.

- Bầu cử đặc biệt ở Florida: ứng viên Dân Chủ thắng ghế Dân Biểu liên bang địa hạt 20

- Hàng chục y bác sĩ "xuống đường" đòi lương: Bộ trưởng Y tế chỉ đạo nóng. Nhân viên y tế ở Quảng Nam bị chậm trả lương khi tết cận kề. Di chứng hậu Covid - mối lo cộng đồng năm 2022. SG: Học sinh mầm non đến lớp 6 có thể đến trường sau Tết. Hội đồng thuốc Bộ Y tế cảnh báo: Molnupiravir ảnh hưởng tinh trùng. Hưng Yên: về quê ăn Tết phải tự cách ly 7 tới 14 ngày. Thanh Hóa, Hà Tĩnh: về quê ăn Tết, phải tự cách ly từ 0 tới 7 ngày. Về quê ăn Tết: nhiều tỉnh miễn cách ly, chỉ giữ 5K. Ngành y tế SG rút ra những bài học để trở thành vùng xanh. SG: sinh viên y khoa ra tuyến đầu chống dịch. Sài Gòn - 'cơn bão' COVID-19 đã qua, nhiều người chưa ngơi nghỉ. Vụ Việt Á là sự cảnh báo 'virus tham nhũng' nhiều biến thể.

- Đa số ủng hộ sửa đổi luật mà Trump đã dùng để đòi Pence quăng bỏ phiếu đại cử tri bầu cho Biden

- MSNBC: có ít nhất 5 chứng thư giả ở 5 tiểu bang nói Trump thắng Biden năm 2020, bất kể thực tế Biden thắng Trump

- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6.1.2021 muốn Rudy Giuliani ra trước Ủy Ban kể về bộ tư lệnh bạo loạn

- Ủy Ban gửi 3 trát đòi tới 2 cố vấn của cậu Trump Jr. và người giúp soạn bài diễn văn để Trump đọc ngày bạo loạn

- Trump tự kể đã chích vaccine tăng cường (mũi 3), chọc quê kê chích mà giấu (ám chỉ Thống Đốc Ron DeSantis

- DB Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa): có thể sẽ phải dùng "Tu Chính Án số 2" (xài súng) để đối phó với Dân Chủ

- Anh quốc: 1 bác sĩ ký tên tắt của ông vào các lá gan các bệnh nhân mà ông giải phẫu, bị sa thải, trừng phạt

- Wisconsin: đếm lại phiếu cứ thấy Trump thua Biden, Chủ Tịch Hạ Viện TB Robin Vos (Cộng Hòa) lại bị gọi ra tòa

- WHO: dịch tràn ngập, dự kiến 1/2 dân số Châu Âu, Nga và Trung Á sẽ nhiễm Omicron trong 6 đến 8 tuần tới

- lạm phát: CPI tăng 7% trong trọn năm 2021, và là mức tăng kỷ lục kể từ 1982. Mọi thứ tăng giá

- chặng đầu: Dự luật y tế toàn dân California "AB-1400" thông qua Ủy Ban Y Tế Hạ Viện Calif. với tỷ phiếu 11-3

- HỎI 1: Có phải vaccine chống COVID-19 đã cứu mạng 240,000 người? ĐÁP 1: Đúng thế, và ngăn cản 1.1 triệu dân Mỹ khỏi nhập viện trong nửa đầu năm 2021.

- HỎI 2: Nhật sáng chế ra xe hơi chạy trên mặt nước để cứu hộ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-12/1/2022) --- Bản thăm dò mới của Politico và Morning Consult cho thấy đa số ủng hộ sửa đổi luật mà Trump đã dùng để yêu cầu cựu Phó Tổng Thống Mike Pence bác bỏ phiếu đại cử tri bầu cho Tổng Thống Joe Biden.

.

Câu hỏi là có muốn sửa luật "Electoral Count Act of 1887" trong đó không ghi rõ là nếu vai trò Phó Tổng Thống trong việc xác minh phiếu đại cử tri có phải chỉ là nghi lễ như trong quá khứ hay có toàn quyền bác bỏ phiếu đại cử tri.

.

- 55% cử tri nói cần sửa luật để Phó Tổng Thống chỉ là nghi lễ và buộc chứng nhận phiếu đại cử tri từ tiểu bang đưa lên.

- 20% chống sự thay đổi.

- 25% nói không có ý kiến.

.

Câu hỏi đưa ra vì Trump đã áp lực Pence trong cương vị chủ tọa buổi họp khoáng đại lưỡng viện hãy quăng bỏ các phiếu đại cử tri từ các tiểu bang đưa lên theo kết quả bầu cử 2020, nhưng Pence từ chối và đó là lý do người cuồng Trump bạo loạn ngày 6/1/2021 đòi treo cổ Pence.

,

--- Chúng ta mới biết là có 2 văn bản chứng thư giả mạo từ 2 tiểu bang Michigan và Arizona trong đó nói rằng Trump đã thắng cử 2 nơi này, tuy thực tế kết quả bầu cử 2020 cho thấy Biden đã thắng phiếu.

.

Bây giờ, phóng viên Rachel Maddow của đài MSNBC nói đêm Thứ Ba 11/1/2021 rằng bà có trong tay 5 chứng thư giả mạo của 5 tiểu bang chiến trường, chứ không phải 2, trong đó các viên chức Cộng Hòa nói Trump thắng cử bất kể thực tế là Trump thua Biden. Như thế, có thể là có nhiều hơn 5 tiểu bang có chứng thư giả mạo.

.

Maddow nói, điều kỳ lạ, cho thấy cả 5 văn bản chứng thư giả mạo của 5 tiểu bang có cùng kiểu chữ (font), cùng hình thức trình bày (format), cùng khoảng cách giữa chữ và đoạn (space), gần như câu văn gần y hệt nhau.

.

--- Điều kỳ lạ: Trump khuyến khích chích mũi vaccine tăng cường (mũi 3) và chửi mắng những người có chích tăng cường mà giấu, ám chỉ Thống Đốc Ron DeSantis của Florida. Nói trên đài truyền hình One America News Network, Trump một lần nữa xác nhận TRump đã chích mũi vaccine thứ 3 để chống COVID-19

.

Trump nói thêm Trump thấy có vài chính khách được phỏng vấn và 1 trong các câu hỏi là, 'Ông có chích vacicne mũi tăng cường chưa?' thì họ trả lời loanh quanh trong khi thực tế họ đã chích mũi 3. Trump không kể đích danh, nhưng ám chỉ Thống Đốc Ron DeSantis, người được xem là một ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa năm 2024.

.

--- Bạn biết rồi, bây giờ đi chợ cái gì cũng tăng giá. Chỉ số Giá Tiêu Thụ Hoa Kỳ CPI tiếp tục tăng trong tháng qua: chỉ số này tăng 7% trong năm, tính tới hết tháng 12/2021, và là mức tăng kỷ lục tại Hoa Kỳ kể từ 1982.

.

Hầu hết mức tăng ảnh hưởng từ giá tăng của xe cũ, giá mau bán nhà và giá thuê nhà, và giá thực phẩm. Trong năm 2021, giá bữa ăn trong nhà hàng tăng 6.6%. Chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang Jerome Powell nói hôm Thứ Ba 11/1/2022, "Nếu chúng tôi thấy lạm phát tăng cao hơn mong đợi, nếu chúng tôi phải tăng lãi suất nữa, thì cũng sẽ phải tăng."

.

--- Với hỗ trợ của các dân cử Dân Chủ, dự luật y tế toàn dân "Assembly Bill 1400" (AB-1400) cho California đã thông qua chặng đầu tiên ở Ủy Ban Y Tế Hạ Viện California vào đêm Thứ Ba 1/11/2022.

.

Tác giả dự luật là Dân biểu tiểu bang Ash Kalra (Dân Chủ-San Jose), nói rằng hệ thống y tế California cần bảo đảm sức khỏe mọi người dân, vì thời gian đại dịch qua có thực tế là y tế tiểu bang đã chăm sóc cả các di dân bất hợp pháp và đó là cách để vượt qua đại dịch.

.

Tuy nhiên tương lai sẽ bấp bênh. Dân Chủ đã trình dự luật riêng dự kiến sẽ tăng thuế cho các công ty và cá nhân khoảng $163 tỷ đô/năm để sẽ chi trả cho các y phí tương lai. Con số tăng thuế đó là tính theo phân tích của viện California Taxpayers Association, và đó là lý do viện này chống lại dự luật. Cử tri California sẽ phải bỏ phiếu xem có chấp nhận tăng thuế hay không.

.

Dự luật y tế toàn dân AB 1400 thông qua Assembly Health Committee với tỷ lệ phiếu 11-3 đêm qua, trong đó Cộng Hòa bỏ phiếu chống.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 11/01 đến 16h ngày 12/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.135 ca nhiễm mới, trong đó 69 ca nhập cảnh và 16.066 ca ghi nhận trong nước (tăng 47 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.889 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.948), Khánh Hòa (772), Bình Định (702), TP. Hồ Chí Minh (696), Bình Phước (641), Đà Nẵng (592), Cà Mau (535), Hải Phòng (525), Bến Tre (499), Tây Ninh (473), Bà Rịa - Vũng Tàu (400), Trà Vinh (399), Vĩnh Long (395), Bắc Ninh (375), Thanh Hóa (354), Quảng Ninh (319), Thừa Thiên Huế (270), Hưng Yên (270), Quảng Ngãi (253), Lâm Đồng (248), Hải Dương (245), Nam Định (227), Bạc Liêu (210), Quảng Nam (208), Vĩnh Phúc (198), Thái Nguyên (186), Hậu Giang (182), Hà Giang (182), Hòa Bình (171), Bắc Giang (163), Cần Thơ (161), Bình Thuận (134), Nghệ An (133), Đồng Tháp (133), Kiên Giang (125), Đắk Nông (120), Ninh Bình (114), An Giang (108), Sơn La (106), Phú Thọ (105), Thái Bình (103), Quảng Bình (100), Tuyên Quang (99), Đồng Nai (93), Sóc Trăng (89), Hà Nam (85), Lào Cai (80), Quảng Trị (68), Điện Biên (66), Yên Bái (60), Gia Lai (59), Bắc Kạn (56), Long An (40), Ninh Thuận (40), Lai Châu (38), Bình Dương (34), Cao Bằng (28), Tiền Giang (27), Phú Yên (23), Đắk Lắk (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 11/01 đến 17h30 ngày 12/01 ghi nhận 177 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (18) trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến: Long An (2), Đồng Nai (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (13), Bình Phước (13), Long An (13), Tiền Giang (13), Bến Tre (11 ca trong 02 ngày), Kiên Giang (11), Trà Vinh (9), Đồng Nai (9), Vĩnh Long (7), Cần Thơ (7), Bình Định (6), Bình Dương (6), Khánh Hòa (5), Bạc Liêu (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Cà Mau (4), Đắk Lắk (3), Bình Thuận (3), Quảng Ngãi (3), Phú Thọ (2), Hải Phòng (2), Bắc Giang (2), Tây Ninh (2), Vĩnh Phúc (1), Bắc Ninh (1), Huế (1), Hải Dương (1), Hà Giang (1), Hậu Giang (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 213 ca.





.

Hàng chục y bác sĩ "xuống đường" đòi lương: Bộ trưởng Y tế chỉ đạo nóng. Báo Lao Động ghi nhận rằng sự việc cán bộ nhân viên y tế bị nợ lương suốt trong nhiều tháng ròng đã lên đến đỉnh điểm khi ngày 12.1, hàng chục nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã căng băng rôn yêu cầu trả lương. Nguyên nhân là suốt hơn 8 tháng qua, họ bị nợ 50% số lương cơ bản. Theo nhiều nhân viên y tế của bệnh viện này, số tiền lương ít ỏi họ nhận hàng tháng không thể đủ cho họ trang trải cuộc sống, nhiều người đã phải bán hàng, bán rau quả sau giờ làm việc để có thêm thu nhập. Chiều ngày 12.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu lãnh đạo Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh phối hợp ngay với các đơn vị liên quan của Bộ Y tế giải quyết dứt điểm việc nợ lương, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 20.1.2022. Trước đó, ngày 16.11, Báo Lao Động đã đăng tải bài viết "Bệnh viện nợ lương, bác sĩ phải đi bán rau, ship hàng" phản ánh nhiều cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế), trong đó có những trường hợp tham gia tuyến đầu chống dịch, bị nợ 50% tiền lương đã nhiều tháng qua. Để kiếm thêm thu nhập, nhiều người phải tranh thủ bán rau, ship hàng sau giờ làm để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.





.

Nhân viên y tế ở Quảng Nam bị chậm trả lương khi tết cận kề. Báo Pháp Luật ghi nhận rằng Sở Y tế đề xuất tạm ứng một phần kinh phí hỗ trợ trả lương cho cán bộ, nhân viên ở một số đơn vị bị chậm lương. Các y, bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) than phiền, vừa làm chuyên môn, vừa tham gia chống dịch COVID-19 nhưng bị chậm trả lương khiến cuộc sống khó khăn. Một nhân viên cho biết, bình thường vào ngày 10 của tháng là được chi trả lương. Tuy nhiên, đến nay đã 12-1 nhưng vẫn chưa được trả lương tháng 12-2021 và tháng 1-2022. “Bệnh viện công khác tư, chúng tôi làm nhiều công việc chuyên môn, vừa tham gia chống dịch, tiêm vaccine, khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Nhân viên rất vất vả, Tết cận kề mà giờ chưa có lương thì nhân viên lấy gì chi tiêu, sinh hoạt gia đình, mua sắm Tết. Thực sự anh em rất buồn”, một nhân viên cho hay.





.

SG: sinh viên y khoa ra tuyến đầu chống dịch. Trong đợt bùng phát dịch vừa qua tại TPHCM, có 400 trạm y tế lưu động với 8.000 sinh viên tham gia phòng chống dịch. Khi Học viện Quân y rút khỏi thành phố, Sở Y tế sẽ tiếp tục duy trì mô hình trạm y tế lưu động để bảo vệ các thành quả chống dịch đã đạt được và chủ động ứng phó với biến chủng Omicron. Từ thực tế trên, Sở Y tế và các trường Đại học Y trên địa bàn quyết định triển khai kế hoạch đưa sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp về thực hành tại các trạm y tế lưu động. Đây là hoạt động chuyên môn cần thiết trong đào tạo và thực hành y khoa, giúp các sinh viên ngành y khi ra trường sẽ nắm được các vấn đề y tế công cộng để áp dụng trong quá trình hành nghề.





.

SG: Học sinh mầm non đến lớp 6 có thể đến trường sau Tết. Lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết, toàn địa bàn đang khôi phục dần để học sinh có thể học tập bình thường. Hiện tại, học sinh từ lớp 7 trở lên đã có thể đi học trực tiếp, song song với học trực tuyến. Với khối lớp từ Mầm non đến lớp 6, UBND thành phố đã yêu cầu sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM xây dựng kế hoạch để các em có thể quay lại trường sau Tết Nhâm Dần 2022. Phương châm của thành phố là tạo điều kiện hết sức cho các em được học tập nhưng phải đảm bảo an toàn với dịch COVID-19. "Thế hệ học sinh hiện nay đã chịu thiệt thòi trong suốt 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chúng ta cần bù đắp lại cho các cháu trong thời gian tới bằng việc tạo điều kiện học tập tốt nhất", báo Người lao động dẫn lời ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

.

để trở thành vùng xanh. Tại hội nghị tổng kết hoạt động ngành y tế TPHCM chiều 12.1, 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã cùng ngồi lại phân tích hành trình một năm qua của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho hay rằng các bài học là: "10 bài học kinh nghiệm của thành phố rút ra: Mỗi phường xã là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ; Xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh, cảnh báo dịch; không nhất thiết phải cách ly tập trung, chỉ cách ly tập trung khi không đủ điều kiện cách ly tại nhà; Phát triển các mô hình chăm sóc F0 tại nhà, bệnh viện 3 tầng…; Huy động nguồn lực xã hội hóa cho công tác phòng, chống dịch; Phát huy phối hợp với lực lượng công an, quân đội và ngành y; Củng cố và kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả y tế cơ sở; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; Vaccine là chiến lược lâu dài và hàng đầu trong phòng chống dịch bệnh."Tỉnh Hưng Yên yêu cầu người ở địa phương khác trở lại tỉnh, người từ vùng dịch về địa bàn, người từ địa phương khác về quê ăn Tết, phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ hoặc test nhanh ngay khi về đến địa phương. Người dân phải thực hiện khai báo y tế, tự cách ly tại nhà 14 ngày nếu chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc 7 ngày nếu đã tiêm đủ 2 mũi. Khi kết thúc cách ly, người dân phải tự test nhanh COVID-19, có kết quả âm tính mới được tham gia hoạt động tại cộng đồng.Quy định cụ thể, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết theo văn bản số 289 của địa phương, người về từ vùng dịch xanh và vàng không phải cách ly y tế. Người từ vùng đỏ và cam tùy theo trường hợp tiêm vaccine đủ hay chưa hoặc dựa trên việc tiếp xúc F1, F2 sẽ có từng hướng dẫn riêng. Tuy nhiên, đa số sẽ cách ly tại nhà 7 ngày. Tương tự, với trường hợp trở về từ vùng đỏ và cam nhưng đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19, Hà Tĩnh vận động người dân cam kết cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, xét nghiệm vào ngày thứ nhất. Người tiêm chưa đủ liều vaccine cách ly 7 ngày tại nhà và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm 2 lần trong thời gian cách ly.Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên không yêu cầu cách ly và giám sát y tế đối với người dân về quê ăn Tết mà chỉ khuyến cáo người dân thực hiện 5K. Riêng Thừa Thiên - Huế chỉ cách ly tại nhà với người dân trở về từ vùng có mức độ dịch ở cấp 4 (vùng đỏ). Nhiều địa phương khác ở Nam Bộ như Cà Mau, Sóc Trăng, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang… áp dụng quy định thông thoáng, thích ứng an toàn, không quy định cách ly người về từ các tỉnh, thành phố khác.. Phiên họp gần nhất của Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của Bộ Y tế có thông báo không dùng thuốc Molnupiravir cho phụ nữ có thai, trẻ dưới 18 tuổi do có tác dụng phụ, thuốc cũng ảnh hưởng đến tinh trùng của nam giới.Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 1.021 bệnh nhân đến khám do các vấn đề sức khỏe hậu Covid-19, chỉ trong hơn 40 ngày (từ 1/12/2021 đến 10/1). Thông tin được Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Anh Dũng chia sẻ tại Hội nghị triển khai các hoạt động trọng tâm của ngành y tế năm 2022, chiều 12/1. Trong số bệnh nhân mắc di chứng Covid khám tại bệnh viện Gia Định, 510 người bị các triệu chứng hô hấp (chiếm gần 50%),182 người có triệu chứng thần kinh, 134 trường hợp mắc các triệu chứng tim mạch, 180 bệnh nhân có vấn đề về nội tiết, 66 ca mắc bệnh lý tiêu hóa, 49 người gặp triệu chứng cơ xương khớp. "Đây là những con số đáng quan tâm, đặt ra nhiều vấn đề, thách thức cần tìm lời giải ngay", bác sĩ Dũng nói. Có bệnh nhân nữ 30 tuổi đến khám sau khi khỏi Covid-19 khoảng 6 tuần, khi chụp CT phổi chỉ cần đi khoảng 10 bước là nồng độ oxy máu (SpO2) từ bình thường xuống còn 83-84% - mức độ suy hô hấp. Trước đó, cô mắc Covid-19 mức độ nặng, từng sử dụng máy oxy lưu lượng cao (HFNC) để hỗ trợ hô hấp.Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 mới nhập viện và tử vong tại TP.HCM liên tục giảm. Vậy nhưng vẫn còn rất nhiều nhân viên y tế và nhân viên Phòng công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy chưa một ngày nghỉ ngơi. Họ nỗ lực, dốc sức để góp phần giúp người bệnh có ngày trở về bên gia đình ấm áp, xoa dịu nỗi đau mất mát phải gánh chịu sau cơn bạo bệnh. Thực tế cho thấy, bằng những việc làm nhân văn thầm lặng, không ồn ào, Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng các y bác sĩ, tình nguyện viên viết nên nên câu chuyện đẹp đi qua mùa "bão dữ" trong những ngày lịch sử dịch bệnh năm qua. Họ không ngại khó, ngại khổ, kiên trì và bền bỉ hỗ trợ chăm sóc các bệnh nhân mắc COVID-19 cùng các y bác sĩ. Đó là hạnh phúc được cống hiến, được sống đẹp của tập thể nghĩa tình và nhân ái.Theo ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, vụ Công ty Việt Á là sự cảnh báo “virus tham nhũng” còn rất nhiều, rất phức tạp, nhiều biến thể, nhờn thuốc. Do đó, các cơ quan chức năng phải chủ động tấn công, tăng sức đề kháng nếu không sẽ dễ bị tác động, lây nhiễm hoặc vi phạm. Phan Đình Trạc cho rằng, qua vụ việc này cũng cho thấy "sự sơ hở, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng". "Vụ việc cũng là sự cảnh báo “virus tham nhũng” còn rất nhiều, rất phức tạp, nhiều biến thể, nhờn thuốc, bất chấp, đòi hỏi chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn mà phải chủ động tấn công, tăng sức đề kháng nếu không sẽ dễ bị tác động, lây nhiễm hoặc vi phạm”, ông Trạc lưu ý. Từ đó, ông yêu cầu tập trung tham mưu chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, thanh tra, điều tra xử lý nghiêm các sai phạm liên quan vụ án kit xét nghiệm của Công ty Việt Á và các vụ, việc liên quan đến lĩnh vực y tế đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.---(Dân Chủ, Florida) đã thắng cử vào chức Dân Biểu liên bang địa hạt 20 hôm Thứ Ba 11/1/2021, theo tin AP, đánh bại đối thủ là ứng cử viên cực hữu Cộng Hòa Jason Mariner.Bà Cherfilus-McCormick vận động tranh cử với chính sách của Đảng Dân Chủ, như thế sẽ vào ghế của cố Dân Biểu Alcee Hastings (Dân Chủ-FL), người chết hồi tháng 4/2021. Vì là bầu cử đặc biệt hôm Thứ Ba 1/1/2022, nên bà sẽ phải tranh cử tiếp trong vòng sơ bộ Dân Chủ vào tháng 8/2022.---Tòa Tối Cao tiểu bang Wisconsin từ chối 1 yêu cầu giờ chót của Chủ Tịch Hạ Viện Tiểu Bang Robin Vos (Cộng Hòa). Vos xin chận 1 nỗ lực buộc Vos ra ngồi điều trần công khai liên hệ chuyện Cộng Hòa đòi đếm lại phiếu bầu cử 2020.Thẩm phán của Tòa Tối Cao Wisconsin hầu hết là Cộng Hòa, xác định lần njữa phán lệnh của Chánh án Valerie Bailey-Rihn của Tòa quận Dane County -- có nghĩa là, Vos sẽ phải ra trước tòa để bị chất vấn vào Thứ Tư 12/1/2022.Theo báo Milwaukee Journal Sentinel, nguyên do là nhóm quan sát American Oversight nêu lên ;à có phải Vos đã quyết định dìm một số tài liệu liên hệ việc đếm phiếu lại, và như thế là coi thường tòa án.Vos hồi mùa hè vừa qua đã thuê cựu Thẩm phán Tòa Tối Cao tiểu bang Michael Gableman duyệt lại bầu cử 2020. Vos và các Dân biểu Cộng Hòa của tiểu bang Wisconsin muốn đếm phiếu lại, và tòa thấy rằng Biden thắng Trump ở Wisocnsin tới 21,000 phiếu. Duyệt và đếm phiếu đều bí mật, Trump vẫn thua.Vos mới cho Gableman một ngân sách từ công quỹ lên tới $676,000. Họ phổ biến vài báo cáo về cuộc đếm phiếu bí mật, trong khi giấu nhiều hồ sơ liên hệ. Tổ chức American Oversight mới kiện vì thấy Vos giấu một số tài liệu về đếm phiếu, Chánh án Bailey-Rihn mới buộc Vos phải đưa ra tất cả tài liệu. Vos kiện lên Tòa Tối Cao, bây giờ là Vos thua, phải ra điều trần.Chuyện đếm lại phiếu đầy bí mật. Vì Gableman săn tìm chứng cớ cho thuyết âm mưu theo lời Trump rằng cuộc bầu cử đã bị Biden trộm cắp. Đếm hoài, Trump vẫn thua phiếu. Gableman tìm cách ra lệnh cho Cảnh sát trưởng quận Waukesha County bắt 2 Thị trưởng Green Bay và Madison vì các tài liệu mà 2 Thị trưởng này đã nộp trước đó, rồi yêu cầu 1 Thượng nghị sĩ tiểu bang cùng Đảng Cộng Hòa phải từ chức vì ông này chỉ trích, không tin thuyết "bị trộm cắp" của Trump.---cho biết hiện có hơn 7 triệu trường hợp mới nhiễm biến chủng Omicron khắp Châu Âu chỉ trong tuần lễ đầu của tháng 1/2022, tăng gấp đôi chỉ trong vòng 2 tuần lễ.Bác sĩ Hans Kluge, Giám Đốc WHO Châu Âu, nói trong buổi họp báo hôm Thứ Ba rằng 26 quốc gia trong khu vực báo cáo hơn 1% dân số của họ bị nhiễm COVID-19 mỗi tuần, thế nào cũng sẽ có quốc gia bị tràn ngập hệ thống y tế.Ông dẫn ra bản ước tính cảnh báo rằng hơn một nửa dân số ở châu Âu, Nga và Trung Á có thể bị nhiễm biến thể Omicron trong vòng từ 6 đến 8 tuần tới. Kluge kêu gọi các nước hãy cưỡng bách mang khẩu trang trong nội thất, và ưu tiên hóa chích ngừa, kể cả mũi tăng cường.---muốn nói chuyện với Rudy Giuliani, người từng là luật sư cho Trump để nộp hơn 60 đơn kiện ở nhiều tiểu bang để lật ngược kết quả bầu cử 2020 và đều thất bại.Chủ tịch Ủy Ban là Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-MS) nói rằng Ủy ban muốn hỏi về bộ tư lệnh biểu tình và bạo loạn có tên là Willard War Room mà cả Giuliani và phụ tá là Bernard Kerik đều có mặt trong đó vào hôm 6/1/2021. Trả tiền thuê phòng này để làm việc là do công ty Giuliani's LLC chi trả, nhưng sau đó được bình luận gia Jeanine Pirro của Fox News bồi hoàn.Có một lúc, Giuliani khoe là ông tính tiền làm luậts ưc ho Trump giá $20,000/ngày, nhưng Trump nói Trump không trả 1 xu cho Giuliani. Chưa rõ Ủy Ban Điều Tra sẽ gửi trát đòi tới Giuliani hay chỉ là lời mời. Trong khi đó, Kerik đã nộp nhiều tài liệu và đồng ý điều trần trước Ủy Ban.---đã gửi 3 trát đòi vào chiều Thứ Ba 11/1/2022, để gọi 2 cố vấn gần gũi của cậu Trump Jr. là Andy Surabian và Arthur Schwartz, cũng như 1 cựu viên chức Bạch Ốc, người giúp soạn bài diễn văn để Trump đọc trước cuộc biểu tình ngày 6/1/2021 là Ross Worthington.Các trát đòi này yêu cầu 3 người cung cấp tài liệu hạn chót là ngày 24/1/2022, và phải ra trả lời các câu hỏi trong khoảng ngày 31/1/2022 tới ngày 2/2/2022.---Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) hôm Thứ Ba 11/1/2022 nói rằng có thể bà sẽ phải dùng tới "Tu Chính Án số 2" để đối phó với các Dân Biểu Dân Chủ đang muốn, theo bá, áp đặt thành một chính phủ độc tài.Ghi nhận: Tu Chính Án số 1 là quyền tự do phát biểu, Tu Chính Án số 2 là quyền sử dụng súng. Trong khi nói chuyện với nhà truyền thông cựu hữu Sebastian Gorka hôm Thứ Ba, DB Greene chỉ trích Stacey Abrams (ứng cử viên Thống Đốc Dân chủ của Georgia) vì chính sách của bà Abrams về vaccine và về quyền súng.DB Greene ca ngợi quyền mang súng, nói: "Tậnc ùng sự thật là, đó là quyền trong Tu Chính Án số 2 của chúng ta, quyền mang súng, để bảo vệ dân Mỹ và cho chúng ta khả năng tự vệ đối lại chính quyền độc tài. Và tôi ghét phải dùng ngôn ngữ này, nhưng phe Dân Chủ, họ chính xác là --- họ đang chính xác làm những gì mà các nhà lập quốc đã nói tới, khi họ cho chúng ta các quyền quý giá mà chúng ta đang có."Hồi đầu năm nay, DB Greene cũng từng nói bà ủng hộ việc xử tử Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi.---đã bị sa thải ra khỏi danh sách các bác sĩ nước này vì đã ký tên tắt của ông vào các lá gan các bệnh nhân mà ông giải phẫu. Các chuyện này xảy ra tháng 2 và tháng 8/2013, khi Simon Bramhall dùng 1 thiết bị giải phẫu để viết tên tắt của ông lên các lá gan vào cuối 2 cuộc giải phẫu.Các chữ ký tắt này có độ dài 1.6-inch (= 4 centimét) được khám phá bởi 1 bác sĩ khác, khi cơ phân do Bramhall không hoạt động 1 tuần sau đó. Năm 2017, Bramhall thú tội, bị kết án 2 tội tấn công, bị phạt £10,000 (= $13,619.90 USD), và bị án phục vụ cộng đồng. Simon Bramhall sẽ được quyền khiếu nại để trở lại hành nghề bác sĩ.---: Có phải vaccine chống COVID-19 đã cứu mạng 240,000 người?: Đúng thế, và ngăn cản 1.1 triệu dân Mỹ khỏi nhập viện trong nửa đầu năm 2021. Đó là theo bản nghiên cứu in hôm Thứ Ba trên tạp chí JAMA Network Open.Chi tiết:---: Nhật sáng chế ra xe hơi chạy trên mặt nước để cứu hộ?: Đúng thế. Xe nổi này chạy bằng điện, đã chạy thử, được sáng chế để cứu người trong khi lũ lụt. Thử nghiệm tại thị trấn Suita, tỉnh Osaka, bởi đại học Osaka University’s Suita Campus. Xe an toàn trong mọi trường hợp ngập nước. Hiện còn 1 trở ngại là chạy chậm ở tốc độ 1 tới 2 kilômét/giờ trên mặt nước. Xe có thể chở 4 người đi tối đa 160 kilometers. Xe có giá 2.7 triệu yen ($23,600), kể cả thuế.

Video dài 43 giây đồng hồ, chạy thử nghiệm ở đây:



https://youtu.be/Pp_zmctbz_g

.

Xem bản tin:

https://www.asahi.com/ajw/articles/14510108

.