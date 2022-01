Virginia: trường trung học đứng đầu Hoa Kỳ bị hội phụ huynh kiện vì tuyển sinh kỳ thị học sinh Mỹ gốc Á - SG thêm 18 người nhập cảnh nhiễm Omicron. SG: Các bệnh viện 'sợ' mua sắm trang thiết bị y tế. Hơn 50.000 ca COVID-19 khỏi bệnh trong ngày 15/1/2022. Học sinh Cần Thơ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 7/2. Hà Nội đang điều trị hơn 58.000 F0; có 550 ca nặng, nguy kịch. Nhiều người Hà Nội vẫn

SG thêm 18 người nhập cảnh nhiễm Omicron. SG: Các bệnh viện 'sợ' mua sắm trang thiết bị y tế. Học sinh Cần Thơ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 7/2. Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ bị khai trừ Đảng. Bắt Giám đốc Công ty Nam Phong vì nâng khống giá bộ xét nghiệm Việt Á.

- Virginia: trường trung học đứng đầu Hoa Kỳ bị hội phụ huynh kiện vì tuyển sinh kỳ thị học sinh Mỹ gốc Á

- 2 lần nói Trump thú nhận trách nhiệm gây bạo loạn 6/1/2021, DB Kevin McCarthy có thể bị trát đòi buộc ra khai

- vài người lục lọi văn phòng Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, để rơi đồ cá nhân đã điện thoại hỏi xin tìm giùm

- TNS Rand Paul (Cộng Hòa) năm 2013 dạy sinh viên rằng tin giả là chiến thuật lớn để thắng đối thủ, bị thu băng

- Tình báo Mỹ: vài tuần nữa, Nga sẽ gây rối, lấy cớ bảo vệ dân gốc Nga, đưa quân vào chiếm phía đông Ukraine

- đài truyền hình OAN nhiệt tình ủng hộ Trump gặp nạn: DirecTV sẽ cắt sóng đài này khi mãn hợp đồng năm nay

- Trump áp lực Sở Thống Kê đếm sớm dân số bằng cách ước tính thay vì đếm, dể tạo ưu thế cho Cộng Hòa khi bầu Hạ Viện

- tịnh khẩu: Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc dọa sẽ rút khỏi các cuộc tranh luận giữa các ứng viên Tổng Thống

- Martin Shkreli, bí danh "Pharma Bro" (Đại Ca Ngành Dược), bị tòa phạt trả lại $64.6 triệu đô lợi tức, và 7 năm tù

- California giảm hơn 99,000 sinh viên (giảm 4.3%) ghi danh dưới bậc Cử nhân từ mùa thu 2020 tới mùa thu 2021

- HỎI 1: Giường bệnh chăm sóc đặc biệt ICU ở California gần đầy? ĐÁP 1: Các quận đông dân Việt đều báo nguy.

- HỎI 2: Singapore đứng đầu bảng điểm các thành phố biển? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-15/1/2022) --- Tình báo Mỹ nói với CNN rằng chính phủ Nga đang lên kế hoạch "cờ giả" ở phía đông Ukraine nhằm lấy cớ xâm lấn nước này: hiện thời Nga đã đưa các biệt kích tác chiến thành thị và chất nổ vào Ukraine, sẽ tấn công một số cơ sở thân Nga và cộng đồng sắc tộc gốc Nga, và sẽ lấy cớ đưa quân vào để cứu dân Nga trong lãnh thổ Ukraine.

Viên chức tình báo Mỹ nói với CNN rằng kế hoạch của Nga dự kiến tiến hành từ giữa tháng 1/2022 tới giữa tháng 2/2022, và đó là kịch bản đã sử dụng để Nga chiếm Crimea năm 2014.

--- Mạng lưới truyền hình Trump ưa chuộng hiện nay là One America News đang gặp rắc rối: hôm Thứ Sáu 14/1/2022 có tin công ty DirecTV sẽ ngưng phát sóng đài One America News, nơi liên tục mời gia đình Trump lên nói về "gian lận bầu cử" năm 2020 và là nơi đưa ra các thuyết âm mưu.

DirecTV dự định cắt làn sóng OAN khi hợp đồng với truyền hình này mãn hạn năm nay. OAN hiện nay cũng đang bị kiện từ hãng máy bầu Dominion Voting Systems vì bịa tin rằng các máy bầu phiếu của Dominion đã chuyển phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden. Dominion cũng kiện tương tự với đài Fox News và đài Newsmax.

--- Theo báo New York Times, Trump cũng từng gài người vào Sở Thống Kê Hoa Kỳ để bóp méo các số liệu nhằm chuẩn bị thiên vị cho các chiến thắng Cộng Hòa vì đếm dân số sai. Trump đã dàn dựng từ số liệu thống kê từ tháng 9/2020 để nếu Trump thất cử, thua Biden trong Ngày Bầu Cử 11/2020 thì vẫn sẽ ảnh hưởng được Hạ Viện Hoa Kỳ.

Một văn thư viết vào tháng 9/2020 chia sẻ giữa 2 quan chức cao cấp, trong đó có Ron S. Jarmin, Phó Giám Đốc Sở Thống Kê và là người chỉ huy hàng ngày. Trump áp lực đếm dân số sớm vài tuần lễ để nếu Trump thất cử tháng 11/2020, TRump có bản ước tính dân số sớm để tái phân phối địa hạt Hạ Viện trước khi rời Bạch Ốc.

Sở Thống Kê dưới quyền Bộ Thương Mại, lúc đó Bộ Trưởng là Wilbur Ross. Nếu đếm sớm như Trump muốn, nhiều công việc thống kê sẽ rút gọn thành ước tính, thay vì các con số chính xác, đặc biệt là làm hỏng chương trình nhận diện và đếm di dân bất hợp pháp.

Cựu Giám Đốc Sở Thống Kê Kenneth Prewitt, bây giờ dạy ở Columbia University, nói văn thư là một ảnh hưởng chính trị để làm sai lệch một công việc khoa học chỉ nhằm tạo ưu thế cho Cộng Hòa.

--- .Không ưa tranh luận, vì mở miệng là thua? Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC nói sẽ rút ra khỏi các cuộc tranh luận giữa các ứng viên Tổng Thống điều hành bởi tổ chức phi đảng phái Commission on Presidential Debates.

RNC gửi thư cho Ủy ban CPD, yêu cầu thay đổi nhiều thủ tục và tiến trình tranh luận. Chủ tịch RNC là Ronna McDaniel viết rằng Cộng Hòa không còn tin CPD là công bằng và phi đảng phái. Cần ghi nhận, CPD đã điều hành các cuộc tranh luận giữa các ứng viên Tổng Thống, Phó Tổng Thống trong hơn 3 thập niên.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 14/01 đến 16h ngày 15/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.378 ca nhiễm mới, trong đó 73 ca nhập cảnh và 16.305 ca ghi nhận trong nước (tăng 279 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 12.695 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.810), Đà Nẵng (874), Hải Phòng (814), Khánh Hòa (654), Bình Phước (651), Trà Vinh (646), Bình Định (581), Bến Tre (567), Tây Ninh (468), Cà Mau (438), Bắc Ninh (415), Vĩnh Long (393), Thanh Hóa (372), TP. Hồ Chí Minh (364), Hưng Yên (335), Quảng Ninh (312), Quảng Ngãi (309), Vĩnh Phúc (275), Quảng Nam (255), Bắc Giang (255), Thừa Thiên Huế (245), Hải Dương (243), Hòa Bình (232), Lâm Đồng (225), Nghệ An (224), Đắk Lắk (215), Nam Định (205), Thái Nguyên (192), Thái Bình (177), Bạc Liêu (176), Hà Giang (136), Phú Yên (135), Đồng Tháp (133), Kiên Giang (130), Phú Thọ (124), Bình Thuận (116), Bình Dương (106), Tuyên Quang (104), Bà Rịa - Vũng Tàu (95), Hậu Giang (94), Cần Thơ (93), Gia Lai (92), Đắk Nông (92), Lào Cai (87), An Giang (77), Long An (71), Quảng Bình (71), Hà Tĩnh (64), Lai Châu (62), Yên Bái (58), Sóc Trăng (58), Quảng Trị (56), Đồng Nai (55), Điện Biên (52), Hà Nam (51), Tiền Giang (50), Sơn La (47), Ninh Thuận (40), Cao Bằng (23), Bắc Kạn (11).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 14/01 đến 17h30 ngày 15/01 ghi nhận 139 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (16) trong đó có 5 ca từ các tỉnh chuyển đến: Gia Lai (1), Long An (2), Đồng Nai (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (12), Cần Thơ (12), Tiền Giang (10), Kiên Giang (10), Sóc Trăng (8 ), Vĩnh Long (8 ), Tây Ninh (6), An Giang (6), Bến Tre (6), Long An (4), Cà Mau (4), Trà Vinh (3), Khánh Hoà (3), Bình Dương (2), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Bình Định (1), Đồng Nai (1), Bắc Giang (1), Đắk Lắk (1), Đắk Nông (1), Bình Phước (1), Bình Thuận (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 195 ca.





Hơn 50.000 ca COVID-19 khỏi bệnh trong ngày 15/1/2022. Tối ngày 15/1, Bộ Y tế cho biết 24h qua cả nước có 51.744 bệnh nhân COVID-19 trên cả nước khỏi bệnh, cao gấp hơn 10 lần so với số khỏi trong ngày 14/1. Với 51.744 ca khỏi trong ngày 15/1 đã nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 ở nước ta khỏi bệnh lên đến 1.717.964 ca. Đây là lần lần thứ 2 trong 1 tuần qua, số bệnh nhân COVID-19 khỏi trong 1 ngày vượt mốc con số 50.000. Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng điều trị người bệnh COVID-19 như liên tục cập nhật các phiên bản điều trị, đưa vào sử dụng nhiều thuốc mới, thuốc kháng thể đơn dòng, kháng thể kép, thuốc kháng virus... trong phác đồ điều trị, lập các Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19, đưa chuyên gia, bác sĩ tuyến trên về tuyến dưới hỗ trợ công tác điều trị.





Hà Nội đang điều trị hơn 58.000 F0; có 550 ca nặng, nguy kịch. Hơn 2.800 ca COVID-19 mới ghi nhận ngày 15/1 nâng tổng ca mắc ở Hà Nội trong 4 tuần qua lên gần 68.000 ca, chiếm hơn 76% tổng ca mắc trong đợt dịch thứ 4 ở Thủ đô. Bản tin COVID-19 do Sở Y tế Hà Nội tối 15/1 phát đi cho thấy trong 24 giờ qua, TP ghi nhận 2.810 ca mắc COVID-19 mới, giảm gần 200 ca so với hôm qua. Trong số ca mắc mới có 676 ca cộng đồng, số còn lại đã được cách ly.

Nhiều người Hà Nội vẫn chủ quan với dịch bệnh. Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số ca dương tính COVID-19 tại Hà Nội đã vượt mốc 3.000 nhưng nhiều người dân Thủ đô vẫn chủ quan, tụ tập đông và không đeo khẩu trang nơi công cộng.





Các bến xe Hà Nội dự kiến hành khách đi lại dịp Tết không cao. Thông tin từ Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, do dịch covid-19 diễn biến phức tạp nên dự báo dịp nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần năm nay, số lượng hành khách qua các bến xe trên địa bàn thành phố sẽ không tăng cao như những năm trước. Theo Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội trong các ngày 21, 22 và ngày 26, 27, 28, 29 tháng Chạp năm Tân Sửu, số lượng hành khách qua các bến xe trên địa bàn thành phố sẽ tăng khoảng 300% so với ngày thường. Tuy nhiên, do ngày thường số hành khách đến bến quá thấp, nên việc dự báo tăng tăng 300% trong những ngày cao điểm sẽ không vượt quá năng lực vận chuyển theo biểu đồ vận hành tại các bến xe và bình quân lượt khách trên xe sẽ chỉ đạt 50% tải trọng thiết kế.





F0 khỏi bệnh bao lâu thì nên đi tầm soát di chứng hậu COVID-19? Bác sỹ Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh cho biết, hầu hết di chứng hậu COVID-19 ở các bệnh nhân được ghi nhận có ảnh hưởng về hô hấp cấp và hô hấp mãn tính; một số di chứng về tim mạch; một số bệnh lý xuất huyết não, nhồi máu não, stress, lo âu, rối loạn giấc ngủ... Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, các kết quả nghiên cứu cho thấy, có 33 - 76% F0 có thể gặp triệu chứng hậu COVID-19 ít nhất 6 tháng sau đợt bệnh cấp tính; 20% người bệnh phải tái nhập viện; 80% người bệnh phải theo dõi tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu trong vòng 2 tháng sau xuất viện.





SG thêm 18 người nhập cảnh nhiễm Omicron. Tính đến ngày 15.1, TPHCM có tổng cộng 30 ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron. Ngày 15.1, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết TPHCM vừa phát hiện thêm 18 ca mắc COVID-19 mang biến chủng Omicron. Trong số này, một bệnh nhân 82 tuổi trở về từ Mỹ và mắc nhiều bệnh nền, đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TPHCM). 17 trường hợp còn lại không có triệu chứng, hiện được theo dõi, cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 12 (TP Thủ Đức, TPHCM). Như vậy, Việt Nam đã phát hiện tổng cộng 68 ca nhiễm biến chủng Omicron tại 9 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội (1), Quảng Nam (27), TPHCM (30), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1). Tất cả trường hợp này đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.





SG: Các bệnh viện 'sợ' mua sắm trang thiết bị y tế. “Chưa khi nào chúng tôi tiếp nhận trang thiết bị phân bổ về bệnh viện lại khó khăn như hiện nay”, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam thốt lên khi nói về tình trạng e dè trong mua sắm trang thiết bị y tế của các bệnh viện hiện nay. Ông Nam kể: “Trưởng phòng Vật tư Trang thiết bị y tế một bệnh viện nói, nếu Sở Y tế phân bổ về cho đơn vị thì em xin nghỉ việc vì em không muốn mua gì cả. Đó là câu nói cho thấy tâm lý e dè, lo lắng liên quan đến việc mua sắm”. Cho rằng, hành lang pháp lý trong việc đấu thầu trang thiết bị y tế chưa rõ ràng dễ dẫn đến những sai sót ngoài ý muốn, hầu hết các bệnh viện trên địa bàn TPHCM đang không muốn mua sắm.

Học sinh Cần Thơ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 7/2. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ điều chỉnh thời gian học sinh trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, THPT và học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường từ ngày 17/1 sang ngày 7/2.

Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ bị khai trừ Đảng.

Cảnh báo F0 tự ý dùng thuốc điều trị Covid-19

Bắt Giám đốc Công ty Nam Phong vì nâng khống giá bộ xét nghiệm Việt Á.

Ban Bí thư khai trừ khỏi Đảng ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ và bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên giám đốc Sở này. Tại cuộc họp ngày 15/1, Ban Bí thư xác định bà Phi trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế và ông Chu giữ cương vị Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Quản lý dự án các công trình y tế, Sở Y tế thành phố Cần Thơ, đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế. Vi phạm của ông Chu và bà Phi bị Ban Bí thư đánh giá là "gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân".. Các bác sĩ cho biết, thời gian gần đây đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng khá nguy kịch không đo được mạch, tụt huyết áp. Đáng nói là nguyên nhân không phải vì suy hô hấp mà vì chảy máu, sốc mất máu do tự ý dùng thuốc chống đông máu trong quá trình điều trị Covid-19 tại nhà. Tụt huyết áp, sốc mất máu vì tự ý dùng thuốc. Theo BS. Phạm Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, BV Bạch Mai, nhiều loại thuốc điều trị Covid-19 hiện đều có tác dụng phụ, nếu không kiểm soát tốt. Trong đó, có hai loại thuốc chống đông (Rivaroxaban hoặc Apixaban) và chống viêm (Dexamethasone hoặc Methylprenisolon). Việc sử dụng 2 loại thuốc này đúng thời điểm theo sự chỉ dẫn của cán bộ y tế sẽ mang lại hiệu quả trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, tác dụng phụ của thuốc chống đông là gây chảy máu. Do vậy với người có quá trình đông máu bình thường, nếu tự ý dùng thuốc sẽ dẫn tới tình trạng như bệnh nhân nhập viện nêu trên.Việc Công ty Nam Phong nâng giá bán bộ sinh phẩm xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất cho Bệnh viện Thủ Đức để hưởng chênh lệch hoa hồng gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 11 tỷ đồng. Ngày 15/1, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đối với bị can Phạm Vũ Phong, Giám đốc Công ty Nam Phong để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng "và "Đưa hối lộ" theo Điều 222 và 364 Bộ luật Hình sự 2015. Liên quan tới vụ án này, Viện Kiểm sát phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Trương Thị Bảo Trân (nhân viên Phòng Vật tư Bệnh viện Thủ Đức) để điều tra về tội "nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật hình sự 2015; bị can tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.---, gửi 1 tin nhắn tới một ủy viên khác (Stella Pekarsky) rằng chính sách thu nhận học sinh của học khu có tính kỳ thị đối với học sinh gốc Á.Hai ủy viên đang nói về ngôi trường trung học viết tắt là TJ -- tức là trung học Thomas Jefferson High School for Science and Technology, được xếp hạng 1 Hoa Kỳ trên danh sách trung học toàn quốc của tạp chí U.S. News and World Report.Chính sách mới trong năm 2020 của trường đã làm giảm ghi danh học sinh Mỹ gốc Á (giảm 19% trong năm 2021), trong khi trường nhận thêm các sắc dân thiểu số khác. Nhưng 20% cư dân quận Fairfax County, Virginia, là người gốc Á.Đã lộ ra tin nhắn giữa Omeish và Perskarsky, lại lộ thêm email của Jeremy Shughart (Trưởng phòng Tuyển sinh của TJ) gửi Lidi Hruda (viên chức Học khu Fairfax) yêu cầu "làm quân bình sân chơi" cho thấy Shughart nghĩ rằng học sinh da trắng và gốc Á hơi đông.Thế rồi, Pekarsky gửi email tới Omeish rằng Scott Brabrand (Tổng Giám Đốc Học Khu Fairfax) đã "làm rối tung TJ, thế là người gốc Á ghét chúng ta."Omeish trả lời rằng ông "ngu, và quá trắng" để giải quyết vấn đề. Omeish cũng gọi kiểu làm việc của Braband là "quá kỳ thị sắc tộc."Các email và tin nhắn kia lộ ra công khai khi hội phụ huynh TJ kiện Hội Đồng Học Khu Fairfax County, nói rằng trường TJ kỳ thị học sinh Mỹ gốc Á. Hồ sơ kiện này sẽ tranh cãi ở tòa liên bang vào Thứ Ba 18/1/2022.---(Dân Chủ-MD) nói với báo Business Insider hôm Thứ Sáu 14/1/2022 rằng nhiều người nghe lời Trump tham dự bạo loạn 6/1/2021 đã làm rớt nhiều đồ vật cá nhân khi họ xông vào lục lọi văn phòng Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-CA) -- rồi sau đó họ điện thoại vào văn phòng DB Pelosi để hỏi làm sao xin lại các món đồ vật đã làm rớt trong văn phòng bà này.Trong đó có người làm rơi điện thoại, làm rơi ví, túi xách và đồ vật cá nhân. Nhân viên văn phòng của DB Pelosi đã chuyển các yêu cầu tìm đồ vật rơi này sang cảnh sát, và cảnh sát đã xin họ cho biết tên, địa chỉ, số an sinh XH, số phone... để tìm được đồ rơi thì trả. DB Raskin nói thế là nhiều người bạo loạn lộ ra vì như thế, họ cứ nghĩ là họ có quyền xông vào lục lọi và cảnh sát phải cất giữ những món đồ họ làm rơi.---đã 2 lần nói rằng chính Trump thú nhận trực tiếp với y rằng Trump chịu một phần trách nhiệm bạo loạn 6/1/2021. Một lần McCarthy nói như thế trên 1 làn sóng phát thanh, và 1 lần nói qua điện thoại với một số dân cử Cộng Hòa năm 2021, theo CNN.Nhưng khi họp báo hôm Thứ Năm 13/1/2021, McCarthy chối là không thể nhớ đã nói gì như thế. CNN loan tin hôm Thứ Năm rằng CNN có bản chép chi tiết cuộc gọi mà DB McCarthy đã nói với các đồng viện Cộng Hòa.CNN ghi rằng McCarthy nói với các Dân Biểu Cộng Hòa ngày 11/1/2021 (vài ngày sau bạo loạn) rằng Trump đã nhìn nhận trách nhiệm về lời nói và hành động cho những gì xảy ra trong ngày 6/1/2021.McCarthy cũng nói trên 1 làn sóng phát thanh ngày 12/1/2021 rằng "Trump nói trực tiếp với tôi rằng Trump có một vài trách nhiệm" với cuộc bạo loạn 6/1/2021, theo CNN.---từ chối thư mời tự nguyện ra điều trần của Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn. Ủy Ban đang suy tính sẽ gửi trát đòi để buộc McCarthy ra. Đó là cách rất hiếm hoi để một Ủy Ban Hạ Viện gửi trát đòi 1 dân biểu ra để chất vấn.Báo New York Times ghi rằng Ủy Ban đã cân nhắc, đã họp kín để tìm hiểu các luật về gửi trát đòi một Dân biểu ra điều trần trước một Ủy Ban Hạ Viện. Trở ngại chỉ là vấn đề lịch sự, vì cùng là Dân Biểu với nhau, ngày nào cũng phải gặp nhau.Hiện thời 2 Dân Biểu Cộng Hòa khác -- DB Scott Perry (Cộng Hòa, Pennsylvania) và DB Jim Jordan (Cộng Hòa, Ohio) — cũng từng nói chuyện với Trump trước, trong và sau ngày bạo loạn, đã từ chối thư mời tự nguyện ra khai.Hôm Thứ Năm, McCarthy cũng chỉ trích Ủy Ban đã xâm phạm đời tư các dân biểu Cộng Hòa khi gửi trát đòi để buộc các công ty trao hồ sơ ngân hàng, các cuộc điện đàm của họ.Có tiền lệ là Ủy Ban Đạo Đức Hạ Viện đã từng gửi trát đòi Dân Biểu trả lời về hành vi bất xứng, nhưng các tiền lệ đều là họp kín.Trên Thượng Viện năm 1993 cũng từng gửi trát đòi TNS Bob Packwood (Cộng Hòa-Ore.) ra nộp một số trang nhật ký riêng để bị điều tra về cáo buộc quấy nhiễu tình dục nhiều nữ nhân viên. Packwood từ chối, liền bị Ủy Ban kiện, và năm 1994 tòa buộc phải nộp, liền kháng án cũng thua, rồi kháng án tiếp thì Thẩm phán tòa tối cao William H. Rehnquist từ chối xét khiếu nại, nên Packwood phải nộp nhật ký, sau đó từ chức vì bị hăm dọa trục xuất.---người từng được gọi là "Pharma Bro" (Đại Ca Ngành Dược) bị chánh án ra phán lệnh buộc trả lại $64.6 triệu đô lợi tức thu được nhờ thổi giá loại thuốc cứu mạng tên là Daraprim.Chánh án Denise Cote cũng cấm Martin Shkreli hoạt động lại trong ngành dược, theo tin của Axios. Shkreli hiện đang phục vụ án tù 7 năm về tội gian lận bưu tín và gian lận chứng khoán.---trở xuống tại California trong mùa thu 2021 đã giảm gần 250,000 sinh viên kể từ khóa mùa thu 2019 trước đại dịch, theo bản khảo sát phổ biến hôm Thứ Năm 13/1/2021 của National Student Clearinghouse.Trong đó cho thấy California có mức giảm hơn 99,000 sinh viên — tức là giảm 4.3% — trong số ghi danh dưới bậc Cử nhân từ mùa thu 2020 tới mùa thu 2021, trong đó phần lớn là vì giảm 9.9% tại các trường cao đẳng cộng đồng (đại học 2 năm).---(Cộng Hòa, Kentucky) đã từng dạy sinh viên rằng loan tin giả chính là một chiến thuật lớn để thành công. Ông nói như thế hồi năm 2013 với sinh viên tại University of Louisville. Tuyên bố này ghi lại trong 1 băng video.Ông nói loan tin giả trước các kỳ thi là để các sinh viên đối thủ học nhầm đề mục khác. Ông nói như thế trong bài giảng trước đại học y khoa. Lúc đó 1 sinh viên xin lời khuyên về kỳ thi ngày mai. Paul nói ông không bao giờ gian lận, "Nhưng tôi đôi khi loan tin giả. Đó là chiến thuật lớn. Tin giả có thể rất quan trọng."Paul nói thêm rằng chúng ta cứ loan tin giả là chúng ta biết đề thi ngày mai về gan, mọi thứ là về gan, như thế các sinh viên khác rủ nhau học về gan, nhưng rồi họ không học về thận và cơ phận khác, thì quý vị sẽ hơn điểm những người tin vào tin giả.Chiến thuật loan tin giả qua lời TNS Paul trong video dài 37 giây đồng hồ:---: Giường bệnh chăm sóc đặc biệt ICU ở California gần đầy?: Các quận đông dân Việt đều báo nguy. Tiểu bang California có 58 quận, tính vào ngày 12/1/2022, số lượng giường chăm sóc bệnh nhân đặc biệt đều lên mấp mé 80%, vì số bệnh nhân dính COVID tăng vọt, theo nghiên cứu của Stacker.Hiện thời, nơi đông bệnh nhân tràn ngập nhất trong 58 quận California là ở quận San Benito County, đầy 19.8% hơn so với tiểu bang Calif. tính chung.#1. San Benito County, CA– Giường đã có bệnh nhân nằm: 97.0% (20.0% là bệnh nhân COVID-19)— 19.8% đầy hơn so với Calif. tính chung.– Giường ICU có bệnh nhân nằm: 96.0% (50.0% là bệnh nhân COVID-19)— 21.5% đầy hơn so với Calif. tính chung.– Số bệnh trên 100k trong 7 ngày qua: 1,121 (704 trường hợp)– Dân số đã chích đầy đủ: 67.4% (42,316 người chích đầy đủ)— 0.6% tỷ lệ chích cao hơn California.Quận Santa Clara County (có thủ phủ là San Jose) đứng hàng thứ 27 trong 58 quận về chật giường bệnh.#27. Santa Clara County (thủ phủ là San Jose), CA– Giường đã có bệnh nhân nằm: 81.0% (10.0% là bệnh nhân COVID-19)— 0.0% không hơn so với Calif. tính chung.– Giường ICU có bệnh nhân nằm: 86.0% (17.0% là bệnh nhân COVID-19)— 8.9% đầy hơn so với Calif. tính chung.– Số bệnh trên 100k trong 7 ngày qua: 1,384 (26,686 trường hợp)– Dân số đã chích đầy đủ: 82.5% (1,590,637 người chích đầy đủ)— 23.1% tỷ lệ chích cao hơn California.#29. Los Angeles County, CA– Giường đã có bệnh nhân nằm: 80.0% (18.0% là bệnh nhân COVID-19)— 1.2% trống hơn so với Calif. tính chung.– Giường ICU có bệnh nhân nằm: 79.0% (20.0% là bệnh nhân COVID-19)— 0.0% không hơn so với Calif. tính chung.– Số bệnh trên 100k trong 7 ngày qua: 2,264 (227,245 trường hợp)– Dân số đã chích đầy đủ: 69.7% (6,995,742 người chích đầy đủ)— 4.0% tỷ lệ chích cao hơn California.#30. Orange County (Quận Cam), CA– Giường đã có bệnh nhân nằm: 79.0% (17.0% là bệnh nhân COVID-19)— 2.5% trống hơn so với Calif. tính chung.– Giường ICU có bệnh nhân nằm: 79.0% (22.0% là bệnh nhân COVID-19)— 0.0% không hơn so với Calif. tính chung.– Số bệnh trên 100k trong 7 ngày qua: 1,389 (44,119 trường hợp)– Dân số đã chích đầy đủ: 69.6% (2,209,626 người chích đầy đủ)— 3.9% tỷ lệ chích cao hơn California.Chi tiết:---: Singapore đứng đầu bảng điểm các thành phố biển?: Đúng thế. Singapore đứng đầu danh sách Leading Maritime Cities (LMC) theo bản báo cáo năm 2022 thực hiện bởi DNV và Menon Economics.Chi tiết: