Giám đốc Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC) Rochelle Walensky cho biết: “Một người được coi là đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ nếu đã được tiêm loạt mũi chính (2 mũi). Định nghĩa đó sẽ không thay đổi.” Bà cho biết CDC sẽ sử dụng từ “cập nhật” (up to date) để khuyến khích mọi người tiêm mũi vắc xin thứ 3. Định nghĩa này rất quan trọng đối với một loạt các yêu cầu về vắc xin mà Cơ quan đã đưa ra. Có nghĩa là hai mũi vắc xin Pfizer hoặc Moderna sẽ vẫn đủ để đáp ứng các nhiệm vụ của Sở Vệ Sinh và An toàn Nghề Nghiệp (Occupational Safety and Health Administration – OSHA) và Trung tâm Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) đối với các công ty, cơ sở lớn và các nhân viên y tế.