- Lễ thọ nhận Phật sự tại Chùa Bảo Quang: Thượng Tọa Thích Nhuận Hùng và 3 Thượng tọa khác nhận trách nhiệm

- Cả nước có 33 tỉnh, thành vùng xanh. Bình Dương còn hơn 120 F0 phải thở oxy, số ca tử vong thấp nhất từ trước đến nay. Hơn 60.000 F0 đang điều trị, Hà Nội vận hành "trạm y tế online" tiếp nhận thông tin qua Facebook. Đà Nẵng tiêm mũi bổ sung vaccine COVID-19 cho người có nguy cơ cao. Bắc Giang: 34 người dương tính với Covid-19, phong tỏa Bệnh viện Y học cổ truyền. Vụ Việt Á: Khởi tố nhân viên phòng vật tư Bệnh viện TP Thủ Đức. “Siêu doanh nghiệp” vốn 500.000 tỉ đồng (21,7 tỉ USD) bất ngờ tuyên bố giải thể.

- Texas: đặc nhiệm FBI xông vào nhà thờ, cứu xong các con tin do 1 tay súng bắt để đòi thả tù khủng bố.

- Vô địch quần vợt thế giới Novak Djokovic, không hề chích ngừa, bị trục xuất rời Úc châu sau khi tòa cho hủy visa

- Virginia: tân Thống Đốc nhậm chức, gỡ bỏ lệnh buộc mang khẩu trang đối với học sinh từ mẫu giáo tới lớp 12

- Christopher Miller (cựu quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng khi bạo loạn 6/1/2021) gặp Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn

- Mark Schlissel mất chức Viện trưởng đại học University of Michigan vì dan díu tình cảm với 1 nhân viên

- Bất kể tình báo cảnh giác, Bộ Trưởng Nội Vụ Anh nói nữ gián điệp TQ chưa tới mức hình sự, phe bảo thủ đòi điều tra

- Quận Cam: ứng cử viên DB/TB Cộng Hòa gốc Hoa Benjamin Yu không chích ngừa, dính COVID, thở máy, kiệt sức

- New York: bắt được 1 trong 3 tên đánh bằng tay chân và bằng gậy vào 1 người gốc Á và chửi mắng, kỳ thị

- New York: 1 phụ nữ gốc Á 40 tuổi đã chết, sau khi bị 1 người đàn ông xô té xuống trước chiếc xe lửa chạy tới

- Nam California: 1/3 dân Mỹ gốc Á ở San Gabriel Valley từng bị kỳ thị, chửi mắng từ khi đại dịch bùng nổ

- HỎI 1: Mạng Internet của Cam Bốt siết y hệt TQ, Việt Nam? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hãng Visa nói gần 1/4 doanh nghiệp nhỏ sẽ chấp nhận tiền kỹ thuật số năm nay? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-16/1/2022) -- Lễ thọ nhận tiếp nối Phật sự tại Chùa Bảo Quang đã thực hiện hôm Thứ Bảy 15/1/2022 với nghi lễ do ba Hòa Thượng chứng minh, trao nhiệm vụ giữ gìn và hoằng pháp cho 4 Thượng Tọa.

- Chùa Bảo Quang, còn có tên là Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo, tại địa chỉ:

713 N Newhope St,

Santa Ana, CA 92703

Phone: 714-588-1858 (Thượng Tọa Thích Nhuận Hùng)

chính thức mở cửa sinh hoạt bình thường, đã gửi lời mời Phật tử tới dự các khóa lễ và sinh hoạt thường kỳ.

Bốn Thượng tọa quỳ trước ba vị Hòa thượng trong Lễ thọ nhận duy trì Phật sự Chùa Bảo Quang. Photo: PTH/VB.

Hôm Thứ Bảy 15/1/2022, Lễ thọ nhận duy trì Phật sự đã thực hiện tại Chùa Bảo Quang với quý tôn đức chứng minh: Chủ lễ là Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Phó Pháp Chủ kiêm Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới) đồng chứng minh với Hòa Thượng Thích Thiện Long (Viện Chủ Chùa Phật Tổ, Long Beach) và vị hòa thượng đại diện Viện chủ Chùa Quan Âm Orange County.

Bốn vị Thượng Tọa đã quỳ nhận Lễ thọ nhận duy trì Phật sự Chùa Bảo Quang để tiếp bước Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh (Khai sơn Chùa Bảo Quang Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo) là:

- Thượng Tọa Thích Nhuận Hùng;

- Thượng Tọa Thích Huệ Minh;

- Thượng Tọa Thích Thiện Hiếu;

- Thượng Tọa Thích Quảng Thiện.

Ban quản trị Chùa Bảo Quang (Lộc Bạch, Trâm Bạch, Kiệt Cao) cũng được quý Thầy chứng minh dặn dò nỗ lực hỗ trợ quý Thầy giữ gìn Phật sự và hoằng pháp.

Ban quản trị Chùa Bảo Quang (Lộc Bạch, Trâm Bạch) quỳ, nghe quý Thầy chứng minh dặn dò. Photo: PTH/VB.

ĐẶC BIỆT: Phật tử muốn nhận lãnh miễn phí khẩu trang (dày 4 lớp vải), xin mời tới Chùa Bảo Quang, hỏi Thượng Tọa Thích Nhuận Hùng (714-588-1858). Các chùa khác muốn nhận khẩu trang miễn phí để về phát cho Phật tử quý chùa cũng xin liên lạc như trên.

Chương trình Chùa Bảo Quang sinh hoạt y như lịch thường kỳ do cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đề ra:

- ngày thường, mở cửa từ 9 AM-7 PM.

- Chủ nhật hàng tuần, từ 11 AM: khóa lễ cầu an, cầu siêu. Cúng tuần thất cho các gia đình Phật tử.

- Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy, từ 6 PM: tụng Kinh Pháp Hoa.

- Thứ Sáu, từ 6PM: Sám hối, khóa Lễ Tịnh Độ.

- Phật tử có thể vào thăm tro cốt, bài vị thân nhân quá cố hàng ngày. Tất cả tro cốt, bài vị đều y chỗ cũ.

- Sẽ khôi phục lại Gia Đình Phật Tử, lớp Việt ngữ, Tạp chí Văn hóa Phật giáo Trúc Lâm (sẽ có thông báo sau).

- các khóa lễ Tết cũng sẽ có chi tiết sau.

Việt Báo sẽ có thêm bản tin chi tiết vào ngày mai.

--- Toán đặc nhiệm "FBI Hostage Rescue Team" đã xông vào một đền thờ Do Thái Giáo tại Colleyville, Texas đêm Thứ Bảy để giải cứu 3 con tin còn lại bị một tay vũ trang bắt.

Trước đó 10 giờ đồng hồ, vào lúc 10:41 giờ sáng Thứ Bảy, một tay súng vào giữa buổi thánh lễ Shabbat để bắt 4 người làm con tin, trong đó có giáo sĩ chủ lễ. Vài giờ sau hung thủ thả 1 con tin, để còn giữ 3 con tin. Tất cả các con tin đã được cứu an toàn đêm Thứ Bảy.

Hung thủ đã chết. FBI từ chối xác nhận nguyên nhân cái chết của hung thủ, chỉ nói đang điều tra. FBI xác nhận được danh tính tay súng, nhưng từ chối tiết lộ. Các con tin không ai bị thương.

Lý do hung thủ vào bắt con tin là để đòi Mỹ trả tự do cho Tiến sĩ Aafia Siddiqui, một nhà khoa học Pakistan đang thọ án tù 86 năm tại một nhà tù Mỹ ở Fort Worth, Texas. Bà Siddiqui bị kết án năm 2010 vì đã bắn vào chiến binh Mỹ trong khi bị giam tại 1 đồn cảnh sát ở Afghanistan.

Hung thủ tự nhận là anh (hay em trai) của Tiến sĩ Aafia Siddiqui, nhưng gia đình của Siddiqui đưa ra bản văn nói không hề có người thân hay anh/em nào với hung thủ, và đã lên án hành vi tấn công giáo đường của hung thủ.

--- Cầu thủ quần vợt Novak Djokovic, người đang ở vị trí vô đich thế giới, đã bị trục xuất ra khỏi Úc châu đêm Chủ Nhật 16/1/2022 sau khi 3 thẩm phán Tòa Liên Bang cùng đồng ý bác bỏ visa của cầu thủ này xin ở lại để thi đấu giải Australian Open.

Phán lệnh tòa không giải thích lý do, chỉ nói ủng hộ lệnh trục xuất của Bộ Trưởng Di Trú Úc Châu Alex Hawke, với luật sư Bộ Di Trú nói trực tuyến trước tòa rằng hủy visa của cầu thủ Djokovic vì lợi ích công cộng.

Djokovic, 34 tuổi, công dân Serbia, không hề chích vaccine ngừa COVID-19, hiện là người vô địch quần vợt, thắng 20 lần giải Grand Slam. Novak Djokovic lên một chuyến bay Emirates từ Melbourne vào đêm Chủ Nhật, nhưng chưa rõ nơi đến sau cùng là ở đâu.

Djokovic đưa ra bản văn, nói anh thất vọng vì không được bảo vệ vị trí vô địch quần vợt mà anh yêu thích, đồng thời gửi lời chúc lành tới các cầu thủ và ban tổ chức giải Australian Open.

Úc châu có chính sách thuộc hàng gắt nhất thế giới về an toàn biên giới để chống COVID-19, và nói rằng chính sách siết chặt biên giới đã giúp dân Úc an toàn trong thời đại dịch.

Thù Tướng Úc châu Scott Morrison đã cảm ơn tòa án về quyết định trục xuất cầu thủ Djokovic, nói rằng quyết định của Bộ Di Trú để hủy visa và trục xuất vì lý do lợi ích công chúng Úc châu đã được toán án hỗ trợ đồng thuận.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 15/01 đến 16h ngày 16/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.684 ca nhiễm mới, trong đó 41 ca nhập cảnh và 15.643 ca ghi nhận trong nước (giảm 662 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 11.196 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.982), Đà Nẵng (888), Khánh Hòa (680), Bình Phước (661), Bình Định (599), Bến Tre (556), Tây Ninh (446), Bắc Ninh (442), Hưng Yên (405), Cà Mau (395), Thanh Hóa (384), Quảng Ngãi (375), Hải Dương (346), Vĩnh Long (340), Trà Vinh (295), TP. Hồ Chí Minh (289), Quảng Ninh (286), Vĩnh Phúc (271), Thừa Thiên Huế (257), Quảng Nam (255), Bà Rịa - Vũng Tàu (245), Bắc Giang (235), Lâm Đồng (235), Nam Định (230), Lạng Sơn (221), Hòa Bình (207), Thái Bình (175), Nghệ An (173), Đắk Nông (157), Bạc Liêu (150), Gia Lai (137), Phú Yên (133), Hà Giang (125), Tuyên Quang (124), Sơn La (117), Đồng Tháp (115), Thái Nguyên (112), Hậu Giang (107), Bình Thuận (107), Kiên Giang (103), Lào Cai (96), Phú Thọ (90), Tiền Giang (86), An Giang (82), Ninh Bình (82), Quảng Bình (77), Quảng Trị (74), Cần Thơ (73), Đồng Nai (68), Hà Nam (66), Bình Dương (61), Hà Tĩnh (61), Long An (58), Điện Biên (55), Lai Châu (49), Sóc Trăng (43), Yên Bái (42), Ninh Thuận (39), Kon Tum (38), Cao Bằng (35), Bắc Kạn (8 ).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 15/01 đến 17h30 ngày 16/01 ghi nhận 129 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (15) trong đó có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến: Tiền Giang (2), Bình Dương (1), Đồng Tháp (1), Tây Ninh (1), Vĩnh Long (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Tháp (28 ca trong 2 ngày), Kiên Giang (9), Cần Thơ (9), Khánh Hoà (8 ), Bình Phước (7 ca trong 3 ngày), Đồng Nai (7), Tiền Giang (7), Vĩnh Long (6), Hậu Giang (6), Trà Vinh (5), Long An (4), Lâm Đồng (3), Bình Thuận (3), Bạc Liêu (3), Bình Dương (2), Bình Định (2), Sóc Trăng (2), Huế (1), Phú Yên (1), Đắk Nông (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 184 ca.

Cả nước có 33 tỉnh, thành vùng xanh. Toàn quốc có 33 tỉnh, thành vùng xanh; 23 tỉnh vùng vàng; 7 tỉnh vùng cam, không có tỉnh vùng đỏ, theo thống kê của Bộ Y tế ngày 16/1. Miền Bắc có 18 tỉnh, thành vùng xanh (dịch bệnh cấp độ 1), gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên, Thái Bình. Miền Trung có 6 tỉnh xanh, gồm: Bình Thuận, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam. Phía Nam có 8 tỉnh, thành xanh: An Giang, Bình Dương, TP HCM, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp. Tây Nguyên có duy nhất tỉnh Kon Tum ở cấp độ 1.

Hơn 60.000 F0 đang điều trị, Hà Nội vận hành "trạm y tế online" tiếp nhận thông tin qua Facebook. Ngày 16/1, Hà Nội ghi nhận thêm gần 3.000 ca COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính đang điều trị ở Thủ đô lên hơn 60.000 ca, 82% F0 đang điều trị ở nhà.

Để truyền tải thông tin tới người bệnh nhanh nhất, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) đã ra mắt mô hình trạm y tế online đầu tiên tại Thủ đô. Mô hình này áp dụng mạng xã hội Facebook để truyền tải thông tin y tế đến người dân; đồng thời, fanpage này cũng được kết nối các tài khoản mạng xã hội Zalo từ UBND phường đến các tổ dân phố trong công tác phòng chống dịch.

Đà Nẵng tiêm mũi bổ sung vaccine COVID-19 cho người có nguy cơ cao. Đà Nẵng sẽ triển khai tiêm liều bổ sung vaccine phòng COVID-19 Pfizer từ ngày 17-18/1, đối tượng tiêm là người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng. Ngày 16/1, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông tin Sở vừa có công văn hướng dẫn tổ chức triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 bổ sung cho các đối tượng có nguy cơ cao trên 18 tuổi. Theo kế hoạch này, Đà Nẵng sẽ triển khai tiêm liều bổ sung vaccine phòng COVID-19 Pfizer từ ngày 17-18/1. Đối tượng tiêm là người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng (cụ thể như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng…) và đã hoàn thành mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến dưới 3 tháng.

Bình Dương còn hơn 120 F0 phải thở oxy, số ca tử vong thấp nhất từ trước đến nay. Bình Dương hiện còn hơn 29.000 ca mắc COVID-19, trong đó chủ yếu điều trị tại nhà và còn khoảng 120 F0 phải thở oxy. Tỷ lệ bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bình Dương tử vong trong những ngày gần đây, thấp nhất kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát.

Bắc Giang: 34 người dương tính với Covid-19, phong tỏa Bệnh viện Y học cổ truyền. Ngày 16/1, Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ tại thành phố Bắc Giang đã bị phong tỏa do phát hiện 34 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Chiều 16/1, lãnh đạo UBND TP Bắc Giang (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo phường Trần Phú phối hợp với cơ quan chức năng phong tỏa Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ. Đồng thời, khẩn trương rà soát, yêu cầu các hộ dân sinh, tiểu thương buôn bán sinh sống cạnh khu vực bệnh viện có nguy cơ lây nhiễm cao, tạm thời đóng cửa ở tại nhà để chờ xét nghiệm dịch tễ.

