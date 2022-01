5 bước người Việt về nước ăn Tết cần thực hiện khi nhập cảnh tại SG. Chứng nhận vaccine COVID-19: Vì sao có app lại còn cần giấy chứng nhận? Tết Âm lịch 2022 có thể được nghỉ mấy ngày? Phúc nằm mơ: Mong một ngày không xa Việt Nam có nhà văn đoạt giải Nobel.

- y tá 15 thị trấn Calif. biểu tình, ủng hộ dự luật bảo hiểm y tế toàn dân AB 1400: sẽ cứu mạng nhiều triệu dân nghèo

5 bước người Việt về nước ăn Tết cần thực hiện khi nhập cảnh tại SG. Chứng nhận vaccine COVID-19: Vì sao có app lại còn cần giấy chứng nhận? Bình Dương có tân giám đốc CDC sau vụ mua kit xét nghiệm của Việt Á. Cà Mau không còn 'vùng cam, vùng đỏ', người dân được ăn uống tại quán. Hải Phòng vượt 15.000 ca mắc COVID-19, huy động xe tham gia cấp cứu F0. Thừa Thiên Huế triển khai 'ATM oxy' hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Hàng quán ở miền Tây tấp nập khách sau nới lỏng giãn cách. Quầy sạp đóng cửa, tiểu thương 'ngáp dài' chờ bán hàng Tết. Bắc Giang: Vận động công nhân ở lại ăn Tết và làm việc. Tết Âm lịch 2022 có thể được nghỉ mấy ngày? - Phúc nằm mơ: Mong một ngày không xa Việt Nam có nhà văn đoạt giải Nobel.

- cựu Tướng Mike Flynn so sánh người bạo loạn 6/1/2021 với Chúa Jesus khi vào đập phá các đền thánh

- cựu Trưởng Phòng Báo Chí của Pence: nếu nhận trát đòi, Pence sẽ ra trả lời trước Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn

- cựu công tố Kirschner: Quốc Hội nên buộc McCarthy trả lời hữu thệ về chuyện Trump im lặng 3 giờ nhìn bạo loạn

- Ngân hàng Citigroup: không chích ngừa sẽ bị sa thải; hàng không United Airlines đã đuổi 200 nngười không chích ngừa

- Connecticut: 2 đội trung học đấu khúc côn cầu trên băng, 1 cầu thủ 15 tuổi té ngã, bị đụng chạm, chết

- Chicago: nhóm da trắng thượng tôn biểu tình, chen vào cuộc diễn hành chống phá thai, bị la hét đuổi ra

- 10 hãng hàng không rẻ, an toàn: Allegiant, easyjet, Frontier, Jetstar Group, Jetblue, Ryanair, Vietjet, Volaris, Westjet, and Wizz.

- ba mẹ dự bạo loạn ngày 6/1/2021, dẫn theo cậu con trai 14 tuổi. Mẹ bị án 3 tháng tù, bố có ngày xử sau

- HỎI 1: Có video cho thấy 1 khỉ đột lái xe golf là thực? ĐÁP 1: Có thực.

- HỎI 2: Có thực cơ thể 85% dân số Indonesia đã có kháng thể chống COVID-19? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB- 9/1/2022) --- Hôm Thứ Bảy 8/1/2022, các y tá trong hội California Nurses Association đã tổ chức một ngày biểu tình tại 15 thành phố lớn ở tiểu bang, yêu cầu tiểu bang California thông qua dự luật bảo hiểm y tế toàn dân có tên là California Guaranteed Healthcare for All Act (AB 1400).

Dự luật AB 1400 yêu cầu California phải cấp bảo hiểm y tế cho toàn bộ 40 triệu dân. California hiện có 3.2 triệu người không bảo hiểm, và gần 12 triệu người không dùng bảo hiểm vì tiền copay (trả chung) hay tiền deductibles (trả phần khấu trừ, trước khi bảo hiểm chi trả) quá cao.

Hội y tá CNA nói rằng nếu có bảo hiểm y tế toàn dân sẽ cứu mạng nhiều người. Thêm nữa, dịch COVID-19 đã làm rạn vỡ hệ thống y tế vì lợi nhuận. Cathy Kennedy, Hội trưởng Hội Y Tá CNA, nói: "Chúng tôi là y tá, đã chứng kiến nhiều bệnh nhân phải hoãn chữa trị, hay bị từ chối vì họ không có tiền. Chăm sóc y tế là nhân quyền. Dự luật AB 1400 thông qua sẽ cứu mạng nhiều người."

Dự luật AB 1400 (còn có tên: CalCare) được các dân cử Dân Chủ ủng hộ, nhưng Cộng Hòa từ lâu đã chống lại vì cho là bảo hiểm y tế toàn dân tốn kém, phải tăng thuế giới nhà giàu. Dự luật sẽ ra điều trần ở Ủy Ban Y Tế Hạ Viện ngày 11/1/2022, nếu thông qua sẽ tới Ủy Ban Chuẩn Chi trước ngày 21/1/2022, rồi mới ra khoáng đại bỏ phiếu. Thăm dò cho thấy 65% dân Californai ủng hộ y tế toàn dân, một chính sách đã áp dụng ở Canada và nhiều nước Châu Âu.

--- Doug Mastriano (Thượng nghị sĩ tiểu bang Pennsylvania và là người phất cao lá cờ Nói Dối Lớn của Trump) đã ra mắt ban vận động tranh cử chức Thống Đốc Pennsylvania với sự xuất hiện của cựu Tướng Mike Flynn, và Flynn đã tuyên bố những lời nóng bỏng để tìm phiếu Cộng Hòa cho Mastriano.

Báo York Daily Record kể rằng Flynn so sánh những người bạo loạn 6/1/2021 như là đấng Jesus Christ, nói rằng Jesus khi 13 tuổi đã "vào một ngôi đền và đập phá. Nếu bây giờ, ngài sẽ bị gọi là khủng bố nội địa."

Mastriano đã chính thức tuyên bố ứng cử Thống Đốc chiều Thứ Bảy 8/1/2021 tại thị trấn Gettysburg. Mastriano trong năm vừa qua đã liên tục nói rằng bầu cử 2020 là gian lận, nhưng ngay tại tiểu bang nhà, ông cũng không tìm ra chứng cớ nào. Trong thời đại dịch, ông cũng chống Bác sĩ Fauci về những khuyến cáo y tế.

Được điểm ủng hộ từ cực hữu, Mastriano từng tới biểu tình ở thủ đô trong ngày 6/1/2021, ban vận động của ông trả tiền thuê 3 xe buýt chở người về thủ đô biểu tình. (ý kiến: FBI không bắt ông này, có lẽ không có hình ảnh hay video nào cho thấy ông đứng trong tòa nhà Quốc Hội, cũng không xô xát trực tiếp với cảnh sát. Nghĩa là, y như Trump đứng xa mà xúi, nên không vào tù, để bây giờ ra ứng cử Thống Đốc.)

--- Một nhóm da trắng thượng tôn hôm Thứ Bảy đã biểu tình, tìm cách chen vào cuộc diễn hành của những người chống phá thai ở Chicago. Họ mặc quần khaki vàng, áo khoác xanh da trời, phát cờ tổ chức Patriot Front (Mặt Trận Yêu Nước), mang cờ Mỹ ngược, và biểu ngữ lớn có chữ “Strong families make strong nations” (Gia đình mạnh sẽ làm đất nước mạnh).

Nhiều người biểu tình la hét, không cho nhóm da trắng thượng tôn chen vào. Nhiều xe đi ngang cũng bấm còi, tỏ ý phản đối. Nhóm thượng tôn này phải tách ra khỏi đoàn diễn hành.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 08/01 đến 16h ngày 09/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.779 ca nhiễm mới, trong đó 28 ca nhập cảnh và 15.751 ca ghi nhận trong nước (giảm 762 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.217 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.811), Hải Phòng (836), Khánh Hòa (790), Bình Phước (679), Bình Định (636), Cà Mau (615), Vĩnh Long (532), Hà Giang (492), Tây Ninh (475), TP. Hồ Chí Minh (472), Bến Tre (454), Đà Nẵng (433), Hưng Yên (410), Bắc Ninh (382), Quảng Ninh (315), Thanh Hóa (293), Bà Rịa - Vũng Tàu (285), Thừa Thiên Huế (255), Bạc Liêu (237), Lâm Đồng (228), Hậu Giang (195), Hải Dương (175), Quảng Ngãi (171), Vĩnh Phúc (170), Hòa Bình (169), Thái Nguyên (162), Nam Định (157), Cần Thơ (152), Ninh Bình (140), An Giang (140), Trà Vinh (138), Nghệ An (128), Đồng Tháp (127), Quảng Nam (126), Bắc Giang (126), Kiên Giang (120), Phú Thọ (118), Sóc Trăng (117), Bình Dương (117), Thái Bình (113), Điện Biên (105), Đắk Nông (103), Tiền Giang (97), Hà Nam (96), Đồng Nai (95), Bình Thuận (88), Quảng Bình (74), Yên Bái (73), Bắc Kạn (71), Quảng Trị (63), Hà Tĩnh (54), Lào Cai (47), Tuyên Quang (46), Ninh Thuận (41), Lai Châu (41), Sơn La (38), Phú Yên (34), Kon Tum (34), Long An (32), Cao Bằng (28).





Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 08/01 đến 17h30 ngày 09/01 ghi nhận 202 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (19) trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bến Tre (1), Đồng Nai (1), Tiền Giang (1), Vĩnh Long (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (21), Long An (15), Đồng Tháp (14), Vĩnh Long (14), Kiên Giang (13), Sóc Trăng (11), Cần Thơ (11), Đồng Nai (10), Tiền Giang (10), Bình Dương (9), Bến Tre (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (8 ), Tây Ninh (5), Hậu Giang (5), Cà Mau (4), Bình Định (4), Trà Vinh (3), Khánh Hoà (3), Bình Thuận (3), Bạc Liêu (3), Đắk Lắk (2), Bắc Ninh (1), Quảng Ninh (1), Huế (1), Gia Lai (1), Đà Nẵng (1), Lâm Đồng (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 213 ca.





Bộ Y tế đã phân bổ hơn 400.000 liều Molnupiravir điều trị COVID-19 cho 53 địa phương. Đến nay có hơn 400.000 liều thuốc Molnupiravir được Bộ Y tế phân bổ cho 53 địa phương trong Chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ. Tính đến ngày 8/1, Bộ Y tế cho biết đã phân bổ hơn 400.000 liều thuốc Molnupiravir phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ tại 53 địa phương.

Yêu cầu Bộ y tế rà soát, sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương rà soát, sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch COVID-19, đồng thời chỉ đạo việc sử dụng thuốc điều trị COVID-19 an toàn, hiệu quả.





Chứng nhận vaccine COVID-19: Vì sao có app lại còn cần giấy chứng nhận? Bộ Y tế vừa ban hành mẫu giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 mới có thể chứng nhận đến 7 mũi tiêm. Nhiều người thắc mắc vì sao đã có app chứng nhận tiêm rồi mà cần phải in giấy chứng nhận cho lãng phí? Không phải tất cả người dân đều sử dụng điện thoại có app. Ông Đỗ Trường Duy, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết hiện nay một số quốc gia chưa liên thông dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nên việc cấp giấy chứng nhận giấy để thuận tiện cho người dân sử dụng. Hơn nữa, không phải tất cả mọi người dân đều sử dụng điện thoại có phần mềm cập nhật mũi tiêm vaccine nên các điểm tiêm chủng vẫn thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người dân để thuận tiện trong việc sinh hoạt, đi lại, làm việc.





Bình Dương có tân giám đốc CDC sau vụ mua kit xét nghiệm của Việt Á. Ông Nguyễn Kiều Uyên, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương, được bổ nhiệm làm Giám đốc thay ông Nguyễn Thành Danh đã bị khởi tố. Chiều 8-1, lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết đang kiện toàn nhân sự ở CDC Bình Dương sau khi ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC Bình Dương - bị khởi tố điều tra vì liên quan đến việc mua kit xét nghiệm của Công ty CP Công nghệ Việt Á.





Bắc Giang: Vận động công nhân ở lại ăn Tết và làm việc. Để tránh nguy cơ nhiễm và làm lây lan dịch bệnh cao, tỉnh Bắc Giang yêu cầu các doanh nghiệp tuyên truyền, vận động công nhân ở lại ăn Tết và làm việc trên tinh thần tự nguyện.

Cà Mau không còn 'vùng cam, vùng đỏ', người dân được ăn uống tại quán. Trong khi đó, Bạc Liêu, Sóc Trăng cũng hạ cấp độ dịch. Riêng Sóc Trăng bỏ hạn chế người dân ra đường vào ban đêm. Chiều 9-1, ông Nguyễn Văn Dũng - giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau - đã ký quyết định công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 10-1, Cà Mau sẽ có 95 đơn vị áp dụng cấp độ 2 (vùng vàng), 6 đơn vị thuộc cấp độ 1 (vùng xanh). Đặc biệt, Cà Mau không còn xã, phường, thị trấn nào thuộc cấp độ 4 (vùng đỏ) và cấp độ 3 (vùng cam). Điều này đồng nghĩa người dân sẽ được mua bán, ăn uống tại chỗ.





Hải Phòng vượt 15.000 ca mắc COVID-19, huy động xe tham gia cấp cứu F0. Trước việc số ca mắc COVID-19 trên địa bàn ngày một tăng, Hải Phòng đã tạm dừng một số hoạt động dịch vụ và kêu gọi, huy động phương tiện tham gia cấp cứu bệnh nhân là F0. Trước diễn biến số ca F0 tiếp tục tăng và thành phố lên cấp độ dịch 4, thành phố Hải Phòng đã cho dừng hoạt động nhiều tuyến vận tải khách nội tỉnh, liên tỉnh. Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cũng gửi văn bản đến cơ quan, đơn vị liên quan đề nghị đáp ứng phương tiện, lái xe, thực hiện phương án nâng cao năng lực vận chuyển cấp cứu người bệnh COVID-19 theo từng cấp độ trên địa bàn thành phố.





Thừa Thiên Huế triển khai 'ATM oxy' hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Chương trình ATM oxy được triển khai tại Thừa Thiên Huế nhằm hỗ trợ cho công tác điều trị F0 tại nhà trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến phức tạp. Ngày 9/1, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ ra mắt chương trình ATM oxy với chủ đề "Trao oxy - Nối dài sự sống" và hỗ trợ trang thiết bị oxy hỗ trợ điều trị F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã hỗ trợ các trang thiết bị bao gồm 200 bình oxy 10 lít, 180 đồng hồ đo, 5 máy oxy loại 10 lít, 100 bộ chia oxy cho Thừa Thiên Huế. Trong đó, có 141 bình oxy 10 lít và 141 đồng hồ oxy được chuyển đến 141 trạm y tế phường xã trên toàn tỉnh nhằm hỗ trợ ngay và kịp thời tại mỗi địa phương. Số còn lại do ban vận hành ATM oxy trực tiếp hỗ trợ F0 khẩn cấp tại nhà với đầu số hotline 0779507090.

sau nới lỏng giãn cách. Sóc Trăng và Bạc Liêu đồng loạt bỏ quy định hạn chế người dân ra đường vào ban đêm, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh ăn uống hoạt động tốt hơn. Tối 8/1, nhiều quán ăn uống và nhà hàng ở Sóc Trăng tấp nập khách ra vào. Thời gian mở cửa đã được kéo dài hơn sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu ký văn bản kết thúc giới hạn thời gian ra đường vào ban đêm để phòng, chống Covid-19.Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 gồm 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết và 4 ngày nghỉ cuối tuần. Theo phương án lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 mà Bộ LĐTB&XH gửi Thủ tướng, thì người lao động được nghỉ Tết 9 ngày. Trong đó gồm 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết và 4 ngày nghỉ cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật) của tuần trước và sau Tết. Được biết, dịp nghỉ Tết, người lao động ngoài khoản tiền lương thì còn có thể nhận được 4 khoản tiền như: thường Tết; lương tháng thứ 13; tiền thăm hỏi từ quỹ công đoàn (300 nghìn đồng); tiền hỗ trợ, quà của công đoàn địa phương.. Hành khách chuẩn bị đến TPHCM cần có xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ, do cơ quan thẩm quyền nước sở tại cấp. Bên cạnh đó, hành khách cần khai báo y tế, xác nhận tiêm đủ hai mũi vaccine, với người từng mắc Covid-19 thì cần có giấy xác nhận đã khỏi bệnh. Khi nhập cảnh, hành khách phải thực hiện theo 5 bước đã được hướng dẫn. Cụ thể, khi vừa đáp xuống sân bay, hành khách phải cài đặt ứng dụng PC-Covid để tạo "Mã QR cá nhân". Bước thứ 2, khi nhập cảnh, hành khách được tầm soát SARS-CoV-2 ngay khi đến sân bay và nhận kết quả test nhanh tại chỗ. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, hành khách sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và chuyển về Bệnh viện dã chiến số 12 để cách ly, điều trị. Ngược lại, khi có kết quả âm tính, hành khách sẽ được hướng dẫn thực hiện thủ tục rời khỏi sân bay về nơi lưu trú đã đăng ký trước. Bước 3, trong suốt quá trình di chuyển về nơi lưu trú, người nhập cảnh phải thực hiện nghiêm quy định 5K. Bước tiếp theo, trong quá trình cách ly, người dân phải theo dõi sức khỏe và khai báo y tế mỗi ngày. Bước 5, có 2 trường hợp. Với người đã tiêm đủ liều vaccine, thì khi về địa phương chỉ phải theo dõi sức khỏe tại nhà 3 ngày. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phải cách ly tại nhà 7 ngày, cơ quan chức năng tại địa phương sẽ làm xét nghiệm trong ngày thứ 3 và 7.Còn khoảng 20 ngày nữa đến Tết Nguyên đán 2022 nhưng nhiều quầy sạp bánh kẹo, mứt ở chợ truyền thống vẫn còn 'cửa đóng then cài', còn quầy mở cửa thì tiểu thương ngồi cả ngày ngóng khách. Ngày 8/1, ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống như Bình Tây (quận 5), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), Tân Định (quận 1), tiểu thương kinh doanh bánh kẹo, mứt Tết... ngồi lặng lẽ chờ đợi khách mua. Bà Vân, tiểu thương nhiều năm kinh doanh bánh mứt ở quận 5 than thở: "Chưa bao giờ vắng như lúc này, có khi cả ngày chỉ có 1-2 khách đến xem hàng, giá cả".---. ‘Tôi luôn mong ước một ngày không xa Việt Nam sẽ có nhà văn đạt giải thưởng Nobel văn chương, mang đến niềm tự hào cho đất nước'. Báo Tuổi Trẻ ghi rằng đó là chia sẻ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi dự lễ phát động Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi và trao giải thưởng Tác giả trẻ lần thứ nhất do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức sáng 9-1 tại trụ sở hội - ngôi nhà chung của nhiều thế hệ nhà văn Việt Nam. Dự buổi lễ còn có Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Nguyễn Kim Sơn.Bản tin báo Tuổi Trẻ ghi thêm:""Tôi luôn mong ước một ngày không xa Việt Nam sẽ có nhà văn đạt giải thưởng Nobel văn chương, mang đến niềm tự hào cho đất nước. Tôi có niềm tin mạnh mẽ vào tất cả các nhà văn, tác giả trẻ hôm nay", Chủ tịch nước gửi gắm tới các nhà văn.Ông chỉ đạo các cơ quan chức năng "cần tạo ra không gian sáng tạo để các nhà văn sáng tạo nhưng không được làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, dân tộc và của Đảng đã xây dựng"."---. Một người nổi tiếng quốc tế về các hoạt động và tác phẩm vì con người như nhà báo Phạm Đoan Trang còn đang ở tù, thì sẽ không bao giờ Việt Nam được xét tới. Còn nói "không được làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, dân tộc và của Đảng đã xây dựng" thì sẽ hỏng, vì tất cả các tác phẩm lớn đều cần phải làm rạn vỡ không gian để đứa con ra đời, cũng như vỏ trứng phải vỡ để con gà ra đời. Nhóm Nhân Văn Giai Phẩm trong thập niên 1950s-60s có đủ căn cơ để được xét Giải Nobel Văn Học, nhưng Đảng đã bẻ hết ngòi bút của họ rồi.---với Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 để sẽ khai những gì ông biết về ngày 6/1/2021 -- nhưng có thể cần 1 trát đòi gọi ar, chứ không tự nguyện, vì sợ những người cực hữu đánh phá, theo lời cựu Trưởng Phòng Báo Chí của Pence là Alyssa Farah Griffin.Nói chuyện trên CNN hôm Thứ Bảy, Griffin nói rằng cô đoán là, theo những gì làm việc với Pence nhiều năm, cô nghĩ Pence sẽ hợp tác, sẽ trả lời một số câu hỏi của Ủy Ban, nhưng không tự nguyện mà sẽ cần trát đòi. Cũng như cựu Chánh văn phòng của Pence là Marc Short đã ra trước Ủy Ban khi bị trát đòi.Cô Farah Griffin cũng từng giữ chức Giám Đốc Truyền Thông Chiến Lược Bạch Ốc cho Trump, nói rằng cô đã tự nguyện được phỏng vấn bởi các ủy viên Cộng Hòa trong Ủy Ban Điều Tra, và nói sẵn sàng điều trần trước đầy đủ Ủy Ban nếu cần.---, Glenn Kirschner (cựu công tố quân đội Mỹ và là chuyên gia pháp lý ở MSNBC) nói rằng Lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy gặp cơ nguy trở thành nhân chứng để phải ra khai chống lại Trump.Kirschner trích ra một clip trong đó McCarthy đứng nói trên sàn Hạ Viện rằng "Tổng Thống [Trump] chịu trách nhiệm trong vụ bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội. Trump nên tức khắc lên án bọn bạo loạn khi thấy những gì đang xảy ra. Các sự kiện này đòi hỏi hành động tức khắc của Tổng Thống Trump."Nhưng gần đây, McCarthy đổi giọng, sau khi McCarthy tới Mar-a-Lago để gặp Trump. Kirschner phân tích rằng cần phải ép buộc McCarthy điều trần hữu thệ trước Quốc Hội. Và như thế, McCarthy có thể là nhân chứng để kết án Trump về tội xúi giục bạo loạn và phá hoại tiến trình đếm phiếu đại cử tri của Quốc Hội.Quốc Hội cần chất vấn McCarthy, thứ nhất là, sau cú điện thoại đầu tiên gọi Trump, thì Trump nói gì và biết gì về bạo loạn đang diễn ra. Thứ nhì, sau khi McCarthy báo Trump biết có bạo loạn và xin thúc giục dân bạo loạn về nhà, tại sao Trump im lặng 3 giờ đồng hồ mới lên tiếng với người bạo loạn.---đã trở thành ngân hàng Hoa Kỳ cỡ lớn đầu tiên thực hiện lệnh ép chích ngừa vaccine, nói với các nhân viên hoặc chích ngừa trước ngày 14/1/2022 hay là sẽ không lãnh lương phần còn lại của tháng, và rồi sau đó sẽ bị sa thải. Hiện thời 90% nhân viên Citigroup đã chích ngừa.Công ty là ngân hàng đầu tiên của thị trường Wall Street thực hiện lệnh ép chích ngừa, trong khi các ngân hàng đối thủ là Goldman Sachs và JPMorgan Chase chỉ yêu cầu nhân viên chưa chích ngừa phải làm việc từ nhà.Trong khi đó, hãng hàng không United Airlines tháng trước đã sa thải 200 nhân viên không chịu chích ngừa, trong tổng số nhân viên là 67,000 người.---là môn thể thao có thể gây ra tai nạn chết người. Cảnh sát thị trấn Greenwich, Connecticut, nói hôm Thứ Sáu rằng hai đội khúc côn cầu trên băng của 2 trường trung học thi đấu hôm Thứ Năm đã có 2 cầu thủ chạy đụng vào nhau.Trong khi đội của trường St. Luke’s tại thị trấn New Canaan đấu với đội của trường Brunswick School tại Greenwich thì khi cầu thủ Teddy Balkind của đội St. Luke té xuống băng, cầu thủ khác đang chạy gần đó đụng vào, gây thương tích nơi cổ Balkind.Cấp cứu chở Balkind đi bệnh viện, nơi đây Balkind tắt thở. Học sinh Teddy Balkind ra đi khi mới 15 tuổi.---khắp thế giới để tìm xem hãng nào an toàn nhất, công ty AirlineRatings.com xét theo nhiều thang điểm, như các trường hợp tai nạn phic ơ, tuổi các phi cơ, thủ tục kiểm tra của chính phủ, quy trình an toàn và y tế chống dịch COVID-19. An toàn nhát thế giới là hãng hàng không Air New Zealand.Nhóm 20 hãng hàng không an toàn nhất thế giới, theo thứ tự là:Air New Zealand, Etihad Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, TAP Air Portugal, SAS, Qantas, Alaska Airlines, EVA Air, Virgin Australia/Atlantic, Cathay Pacific Airways, Hawaiian Airlines, American Airlines, Lufthansa/Swiss Group, Finnair, Air France/KLM Group, British Airways, Delta Air Lines, United Airlines and Emirates.Khi xếp loại an toàn các hãng hàng không giá vé rẻ,cho năm 2022.Thứ tự 10 hãng hàng không giá rẻ và an toàn là: Allegiant, easyjet, Frontier, Jetstar Group, Jetblue, Ryanair,, Volaris, Westjet, and Wizz.---bạo loạn ngày 6/1/2021 đã dẫn theo cậu con trai 14 tuổi. Chánh án Colleen Kollar-Kotelly đã rầy bị can là bà mẹ Virginia Spencer trong buổi tuyên án, rằng bạo loạn không phải chuyến đi du lịch để dẫn con đi theo.Bà Virginia Spencer, cư dân North Carolina, đã nhận tội, bị kêu án tù giam 3 tháng, sau khi ra tù sẽ có 3 năm bị giám sát. Bà Spencer hôm Thứ Sáu trước tòa đã xin lỗi vì tham dự bạo loạn. Cùng đi với bà là chồng, bố của cậu bé 14 tuổi -- ông Christopher Raphael Spencer cũng đã bị bắt, sẽ ra tòa ngày khác.---: Có video cho thấy 1 khỉ đột lái xe golf là thực?: Có thực. Video đó lên YouTube từ tháng 9/2021, cho thấy một con khỉ đột khôn ngoan lái chiếc xe goif.Video dài hơn 4 phút này cho thấy:



https://youtu.be/V6ze-nVh2Bs



Video đó quay tại Dubai, tại 1 khu sở thú tư riêng của bà Sheikha Fatima Rashed Al Maktoum, con gái của Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, thủ tướng quốc gia United Arab Emirates.

Khỉ đột trong video tên là Rambo.

Một video khác cho thấy thêm về chú khỉ đột Rambo, dài hơn 5 phút:



https://youtu.be/hLSpB40X4q8

Tuy nhiên, PETA, một tổ chức bảo vệ thú vật đã phản đối về cách đối xử với thủ vật, như trường hợp chú khỉ đột Rambo, và đặc biệt trong video có con sư tử bị xiềng vào mặt đất.

Chi tiết:

https://www.snopes.com/fact-check/orangutan-driving-golf-cart/

--- HỎI 2: Có thực cơ thể 85% dân số Indonesia đã có kháng thể chống COVID-19?

ĐÁP 2: Đúng thế. Chuyện lạ về 85% dân số Indonesia có kháng thể chống COVID-19 loant in từ Reuters. Theo các nhà nghiên cứu từ đại học University of Indonesia, 85% dân số Indonesia đã có kháng thể nhờ kết hợp tự nhiên của sự lây nhiễm COVID-91 và chích ngừa chống dịch. Đó là lý do vì sao lây lan không tăng vọt từ giữa năm 2021. Indonesia hiện mới chích ngừa đầy đủ là 42% dân số trên tổng dân số 270 triệu người.

Dicky Budiman, nhà dịch tễ học từ đại học Úc tên là Griffith University, cảnh giác rằng dân Indoensia vẫn cần phải chích ngừa, vì không chắc chắn là kháng thể tự nhiên kia có thể bảo vệ tới mức nào.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/indonesia-survey-finds-85-population-083638860.html

.