế tôn vinh.Ngày 19/1/2022, từ Geneva, Thụy Sĩ, ban tổ chức Giải thưởng Martin Ennals dành cho Nhà hoạt động Nhân quyền đã xướng tên Phạm Đoan Trang – nhà báo, nhà hoạt động người Việt Nam vừa bị chính quyền kết án chín năm tù hồi tháng trước.

Phạm Đoan Trang được vinh danh vì các nỗ lực từ những năm 2000 trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin của người dân. Ban tổ chức giải thưởng đặc biệt nhắc đến những sáng kiến truyền thông độc lập của cô, bao gồm Luật Khoa tạp chí và Nhà xuất bản Tự Do. Theo họ, trong một quốc gia chuyên chế như Việt Nam, những tổ chức độc lập này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác cùng lên tiếng vì nhân quyền, và chúng cũng là lý do khiến Đoan Trang trở thành mục tiêu truy đuổi của chính quyền.

Nhà báo Phạm Đoan Trang đã liên tục bị quấy nhiễu trong suốt thời gian hoạt động. Cô bị đánh nhiều lần, dẫn đến những chấn thương lâu dài. Đoan Trang bị bắt vào ngày 7/10/2020, bị giam giữ biệt lập suốt hơn một năm, sau đó bị kết án chín năm tù vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. [1] Bản án này bị các tổ chức quốc tế và nhiều quốc gia lên án mạnh mẽ. [2] Hiện tại, Đoan Trang bị giam tại Hà Nội. Cô vẫn không được phép gặp gia đình và không được điều trị y tế trong khi sức khỏe ngày càng giảm sút.

Phạm Đoan Trang bị giải đi sau phiên tòa ngày 14/12/2021. Ảnh: Lê Kiên/ TTXVN

Thay mặt Phạm Đoan Trang phát biểu tại buổi họp báo công bố giải thưởng chiều nay, ông Trịnh Hữu Long, người đồng sáng lập, tổng biên tập Luật Khoa tạp chí nói rằng giải thưởng này khẳng định những việc làm của người cộng sự của mình là đúng đắn.

“Giải thưởng Martin Ennals mà Đoan Trang được nhận hôm nay gửi đi thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng đến chính quyền chuyên chế của Việt Nam, và quan trọng hơn là đến người dân Việt Nam, rằng những gì Trang đã làm là đúng đắn, và cộng đồng quốc tế đứng về phía cô ấy”, Trịnh Hữu Long nói.

“Câu chuyện của Phạm Đoan Trang chính là minh họa cho tình hình nhân quyền tại Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

Giải thưởng Martin Ennals được tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận nỗ lực của các nhà hoạt động nhân quyền trên thế giới và vận động cho việc bảo vệ họ. Giải thưởng này được thành lập từ năm 1992, đặt tên theo Martin Ennals, nhà hoạt động nhân quyền người Anh từng là Tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế từ năm 1968 đến năm 1980. Hội đồng chấm giải là một ủy ban độc lập bao gồm đại diện của mười tổ chức nhân quyền uy tín trên thế giới.

Tiến sĩ Daouda Diallo (trái) và Abdul-Hadi Al-Khawaja – hai nhà hoạt động nhân quyền cùng được vinh danh trong giải thưởng Martin Ennals năm 2022. Ảnh: iBurkina.com, Bahrain Center for Human Rights

Cùng nhận giải thưởng năm 2022 với Phạm Đoan Trang là hai nhà lãnh đạo phong trào nhân quyền khác: Tiến sĩ Daouda Diallo đến từ Burkina Faso (một quốc gia ở khu vực Tây Phi) và ông Abdul-Hadi Al-Khawaja đến từ Bahrain (một đảo quốc theo chế độ quân chủ thuộc Vịnh Ba Tư). Cả ba người này đều hoạt động tích cực trong việc thu thập bằng chứng và tư liệu hóa các vụ việc vi phạm nhân quyền.

Theo ban tổ chức, Phạm Đoan Trang, Abdul-Hadi Al-Khawaja và Tiến sĩ Daouda Diallo được nhận giải vì họ đã can đảm đấu tranh bảo vệ các giá trị nhân quyền với chủ trương phi bạo lực, bất chấp rủi ro đến tính mạng. Họ đã lãnh đạo và truyền cảm hứng cho nhiều người, và đều đang ở trong tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp.

Ở Bahrain, ông Al-Khawaja bị kết án chung thân và đã phải ngồi tù đến năm thứ mười, còn Tiến sĩ Diallo thì là mục tiêu của rất nhiều lời đe dọa trong bối cảnh xung đột vũ trang tại Burkina Faso.

Lễ trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào ngày 2/6/2022 tại Geneva, Thụy Sĩ. Mỗi người được giải sẽ nhận số tiền thưởng từ 20.000-30.000 Francs Thụy Sĩ (tương đương khoảng 500–750 triệu đồng). Mạng lưới của giải thưởng Martin Ennals cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động quảng bá và vận động ở tầm quốc tế cho những nhà hoạt động nhân quyền được vinh danh.

_____

*Ghi chú:

.